Е. Бунтман― Добрый вечер. В студии Евгений Бунтман и напротив меня в той же студии живой перед вами – Сергей Марков, политолог. Здравствуйте, Сергей Александрович.

С. Марков― Здравствуйте, уважаемые друзья. Начинаем с вами час правды на «Эхо Москвы». Против той лжи, которая здесь льется…

Е. Бунтман― У нас каждый час – час правды.

С. Марков― Не-не-не. Всякие Невзоровы, Латынины, это час не правды, а час, это сутки целые лжи.

Е. Бунтман― Хорошо. Начинаем час правды с Сергеем Марковым. Путин обрушился на Интернет, призвал на расширительной коллегии МВД к большему контролю за Интернетом. Против экстремизма. Втягивания несовершеннолетних в противоправные действия. Кто победит: Путин или Интернет?

С. Марков― Победит Путин в Интернете.

Е. Бунтман― И как же?

С. Марков― Объясню. У нас, конечно, с Интернетом работа завалена политически, надо прямо сказать. Классический вариант. У нас самая посещаемая сеть ВКонтакте. Но там политики очень мало. А весь основной общественно-политический капитал сосредоточен в фейсбуке. Но фейсбук, администраторы теснейшим образом сотрудничают со спецслужбами государства, которое объявляет нас своим врагом. То есть спецслужбами США. Хорошо известно, что например, политической цензурой в русскоязычном сегменте Интернета занимаются, прежде всего, люди с Западной Украины, бандеровцы, фашисты по своим взглядам. Сидят они в Дублине кстати сказать.

Е. Бунтман― Почему?

С. Марков― А не знаю.

Е. Бунтман― У вас такая стройная история, поэтому я хочу подробностей.

С. Марков― Набирают их там. Это абсолютно недопустимо. Мы предлагаем что. Должна быть цензура в Интернете? – без сомнения должна быть. Против терроризма, против пропаганды фашизма.

Е. Бунтман― Цензура или модерация?

С. Марков― Модерация это другое название слова «цензура».

Е. Бунтман― Нет, модерация это внутренняя, это когда фейсбук запрещает голую грудь размещать.

С. Марков― Ладно.

Е. Бунтман― А цензура – это когда центр «Э» сидит ВКонтакте.

С. Марков― Я про политику. Цензура – когда «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории России), пропаганда «Исламского государства»…

Е. Бунтман― Запрещенного на территории РФ.

С. Марков― Вот это цензура. Когда другие террористические группы, когда нацистские, свастика и так далее. Вот это политическая цензура. Когда запрещены политически нехорошие вещи. Неважно. Каким образом осуществляется политическая цензура. Общество должно знать, как осуществляется. Поэтому, например, мы я думаю вправе предложить фейсбуку опубликовать инструкции, по которым осуществляется политическая цензура в русскоязычном сегменте.

Е. Бунтман― У них своя есть. Они свастику например запрещают.

С. Марков― Опубликовать свастику… Хорошо известно, что в публичном сегменте фашизм на Украине поощряется. Он очень мало, когда запрещается.

Е. Бунтман― Кому известно?

С. Марков― Это известно общественности.

Е. Бунтман― Нет, свастику нельзя просто так разместить.

С. Марков― Свастику – нет. У них давно уже сказано: ты фашист, ты должен к ненависти к русским призывать, к ненависти к России призывать. В ненависти православия призывать. А свастику не надо.

Е. Бунтман― Нет, вы не правы. Вы просто, наверное, в фейсбук давно не заходили. Потому что там не так.

С. Марков― Только что там публиковал.



С.Марков: У них давно уже сказано: ты фашист, ты должен к ненависти к русским призывать

―

Но у вас какой-то свой, наверное, фейсбук с бандеровцами из Дублина.

С. Марков― Нет, это хорошо известно. Более того, какая-то борьба с неонацистскими проявлениями наоборот она администраторами фейсбука банится. Всячески. И пресекается. Таким образом, ну простая достаточно, ну общественность имеет право, чтобы были публично внутренние инструкции. Ну просто сделайте их публичными. Чтобы мы знали, на основании чего вы баните одно, не баните другое. Опубличьте внутренние инструкции. Это первое. Второе, там есть сотрудники, которые сидят, чего-то делают. Не надо их имена. Пускай они сидят спокойно. Но руководство, которое формулирует политические приоритеты, мы должны знать, какие фамилии этих людей. Каково их прошлое. Хотелось бы, чтобы они никогда не состояли в неонацистских организациях. А мы подозреваем, что они состояли и состоят и более того, мы подозреваем, что это кадровая… служба безопасности Украины там работает. Мы так полагаем, сегодняшняя версия у нас. Более того, русскоязычный сегмент это не только Россия, много там разных стран. Достаточно логично, чтобы политической цензурой или модерированием русскоязычного сегмента занимались граждане стран, где правительства называют русский язык официальным государственным, а не ставят свои задачей борьбу против русского языка.

