Особое мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день! Я Татьяна Троянская, и сегодня «Особое мнение» политика Льва Шлосберга – здравствуйте!

Л. Шлосберг― Доброе утро, любимый Санкт-Петербург!

Т. Троянская― Мы начнем с рейтингом Левады, иностранного агента (мы должны об этом непременно сказать), практически все вчера обсуждали эти электоральные рейтинги партий: 27% у «Единой России, а у «Яблока» 1%, но у «Единой России» наблюдается снижение. Что вы хотите сказать про «Яблоко»?

Л. Шлосберг― У «Яблока» очень простая и понятная задача с точки зрения понимания, но сложная с точки зрения реализации: Давиду нужно победить Голиафа. Других задач нет и не может быть. Нужно очень аккуратно относиться к предвыборным рейтингам, он отражают часть реальности, но нужно понимать, что количественные, адресные опросы общественного мнения в полусвободной стране никогда не дают реального результаты. Тут скорее важны тенденции и соотношения. Конечно, для нашей партии — это соотношение весьма тревожное, я не сомневаюсь, что рейтинг «Единой России» находится на снижении, но нужно всегда помнить, что это власть, что у нее в руках материальные ресурсы. И с прошлого года мы увидели откровенную тактику «Единой России» — подкармливание избирателей в прямом виде. По Московской области просто развозят продукты по малоимущим от имени партии, и это четко показывает, на какого избирателя «Единая Россия» рассчитывает. Нужно понимать, что в прошлом году в стране кардинально изменилась избирательная система: до голосования по поправкам в Конституцию, избирательная система была сложной, но концептуально понятной, в ней было много административных барьеров, правовых провокаций, но это была избирательная система. С прошлого года это система фальсификаций любого голосования по политическому заданию властей, и как обществу справиться с заранее подготовленной и законодательно обоснованной машиной фальсификаций – вопрос открытый, ответ на него дадут только парламентские выборы. И национальные, и региональные.

Т. Троянская― Но тем не менее, «Единая Россия» на первом месте, далее ЛДПР с 12%, потом КПРФ с 10%, «Справедливая Россия за правду» — 5%, «Коммунисты России» — 2%. И дальше по проценту вместе с зелеными и «Родиной» как раз «Яблоко». Некоторые социологи говорят, что это даже какая-то погрешность.

Л. Шлосберг― Погрешность по любому количественному опросу общественного мнения с выборкой 1600 человек (это стандартная выборка исследовательских организаций) составляет до 3,5%, поэтому всё, что меньше является автоматически стат. погрешностью. Это не вопрос обиды, это стандарт. Нам нужно умножиться на 10 в этом году.

Т. Троянская― Рейтинги собирались уже после публикации статьи Григория Явлинского, и много было критики по этому поводу. Не сыграл ли дурную службу для «Яблока» Григорий Алексеевич Явлинский своей статьей? Может быть, если бы ее не было, рейтинг бы был чуть больше?

Л. Шлосберг― Самая забавная вещь в политике – это гипотетические предположения. Рейтинг был бы таким же, на мой взгляд, потому что он таким и был до публикации статьи. Другое дело, что эта статья показала, что позиция Явлинского и позиция партии «Яблоко» могут восприниматься обществом в ситуации, когда партия забыла о том, что ее слова, высказывания, воспринимаются обществом. Статья появилась в ночь с субботы на воскресенье, в момент, когда большая часть людей думает не о работе и не о политике, но тем не менее вызвала резонанс.

Т. Троянская― Там была ключевая фамилия «Навальный».

Л. Шлосберг― Ключевая фамилия там была «Россия» на самом деле, другое дело, что Навальный сейчас является российским оппозиционным политиком, вошедшим в клинья с действующими властями, и эта ситуация вызывает сильное сочувствие общества. Нет точных оценок, но примерно треть избирателей России относятся к действующей власти не просто негативно, а с ненавистью, и эту ненависть Алексей Анатольевич профессионально аккумулирует, в этом политическом процессе он абсолютный лидер, рядом с ним никого нет. Но что делать с ненавистью, когда она становится политической силой, и что делать с любовью, которая не становится политической силой? Это вопрос не только политический, но и философский, это вопрос ценности в политике. Учитывая, что Навальный сидит в заключении, он не имеет возможности сидят с нами и вести прямую дискуссию, я воздержусь от этических оценок, которые, на мой взгляд, неуместны. Но хочу сказать, что статья Явлинского открыла серьезную общероссийскую дискуссию, и эта дискуссия должна ответить на несколько вопросов: какой ценой или мы за ценой не постоим? и что после Путина? Не кто после Путина, а что после Путина.

