М.Майерс― Это программа «Особое мнение». 19 часов, 6 минут. В студии — Маша Майерс. И наш гость, герой этой программы — писатель Александр Проханов. Александр Андреевич, здравствуйте!

А.Проханов― Очень рад, Машенька, здравствуйте!

М.Майерс― Я тоже, спасибо! Я, собственно, напомню, что на прошлой неделе мы с вами встречались в это же время, на этом же месте, и я у вас спросила, просветитель вы или нет просветитель. Честно говоря, не помню, что вы мне ответили. Но просто история в том, что неделю назад закон о запрете на просветительскую деятельность без разрешения властей был принят во втором чтении, а сегодня окончательно в третьем чтении. Как вы думаете, для чего это делается?

А.Проханов― Во-первых, я не просветитель я — светоч.

М.Майерс― А, светоч. Прошу прощения.

А.Проханов― Теперь, мне кажется, что просветительской деятельностью все-таки является такая, проповедническая деятельность. Люди, странник ходят по городам и весям и учат нормам, заповедям, законам. Я думаю, что если человек делает это от господа, от бога, что трактует заветы, законы, то, конечно, ему не нужна никакая лицензия на эту деятельность. Более того, он должен действовать вопреки всем запрещающим лицензиям.

М.Майерс― Но его за это распяли, понимаете, какая штука.

А.Нечаев― Господи, только просветителей и распинают. Если тебя не распнут, и если возле твоего просветительского бюро не распылят какую-нибудь отравляющую жидкость, то какой же ты просветитель? Грош тебе цена. Поэтому я отношусь к этому спокойно. Я не боюсь мученичества.

М.Майерс― Нет, ну послушайте, ваше мученичество, я боюсь, что вступит в противоречие… или, наоборот, вас будет испытывать в основном российская бюрократия. Потому что, дело в том, что, не знаю, планируют ли вас распять, но вас заставят получать специальную лицензию, где вы будете обязаны согласовывать суть ваших высказываний, вашей миссии, посыла с российскими властями и получать одобрение.

А.Проханов― Лицензией больше, лицензией меньше. Я даже думаю, что скоро откроется одно общее окно, из которого можно получать лицензии на всё: на воздух, на дыхание, на приятное времяпровождение, даже, может быть, на кончину. Поэтому меня, конечно, немножко раздражает, но абсолютно не волнует.

Я думаю, это сделано по одной простой причине. Много этих просветителей, они занимаются политической пропагандой, в данном случае либеральной политической пропагандой. Это так. Вот это бесконечное количество некоммерческих организаций, у них же есть свои просветители, свои сайты, лектории, свои лекции, откуда несется бог знает что. И, мне кажется, что государство, которое сейчас упорядочивает всё — и поведение на дорогах, и поведение в спальнях, и поведение еще бог знает, где, — оно хочет взять под контроль и этот процесс.

Мы присутствуем при том, как происходит нормирование жизни, и исчезает частная жизнь. Хорошо это или плохо? Мне кажется, конечно, это скверно, потому что уменьшается поле свободы. С другой стороны, для настоящих художников ограничение является только благом. Какие каноны были наложены, скажем, на русскую иконопись? Ужасающие, строгие церковные каноны. И в недрах этих канонов возникла потрясающая, удивительная, небывалая русская иконопись. Или на русскую поэзию, русскую литературу. Вся русская литература рождалась под колоссальным гнетом бюрократии, администрации, и, тем не менее, она достигла высот Серебряного и Золотого века.

Так что меня это не волнует.

А.Проханов: Просветительской деятельностью все-таки является такая, проповедническая деятельность

М.Майерс― А как мы до этого докатились? Почему так себя ведет российская власть? Ну, наверное, как она вела себя во времена Бенкендорфа, сейчас не будем вспоминать. Почему она себя ведет так в 20-м году XXI века?

А.Проханов― Потому что она ведет свое исчисление с 91-го года. После 91-го года исчезла всякая структура, всякое нормирование. Мы оказались в состоянии нарастающего хаоса, всё нарастающего. Это был не просто хаос телевизионных программ и передач. Это был хаос на окраинах, это был хаос двух чеченских войн, это был хаос суверенитетов. Это был разгул самых разных форм подрывной деятельности. И теперь этот хаос медленно и неуклонно укрощается. Я не знаю, как далеко зайдет это укрощение, но причиной этих нормированных акций является хаос и страх перед хаосом. Ведь трудно остановиться и понять, где хаос прекратил свое существование и где он продолжается и приобретает новые формы. Я этим объясняю.