Е. Бунтман― Тогда у меня есть контрпредложение. Например, в Украине запретить писать по-русски в фейсбуке. Можно было бы. И тогда только украинские граждане модерируют. Почему нет.

С. Марков― Вы о чем-то говорите другом. Не надо вообще запрещать писать ни по-русски, ни по-украински. Но заниматься развитием русского языка должны граждане стран, где русский язык является официальным. Не надо людей с Кении чтобы они регулировали французский язык. Не надо людей из Японии, чтобы они регулировали немецкий язык. Пускай немцы регулируют немецкий сегмент, японцы – японоязычный. А русские – русскоязычный. Русские, между прочим…

Е. Бунтман― Русские – это кто?

С. Марков― Хорошо Ф. М. Достоевский сказал: русский — это тот, кто перестал презирать свой народ.

Е. Бунтман― Сложно.

С. Марков― Нет.

Е. Бунтман― Как вы это будете выяснять?

С. Марков― Очень просто выясняем. Это общественность называется, пускай публикуют фамилии, кто принимает политические решения. Руководство. Нам не нужно исполнителей. Сидят девчонки, мальчишки. Кто руководство принимает решение. Дайте фамилии. Я уверен, что это офицеры службы безопасности Украины. Выходцы из Западной Украины, нацисты по своим убеждениям.

Е. Бунтман― Давайте вернемся к вопросу, который я задал.

С. Марков― Если это не будет сделано…

Е. Бунтман― Но потом вернемся?

С. Марков― …нужно сокращать возможно использование тех соцсетей, в которых нацисты и русофобы занимаются модерированием русскоязычного сегмента. Решение принимать придется все равно.

Е. Бунтман― Давайте про президента Путина.

С. Марков― Секундочку. Перед Путиным скажу. При этом я и Путину говорю, и он я надеюсь, сейчас так говорит, что не надо запрещать сразу. Нужно сначала создать альтернативу.

Е. Бунтман― Он не так говорит.

С. Марков― А потом уже запрещать. Прежде чем запрещать твиттер, нужно создать нашу такую социальную сеть быстрых сообщений.



С.Марков: То, что эти люди под санкциями, – это очень хорошо

―

Смотрите, что предлагает Путин. МВД необходимо и далее вместе с коллегами из других ведомств (имеется в виду силовые ведомства в первую очередь) ввести мониторинг интернет-пространства и активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия и также другие. Мало людей занимаются силовиков в России Интернетом?

С. Марков― Мало. Сейчас скажу про это.

Е. Бунтман― Мне-то кажется, что очень много бездельников, которые мониторят.

С. Марков― Мы с вами решили, что нужно делать с сетями…

Е. Бунтман― Это вы решили.

С. Марков― Я предложил, а общественность я уверен, поддерживает это. Теперь конечно свободолюбивая общественность, демократическая. Мы сторонников Навального, бандеровской хунты и фюрера Навального мы к числу свободолюбивых людей не причисляем. Я уверен абсолютно, что сторонники Навального меня не поддержат. Потому что я сторонник свободы и демократии, а они – враги свободы и демократии.

Е. Бунтман― Интересно.

С. Марков― Да, это хорошо известно. Теперь что касается, силовики должны заниматься, не заниматься и так далее. Давайте к вопросу о несовершеннолетних. Вот я напомню, с чего начинался майдан украинский.

Е. Бунтман― Опять Украина. Давайте про Россию все-таки.

С. Марков― Хорошо.

Е. Бунтман― Уберем. А то опять тут бандеровцы, там майдан.

С. Марков― Ну так это ключевой вопрос. Вы поймите. Вы знаете главный…

Е. Бунтман― Все зависит от Украины.

