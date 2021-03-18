О. Журавлева― Добрый вечер. И сегодня со своим особым мнением, как и полагается – писатель Виктор Шендерович. Здравствуйте, Виктор Анатольевич. Видим Виктора Анатольевича, но не слышим. Что-то с микрофоном происходит. Я пока сделаю небольшую подводку. Во-первых, напомню, что у нас сегодня новости медицины в основном в новостях. Все обсуждают, кто болен, кто сильнее болен, кого надо лечить. И про шамана Габышева сегодня появилась информация. О его нездоровье. Ну уж что говорить про американского президента, которого по словам Медведева время не пощадило. По словам Кадырова он опасен и должен лечиться. Но хотелось бы послушать Виктора Анатольевича вот по какому поводу. По поводу высказывания президента Путина, который тоже пожелал Байдену здоровья. Нет, Нарышкин ничего не сломал. Все было понятно, пока эфир ни начался.

В. Шендерович― Вот он я. Но по телефону.

О. Журавлева― Ну хорошо, хоть по граммофону. У нас уже скоро перерыв, а мы не сказали самого главного. Сегодня у нас Владимир Владимирович отозвался тоже о злосчастном президенте США. Причем начал хорошо. Он сказал, что он бы сказал ему «будьте здоровы». «Желаю ему здоровья, говорю это без иронии». Это первое. Но вот дальше уже пошли рассказы про то, что Америка сама, в общем, у них там все такое. Кто так обзывается, тот сам так называется. Как мастер художественного слова, давайте.

В. Шендерович― Ну Путин, надо сказать, знатный американист. Но я что-то не припомню по поводу «кто так обзывается, тот сам так называется», я не припомню, чтобы американские президенты попадались на попытке заказного убийства своего политического оппонента. Президентов убивали. Знаю. Неоднократно. А вот они сами с помощью спецслужб не пытались убить и не попадались. Поэтому не работает эта дразнилка детская. Темные страницы прошлого – тут да, они были у всех. Разница существенная в том, что Америка свои самые темные страницы вполне себе отрефлексировала. И Вьетнам отрефлексирован по полной программе. От рок-оперы «Hair» до фильмов Копполы и Форреста Гампа. Ни Афган, ни наша Чечня близко не отрефлексированы обществом так, как Америка умеет рефлексировать свои темные страницы. Не работает дразнилка. Не работает. И ничего кроме этой детской дразнилки по сути дела, напомню, так и не отвечено на существенные очень серьезные доказательства участия Путина в попытке убийства Навального. За которое расследование этого убийства Навальный, собственно, и сидит и посажен в тюрьму тем же самым Путиным. Этого тоже не припомнить в американской истории. Поэтому не канают все эти детские отмазки дворовые. Не канают.

О. Журавлева― Другое мне скажите. Теперь уже если про самого Путина, а не про те отмазки, которые как вы говорите не канают. Почему ему необходимо было так пространно отвечать? Можно было просто сказать, пожелал здоровья, все, закрыли.

В. Шендерович― Не знаю, это уже к его спичрайтерам.

О. Журавлева― Вы инженер человеческих душ или где?

В.Шендерович: По мере дальнейшего ухудшения отношений с Западом будут все туже закручиваться гайки здесь

В. Шендерович― На такую глубину адову я еще не опускался. Я про Путина. Нет, так глубоко я еще не опускался. В человеческие души. Смотрите, видимо, было понятно, что просто отмолчаться не удастся. Что надо что-то ответить, и он ответил вполне в своем стиле, который удовлетворит то, что называется нехитрым словом «ядерный электорат» этот, с позволения сказать «глубинный народ». Вот это «гы-гы». Те, которые приходили в восторг от ответа «чтобы не выросло», «замучаются пыль глотать». Это всё. Вот это дворовое. Это «гы-гы». Это все Глеб Капустин. Это называется – срезал. Шукшинский такой персонаж. Это он срезал. Срезать-то можно, не хитрое дело. Глебу Капустину. Только не худо чего-то ответить по существу. Повторю, на прямые доказательные обвинения в попытке убийства своего главного политического оппонента.