Т. Троянская― А «что» не зависит от того «кто»?

Л. Шлосберг― Связано, но не зависит. Если «кто» важнее, чем «что», то мы получим Путина-2, Путина-3. Как был Иоанн I, Иоанн II, Иоанн III – а разница между ними только в цвете бриллиантов на короне. Я уверен в том, что эта дискуссия имеет для партии «Яблоко» политическую перспективу, только трудно такую дискуссию вести за полгода до выборов, в тот момент, когда партия должна как птица взлетать перед избирательной кампанией, а в это время в птицу стреляют из тысячи ружей, а взлетать надо. Такого опыта партия ещё не получала. Дискуссия вокруг статьи Явлинского – крупнейшая дискуссия вокруг партии «Яблоко» в этом веке, а мы ещё три года в начале века были парламентской партией. Поэтому я не сомневаюсь в том, что сейчас задача «Яблока» заключается в том, чтобы услышать общество, в том числе и общество, возмущенное этой статьей, несогласное, объяснить то, что мы не смогли объяснить, но сделать главное – сказать людям и быть услышанными людьми, что мы являемся той политической партией, которая будет строить свободную демократическую Россию, основанную на ценностях, на институтах. Об этом надо говорить постоянно, потому что нельзя допускать того, что ненависть к действующему режиму полностью закрывала картинку, что будет происходить, когда вы, Явлинский, Навальный, Вишневский, Резник станете властью, что будет тогда – без ответа на этот вопрос нельзя поддерживать никаких политиков.

Т. Троянская― Надо объединиться в ответе в ответе на этот вопрос, а мы всё никак не можем это сделать. Тут вспоминается Лев Толстой и его извечная роль личности в истории: он был убежден, что личность в истории не имеет значения, потому что пока народ не захочет, ничего не случится, вы тоже поддерживаете?..

Л. Шлосберг― Я поддерживаю Льва Николаевича Толстого, и мне каждый раз вспоминается «Война и мир»: Кутузов в раздумьях, как ему быть, как ему услышать ветер истории, куда движется история. Перед тем, как двинуть армию, но хочет услышать, куда Бог хочет, чтобы он повел, где дорога к провидению. И Толстой ответил на века вперед на вопрос о том, о чем должен думать и переживать политик, когда он двигает общество куда-то: он должен понимать, куда он приведет людей и какой ценой люди придут туда, куда он призывает прийти.

Т. Троянская― Вы ведете речь о политиках с большой буквы, потому что часто политиками движут какие-то другие цели, поэтому измельчали злодеи.

Л. Шлосберг― Спасибо, за злодеев. Слово вылетело. В стране, где политика уничтожается планово в течение не 20 путинских лет, но и более, потому что президентские выборы 1996 года с первой плановой фальсификацией российского голосования – это тоже уничтожение политики. И нельзя сейчас идеализировать Бориса Николаевича рядом с брутальным Владимиром Владимировичем – это все птенцы одного гнезда. Это как дискуссии о Ленине и Сталине, дискуссия о Ельцине и Путине исторически параллельна этой дискуссии, не нужно испытывать иллюзий. Одна из самых опасных вещей в политике – это испытывать иллюзии. Я могу сказать, что при плановом, системном уничтожении политики трудно плавать в соляной кислоте, оставаясь живым человеком – это трудно для людей, которые в моем понимании, любят людей круглосуточно практически. Это плавание может быть оправдано только тем, что ты понимаешь, ради чего. Ради ощущения, что ты плаваешь в соляной кислоте, не один нормальный человек не будет заниматься политикой, но важно признать, что и желающих не много.

Т. Троянская― Здесь борьба за справедливость может заставить людей прыгнуть в эту соляную кислоту, даже подозревая, что его не станет и он раствориться в ней.