М.Майерс― Но вы просто ставите знак равенства между 90-ми ельцинскими и 2000-ми и 10-ми путинскими. Так меня 20 лет убеждают, что хаос побежден, и что мы живем в мире нового путинского порядка, что мы живем в России хорошего против всего плохого, и что эта борьба закончилась безоговорочной победой Владимира Путина и современной российской власти. Сейчас, 20 лет спустя, вы мне говорите, что мы в хаосе 91-го года. Так получается?

А.Проханов― Я не знаю, кто вас убеждал в этом. Я свидетель совершенно другого. Я свидетель хаоса. Я видел, как этот хаос мучительно подавлялся…

М.Майерс― В какие годы?

А.Проханов― Начиная с 2000-го года. И с этого момента началось восстановление постепенное, мучительное, последовательное воссоздания российского государства. И это воссоздание продолжается по сей день, потому что сегодня Россия находится в состоянии постоянно окружения, постоянных атак, воздействия.

Россия находится в состоянии конфронтации с очень многими сильными, мощными государствами, системами политическими. Идет «холодная война», идет гибридная война. И в этих условиях Россия обороняется, как она может. Она обороняется на внешнем контуре своем, она обороняется на своем внутреннем контуре. Хорошо она обороняется или плохо, не знаю, потому что оборона обороне рознь. Ведь, по существу, государство, в котором исчезает возможность свободного творчества — литературного, интеллектуального, научного творчества, — это государство рано или поздно погибает, отстает. Поэтому здесь вопрос просто в такте, вопрос в очень точной экспертизе, как далеко может зайти это нормирование.

М.Майерс― То есть сейчас, как в нынешней ситуации развиваются события, мы предполагаем, что Россия от страха перед хаосом стремится к гибели. Правильно вас услышала?

А.Проханов― Я думаю, что не от страха перед хаосом, а перед лицом возможного надвигающегося хаоса разумная, спокойная, взвешенная власть принимает превентивные меры для предотвращения этого хаоса, тем более, что хаотизирующие тенденции, они просто налицо.

М.Майерс― Ну, например.

А.Проханов― Мы ведем гибридную войну, и цель противника в этой гибридной войне — хаотизировать внутреннюю жизнь соперника.

М.Майерс― Но она же никогда не закончится. Это просто естественное условие существования государства.

А.Проханов― И прекрасно. Вот я и говорю, что этому нет конца, и начала этому нет.

М.Майерс― Прекрасно, хорошо. Смотрите, а какую точку в этом таймлайне от 2000-го до настоящего 21-го года занимает дата 18 марта 14 года? Собственно, 7 лет назад был присоединен Крым. Это безусловная победа российского государства, ее поражение или какое-то тоже гибридное состояние, как вам кажется?

А.Проханов― Я оцениваю это явление как чудо. Это, конечно, не традиционная, не политологическая трактовка, она скорее метафизическая. Но я ощущаю и полагаю, что возвращение Крыма является абсолютным русским чудом. Недаром это чудо ошеломило всю Россию. Россия же после 91-го года, несмотря на все улучшения, на появление каких-то доходов, она находилась в депрессивном состоянии.

Вот это чудовищное поражение 91-го года, чеченские войны, суверенитеты, страхи, террористические акты в Москве, они повергли наш народ в сонливость, какую-то апатию, в страхи. Люди ходили, оглядываясь. И возвращение Крыма случилось нежданно, народ не ждал этого, он вообще не ждал возможности какого-то ренессанса. Оно произошло как нечто чудесное, невероятное. И все мои близкие и не очень близкие, и родня, и знакомые были просто ошеломлены этим солнцем Крыма.

Я был в Кремле, в Георгиевском зале, когда Путин произносил свою знаменитую Крымскую речь. Я слушал много раз Путина, да и вы, наверное. Он говорит очень сухо, очень сдержанно, очень лапидарно, мне кажется, даже слишком сухо. А на этот раз я видел другого человека, как он стоял на трибуне среди этих мраморных досок, испещренных золотыми наименованиями полков и экипажей. У него ходило лицо. У него на лице ходило какое-то волнение. Что волновало его?

