Особое мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день! 11 часов, 7 минут. Это программа «Особое мнение». Я приветствую Сэмс Грина, политолога, директора Института России при Лондонском королевском колледже Я предлагаю начать с задержаний на съезде муниципальный депутатов в Москве. Около двухсот человек увезли и объяснили эти задержания участников форума, тем, что его проводит «нежелательная организация с нарушением санитарно-эпидемиологических норм». Как вы можете прокомментировать, что это было? Вам, как специалисту по России, наблюдающему за ней со стороны.

С. Грин― Неожиданного в этом мало. И приятного мало, а грустного – много. Эта акция – это сигнал, который идет как минимум по двум направлениям. Одно направление – самим депутатам-оппозиционерам в России о позволенной «черте оседлости» для российской оппозиции, что мол если вы выйдете за ее пределы, то вас будут за это наказывать. А эта черта все сужается и сужается и становится вся яснее, что на Старой площади больше не собираются терпеть и играть даже в эту символическую и безопасную демократию. Любое неподконтрольное волеизъявление как граждан, так и из избранников в лице муниципальных депутатов они считают опасным.

Второй сигнал – таким организациям и группам, как «Открытая Россия» и другим явно оппозиционным группам, которые зачастую работают из-за границы и пытаются понять как они могут работать в условиях ожесточения законодательства вокруг иностранных агентов и нежелательных организаций.

С тех пор, как начали вводить ограничительные меры в отношении неправительственных организаций, начиная уже с 2004-го года, эти организации постоянно хотят прощупать почву и понять где они могут работать более-менее устойчиво, а власти им показываю, что не здесь. А тут они показали, что скоро выборы, и люди, которые пытаются найти эти пути, они их не найдут.

Т. Троянская― Журналисты, которые были на съезде, говорят, что предполагали, что что-то подобное произойдет, но думали, что будет что-то типа заминирования или срабатывания пожарной сигнализации. А по поводу нежелательной организации. Съезд готовился не в закрытом режиме. Если это нужно, то можно было бы и заранее узнать, кто его готовил. А почему это так странно? Так незатейливо?

С. Грин― Они не просто хотели кого-то задержать, а хотели именно послать сигнал. А сигнал должен быть видным. Это шоу. Раньше уже в российской жизни был термин – маски-шоу, а тут – просто другие маски, в эпоху пандемии. Такая картинка должны была разойтись по всем соцсетям, чтобы этот сигнал получили не только те, кто там присутствовал, но и тем, кто когда-нибудь мог подумать о чем-нибудь подобном.

Т. Троянская― А это связано исключительно с выборами, которые уже в этом году? Или и после выборов гайки будут закручиваться, и может быть еще сильнее?

С. Грин― Да, с одной стороны это действительно связано с выборами. Нервозность в отношении сентябрьских и думских выборов и региональных есть. И не без повода. В данных Левада-центра…

Т. Троянская― Левада-центр – это иностранный агент. Мы должны это сказать по закону.

С. Грин― Там видно, что «Единая Россия» становится непопулярной. И проблема в том, что любовь граждан не возрастает не только к ней, но и к другим системным партиям. Если суммировать популярность всех системных партий, то она с трудом дотягивает до 50%. И это говорит об анемии и отключении от политических жизни граждан. А там, где нет явки, могут появиться и другие проблемы и возможны сюрпризы. Возможны результаты, которые мы видели на других федеральных выборах – и на Дальнем Востоке, где выиграли коммунисты и ЛДПР, и хотя они системные, но это не то, чего бы хотели видеть в Кремле. Нервозность вокруг выборов есть. И наверху понимают, что нужно не просто выиграть выборы. Можно смотреть на события и в Белоруссии и в других полуавторитарных странах, где власть в одних руках, но они не выигрывают выборы. И выборы нужно не просто более-менее выиграть официально, но придется еще и постоянно доказывать людям свою легитимность и между выборами. И надо дожить до выборов, а потом еще и дожить до следующих выборов, и это требует постоянного закручивания гаек, или постоянного оттачивания картинки, чтобы люди видели, кто здесь власть.

Т. Троянская― Вы вспомнили рейтинги, где 27% у «Единой России», но если говорить о фигуре президента, у Владимира Путина – высокий рейтинг по стране. А падение рейтинга «Единой России» в конечном итоге скажется на Владимире Путине? Экономическое положение в нашей стране ухудшается. Народ будет связывать эту историю с президентом?