С. Марков― Да не зависит Россия от Украины. Дело в другом. Ведь все политики говорят хорошее. Вы знаете. Но одни политики правду говорят, а другие лгут. Знаете? А вы знаете, как отличить в России политика, который говорит правду от политика, который лжет? Главный критерий – отношение к украинской хунте. Если он осудил подавление свободы и демократии в Украине – он может считаться демократом. А если он как Навальный бегает везде и говорит, что он за свободу и демократию, а хунту-то не осудил. Террор-то там не осудил. Значит он враг свободы и демократии.

Е. Бунтман― Вы про этот критерий говорили. Я с ним не очень согласен.

С. Марков― Если ты, который меня сейчас слушаешь, если бы ты не осудил политику, государственный терроризм, который проводится хунтой в Украине, — ты не сторонник демократии. Иди почитай книжки. Посмотри хорошее кино. Потом может быть чего-нибудь осмыслишь. Теперь какой план… Вы просили…

Е. Бунтман― Вы уже сказали.

С. Марков― Теперь, в чем стратегия. В том, чтобы вовлечь пацанов 16-17-летних туда. В эти массовые акции. Они нужны по нескольким причинам. Во-первых, они не столь рационально мыслящие. Эмоциональные очень молодые ребята. Поэтому они будут бросаться на полицию с какими-то такими вещами со значительно большей вероятностью, чем 30-40-летние люди, которые уже обременены работой и семьей. А им нужно организаторам именно провокации против полиции. Для того чтобы полиция…

Е. Бунтман — А 25―летних, простите, тоже можно вот так вовлечь?

С. Марков― Труднее. Глупость. 20-летнего вовлечь, чем 16-летнего. Есть какие-то возражения? Я более того скажу, 45-летнего еще труднее, чем 25-летнего вовлечь. Это биологически. Глупость требуется молодым людям для того, чтобы достичь чего-то в этом мире. Рискованность требуется и так далее. Вот эта рискованность – она с годами падает. И в этом нужны очень рискованные люди в боях с полицией. Это первое. Вторая причина — им нужно, чтобы обязательно пролилась кровь этих 16-17-летних пацанов. Им нужно, чтобы полиция, ОМОН, отвечая на радикальные какие-то проявления, чтобы они кого-то побили до крови. А лучше всего убили. Они хотят, чтобы убили студента…



С.Марков: Не надо вообще запрещать писать ни по-русски, ни по-украински

―

То есть они заставляют ОМОН избивать людей?

С. Марков― Да. Совершенно верно.

Е. Бунтман― Он не хочет, а его заставляют.

С. Марков― Да, совершенно верно. ОМОН не хочет никого избивать. И ОМОН хочет, чтобы он спокойно, посмотрите, пожарники хотят ездить на пожары что ли. Нет, пожарники хотят, чтобы не было пожаров. Все спокойно сидело. И ОМОН хочет, чтобы никого не надо было избивать. Они спокойно стояли там в оцеплении футбола и прислушивались, как играет «Спартак» и «Динамо». А вот организаторам, которые хотят спровоцировать массовые беспорядки – им нужно, чтобы были радикалы молодые. Бросались вот туда. Чтобы ОМОН, отвечая на эти провокации, пролил кровь. Лучше всего кого-то убил. И вот с этой кровью, со знаменами, измазанными кровью этого подростка, а лучше студентки какой-нибудь. Они и собираются в дальнейшем собирать толпы разгневанных людей. Такой план.

Е. Бунтман― Людей 16-17 летних вы считаете совсем тупыми.

С. Марков― Нет. Я не считаю их тупыми. Я считаю, что они могут быть очень умные. Я, кстати, работаю с молодыми, они могут быть где-то даже умнее нас с вами. Но биологически все устроено так, что в 16-17 лет уровень рискованности значительно выше, чем у людей 30-40-летний. Нужны рискованные люди. Гормоны по башке бьют.

Е. Бунтман― Когда студентов 17-18 лет на акции в поддержку власти, «Единой России», Путина сгоняют, может, кто добровольно вовлекается, это плохо?

С. Марков― Нет. Это очень хорошо.

Е. Бунтман― Почему?

С. Марков― Людей молодых…

Е. Бунтман― Их вовлекают в политику, только с другой стороны.

С. Марков― …нужно обязательно…

Е. Бунтман― Сгонять.

С. Марков― Вовлекать в политику. И оппозиция если вовлекает молодых людей в политику, то в этом нет ничего плохого. Плохо – когда это делается на незаконных акциях.

Е. Бунтман― Все акции у нас незаконные. Когда у нас последний раз была законная акция? Скажите.

