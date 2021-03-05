О.Бычкова― 19 часов и 7 минут в Москве. У микрофона — Ольга Бычкова. С особым мнением сегодня Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». Добрый вечер!

Д.Муратов― Добрый вечер!

О.Бычкова― Начнем мы, конечно, с сегодняшней даты опять — 5 марта.

Д.Муратов― Да, сегодня день Чейна — Стокса, как отмечали это зэки сталинских времен. Я напомню, что со 2 марта 53-го года публиковались бюллетени, где было сказано, что у Сталина — дыхание Чейна — Стокса. Я недавно перечитывал мемуары фронтовика и великого фронтового поэта Бориса Слуцкого. Он там сначала описывает, кто такие Чайн и Стокс. Это один описал учащенное тяжелое дыхание у больного, у которого начинается разрушение мозгла, грубо говоря. А Стокс, он это же дыхание связал еще и с болезнью сердца. У Сталина было и то и другое.

И Слуцкий рассказывает про своего товарища, который отсидел сталинские лагеря. Это Юрий Гастев такой. Его отец был, в принципе, праотцом российской кибернетики — Алексей Капитонович Гастев. И вот Гастев, будучи в лагере, короткое время таким, вольнонаемным, он жил на поселении. И когда прозвучал по радио диагноз, что у Сталина — Чейна — Стокса, зэки нашли среди зэков профессора медицины, человека с прекрасным медицинским образованием и попросту у него спросили: «Слышь, а дыхание Чейна — Стокса что значит». «А дыхание Чейна — Стокса — это, братцы, Роскомнадзор», — сказал профессор. В переводе с того слова, которое произнес профессор медицины. Ну, скажем, необратимый финал.

О.Бычкова― Всё плохо.

Д.Муратов― Нет, уже окончательно плохо. Это, братцы, окончательный Роскомнадзор. И с тех пор, зэка, — пишет Слуцкий, — всё время непременно пьют один, а иногда даже два тоста за Чейна — Стокса. За Чейна — отдельно, за Стокса — отдельно. И поэтому, ну что, можно только предложить это сделать.

И надо напомнить, что, когда первая комиссия реабилитационная по решению Хрущева въехала в лагеря еще до всяких законов, чтобы освобождать и освобождать людей, доходивших до края уже своей жизни. — а в этой комиссии была замечательная Ольга Шатуновская, — и Шатуновская, когда докладывала потом на политбюро, они подвели первые цифры и по этим цифрам около 7 миллионов человек Сталиным было по его приказам расстреляно, а свыше 19 миллионов было посажено. Поэтому нет никакого глумления над человеком, который положил четверть нашей страны.

Ну вот, за Чейна — Стокса!

О.Бычкова― За Чейна — Стокса, да. Но сегодня как-то всё это возвращается. И сегодня прямо капээрэфцы вместе с вождем Геннадием Андреевичем гуляли по Красной площади и цветочки возлагали к памятничку и всё такое.

Д.Муратов― Ну, видите, у зюгановцев — страда.

О.Бычкова― В смысле?

Д.Муратов― В сентябре выборы. Нужно же себе взять какой-то визуальный образ. Не совсем получилось с Дзержинским, значит, видимо, возьмут Ленина. Непонятно, как они соединят.

Д.Муратов: Из когорты, которая потом стала основой ГКЧП никого-то не остается

О.Бычкова― Ленина?

Д.Муратов― Ленина как визуальный образ своей избирательной кампании. Вот мы с Лениным. Ленин: а) всегда молодой, б) Октябрь всегда впереди. Но очень сложно будет, конечно, Геннадию Зюганову совместить свое неистовое осенение себя крестом во время церковных праздников и ритуалов с Владимиром Лениным, который, собственно говоря, эти все церкви порушил, а священников с Феликсом Эдмундовичем пустил в расход, колокола — на пушки, а оклады — на торговлю. Это будет очень сложный интересный маневр Геннадия Зюганова. Мы с интересом будем за этим фигурным катанием наблюдать.

О.Бычкова― Запасемся попкорном буквально, как говорят в социальных сетях. С большим удовольствием будем, конечно, за этим наблюдать.

