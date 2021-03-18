О.Журавлева― Добрый вечер! Меня зовут Ольга Журавлева. И у нас сегодня со своим особым мнением традиционно журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим Леонардович!

М.Шевченко― Здравствуйте, Оля, здравствуйте, дорогие зрители и слушатели!

О.Журавлева― Да, зрители, слушатели. И как раз зрительница YouTube, где выходит наша передача, Ольга Иванова пишет нам: «Почему собрали столько людей в Лужниках? Где санитарные нормы? Для чего безобразие?»

М.Шевченко― Я так понимаю, президент России отменил санитарные нормы? Потому что можем считать сегодняшнее мероприятие просто началом постковидной эпохи. Если власть может собрать огромное количество людей — мы видим: люди без масок, люди тесно сжаты… Никто не побежит их сейчас штрафовать. Росгвардейцы на них не побегут, избивая шокерами и дубинами, правда?

О.Журавлева― А президент уже ушел. Могут и побежать.

М.Шевченко― Вряд ли, почему мне так представляется. Поэтому скажем спасибо президенту за то, что, наконец, прекратился этот абсурд, этот маразм, по которому каких-то людей штрафуют постоянно, прессуют, а каких-то людей толпами возят в метро, в автобусах. Трудовые мигранты ходили весь карантин по улицам. Всё кончилось. Путин всё кончил.

О.Журавлева― Подождите, а так можно? Разве так карантин устанавливается и…

М.Шевченко― Путину можно всё.

О.Журавлева― Это понятно. Но тогда логично предположить, что все, кто сейчас по санитарному делу…

М.Шевченко― Вот с этого момента. Да, по санитарному делу, по другим административным делам. Потому что многих же штрафовали за нарушение якобы карантинного режима.

О.Журавлева― За отсутствие перчаток в метро.

М.Шевченко― Отсутствие перчаток в метро, отсутствие масок. Теперь всё кончилось, Путин всё прекратил.

О.Журавлева― Вы ему благодарны. Мы тоже. Прекрасно.

М.Шевченко― Конечно, они могут выдумать, что все, кто был в Лужниках, все вакцинированы. Сколько там человек?

О.Журавлева― 80 тысяч.

М.Шевченко― 80 тысяч как бы вакцинированных.

О.Журавлева― Вот это как раз все вакцинированные, которые есть в стране. Теперь мы знаем, где они находятся.

М.Шевченко― Путин праздновал возвращение Крыма с вакцинированными.

О.Журавлева― Чудесно!

Кстати, давайте тогда про возвращение Крыма. Очень много вопросов по этому поводу к вам. «Изменилось ли ваше отношение по поводу аннексии Крыма?» — пишет нам Илья. В очередную годовщину, какие итоги можно подвести? Что правильно, а что нет было сделано за 7 лет?

М.Шевченко― Я не считаю это никакой аннексией, конечно. Это все демагогия абсолютная. Я был в эти дни в Симферополе и в других местах, встречался с разными людьми среди русских общин, с крымскими татарами.

О.Журавлева― Ну, уж у крымских татар много вопросов по поводу того, что произошло потом.

М.Шевченко― Нет, это у Мустафы Джемилева много вопросов. Крымские татары тогда были против этого. Да, они голосовали против. Но большая часть народа Крыма голосовала за. Поэтому аннексией это назвать трудно. Потом, с какой стати вдруг Крым должен быть собственностью каких-то киевских олигархов? Равно, как у меня такой же вопрос, почему должен быть собственностью…

М.Шевченко: Я так понимаю, президент России отменил санитарные нормы?

О.Журавлева― Российских олигархов.

М.Шевченко― Российской номенклатуры. У нас не олигархи, а номенклатура. Просто раньше в украинское время туда приезжали «бютовцы» или «македонцы» (макеевские и донецкие), так их называли и захватывали самые сочные места. И там был такой криминальный разгуляй во время Украины. А сейчас тяжелая поступь силового криминально-бюрократического капитализма российского, когда там просто вырубается парк… Вот Форосский парк вырубается, чтобы, как говорят «Татнефть» должна там построить свое курортное место. Вырубаются кедры ливанские. Вырубаются другие… Может быть, это не «Татнефть», люди разное говорят. Но Форосский парк, в который доступ имели все, уникальный, который 100 лет почти засаживался, берегся и в дореволюционное время и в советское время, сейчас просто под корень — идут страшные видео — вырубки реликтовых редких деревьев.