О. Журавлева― Кстати, Байден ничего подобного не говорил.

В. Шендерович― Правильно.

О. Журавлева― Он просто сказал «угу» на соответствующий вопрос.

В. Шендерович― Да, угу. «I do». Нехитрое, в рамках средней школы. Совершенно верно. Это уже называется репутация. Эта репутация складывалась два девятилетия. Начиналось все с того, что Буш младший почувствовал вкус души друга Владимира. Ему этот вкус понравился. Вот они два десятилетия дегустируют. Вот они додегустировались, они поняли вкус этой души. Теперь это сформулировано. Вот эти 20 лет прошедшие, собственно говоря, ровнехонько от Буша младшего до Байдена – вот это эволюция представления мира об ответе на вопрос «ху из мистер Путин». Вот, кажется, они ответили внятно. 20 лет мы ждали. Ну, ничего, лучше поздно, чем никогда.

О. Журавлева― А почему мы ждали, как вы говорите. Какая нам разница, что они там себе думают про…

В. Шендерович― Нет, не то чтобы мы 20 лет ничем не занимались, а сидели и ждали. Но это как раз они скорее, можно их поздравить с разрешением столь долгого поста, как пелось в «Пиковой даме». Что они так долго кочумали. Для меня этого вопроса не было 20 лет. Для вас я полагаю, тоже. А что касается дальнейшего, то за неимением возможности бомбить по Америке, Путин теперь будет бомбить по Воронежу. Что уже и делает, разумеется.

О. Журавлева― Вот. О перспективах бомбежки Воронежа мы поговорим буквально через минуту.

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О. Журавлева― Мы снова с вами. Виктор Анатольевич…

В. Шендерович― Я тут.

В.Шендерович: Ни Афган, ни Чечня не отрефлексированы обществом так, как Америка рефлексирует свои темные страницы

О. Журавлева― Прекрасно. Господи, как я люблю телефонную связь. Надежная. Просто как никогда. Почти как голубиная почта. Я бы хотела еще немножко по поводу этих высказываний, которые помимо Путина были сделаны. Естественно, более энергичные, что эта истерика в Америке. Посол был отозван для консультации. Было такое заявление вчера.

В. Шендерович― Видимо, для уточнения убийца или нет. Видимо, полетел уточнить.

О. Журавлева― Да. Кстати, я не знаю, что имелось в виду в конкретном разговоре Байдена с журналистом, потому что когда вы говорите о попытке отравления Навального, Навальный, слава богу, жив, хотя и в тюрьме. А вот по поводу Немцова уже вообще не вспоминается история, имеет она отношение к Путину, нет. Вы как это воспринимаете?

В. Шендерович― Для меня тут особенно вопроса нет, он либо заказчик убийства, либо покровитель убийц. Человек, который не дал расследовать это убийство. То есть он уже по факту соучастник вне зависимости от того, по его ли отмашке пытались убить Немцова. Он соучастник этого убийства. По факту за прошедшие годы. Потому что именно он не дает допросить непосредственных организаторов убийства. Он стоит стеной между правосудием и убийцами. Он соучастник убийства. Байден имел в виду не знаю, что конкретно знает Байден, предполагаю, немножко меньше, чем мы. Подробности у него и про Чечню. И про все остальное. Но эпизодов вполне достаточно было для этого «угу».

О. Журавлева― Тогда немножко о другом. Так все радостно бросились говорить о том, что Байден старый, выжил из ума. Откровенно говоря, это имелось в виду, когда «годы его не пощадили».

В. Шендерович― Да-да. А ничего кроме хамства…

О. Журавлева― Помимо хамства меня тревожит один вопрос. Вот сейчас все эти прекрасные люди, чтобы помочь своему президенту указывают на то, что политик выживает из ума, и довольно скоро те же самые упреки можно будет обратить к очень многим политикам, в том числе и к нашему президенту. Они не думают об этом?

В. Шендерович― Послушай, давай не уводить…

О. Журавлева― Упоминание деменции через 5-7 лет будет выглядеть совсем по-другому, я думаю, что ее даже запретят у нас.

