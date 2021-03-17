Особое мнение СПб

С. Кагермазов― 11 часов 6 минут в Петербурге. Вы слушаете программу «Особое мнение». Меня зовут Сергей Кагермазов. Сегодня у нас в гостях журналист Сергей Ковальченко. Сегодня прошло сообщение от издания «Проект». Они выпустили расследование про так называемый дворец Путина, правда теперь уже надо говорить дворец Ротенберга, потому что этот бизнесмен взял «вину» на себя. Коллеги пишут, что пожертвовали летним лагерем в Геленджике ради территории для этого дворца. Подробно описывают как был там прекрасный детский лагерь «Росатома», а теперь там владения каких-то господ, строят шале с театром для ВИП-зрителей. Вроде уже поставили точку с этим дворцом – он принадлежит Ротенбергу. Что тут еще копать?

С. Ковальченко― Любая история, которая сейчас разыгрывается вокруг этой территории – она общественно значима, не зря фильм о нем посмотрело более ста миллионов пользователей Ютуба. Все, кому вдалось найти какую-то информацию по этому поводу, снимают с нее сливки. Там есть и хоккейный подземный стадион, и театр в красном «кровь из глаз» в самом дворце, и вот оказывается, что им еще и летний театр нужен.

С. Кагермазов― А публике недостаточно, что Ротенберг всё взял на себя? Точка же поставлена – богатый человек его строит.

С. Ковальченко― Но мы же понимаем, что Ротенберг – это лишь человек, который вытащил спичку, как в игре. Когда случилось это расследование, то наверное, собрались друзья президента, богатые люди и сказали: «Всё, мужики! Тащим спички, кто будет владельцем всей этой радости. Спичка досталась Ротенбергу. Но ни для кого эта ситуация не стала ясней и мы все понимаем кому на самом деле это принадлежит. И априори все понимают для кого строится этот летний театр, ни для какого ни для Ротенберга.

С. Кагермазов― Ты упомянул, что у этого фильма Навального про дворец более ста миллионов просмотров на Ютубе, а у несчастной RT, и я это без иронии, у них проблемы! Антон Красовский, директор русского вещания Ютуб, пишет в Роскомнадзор, что эта сеть, Гугл, их пессимизирует, а что мол Russia Today – это уважаемый канал и мы ему из бюджета платим миллиарды. Это письмо получилось даже художественным, его можно почитать в телеграм-канале Антона Красовского, он там пишет, что Ютуб пиарит Навального и все его продукты (это практически цитата), а что мол наше, отечественное – принижает. Там может и эти сто миллионов просмотров накручены? Если Антон Красовский прав.

С. Ковальченко― Мы сейчас обсудим этот «плач Ярославны». Антон Красовский работает на RT, а мы – в разных сми, и хорошо понимаем, что продукт может быть красиво упакован, его можно сделать с хорошей графикой, интересными примочками и замечательными видосиками, но если у него внутри пустышка! Аудиторию телевизора обмануть можно, она смотрит свой телевизор и верит персонажам, которые там вещают, и бог с ними. А люди, которые идут в интренет – умнее. Люди, которые идут на Ютуб, они идут туда за конкретными вещами. Да я в последние годы, если и потребляю интересную информацию, расширенную, то – на Ютуб, и конечно не на Russia Today. Приходить на Ютуб и смотреть там «Первый канал»?! Для чего!

С. Кагермазов― Красовский пишет, что он там рассказывает не про политические вопросы, но и про эпидемию коронавируса, и обращал там внимание на людей с инвалидностью. Антон об этом пишет в своем письме и даже не о том, что Путин великий.

С. Ковальченко― Это чудесно! Но творческий человек, который может написать таким хорошим языком такое замечательное письмо, должен обратить внимание и на свое творчество. А может что-то с Антоном Красовским? Или с теми продуктами, которые он выпускал. Например, фильм Юрия Дудя про вич, и мы все его хорошо помним, в котором, кстати участвовал и Антон Красовский, то его посмотрело очень много людей, кажется больше десяти миллионов просмотров. Это может быть «в консерватории нужно что-то подкрутить»?