Важная дата, но совсем другого рода и совсем про другого человека, с совсем другими ассоциациями — это, конечно, прошедший недавно юбилей Михаила Сергеевича Горбачева, которому исполнилось 90 лет. И дай бог ему дальше еще и больше и дольше…

Почему так много до сих пор людей, которых волнует вся эта история, которое до сих пор имеет какое-то плохое, хорошее, сложное, ненавистное, какое угодно отношение к Михаилу Горбачеву, который и президентом-то пробыл недолго, и прошло уже с тех пор бог знает, сколько лет, а вот тем не менее?

Д.Муратов― Прошло 30 ровно…

О.Бычкова― Немало.

Д.Муратов― Не мало и не много. И, наверное, Оля, ты тоже видишь это, и это наблюдают все — я читаю множество различных блогов, каналов, чьих-то френдлент — и к Горбачеву отношение очень сильно, конечно, изменилось. От того поколения, условно, бумеров, которые на него возлагали вину за то, что они проснулись однажды в другой стране, не в Советском Союзе, а в России, отношение особенно, конечно, у молодежи, оно сильно изменилось к Горбачеву. Понятно, почему. Эти-то знают, что такое выбирать веру, которая тебе по душе, что такое пересекать границы и иметь возможность вернуться обратно; что такое свободно читать книги и смотреть кино; что такое учить языки, получать то образование, которое ты хочешь получить; что такое не быть с 5-й графой или быть ущемленным по какой-либо иной национальности. В конце концов, эти молодые люди, да и не самые молодые, а 30— и 40-летние тоже отлично уже знают, что интернет — это тоже, извини, Горбачев. И он разрешил.

О.Бычкова― Горбачев разрешил интернет?

Д.Муратов― Конечно. Именно он это и сделал. И были первые настоящие, конкурентные и честные выборы.

О.Бычкова― Интернет — это все-таки 90-е в России.

Д.Муратов: Борясь за власть, они придумывают ГКЧП. Потому что они поняли: они не усидят

Д.Муратов― Нет, в том-то всё и дело, что это 87-й, 88-й год первый интернет в Советском Союзе и первые компьютеры соединенные в сеть. Я тогда работал в «Комсомольской правде». И замечательный Сергей Кушнерев (царствие ему небесное), он тогда, получив всё это могущество, первый выстраивал интернет-сеть, интернет-обсуждение, интернет-форумы. Это 87-й, 88-й годы. Вот когда появился зародыш интернета у нас в стране. В 90-е развивался.

У Горбачева сложная судьба. Она не могла быть не сложной, потому что сложная страна. Мы напечатала прекрасное исследование Александра Александровича Аузана. Видите ли, в чем дело. Александр Александрович Аузан на основе полевых исследований, он как — я напомню — декан экономфака МГУ различал две большие категории народа в нашей стране. Одни люди — это люди, которые живут на Урале и за Уралом туда, в Сибирь и на Дальний Восток. Это люди со склонностью к предпринимательству, к личной свободе, можно сказать, к какому-то особому индивидуализму. Понятно, что им всё время приходилось осваивать новые территории. У них было много креативных решений. Они бы не выжили, если бы их стесняли и заводили в какие-то рабские рамки.

О.Бычкова― И у них не было крепостного права.

Д.Муратов― Точно абсолютно. Это одна из причин: ни ига, ни крепостного права. Это одна гигантская часть народа нашей прекрасной страны.

Вторая часть — это люди, которые пребывали на себе и иго, и крепостное право, которые жили не на таких гигантских территориях, на которых жила другая часть нашего народа. И эти люди, они скорее не индивидуалисты, а коллективисты, — считает Аузан, и я должен с ним согласиться.