Точно так же Ласпи. Кто строит в Ласпи для себя, в совершенно уже райском месте, на территории Севастополя какую-то личную усадьбу? Мыс Фиолент. Балаклава, говорят, скоро будет закрыта тоже для всех. Поэтому, как говорится, хрен редьки не слаще. Моя позиция следующая: Крым должен принадлежать крымчанам, как и вся страна. Как и Украина должен принадлежать не олигархам — Коломойскому, Порошенко, Ахметову, — а украинцам, жителям Украины, русским — говорят они на русском, венгерском, на каком угодно.

Так же Россия должна принадлежать нам. Прасковеевка должна принадлежать детям, которые в этом детском лагере отдыхали, как сейчас пишут, который сломан, для того, чтобы там построить апарт-отель.

Крым принадлежит народу Крыма. Все эти государства — это пятна на карте по большому счету. Я совершенно не враг Украине. Сегодня пытаются противопоставить Россию Украине. Я не хочу продолжать этот курс Беловежских соглашений распада Советского Союза. Я говорю, что народы России и народы Украины не просто какие-то абстрактно братские, а у нас общие социальные, классовые, исторические интересы. Когда мы вернем власть народу в России и в Украине, то Крым перестанет быть яблоком раздора. Просто смысла не будет конфликтовать из-за него.

Все разговоры о том, что Россия подарила Крым Украине — то это просто ложь. Это была единая страна, в которой был один советский народ. Никаких граничных споров между советскими республиками не было. Крым передали в состав Украины не чтобы украинцам понравиться в 54-м году — так вопрос не стоял, — а чтобы канал, который вел пресную воду из Днепра в Крым, подчинялся не общесоюзному какому-то тресту, а подчинялся внутри одной республики ее министерству…

О.Журавлева― То есть это был вопрос логистики, в первую очередь.

М.Шевченко― Это был вопрос логистики, а вовсе не межнациональных отношений или отношений, как сегодня пытаются представить России и Украины. Это всё полная чушь. Вот вся эта логика «Чей Крым?» продолжает распад Советского Союза. Я враг распада Советского Союза. И все, кто продолжают хотя бы ментально, логически или дискурсивно распад Советского Союза, уничтожение его великого и прекрасного наследия, я считаю, это объективные враги моего народа и враги моей страны. Мой народ — это советский народ. Я не разделяю на русский народ, украинский народ, азербайджанский народ, армянский народ, грузинский — все мои братья. Казахский народ. Нет у меня другой родины, кроме Советского Союза — нет. Я не рождался в РФ, я не присягал РФ. Никаких присяг не давал РФ. Я считаю, что это часть Советского Союза, который временно вот так распался.

Историческая борьба за возвращение нашей Родины в историю, она продолжается. Она вернется в историю, когда власть будет принадлежать народу в России и в Украине. Я уверен, что это случиться. При моей жизни или после моей жизни.

О.Журавлева― Максим Леонардович, но согласитесь, что уже за прошедшие 30 лет бывшие советские граждане, они уже много раз друг с другом воевали…

М.Шевченко― Ничего страшного.

О.Журавлева― Вы считаете? …С той или иной степенью кровавости и продолжают это делать до сих пор.

М.Шевченко― Слушайте, бывшие подданные Российской империи тоже между собой воевали до 17-го года и потом. Кавказская война, завоевание Средней Азии. Однако потом жили, все вместе строили. Не надо путать конфликты правителей и правящих верхушек, которые делят между собой подчинение той или иной территории и общенародные интересы. Я считаю, что социалистическое общее развитие будущего в интересах наших народов. И мы вернемся не на пути казарменного социализма, как нам пытаются рассказать, а на пути общего дома. Строительства нашего общего, где не капитал будет нам указывать, как нам жить, обслуживая интересы капитала, а где и государство и капитал будут обслуживать интересы народа.

