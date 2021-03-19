Особое мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день, в студии Татьяна Троянская, напротив меня актер и блогер Геннадий Смирнов. Ген, скажи пожалуйста, мечтаешь ли ты посмотреть дебаты Байдена и Путина? Вот если бы такая возможность была, ты бы отложил все свои съемки, дела и прочие занятия, например, с Варварой – попугаем своим?

Г. Смирнов― Yes, I do.

Т. Троянская― Что ты имел ввиду? Здесь нужно прояснить.

Г. Смирнов― Мы просто процитировали президента Соединенных штатов.

Т. Троянская― Журналист демократического издания ему задал вопрос: «Вы знаете Владимира Путина…»

Г. Смирнов― «Кто-ж не знает Владимира?» — сказал Байден.

Т. Троянская― Видимо, ответ «ммм» был ответом на это. Ха-ха.

Г. Смирнов― Ты ведь когда пьешь вкусный чай, говоришь «ммм» — это было то же самое. Видишь, мы все расшифровали, пожалуйста. Давай следующий вопрос. Хи-хи-хи. Все понятно сразу. Где-то люди сидят, анализируют за огромные деньги, а мы тут бесплатно все расшифровали.

Т. Троянская― Ген, ну серьезно, что это было?

Г. Смирнов― А ты бы хотела посмотреть дебаты? Понимаешь, дебаты с Путиным – это то же самое, как если бы ты сейчас меня спросила, могу ли я надеть балетную пачку и исполнить «Умирающего лебедя». Какой бы ты ответ услышала? «Это невозможно» — сказал бы я. Потому что я этого никогда не танцевал и никогда не смогу, потому что я этого не умею.

Т. Троянская― Ты бы сделал это по-своему, Гена.

Г. Смирнов― Нет, если бы это была какая-то пародия смешная, то пожалуй. Но мы-то говорим про серьезного человека, который одним движением ловит карандаши, а ты хочешь, чтобы он сел за одним столом с каким-то старым маразматиком и о чем-то дебатировал? С чего бы? Все эти годы он ни с кем не дебатировал вообще.

Т. Троянская― Потому что «Ганди умер и не с кем поговорить» — помнишь эту фразу?

Г. Смирнов― Ха-ха-ха, все умрут, а он останется один на века. На холодном ветру в слезах, в красивом развивающемся белом плаще с кровавым подбоем. Это скрытая цитата из Булгакова, если что. Но какие дебаты, ты с ума сошла?

Т. Троянская― А почему он пожелал ему здоровья? Подъелдыкнул таким образом?

Г. Смирнов― Это такой юмор. А предыдущий смешнее был что ли? Хи-хи-хи. Ты все ждешь каких-то чудес, Танечка. В нашем с тобой возрасте не нужно ждать чудес.

Т. Троянская― А я все надеюсь.

Г. Смирнов― Напрасно. Дебатов не будет.

Т. Троянская― А «железный занавес»?

Г. Смирнов― Понимаешь, мне понятен «железный занавес» Леонида Ильича Брежнева, у которого все собственное лежит на его стороне. А «железный занавес», при котором все твое лежит на чужой стороне…

Т. Троянская― И тут тоже много денег, между прочим.

Г. Смирнов― Это все копейки, их друзьям не покажешь. Приходится прикидываться, что не твое. И ты думаешь, что они железным занавесом отгородят то, что нагородили себе там? Они что, совсем с ума сошли? А здесь им спать в железной кровати и ходить в одних сапогах? Такие уже померли. Ничего не будет, а будет точно такая же «бадяга», будет пятнадцатилетие присоединения Крыма со слезами и чувственными речами. Так что ничего нового мы не увидим в ближайшее время.

Т. Троянская― Вот ты сейчас говоришь, что будет, а я вспомнила нецензурную песню «А что происходит на свете?»

Г. Смирнов― Которая с годами становится все актуальнее. Казалось, что это шутка, а оказалось, что мудрость.

Т. Троянская― Состоялся флэшмоб в честь годовщины присоединения Крыма. Несколько сотен человек выстроились в слово «Крым». Организаторы – волонтерская рота боевого братства, ха-ха-ха. Там принимали участие активисты, студенты, волонтеры. Акция была несогласованной с местными властями. И почему-то никого не волнует соблюдение масочного режима.

Г. Смирнов― А вот недавно Путин выступал в каком-то СКА, и там тоже все без масок сидели.

Т. Троянская― Почему?

Г. Смирнов― Потому что, если там был Путин, то невозможно, чтобы кто-то заразился. Это человек, который одним взглядом, интонацией может исцелять. Даже если туда пришел кто-то больной – он вышел здоровым.

Т. Троянская― Почему тогда Песков переболел коронавирусом?