Как совмещать? Вот это распятье Горбачева, оно в чем? Между вот этими вольными людьми, покорителями гигантских просторов и теми, кто должен оседло жить на своих территориях сначала под помещиком, потом под красным директором, под секретарем обкома. И вот одним, которые живут на одной территории, им нужна справедливость, а этим нужна свобода. И вот этот крест между свободой и справедливостью — как его увязать? Он и выпал Михаилу Горбачеву. И Горбачев очень пытался лавировать. У него такими же были, хочу тебе сказать, два деда. Один не вступил в колхоз, а второй был председатель колхоза. И вот с самого детства, любя и того и другого деда, Михаил Горбачев смотрел, как пашет и впахивает один, как пашет и впахивает другой, но цели у них разные. Один дед с помощью отца Горбачева даже раскулачивал другого деда — даже кукурузу у него лишнюю отбирал. Как совместить частную собственность, и как совместить вот чтобы хватило всем, вот эту саму справедливость?

Первые законы о кооперации, о предпринимательстве, об аренде, о комсомольских этих самых научно-технических центрах молодежи — это всё уже про предпринимательство. А выборы по рабочим сотням? А желание, чтобы люди сами выбирали себе директоров? А бюджетные послания в связи тем, чтобы вовремя выплачивали — не смогли — зарплату? Это как раз с другой частью народа. Вот приблизительно так. Фантастическим образом это происходило. Как привить свободу тем людям, которые ее боятся? Ведь разве сейчас не то же самое.

Горбачев посчитал, что народ в праве решать свою судьбу. Это его любимая мысль: Люди имеют право сами решать свою судьбу. Именно потому идея освобождения людей и народ — это всё про это. И союзный договор, который он пытался заключить, был про это

О.Бычкова― Получается, что со времен Горбачева не очень много изменилось, не очень много произошло. Потому что сейчас опять это всё… а, может быть, еще сложнее.

Д.Муратов― А я тебе скажу, что не изменилось. Главный миф про Горбачева — это то, что он знал про готовящийся государственный переворот 19-го августа, так называемый КГЧП, и просто хотел сделать это чужими руками. Я как-то здесь рассказывал. Сегодня, сразу после горбачевского 90-летия… Я, кстати, тебе хочу сказать, я у него был в палате, где он проходит курс лечения. Мы выпили по рюмке. У него прекрасно работает голова, чего не скажешь о бодрости походки. Но, вообще говоря, что называется, не дождетесь. Допустим, поэтому у Геннадия Андреевича есть живой Ленин, там можно делать дыхание рот в рот, а у нас есть Михаил Сергеевич Горбачев, и он, действительно, живой.

Смотрите, что происходит. Я должен про эту историю коротко рассказать. Многие, кстати, на самом деле не знают. 4 августа 91-го года перед переворотом Горбачев проводит совещание в Ново-Огарёво у себя в резиденции с Ельциным и с Назарбаевым. Чего они обсуждают? Они обсуждают, каким будет союзный договор, и каким будет Советский Союз после этого — Союз суверенных республик — ССР. Зыгарь в своей книжке говорит, что Ельцин запомнил это название и в 96-м году даже его пару раз применил во время избирательной кампании.

Вот они сидят. У них там закуски, там чего-то выпить. Сидят они 11 часов. О чем они договариваются? Горбачев идет в президенты Советского Союза и Ельцин идет на альтернативных выборах кандидатом на президенты Российской Федерации. Назарбаев вместо Валентина Павлова премьер-министром. Крючков, председатель КГБ уходит в отставку. В отставку уходит министр МВД Пуго. И, в общем-то из когорты, которая потом стала основой ГКЧП никого-то не остается. Начальник охраны Горбачева Генералов и официант, который всё это привозит на тележке, прикрепляют микрофон к этой тележке с бутербродами и выпивкой. И доставляется эта запись прямиком к Владимиру Александрович Крючкова, генералу армии, председателю КГБ СССР.

Крючков понимает: ему кирдык: его не будет, его снимают с работы. Именно это послужило триггером, главным спусковым крючком, что у себя на объекте АБЦ — это такое специальный объект Первого главного управления в переводе Абонентско-библиотечный центр.

О.Бычкова― Книжки читать.

Д.Муратов― Там собираются: Бакланов, Шейнин, чуть позднее — Павлов, Пуго. И он говорит: «Ребята, никого из вас не будет. Это надо останавливать. Нужно это останавливать». Вот так вот, борясь за власть, они придумывают ГКЧП. Потому что они поняли: они не усидят.