Л. Шлосберг― Россия стала страной государственной несправедливости. Не случайно, дело не в диспропорции сословий, мы уже снова стали сословным обществом – это очень тревожно, это может привести к революции. Появились сословия, практически не пересекающиеся между собой, это практически касты, и вопрос государственной и социальной несправедливости в стране, которая пока еще согласна Конституции названная социальным государством – это движущая сила истории, это может привести к серьезным изменениям. Но судя по рейтингам, которые вы назвали, большая часть готова верить в восстановление справедливости через фейковую по задумке либерально-демократическую партию России. То, что сейчас идет период реинкарнации этой партии с видимым коричневым оттенком и запахом – это возвращает нас к началу 90-х. и тогда по опросам общественного мнения ЛДПР не выскакивало, отдавалось предпочтение «Демократическому выбору России». Я помню, как представитель президента в Псковской области на следующий день после выборов бегал с этими опросами: «А вот же, а вот же, говорили же, что будет всё иначе». Но это такая фига народа власти, только это ведет в тупик и не может привести ни к каким изменениям в политике.

Т. Троянская― Вы сказали, что ненависть пока сильней любви, но мне кажется, её пока нет. И ненависть надо разбавлять любовью.

Л. Шлосберг― Любовь должна оставаться собой.

Т. Троянская― Ладно, здесь философские вопросы. Давайте про непосредственно выборы. Смотрите, еду по городу, уже вижу бидболрды с Шишкиной, и не вижу с Вишневским, хотя все уже знают, что он будет идти на выборы, и это имя звучит. Хоть его и хорошо знают в Петербурге, мне кажется, можно и лучше пиарить главного кандидата Петербурга? И Максим Кац сказал, что если он хочет выиграть, то уже должен быть штаб Вишневского, нужно просто работать и тогда всё будет.

Л. Шлосберг― Я в партии «Яблоко» с момента ее основания, и хочу сказать честно, что я не был доволен ни одной избирательной кампанией партии в масштабах страны, потому что качественная программа, хорошие люди, продуманные действия в случае победы ещё не являются успешной кампанией. И как соединить качественные и добросовестные политические технологии и замечательную поддерживаемую мною политическую позицию партии и замечательного ангела-хранителя Петербурга Бориса Лазаревича Вишневского – это вопрос для партии как организационной структуры. Партия должна быть электоральной машиной, это приоритетная задача. Мы должны заниматься двумя вещами: политическим просвещением и выборами, то есть представлять интересы избирателей и приводить их к власти. Не политики выигрывают выборы, избиратели побеждают. У нас тут проблема, я это признаю. Качественные избирательные кампании не сильная сторона партии, к сожалению.

Т. Троянская― Менеджмент и продюссирование в партии страдает.

Л. Шлосберг― Конечно, когда мы говорим о российской политической партии словами менеджмент и продюссирование, я начинаю понимать, что мы где-то рядом со сценой. Да, у нас есть проблемы, это так.

Т. Троянская― Но есть Максим Кац, который хотел и рвался, но был изгнан. Как вы относитесь?..

Л. Шлосберг― В партии «Яблоко», как и в любой политической партии сталкиваются и борются между собой два вектора: стремление к сохранению идентичности (чистого образа партии, такого, который был задуман её архитекторами) и стремление к расширению партии за счет новых лиц. И каждый из этих векторов имеет большое значение для партии, и если один из этих векторов зашкаливает на 100%, то партия рассыпается. Я открыто выступал против исключения 16 членов партии, давайте не будем забывать, что это не один Максим Кац, и это хорошие люди, которые были готовы учиться, заниматься политикой вместе с партией «Яблоко», я выступал против как член политкомитета. Я считаю, что партии «Яблоко» нужно учиться сохранять свою идентичность расширяясь, без этого расширения партия не сможет существовать в политике, потому что нужен баланс, который, к сожалению, партия не нашла. Если Борис Вишневский, как политик, отвечающий лично за свою избирательную кампанию, я хочу сказать, что не надо снимать личную ответственность с меня, Вишневского, Явлинского, Рыбакова – мы лично отвечаем за качество избирательных кампаний. Если Вишневский считает, что ему необходимо для избирательной кампании в ЗакС Петербурга или по округу в Госдуму, я прямо скажу, что вижу его депутатом Госдумы, он уже та политическая фигура, которая достойна представлять Санкт-Петербург по одному из округов в Госдуме, и для организации такой кампании нужно умение качественно организовывать. Значит, партии нужно искать баланс между людьми, которые партии легки и приятны, и людьми, которые иногда партии не легки и не приятны, это как раз к слову о том, что если мы хотим получать поддержку общества, то мы должны на первое место ставить общественные интересы и вести диалог с нашими критиками, как внутри партии, так и вне, уважительно и на равных, потому что это всё наши избиратели. Нельзя сказать, что есть избиратели первого сорта, яблочко к яблочку, а это что-то непонятное: то ли яблоко, то ли груша, то ли апельсин, то ли мандарин – и это не наш избиратель. Так себя вести нельзя, и из-за этого в партии идет очень непростая дискуссия, я чувствую, что в период выборов она будет обостряться.

