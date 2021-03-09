Особое мнение СПб

А. Петровская― 11 часов 7 минут. Это программа «Особое мнение». У микрофона Анна Петровская. У нас в гостях журналист и телеведущий Кирилл Набутов. Нас можно наблюдать в нашей Ютуб-трансляции. Пока мы не в одной студии, а я – по-прежнему в маске. И тут даже губернатор Александр Беглов не может назвать это мероприятием, на котором, по его мнению, запрещены медицинские маски.

Начать я хочу не с политической темы, а с темы спортивной. Я ней настолько некомпетентна, что придется фактически зачитать вопрос с бумажки. Все жалуются, «Зенит» подвергся критике, нехорошо он начал сезон, и как подтверждение этому – вчера он проиграл «Рубину». А что вы скажете по этому поводу?

К. Набутов― Нехорошо, скажу. Правда я люблю такое проявление базовых человеческих качеств, но «Зенит» же не только вчера нас не порадовал, но пока я не вижу никакой трагедии. Футбол так устроен, и болельщик так устроен, что его задача – безмерно любить и так же безмерно ненавидеть. Сразу. Такова вообще природа шоубиза, и футбола в том числе – это же часть шоубиза. Вчера сыграли откровенно плохо. Команда с такими бюджетами и всем остальным не имеет права проигрывать команде, которая с трудом набрала футболистов на один матч со всеми потерями. Но это уже не первая игра, когда «Зенит выглядит неубедительно, подряд в нескольких играх. И в частности, и в предыдущей игре у себя дома. Здесь хотя бы у «Рубина» в Казани было чудовищное поле, которая уравнивает шансы команд, если одна более техничная и быстрая, то плохое поле, по которому мячик не катится, оно уравнивает шансы. Но предыдущая игра была на приличном поле в Петербурге и «Зенит» упустил победу в игру с другой командой, более слабой чем он по составу.

Сейчас команда находится на спаде. В руководстве клуба ведутся разные разговоры относительно того, кто нужен сегодня срочно в команду, вратари ли, или главный тренер и так далее. Но это естественный процесс. Команда – это живой организм. Она создается, растет, достигает пика, начинает стареть и умирает. Самый характерный пример, гораздо более суровый, чем с «Зенитом» это то, что происходит в Англии, когда четыре месяца назад команда из Ливерпуля под названием «Ливериуль» под управлением красавца по фамилии Клопп порвала всю Англию и стала чемпионом за много матчей до конца, а теперь она проигрывает подряд шесть или семь матчей. Уже начинают разбегаться игроки и пошла разговоры о замене тренера. Это естественный для футбола процесс. Я бы раньше времени не паниковал бы, хотя сейчас «Зенит», мягко говоря, не тот.

А. Петровская― Хорошо, давайте поговорим про другие спортивные мероприятия…

К. Набутов― Хорошо? А чего хорошего то?

А. Петровская― Ну, хорошо, что хотя бы еще совсем не конец, а начало конца, и поэтому у нас еще есть повод для оптимизма. Вернемся к другим событиям, новостям и к праздникам, в том числе. Вчера было 8 марта. Прекрасный праздник! Если бы его не придумали бы раньше, то маркетологи XXI века точно должны были его придумать. А та борьба, которую вспоминают 8 марта и которую женщины ведут за равноправие, это исключительно женская борьба должны быть? Или мужчины должны быть включены в этот процесс ровно также?

К. Набутов― (смеется) Мне очень забавно видеть, когда некоторые мои знакомые женщины, которые в течение всего года активно воюют против сексизма и вообще какого-либо упоминания о том, что есть разница между мужчинами и женщинами, есть у меня такие современно мыслящие знакомые, но 8 марта они с большим удовольствием принимают поздравления, гифки и букетики, расплываются в улыбке, делают книксен и так далее. И сколько времени будут существовать полы, не гендеры, а сколько их сейчас? 112 гендеров уже насчитали? Я где-то прочел.