Может быть, действительно, его волновали будущие санкции, будущие изменения соотношения сил в Европе, будущие гонения. Может быть это. Но мне казалось, его ошеломило само явление Крыма, который ворвался в его судьбу. После этого, я помню, как я его назвал Путин Таврический, и, действительно, оно записало его как политика в скрижали русской истории. Поэтому воссоединение с Крымом было чудом не политическим, а скорее русским чудом.

Если расшифровывать это и посмотреть, действительно, какие более прагматические мотивации были в результате или перед ним, или после присоединения Крыма, то я бы наметил следующее: Крым — это стратегическая база России на Черном море. Севастополю при Украине грозило испепеление. Черноморский флот, он там таял и разрушался, потому что Украина запрещала наводнять этот флот новыми кораблями, и он там гнил, исчезал, пропадал. И Севастопольской бухте была уготована роль натовской базы военно-морской, это было ясно. И возвращение Севастополя и Крыма — это была превентивная акция, которая восстанавливала этот стратегический баланс России в этом районе. Это было так.

А.Проханов: Мы присутствуем при том, как происходит нормирование жизни, и исчезает частная жизнь. Хорошо это или плохо?

Кроме того, Крым является русским элементом, традиционно русским элементом. Крым населен, конечно, и украинцами…

М.Майерс― Не татарским, нет?

А.Проханов― Крым населен и евреями, и татарами, и греками, и турками. Но Крым в сознании русского народа — я не знаю, какой он был в сознании крымско-татарского народа, — но в сознании русского народ Крым — это оплот России. Это место, где была пролита великая кровь, где были совершены величайшие подвиги, где были похоронены 4 великих русских адмирала. Повторяю, севастопольская страда, севастопольская война — это толстовский триумф. Поэтому для русских возвращение Крыма — это воссоединение растерзанных, разорванных российских пространств, во-первых, наращивание хотя бы за счет Крыма и воссоединение со своим исконным населением, исконным народом.

Когда я говорю о том, что в этом присоединении было нечто восхитительное, таинственное, мистическое, я пытаюсь проверить и понять для себя, что это такое было. И когда я уже после присоединения много раз побывал в Крыму и продолжаю там быть, я понимаю, что, конечно, Крым — это чудо Херсонес. Ядро Крыма сегодняшнего и вчерашнего Крыма — это Херсонес. Это место, где произошло крещение Руси и, по существу, сложилось первое Русское государство, первая империя Владимира святого. И Херсонес — это мистическое ядро все сегодняшней русской государственности, включаю сегодняшнюю нашу с вами, путинскую.

М.Майерс― А Киев, простите? Мать городов русских.

А.Проханов― А Киев, а Новгород, а Псков — всё это великие вещи, но крещение Руси состоялось в Херсонесе. Там, когда Владимир святой ставил свои стопы в купель, его поливали святой водой, — оттуда полыхнул свет огненный, который докатился, в конце концов, до Тихого океана. Поэтому Херсонес для русского исторического сознания — это грандиозное явление. Может быть, даже все последующие сраженя в Крыму и не только в Крыму были битвой за Херсонес.

И вот я смотрю когда на знаменитую картину Дейнеки, это контратака черноморской морской пехоты, когда они с ручными гранатами кидаются на эту немецкую рать. Ее называют атакой морских пехотинцев, — это была атака за Херсонес, это была битва и война за Херсонес. Вот, что такое воссоединение с Крымом.

М.Майерс― Просто не слишком ли много прошлого во всей этой патетической вашей речи — нет? Давайте как-то… А зачем он нам в настоящем, в будущем? Что мы там, космодром там построим или еще что-нибудь сделаем?

А.Проханов― В настоящем он нам не нужен, как, впрочем, нам не нужна Ростовская область или Ставрополье. Нам не нужна Псковская, Новгородская область. Нам нужна только маленькая территория на Новом Арбате, где помещается наша дорогая, любимая мною редакция «Эхо Москвы».

М.Майерс― Договорились.

А как вы расцениваете заявление Зеленского, что Киев подготовил стратегию деоккупации Крыма?

А.Проханов― Я считаю, что это мощный такой план. Он появился как Бисмарк. Это крупнейший такой, мощный объединитель, крупный ум, стратег военный. Когда не него смотрю, я вижу эти железные бисмаркские черты. Это изумительное заявление.

Но деоккупация может произойти только в результате хода Зеленского, когда он босый, может быть, даже нагой, в рубщие придет в Кремль и будет просить Кремль подарить ему в Крыму какой-нибудь маленький надел виноградников.