А если они не будут обслуживать интересы народа, значит, они будут заменены просто-напросто на тех, кто будет работать в интересах народа. Я думаю, другого просто нет пути, потому что это не вопрос личного преуспевания. Это вопрос существования и исторического бытия наших народов просто как уникального исторического проекта. Вот всё.

М.Шевченко: Крым должен принадлежать крымчанам, как и вся страна. Как и Украина должен принадлежать не олигархам

Поэтому дележка Крыма — это абсолютно постыдная вещь. От жители Крыма захотели так — пусть так будет. Как будет в будущем, мы посмотрим. Но Крым точно не собственность никакого государства. Крым — это древняя Таврида, самостоятельное совершенно место цивилизации. Там города, которые древнее на тысячелетия были и Украины и России. Поэтому Крым, и жители Крыма сами поступают так, как им рационально в данный момент. Им рационально было в РФ находиться — пусть находятся в РФ.

О.Журавлева― Но сейчас, судя по тому, что нам пишут из Симферополя, в том числе, по-моему, есть все-таки вопросы. Получили ли они то, на что рассчитывали, когда хотели войти в состав?

М.Шевченко― Что-то получили, безусловно. Получили какие-то внятные правила. На самом деле ведь как ни крути, но именно земельная собственность крымских татар только при Российской Федерации была — многих, я не имею в виду лидеров — была легитимизирована. В этом-то вопросе Путин прав по большому счету. Другое дело, что крымско-татарскому народу обещали еще другие вещи: национально-культурную автономию, язык, присутствие в органах местного самоуправления. Этого нету. Потому что сильных, ярких людей выдавили из Крыма в Украину. А те, кто остался, как говорится, им голос поднять особо некому, поверьте.

О.Журавлева― Ну, и плюс добавляем туда то, что вы уже говорили по поводу того, что колючей проволокой обнесли лучшие места.

М.Шевченко― Лучшие места в Крыму захватывает российское имперское буржуазное сословие, его отдельные представители. И главное, в Крыму же все знают, чьи имена стоят за Ласпи, за Фиолентом, за Балаклавой, за Фороссом, допустим, за другими местами. Все всё знают. Тут ни от кого ни скроешься. Просто мы так это видим. А что, в Украине было лучше, когда в Симеизе там был санаторий для туберкулезных детей, куда из Советского Союза свозили больных детишек туберкулезом, чтобы они в последней фазе своей жизни несчастной смотрели на этот волшебное море. По-моему, это всё Тимошенко захватали, ее дача была в этом парке Симеизе. Там Кличко фигурировал то же самое. Как украинская элита относилась к Крыму?

О.Журавлева― Просто у нее было меньше денег объективно, чем у тех, кто пришел сейчас.

М.Шевченко― Нет, это не в деньгах дело. Просто в Украине другие правила. В Украине криминальные правила формирования общества, криминально-олигархические. А в России криминально-имперские правила. И там и там — криминал, но как бы…

О.Журавлева― Простите, вопрос хрена и редьки возникает для местных жителей.

М.Шевченко― Да. Поэтому я считаю, что судьба Крыма должна принадлежать крымчанам в первую очередь. Крым ничья ни собственность.

О.Журавлева― Хорошо, как этого добиться? Как взять власть народу в свои руки?

М.Шевченко― Добиться развитием демократии, добиться развитием и требованием от власти социальных моментов, в том числе, в Крыму, да и по всей стране. Добиться требование свободы и справедливости, а не поддакивать просто разным богатеям, которые устраивают свою жизнь за счет народа, выталкивая народ на периферию жизни и на периферию истории. Вернуться в политику людям и думать. Вот 21-й год — год выборов, год голосования. Вернуться в политику, думать, как ты голосуешь, за кого ты голосуешь, и какое будущее ты готовишь себе и всем остальным, занимая ту или иную политическую позицию. Не превращаться в глубинный народ, а стать народом, который является строителем собственной истории, народом, который проявляется в истории как субъект — вот чем надо быть. А если ты глубинный народ, с тобой будут делать чего угодно.

О.Журавлева― Вы говорите, думать, за того, за кого голосовать на выборах. Отлично!

М.Шевченко― В борьбе обретешь ты право свое.

О.Журавлева― Но вы сами прекрасно себе представляете, что допуск к выборам — это предварительный этап любых выборов, и, возможно, голосовать будет и не за кого многим.