С. Марков― 23 февраля – Коммунистическая партия РФ.

Е. Бунтман― Да? Которую не разрешили.

С. Марков― Ее разрешили. И она спокойно провела законную акцию.

Е. Бунтман― Нет, им не разрешили даже возлагать цветы. Потом они по факту пошли и возложили, когда их не пускали туда. Это я наблюдал.

С. Марков― Я связывался с коммунистами, они сказали, что у них все законно было. Поэтому дело в законности и незаконности. А не в том, какой возраст. Что касается вовлечения, я лично сторонник того, что нужно максимально вовлекать молодежь во всякие политические акции и так далее. Поймите, молодым людям нужно собственный опыт приобретать. Они должны иметь возможность политических дебатов. Они хотят участвовать в митингах, демонстрациях. И, кстати сказать, протестный потенциал…

Е. Бунтман― Хотят и даже участвуют.

С. Марков― Они хотят друзей находить в этих политических акциях.

Е. Бунтман― Все, что вы говорите – применимо к акциям Навального. Только не разрешают.

С. Марков― Абсолютно согласен. Все применимо. Они на акциях Навального. Власть, мне кажется, большую ошибку совершает. Они должны делать большие молодежные лагеря, большие молодежные демонстрации. Большие молодежные акции. Вовлекать молодежь.

Е. Бунтман― В лагеря уже отправляют, да.

С. Марков― …свой собственный опыт. Они хотят найти там новых друзей, они хотят найти там свою любовь. Ребята хотят познакомиться с девчонками. А девчонки с ребятами. И это абсолютно нормально. Власть обязана использовать деньги, родителей этих молодых ребят для того, чтобы реализовывать эти акции. Но поскольку власть не организовывает ни хрена акции, известно, что молодежная политика завалена у нас.



С.Марков: Сидят девчонки, мальчишки. Кто руководство принимает решение. Дайте фамилии

―

А если организует, то что-то типа Селигера.

С. Марков― Селигер — очень хорошее дело. Как раз прекрасный образец.

Е. Бунтман― Какая польза от него?

С. Марков― Ну я же вам сказал. Друзей они там находили, любовь они там находили.

Е. Бунтман― Становятся чиновниками. Пишут доносы в прокуратуру.

С. Марков― Опыт они там получали. Более того, они там с людьми старшего поколения встречались и на их опыте узнавали, как добиваться успеха. Молодые люди у нас, между прочим, очень хорошие в отличие, предположим, от Испании и Италии. О чем мечта молодого испанца и итальянца.

Е. Бунтман― У каждого своя мечта несомненно.

С. Марков― Ну конечно у каждого. Это работа где-то в кафе, кофе разносить, а потом в свободное время с девчонками общаться. А в чем мечта наших людей. Я делаю молодежные проекты много…

Е. Бунтман― В Италию или Испанию.

С. Марков― Нет. Работать много. В том числе ездить в Испанию и Италию. Наши ребята отличаются от ребят зачастую многих других стран – в том, что у нас огромная ориентация на работу. Наши все хотят обязательно работать. И очень много работать. И это очень хорошо. Слава богу. Что так получилось. И у этих ребят должны создаваться возможности, будучи молодым, участвовать в этих проектах. Поэтому в самих по себе акциях оппозиции по вовлечению молодежи в активность политическую нет ничего плохого. Плохо только то, что штаб Навального, руководимый на сегодня врагом Навального – Владимиром Ашурковым и Леонидом Волковым, которые при помощи иностранных спецслужб упрятали его в тюрьму, они делают курс…

Е. Бунтман― Это как?

С. Марков― Ну как. Они же сдали его. Вы не в курсе что ли.

Е. Бунтман― Нет, я не в курсе.

С. Марков― Вне информационного пространства что ли находитесь.

Е. Бунтман― То есть российский ФСИН и МВД подчиняются спецслужбам.

С. Марков― Да нет.

Е. Бунтман― Западным.

С. Марков― Навальный украл какие-то Кировлес, «Ив Роше» и все такое.

Е. Бунтман― Если вы от Кировлеса собираетесь идти, то мы не успеем обсудить ничего.

С. Марков― Навальный – вор, он украл, получил условный срок и так далее. Не соблюдал и так далее. А дальше Ашурков и Волков его вытолкнули из Германии-то. Он-то сидел спокойно в Германии, а они его уговорили. Что не бойся, Алексей, все будет нормально. Помните, в 13-м году, говорили они, тебя посадили. Вот были демонстрации и тебя освободили. Ты такой герой. В выборах мэра Москвы принимал участие. И также будет и сейчас. Кремлевские башни работают, там все договоренности есть. Мы решили. Вот чего они его уговаривали. И лапшу на уши навешали.

