А. Осин― Здравствуйте. Программа «Особое мнение». И особое мнение свое сегодня представит писатель Виктор Ерофеев. Здравствуйте.

В. Ерофеев― Здравствуйте.

А. Осин― Сегодня мы отчасти, так или иначе, посвящаем свое время, слова, поступки представительницам прекрасного пола. Скажите, пожалуйста, вообще этот праздник – международный женский день – для вас он что? Значимый, нет, празднуете вы его, не празднуете. Поздравляете. Не поздравляете.

В. Ерофеев― Вообще для меня этот праздник он длится весь год, для меня каждый день это 8 марта. И поэтому я как-то не вижу разницы между этим днем и другими. Но я знаю, что в странах третьего мира, особенно и в Африке, и в некоторых странах Азии действительно 8 марта до сих пор очень популярно. Мы оказались страной такого Востока, в Африке несколько стран бурно отмечают. Европа не отмечает совсем. Нет ни одной страны, Молдова – это последний рубеж западный. Дальше уже с нашей стороны.

А. Осин― Хотя придумали они сами.

В. Ерофеев― Они придумали дуэли. Они много чего придумали. Но, в общем, отгорели. Мне кажется, что 8 марта — конечно, замечательный праздник, и я поздравляю всех наших женщин и желаю им прекрасной любви, замечательного секса. Материнства. Что они сами себе захотят. И, конечно, отстаивать свои права и в семье, и на работе. И где только можно. Мне кажется, что у нас равноправия нет и еще долго не будет. Мужчины наши, в общем, конечно, такие кобели. И я вообще даже удивляюсь, как еще женщины могут в них влюбляться. Любили бы друг друга – было бы лучше. Но, видимо, это не получится. А что получится – то, наверное…

А. Осин― Почему, получается.

В. Ерофеев― Нет, у нас вообще Москва – такой праздничный город как раз женской любви. Но что получается – то, что у нас поразительно красивые женщины и когда все-таки выбираешь какую-то форму общения, я имею в виду общения в данном случае рабочее, чтобы было ясно. То все равно обаяние и шарм русской женщины абсолютно потрясающее. Поэтому здесь я полностью патриот нашей родной страны по гендеру.

А. Осин― То есть вы при прочих равных выбираете в деловых контактах, предпочитаете более красивых…

В. Ерофеев― Да, я предпочитаю более красивых, конечно, более умных и более харизматичных. И наши женщины в этом смысле дают фору, конечно, многим мужчинам. И я еще, кстати, отдельно, помимо того, что я поздравляю мою семью, у меня жена и две дочки. Одной 15, другой 3 года. И они все совершенно замечательные. Я поздравляю. Но кроме них я хочу поздравить всех женщин, которые борются еще за то, чтобы мужья в трудных условиях как-то держали голову высоко. Мне очень нравится Юлия Навальная. Мне кажется, что она просто героиня нашего времени. Мне кажется девочки из «Pussy Riot» тоже очень сильные. Ну и мои симпатии на их стороне.

А. Осин― Тихановская еще.



В.Ерофеев: Мне кажется, каждый человек расист. Но так его природа определила

―

Ну Тихановская. Алексиевич. Я не знаю Тихановскую, но с Алексиевич мы дружим и она замечательный писатель. И, слава богу, что она Нобелевский лауреат.

А. Осин― Сегодня поздравили многие. Я оттолкнулся от слов, которые сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что по его мнению это не день борьбы женщин за свои права, а день уникальной роли женщин в жизни мужчин. Близка ли вам такая формулировка.

В. Ерофеев― Да мне кажется какой-то расизм мужской. Ну почему уникальной в жизни мужчин. Наоборот, наверное, все-таки женщины – основа жизни. Мне всегда казалось, что женщина гораздо интереснее мужчины. Потому что они всегда находятся между «да» или «нет». В то время как мужчины либо выбирают один путь – «да». Или другой путь – «нет». А вот такого какого-то трепетного колебания как трепет бабочки, крыльев бабочки у мужчин, слава богу, или не слава богу, не отмечается. Представить себе такое трепетание мужское. Нет, мне кажется, что Воробьев, ну это просто средневековье то, что он сказал.