М.Шевченко― Бороться надо…

О.Журавлева― Как?

М.Шевченко― Даже отказ от выборов — это все равно акт политической борьбы. Бороться? Понимаете, здесь же очень важный момент. Как у Пушкина сказано, «мы играем не из денег, а только б вечность проводить».Но мы же играем не «только б вечность проводить», и даже не играем, а чтобы спасти нашу Родину. Конечный результат… Участие, борьба является формой результата.

Я вот, допустим, принял для себя решение. Я в любом случае буду выдвигаться по 208-му округу центра Москвы, там, где находится «Эхо Москвы», где Новый Арбат. Это моя родина. Моя мама жила когда-то во время войны девочкой вот нам, на Ильинке. С одной стороны, администрация президента (тогда было ЦК), а с другой стороны были жилые дома. Она там жила в коммуналке…

О.Журавлева― А вы не родились случайно в роддоме Грауэрмана?

М.Шевченко― Мой старший брат родился там. Она училась в Лаврушинском переулке в школе, куда ходила пешком, когда Зарядье еще бараки были. Я родился сам в поселке художников «Сокол». Собянин сломал, говорят, сейчас в процессе оптимизации.

О.Журавлева― Но пока поселок более-менее существует.

М.Шевченко― Ну, естественно, это такое дорогое место.

Так вот я пойдут по 208-му округу в любой ситуации. Буду собирать подписи, например. Это моя принципиальная позиция.

О.Журавлева― Я желаю вам удачи. А по поводу того, что вы сейчас являетесь депутатом закса Владимирской области, да?

М.Шевченко― Даа.

О.Журавлева― И вот вас, когда спрашивают, вы можете как депутат посетить в вашей Владимирской бласти заключенного Навального?

М.Шевченко― Я уже много раз говорил. Как депутат, по закону о статусе депутата, если поступит просьба о таком посещении от Алексея или от его семьи, от его родственником, то я с этим письмом поеду к ИК-2 с корочкой депутата и с письмом, и они не могут мне отказать в этой просьбе, если только сам заключенный не откажется. Я уже так приходил в разные колонии, тюрьмы. Во Владимирский централ приходил. По письмам родственников. «Там от моего родственника нет никаких известий полгода. Мы боимся, что с ним что-то сделали». Я с этим письмом шел. И начальник Владимирского централа беседовал, сопровождал. Только я в отличие от членов ОНК должен в присутствии сотрудника встречаться с заключенным. А член ОНК один на один может, как и уполномоченный по правам человека один на один.

М.Шевченко: Я в любом случае буду выдвигаться по 208-му округу центра Москвы, там, где находится «Эхо Москвы»

О.Журавлева― Спасибо за разъяснение. Это на самом деле важно.

Давайте уже, наконец, сегодня вспомним сегодняшнюю золоту тему — это история обмена любезностями с американским президентом.

М.Шевченко― Я считаю, что это очень серьезное событие, очень серьезное. Я не считаю Байдена, естественно ни в какой мере сумасшедшим человеком, ни выжившим из ума стариком, как у нас тут сейчас кремлевские каналы пишут. Я читаю, что это прямой ультиматум Владимиру Путину. И главное, правящей российской элите, где сказано, что он считает Путина убийцей. В ответ на это я считаю, что, конечно, Россия совершенно правильно отзывает российского посла из Вашингтона для консультаций. Это единственный шаг, который в этой ситуации мог быть возможным. Наверное, они и без меня, я думаю, ноту американскому послу заявят. Потому что это серьезное обвинение.

Но это сигнал путинскому окружению, что «если вы уберете Путина, то мы готовы продолжить с вами разговоры по ядерному разоружению. То есть Байден говорит: «Путин для меня неприемлем». Я много раз прослушал и на русском и на английском, изучил это дело. Это просто призыв: «Давайте свергайте его и продолжим, как говорится курс интеграции России в мировое сообщество.