А. Петровская― Я тут не берусь…

К. Набутов― Мне больше всего понравился вапо-гендер, это такой гендер – как дым, когда вы к нему приближаетесь и входите, так написано. И пока существую полы, будут существовать и проблемы отношений полов, в частности в равенстве оплаты труда, в уважении и прочем вещи. Сегодня человечество в этом смысле переживает тяжелый момент, сегодня куда не плюнь – везде харассмент и надо следить за тем, чтобы не было харассмента в первых классах наших школ. Дергание за косички в поколениях, в том числе и в моем, всегда считалось первым признаком и способом выразить симпатию девочке, лет в семь-восемь, когда другие чувства еще не проснулись, а сегодня надо вводить ответственных за борьбу с харассментом в начальных классах, судя по всему.

И параллельно с этим происходит жутка дискриминация – 8 марта. Жутчайшая! Ну что это такое! Я понимаю – День матери, такой существует в каких-то странах, но не помню в каких. Это понятный праздник – человек поздравляет самую святую женщину на свете, маму, которая дала ему жизнь. Или условный праздник весны. Или праздник распускания сакуры. А Международный женский день, который был создан на волен левого движения в мире, в Европе и в Штатах, постепенно раскручен. Уже давно забыты все его начальные принципы и он стал днем празднования весны, и мне кажется, что это выглядит жутко архаично. Мои самые близкие женщины в основном относятся к нему саркастически. Я чувствую, что вас обидел?

А. Петровская― Меня невозможно обидеть. Но здесь получается противоречие. Вы говорите, что оно существует в умах современных женщин. С одной стороны – равноправие, а с другой – вопрос радости принятия букета.

К. Набутов― Не равноправие. Сегодня я рассматриваю стопроцентный лоббизм со стороны крупных компаний, занятых выращиванием и продажей цветов и дамских подарков. Они раскручивают эту истерию. Это маркетинг.

А. Петровская― Про маркетинг – всё понятно. Я с этого и начала, что если бы этого праздника не было, его точно надо было бы придумать. А про то, что сидит внутри, у нас в головах. Губернатор, правда не наш петербургский, а московской области сказал, что 8 марта – это такой важный день, не борьбы за равенство, а особой чуткости и внимания к уникальной роли женщины к жизни мужчин. Возможно только я читаю некое неравенство, которое подчеркивается, что эта роль – особая у женщины, но именно в жизни мужчины, а не как не наоборот. Но мне кажется, что это наши скрытые подсознательные архетипы, и они в таких фразах и выплывают. Видимо, что они с нами еще будут надолго. Или нет?

К. Набутов― Конечно, они с нами будут долго. Я в этом уверен на сто процентов и с вами согласен. А что касается глубины философской мысли губернатора Московской области господина Воробьева, то не ближайшей летучке следует лишить премии его пиарщиков-копирайтеров, которые написали ему этот текст, потому что большей глубины человеческой мысли, как то, что женщины играют важную роль в жизни мужчины, или главнейшую роль в жизни мужчины, достичь невозможно.

Я отвлекусь, я когда прочитал это, то мне сразу на ум после высказывание губернатора Московской области пришел финский прыгун с трамплина по фамилии Ахонен, такая не очень привычная для русского уха фамилия. Он прыгает с трамплина всю жизнь и он абсолютный гений прыжков с трамплина. А кто такие прыгуны с трамплина? Это люди, которые каждый день залезают на высоту около ста метров и оттуда смотрят вниз, а потом еще и прыгают. Об их мыслительных процессах ходят легенды. И товарища Ахонена однажды спросили во время интервью (а в Финляндии он – бог!), а что он думает о жизни. Вообще, в целом. Он задумался и сказал, что жизнь очень важна для человека. И глубина его мысли сопоставима с тем, что сказал товарищ Воробьёв, что женщина очень важна для мужчины.