Война, о которой сейчас все говорят, о которой говорит Зеленский, о которой говорят наши эксперты, мне кажется, она невозможна. Если она будет, она будет трагична. Эта война запоздала. Эту войну можно было провести в 14-м году. Эту войну можно было провести тогда, когда воодушевленные своими победами ополченцы после Дебальцевского котла, где они окружили, разгромили целый контингент бронетехники украинской, двинулись на Мариуполь. Этот поход был остановлен. Он был остановлен Москвой. Он был остановлен, войска были возвращены назад. И появилась эта безумная, изнурительная позиционная война. За эти годы, за эти 6 лет прошедших с того великого наступления украинская армия сформировалась как нечто абсолютно новое. Она приобрела новый вид, новый контур, новое вооружение, новых советников. Она мобилизовалась, у нее, действительно, новая техника, и появилась новая стратегия.

Тогда украинская армия представляла из себя просто груду развалин. А теперь воевать с этой армией — это накладно. Я просто не знаю, какое количество жертв мы можем допустить при возникновении этого конфликта.

Ведь там же в то время была удивительная концепция Новороссии.

М.Майерс― Да-да, я напомню, что там речь шла и о Херсоне, и об Одессе, и до Приднестровья должна была эта длань Российского воинства дотянуться фактически, но не дотянулись почему-то.

А.Проханов― НРЗБ Всякая война, если это не микровойна, какая-нибудь — война кланов хулиганских, — она имеет свою идеологию, она имеет свою глубинную мотивацию. Она имеет свою пропагандистскую мотивацию, а также глубинную историческую мотивацию. Эта философия Новороссии, она была восхитительная, великолепная. Она была понятна, она была своевременна, она была романтична, она ложилась на поле, в котором жили эти русские чаяния Харькова, Николаева, других городов.

М.Майерс― Чего же она захлебнулось-то, Александр Андреевич, чего не сложилась?

А.Проханов― Почему захлебнулось наступление, о котором я говорил? Это всё остановленные вещи.

М.Майерс― Кто остановил — Путин?

А.Проханов― Я думаю, что, конечно, остановило российское руководство.

А.Проханов: Идет «холодная война», идет гибридная война. И в этих условиях Россия обороняется

М.Майерс― Почему, как вы это понимаете?

А.Проханов― Я так понимаю, что слишком сильны были наезды на Россию санкционные, политические. Просто, я думаю, что Путин вдруг понял величину рисков, в которые вступила Россия, оказавшись в Крыму и потом помогая Донбассу. Это его остановило. Я не думаю, что эта остановка была правильной. Мне кажется, что эта остановка была ошибкой. И сама концепция Новороссия, повторяю, это очень мощное, сильное учение и такое представление. Ее сейчас очень трудно воскресить.

М.Майерс― Александр Проханов в программе «Особое мнение». Александр Андреевич, вы мне тут много рассказывали про эти исторические места, про славу русского оружия и прочее. Объясните мне тогда, какого мы в Сирии 10 лет делаем? Потому что в марте у нас еще одна радостная дата — это 10 лет сирийскому конфликту и, собственно, тому, что Россия там выполняет какую-то важную миссию. Собственно, выполнила ли, и как вы это можете сформулировать, как вы это можете оценить?

А.Проханов― Я могу сформулировать, что все сильные, мощные государства, они стремятся к экспансии. Россия — это империя, правда, усеченная, растоптанная в 91-м году. Но у нее есть свои и региональные и глобальные интересы, как и у Америки, как и у Китая. И Россия пришла на Ближний Восток, туда, где она была всегда, и где она обеспечивала свои национальные интересы. Потому что арабский мир — это не пустяшный мир. Это не мир каких-то малых народов Аляски. Это грандиозный мир, в котором происходят колоссальные исторические события, возникают исламские эксцессы, происходят до сих пор исламская революция, которая захлестывает до сих пор земной шар и на юг и на север и на восток и за запад, и в Европу она хлынула.

У нас в России есть очень сильные исламские радикальные течения. И появление там, в центре Сирии, в центре этого запрещенного, клятого ИГИЛа (организация запрещена в РФ) русского контингента, конечно, каким-то образом парализует…не парализует, а ослабляет эту исламскую агрессивную экспансию в сторону России. И эта мотивация, о которой мы говорили, она была справедливой, конечно.

Я просто помню, как выводили наши войска из Афганистана. Говорили: Что мы делаем в Афганистане? Это не наша война. Одна гибель. Это позор Советского Союза. Все-таки дотюкали Горбачева.