Е. Бунтман― Это вам Волков рассказал?

С. Марков― Нет, другие мне рассказывали.

Е. Бунтман― Кто?

С. Марков― Прям я вам так сегодня и сказал. Я свои источники все не рассказываю. Придет время – узнаете.

Е. Бунтман― Источник в западных спецслужбах?

С. Марков― Мы со всеми работаем. И никого не презираем. Даже к Алексею Навальному иногда относимся хорошо.

Е. Бунтман― Записали.

С. Марков― Почитайте мой пост, позитивная характеристика Алексея Навального как деятелю. Там все описано. 22 пункта. И ко всем по-доброму. С пониманием. Враги Алексея Навального – Ашурков и Волков давно еще, в начале прошлого года решили заменить его на Соболь. И в этой связи стали потихоньку выталкивать. Он сопротивлялся. Там много событий произошло.

Е. Бунтман― Пересказывать нет смысла все. Но вашу теорию я понял. Давайте к санкциям перейдем.

С. Марков― Теперь к санкциям. Санкции – аплодисменты Москве сплошные. Санкции никакие. Нулевые. Абсолютно трэшевые санкции. Мы чего боялись? То, что, во-первых, европейцы с американцами…, в результате европейская позиция ужесточится. Боялись, что санкции будут либо экономически секторальные. То есть против целых секторов экономики и подорвут реальные экономические отношения России и ЕС. Либо это будут санкции персональные против главы государства Владимира Путина. А значит, они будут оскорбительны для российского государства. И заставят нас действовать жестко…

Е. Бунтман― А так всякая мелочь что ли под санкции попала. Главы ведомств.



С.Марков: Кремлевские башни работают, там все договоренности есть. Мы решили

―

Не просто мелочь. Это не мелочь. Это очень хорошо. То, что эти люди под санкциями, – это очень хорошо. Белорусские события показали, что силовиков надо стимулировать, чтобы они жестче, жестче себя вели с агентурой врагов страны. И вот они сейчас под этими санкциями оказались. Да и управление внутренней политики администрации тоже, когда их санкциями бьют, — глаз у них начинает гореть. Мозги начинают работать значительно быстрее и лучше. И эффективнее.

Е. Бунтман― А потом они приходят домой, и жена говорит, у кого есть жена, что в Италию теперь не поедем никогда.

С. Марков― А он говорит: теперь уже все, все отрезано.

Е. Бунтман― Это жене говорит.

С. Марков― Да, все уже, санкции наступили. Это раньше она ему говорила, что хотелось бы в Италию поехать. Ну может быть как-то не надо жестко. А сейчас они приходят и говорят: всё, в Италию уже не поедешь. Поэтому санкции, которые произошли – у нас официально жестко говорят, что нет, нехорошо, но фактически очень радуются, что эти санкции абсолютно никчемные и полностью провальные. А что к этому привело? Жесткая позиция России. Помните, глава дипломатии… сюда приехал. Помните, какую ему обструкцию здесь устроили. Помните, Лавров сказал: «Если ЕС хочет разрушить отношения с Россией – мы готовы». Жестче надо. Жестче – говорю я уже пару лет, наверное, от имени народа РФ. Посылая месседж нашим властям. Артикулирую его. Вербализирую. И как-то они послушались наш народ…

Е. Бунтман― МИД говорит: продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии. Призываем коллег не играть с огнем. Какие санкции Россия может применить против европейских чиновников? У них что, дача в Геленджике или еще где-то. Или они катаются в Приэльбрусье на лыжах.

С. Марков― Вот полностью с вами согласен. Вот абсолютно с вами согласен. Зеркальные санкции бессмысленные.

Е. Бунтман― Потому что Россия никому не нужна из европейских чиновников.

С. Марков― Санкции должны быть наши ответные в другом. Поэтапное признание ДНР и ЛНР. Надо, наконец, сделать телевидение по украинской проблематике на русском языке…

Е. Бунтман― Оно и так существует. Называется Первый канал, НТВ и Второй.

С. Марков― Вы услышали меня? По украинской проблематике. Сугубо по украинской. Про взаимоотношения губернатора Одессы и мэра Одессы.