И тут вылезают дикие вещи. У самой «Russia Today» — миллионы подписчиков. А почему они не конвертируются в миллионы просмотров? Не странно ли это. И Навальный делал расследование о том, что «Russia Today» скупила ботов и накрутила себе подписку. И это печально. У тех, кто потребляет информацию на Ютубе, уже могла сложиться аллергическая реакция – если стоит значок «RТ», то зачем туда идти! Только тратить зря свое время. Я захожу на Ютуб и вижу там один продукт, второй, третий, я вижу коллег, которые по каким-то причинам не работают в сми. И там же я вижу «Соловьев-Life» или фильмы со значком «Russia Today» и думаю, да не пойду я туда! Зачем мне это надо! Эти люди пришли завоевать Ютуб после того как, как им кажется, они завоевали телевизор. Но они в телевизоре поиграли в «Чапая». Они убрали оттуда всех талантливых людей с позицией «я не буду и не хочу быть негодяем». И вот Пивоваров со своей редакцией делает прекрасные фильмы и репортажи, и Парфенов, да и все пришли на Ютуб, на платформу, которая дает возможность свободной площадки.

Вот, я пришел на Ютуб, и мне в голову голоса Госдепа приказывают, куда мне идти? Видимо они подключают какой-то чип, и я сразу пошел к Навальному или еще к кому-то. Но это так не работает, гражданин Красовский! Делайте свободный и нормальный продукт, будьте независимы от токсичных лейблов. А «Russia Today» — это токсичный лейбл. Он пропагандистский, и он ассоциируется с Маргаритой Симоньян. И понятно, что там хорошо платят. Говорят, что в Петербурге… Но я не хочу называть фамилию. На «Раша Тодэй» работает такой токсичный персонаж. И что? А нормального-то там и не видно. Собралась большая свадьба жабы с гадюкой, а потом жалуются, гости не хотят к ним идти, потому что боятся, что их покусают.

С. Кагермазов― Если говорить терминами Роскомнадзора, то как западные гигантские компании вредят России? РКН потребовал от Твиттера удалить «МБХ-медиа», потому что этот аккаунт распространяет материалы «Открытой России», организации, которай признана Роскомнадзором нежелательной на территории России. И вообще, через месяц Твиттер Роскомназдор заблокирует, если продолжится эта свистопляска со стороны западных наймитов. Так может и правда, заблокируют? И действительно, зачем «МБХ» распространяет данные «Открытой России»? Почему либералы не могут вести себя в рамках российского законодательства?

С. Ковальченко― Во-первых, у нас понапринимали всякого-разного законодательства в последние годы! И мое оценочное суждение, что когда весь этот бразильский цирк закончится, а он когда-нибудь закончится, потому что это не может длиться вечно, то эти все законы будут отменять чохом, пакетом. И в наказание, это должна делать та же самая Госдума. Выйдут 456 законодательных актов, и мы их сейчас отнимаем одним решением. И давайте не будем к ним относится так серьезно. А особенно мне нравится, когда Роскомнадзор что-то требует у Твиттера. Твиттер – это большая компания, и вряд ли она даже обратит на это внимание. «Потребовал удалить аккаунт». Да это смешно! Пусть сначала научится не ронять свой сайт, когда они его включают, и не ронять вместе с этим сайт президента, МВД, Генпрокуратуры и Следственного комитета, а уже потом от кого-то что-то требовать. Это для вечерних новостей «Первого канала» — «Роскомнадзор потребовал удалить у Твиттера аккаунт «МБХ». Не думаю, что Твиттер его удалит. А сделано это для того, чтобы вечером Скабеева с Поповым в программе «60 минут» плясали и вопили, что вот мол, они не соблюдают наши законы.

И нас это мало касается. Есть «VPN», и кому надо, он его включит, и будет работать. И старик Маск не дремлет, запускает спутники с интернетом. А все эти люди из прошлого…

С. Кагермазов― Боюсь, у нас будут сбивать эти спутники.