М.Майерс― Да, и с позором ушли.

А.Проханов― Мне нравится «с позором». Мы с вами сегодня с позором разговариваем друг с другом. Я позорник, и вы позорник.

М.Майерс― Договорились.

А.Проханов― Почему, с позором?

М.Майерс― А как?

М.Майерс― Нас вывели оттуда. Горбачев приказал вывести наши войска. Мы ушли оттуда, по существу, не с позором, а с ощущением сделанного дела, победы. Может быть, недоделанного. Никакого там позора не было.

М.Майерс― Ну, так война в Афгане — 10 лет. Вот в Сирии мы лет сидим. Может быть, тоже пора уходить? Или надо остаться там навсегда, на форпосте русском воинской славы.

А.Проханов― Я хотел свою мысль договорить. Мы ушли из Афганистана. Нам говорили, что эта война ненужная и несвоевременная. После этого ухода нашего из Афганистана начался стремительный распад Советского Союза. Мы потеряли всю Среднюю Азию. Возник радикальный Таджикистан с чудовищной гражданской войной. Возникла Киргизия. Вообще весь исламский пояс советский, он превратился в кишащий для России ад. Кавказ наш зашевелился, возникли чеченские сепаратисты, ингушские.

Поэтому уход из Афганистана породил всю эту чудовищную катастрофику. И эта вторая катастрофика назревала на Ближнем Востоке, назревала в Сирии после крушения Ирака, после крушения Ливии. Туда тянулись эти деструктивные нити мировые. Мы туда пришли, чтобы превратить этот процесс жуткого распада, который грозит взрывом множества этнографических бомб. Эти бомбы этнографические, этнические они взрывались и продолжают взрываться в Европе. Они могут взорваться в России. Поэтому мы ушли туда, и, я думаю, что мы там сделали свое дело.

М.Майерс― Так пора уходить?

А.Проханов― Нет, на самом деле еще не пора уходить. Мы еще поговорим с вами немножко.

М.Майерс― А России из Сирии пора уходить?

А.Проханов― Почему уходить-то? Кто их выгонит оттуда? Навальный, что ли, скажет: «Ребята, уходите»? Россия там обосновалась крепко. У нее две мощные базы. Прекрасная база Хмеймим авиационная, Тартус база, которая позволяет нашим стратегическим кораблям базироваться в Средиземном море. Это удивительное достижение. В свое время ходил на 5-й ́эскадре в советское время в Средиземное море, где мы сдерживали 6-й американский флот нашими кораблями, подводными лодками. После 91-го года вся эскадра была раскассирована, наши корабли были разрезаны автогеном на металлолом. И господство 6-го флота в Средиземном море было колоссальным. Что такое 6-й флот в Средиземном море? Это безнаказанные удары огромных авиационных крыльев, соединений авианосных, по всему нашему югу вплоть до Москвы.

Вот мы туда вернулись. Мы вернулись туда с нашими новыми кораблями, с нашими новыми подводными лодками. И база в Тартусе обеспечивает нам там присутствие.

Поэтому вы очень легкомысленно говорите: «Пора уходить, что мы там делаем?..»

А.Проханов: Россия — это империя, правда, усеченная, растоптанная в 91-м году

М.Майерс― Я спрашиваю только, нет. У меня тут гораздо более скромная миссия, чем у вас.

А.Проханов― Маша, это поверхностные либеральные ремарки, рефлексы.

М.Майерс― Да, а вы мне давайте глубинные патриотические ответы на мои ремарки. И у нас с вами баланс будет соблюден.

А.Проханов― Нет, вы же серьезный человек, вы не какой-нибудь легкомысленный либеральный пропагандист. Вы глубинный человек, вы роете очень глубоко. Вы фундаменталист в каком-то смысле.

М.Майерс― Стараюсь, как могу. Александр Андреевич, тут вопрос к вам: «Что скажете про провокацию у входа «Новой газеты»? Идет ли в какое-то сравнение с разгромом газеты «Завтра» в лихие 90-е, когда либералы жарили в коридорах разгромленной редакции на штыках младенцев?», — Сандро вас спрашивает на нашем сайте echo.msk.ru.

А.Проханов― Младенцы с тех пор выросли, но ожоги остались. И поэтому все мои сотрудники хоть и в ожогах, но прекрасно помнят это время.