Для меня как для патриота тут очевидная просто вещь. Понятно, что это оскорбление и обвинение президента моей страны, даже если я в оппозиции к этому президенту. Вызов же не ему лично, а всей стране. Мы видели уже, как американцы такие вызовы бросали Саддаму Хусейну, Муаммару Каддафи. Я очень хорошо отношусь к Каддафи. Я совершенно его не считаю врагом ливийского народа. Вот Путин вспоминал в своем ответе Байден про унижение негров, афроамериканцев. А я вспоминаю по совершенно чудовищное «Вау!» Хиллари Клинтон, когда она видела по телевизору, как озверевшая толпа ублюдков убивает Муаммара Каддафи, забивает буквально этого человека, который всю жизнь отдал своему народу и воду ему дал, пробурив под Сахарой… пресное море вытащив на поверхность. Говорят, что это было последней каплей, за что и было принято решение его убить, собственно говоря.

Недаром Путин в ответе Байдену не упоминал ни Хусейна, ни Милошевича, ни Каддафи, чтобы не вставать в этот ряд. Но, Так или иначе, ведь платит же не лично Милошевич, Каддафи или Хусейн — платят народы Югославии, Ирака и Ливии, которые были бомбимы, убиваемы, уничтожаемы. То есть это угроза идет по отношению к нам. Мы же должны платить будем по этим счетам.

А так следующий момент. Геополитически, во внешней политики, многое из того, что делал Путин, было просто логично и соответствовало интересам нашей страны, исторической России либо было просто вынужденным решением, как Крым. Крым никто не планировал захватывать. Это, понятно, было вынужденным ответом на это, что случилось в Киеве.

Присутствие в Сирии — ну да, Россия не может не присутствовать на Ближнем Востоке как политический субъект. Другое дело — форма этого присутствия. Но во всем остальном внутри России социальная политика, которая проводилась последние 30 лет и при Путине — это последовательная политика либеральных монетаристских реформ. Все реформы, включая последнюю пенсионную реформу, всё, что было связано с программой 2020, привели к чему к 21-м году? Программа образования, включение в Болонскую систему — это чудовищные преступные действия были, которые привели к тому, что за 202-й год у нас убыль населения — 600 тысяч.

О.Журавлева― Болонская система или все-таки коронавирус?

М.Шевченко― Болонская система привела к дебилизации народа настолько, что мы даже врачей не можем сейчас нормальных воспитать. Да они и не нужны. Не нужны все эти 1-е, 2-е Меды, медицинские вузы в той системе, где сокращается количество больниц, поликлиник, где уничтожается акушерско-гинекологические центры в провинции, где всё подчинено культу наживы.

Поэтому без возвращение в русло нормальной социальной политики, целью которой является не нажива и не доход, без прекращения рассмотрения страны, ее экономики только с коммерческой точки зрения, а возвращение государства на позицию не ночного сторожа война всех против всех по Локку, а слуги государства, слуги народа, слуги общества, я думаю, что никакой поддержки власть от нас не получит.

То есть должен быть выход из ВТО и протекционистские меры по защите внутреннего рынка. Отказ от Болонской системы, и возвращение на пути нормального русского традиционного советского образования гуманитарного, которое отличалось от того, в принципе, которое развивалось в западных странах.

О.Журавлева― Послушайте, но у нас уже сейчас нельзя возвращаться к этому.

М.Шевченко― Это всё вранье. Можно всюду вернуться.

О.Журавлева― Нельзя изучать иностранные языки, нельзя читать лекции.

М.Шевченко― Это не то совершенно. Слушайте, я учился в немецкой спецшколе в советское время. Я лучше знает немецкий, чем тот, кто сейчас его учит по этой системе с ЕГЭ. И советская школа была на сто голов выше современной этой идиотской…

О.Журавлева― Не все, Максим Леонардович, могли учиться в спецшколах, к сожалению. Не все родились в окрестностях Арбата.

М.Шевченко― Она была рядом с домом. Я родился на «Соколе» и жил на Песчаной площади. Поэтому даже в деревенских школах учили иностранные языки нормально.

Не об этом речь. Восстановление суверенитета нашей страны, отказа от этой преступной экономической политики, которая привела к вымиранию русского народа.

О.Журавлева― Так значит, он прав — Байден.

М.Шевченко― Ну, в Америке не лучше, на мой взгляд.