Е. Бунтман― Я думал, что так и есть в ток-шоу.

С. Марков― Нет. К сожалению, этого нет.

Е. Бунтман― Я, как ни включу – там все время по украинской проблематике.

С. Марков― Вы заблуждаетесь. Украинской проблематики на российском телевидении — менее 2%. А должен быть телеканал специальный.

Е. Бунтман― Господи.

С. Марков― Который был бы на 90%, ну как они вещают у нас Русская служба BBC про российскую проблематику. Точно также мы должны вещать — голос свободной Украины на русском языке. Это и будут настоящие санкции против ЕС.

Е. Бунтман― Политолог Сергей Марков в программе «Особое мнение». Сейчас прервемся на новости и рекламу. Потом вернемся к непринужденному разговору.

НОВОСТИ

Е. Бунтман― Это «Особое мнение» политолога Сергея Маркова. Цены растут и растут серьезно, сильнее, чем во всем мире. Что с этим делать?

С. Марков― Увеличивать производства. Чем выше производство – тем больше товаров будет предлагаться. Больше конкуренция. Главная задача – экономический рост, главная задача ЦБ должна быть не монетарные проблемы рубля, а экономический рост. Это должен быть приоритет номер один.



С.Марков: Навальный украл какие-то Кировлес, «Ив Роше» и все такое

―

Цены надо сдерживать? На сахар, масло.

С. Марков― Я бы сказал так, цены нужно сглаживать. Пики, когда они рвутся вперед, они просто хаотично, то вверх, то вниз бывают. Эти пики на наиболее социально значимые товары, которые касаются десятков миллионов небогатых людей типа растительное масло, яйца, сахар, хлебобулочные и так далее. Мука. Их нужно сглаживать и в какой-то мере они должны контролироваться. В то время когда 99% номенклатуры цен не нужно сдерживать, пускай они свободно развиваются. Но нужно эти цены высокие это должна быть причина, по которой президент должен давать затрещину министру экономики. Министру торговли. Они сами поймут, что нужно делать. Затрещины надо чаще давать.

Е. Бунтман― Цены регулирует рынок.

С. Марков― И увольнять.

Е. Бунтман― Экономическая ситуация в стране. У нас она плохая.

С. Марков― Не очень хорошая. Это конечно ответственность финансово-экономического блока правительства, которые уже 10 лет, честно сказать, работают хреновенько. Подставляют президента постоянно. А почему президент не увольняет, я не понимаю. Большинство его сторонников не понимает. Как знаете, финансово-экономический блок правительства, его очень сильно критикуют сторонники Путина, зато очень сильно всегда хвалят все противники Путина. Как противник Путина — твердо уверены, что всегда будет он выступать в поддержку финансово-экономической политики финансово-экономического блока. Поскольку у них эта политика ультраконсервативная. Не ориентирована на экономический рост. Поэтому у нас фактически стагнация, пляшет экономический рост вокруг нуля. Все это время. Они говорят 1-1,5%. Нам кажется эти 1,5% больше того, что они и Росстат подчинили Министерству экономики. Вот оно и стало сразу эти 1,5% давать вместо нуля.

Е. Бунтман — 5―я колонна?

С. Марков― Припиской занимаются. Я бы сказал шестая колонна. Есть пятая, а есть шестая. Знаете разницу между пятой и шестой? Пятая – это внутри которая против страны, а шестая – это те, кто сидят, молчат, а только на кухне выпив, признаются, что они терпеть не могут…

Е. Бунтман― Про вакцинацию вы хотели поговорить. В рубрике «есть и хорошие новости».

С. Марков― Знакомых сегодня утром возил на вакцинацию. Как она происходит в крупных торговых центрах, я посмотрел. Все занимает где-то порядка 10 минут. Быстро все, эффективно.

Е. Бунтман― Только народу никого.

С. Марков― Очень чисто. У нас пока народ еще действительно потихонечку раскочегаривается, все сомневается.

Е. Бунтман― Все меньше и меньше людей хотят вакцинироваться.

С. Марков― Таким образом природа очищается от балласта. Самые глупые.

Е. Бунтман― Балласт – это 64% россиян, которые не хотят вакцинироваться?

С. Марков― Нет, нет. Среди тех 64% у нас просто пока нет настоящей пропаганды вакцинирования. Мы просто пока не успели нарастить…

Е. Бунтман― А почему ее нет. Сколько месяцев уже прошло.