Никакого сравнения. Объясняю, почему. Это очень часто бывает имитацией мученичества. Всё, что распылили в «Новой газете», я не знаю, что это: хлорпикрин, может быть, или какой-нибудь жидкий гексоген, или это, может быть, действительно, «Новичок». Мы не знаем, что это такое, а уже возник ореол мученичества. Вот уже у всех сотрудников расстройство желудка. Вот уже они пьют какие-то таблетки для того, чтобы унять свой бушующий желудок.

В газете «Завтра» было всё иначе. Там громили Дом Советов. Там пылал пожар. Там были арестованы все мои близкие друзья. Мы с несколькими моими коллегами бежали от преследования в этой Москве, где было военное положение, где кружили БТР вокруг нас. И была закрыта газета.

М.Майерс― Вы меня простите, но мы вынуждены прерваться. Писатель Александр Проханов — герой программы «Особое мнение». Меня зовут Маша Майерс. Мы вернемся через 3 минуты.

НОВОСТИ

М.Майерс― 19 часов, 34 минуты. Мы продолжаем. Меня зовут Маша Майерс. Писатель Александр Проханов наш гость. У нас остается не так много времени, но несколько тем успеем затронуть.

Например, Великобритания опубликовала новую доктрину внешней политики. Премьер-министр Джонсон официально представил комплексный обзор безопасности, обороны, развития внешней политики королевства. В документе Россия названа наиболее острой угрозой безопасности в Евроатлантическом регионе.

Я представляю, какое вы сейчас испытали чувство гордости за Родину, правда или нет?

А.Проханов― Вместе с вами да, конечно. Мы же патриоты. Я думаю, эта тревога не напрасна. Потому что она явилась результатом другой тревоги. Она явилась результатом того, что Россия преодолела эту эру своего бессилия, своей немощи. И Россия стала формироваться как очень сильный, мощный субъект. И в результате она стала теснить своих победоносных соседей. И поэтому, конечно, эти, соседи дали России отпор. Сначала мягкий, потом более жесткий. Сейчас этот отпор приобрел гибридные формы новой «холодной войны», которая в любой момент может перейти в войну горячую. Таковы уроки.

Поэтому испуганы или встревожены возможностью переведения этой войны в войну горячую — вот этим объясняются новые элементы и американской и британской доктрины.

М.Майерс― Это что, сейчас прямо бомбами начнем кидаться друг в друга? Вот, например, помимо всего прочего Лондон собирается увеличить количество ядерных боеголовок до 260. Сейчас их в королевстве — 180. Что вот прямо так?

А.Проханов― Видите, что напуганные англичане какие глупости хотят творить, думают, что они этим самым спасут Виндзорскую династию. Не получится, нет. Там взрываются другие бомбы, более страшные.

М.Майерс― Вот в доктрине сказано: «К 30-му году дипломатия королевства будет подкреплена ядерным арсеналом и способностью проецировать влияние», — во, как.

Вот все-таки к горячей войне вы не могли бы вернуться и объяснить, как это будет?

А.Проханов― Горячая война, конечно, если она будет не локальная, а всеобщая, нам с вами не придется больше выступать.

М.Майерс― Вот этого я и боюсь.

А.Проханов― Это сдерживает обе стороны. Но, во-первых, всеобщая война может быть и без применения ядерного оружия, как это было во Вторую мировую войну, когда все газовые хранилища остались запечатанными.

А потом, когда у англичан к 30-му, кажется, году возникнут новые средства доставки, я думаю, что у России возникнут еще какие-то новые сумасшедшие возможности, которые нейтрализуют эти английские угрозы.

Идет эскалация этих страхов, эскалация этих угроз. Они не обязательно должны кончиться катастрофой. Ведь в советское время прекрасно помним, как мир всё время трепетал как мотылек пред этим огнем, готовый обжечься и быть истребленным.

А с какого-то момента обе стороны спохватились, и начался очень осторожный процесс разоружения. Очень деликатный, осторожный процесс, когда создается такой наднациональный штаб, который контролирует уровень боевых систем, а также уровень ненависти, уровень этой военной пропаганды. Ведь эти две темы должны существовать одновременно. Нельзя одновременно заниматься возгонкой ненависти и неприязни и одновременно понижать уровень боеголовок ракетных.

Я думаю, сегодняшняя возгонка, она происходит на уровне возгонки неприязни, возгонки ненависти, возгонки отрицания. И в недрах этой ненависти рождаются все новые и новые системы вооружения.