С. Ковальченко― Сбивать они будут! Вместо того, чтобы сделать нормальную общественную систему в собственной стране, мы будем делать ракеты, чтобы сбивать спутники. Да, ты правильно говоришь. Да!

С. Кагермазов― Мы же крепим оборону! Пока вы выдаем планы российских пво, пришла статистика по коронавирусу. 927 новых случаев за последние сутки зафиксировали. С одной стороны, у нас тут не хватает компонентов вакцины «Спутник», в 30 пунктах из 129. Приходят такие сообщения, а один пункт – вообще закрылся, потому что доктору ездить неудобно, на Северном проспекте в торговом центре «Маршал». А Европейский университет опубликовал исследования – 50% людей либо переболели, либо укололись вакциной. Может уже и не стоит это обсуждать? Может пандемия для нас сама пройдет? Люди переболели и зачем столько внимания к этому? Или все это остается серьеным?

С. Ковальченко― Даже некоторые наши с тобой коллеги уже болеют по второму разу. Коронавирус – это не та болезнь, которой болеют по одному разу. Уф! И всё, нет коронавируса. А это неправда. Антитела при действуют примерно полгода, так говорят врачи. И поэтому никуда мы не денемся от вакцинации. Мне кажется, что проблемы с вакцинацией – из-за логистики, и из-за того, что в Петербурге не могут принять такого волевого решения как в Москве, где каждый житель может привиться там, где хочет. Пошел в любую поликлинику и привился. А почему бы и нас так не сделать?

С. Кагермазов― Так и у нас так и есть! Я сам так сделал.

С. Ковальченко― А в чем тогда проблема? Если в 30 пунктах нет вакцины, а в восьмидесяти она есть, то в чем проблема? Позвони на горячую линию, узнай, где делают прививки, пойди туда и сделай! Мне кажется, что это надуманная проблема. «Звери задрожали, в обморок упали». Вот если бы ее вообще не было бы, тогда нам было бы что обсуждать. Наше государство не идеально, и логистика подвоза не учитывает некоторых особенностей, но прививка, насколько я понимаю, есть. 40 тысяч доз! Так воспользуйтесь же этим, товарищи желающие! 300 с лишним тысяч в городе уже привились «Спутником».

С. Кагермазов― Но все равно, только 3% получили оба компонента вакцины. А «Смольный», ссылаясь на медиков, утверждает, что их 22.

С. Ковальченко― Так почему же тогда у вас 40 тысяч свободных вакцин?

С. Кагермазов― Так наверное люди думают, что нас чипируют!

С. Ковальченко― Ах чипируют!

С. Кагермазов― Или думают, что их от укола парализует.

С. Ковальченко― Тогда нам надо заходить в область психоаналитики. И нам нужен третий, тот, кто будет доктором. Намедни мне рассказали хороший анекдот, что те люди, которые думают, что прививка имеет их днк, должны понимать, что это для них шанс. В головах у людей много разной дичи, и в том числе – благодаря телевизору, который шарахает их то туда, то сюда в своей информационной политике. Но для разумного человека прививка – это благо. И это лучше, даже если два-три дня будут побочки, зато потом – не болеть, получить антитела и жить спокойно, а не как загнанная мышь, и не думать, что это изменит днк или сделает импотентом. Люди надумывают себе проблемы, а потом тяжело заболевают тем же коронавирусом. Но мы с тобой не можем залезть в голову этих людей, а может только призвать их к здравому смыслу. Я привился давно, еще в январе, и у меня все прекрасно, есть антитела. И все мои знакомые и коллеги, которые прививались, у всех «Спутник» выработал антитела. «Спутник» — неплохая прививка. Идите, делайте, 40 тысяч доз есть! А «аларм» можно было бы кричать, если бы в Питере закончилась бы вакцина, если бы к пунктам стояли бы очереди, а вакцины бы не было. А вакцина есть, и как я понимаю – желания нет.