В. Шендерович― До деменции надо еще дожить. Это совершенно другая тема. Не будем так усложнять их логику. Они хамят, ничего кроме хамства, важным тут является, что ничего кроме хамства мы не услышали. Еще что важно – кто вступился кроме Медведева, — Кадыров. А где собственно говоря, Дерипаска, Вексельберг, Абрамович. Где элита вся. Где все эти люди.

О. Журавлева― Вы ждете, чтобы Юрий Лоза выступил по этому поводу.

В.Шендерович: Убийцы вообще очень быстро оскорбляются. Они очень ранимые

В. Шендерович― Нет, нет. Собственно говоря, вся бизнес-элита. Чего-то я не вижу желающих сильно вписываться за Владимира Владимировича. Как-то все тихонечко переваривают все, что при нем напилено, но как-то за него особенно кроме Кадырова, ну там Володин понятно, уже деваться некуда. Володин, Медведев. А те, кто чуть-чуть на свободе, чуть-чуть на свободе – те как-то не торопятся вписываться за Владимира Владимировича. Обратите внимание. Большой очереди отхлестать Байдена по щекам среди нашей бизнес-элиты не наблюдается. Из чего делаю тихий вывод, что, наверное, они планируют каким-то образом пользоваться СВИФТом, как-то вести бизнес в мире. Приезжать в Лондоны, Женевы, Цюрихи, Майами, Нью-Йорки. У них какие-то такие планы на жизнь. У них и их семей. И они не хотят Байдена сильно оскорблять. В отличие от отморозков, которым некуда деться. Потому что понятно, что Кадырову сильно дальше Чечни ходить не следует. Уезжать не следует.

О. Журавлева― Спасибо, это интересное высказывание. Здесь нужно обдумать и запомнить. Я хотела продолжить немножко в сторону Чечни. Потому что у нас потрясающее совершенно противодействие. Бойцы чеченского полка полиции особого назначения имени Ахмата Кадырова записали видеообращение к президенту с просьбой пресечь оскорбления в свой адрес со стороны «Новой газеты». «Новая газета» против полка полиции Ахмата Кадырова. Кто кого сборит?

В. Шендерович― Смотрите, вот Володин оскорбился за весь российский народ. Страшно оскорбил Байден российский народ с точки зрения спикера Володина. Страшно оскорбили расследованием убийства, «Новая газета» оскорбила полк Ахмата Кадырова. Они все страшно, убийцы вообще очень быстро оскорбляются. Они очень ранимые. Когда им говорят, что они убийцы, публично – вдруг обнаруживается, что это очень ранимые души. Это очень симптоматичное такое явление. Они очень тонкие и ранимые. Да так собственно весь российский народ, которому жить под убийцей одно удовольствие. Собственно и это есть наша скрепа. Мы живем под убийцами себе спокойно. Кочумаем. Кого бог послал. И вполне себе спокойно живем под этими убийцами. Но когда кто-то снаружи начинает нам об этом говорить – тут-то и просыпается национальное достоинство. В полный рост. Тут-то мы оскорблены, что нам об этом сказали. Эти пиндосы. Вот тут-то и выясняется, что мы гордый народ. А пока мы сидим десятилетиями под задницей у тирана, как-то наше национальное достоинство кочумает. А тут вдруг вспомнили. И вот эта ситуация с Кадыровым, надо просто напомнить предысторию. О массовых казнях в Чечне уже не омоновских времен первой и второй, там счет идет на многие тысячи. Тут не на многие тысячи, тем не менее, на десятки. Счет массовых казней, наверное, уже на сотни. Счет массовых казней в Чечне. Это было расследовано давно. Это не принималось естественно никакими органами правосудия чеченскими. Как ни смешно звучит этот оборот. Но недавно показания дал бывший чеченский силовик, который бежал в Европу. Подтвердил это. И это уже обрело какие-то совсем другие очертания. И вот действительно вопрос, который кажется вполне, к сожалению, риторическим. Кому надо сегодня опасаться за себя. Убийцам из полка Ахмата Кадырова или каких-то других структур, тем, кто убивал массово в Чечне своих же собратьев, сородичей. Или журналистам «Новой газеты». По факту выясняется, что прятаться и ходить с охраной и озираться надо журналистам. Мы сегодня живем в такой стране, где убийцам гораздо вольготнее и спокойнее, чем тем, кто расследует убийства. Это общий знаменатель. Немцова, Политковской, Щекочихина. И далее везде. Это общий знаменатель – убийцам гораздо вольготнее, чем тем, кто расследует убийства. И есть еще один сюжет. Прости.