А. Осин― Я в данном случае не то что хочу обсуждать личность Воробьева. В данном случае просто человек сказал и то, что он говорит, в части мужского населения, может быть не только мужского – это мнение оно есть. Существует. Поэтому нужно обсуждать, как мне кажется не личность, а самое мнение.

В. Ерофеев― Мне кажется, что обычно большинство не правы. То есть если бы было большинство всегда право, наверное, и земля оставалась плоской и компьютеров бы не было. И так далее. Поэтому мне кажется, что да, заблуждается. Да, относится к женщине… У нас очень нехорошо относятся к женщине. Потому что все равно внутри где-то там сидит в глубине сознания, что женщина ниже, чем мужчина. Я не говорю, что женщины всегда на высоте в своей борьбе за свои права. Мне кажется, что есть довольно смешные формы женского радикализма. Феминизма. Но с другой стороны понятно, что если с одной стороны мужчины представители…, какие весы и женщины пытаются уравновесить. Это все-таки сложно.

А. Осин― Многим это удается. И мужчины иногда ведут себя так, как хочет женщина, хотя сами того не осознают. Вы бывали в таких ситуациях в жизни?

В. Ерофеев― Да я бывал во всех ситуациях. Во всех ситуациях с женщинами хорошо.

А. Осин― И это правда. Еще один момент, возвращаясь к первой части высказывания, что не день борьбы женщин за свои права. И действительно у нас последние да может уже лет 40 этот праздник как-то не про права. А просто мужчины бегают, высунув язык и выпучив глаза, ищут какие-то цветы, подарки. И тут о правах не думаешь. Стараешься угодить дамам.

В. Ерофеев― Мужчины разные. И цветы сейчас, слава богу, продаются везде. И не надо даже бегать, высунув язык. Все в этом смысле на рынке в порядке. А что касается равновесия, я говорил про весы, то оно, конечно, еще пока не существует. Но я думаю, что внутри какой-то ситуации не государственной, а экзистенциальной женщины гораздо сильнее нас и это меня радует.

А. Осин― Потому что в них есть некое жизненное начало, которое у них отобрать совершенно невозможно.

В. Ерофеев― Согласен.



В.Ерофеев: Пока длится царство нашего президента, мы еще хлебнем все закручивающиеся гайки

―

И тут есть с моей точки зрения противоречие. Потому что действительно женщина, как мне кажется, должна иметь возможность быть представлена в органах власти, в бизнесе. Везде. Но наступает момент, когда по естественным причинам она себя посвящает другому. И для большинства женщин это главнее всего. И власти, и денег. Их собственное чадо, ребенок. И на это, кстати, сегодня президент обратил внимание, подчеркнув важность именно материнства. Как из этого противоречия выйти?

В. Ерофеев― Никакого противоречия нет. Посмотрите, есть женщины, у которых есть дети и они занимаются бизнесом или общественной деятельностью. Просто тут должна быть, во-первых, жизнь масштабирована, приоритеты и если женщина умна, а женщина, как правило, если даже не всегда эрудированна, то какой-то внутренний ум у них есть, то все состоится. Мне кажется, что женщина должна найти в себе женщину. То есть женщина должна найти свою собственную природу и тогда все заработает и мне кажется, что на первом плане есть вещи, которые поважнее какой-то борьбы. Есть любовь, есть секс. И я думаю, что очень важно тоже — есть женский ум. Если все соединить вместе – получится красота.

А. Осин― Еще одна может быть семейная общественная, где-то политическая история. В британской королевской семье сегодня вышло скандальное интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри. Которые из-под сени британского королевского дома вышли. Переселились в другую страну даже. В Канаду.