О.Журавлева― Нет, если вы обвиняете президента в истреблении русского народа…

М.Шевченко― Не за это он его обвиняет. У них свои там терки. Не за это. Он не эту претензию. Это как раз в интересах Байдена, как раз в умерщвлении нашего народа, в уничтожении наследия советского Байден очень даже заинтересован. Он это показывал в Украине. Он это показывал в своих диалогах с Медведевым и так далее, которые вел Обама, Хиллари Клинтон и так далее. Они-то как раз, американцы требовали постоянно продолжение этих людоедских реформ, которые привели к современной ситуации. Поэтому без прекращения всего этого этноцида нашего народа, поддержки власть от нас не получит.

О.Журавлева― Это был Максим Шевченко, журналист и политик, я бы так сказала, со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Мы встретимся после новостей.

НОВОСТИ

О.Журавлева― Мы снова с вами. Ольга Журавлева и наш сегодняшний гость — журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, мы с вами послушали внимательно новости. Под большим впечатлением находились.

М.Шевченко: Недаром Путин в ответе Байдену не упоминал ни Хусейна, ни Милошевича, ни Каддафи, чтобы не вставать в этот ряд

М.Шевченко― Мы послушали не новости, а послушали Сергея Семеновича. Ура!

О.Журавлева― Да, и, кстати, давайте поговорим о выборах. Вас, например, спрашивает наш слушатель из города Курска: «Как вы считаете, есть ли у партии КПРФ достойная замена Зюганову? И поможет ли смена лидера?»

М.Шевченко― Я не буду, Оля. Я не член КПРФ. Я не буду постоянно из программы в программу участвовать в раскручивании этой атаки на КПРФ. Я считаю, вот у вас есть члены КПРФ. Вы зовите там Афонина, не знаю, Кашина зовите…

О.Журавлева― Ну, они тем более не могут такие вещи говорить.

М.Шевченко― Нет, они как раз могут. Они члены КПРФ.

О.Журавлева― Понятно, хорошо. Ладно. Какие силы, вы считаете, здоровые и не провластные могут появиться на этих выборах? У кого будет возможность принять участие?

М.Шевченко― У тех, кто на это решится. Вот я уже заявил о том, что я в любом случае буду выдвигаться.

О.Журавлева― Ну, хорошо, вам скажут, что у вас фальшивые все подписи, и вы пойдете.

М.Шевченко― Ну, скажут. Будем бороться. Что такого? Тут, еще раз говорю, что вы хотите в результате. Если вы хотите занять теплое место в Думе, тогда можно без конфликта вполне вопросы решать всегда. Если вы хотите бороться за будущее страны, заявить свою позицию и двигать ее, то надо выдвигаться.

О.Журавлева― Отлично, но тогда, получается, выдвигаются те, кто хотят изменить жизнь в России, стараются изо всех сил, их всех вышибают. И вся Дума набивается теми, кто хочет сохранить теплые места. В результате мы стоим там, где мы были. Не так происходит?

М.Шевченко― Мы не стоим. Стоит система. Потому что сама система создала такую ситуацию, при которой политические процессы не имеют никакого значения и никакого смысла, при которой они виртуализируются. А, собственно говоря, то, что должно было подпиткой, новой политической кровью для страны, источником развития страны, превращается просто в какой-то постыдный картонный фарс, в «балаганчик» Блока. Посмотрим. Сама системе ведет к катастрофе. Мы-то не боимся ничего, потому что мы не хотим усидеть, удержаться.

Но, к сожалению, Николай II привел страну к революции к 17-му году. Конечно, было бы лучше, если бы не было революции, если были последовательные реформы, если бы крестьянам дали землю, если была свобода слова, много чего было бы, чего не могло быть, потому что это противоречило интересам царской семьи, интересам англо-французских займов, которые брали в изобилии, интересам еще много кого. К сожалению, всё это пришло к кризису, который выразился в 17-м году, в катастрофическую совершенно ситуацию гибели одной фазы истории страны и мучительного, кровавого рождения другой, следующей фазы истории страны. Мы не хотим этого. Мы хотим поступательного развития.