С. Грин― Интересный вопрос. У народа, не у всех, но у многих четкое разделение между Кремлем и Путиным, и между «Единой Россией», губернаторами и так далее. У большинства граждан вполне укладывается в голове, что царь – хороший, а плохие бояре. И ожидания другие. Путин – это символ. Это то, что может возродить город и страну и себя, как гражданина этой страны. Мы это видели после Крыма. Но от России и ее парламента ждут реальных материальных положительных изменений в качестве жизни, которых уже довольно давно нет. И не предвидится. Если посмотреть на программу, которую предлагает «Единая Россия», или которая обсуждается в правительстве, то мы видим какие-то мелкие технические вещи вокруг налогов и распределения каких-то благ, но там не идет речи о том, как будет восстанавливаться рост экономики и рост доходов населения. Последние пять-шесть лет – это либо падение реальных доходов граждан, либо стагнация.

Перед всеми моими коллегами, российскими и не российскими аналитиками, стоит вопрос – в какой момент это начнет сказываться на популярности власти в целом и Путина в частности. И это как раз тот вопрос, который вы задали. Это сказывалось на «Единой России», но до сих пор особо не сказывалось на самом Путине. Я общаюсь и провожу опросы и исследования с фокус-группой и вижу, что материальные ожидания граждан от власти не такие уж и большие. За сорок лет после советской жизни российский средний гражданин научился сам решать свои проблемы, а от власти требует просто ему в этом не мешать. Но это легче, когда есть рост экономики, и есть перспективы роста и улучшения качества жизни. А когда их долго нет и не предвидится, потому что во власти никто об этом не говорит, то нужно ожидать, что в какой-то момент это начнет сказывать даже на популярности президента.

Т. Троянская― А пока все, что касается внешней политики – связывается с Путинам, а все, что происходит во внутренней политике – это партии, и всяческие депутаты?

С. Грин― Отчасти. У Путина монополия на внешнюю политику. Он не пренебрегает и внутренней, но у него нет как минимум нет особых идей, он говорит об этом очень неохотно. И в умах российских граждан в этой области его работа заключается в том, чтобы выстраивать тех людей, которые должны за это отвечать, то есть вовремя их снимать и менять. У него для этого есть правительство.

Т. Троянская― А как россияне откликнуться на закручивание гаек? Я говорю не об активистах, которые выходят на митинги, а простые россияне, они это стерпят?

С. Грин― По-разному. Многие считают, что это их не касается, но многие это замечают. Мы же с вами видели картину того, что происходило в гостинице «Измайлово» не на Первом канале! А если вы подключены именно к этой сети, то вы их и не видите и не слышите, а если и слышит, то думаете, что это кто-то бузит в углу, и меня это не колышет. А у многих ощущение, что так всегда и было. Всегда было опасно и заигрывать с властью, и вообще заниматься политикой, потому что это ни к чему хорошему не приводит. И, мол, а чего они хотели? Поиграли, и вот – получили по голове! Не будете играть дальше.

Но если мы посмотрим на протесты, которые мы видели в начале года, то видим что растет и разброс людей, которые готовы участвовать в публичной, и в том числе – и в уличной политике, и мы видим изменение эмоционального состояния этого участия – больше злости, ярости и отчаяния. Если изучать историю протестных движений в целой, то здесь очень важную роль играет ощущение будущего. Если есть ощущение, что в будущем возможны улучшения, пли по крайней мере ничего не ухудшиться, то тогда можно терпеть. А когда есть ощущение, что либо мы сейчас что-то сделаем, либо будет поздно, гайки закручиваются до такой степени и ухудшается ситуация в экономике, тогда появляется стимул действовать здесь и сейчас, потому что терпеть не просто неудобно, но и опасно. Если терпеть, то тогда может стать уже и поздно, и сделать ничего будет нельзя, и мы будем жить или как в Северной Корее или в Мньянме, а это мало кому хочется.

Т. Троянская― Триггером протестов 21 года стал Алексей Навальный, его возвращение. И эта история с его задержанием и вывела людей. А пока Алексей Навальный закрыт, он сидит. И нет протестов! И вывести народ сейчас странно и нереально.

С. Грин― И вокруг Навального ожидали большего ажиотажа, чем получилось.

Т. Троянская― А кто ожидал?