Т. Троянская― Но это же кошмар. Вы не можете разобраться в одной партии, а хотите победить в выборах.

Л. Шлосберг― У нас никто не может разобраться в одной партии, хочу вас порадовать. Партия – это сложный механизм. Мы пытаемся разобраться в партии. Мы говорим сейчас о реальных проблемах общества, Петербурга, всей страны и партии «Яблоко». Если я буду говорить вам неправду, то слушатели скажут, что мы знаем, что происходит в партии, посему Шлосберг не хочет об этом говорить. Такой ситуации допускать нельзя.

Т. Троянская― Проблема партия одна, а проблема вождя, Григория Явлинского – это такая помеха, устранив которую партия, может быть, вздохнет свободно. Я понимаю, что в меня сейчас летят копья многих яблочников и сторонников Явлинского.

Л. Шлосберг― Нельзя так примитивно воспринимать ситуацию. В партии должны быть представлены все поколения партийцев от основ основателей, ведущим из которых является Явлинский, до тех людей, кто сейчас приходит в партии и, возможно, не успел увидеть Григория Алексеевича в период его звездных времен, в 90-е годы. Мы должны не войну устраивать в партии, мы должны плыть в одной лодке и плыть в одном строю – это сложно, потому что есть поколенческий, культурный разрыв, разные исторические и личные опыты. Искусство управления партии как политической команды состоит в том, чтобы никого не потерять. Причина наших дискуссий внутри партии и заключается в том, что есть люди, которые готовы терять, притом все равно кого, кому-то хочется потерять Явлинского, кому-то – Каца, кому-то – меня или Вишневского, и так можно разбросать камни, что на этой яблони не будет ни одного яблока. Поэтому искусство разбрасывать камни – это не искусство, которое является главным в политической партии. Это искусство собирать камни. Поэтому ваше предложение удалить с дерева главное яблоко, яблоко отца основателя – ошибка. Тоже самое, что в семье сказать, что старшие поколения застарились.

Т. Троянская― Даже самая главная семья должна вовремя уходить, наблюдать или давать какие-то мудрые советы…

Л. Шлосберг― Надо сохранять все звезды в партии, у нас их не много, и дело даже не в этом. Задача партии заключается в том, чтобы быть центром притяжения, а если вы удаляете заметного человека из партии, тем более такого как Явлинский, то вы удаляете аудиторию этого человека. Если вы хотите, чтобы широкое общество поддержало, то вы должны говорить с людьми лицом того политика, который им важен. А удаление отца партии от партии – это нонсенс. Этого категорически допускать нельзя.

Т. Троянская― Я говорю про активное участие.

Л. Шлосберг― Для того, чтобы сбалансировать ситуацию в партии «Яблоко»… Я придумал метафору, простите, из российского МИДа: многовекторный мир. Должны быть люди, которые сопоставимы по влиянию, голос которых тоже слышит страна. Это нормально. Я не вижу проблемы в том, что в «Яблоке» есть Явлинский – это естественно. Он посадило это яблоко и поливал это зернышко, пока оно выросло в партию – это достойно уважения. Скажите, сколько демократических партий после 1993 года дожило до 2021 года? Одна, и это заслуга Явлинского.

Т. Троянская― И рейтинг 1%.