С. Кагермазов― Пришло сообщение про Юрия Мудрова, директора музея «Исаакиевский собор». Он сказал, что вопрос передачи музея РПЦ не стоит. РПЦ сняла все вопросы по этому поводу. Юрий Мудров говорит, что у них наладился хороший контакт с церковниками. А мы с коллегами удивились, а зачем эта новость нужна, если у них все хорошо. Это затишье перед бурей? Или это меняют информационную повестку? Зачем на ТАСС выходит сообщение, что у них все хорошо? Вроде и сообщений никаких не было, музей собираются отдавать. Наоборот, отдали от Музей городской скульптуре 400 м2 отдали Александро-Невской лавре. Могут ли снова в преддверии выборов снова начать разыгрывать карту Исаакия?

С. Ковальченко― У нас совершенно непрозрачная ситуация с информационной политикой: что у Смольного, что в Митрополии. Митрополия максимально закрыта. Мы не может позвонить Варсонофию и узнать, что он об этом думает на самом деле. А я думаю, что в последнее время ходят слухи, что его положение шатко на этом посту, и говорят, что на следующий Собор Варсонофий уже в этой должности может не пережить, отношения не сложились и из-за его характера, и из-за того, что он хочет всё имущество. А недавно была история, вчера ты ее обсуждал с Оканой Дмитириевой, по поводу тубдиспансера. Его не передали РПЦ, и даже по документам не передали, потому что и диспансер переселять некуда, да и Митрополия заняла миролюбивую позицию. И вопрос в том, что они требудт себе всё, но непонятно, зачем им это нужно в таком количестве, и смогут ли они все это обслуживать – «у вас глаза больше желудка».

Никакими особыми заслугами Варсонофий не отметился, в том числе и в ситуации с коровирусом. В Москве, где патриарх является митрополитом, наместником всех московских церквей, и там история с болезнями и смертями священников была открытой. А в Петербурге такой открытости нет, здесь это максимально закрытая история. У нас максимально долго не хотели закрывать храмы, они были открыты и Варсонофий, радостно повизгивая, сообщает, что он где-то провел службу и показывал людей, нарушающих масочный режим. А люди в основном пожилые! И мы не знаем, сколько священников в Петербурге умерло от коронавируса, смертность у нас была большая, сопоставимая с Москвой вообще. Но священнослужители у нас почему-то от коронавируса не страдали. Были новости, что массово болели монахини одного монастыря, но это стало известно случайно. Настоятельница лежала в больнице с родственницей одной журналистки, они оказались в одной палате и выяснилось, что все полегли. Но Митрополия этого не подтверждала, это монастырь Иоанна Крондштадского, там, где его могила.

И поэтому мне кажется, что у Варсонофия не лучшее положение и они хотят заявить в общественное пространство, что сейчас у них нет никаких скандалов, заявляя про Исаакий. И кстати, в преддверие выборов, если сейчас церковь начнет историю с Исаакиевским собором, то им скажут, что они делают подарок оппозиции, она опять начнет обнимать собор, водить вокруг него хороводы, а потом начнутся акции протеста, восстанет городская интеллигенция, и власти им «предъявят», скажут, не могут ли они это делать после сентября после голосования.

У нас, в Питере, например, перед выборами никогда не повышают цен на транспорт, а делают это уже после. В предвыборый год есть железное правило – цен на транспорт не повышать! Так и здесь. «Мы идем в русле партии и правительства». Это моя версия.

С. Кагермазов― Выборы у нас 19 сентября, а 12 сентября, если не путаю, День обретения мощей Александра Невского, 800 лет этому событию празднуем. Путин повелел. И как сейчас пойдет крестный ход вместе с коронавирусом во главе! Вот и скандал.