Но если власть будет вести страну в тупик или на край катастрофы, то значит, и власть будет нести ответственность за это, как Николай II нес ответственность за «23 ступени вниз». Я вспоминаю советскую книгу по исследованию его царства. 23 года его правления и 23 — спускали в подвал Ипатьевского дома его семью на смерть потом летом 18-го года. Зачем это повторять?

Поэтому еще раз говорю: если опять будут решать частные вопросы местные власти на этих выборах в Государственную думу, и выборы превратятся опять в какой-то коммерческий распил между партиями и технологами, губернаторами, замов губернаторов, то я считаю, что это просто антигосударственная деятельность, которая нанесет удар по стратегическим интересам не государства уже, а нации.

О.Журавлева― Вы так говорите, как будто кто-то, услышав вас…

М.Шевченко― Оля, но история не зависит от выборов или принятия решений тем или иным начальником. История, она неумолима.

О.Журавлева― Хорошо, расскажите тогда, куда она будет течь? Куда будет течь эта река?

М.Шевченко― Тогда снесет просто это государство. И этому государству и всей его истории жалкой будет отдано 2 страницы в учебнике через 100 лет, например. А зачем нам опять проходить через это?

Поэтому я призываю власть к системным реформам — демократическим политическим, социальным реформам. Хватит все делать только в интересах власть имущих богатеев — хватит. Это приводит к этноциду, к исчезновению народа. Минус 600 тысяч. И не спишешь на коронавирус. Как я уже сказал, 20-й год показал все последствия чудовищных, разбойничьих реформ, в частности, оптимизации здравоохранения. Те люди, которые это проводили, должны нести ответственность за то, к чему они привели — систему здравоохранения к 20-му году. Когда в целых регионах не было медикаментов, когда мне из Дагестана звонили, я говорю: «А вы нурофен пьете?» — «Какой нурофен, Максим Леонардович? Мы его тут не видим даже. А то, что можно купить — за 20 стоимостей».

Когда я тут проводил стрим перед 8 марта и задал вопрос в прямом эфире: «Пишите из разных регионов России, как у вас обстоит с защитой прав женщин в вашем регионе — медицинской защитой: с роддомами, перинатальными центрами, акушерско-гинекологическими отделениями. И, Оля, мне в течение полутора часов присылали со всей страны совершенно жуткие просто сообщения в чате: «У нас было. Больницу закрыли — то есть надо вести женщин на сохранение за 60 километров».

М.Шевченко: Система создала такую ситуацию, при которой политические процессы не имеют никакого значения

О.Журавлева― А иногда и рожать.

М.Шевченко― Это даже опасней на сохранение, вы сами знаете.

О.Журавлева― да, конечно.

М.Шевченко― К каким это тяжелым последствиям… Вообще переносить надо бережно. Поэтому вот, о чем речь. Кто за это ответит за всё? Они-то богатеют. Вот я видел, сейчас олигархи встречались с Путиным. Был такой веселый репортаж по «России». Там над Дерипаской подшутили. Гуцериева показывали. Вот они пришли, те, кто бенефициары. Их-то численность не уменьшается. Это их доход увеличивается. А у нас — минус 600 тысяч населения. А ведь согласно программе 2020 по итогам 20-го года, программе, которую принимали при Медведеве, которую Кузьминов, Мау расписывали, она лежала в основе всей этой… Вот вам и тогда, пожалуйста — минус 600 тысяч, разоренная система здравоохранения, никакого увеличения доходов нету. За 8 лет на 300% выросли цены на продукты. При этом зарплаты не выросли адекватно. То есть обнищание, обеднение населения.

Поэтому при чем тут выборы?

О.Журавлева― Вот при этом.

М.Шевченко― Апостол Павел сказал, напоминаю: «Наша брань не против крови и плоти, а против властей и тьмы века сего, духов злобы поднебесной». Вот не скажешь точнее про то. И я, кстати, понимаю, почему Алексей Навальный пошел в тюрьму. Потому что лучше личный жертвенный подвиг, гибель фактически перед всеми. «Я иду на гибель» — это русский поступок абсолютно, а не какой-то рациональный. С точки зрения рационального расчета политического, о котором я говорю — зачем он вернулся? Было понятно, что он пойдет в тюрьму. Я в ответ слышу какое-то блеянье практически: «Он… там думали, что не пойдет, не арестуют…» еще чего-то.