В. Ерофеев― По-моему, в Калифорнию

А. Осин― В Канаду. И они сегодня дали интервью и стало многое понятно о причинах, из-за чего это произошло. В частности, Меган Маркл фактически обвинила некоторых неназванных ею членов семьи британской в том, что они волновались по поводу потенциального цвета кожи ее первенца Арчи. И сама она думала поэтому о суициде. Были такие неприятные ситуации. Хотелось бы понять, есть один из столпов западной я считаю, элиты британская королевская семья и вроде бы внутри ее существуют такие вещи. Как вы это оцениваете. С каким чувством вы об этом узнали?

В. Ерофеев― Дело в том, что западный столп подразумевает в себе скандалы, конфузы и так далее. Это у нас такой восточный столп стоит или рушится. Но английская королевская семья всегда славилась скандалами, какими-то невероятными приключениями. Возьмите леди Диану. И здесь я ничего нового не нахожу. Понятно, что английская семья может беспокоиться по поводу цвета кожи. И все мы беспокоимся и дело не в расизме, а в том, что надо все-таки понимать, что будет, что грядет. Я отношусь к английской королевской семье с большим уважением и в то же время с иронией, с юмором. Мне кажется они сами так относятся. А с другой стороны там же необязательно должна быть и чопорность, и лицемерие, и все как полагается в королевских семьях. Я в своей жизни голландскую королеву лично знал, она приходила с Ростроповичем на оперу «Жизнь с идиотом» и были мы вместе с ним на ужине и так далее. И там ровно все это есть. И лицемерие, и тщеславие. И большое любопытство и власть. И дурость. Мне кажется, что ничего в этом удивительного нет. Каждый раз это будет взрываться. И они замечательный показатель того, что человек вообще несовершенен. Будь он английская королева, будь он бомжем. Будь он Путиным. Совершенства мы не найдем.

А. Осин― То есть символ с вашей точки зрения не пошатнулся никак.

В. Ерофеев― Да наоборот укрепился мне кажется. Молодцы, что они там бунтуют, что не стоят на месте.

А. Осин― Это понятно. Но история отъезда молодой пары куда-то и желания жить самостоятельно – это одна история.

В. Ерофеев― Вспомните… Романовы тоже. И Константин не захотел стать монархом после смерти брата Александра Первого. А помните, что с Александром Вторым. Чего там только не было. А уж про любовниц, раз вы говорите, секс, да секс, вспомните это вообще череда какая-то безумная романовского вообще сладострастия. Здесь в данном случае кончилось не очень хорошо.

А. Осин― Я все-таки вас верну несколько в политическое русло. Сейчас, когда тренд…



В.Ерофеев: Сейчас у нас две России минимум. Если не больше

―

Сегодня не самый лучший день для этого.

А. Осин― Я понимаю. Тем не менее, куда же деваться. Повестка новостная остается. В тех же США, да и в Европе движение Black Lives Matter, это борьба за права чернокожих. И тут мы обнаруживаем, что в недрах британской королевской семьи есть момент некий расизма. То есть люди беспокоятся и волнуются, как бы ребенок герцогской четы не был слишком может быть темненьким. Так я скажу мягонько. Вот этот момент более важен с моей точки зрения.

В. Ерофеев― Мне кажется, каждый человек расист. Но так его природа определила. Можно перебороть это природный расизм, можно преодолеть и, наверное, надо преодолеть. Но все равно какие-то остаточные явления есть, и я много раз был в Америке и действительно там был… Я лучше вам короткую историю расскажу про Африку. Я писал книжку по главным рекам планеты. И со мной ездила немецкая журналистка замечательная. И в Африке она с африканцами была предельно вежлива. Все время говорила «спасибо», «до свидания», «здравствуйте», «пожалуйста». И один наш гид сказал: «Я не буду с ней работать». Я говорю: «Почему?» «Потому что она через свою вежливость показывает, что она расистка».

А. Осин― Превосходство.