Г. Смирнов― Он на себя взял удар, чтобы Владимир Владимирович мог исцелять других, а не заниматься своим здоровьем. Это нам говорит, что несколько тысяч людей туда завезли на автобусах, а увезли абсолютно здоровых. Это надо использовать вместо вакцины, ведь Путин делает это абсолютно бесплатно, за ту же самую зарплату небольшую. А вакцина требует денег, отнимает у врачей время. Тут вышел один и семью хлебами всех излечил.

Т. Троянская― Ладно, но на том мероприятии был путин, а на флэшмобе в честь Крыма его не было. Или слово «Крым» тоже исцеляющее?

Г. Смирнов― Конечно, это все исцеляющее. У людей и личная жизнь налаживается, и настроение улучшается…

Т. Троянская― И инорез проходит?

Г. Смирнов― Многие другие болезни, связанные с упомянутым тобой местом – и те проходят, не только инорез. И всё это происходит абсолютно добровольно: люди сами пришли, отдали частичку своего сердца, ушли здоровые

Т. Троянская― Ушли без сердца.

Г. Смирнов― Да оно и не надо.

Т. Троянская― Давай про Манижу поговорим. Выбрали на Евровидение активную яркую девочку, но нашлись общественники российские, которые обратились в Следственный комитет с просьбой проверить текст песни «Russian woman», из-за, цитирую: «Противоправный высказываний». Оказывается, достоинство русских женщин Манижа оскорбляет и нарушает национальное согласие. Геннадий, прокомментируйте это.

Г. Смирнов― Если серьезно, то в атмосфере, которую культивирует государство в обществе, есть вещи, которые запрещены, и те, которые поощряются. Поэтому люди, которые в обстановке нормального общественного диалога просто выглядели бы людьми других взглядов в нашей обстановке выглядят доносчиками и скотами. Именно выглядят. И это поощряется. Ты не просто говоришь, что тебе не нравится Манижа, ты идешь к ментам с заявой, а не участвуешь в общественной дискуссии. Помнишь вице-спикера Толстого, который открыто нес оскорбительную позорную чушь про блокадников в Государственной Думе? Если мы придем с заявлением на него – нас погонят метлой. А их поощряют писать больше заявлений.

Т. Троянская― Хочется понять целеполагание людей, которые носят эти заявления. Они искренне считают, что это оскорбляет российских женщин?

Г. Смирнов― Чтобы приписать такой смысл песне манижу, нужно очень постараться. Если слушать как сторонний наблюдатель эту песню много раз, увидеть там оскорбление российских женщин невозможно. Чтобы его там найти, нужно очень сильно постараться, а очень стараться – это неискренний порыв, это продуманное санкционированное действие. Мы помним историю про оскорбление ветерана Навальным, кто там писал заяву ментам, кто все это начал раскручивать. Конечно, это никакой не ветеран. И тут работает тот же самый принцип: учим прикормленных государством мелких карьеристов, которые таким образом делают карьеру. Ничего там искреннего нет.

Т. Троянская― Давай про русских женщин. Евгения Васильева – большая художница, у которой открылась выставка в Академии художеств. Там студенты устроили флэшмоб-митинг несогласия, они стояли с портретами великих художников…

Г. Смирнов― Понимаешь, поэтому они и проигрывают. А надо было писать заявление в следственный комитет, как делают нормальные советские люди. Нет, они вышли на улицу с плакатиками постоять, это никого не интересует. Надо было писать в следственный комитет.

Т. Троянская― А они не имеют права, потому что Семен Михайловский –ректор Академии художеств пояснил, что музей не имеет отношения к Академии, он подчиняется министерству культуры

Г. Смирнов― Значит, надо на Министерство культуры писать! Хе-хе

Т. Троянская― Ну ты же понимаешь. Где окажется эта бумажка? Какой смысл писать, если она там окажется? Тем не менее, выставка открылась…

Г. Смирнов― А ходит кто-нибудь?

Т. Троянская― Не знаю. В интернете писали, что ради прикола надо сходить. Кстати, а ты видел ее картины? Вот мне кажется, что творчество Васильевой – это такое абстрактное искусство, но не как у Сарика Андреасяна…

Г. Смирнов― Так и Сарик Андреасян миллионам людей нравится.

Т. Троянская― Нет, она не Шилов, она не Никас Сафронов.

Г. Смирнов― Понимаешь, у всех вызывает отторжение сама ее личность, поэтому и протестует. Она бывшая любовница министра обороны, она его прикрывала, должна была сидеть, но не сидела, и всё вот это скандальное вокруг нее. Вот поэтому и протестуют, а не потому, что она что-то написала. Никого не смущает академик Кадыров…

Т. Троянская― Он «почетный», вроде

Г. Смирнов― Да какая разница? Есть еще хуже. То есть, этот «почет» никого не смущает, никто не выходит с плакатами, а в чем разница?