С. Марков― А потому что недостаточно быстро мы производим эти вакцины. Мы пока у нас темпы желающих вакцинироваться и темпы производства вакцины не очень высокие и те и другие примерно друг с другом совпадают. Это хорошо. Нет ажитации. В каких-то регионах не хватает, между прочим, вакцины. В каких-то и по Москве спокойно. И мне кажется в Москве сейчас приняли решение в торговых центрах и других местах проводить вакцинирование. Исключительно хорошо. Потому что то происходит в мире…

Е. Бунтман― Так никто не хочет вакцинироваться. Давайте про Россию. У нас отличная вакцина, которой люди не хотят вакцинироваться. В этом проблема. Которой не хватает в регионах, как вы справедливо заметили.

С. Марков― Побаиваются. В мире началась третья волна коронавируса. Сейчас близкие нам Польша, Финляндия, Чехия — просто катастрофа. У нас третья волна должна прийти примерно через месяц. То есть если мы ничего не предпримем, через месяц-полтора опять все закроется. Возможно, всех посадят на карантин. Вот лето наступит, а вы будете дома сидеть. Но мы должны прежде всего поставить крепость против третьей волны. Там, где она пойдет на прорыв. Где у нас всероссийский центр эпидемии уже целый год. Это Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Поэтому здесь мы должны делать максимальное количество вакцинирования как можно быстрее.

Е. Бунтман― Мы – это кто?

С. Марков― Мы – российские власти.

Е. Бунтман― Давайте арифметикой займемся. Сколько у нас население в России.

С. Марков― 150

С.Марков: В будущем всех чипируют, не волнуйтесь

Е. Бунтман― 146 может быть миллионов человек. Сколько привилось? Сколько месяцев прошло. Третий месяц прошел. У нас привилось несколько процентов. Сколько времени это должно занять для того, чтобы хотя бы 50% привилось. Много лет на это уйдет. Это же провал.

С. Марков― Я с пафосом вашего вопроса согласен. Это не провал, но это очень серьезный недостаток. Мне кажется у нас темпы вакцинирования очень низки. Я предупреждаю, наше правительство, если вы не ускорите темпы вакцинации в Москве, то возможно в Москву придет третья волна, а через Москву она прорвется и в другие регионы России. И придется нанести очень серьезный удар по экономике.

Е. Бунтман― Почему Путин боится прививаться? Сам.

С. Марков― Честно говоря, не думаю, что Путин боится. Путин не относится к числу боязливых людей. Это точно.

Е. Бунтман― Тогда почему он не прививается?

С. Марков― Почему Путин не прививается – у меня нет ответа. Я считаю, что Владимиру Владимировичу уже время привиться.

Е. Бунтман― Смущает, согласитесь.

С. Марков― Секундочку, мы видим, что есть прививка. Есть люди желающие и так далее. Но нет реальной государственной пропаганды прививания.

Е. Бунтман― Она есть, просто ей никто не верит.

С. Марков― Не совсем так. У нас просто количество вакцин, производство оно не сможет дать ответ на количество желающих привиться, если у нас начнется большая пропаганда. А прививка Владимира Путина является частью государственной пропаганды. Может Владимир Владимирович и хочет привиться…

Е. Бунтман― То есть он боится, что миллионы, миллиарды россиян побегут прививаться сразу в один прививочный пункт.

С. Марков― Да, я думаю, Владимир Владимирович опасается, что как только он привьется…

Е. Бунтман― Всех перехитрил, я смотрю.

С. Марков― …сразу 15 миллионов россиян бросятся в прививочные пункты, а там этой вакцины не окажется на всех.

Е. Бунтман― Короче провалились с вакциной, потому что не умеем…

С. Марков― Да не провалились.

Е. Бунтман― Продаем Аргентине, Монголии, Армении.

С. Марков― Нужно тоже.

Е. Бунтман― Как, а если на россиян не хватает.

С. Марков― Объясняю. В числе наших противников есть те, которым хотелось бы, чтобы только в России привили «Спутником V» и чтобы на этом основании ее не зарегистрировали. Сказали, что ты привился «Спутником V» — всё. Визу не получишь.

Е. Бунтман― Да нет, бог с ними с врагами. Давайте с друзьями разберемся.

С. Марков― Но это важный показатель. Если у нас не будет возможности прививаться «Спутником», потому что эта вакцина не будет признана – это же неправильно. Это ошибка.