С. Грин― Но «Навальный» — это же не один человек!

Т. Троянская― Команда Навального ожидала, что ажиотаж будет значительно больше?

С. Грин― По крайней мере, надеялась. Делалось все, чтобы реагировало максиальное количество людей. Они понимали, что если отбить его быстро, то единственный шанс – создать такой мощный драйв, какой был в Минске после выборов августа 20-го года. И не получилось. Сложно сказать почему. Но если количество вышедших людей разочаровало сторонников Навального, то оно разочаровало и Кремль. Они увидели больше людей, готовых и на большую битву, чем они хотели бы видеть. И возникла патовая ситуация, когда преимуществ нет ни у кого, и нужно дальше совершенствовать свои стратегии. И на этом форуме мы увидели какая стратегия у Кремля, а в какой-то момент мы увидим и какая стратегия у оппозиции. Когда Леонид Волков объявил о временном прекращении протестов, потому что если они собираются биться дальше, то нужно, чтобы не все сидели в тюрьмах. И его можно понять.

Т. Троянская― Но уже было заявлено и о весенних протестах. Видимо те, кто отсидел, уже вышли, и можно продолжать. Но выйдет ли люди? Нет яркого события. Как инициировать инфоповод для того, чтобы вышли?

С. Грин― Инфоповод или какой-то шок часто являются триггерами протеста, но здесь также важно и ощущение будущего. Одно дело, когда люди выходят, потому что невозможно терпеть то, что есть сейчас. Например, протесты Black Lives Matter, которые проходили в США, или протест, которые проходил в Британии вокруг насилия в отношении женщин. Здесь есть ощущение, что если мы что-то сделаем, тогда жизнь не просто не станет хуже, но может измениться к лучшему. И в этом у оппозиции проблема, она была и есть. Даже если люди понимают, что власть коррумпирована, что она работает не на благо общества, а на благо своих друзей, то есть и ощущение, что так было, есть и так всегда будет. «С чего вы взяли, что он будет править лучше, и в наших интересах?» Задача любой оппозиции, заставить людей поверить, что если они придут к власти, то что-нибудь изменится. И в российской публичной политике – это водораздел между людьми, которые хвалят Путина за его достижения и между теми, кто считает, что он во всем виноват и теми, кто считает, что все плохо, и что так плохо будет всегда…

Т. Троянская― И «если не Путин, кто кто», и что ничего не изменится.

С. Грин― Но есть меньшиство, которое считает, что гарантий нет, но если придет кто-то другой, например, Навальный, то это может привести к положительным изменениям в моей личной жизни.

Т. Троянская― Когда Алексей Навальный вернулся в Россию, и в частности, политолог Мария Снеговая из США сказала у нас в эфире, что к Навальному изменилось отношение за рубежом. К нему стали относиться не как к оппозиционеру из России, а как к реальному сопернику Владимира Путина.

С. Грин― Я не уверен, что это был ключевой момент. Это ощущение росло в умах многих аналитиков в разных странах, в том числе и у правительственных. Как воспринимать Навального? Менялось и его собственное восприятие с течением времени. Он начинал как активист, и постепенно превращался в политика. Его решение возвратиться бросило вызов…

Т. Троянская― На время московских новостей мы продолжит беседу в Ютубе.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Во время московский новостей мы говорили об Алексее Навальном. А сейчас поговорим про Петербург, второй главный город в России. Есть мнение, что последнее время в Петербурге – слабые губернаторы. Есть мнения, что Владимир Путин родом из Петербурга, и поэтому он не хочет здесь видеть слишком яркого человека. Но не слишком ли это мелко для такого крупного политика?

С. Грин― Я не могу проникнуть ни в голову Путина, ни кого бы то ни было. У него как у любого человека есть свои эмоциональные причины для решений. Возможно ему по каким-то причинам не хочется видеть там второго Собчака. Он не укладывается в картину общей региональной политики в России и в закат федерализма. Мы все меньше и меньше видим ярких губернаторов и мэров крупных городов по всей стране, может быть отчасти и потому, что это самый простой способ возникновения какой-то альтернативы Путину. Для того, чтобы оппозиция… Или чтобы вообще что-то менялось в российской политике, у людей должно возникать ощущение альтернативного будущего, включающее в себя альтернативного лидера, который мог бы править лучше и по-другому, чем нынешний, и доказать это губернатор имеет больше шансов, чем кто бы то ни было. Остальные просто сидят и дебатируют, или управляют. И мы это видим не только в России, но и других разных странах, демократических и не только. И поэтому хотят избегать слишком ярких звезд на этом небосклоне. И при отсутствии реальной региональной автономности, возможности выстраивать свои бюджеты, вести свою экономику и создавать новые возможности для бизнеса, очень сложно звездить на этом поприще. Ты зависим полностью!