А. Петровская― Думаю, что я бы и вас, Кирилл, поставила бы в тупик таким вопросом, что значит жизнь для человека! Какой вопрос – такой и ответ! Давайте от праздника 8 марта перейдем к другим новостям. Потихонечку просыпается наше политическое сознание. «Медуза» ознакомила с закрытой статистикой ФСБ по протестам. Пока нам рассказывали, что на улицы выходит гораздо меньше людей, чем голосуют за Владимира Путина, вы помните этот комментарий Дмитрия Пескова? ФСБ параллельно собирала свою закрытую статистику, с которой ознакомилась «Медуза». Правда, подтверждения этому нет, и опровержения нет. Одно из ведомств, которое упоминается в публикации «Медузы», не ответило на запросы.

Выяснилось, что цифры, которые официально были предоставлены, они не очень соответствуют. По Москве статистика в десятки раз меньше, чем та, что была озвучена официально. Но там еще и стоят новые задачи перед сотрудниками ФСБ, и в частности, оценить, сколько этих людей есть. До этого нам четко говорили, в процентах, а теперь задумались, а может их и не столько? Может быть нужно подсчитать, насколько поддержка Навального распространена среди жителей России? Это выход на новый уровень. По ощущению, что происходит внутренняя потеря уверенности в себе в системе власти. И мне кажется, что это одна из самых страшных вещей для власти. Так ли это? Или мне это со стороны так показалось?

К. Набутов― Я с властью не пью кофе или водку по вечерам, и поэтому точно не могу сказать потеряла ли она сейчас уверенность или нет.

А. Петровская― А почему сейчас иные вопросы задаются? Иные задачи ставятся. Это что за сигнал?

К. Набутов― Появление на «Медузе» сообщения или большой публикации о том как ФСБ или другие правоохранительные органы занимаются сегодня анализом и подсчетом участвующих в январских выступлениях людей, это ведь происходит не сегодня. ФСБ и не только, это гигантская служба с огромным опытом работы, где люди спокойно, без шума и без крика занимаются политикой постоянно. Это не так, что вот начались массовые протесты в январе, и в ФСБ вдруг подхватились, побросали все остальное и побежали считать настоящее количество протестующих. Нет, этот процесс происходит постоянно, а наружу выходят те цифры, которые им нужно, чтобы они выходили наружу. И меня это не удивляет. Но такого масштабы недовольства вряд ли кто-то ожидал. И в первую очередь – молодежи. И это я подозреваю – 100%. Я разговаривал с кое-какими ребятами в серьезных чинах и в погонах, естественно, не провоцируя их на отказ от присяги или от чего-то еще, понятно о чем идет речь. Они говорят, что предположений, что будет так массово не было. И в этом смысле действующие власти не досчитались, или проиграли, они недооценили масштаб влияния Навального и конкретных эпизодов – что фильм, что умное голосование, что фильм про геленджикский дворец, что отравление Навального, все это всколыхнуло страну, и в первую очередь – сетевую публику. Следующее поколение живет в интернете. Я не удивлюсь, если в ближайшее время по интернету пойдут жесткие ограничения.

А. Петровская― Видимо пойдет. Об этом мы еще позже поговорим.

К. Набутов― Кажется вчера или даже сегодня, появилась информация, что в Думе кто-то вбрасывает обсуждение законопроекта об уголовной ответственности за фейковую информацию, которая ведет к повышению цен на продукты. И направлено это на интернет. Конечно, это бред, но это возможно в интернете. В сегодняшнее телевидение не то что мышь, клоп не проскочит. Всё полностью цензурировано и подконтрольно. Полностью! А в интернете – нет. Безусловно, там есть и фейки. Но Дума, на уровне государственной законодательной власти предлагает законопроект – сажать в тюрягу, там «до уголовного срока» за распространение фейков о повышении цен на продукты.

Почему? А потому что выборный год. Будут выборы или нет, пока никто не знает, но пока дело идет к выборам. «Единая Россия» плавно, но постоянно теряет популярность, старая система устала и надоела. А какая будет новая, никто не знает. А тут еще и повышение цен на продукты! Это одно из самых больных заболеваний! И один из самых больных «уколов» для граждан, и в первую очередь – для живущих трудно, для пожилых, для пенсионеров, для не очень обеспеченных – это повышение цен на продукты, и повышение пенсионного возраста.