О. Журавлева― Я просто с этим сюжетом еще не закончила. Если можно. Просто есть высказывание Пескова. В Кремле считают, что безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой. А клевета преследоваться по закону. И вообще все как-то стали сильно как обычно направлять в суд стороны. То есть «Новую газету» и полк.

В. Шендерович― В данном случае это звучит парадоксально. Обычно в суд направляют нас. Говорят «идите в суд» — как будто у нас есть суд. Когда такого рода замечания делаются Кадырову – значит, он перешел какую-то черту, которую сегодня, поскольку они заговорили просто о мести, впрямую.

В.Шендерович: Когда нагнут Кадырова – это будет означать, видимо, ослабление путинской власти или ее конец

О. Журавлева― А газовая атака в «Новой газете» случилась на днях.

В. Шендерович― Да. Они перешли по своему менталитету. Что же словами разговаривать, когда можно делом. Они же умеют делом. Они доказали. И с Немцовым, и со многими другими. Что, видимо, даже Кремль решил как-то что-то такое пискнуть против Кадырова. Это интересно. Какой там расклад у них силовой я не знаю. Кто кого может нагнуть – не думаю, что можно сильно нагнуть Кадырова сегодня, что на это, по крайней мере, пойдет Путин. Собственно, когда нагнут Кадырова – это будет означать, видимо, ослабление путинской власти или ее конец. Мы так и узнаем, что что-то случилось с Кадыровым, так узнаем об ослаблении Путина.

О. Журавлева― Интересно. Я хочу обратить внимание всех, что высказывание про безопасность журналистов, которая должна быть абсолютно непререкаемой – я думаю, что это такой очень серьезный намек определенным людям, что безопасность журналистов сейчас за этим будут следить. Я бы хотела верить, что это именно так. Еще один сюжет, о котором вы хотели говорить.

В. Шендерович― Это сюжет о том, что сегодня подан в Следственный комитет, как раз к 10-летию сирийской кампании, если помните ту страшную пленку, как вагнеровцы казнили человека пленного.

О. Журавлева― Да.

В. Шендерович― Вот сегодня в Следственный комитет подано заявление по поводу этой истории. Какой общий знаменатель. Кадыров, Пригожин, вагнеровцы – это все убийцы, находящиеся под патронажем того самого, который «угу», «I do». Того самого, про которого…

О. Журавлева― Про которого все-таки.

В. Шендерович― Про которого. Да. Про которого это было сказано. Это его убийцы. Это личный друг, это его политическая элита. И это его личный друг – уголовник Пригожин. Напомню. И это очень ясный общий знаменатель. Когда ты спрашивала, что именно имел в виду Байден. Да что угодно. Случай-то не один и не два. Если говорить о политической ответственности, прямой политической ответственности, счет идет, конечно, на тысячи. Если говорить о прямых заказах, то тоже я думаю что это не единичный случай. По крайней мере, вряд ли президент США вот просто так взболтнул, случайно потеряв контроль. Он не был похож в этот момент на человека, который потерял контроль. Что важно. Важно, что это, судя по всему, действительно некоторое изменение пейзажа. Внешнеполитического. Это банальные вещи и про это очень подробно и хорошо написала Лидия Шевцова, это есть на сайте «Эхо Москвы». Читайте. Но без особенных подробностей, конечно, это буквальное объявление холодной войны. Номер два. Это перевод России, путинской России в совершенно другую плоскость. Когда такие вещи говорит президент одной страны про президента другой страны. А я напомню, что даже в глубоко советские времена, глубоко антисоветские во времена Рейгана прямых обвинений в убийстве в том, что глава государства убийца — не было.