У меня есть письмо. Я его прочитаю. Я никогда его не читал, а сейчас прочитаю. У меня есть письмо, которое прислал Владимир Крючков, уже арестованный председатель КГБ СССР Горбачеву. Он, если не ошибаюсь, первое письмо прислал 21 августа 91-го года:

«Президенту СССР товарищу Горбачеву.

Уважаемый Михаил Сергеевич, я числюсь в задержанных… Завтра может быть, арест и тюремное задержание. Но какой же это позор — измена Родине. Не буду сейчас писать вам более. Уважаемый Михаил Сергеевич, но надо ли держать нас в тюрьме? Одним под 70, другим — около. Не стоило бы подумать об иной мере пресечения, например, строгий домашний арест? Вообще-то, мне очень стыдно. Мне удалось послушать часть вашего интервью о нас. Заслужили или нет (по совокупности), но это интервью убивает. К сожалению, мы этого заслужили.

С человеческим уважением Крючков.

И дальше, вы не представляете себе. Есть плата мер и весов, там хранятся эталоны. Вот эталон лицемерия я сейчас вам оглашу, если ты не возражаешь.

Второе письмо от 25 августа:

««Уважаемый Михаил Сергеевич!

Огромное чувство стыда — тяжелого, давящего, неотступного — терзает постоянно. Позвольте объяснить Вам буквально несколько моментов.

Когда Вы были вне связи, — а Горбачев оказался без связи (потерял, видимо, телефон) — я думал, как тяжело Вам, Раисе Максимовне, семье, и сам от этого приходил в ужас, в отчаяние. Какая все-таки жестокая штука эта политика! Будь она неладна…

Короткие сообщения о Вашем пребывании в Крыму, переживаниях за страну, Вашей выдержке (а чего это стоило Вам!) высвечивали Ваш образ. Я будто ощущал Ваш взгляд. Тяжело вспоминать об этом.

Д.Муратов: Завтра может быть, арест и тюремное задержание. Но какой же это позор — измена Родине

За эти боль и страдания в чисто человеческом плане прощу прощения… Понимаю реальности, в частности мое положение заключенного, но питаю весьма слабую надежду. Но прошу Вас подумать о встрече и разговоре со мной Вашего представителя.

С глубоким уважением и надеждами…

В. Крючков»

Значит так «Когда вы был без связи, я думал, как вам тяжело». Объявляю 18 августа господин Крючков вызывает своего заместителя господин Агеева и отдает ему приказ: «Лишить Михаила Горбачева всех средств связи». Кириллов — это такой очень серьезный человек, знаете, это тот человек, который носит чемоданчик, с Кирилловым были еще два человека, офицеры. Она видят сначала, что погас сначала экран телевизора, а потом связь, управление Вооруженными Силами, в том числе, ядерными погасла и написано «Связи нет». Президенту отключают управление ядерным чемоданчиком и ядерными силами.

Напомню: Крючков говорит: «Господи, какой ужас! Вы оказались без связи». Крючков отдает приказ командующему, руководителю правительственной связи генералу Беде: «Генерал Беда, отключайте всё: коммутатор в Мохалатке, все телефоны, включая правительственную связь «Казбек». Это даже невозможно себе представить.

Офицеров во главе с Кирилловым просят покинуть Форос, дачу вместе с чемоданчиком. Но рядом на аэродроме Бельбек стоит командный пункт Ту-154. Ту-154 по команде Крючкова, дублированной начальником 9 управления Плехановым, борт угоняю в Москву. Там остается вертолет. Вертолетчикам говорят: «И вы в Москву». А потом берут несколько нарядов и пригоняют эти наряды туда, в Форос.

В это время Кириллов, Мытиков и Миронов, как раз носители этого сакрального чемоданчика покидают этот самый Форос. Все стенания Крючкова продолжаются. Потому что дает прямое указание Язову вводить войска: Тульскую дивизию, 2-ю мотострелковую дивизию, десятки БТР и танков.

О.Бычкова― Куда вводить, в Москву?