А. Петровская― Можно запретить разговаривать и вообще открывать рот, запрещать можно всё, что угодно. Но разве люди не видят, что в магазинах цены повышаются? Об этом можно говорить или не говорить, но для людей, и особенно для тех, кто считает деньги, это очевидно.

К. Набутов― Но большинство простых обыкновенных граждан часто не проводит параллелей между тем, что видит, и тем, что есть на самом деле. Оно не привыкло сильно задумываться. А когда оно будет читать, что цены повысились за года на 15%, тогда оно будет понимать, что оно обеднело на 15%. А так… Ну, хлеб стоил столько-то копеек, а стал стоить столько-то, ну плюс 10 копеек. «А я и не заметил!» Или картошка стоила 30 рублей, а стала стоить – 33 рубля. «Опять не заметил! Вдруг – сезонная, или какую другую картошку подвезли!» А если об этом будут рассказывать, то все сразу подхватят, и пойдут слухи, подключится и сарафанное радио и интернет. «А вы знаете, что продукты подорожали на 15%?» Это сильно бьет по мозгам. А если об этом не говорить, то «не трожь, оно и не запахнет!.

А. Петровская― Возвращаемся к Навальному. Вы говорите, что процесс идет, ФСБ занимается, подсчитывает и смотрит, есть ли рост или его нет, то есть рост интереса к фигуре Навального и его политике. Важно не столько, как идет рост интереса к Навальному, сколько то, как меняется отношение к действующей власти. Если сохраняется любовь и почитание к действующей власти, то какая разница, если где-то параллельно проявляется интерес и к другому политику? Интересно то, как сохраняется интерес к действующей власти!

К. Набутов― Не совсем понял вопрос.

А. Петровская― На мой взгляд, важнее не считать сколько голосов сегодня готовы отдать за Навального, а сколько то, сколько по-прежнему голосов готовы отдавать за действующую власть. Как сохраняется интерес к действующей власти? Или он теряется, угасает? Можно смотреть на разные социологические опросы, которые нам демонстрируют поддержку Владимира Путина и так далее, доверие ему, параллели разные проводятся. Например, можно посмотреть, как сегодня у нас люди готовы вакцинироваться. Мне кажется, что такие параллели можно проводить. Доверие к вакцине, которая была разработана в Российской Федерации, и доверие вообще к системе власти. Вы согласны или нет?

К. Набутов― Вы предлагаете президента заменить вакциной? Доверие к вакцине. Голосовать за вакцину.

А. Петровская― Я не могу сказать заменить, но мне кажется, что эти вещи идут в параллели. Это тоже демонстрирует рейтинг доверия к системе. Вы не согласны с этим?

К. Набутов― Честно говоря, нет.

А. Петровская― Тогда расскажите с чем связано нежелание россиян вакцинироваться?

К. Набутов― Я бы не хотел проводить параллели между недоверием к системе, и недоверием к вакцине. Это разные вещи. Например, у меня есть доверие к вакцине, хотя я и не вакцинировался. Но у меня нет доверия к системе. А может один я такой придурочный, а другие доверяют и тому и другому. Или наоборот, не доверяют ни тому, ни другому. У меня большой круг общения, и среди моих знакомых, в основном у всех есть доверие к вакцине, и нет доверия к системе. Если отрезать радикальные края, то одним словом описать отношение трудящихся к системе в стране, то это – усталость. Она уже не меняется очень давно и все прекрасно поняли, что от них ничего не зависит. Выборы либо искусственно сделаны, либо подделаны, но нельзя всерьез их принимать. Нормальный здравый человек не может принимать всерьез голосование за двести поправок в конституцию одной галочкой! Разве можно за двести пунктов проголосовать одновременно!? Может человек пойти на это в здравом уме!? Если он думает о том, за что подписывается. Нет! Это рассчитано на то, что будет поставлена одна галочка, которая будет обозначать признание легитимности Путина у власти. И всё. «Мы не хотим в этом участвовать! Отстаньте от нас! Нате вам галочку, нас устраивает Путин, потому что без него будет хуже». Смысл такой.