В. Ерофеев― Даже не превосходство. А просто она с белыми так не разговаривает. У нее гораздо меньше «спасибо» и «пожалуйста». Мы никогда не придем к окончательному выбору дружбы народов, потому что все равно что-то заложено в генах. Но соблюдать какие-то правила, да и симпатизировать… Вот моя дочка ходит во французскую школу, там полно девочек из Африки. Моя старшая 15 лет. Для нее вообще этой проблемы никогда с детсада не существовало. Я имею в виду при посольстве Франции. Вообще не существовало. А когда человек первый раз видит другой кожи, темная или какая-то другая – в общем, у него и недоумение и опаска, и подозрение. И недоверие. Нормальные человеческие страхи.

А. Осин― Хорошо. А вот такой момент еще. Сама в принципе британская королевская семья, она показывает несколько другой пример. Может быть всему обществу. Нежели тренд, который присутствует в мире. То есть это такие семейные устои. Это более-менее чопорное поведение на публике. Это в отсутствие каких-то иных сексуальных отношений. Кроме традиционных. Нет ли здесь некого противоречия. Мир он такой, за что ратуют за Западе, чтобы было и то, и это, пятое, десятое. Все цветы в одной корзине. А британская королевская семья как островок вокруг этого. Как вы считаете?

В. Ерофеев― Огромная ошибка думать, что есть Запад. Есть не Запад, есть некоторое аморфное представление о том, что такое странное, находящееся в Западной Европе и Северной Америке. И еще, конечно, Австралия и Новая Зеландия. Есть движения всегда яркие будоражащие. Безумные. Которые действительно становятся явлениями того времени, в котором мы живем. В данном случае сейчас идет действительно борьба, которую я понимаю за то, чтобы уравнять расы в США. Есть страшные перегибы в этом. Но у меня часть семьи живет как раз на этом гнилом Западе. Но если ты приезжаешь туда в семью, живешь там, — у тебя полное ощущение, что то же самое, как всегда было. Просто есть какая-то витрина, где происходит демонстрация. Есть дети, есть мамы, бабушки. И всех любят. И все пирогами кормят. И так далее. Поэтому есть желание вот эту витрину сделать вообще единственное, что существует в мире. А за витриной идет жизнь и за витриной все равно есть традиционная любовь. Я имею в виду не в смысле полов, а того, что люди влюбляются, понимают, что они вчера не были влюблены. А сегодня влюбились. Они рассуждают за эти темы. Это очень важно. Поэтому, конечно, мир сдвигается. Об этом написал гениальную книгу еще Ницше «Генеалогия морали». И действительно мы видим, что например, возьмите 1812 год, гусары приходили и говорили, как французов рубили с плеча. И считалось это… И девушки балдели от этого. Сейчас сказать, что пришел и порубил французов с плеча – ну как-то девушка скажет, что нет, ты не мой герой. Идет какое-то движение все-таки неуловимое или уловимое. Ницше гениально совершенно написал книгу. Кто хочет подумать о шагах морали, просто дорогу к этой книге, но вообще помимо всего есть постоянные изменения. И, слава богу, что человек не натирает себе мозоли одними и теми же моральными стереотипами.

А. Осин― Хорошо. Давайте закончим эту тему таким вопросом: насколько правы Меган и Гарри тем, что вынесли это на публику? Может, лучше стоило приберечь.

В. Ерофеев― Да на публику все равно что-то выносится. Я думаю, что если не так как они сейчас громогласно, все равно… Да нет, я не могу сказать, что я полностью согласен с тем, что надо трясти вообще как осину британскую фамилию королевскую. Но с другой стороны, если есть о чем рассказать, почему бы не рассказать.



В.Ерофеев: И Дзержинский, и Невский сделали все, чтобы Россия осталась без фонтанов

―

Потому что, во-первых, это вносит диссонанс, раскол в саму семью. Могут измениться отношения человеческие между ними. С этой точки зрения. С другой это может повлиять на репутацию дома.

В. Ерофеев― Они такие подкованные лошади, эти ребята из королевской семьи. Что им никакие овраги и грязь не помешает. Они идут и идут. И тянут вообще всю страну за собой.