О. Журавлева― Мир изменился. Мы здесь должны сделать паузу на новости. Это Виктор Шендерович. Мы вернемся после новостей.

НОВОСТИ

О. Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева и писатель, журналист Виктор Шендерович. Вам тут глубинный народ пишет Ирина Юрьевна: «Не надо нас дураками считать, поживите с наше на окраине страны, — она из Оренбургской области, — ответил, как ответил. А что еще надо, ракеты что ли им отправить. Между прочим. А кто болен, кто здоров – жизнь покажет. После 65 все должны отдыхать на пенсии». Вот за это я отдельно благодарю вас, Ирина Юрьевна. Потому что здесь есть какой-то очень глубинный, очень тонкий намек. Может быть и неосознанный.

В.Шендерович: Об этнической чистоте надо либо забыть, либо вспоминать, но тогда надо забыть о РФ

В. Шендерович― По крайней мере, еще не мне три года. Хорошо, спасибо. Давай я сразу поясню. Когда я говорил про «глубинный народ», это же закавычено все. Это все из этих кремлевских построений. Я-то не делю народ ни на какой глубинный и не глубинный, окраинный, центральный. Люди и люди. Каждого отдельно. Не регионами это меряется. И не уровнем даже образования. Я говорил только об этом выдуманном «глубинном народе», выдуманным Сурковым и всеми этими наперсточниками. Только об этом.

О. Журавлева― Кстати, и по поводу ракет тоже интересный вопрос. Вы говорите все-таки о холодной войне. Вряд ли какие-то более суровые вещи могут сейчас начать происходить.

В. Шендерович― Нет, ну конечно нет. По крайней мере, со стороны Запада. Западу никакой надобности в этом нет. Это наш вопрос, как мы живем. Это наша проблема, в конечном счете. Запад просто отдавливает нас с 14-го года, но мог начать и с Мюнхенской речи как-то чухаться помаленечку. С 2007 года. Но уж с 14-го года уже сомнений нет никаких.

О. Журавлева― Вы сами сказали про 14-й год, потому что сегодня 18 марта – день возвращения Крыма на историческую родину путем референдума. Как пишет нас слушатель Сандро2021. «Русский народ воссоединился, зная вас как махрового русофоба, хочется задать вопрос: что вы чувствуете в эту знаменательную дату?»

В. Шендерович― Да ничего особенного не чувствую. Русский народ воссоединился, мог воссоединиться венецианский народ, который был в Крыму, татаро-монголы, у кого силы есть – тот и воссоединится. Не надо валять дурака. Это была аннексия. Никакого референдума ни в каком принятом европейском смысле не было. Это было хапок. Хапок, провернутый довольно быстрый и тактически успешный. А что касается повторяю, воссоединения, то можно нарисовать, взять карту мира и назначить какой-нибудь год и по этому году нарисовать границы. Они все время блуждают эти границы. И некоторая надежда, к сожалению, напрасная времен еще Лиги нации, потом ООН заключалась в том, что люди перестанут, собственно говоря, по праву сильного государства перестанут действовать, а будет некоторое другое, которое мы сегодня видим, кстати говоря, в Европе. Я все время повторяю про Эльзас и Лотарингию. Вот такой уровень решения. Когда ты приезжаешь из Эльзаса в Лотарингию, из Франции в Германию, переезжаешь Рейн себе и не замечаешь. И тебе нет никакого дела, собственно говоря, в Страсбурге ты или в Эдинбурге. Ты в Германии или во Франции. Ты в Европе. И люди живут как хотят.

О. Журавлева― В Крыму не живут как хотят сейчас.

В. Шендерович― В Крыму не живут как хотят. В Крыму люди крепостные. Их передали и они жили в одном государстве, их более сильное государство взяло крепостными себе. Вот что произошло. Их никто ни о чем не спрашивал. Люди не голосовали так, как голосуют в Канаде, Альберте провинции. В британской Колумбии. Люди не голосовали за свое будущее. Это не называется референдум. Не будем пережевывать вчерашнюю жвачку. Кто хочет это праздновать – тот пускай празднует. Для России, как и для Крыма это довольно печальная дата. Потому что мы платим дорого за этот Крым. Тут Путин чего-то пообещал денег, инвестиции. Если я бы мог, надо уточнить у Владимира Владимировича, а не хочет ли он помочь Северному Кипру турецкому. Какие инвестиции в территорию, которая не признана международным сообществом.