С. Ковальченко― Непонятно, какая ситуация с пандемией будет перед выборами. Помнишь прошлогоднюю историю, когда отменили эпидемию перед всенародным голосованием? Как понадобилось всенародно проголосовать, пандемия тут же закончилась! Коронавирус подчиняется руководству «Единой России», они вызывают его на ковер и говорят, ты мол чуть-чуть отойди! И старик-коронавирус: «Ладно, я все понял!» Думаю, что это «Ладно, я все понял!» нам и покажут перед сентябрем. Будут ФАНТАСТИЧЕСКИЕ успехе в борьбе государства с короной. И крестный ход пройдет. И даже Митрополит намекнет, за какую партию он будет голосовать. Мы же знаем о его нежных отношениях с Вячеславом Макаровым. А это уже недалеко – следующие выходные. И намекнуть верующим, которые соберутся на площади Александра Невского в огромном количестве, а их свезут, доставят, массовку обеспечат. И патриарх скорее всего там будет. Он же тоже из Петербурга. А может он и не приедет. Здесь вопрос в том, как с коронавирусом будет по-настоящему. Если на площади будут присутствовать бонзы, тот же самый Владимир Владимирович, то наверное там расбросают-распылят какой-нибудь «Спутник».

С. Кагермазов― Ожидаем чудо господне!

С. Ковальченко― А мы постоянно разговариваем о чудесах. Мы вынуждены домысливать эту картину, а она нем непонятна, потому что они в основном общаются с нами пресс-релизами последние годы. А пресс-релизы это то, что в основном можно использовать в деревенском туалете.

С. Кагермазов― Сейчас прервемся на «Особые новости».

НОВОСТИ

С. Кагермазов― Впереди петербургские выборы и начинает появляться информация что и как будет. Вчера Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания сказала у нас в эфире, что выставит в округе, где будет баллотироваться депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, где будет баллотироваться Бортко от КПРФ и многие другие. Своего кандидата выставит и Партия роста. Это вызвало бурю негодования в некоторых политических кругах. Что же, перед выборами оппозиция опять не может договориться? Опять двадцать пять?

С. Ковальченко― Второй округ получается интересным по оппозиционному составу.

С. Кагермазов― Это центр города?

С. Ковальченко― Да. Я не очень понимаю, почему все так возмутились участием Вадима Суходольского, бывшего члена Парнаса, который пойдет от Партии Роста. Вдруг он составит страшную конкуренцию Борису Вишневскому, который, как мне кажется, находится совершенно вне конкуренции и победит всех одной левой. А Партия роста – слабая партия, которая из себя нечего не представляет. А оказалось, что и Партия роста страшна.

И странно, когда активист Ярослав Костров делает заявления о том, что он туда пойдет, как говорят от «Справедливой России», и в этом ничего страшного, что он пойдет против Вишневского. Ничего страшного и в том, что Бортко пойдет против Вишневского. И Мария Дмитриевна Щербакова тоже может нам на вид поставить, что ее со счетов списали и скажет, что она барышня достойная и тоже поборется.

С. Кагермазов― И Задонский!

С. Ковальченко― Легко!

С. Кагермазов― Это депутат наш, петербургский, если кто не знает, от «Единой России».

С. Ковальченко― И еще надо вспомнить Вадима Войтановского, бывшего дупатата Законодательного собрания от «Единой России». Там такой спектр претендентов, что Суходольский был как спичка, которая попала в пороховую бочку и там – «бах»!

А разговор надо вести о том, что действительно, без разведения кандидатов по округам, оппозиция никогда не победит. Без серьезного диалога, без того, чтобы они сели за стол переговоров и стали разводить своих кандидатов, этого не будет никогда. А если этого не будет, то они везде проиграют. А если они везде будут выставлять своих кандидатов, то они будут по сути конкурировать за один и тот же электорат. Костров, Вишневский, Суходольский, Бортко будут бороться за один протестный электорат.

С. КАГЕРМАЗОВ. Бортко? Он сталинист! И Вишневский? Разве у них один электорат?