А. Осин― Понятно. Я кстати слово «Запад» не употребляю в негативной…

В. Ерофеев― Очень хорошо. И в позитивной…

А. Осин― Ну просто есть люди, которые живут, так или иначе, мы на них ориентируемся. Потому что это значимые люди.

В. Ерофеев― Когда мы говорим «Запад» как идеология – это фуфло. А когда мы говорим про Запад, что западные страны — ну конечно.

А. Осин― Смысл все-таки они некий создают. Мы вернемся к беседе через несколько минут. Сейчас новости.

НОВОСТИ

А. Осин― Еще раз здравствуйте. Еще раз поздравляю девушек, женщин с прекрасным праздником 8 марта. Сегодня у нас в гостях Виктор Ерофеев, писатель. И мы беседуем на разные темы. Сейчас крутой поворот. Соцсети, вошедшие в нашу жизнь. Внедрившиеся в нее. Оторвать и разорвать невозможно. И порой бывают странные и непонятные ситуации, как поступить, как жить. Сегодня, в частности Вячеслав Володин, спикер ГД обещал ответить мощными законами на происки западных IT-гигантов, которые занимаются блокировкой разнообразных материалов. Кстати говоря, достается не только нам, но даже президенту США Трампу. Как выходить из этой ситуации с вашей точки зрения, жить надо, общаться надо, соцсети — прекрасное поле для общения. Но вот такие вещи происходят.

В. Ерофеев― Есть понятие здравого смысла. И его надо бы подключить. Но это не политическое понятие и никакие политики им не пользуются. Поэтому нас ждет полоса метаний, шатаний. То есть закручивание гаек здесь, там будут закручивать в странах Европы и Америки, потому что там у них свои разборки по поводу политической корректности и так далее. В общем, будут крутить гайки. Мне кажется, что мы немножко увлеклись этими сетями. Я тоже, естественно, участвую во всем этом. Но просвещение же не выходит из этих сетей. Целиком и полностью. Там очень много всякой, понятное дело, помойки. Хотя я за интернет и за соцсети. И поэтому мне кажется, что и возвращение к книге и к музыке классической, к каким-то бабушкиным делам – тоже было бы полезно. Но понятно, что еще пока длится царство нашего президента, мы еще хлебнем все закручивающиеся гайки, если не подавимся.

А. Осин― Ну президенты разные бывают. И гайки тоже. Мне кажется, тут личность президента, будь то Трамп или Путин, не играет особой роли. Есть государство одно, государство другое. И каждое государство отстаивает свою безопасность с той точки зрения и тех принципов, которые она считает важными.



В.Ерофеев: У нас государство почему-то требует, чтобы мы все ему служили

―

Все правильно. Дело в том, что каждый имеет свое представление о безопасности. Для тех, кто думает, что безопасность это вещь, которая просто практически не существует, — для тех все будет опасно. И наоборот. Поэтому здесь именно личное мнение президента, личное мнение элиты и, конечно, традиции. У нас совершенно другие традиции, нежели в Европе. И поэтому мы, конечно, пойдем и будем идти определенное время своим путем. До тех пор пока будущие поколения, кстати, они наступают, уже просто поймут, что с Европой лучше дружить и быть вместе, нежели отчуждаться. Я не вижу большой проблемы в этом, потому что всегда у нас косо смотрели на соцсети. А, употребим слово — на «Западе» — к ним относились с большим энтузиазмом до какого-то времени. Сейчас тоже в общем, прохладно к этому относятся. Потому что действительно получается так, что то поколение, которое пришло с соцсетями, получило уже детей и дети куда-то двинулись не в ту сторону. Происходит какая-то такая вещь, как эпидемия не только ковида. Но и глупостей. И начинается торможение. И я вижу по Франции, которую люблю и часто езжу, что там этот восторг, фейерверк по поводу соцсетей, он потихонечку сходит на нет.

А. Осин― По-моему, где-то в одно время с фейсбуком у нас появились Одноклассники. Чисто наше изобретение, сейчас считается прибежищем старперов вроде меня.