Система, такая или сякая – о нюансах никто не думает. Большинство в это не вдумывается, хотя система надоела. Надоели эти насосы, эти жадные на мерседесах, эти коррумпированные, сидящие – пальцы веером – чиновники на всех уровнях, которые разговаривают с народом как с клопами. «А Путин – он хороший. Он просто не знает».

А. Петровская― У нас сейчас перерыв на московские новости. А мы с вами продолжим эту тему в Ютубе.

Новости―

А. Петровская― Мы во время московских новостей продолжили говорить о прививке. Если вам интересно, то возвращайтесь на Ютуб. Заканчиваем тему с привкой. В отношении лодауна, есть еще одно мнение, не имеющее отношение в статистически обработанной картине. Это то, что в России довольно демократично подходят сегодня к ограничительным мерам, даже в отличие от соседней Финляндии, где со вчерашнего дня закрыли рестораны, бары и многие общественные заведения чуть ли не на три недели. Спор об этом идет с начала эпидемии. Сначала все требовали, что надо все открыть, чтобы не убить экономику, а сейчас – вы нас не жалеете! Смотрите, у них все закрывают, а у нас открывают. А что вы скажете по этому поводу?

К. Набутов― По поводу того, что у них закрывают, а у нас открывают?

А. Петровская― По поводу того, что и то плохо, и то плохо российскому народу.

К. Набутову― По этому поводу я расскажу даже не советский, а старый одесский анекдот: как ни ложитесь, вас поимеют всё равно! Поскольку мнений миллион, и никому нет дела до моего, то я буду руководствоваться своим собственным представлением о прекрасном. И поэтому во всех общественных местах, от магазина и до трамвая, когда приходится в нем ехать, или в метро, я хожу в маске, скажу честно – я ее меняю и покупаю новую, потому что я не болел и не прививался. Почему не болел – на знаю. Может иммунитет хороший, а может повезло. А еще у меня и санитайзер с собой. Вы можете гоготать надо мной сколько хотите! Мне плавать. Но я считаю, что патриотизм и ответственность должны начинаться с самого себя. Я не привитый и могу быть переносчиком, и каждый не должен знать, что я не больной, а здоровый, и поэтому я надеваю маску и чтобы не заразиться, и чтобы никому ничего не передать. А не вакцинировался я только потому, что мне лень.



Говорю честно. Элементарная лень. Это надо залезть в сеть, посмотреть, где достаточно вакцины и где не находится эта точка, надо не попасть в пробку, ехать, записаться, занять очередь… Да просто лень! Но я считаю, что если человек вакцинируется, то хуже не будет никому. Конечно, есть хронические заболевания и у каждого человека свои. Я не врач и не могу тут давать рекомендаций.

А. Петровская― Со вчерашнего дня активно обсуждается в сми компания, что якобы «Уолл-стрит джорнэл» и в официальных источниках США подтвердили предположение, что в отношении других вакцин «Мадерна» и «Пфайзер» российские спецслужбы распространяли информацию, а наши говорили как всегда, что ничего подобного не было. А вам не кажется, что в ситуации, когда нужно активно вакцинировать и защитить не только населения России, но и мира в целом, чтобы побороть эту эпидемию, эта политическая суета вокруг вакцинации возникает, она совершенно не к месту.