Л. Шлосберг― Рейтинг – этак такая вещь, с которой можно делать что угодно, в том числе и на выборах. Рейтинг – это результат общественного мнения, усилий самой партии, СМИ, искаженного или нет политического поля, материальных ресурсов, кадровых ресурсов. Это глина, я буду делать рейтинг своими руками, он может быть другим. Но то, что за более чем 25 лет в кислотной политике, в нашей стране выжила одна демократическая политическая партия – это огромная личная заслуга Явлинского. Другое дело, что на холке одного Явлинского четверть века партия не может жить в российской политике и получать общественно важные результаты, потому что нельзя висеть на шее одного человека. А у нас, к сожалению, в партии есть люди, которые планируют висеть на шее одного человека.

Т. Троянская― А теперь доставайте свой черный пистолет, десерт. «Умное голосование» (и был вопрос о том, будете ли вы сотрудничать со штабом Навального).

Л. Шлосберг― Во-первых, это две разные истории. Сотрудничество с политической командой Алексея Навального и «Умное голосование» — это смыкающиеся, но разные истории. У меня есть опыт длительных, четырехмесячных переговоров с Алексеем Навальным и его командой в 2016 году во время подготовки выборов в Госдуму и попытки создания единой коалиционной команды на базе партии «Яблока». Опыт очень тяжелый, и, как все знают, неуспешный, учитывая, что Навальный никак не комментировал эти переговоры, и я не буду этого делать. Но могу сказать, что есть, что вспомнить. Это важно. Мы прошли четыре стадии переговоров и на пятой мы споткнулись. Было предложено условие, которые был невыполнимо никаким юридическим и политическим образом.

Т. Троянская― Кем предложено?

Л. Шлосберг― Алексеем Анатольевичем. И комментировать это без Навального невозможно.

Т. Троянская― Это что-то незаконное?

Л. Шлосберг― Невозможное, заведомо. Как политически, так и юридически. Соответственно это привело к остановке переговоров. У Навального есть сторонники, но нет избирателей. Ему не дали возможности зарегистрировать политическую партию, он лично ограничен в правах и не может участвовать в выборах. Один из ключевых вопросов российской политики сейчас – пойдут ли на выборы сторонники Алексея Навального. Это в абсолютно большинстве своем добросовестные демократические граждане, сторонники свободной России, люди, которые исповедуют те убеждения, которые в моем понимании являются базовыми убеждениями партии «Яблоко». Мы не имеем права потерять этих людей, нам нужно делать все, чтобы эти избиратели пришли на выборы и проголосовали за нашу команду. И это работа напрямую с этими избирателями, не опосредовано через кого-то. И эту задачу, которую партия должна решать, и мое открытое письмо было направлено на решение этой задачи. Потому что я тех 1100 человек, которые вышли на митинг в Пскове видел в лицо всех, и я понимаю, что они практически все наши избиратели, мы не имеем право их потерять, оставить их без политического представительства. А теперь что касается «Умного голосования», сейчас в меня полетят копья – это сущее безобразие. С самого начала. Делать ставку на любого второго после «Единой России» — это делать ставку на заведомый политичсекий музор, на издевательство над избирателями, на жесточайшее разочарование избирателей, после того, как они проголосовали за осетрину второй, третьей и последней свежести. Это ответственность организаторов «Умного голосования». Если оно не про ценности, а про любого второго, тогда это голосование за тот самый позорный квартет парламентских политических партий, которые все являются отрядами Путина, нет никакой «Справедливой России», КПРФ в общероссийском масштабе, есть отдельные очаги в регионах, и об этом нужно говорить. Но как общероссийская политическая сила КПРФ – отряд Путина. Уже не говоря про ЛДПР. У нас есть все ответы на все вопросы, идет поток чудовищных законов бешеного принтера – как голосуют партии в Госдуме? Солидарно. Сколько депутатов Госдумы проголосовало против проекта Конституции Путина? Это же новая Конституция, не нужно делать вид, что это 408 поправок – это новая Конституция Путина, его пожизненного правления. Сколько проголосовало депутатов против? Ноль. С этого момента дискуссия об «Умном голосовании» перестает быть дискуссией об осетрине второй и пятой свежести, и становится дискуссией о ценностях: какую страну мы хотим построить? Если нам все равно, и мы готовы сволочь №2 привести к власти вместо сволочи №1, то власть мы оставляем сволочной, и не нужно испытывать иллюзий, что если на место проклятого единоросса приходит условный проклятый справедливоросс, то это будет счастье демократически настроенного избирателя. Не нужно кормить народ тухлятиной, это опасно, это развращает людей, это фактически ставит людей в тупик. Я голосовал за это, оно стало тем, что оно стало – это ужас. Мне сказали, что есть ужас, но поменьше, проголосую за него – проголосовали, он стал таким же, или же даже большим ужасом. Если мы хотим изменить политику, то мы должны ориентироваться на ценности. Вопрос не в том, чтобы на место Пупкина поставить Иванова, или наоборот, а в том, что нужно изменить политику. А для этого нельзя снимать сповестки дня вопрос о ценностях. Вот в моем избирательном бюллетене, представим, что по каким-то причинам я голосую не у себя в Псковской области, где я понимаю, за кого голосовать, я голосую где-то, я избиратель имярек, у меня есть 10 кандидатов, из них 3 – фрики, 6 – отряды Путина разного цвета, и есть 1 в принципе думает также, как ты, и у него в лучшем случае третье место, а может и пятое. И вам говорят, мол, да, этот парень представляет твои интересы, но он не победит, брось раненого, пусть сдохнет – это прямое предательство. И к этом призывает «Умное голосование».