В. Ерофеев― Да ладно.

А. Осин― Шучу. Кокетничаю, извиняюсь.

В. Ерофеев― 8 марта только и надо кокетничать.

А. Осин― Котики, шашлычки. Какие-то садики. Это все. То есть, есть такие соцсети. Но в последнее время через соцсети начала продвигаться политика. Одни пытаются…

В. Ерофеев― У нас. Потому что на Западе везде продвигается политика. Всегда и везде.

А. Осин― Видимо, так. Может быть, действительно в чем-то Володин в данном случае или государство право, что оно хочет каким-то образом ограничить политику. И оставить общение просто. Или нет? Есть же еще пример Китая. Там интернет во многом регулируется, модерируется. Они хотят обезопасить свое культурное пространство.

В. Ерофеев― У меня там книжки выходят, я бываю в Китае. И приезжаешь, сначала тебя встречают с цветами, потом говорят: этого не говори, сюда не ходи. Виктор, мы хотим напечатать вашу книгу, только вы знаете, поменяйте название. «Какое название?» «Вот у вас книга «Хороший Сталин». У нас с прошлого года такое название не пройдет». Я говорю: «Ну чего же плохого в этом?». Нет, не пройдет. Я звоню жене: «Как назовем?».

А. Осин― «Плохой Сталин».

В. Ерофеев― Нет. Она говорит, назови «Отче наш». «Отче наш» подойдет вам? Нет, не китайская традиция. Ну вот понимаете, на Китай лучше не равняться в этом смысле. Хотя это великая страна. Все мы знаем.

А. Осин― А почему не равняться?

В. Ерофеев― Потому что вы знаете, дело в том, что это цивилизация, она создана, видимо, такими очень серьезными и очень важными традиционными методами, которые очень трудно разрушить. Но это не наши методы. Мы очень разные люди. Вы были в Благовещенске?

А. Осин― Нет. На Дальнем Востоке не был. В Японии был, в Китае был. В Корее был, а там нет.



В.Ерофеев: Я как и Венедиктов – за фонтан

В. Ерофеев― Если сесть в благовещенский маленький паровозик и переплыть там 10 минут до Китая, можно увидеть огромную разницу между Китаем и Россией, не вдаваясь в какую-то философию. Просто есть один мир и есть другой мир. Мы принадлежим, безусловно, к Европе. Во многом конечно у нас есть и азиатчина тоже. Но азиатчина это не китайская, а просто бескультурье и дикость. А что касается, надо ли государству — государству лучше вообще жить тихо, мирно, но у нас не получается. У нас государство почему-то требует, чтобы мы все ему служили. На самом деле государство – оно должно служить людям. Это у нас не получается. Ни 8-го марта, ни 9-го и даже 10-го марта тоже не получается.

А. Осин― Может быть. Ваше мнение, тут спорить нет смысла.

В. Ерофеев― Да спорьте, ради бога.

А. Осин― Нет. Формат не тот. Есть передачи, где мы могли…

В. Ерофеев― Алексей, давайте ломать форматы.

А. Осин― Просто в чем с моей точки зрения разница на философском уровне. Все-таки Европа и США как связанные с Европой образования и культурная общность – это симбиоз индивидуальностей. Как мне кажется. Может, у вас другое мнение. А Китай и в какой-то степени Россия – это примат коллективизма. То есть мы в этом плане может быть даже в чем-то на Китай похожи больше. Но у них это просто возведено в абсолют, там приказ старшего, еще кого-то не обсуждается. А у нас все-таки с некоторыми элементами вольности.