Поэтому, я думаю, что так называемая разрядка, она неизбежна. Она будет временной, она будет неполной, но она будет результатом этого ощущения, что контроль за вооружениями ускользает из рук. Недаром американцы и, в том числе, Байден, как только он пришел к власти, он сохранил условия договора самого главного о стратегических вооружениях и не вышел из него.

М.Майерс― Но они много из чего вышли еще при Трампе. РСНД, по-моему, они сохранили. Но, тем не менее, концепция вашингтонской внешней политики такова, что их не надо связывать по рукам и ногам некими внешними обязательствами международными.

А.Проханов― Это было при Трампе. А Байден сразу резко сменил тон. Они просто опомнились. Ведь Трамп, конечно, такой авангардист в политике, и он демонстрировал новые подходы в политике. Он демонстрировал концепцию управляемого хаоса, хотел хаотизировать мир, и в недрах этого хаоса достичь желаемых для Америки результатов.

Это интересная такая концепция, она частью удавалась американцам. Но сегодня, когда уровень этот конфронтации и создания всё новых и новых систем стал слишком высоким и опасным, я думаю, что возможны в ближайшее время переговоры. Потому что Россия, она же не Советский Союз. У нее меньше возможностей, меньше потенциалов. И в этих условиях нам удается создавать эти системы сдерживания и наступления колоссальной мощности. Но это нам всё стоит копеечку. Мы иногда смотрим на эти ракеты, называя их мультяшками, чем-то еще другим, мы до конца не понимаем, какое это дорогое удовольствие — оборонные комплексы, как это сказывается на Пенсионном фонде, как это сказывается на ценах на продукты. Мы бравируем: это ассиметричный ответ. Это не так. Это типичная гонка вооружений, очень дорогостоящая.

М.Майерс― Подождите, так эти все ваши имперские амбиции, которыми, как мне казалось, вы гордитесь, из первой части нашей программы — про Крым, про Сирию, про всё прочее, — это всё довольно дорого, надо признать. И я хотела вас спросить: «Откуда деньги, Зин?», но как-то постеснялась, честно говоря.

А.Проханов― Маша, я вам сейчас скажу, что вообще содержание империи — это дорогое удовольствие.

М.Майерс― Это правда. Вы готовы своими пенсиями, своими социальными выплатами, своими больными детьми платить за то, что мы там присутствуем в Сирии, например?

А.Проханов― Содержание империи большое удовольствие. И вообще безопасность национальная — это очень большая стоимость. Как только мы решим отказаться от нашей безопасности, жизнь устроиться мгновенно. У нас исчезнут огромные траты, у нас будет благоденствие. Вообще даже такая Россия, потерявшая окраины, она для многих либералов кажется слишком большой. У нее слишком большое вооружение, слишком большие представления о глобализме. Ее надо окоротить. У нее нужно отнять ядерное вооружение, порезать подводные лодки. Нужно убрать российские контингенты из Сирии и из Крыма. И тогда жизнь в России расцветет.

И еще желательно, конечно, при этом спилить красные звезды с башен Кремля и вынести Ленина из Мавзолея, и поставить на площади, Лубянке памятник чижику-пыжику. И тогда всё расцветет, мы будем благоденствовать, будет рай русский.

М.Майерс― Александр Андреевич, А вы же российский пенсионер, я правильно понимаю?

А.Проханов― Я российский революционер.

М.Майерс― Революционер. А революционерам платит пенсию Российское государство?

А.Проханов― Платит, но так, не считаю — всё раздаю Осавиахиму.

М.Майерс― А можно спросить, какой у вас размер пенсии?

А.Проханов― Я не знаю, действительно.

М.Майерс― Ну, как вы не знаете? Всё вы знаете. Ну, сколько вам платит родное государство за многолетние… многие десятилетия труда?

А.Проханов― Я не знаю, какой размер пенсии, я знаю, что она стандартная. Она не превышает никаких других норм.

М.Майерс― То есть, я думаю, по Москве, если вы в Москве зарегистрированы, то у вас там тысяч 15-17, наверное.

А.Проханов― НРЗБ. Я предпочитаю, чтобы всё это скапливалось на книжке, и потом мне на эти деньги поставили памятник.

М.Майерс― Хорошо. Ну, то есть вы не с этих доходов живете, правильно я понимаю?

А.Проханов― Я живу не на пенсию, нет.