Д.Муратов― В Москву. Концлагерь на 70 человек. Список сформирован. Группу «Альфа» посылают арестовывать Ельцина, который должен вернуться, прилететь из Казахстана. Ачалову и Громову дается указание разработать операцию по захвату Белого дома. Это всё делает Владимир Александрович Крючков. Который потом говорит: «Я же не знал. Вам же отключили связь. Как я страшно переживал…». А там пограничные корабли его службы стояли. И когда Анатолий Сергеевич Черняев, фронтовик, у которого пиджак рвется от настоящих, а не от, извините, юбилейных орденов медалей — а он атлетически великолепно был подготовлен (я хорошо знаю Анатолия Сергевича) вплоть до глубокой старости, — он засовывает себе в плавки обращение Михаила Горбачева, записанное на любительскую камеру, прыгает в море и плывет с этим обращением, герметично, естественно, завязанным. Его боевые пловцы поднимают и возвращают.

«Ой, как же я переживал, Михаил Сергеевич, как же переживала Раиса Максимовна, что вы были лишены связи». И он же дает команду Янаеву. Какую команду? Врачей послать к Горбачеву. Они должны засвидетельствовать, что он не может исполнять обязанности. Вот тогда, когда по маленькому приемнику «Сони» Раиса Горбачева слышит, что Янаев туда вызвал бригаду врачей, чтобы они засвидетельствовали беспомощное состояние Горби, она понимает, что его едут калечить. Она знает эти упырей, она не сомневается, что они выполнят работу. Там только доктор Борисов написал, что это неправда. Вот так. Они приезжают — и Горби их выгоняет.

О.Бычкова― Невероятно интересно то, что рассказывает Дмитрий Муратов. А это публиковали раньше, вообще? Я такие подробности слышу в первый раз.

Д.Муратов― Это есть в документах дела. Поскольку там есть гигантское количество сведений, составляющих государственную тайну: как устроена система связи, система охраны, как охраняют резиденцию, эти документы в открытом доступе не опубликованы. Я говорю то, за что меня не привлекут к ответственности.

О.Бычкова― Прервемся на несколько минут. Это Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты» в программе «Особое мнение».

НОВОСТИ

О.Бычкова: 19―34 московское время. У микрофона — Ольга Бычкова. Это программа «Особое мнение». С нами сегодня Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», который в предыдущей половине этого эфира бесконечно интереснейшие вещи рассказывал об августе 91-го года о Михаиле Горбачеве. Это, конечно, совершенно невероятно, я до сих пор нахожусь под впечатлением. Нам нужно закончить эту тему. И есть еще пара важных других.

Д.Муратов― Я хочу закончить тему про Крючкова и роли КГБ СССР в развале Советского Союза, давайте уже прямо это скажем. Союзный договор был сорван Владимиром Крючковым, который создал КГЧП, подталкивал его, блокировал президента, отрубил ему связь. Но охрана встала на защиту Горбачева. Проверили окна, вымыли посуду, собрали еду, которая была сухой, неприготовленной, боясь отравления. Выставили оружие и не пропустили свое непосредственное начальство, потому что стали подчиняться только президенту.

Понятно, чего боялся Крючков — что его снимут с работы. И точно так же этот страх он транслировал другим участникам ГКЧП, что им тоже не будет. И это, знаете, такая родовая черта КГБ СССР: они готовы принимать решения, но никогда не несут ответственности за их последствия, поскольку они всегда в тени.

Д.Муратов: Это родовая черта КГБ СССР: готовы принимать решения, но не несут ответственности, они всегда в тени

Вы знаете, по большому счету развалить Советский Союз или нассать в пробирки Олимпийских игр 2014 года — это задача решается, а за последствия пусть отвечает страна или кто-то другие, понимаете?

И сейчас во многих политических процессах в стране управляют уже не политики, а та же самая рука, которая решения принимает, их железной волей проводит, но за последствия отвечать не будут, поскольку они не персоны, они механизм.

Вот какие уроки мы должны извлечь из того времени.

О.Бычкова― Сейчас мы перейдем к другому уроку, который никак не извлекается. Я только забыла сказать, что в перерыве к нам зашел Алексей Венедиктов в эту студию.

Д.Муратов― Это было незабываемое посещение.