С. Ковальченко― Люди, которые в целом недовольны, они придут голосовать, и они увидят не одного кандидата, а чересполосицу. А это называется растаскиванием голосов. То есть, тех, которые получил бы один единый кандидат, за которого агитировали бы все. Так делается в зрелых политических режимах, когда оппозиция борется с действующей власть. Они понимают, что в этом округе есть сильный кандидат от этой партии, и давайте все его поддержим! А здесь – война амбиций. Я – великий! Нет, я – великий! Понятно, что Кострова никто никогда не сдвинет. Он всегда велик, и вряд ли договороспособен. И он будет кричать – это я! А Вишневский у нас – звезда. И они реально растащат голоса, в этой ситуации победит единоросс.

С. Кагермазов― Тогда ставим на этом округе крест и двигаемся к новостям культуры. Сегодня в музее Академии художеств открылась выставка известной художницы, почетного академика Академии художеств Евгении Васильевой. Почему-то это вызвало бурю негодования у части студентов и преподавателей. Ректор, Семен Михайловский нам писал в комментариях – «это – оскорбительная история», и называл ее «конем в сенате».

А я, как человек, не разбирающийся в современном искусстве, если бы мне не сказали, что это Евгения Васильева, а выдающий андеграундный художник Амстердама, то я бы сказал, что «в этом что-то есть». Но может быть так оно и есть? И почему такой крик?

С. Ковальченко― Крик стоит из-за личности Евгении Васильевой. Тут кричат не на ее художественные достоинства, а на ее бэкграунд. Евгения Васильева – бывший начальник аппарата Министра обороны, Анатолия Сердюкова, главный фигурант дела «Оборонсервиса». Эта организация была создана вместо Службы тыла Министерства обороны, которая распоряжалась всеми хозяйственными учреждениями и расходами Минобороны. Это было знаменитое уголовное дело, по которому она проходила и получила по нему срок. Было насчитано и или пять миллиардов рублей ущерба, а на самом деле она отсидела то ли три, то ли две недели. В свое время это была такая красная тряпка. А параллельно шло дело оппозиционного мэра Ярославля, Балашова, его посадили, да и много было других историй. И люди говорили, что их сажают, а Васильева сидит в прекрасном особняке и пишет песни про тапочки.

Вряд ли она сама понимает, какой она раздражитель. Она живет в параллельной реальности, и может она в жизни и неплохой человек, да и Сердюков поступил благородно, он защищал свою женщину от преследования, и это нормально. Мужчина должен защищать свою женщину. И сейчас у них семья, и дети. И в этом не было бы никаких проблем, если бы не ее бэкграунд. А Васильева не понимает, что она вошла в историю, и она всегда будет этим раздражителем, где бы она ни появилась. Она будет женщиной, которая по мнению общества украла много денег и не понесла за это ответственности, потому что она женщина министра, приближенного к президенту.

С. Кагермазов― А как это влияет на ее художественные способности?

С. Ковальченко― Да что бы она ни сделала… И Гитлера тоже называют австрийским художником. И Евгения Васильева раба своего бэкграунда. Репутация теряется и приобретается один раз. Первый и последний. И это то, чего наши политики и общественные деятели не понимают. Что закон репутации – он такой, и что даже в России, где он не работает по их мнению (а, плевать, что о нас думают!) из-за пренебрежения к низшим слоям населения, где существует традиционная ненависть богатых к бедным и бедных к богатым. И в данном случае люди искусства показали… Они же не сказали, что выходят против Васильевой, потому что она Васильева со своей историей, они нашли повод, чтобы протестовать против нее своим способом, потому что по их мнению, она – не художник.

С. Кагермазов― Но она же почетный член Российской академии художеств!

С. Ковальченко― Если бы Васильева была бы не Васильевой, то все бы прошло тихо, и никто бы не протестовал. Прошла бы эта выставка, ее бы свернули, картины бы убрали – и всё! Но она заложница своей истории. И я думаю, что она войдет в будущие учебники истории. Дело Васильевой будет хрестоматийным. Когда мы боремся с коррупцией на словах, а не на делах, получается как у генерала Франко – «друзьмя – всё, а врагам – закон».

С. Кагермазов― Пожелаем Евгении Васильевой творческих успехов! Наше время истекло, а мы слушали «Особое мнение» журналиста Сергея Ковальченко.