Е. Бунтман― Подождите, а россиянам, признают, не признают.

С. Марков― Ну потому что мы же ездим за границу в разные места. Не только с отдыхом, между прочим.

Е. Бунтман― Это же не для отдыха, а для здоровья.

С. Марков― По работе тоже ездят. Вакцину должно признавать. Чтобы ее признавали, чтобы в большинстве…

Е. Бунтман― Я привился. Вне зависимости от того, признают ее или нет.

С. Марков― Вы правильно сделали.

Е. Бунтман― Это для себя, я не для ваших друзей из спецслужб.

С. Марков― …что вы привились и чтобы ее признавали. Поэтому то, что продается в другие страны – это нормально и правильно.

Е. Бунтман― Но нам-то не хватает.

С. Марков― Это да. А то, что нам не хватает, что ее производство недостаточно большое, потому что недостаточные государственные деньги вложены в это производство. Это ошибка.

Е. Бунтман― То есть власти лгут, говоря, что у нас достаточно вакцины для всех. Что у нас переизбыток вакцины.

С.Марков: Ребята хотят познакомиться с девчонками. А девчонки с ребятами. И это абсолютно нормально

С. Марков― Власти говорят правду, когда говорят о том, что количество вакцины соответствует, небольшое количество вакцины соответствует тому небольшому количеству людей, которые хотят прививаться.

Е. Бунтман― Они не так совсем говорят.

С. Марков― Но это ошибка. Мы должны сейчас, я перевожу более простым языком. Не бюрократическим, а как на самом деле. Но нам нужно сейчас одновременно и резко увеличить пропаганду вакцинирования и резко увеличить производство вакцины. В результате два потока сольются и дадут нам значительно большее количество…

Е. Бунтман― Вакцинация добровольная должна быть? Или заставлять людей.

С. Марков― Сейчас – добровольная. В условиях, когда есть очень большое антипрививочное движение не только у нас, во всем мире. Эта вакцинация должна быть добровольной. Если будут значительные большие угрозы, при определенных условиях…

Е. Бунтман― То есть силовики должны быть жестче, а врачи – нет. И те, кто вакцинирует. За жесткость такую выступаете. А тут вроде бы…

С. Марков― Я выступаю за жесткость там, где она нужна. Это не я выступаю за жесткость.

Е. Бунтман― Как не вы?

С. Марков― Это не я говорю, что надо жестче, жестче. Это народ РФ говорит жестче. А я просто голос народа РФ в этом отношении.

Е. Бунтман― Вот в чем дело.

С. Марков― Слушайте меня и узнаете, что думает народ РФ. Народ РФ говорит, что жестче надо в том, что касается олигархов и воров. Жестче надо в том, что касается предателей России.

Е. Бунтман― А так как народ антипрививочник…

С. Марков― Но заставлять вакцинироваться не надо -говорит народ РФ. Кто хочет – пускай вакцинируется. Кто не хочет – пускай не вакцинируется. Это народ так хочет. Демократия – это когда правительство проводит политику в соответствии с волей народа. Послушайте меня, делайте как я сказал и это будет демократия.

Е. Бунтман― А если воля народа не верить в прививки, верить в вирус Билла Гейтса, чипирование и так далее. То что с ним делать?

С. Марков― Вести политическую работу. Уговаривать народ. Рассказывать ему о том, что чипирование через прививки невозможно по физическим законам. На сегодняшний этап. Кстати говоря, в будущем всех чипируют, не волнуйтесь. Обязательно.

Е. Бунтман― Но хорошими российскими чипами.

С. Марков― Не знаю. Какими чипами. Но произойдет это, вам, подавляющему большинству до этого не дожить. Понимаете.

Е. Бунтман― Слава богу.

С. Марков― Доживут молодые люди, они все с удовольствием сами чипируются. Объясню, когда. Когда можно будет чипом, вживленным в руку спокойно расплачиваться в супермаркетах, платить за все. Как при коммунизме. Пришли, взяли товара сколько хотите. Проходите мимо кассы, ручкой так помахали аппарату, и все вам зачлось. Вот тогда и чипироваться будут.

Е. Бунтман― Сергей Марков, политолог у нас был со своим особым мнением. Завершили эту программу чипированием. Как положено. «Особое мнение» Ильи Новикова в 19 часов, в 20 – программа «Лукавая цифра» и в 21 — повтор «Разбора полета», гость – Михаил Горбачев, президент СССР, которому 90 вчера исполнилось.