О.Бычкова― Почти. Но для наших слушателей, которые не видят трансляцию важное уточнение, что первый интернет-домен .su — то, что стало потом интернетом, — уточнил нам дотошный Алексей Алексеевич, — был зарегистрирован 19 сентября 1990 года, то есть, действительно, при Горбачеве.

Расследование убийства Бориса Немцова. «Медиазона» опубликовала большой подробный материал с биллингами и траекториями людей, который подозревают в у части, заказе и организации этого убийства. Рамзан Кадыров уже назвал это расследование абсурдным.

Д.Муратов― Я считаю, что это выдающаяся профессиональная работа наших коллег, нескольких человек, журналистов «Медиазоны» и издания «Сканер», которое специализируется как раз на диджитал-расследованиях, когда они выявляются различные соединения — то, что мы называем биллингом, и различными способами собирают видео с камер наблюдения, которые подтверждают биллинговые соединения.

Самое интересное, как отреагировал на это Рамзан Ахматович Кадыров, генерал МВД Российской Федерации, глава одного из российских регионов — Чеченской республики. Дословно я цитирую его:

«Немцова использовали в своей грязной политической игре определенные западные спецслужбы, и на его крови они пытаются расшатать ситуацию, — Кадыров продолжает, — там фигурирует Украина. Спутница его она из Украины, пистолет завезен с Украины. Убийца, по некоторым данным…» — говорит Рамзан Ахматович, значит, он очень много знает.

О.Бычкова― Значит, у него есть некоторые данные.

Д.Муратов― Значит, у него можно было бы об этом и спросить деликатно, даже не на допросе. «Убийца завербован на Украине «. Действительно, очень много знает.

И вот я внимательнейшим образом смотрел расследование «Медиазоны». Когда-то «Новая газате», через неделю-полторы после смерти Немцова первая сообщила предполагаемые фамилии тех людей, которые в него стреляли. Это общее наше дело. Но, честно говоря, я снимаю шляпу перед тем, что сделала наша коллегия и Сережа Смирнов. Спасибо. И я решил проследить только одну фигуру в этом расследовании — фигуру Руслана Геремеева. Там упоминаются десятки фамилий, различные адреса, различные точки локации, на которых располагались люди, причастные к убийству Бориса Ефимовича Немцова.

Посмотрим только на Руслана Геремеева. Это чеченский силовик, майор. Служит он в батальоне «Север», подчиняется он Рамзану Кадырову. Он находится в родстве с семьей второго человека Чечни, я имею в виду депутата и верного сторонника Рамзана Кадырова — Адама Делимханова. Дядя Геремеева Сулейман Геремеев, он сенатор, и сейчас он действующий сенатор в Совете Федерации. Второй дядя — помощник главы руководителя Чечни. Третий дядя возглавлял Шелковской район.

Геремеев — внимание! — командирован в Москву с декабря 14 года, то есть за 2,5 месяца до смерти Немцова. Чем он занимался? Охраной Кадырова и других чеченских чиновников.

Следим за полетом этой птицы. 26 февраля, за день до убийства Геремеев звонит сразу двум, затем судом признанным убийцами: Дадаеву Зауру, который сделал непосредственно выстрелы в Бориса Немцова и второму покушающемуся, затем убитому при задержании (пока не будем это обсуждать) Беслану Шаванову.

26-го он звонит своему родственнику Артуру Геремееву. А кто такой Артур Геремеев? А он купил как раз квартиру на улице Веерной 46. А что это за дом, и что в нем за квартира? А это штаб-квартира, в которой живут все, кто готовили покушение на Немцова. Артуру принадлежит штаб-квартира убийц. Артур прилетает в Москву вслед за своим ближайшим родственником Русланом. А с кем еще прилетает ближайший родственник Руслана Геремеева? Оля — одна попытка — он прилетает с Зауром Дадаевым. А поселяется он в квартире рядом, в доме номер 3 по той же улице Веерная. А с кем он поселяется в этой квартире? С неким Русланом Мухутдиновым. Кто такой Руслан Мухутдинов? Он судом признан единственным организатором убийства Немцова, который до сих пор находится в розыске. Хотя по различным инстаграмным снимкам видно, что, например, летом прошлого года он был в Чечне, Мухутдинов, который единственный признан организатором по этому делу.