О. Журавлева― Она признана Путиным. Это важнее гораздо.

В. Шендерович― Ну да значит, он перевернет пару подручных олигархов, вытрясет из них еще что-то. И сделает царский подарок. Но это все имеет малое отношение к современному миру, к экономике. Это довольно драматичная дата, которая конечно, это очень дорого нам уже обошлось и еще очень дорого обойдется.

О. Журавлева― Я транслирую вопросы слушателей, которые на сайт приходили по поводу Крыма. Илья, например, спрашивает вас: «Как вам кажется, в Кремле хоть раз об этом пожалели»?

В. Шендерович― Кремль – это такая территория. Люди, которые бывают в Кремле и заходят в Кремль, кто-то из них очень пожалел. Скажем, под эту дату можно вспомнить историю уже не мартовскую, а апрельско-майскую, когда на повестке дня стоял большой хапок танками до Одессы туда, и когда это было совершенно в повестке дня. И кто-то из тех, кто был вхож в Кремль, пал в ноги нашему батюшке, чтобы этого не делать. Потому что не хотел вылетать, это очень известные имена. Пары очень известных коррупционеров путинских. Очень высокопоставленных коррупционеров, которые не хотели, чтобы у них отрезали возможность появляться в Европе, иметь счета. Которые понимали, что танки до Одессы означают полное прекращение, полную делегитимизацию всех причастных к Путину. И его тогда уговорили не делать еще большего преступления. Люди, которые пожалели об этом – их во множестве. Просто нет того, кто осмелится открыть рот про это в Кремле. Это другой вопрос.

О. Журавлева― Тогда еще один вопрос. Стас Путильцев совсем, может быть, наивный вопрос задает: «Как вы думаете, почему спустя 7 лет после перехода Крыма в состав России, российские власти так и не объявили 18 марта официальным государственным праздником и выходным». А вот правда.

В. Шендерович― Спустили на тормозах. Хапок и хапок.

О. Журавлева― Вроде бы отмечается.

В.Шендерович: В Крыму не живут как хотят. В Крыму люди крепостные

В. Шендерович― Заиграли тихонечко. Как в дворовом футболе после нарушения правил. Не надо к этому привлекать внимание. Не надо, чтобы снова, если это у нас праздник, об этом будут говорить. Это снова раздражение. Это напоминание о том, что как мы вышли за флажки, за рамки, за международные договоренности. Как начали переделывать карту Европы. Это довольно беспрецедентная была история. Это все очень расчетливо. Хапанули, хайпанули под это дело, нарастили рейтинг, вот эта «Россия, встающая с коленей». Нарастили рейтинг Путину. Все, дальше уже никто не будет специально напоминать об этом. Зачем же.

О. Журавлева― Тогда еще одна тема. Следственный комитет получил просьбу, заявление от общественности проверить песню певицы Манижи «Рашен вумен» на предмет возможных противоправных высказываний. Неужели вы не ознакомились если не с видео, то хотя бы с текстом этой песни.

В. Шендерович― Я онемел немножко. Но впрочем, у Следственного комитета действительно очень много неотложных дел. Вот, например, шпиона Сафронова…

О. Журавлева― Надо все время держать в тюрьме и не пускать позвонить.

В. Шендерович― И надо следователя простого сделать старшим следователем. Меня когда-то допрашивал по делу о «Куклах» 25 лет назад старший следователь Костин, снятый ради этого дела с расследования убийства Листьева. Поэтому с «Куклами» удалось разобраться. А вот с убийством Листьева – нет. У нашего Следственного комитета очень много неотложных дел. Вот сейчас будем Манижу расследовать. Как-то не хватает эмоций уже на это всерьез реагировать. Честно говоря.