Т. Троянская― Ну я тебя умоляю, Ген, ты бы вышел против Кадырова?

Г. Смирнов― Да я и против Васильевой не выйду, но по другим причинам

Т. Троянская― Смотри, не успела выставка открыться, как вдруг оказалось, что Музей Академии художеств получает новое здание, без крыши, правда, но с бонусом. Речь о многострадальном доме Челищева на углу Вознесенского и Римского-Корсакова.

Г. Смирнов― И он пустой стоит?

Т. Троянская― Я не знаю.

Г. Смирнов― Поэтому предлагаю эксперимент, предлагаем студентам, вышедшим на флэшмоб, присоединиться. Давайте все предложим у себя дома или на даче провести выставку Евгении Васильевой. А потом, совершенно случайно, мне выделят квартиру побольше.

Т. Троянская― А ты где хочешь? Ха-ха.

Г. Смирнов― Найдем. Мне главное побольше. И вид меня интересует. Если в Купчино, то пусть будет наверху, чтобы я весь город видел.

Т. Троянская― Пожалуйста, в Охта-центре, ха-ха-ха.

Г. Смирнов― Там все время туман. Там будешь в молоке просыпаться и в молоке засыпать. Это нужно только хорошо пьющим людям, мне уже не пригодится.

Т. Троянская― Видишь, тут хитрая штука: это новое здание музея проблемное.

Г. Смирнов― Может отремонтируют.

Т. Троянская― И денег дадут, да?

Г. Смирнов― Можно это называть цинизмом, но ведь ты понимаешь, что лучше всего сохранились здания, где были райкомы партии. В Белозерске что было? Какой-то райком и он прекрасно сохранился. А Дома пионеров сохранились хуже, поэтому пусть будет больше райкомов, пусть им все раздадут – хотя бы останутся здания.

Т. Троянская― А потом сменится президент…

Г. Смирнов― Кто-нибудь из наших внуков, возможно, это и увидит.

Т. Троянская― Хорошо, мы с тобой вспомнили имя Сарика Андреасяна, режиссера, которые многие знают, как комедиографа, снял сериал Чикатило с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Казалось бы, тут все должны все смеяться, потому что за Дмитрием Нагиевым закрепилась слава комика, с другой стороны, Сарик Андреасян тоже ассоциируется с комедиями. И вдруг серийный убийца Чикатило.

Г. Смирнов― Я уже посмотрел первую серию и должен тебе сказать: не волнуйся. Они оба продолжают существовать в хорошо освоенном жанре.

Т. Троянская― Смешно?

Г. Смирнов― Ну, мне смешно было. При том, что хотят серьезно, а получается нелепо, смешно, несуразность на несуразности. Я просто не люблю коллег обсуждать, когда мне не нравится. Когда нравится – с удовольствием. Понимаешь, Сарик Андреасян уже не человек, а символ. Это такой жанр, даже если не он снимает, это все равно будет Сарик Андреасян.

Т. Троянская― Расскажи нашим слушателям про сериал «По колено».

Г. Смирнов― Я не знаю, что рекомендовать.

Т. Троянская― А «Полет» ты смотрел?

Г. Смирнов― Да.

Т. Троянская― Тебе понравилось?

Г. Смирнов― Мне не все серии понравились. Там же каждая история посвящена отдельному герою. Отличная серия с Добровольским, очень хороша серия старшего Ефремова, потому что он там играет человека, который бухает и понимает, что он идет на дно. А сейчас, когда Ефремов сидит, это смотрится удивительно.

Т. Троянская― Ты посмотрел фильм «Дорогие товарищи» Кончаловского? Считаешь, что его несправедливо не пустили на «Оскар»?

Г. Смирнов― Смотрел, кино как кино. Я не могу ничего плохого про него сказать, но и любимым фильмом это тоже не станет. Кончаловский – это такого уровня профессионализма человек, что он не может снять разваливающееся говно. Он мастер в самом прямом смысле слова, то есть у него не может быть плохо. Но и полюбить там нечего.

Т. Троянская― Как ты относишься к разрыву «Белого слона»?

Г. Смирнов― Да им давно надо было это сделать, мне кажется. Ну что у них общего с Дмитрием Сергеевичем?

Т. Троянская― Как-то ведь держались.

Г. Смирнов― Понимаешь, они хотели его чипировать и установить над ним вышку 5-G, откуда бы транслировался Билл Гейтс, Герман Греф – его любимцы.

Т. Троянская― Ха-ха-ха, его кормильцы, можно сказать

Г. Смирнов― Они, видимо, критики эти, хотели так поступить с ним, а он не позволил. Этот разрыв давно назрел уже и перезрел.