Д.Муратов: Развалить Советский Союз или нассать в пробирки Олимпийских игр 2014 года — это задача решается

О.Бычкова― Это который не открыл дверь?

Д.Муратов― Нет. Сейчас про дверь. Вот я и говорю, все путаются. Я распутываю как раз. Мухутдинов поселяется в одной квартире с тем, кто потом стрелял в Немцова — с Зауром Дадаевым. А кем работает в Москве Мухутдинов, Оля? Он водитель Руслана Геремеева. Водитель Руслана Геремеева, организатор убийства Немцова, который находится в розыске. А Руслан Геремеев 26-го и 27-го числа звонит на так называемые боевые трубки — те, которые есть у тех, кто непосредственно покушается.

О.Бычкова― «Боевые трубки» — это трубки, приобретенные специально для этого, одноразовые, можно сказать.

Д.Муратов― Специально для этого.

О.Бычкова― Он разговаривает со своим родственником сенатором, он разговаривает с еще одним близким себе человеком господином Хатаевым, разговаривает с еще одним осужденным по делу Эскерхановым. Геремеев 27-го числа, за 12 примерно часов до убийства дозванивается несколько раз до Дадаева, что-то с ним уточняя. В 13-20 он снова звонит Дадаеву. Затем Руслан Геремеев приезжает поесть в ресторан «Веселый бабай» на Бережковской набережной, куда он приглашает к себе — кого? — Дадаева, того, кто потом всадил 6 пуль в Бориса Ефимовича Немцова.

Около 16 часов Дадае в Геремеев вместе едут домой на Веерную. А в 21-11, то есть несколько часов осталось до убийства — штаб в напряжении — Руслан Геремеев Мухутдинов и Эскерханов оказываются в гостинице «Украина». Поэтому — я хочу на это обратить внимание — Кадров прав: украинский след есть. Несколько раз эти люди собирались в гостинице «Украина» на Кутузовском проспекте, поэтому не вполне недостоверно заявление господина Кадырова. Действительно, в «Украину» ведет множество следов, только это отель.

И напоследок скажу, чтобы не занимать на это время. Геремеев вместе с Дадаевым едут в аэропорт «Внуково» (с убийцей уже после убийства), вместе садятся в самолет и вместе улетают в Грозный.

Итак, Он регулярно звонит убийцам. Его родственник покупает квартиры на улице Веерной для убийц. Он прилетает в Москву вместе с убийцей, его водитель живет в одной квартире вместе с убийцей, и он улетает вместе с убийцей, до этого пригласив его в ресторан, в город Грозный.

А Следственный комитет — Александр Иванович, как же так? (я Бастрыкину говорю) — следователя по делу Краснова (Волкодава) меняют. Потом его повышают на Генерального прокурора. А Геремеева даже не допросили. Знаете, почему? Он дверь не открыл. Постучали и Руслан Геремеев не открыл дверь.

О.Бычкова― Заплакали и ушли.

Д.Муратов― Это деликатность, это внимание к неприкосновенности жилища, к чужой собственности, к тому, чтоб не нанести психологическую травму, она свойственна Следственному комитету.

О.Бычкова― Всегда так делается, мы знаем.

Д.Муратов― И нашим специальным службам. И вот теперь мы не знаем, где находится Руслан Геремеев, хотя есть предположение. Мы не знаем, где Мухутдинов.

О.Бычкова― Что меняет тот факт, что есть такие данные частного расследования?

Д.Муратов― Когда был первый допрос Дадаева — я просто знаю про это — он показал на портрет Путина и сказал следователю: «А если мой твоему позвонит, ты меня отпустишь?» Тот сказал: «Пусть сначала позвонит». Никто не позвонил, Дадаева не отпустили. Но и расследование не велось. Но теперь всё в ваших руках, или это тоже висяк?

О.Бычкова― Открытый финал, по крайней мере, пока что. Спасибо большое Дмитрию Муратову, главному редактору «Новой газеты». Это была программа «Особое мнение».