Т. Троянская― Но Сергей Собянин – вполне яркий политик, мэр Москвы.

С. Грин― Да. Относительно яркий. И в той мере, в какой ему это позволено. Он смотрит на опыт своего предшественника, и понимает, что в это можно играть до определенной степени. И у Москвы есть преимущества в плане автономности, в том числе и экономической, которой нет у подавляющего большинства других российских регионов, и у Питера в частности. У Собянина от Лужкова унаследовались некоторые возможности – субсидировать жизнь граждан, в том числе и пожилых. Питерскому губернатору это дается сложнее.

Т. Троянская― Его Путин сейчас не рассматривает как своего последователя? Собянин периодически появляется как фимилия в списке его последователей.

С. Грин― Фамилии последователей появляются всегда. Мы уже много лет обсуждаем, с 2008-го, а кто будет следующим? Это пустой разговор. Президенты выбираются не так, а на выборах, и это относительно стихийный процесс. И даже если предполагать, что кого-то выберут, того, кого на тот момент поставят от власти, когда Путина не будет в бюллетенях…

Т. Троянская― Вы думаете, что это скоро случится?

С. Грин― Понятия не имею! Чем они быстрее определятся, кто это будет, тем быстрее это и произойдет. Если задача – определить образ будущего у людей, и в том числе и у элит, которые тоже затрудняются представить другую жизнь, нежели с Путиным, но как только вы начинаете говорить открыто или закрыто, что есть возможный новый президент, то все начинают на него ориентироваться, и Путин становится «хромой уткой», а ему хромать не хочется.

Т. Троянская― Еще хочу вернуться к Навальному. У нас раскол в премии «Белый слон». Это общероссийская премия киноакадемиков. Критики решили вручить Навальному премию «Белый слон» за новаторские фильмы-расследования. В ответ на это Союз кинематографистов, а его правление возглавляет Никита Михалков, он вышел из числа учредителей премии. И премия из всероссийской превратилась в петербургско-московскую. И нужно ли мешать культуру и политику? Или это действительно премия киноакадемиков, которые оценивают художественное мастерство? А фильмы-расследования Алексея Навального очень интересно смотреть, но это не художественные произведения. Правильно ли критики сделали, что решили вручить премию Алексею Навальному?

С. Грин― Это и дело вкуса, и определение, что такое искусство, меняется исторически. И разнятся между людьми. На днях у одного молодого человека была акция на Красной площади, которую можно было видеть в сети. И кто-то считает это искусством, а кто-то – нет. Если вернуться к мысли, власть сама себе создает оппозицию, то это власть настаивает на том, чтобы политики были в одном месте, а культура – в другом. И они не должны соприкасаться. И такое разделения создает именно власть. И не только российская. Многие так делают. И в Британии идет разговор о том, что нужно вывести политику из исторических музеев, чтобы там не очень говорилось о деколонизации и расизме. Но как только начинаются такие разговоры, тогда вся культура становится политической, потому что надо решать, а какую культуру можно создавать, критиковать, любить и вывешивать, а какую нельзя. И все это поле становится политизированным.

Т. Троянская― А как вы относитесь к тому, что песней года на «Грэмми» стала «Я не могу дышать»? Это скорее политический жест?

С. Грин― Что значит политический жест? Люди всегда притягиваются к тому, что их трогает. В какой-то момент— это веселенькая песня, а в какой-то момент их трогает что-то более эмоциональное, и в том числе и общественное. Мало людей осталось равнодушными к тому, что происходило летом прошлого года в Штатах. Кто возбудился из-за того, что хочет что-то изменить, а кто-то – на реакцию протестующих.

Т. Троянская― Здесь искусство, как отражение нашей реальности?

С. Грин― А иначе не бывает!

Т. Троянская― Спасибо! Сэм Грин, политолог, директор Института России при Лондонском королевском колледже был сегодня в «Особом мнении».