К. Набутов― Это все равно, что сказать, а не кажется ли вам, что наступающий ноябрь совершенно не к месту! Я не люблю ноябрь, но живя в Ленинграде, я вынужден его терпеть, потому что наш город, извините за не эфирное выражение, по части климата – говно. Город вечного ноября. По климату. Я не люблю ноябрь. Но он все равно наступает. И говорить к месту это или не к место… Тоже самое относится и к политическим высказываниям. Есть большая политическая игра. И в ней заняты тысячи людей. И она будет продолжаться и при вакцинах и без вакцин. При эпидемиях и без эпидемий. В войну и в мирное время. Есть большая политика. И в рамках этой политики сегодня силы раскладываются таким образом, что когда отношения между Россией и США находятся на таком уровне плохости, то с обеих сторон летят разные стрелы и яды. Вот выступила гражданка Псаки и рассказала о том, что российские сми так плохо поступали. И это чисто политическая игра. И вполне вероятно, что поступали. И я готов с этим согласиться. Да, ругают проклятых американцев. Но не надо только думать, что с той стороны одни только ангелы сидят. Не сидят. Профессионалы сидят с обеих сторон. Выполняют приказы высшего командования. 100%.

А. Петровская― Вернемся в Петербург. Алексей в Ютуб-трансляции спрашивает про открытие памятника медикам, это провал пиар компании Беглова или ее успех? Памятник открывали трижды и только один раз это было народным открытием, с самого начала оно планировалось с участием инициаторов создания этого памятника, но за день до этого приехал господин Беглов и открыл его в одиночестве, но под освещение телекамер.

К. Набутов― По части Беглова, господина губернатора, ему как-то сильно не везет на пиарщиков, которые с ним работают. Они все время втравляют его в какие-то глупости. Не думаю, что он сам такой глупый человек, как некоторые пытаются его представить. Но ребята вокруг него постоянно несут пургу. Ну зачем это надо было делать? В результате демонстративно получается, что глава города и глава района по своему графику живя, взяли и придумали открытие памятника скульптора Шустрова «Грустного ангела», наплевав и на народ, и на инициаторов вообще этого движения. Могли спокойно открыть.

У меня другое мнение и я один раз написал об этом для «Панорамы ТВ» несколько недель назад. Есть несколько вопросов и градостроительных и обустройства городской среды и прочее, но есть вещи, связанные со святым – с жизнью и смертью. И в данном случае – с особо святым, потому что речь идет о жизни и смерти тех, кто спасал нас, о врачах. На Малой Садовой возник самостийный почти стихийный, я знаю об активной деятельности Галины Артеменко – народный мемориал памяти врачей. Он возник еще в прошлом году. И я как горожанин искренне считаю, что это и было волеизъявлением горожан. Наверное это тяжело, но нужно было исхитриться и мемориальный знак – меморию установить на этом месте, на Малой Садовой, там, где колоссальный людской поток, так где максмальный контакт с аудиторией этого памятника, этого послания будет другим, нежели в симпатичном месте, фактически на территории крупнейшего медицинского комплекса 1-го мединститута на Карповке. Но это все-таки не массовый поток людей.

Сама работа скульптора Шустрова мне очень нравится.

А. Петровская― Но разве чтобы помнить обязательно надо чтобы мемориал был на видном месте?

К. Набутов― Человек… У него память как у аквариумной рыбки, у которой ее хватает на 10 секунд. И человек, в принципе, помнит всё примерно также. Я употребил профессиональный термин – количество контактов с аудиторией будет больше, если мемория будет установлена там, где этой публики больше. И поэтому памятники Ленину стояли на центральный площадях. А митинги власти стараются засунуть подальше от центра. В какую-нибудь задницу. Чтобы публики было мало.

А. Петровская― Мы говорили про интернет. И есть цитата Владимира Путина, который тоже активно высказывался про интернет еще до праздников: «Интернет уже проник во все сферы жизни и он должен подчиняться не просто элементарным формальным законам, а юридическим правилам и моральным законам общества, в котором мы живем, иначе это общество будет разрушаться изнутри». Как это высказывание Владимира Путина отзывается у вас?

К. Набутов― Думаю, что это просто набор слов. Демагогический набор слов.

А. Петровская― И вам не кажется, что Владимир Путин ждет от интернета подчинения каким-то моральным правилам? Правда не уточняется, какой морали.

К. Набутов― Любой властитель, и не только Путин, он будет ждать подчинения от чего угодно.

А. Петровская― И мы на этом ставим точку в радиоэфире, и продолжаем наш разговор на Ютубе.