В. Ерофеев― Алексей, я чувствую, что вы давно не читали Ключевского. Ключевский в первом томе говорит о том, что русский человек он не только не коллективистский, а антиколлективистский. Что ничего он вместе не делает. А когда вместе делает – доводит только до середины. И потом все рушится. Это Ключевский, первый том. Замечательный историк. Поэтому мы совершенно не коллективисты. Мы на самом деле люди, которые, оказавшись между Западом и Востоком, говорю сейчас чисто географически, — действительно имеем возможности и об этом говорил Достоевский – быть все человеками. Но, оказывается, потерялись и до той цивилизации не дотягиваемся, ни до этой. Это не значит, что это плохо. Потому что и Белинский, и Чаадаев говорили, что раз у нас один раз не получилось, значит когда-то получится. Я думаю, получится. Это 19 век в лице этих двух парней верил. Но что касается коллективизма, то на Западе гораздо больше коллективизма. Я вам могу привести пример. Идет ливень страшный. В Берлине. Ливень просто такой, просто мокро. И вот глохнет машина у кого-то. Не знаю, женщина, мужчина. Выскакивают из соседних машин, оставляют машины и толкают эту машину под ливнем. Я думаю, может быть, у нас такое случилось бы. Никогда.

А. Осин― Почему, бывает. Вот тут я не удержусь.

В. Ерофеев― Слово «бывает» — пожалуй, да. Бывает, но редко. Чтобы под ливнем так. Я думаю о том, что может и так быть и не так быть. А там как-то считается приличным именно вот так поступить.

А. Осин― Но если сейчас во время ковида 400 тысяч россиян бесплатно помогали пожилым, тем, у кого не было возможности выйти из дома купить продукты. Разве это не показатель?

В. Ерофеев― Это не показатель коллективизма. Это показатель просто доброго своего собственного отношения. Это же не коллективизм, это просто человек захотел помочь и помог. А с машиной считается, что если это случилось, то мы как единая нация должны друг другу помогать. У нас этого, мы перерезали друг друга и не один раз, в гражданскую войну погибло 14 миллионов человек. В 1937 году тоже немало погибло. И сейчас у нас две России минимум. Если не больше. Кто за Дзержинского, а кто против. Только что памятник хотели поставить.

А. Осин― В этом смысле.

В. Ерофеев― А это не смысл?



В.Ерофеев: Мне всегда казалось, что женщина гораздо интереснее мужчины

―

Вы за Невского или за Дзержинского?

В. Ерофеев― Я как и Венедиктов – за фонтан.

А. Осин― То есть вы третья Россия.

В. Ерофеев― Я не третья Россия, я как раз считаю, что и Дзержинский, и Невский сделали все, чтобы Россия осталась без фонтанов.

А. Осин― Это еще до революции поставили фонтан, насколько я понимаю.

В. Ерофеев― Да.

А. Осин― В общем, я иначе отношусь к роли того и другого. Но я не считаю, что из этого нужно сделать…

В. Ерофеев― Дай бог вам здоровья, Алексей. Но хорошо, что есть разные мнения. Но если дойдет до гражданской войны, вы тоже пойдете за Дзержинского?

А. Осин― Нет, я не пойду выяснять на площадь, кого надо туда ставить. Я считаю, что это не тот момент, ради которого стоит друг друга убивать.

В. Ерофеев― Вот теперь я слушаю ваше особое мнение. Раскрылись.

А. Осин― Буквально в трех частях. Так что, получается, есть три России. Одна Россия живет, занимается своими делами…

В. Ерофеев― Есть больше, чем три. Но на самом деле сейчас, конечно, есть Россия этой турбуленции молодежной, которую полностью одобряю. Есть Россия Навального и есть Россия кооператива «Озеро». Это тоже Россия.

А. Осин― Я к кооперативу не отношусь, и к Навальному не отношусь, и к бурлящей молодежи. Видимо, я где-то там остался…

В. Ерофеев― Алексей, раскрыли вы всю душу сегодня.

А. Осин― Да. Всю подноготную.

В. Ерофеев― Пригласили меня, а сами раскрылись.

А. Осин― Ладно, а я последние две минуты раскрылся. Весь час был посвящен вам. Спасибо большое. Виктор Ерофеев, писатель был у нас в гостях. Это было его «Особое мнение». До новых встреч.

В. Ерофеев― И ваше тоже. Спасибо, Алексей.