М.Майерс― Понятно. То есть вы раньте, наверное. У вас много недвижимости в городах и весях, и вы много, наверное, можете себе позволить — рассуждать о наших имперских амбициях за пределами Российской Федерации, не заморачиваясь жизнью на 15 тысяч рублей.

А.Проханов― Мои доходы криминальны, преступны, деньги мои, по существу, их лучше не считать, потому что они всё время будут хлюпать чем-то красным.

М.Майерс― Я так и подумала. Смотрите, еще одна тема. «Левада-Центр», который российские власти считают иностранным агентом, провел опрос о политических пристрастиях россиян и выяснил удивительную для себя вещь, что почти треть россиян вообще не волнует политика, и это максимум с начала 90-х годов. 27% опрошенных заявили, что их совершенно не интересует политика. А уровень октября 90-го года — тогда политикой не интересовалось всего 12% населения страны. Как вы думаете, почему? 12% вообще не интересуется политикой.

А.Проханов: Россия преодолела эту эру своего бессилия, своей немощи

А.Проханов― Я думаю, что это хороший показатель, потому что люди в нормальных, спокойных странах не интересуются политикой. Они интересуются кабаре, они интересуются игрой на скачках, а политикой интересуется узкая группа либо профессиональных политиков, либо сопутствующих политических фанатов.

М.Майерс― А на выборы кто ходит в этой концепции, простите?

А.Проханов― С выборами всё неудачно. К выборам наш народ относится индифферентно, как он индифферентно относится ко всем остальным органам власти, структурам. Он их как бы не замечает. Нет у нас нет такого апофеоза власти исполнительной или законодательной, судебной. Народ скептически ко всему этому относится.

И то, что народ так вяло относится к политике, меня не огорчает. Меня огорчает, что наш народ очень вяло относится к искусству, к книгам, к музыке. Хорошо, что последнее время повысился интерес к живописи. Эти выставки собирают большие толпы людей — это замечательно.

М.Майерс― Вы только что сказали, что те, кто не интересуется политикой. Они интересуются кабаре. Вот вам вполне вид искусства, разве нет?

А.Проханов― Вы когда-нибудь были в кабаре?

М.Майерс― Хороший вопрос. Не помню.

А.Проханов― Я думаю, что вы там не были.

М.Майерс― А вы были?

А.Проханов― Я постоянно хожу в кабаре. В кабаре, в варьете.

М.Майерс― Не интересуетесь политикой, я поняла. Кабаре и варьете.

Вопрос от Ильи: «Александр Андреевич, без всякой иронии: чем сейчас можно гордиться за страну, за государство, и чем гордитесь лично вы?»

А.Проханов: То, что народ вяло относится к политике, не огорчает. Меня огорчает, что народ вяло относится к искусству

А.Проханов― Вы знаете, без иронии вот что. Страной не нужно гордиться. Страну нужно любить во всех ее формах и проявлениях, какая бы она ни была, может быть, несчастная, загубленная, падшая. Ее надо любить. Какой-то сказал писатель: «Любить Россию в непогоду». Гордиться можно собственной грудью, на которую навешаны эмблемы, медали за подвиги. А Россией нельзя гордиться. Россию надо обожать, молитвенно любить, слезно переживать за ее несчастья. И восхищаться ее мистическими победами и проявлениями. Россия — это то, где будет стоять памятник, на котором будут высечены на русском языке твое имя, и дата твоего рождения и смерти. Вот твоя любовь к России.

М.Майерс― Да, честно говоря, у меня тут есть к вам вопросы некоторое количество, но я после такой патетической ноты даже как-то стесняюсь вас спрашивать про Навального, про «дружелюбный концлагерь», как он описывает место, в котором он оказался. То есть мы любим где-то между непогодой и «дружелюбным концлагерем» — где-то в этих величинах, правда же? Или нет?

А.Проханов― Нет, я этими терминами не оперирую. Я просто слышал, что Навального постригли — вот это ошеломляющая новость, что Навального постригли наголо. Раньше это называлось «постричь под ноль». То есть Навального обнулили.

М.Майерс― Вот видите, как мы с вами начали… Я хотела любовью закончить, а заканчиваем мы в итоге нашу программу «Особое мнение» новой стрижкой Алексея Навального.

Я напомню, что нашим гостем был писатель Александр Проханов. По вторникам в 19 теперь на регулярной основе. Спасибо вам большое! Меня зовут Маша Майерс.