Т. Троянская― А как же Хабаровск?

Л. Шлосберг― Хабаровск пришел в тупик, к моему величайшему сожалению. Город, который я очень люблю, у меня там живут родственники, родные люди, которые туда поехали из Санки-Петербурга.

Т. Троянская― Тогда обеспечьте все места своими кандидатами, и тогда проголосуют за вас.

Л. Шлосберг― Пока не понятно, проголосуют ли, но партия, претендующая на федеральное представительство демократических граждан должна стремиться закрыть политическое пространство своими представителями, и в этом смысле утрата диалога с людьми и общих ценностей не допустима. Об этом идет дискуссия в партии «Яблоко».

Т. Троянская― Мы же знаем, что и с той стороны активно готовятся, в Петербург политтехнолог Александр Серавин привлечен к выборам, он возглавляет предвыборный штаб политтехнологов. Вам это имя хорошо известно. Что нам ждать, к чему готовиться, какие методы использует этот человек?

Л. Шлосберг― Я выражаю глубокое соболезнование Санкт-Петербургу и петербуржскому обществу, что такие люди возглавляют что бы то ни было на территории Санкт-Петербурга. Со свободой, уважением к человеку господин Серавин не совместим. Петербург знаком с ним, может быть, не все это знают: он был одним из руководителей избирательной кампании Путина как технолог в 2018 году в Петербурге. Те, кто помнят ту избирательную кампанию, замечательные избирательные участки на дверях которых висел замок, на там голосовало по 2500 избирателей – это всё к той эпохе. В Псковской области господин Серавин остается политконсультантом губернатора, мы являемся с ним людьми несовместимых человеческих ценностей. Могу только сказать, что если в политтехнологиях пользуется востребованностью и получает поручения от властей такие люди, то это говорит о властях исчерпывающим образом.

Т. Троянская― Это мощная, тяжелая, грязная артиллерия?

Л. Шлосберг― Я бы не назвал Серавина мощным, я не вижу никакой человеческой мощи, это человек, который готов делать любые вещи в политике. Вы можете узнать что угодно про кого угодно, можете получить избирательную кампанию, где люди будут выныривать из грязи на какие-то секунды и снова погружаться в грязь. Я убежден в том, что ценности свободного демократического общества с принципами и подходами господина Серавина не совместимы органически.

Т. Троянская― Возможно ли, что Резник пойдет от «Яблока» на выборы?

Л. Шлосберг― Не знаю, я не веду переговоров сейчас по участию депутатов от партии ни в Госдуму, ни в ЗакС Петербурга, у нас сейчас нет того штаба, что действовал в 2016 году, во многом это обусловлено ситуацией с ковидом. Я не был в Петербурге год, в Москве 11 месяцев – это совершенно другая реальность.

Т. Троянская― Вы планируете?

Л. Шлосберг― Я планирую участвовать в выборах депутатов псковского областного собрания, и я планирую участие на выборах в Госдуму.

Т. Троянская― Спасибо!