О. Журавлева― Но здесь слились сразу много всяких обстоятельств. Во-первых, Манижу нельзя выдвигать на Евровидение, потому что ее предки – таджики. Как выяснилось вдруг. Я имею в виду, что это очень оскорбительно для русского народа. А, во-вторых, там какая-то очень ироническая песня про то, что женщина, ты в целом красива, но вот похудеть бы, надень подлиннее, надеть покороче. И так далее. Какой-то в общем феминизм сплошной.

В. Шендерович― Бог с ним с феминизмом. Но то, что озаботились о предках таджиках. Я хочу сказать ревнителям этнической чистоты, что южнее Вологды им заходить-то не надо. Они должны обитать в районе Вологды, Архангельска. Там ниже дальше уже эти самые ходили всякие, не вполне таджики. Тем не менее. Об этнической чистоте надо либо забыть, либо вспоминать, но тогда надо забыть о РФ. И вот что-то такое небольшое организовать в районе Вологды, Архангельска. И там уже навести полный порядок. Шутить про это трудновато. Потому что посреди 21-го века, когда вы мне такое рассказываете, то в общем, конечно, можно и пошутить, но страшноватенько на самом деле.

В.Шендерович: 20 лет от Буша младшего до Байдена – эволюция представления мира об ответе на вопрос «ху из мистер Путин»

О. Журавлева― Хорошо. Я вам хочу задать вопрос, для меня это абсолютно неизвестная тема. Скажите, правду или нет пишет наш слушатель Глок: «Как вы относитесь к тому, что Хазанов на протяжении ряда лет использует в своих фильмах и выступлениях ваши тексты как собственные, не указывая вашего имени даже в титрах».

В. Шендерович― Нет, я не слышал, чтобы отрицал мое авторство. Я регулярно получаю даже с Первого канала какие-то пару сотен рублей за исполнение «Деревни Гадюкино».

О. Журавлева― Так что это клевета на Хазанова.

В. Шендерович― Да, все нормально. Собственно, я не думаю, что что-то, кроме «Деревни Гадюкино» он сегодня исполнял. Все остальное вполне себе устарело. Поскольку мы с ним сотрудничали до 1995 года. Вся получается новизна 1995 года уже не актуальна. А «Деревня Гадюкино» осталась, потому что дожди по-прежнему…

О. Журавлева― Потому что там дожди.

В. Шендерович― Да.

О. Журавлева― Это как раз очевидно. Я только хочу быстренько сказать, что в 19 часов у нас «Особое мнение» журналиста Максима Шевченко. В 20 часов – специальный выпуск программы «2021», посвященный Егору Гайдару. В гостях Анатолий Чубайс. А после 21 часа в программе Алексея Венедиктова «Тузы» будет писатель Дмитрий Глуховский. Но вот в последнюю минуточку я бы хотела какого-то прорицания услышать от писателя и журналиста Виктора Шендеровича.

В. Шендерович― Это зря, кстати.

О. Журавлева― К чему все идет. Что будет происходить внутри, особенно если учесть то, что происходит снаружи страны.

В. Шендерович― Это стратегически все довольно понятно. Потому что мы все это проходили. По мере дальнейшего ухудшения отношений с Западом, по мере дальнейшей изоляции будут все туже закручиваться гайки здесь. Я повторяю, бомбить будут Воронеж. И свои чувства по отношению к происходящему он будет вымещать Путин и его администрация на нас. Разумеется. По Стругацким: на тех грамотных, которые усомнились. Это к вопросу ограничения просвещения и всего остального.

О. Журавлева― И муниципальных депутатов.

В. Шендерович― Разумеется. Они будут бомбить и Воронеж в целом, и особенно усомнившихся внутри этого Воронежа. Тут к гадалке не ходи. А дальше все будет так же, как извините, при бабушке, при дедушке. Однажды это сдохнет, разумеется. Потому что это все чрезвычайно…

О. Журавлева― Нежизнеспособно.

В. Шендерович― Нежизнеспособно.

О. Журавлева― Спасибо большое. Это Виктор Шендерович. Всем спасибо, всего доброго.