А я вижу по его постам в Инстаграме, что это жертвенная позиция. Он теперь из этих кругов ада пишет нам пробные рассказы, сообщения. И заодно позволяет нам заглянуть в это ИК-2. Вот у меня интервью Дмитрия Демушкина, мы с ним комментировали на YouTube-канале. Демушкин отсидел там полтора года. Он детально, подробно рассказывает про эту зона А, про жуткие законы, которые там приняты, про нормы унижение и уничтожения человеческого достоинства.

Поэтому я так… Я вот, допустим, хочу, чтобы Любовь Соболь зарегистрировали тоже по 208-му округу. Конкуренция и демократия. Мне непонятна позиция Митрохина, который начинает чего-то жаловаться: «Она не из нашего района, она не из этого централа». Как будто в каком-то американском фильме «Не грозите Южному централу»: «Это чего там за чикса, чего она сюда к нам пришла? Я тут жил, я тут ходил, а она кто такая?». Кстати, Соболь, по-моему, прописана в Центральном округе, если мне память не изменяет.

О.Журавлева― Вполне возможно. Но главное, чтобы к тому моменту, когда вы будете выдвигаться, оба вы находились на свободе.

М.Шевченко― Это другой вопрос.

О.Журавлева― Ну, как другой? Это актуальный вопрос современности.

М.Шевченко― Главный русский вопрос, который нам задал, как известно, Рахметов и автор романа «Что делать?» Он по-прежнему актуален этот вопрос: Что делать? А что делать — себя жертвенно отдавать служению народу и спасать просто страну.

О.Журавлева― Есть ли толк от этой жертвы, Максим Леонардович — вот вопрос?

М.Шевченко― От жертвы всегда есть толк.

О.Журавлева― Да?

М.Шевченко― Да. На первой седьмице Великого поста хочу сказать, что от Христос показал всему миру, что от жертвы ест толк.

О.Журавлева― Я вас не спросила про противостояние «Новой газеты» и полка имени Хамата Кадырова. На чьей вы стороне?

М.Шевченко― Я на стороне закона и юриспруденции. Если есть обвинение в убийстве людей, то прокуратура должна завести дело по факту публикации, Следственный комитет должен открыть следствие. Вот и всё.

О.Журавлева― А если есть обвинение газеты в клевете, то точно так же нужно в суд обратиться?

М.Шевченко― Да, пожалуйста, пусть полк Ахмата Кадырова обращается в суд.

М.Шевченко: Я вот, допустим, хочу, чтобы Любовь Соболь зарегистрировали тоже по 208-му округу. Конкуренция и демократия

О.Журавлева― Просто в их обращении звучал интонации угрозы очень характерные.

М.Шевченко― Угрозы в отношении государственно зарегистрированного СМИ, известного, популярного, — я думаю, такое СМИ может найти защитников, в том числе, в лице государства, несмотря на свою оппозиционность. Слишком авторитетное и влиятельное издание «Новая газета».

Но я полагаю, что если где-то, в какой-то точке страны кто либо заявляет, что он что-либо знает об убийстве гражданина Российской Федерации — неважно, какие были мотивы убийства, — то это обязательно повод для того, чтобы прокуратура или следствие, или МВД (кому это положено), завели расследование, провели доследственную проверку, а потом, если факты подтверждают, то завели следствие по факту убийства российских граждан.

Так же, как про Африку, мы же про ЦАР НРЗБ

О.Журавлева― Вот, про ЦАР!

М.Шевченко― НРЗБ Как убили наших товарищей: Орхана, Александра и Кирилла. Следственный комитет завел это дело. Другое дело, что он его в тупик завел. Но процесс-то двигается сам по себе. И, поверьте, рано или поздно мы точно узнаем, досконально… У нас и так велики догадки, кто убил, но мы точно, досконально узнаем, и эти люди будут судимы, я вас уверяю.

О.Журавлева― Это был Максим Шевченко, журналист, гость сегодняшней программы со своим особым мнением.

Мне остается только добавить, что после 21 часа в программе Алексея Венедиктова «Тузы» будет писатель Дмитрий Глуховский. А остальные анонсы вы уже слышали. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, спасибо Максиму. Всего доброго!