Т. Троянская― У нас ведь есть две Академии кинохудожеств, теперь будет два «Слона».

Г. Смирнов― Так у нас и два Союза кинематографистов. Не от Академии, а еще и у Союза кинематографистов тоже два.

Т. Троянская― Это логично, нет?

Г. Смирнов― Пусть будет два. Вообще, Союз кинематографистов, Союз писателей – это же все советская придумка, чтобы всех держать под контролем. Зачем он вообще нужен, я не очень понимаю.

Т. Троянская― Для тусовок.

Г. Смирнов― Да, а практического смысла никакого нет. Надо делать профсоюзы.

Т. Троянская― Дмитрий Гудков сообщает, что сегодня утром в редакции «МБХ-медиа» кража, то есть обыски. В Хабаровске Даденское уголовное дело на координатора штаба Навального Алексея Ворсина. Они собирался на выборы, его избили. Попутно схвачено еще пять человек-свидетелей, кому-то выломали дверь, кого-то будут судить и штрафовать, кого-то избили. В Москве схвачен мундеп Сергей Сукасов, список достаточно большой. А я лишь могу добавить, что «Фонтанка» писала, что заведено уголовное дело на Максима Резника за хранение наркотиков. Плюс, у Анастасии Бураковой тоже обыск, передает представитель «Открытой России».

Г. Смирнов― Это вполне логичное продолжение всего, что происходит довольно давно. Нужно, чтобы все было монополизировано, чтобы мышка не пробежала, птичка не пролетела. Все должно быть под нами, все должно быть монополизировано, все, кто этому мешает, должны быть удалены с «поля». Это логика, которой наше государство пользуется давно, не прямо сейчас это все выяснилось.

Т. Троянская― Немножко народной политологии. Я размышляю так: вся эта история с Навальным случилась, его арестовали, были выходы на улицу, потом Штаб Навального сказал, что они пока все прекращают. Все замолчали, всем стало понятно, что пока не из-за чего народу выходить на улицу, потому что нет яркого триггера. И тут сотрудники Навального сами своими действиями начинают тормошить народ.

Г. Смирнов― Эти люди делают то, к чему привыкли. В советское время были такие снегоуборочные машины с плоскими ковшами и парами железных штук, похожих на руки. Машина ехала и якобы загребала снег руками. И для меня сейчас это символ того, что происходит между государством и рядом расположенным обществом. Все нужно загрести, а всё то, что не вписывается, должно быть на обочине. Вот описание всего политического процесса в стране.

Т. Троянская― Но может можно как-то закон соблюдать?

Г. Смирнов― О чем ты говоришь, Таня? Какой закон? Какой? Закон – это для своих, а для лохов достаточно звонка из газеты, которая нажаловалась на Манижу, этого вполне достаточно. В политической области нет никаких законов давно.

Т. Троянская― А вся эта свистопляска связана с выборами?

Г. Смирнов― Если бы не было выборов, было бы абсолютно то же самое. Логика такая: идешь ты на выборы или нет, ты мешаешь одним своим существованием, тебя надо удалить. Вот и все.

Т. Троянская― А как ты относишься к политикам из твоих коллег бывших? Или тех, которые в театре работают, например, Захар Прилепин – талантливый очень писатель, который является завлитом в МХАТе имени Горького.

Г. Смирнов― Какой он мне коллега?

Т. Троянская― Коллега в глобальном смысле. Художник.

Г. Смирнов― Понимаешь, политика – это поверхность. Нам с тобой все говорят, что мы очень правильно выбрали позицию: смотреть на все, как на театр или сериал. А поскольку я уже поучаствовал в создании сериала в качестве сценариста, я тем более стал смотреть на политиков как на персонажей сериала. Что касается Прилепина – это только поверхность. Интересно, что происходит с человеком внутри. То же самое произошло с Никитой Сергеевичем Михалковым – действительно большим режиссером и великим артистом. Но как только ему захотелось быть еще больше, как только захотелось спасти народы, нести свет правды, опылять духовностью и осеменять русский народ своим творчеством – вот на этом все творчество и закончилось. То же самое происходит с Захаром Прилепиным, который мне был очень мил как писатель. Но вряд ли он сейчас стал лучше потому что закон всегда один и тот же: как только художник начинает пасти народы и учить жить, как только ты ввязываешься в административные веревкосплетения, как только ты в этот «остывший супец» ныряешь, сразу же творчество заканчивается. Вот это произошло с Никитой Сергеевичем, у которого был огромный талант, но этот талант тут же забрали.

Т. Троянская― А мне кажется, что Никите Сергеевичу сцены киноэкрана стало мало, потому что то, что он делает в «Бесогоне» — это творчество.

Г. Смирнов― Да, но оно не талантливое. Но настоящего Михалкова мы больше никогда не увидим.

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