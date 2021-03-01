Особое мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день! В студии 11.06. В студии Татьяна Троянская. Я приветствую Дмитрия Губина. Добрый день, доброе утро! Как вам угодно.

Д. Губин― Доброе утро! А угодно мне его начать с обсуждения последнего диска Земфиры. А вам как он?

Т. Троянская― Согласна с вами, но я планировала другое, это было на прошлой неделе, но я с удовольствием с вами на эту тему поговорю. Любимые песни с нового диска Земфиры «Бордерлайн».

Д. Губин― Земфира – это великолепный саундтрек к тому, что происходит в Россит. Как жизнь поколения молодых горожан – «девочка с плеером с веером не ходи» — как оно превратилось в то, во что оно превратилось. Более страшной похоронной музыки, чем последние песни Земфиры себе трудно представить.

Т. Троянская― А я думала, что это личное. Или нет?

Д. Губин― Нет, что вы! Какое личное! Все пути личные уже давным-давно разошлись. Есть путь, которые выбрала Ольга Романова, Ходорковский, хотя и не по своему желанию, Стася Кучер, Кашин, да и я в некотором роде. Вот мы мы можем ходить на дискотеки и увлекаться камбэками, а те, у кого нет такого выбора и нет возможности уехать, они получают саундтрек Земфиры. К сожалению, это очень печальная история.

Т. Троянская― Я не рассматривала альбом Земфиры как нечто личное… Ой нет, как нечто общественное…

Д. Губин― У вас, Татьяна, оговорочки по Путину!

Т. Троянская― Живу я в России, стране, где правит Владимир Путин уже очень давно. Я уже не помню себя при другой власти. А у вас все-таки любимая песня есть?

Д. Губин― Я люблю молодую Земфиру. Это – действительно явление. Земфира очень четко определила городское настроение, появился город, появились горожане и то, что называется городское настроение. Земфира его четко схватила в своих ранних песнях. Это даже не борьба с теми, кто старше, и соответственно – глупее. Это настроение значило – «Вот мы есть и это наше!» Не Россия/не Россия, а город – наш. Вот что такое было Земфира. А потом город украли, даже не украли, а отобрали. И теперь там стоят эти – с забральцами в пуху, с дубинками. И вашего города больше нет. И это очень и очень печальная история.

В Европе город, начиная со средних веков, принадлежит горожанам. Главная площадь любого европейского города – она всяшная. Это место, где и архиепископ и проститутка имеют равные права. Вот что такое город. Вот что такое городская площадь. И это равенство прав до сих пор сохранилось.

Попробуйте сядьте с бутылкой пива перед Мариинским дворцом в Петербурге на Исаакиевской площади и вас тут же заберут. А там, где живу я, сидеть в бутылкой пива на городской площади и устраивать там пикник – это нормальное дело.

Мне очень жалко, потому что у меня было иллюзия, что и в России это возможно, но нет! В России это невозможно. Чтобы в России это стало возможно, нужно уничтожить Россию.

Т. Троянская― Не будем заходить так далеко, все-таки Россия и власть российская – это не одно и то же. Согласитесь! Или…

Д. Губин― Россия – это вся одна власть. И больше ничего. Когда в мире появились другие варианты истории, и прежде всего – это французская школа «Анналов» и Жак Ле Гофф, книжку которого «Рождение Европы» я всем советую прочитать. Это великий историк, который умер на так давно. Школа «Анналов» сформулировала то, что должно было быть сформулировано давно, то, что история – это не только история королей и шутов, но и история много чего, и общества, и музыки, и ремесел. Если мы возьмем сегодня любую европейскую историю, то она и будет складываться из таких разнообразных вещей. А если мы возьмем историю России, то мы опять получим историю российского государства, как очень точно сформулировал Акунин. А если мы уберем историю российского государства, то у нас практически нечего не останется.

И это очень печальная вещь, когда государство как медведь в «Теремке» раздавило собою абсолютно всех. Вот, что происходит в России и происходило в России. И это очень и очень печально.

Т. Троянская― Вы про «Рождение Европы», а мы – про «Похищене Европы 2.0» в последнее время читаем. Давайте про Навального. Мосгорсуд опубликовал апелляционное постановление по жалобе Навального и судья Дмитрий Балашов прокомментировал решение Европейского суда по правам человека, который в феврале потребовал освободить Навального, поскольку считает, что его жизнь находится в опасности. Балашов сказал, что он не может учесть это требование поскольку «указанная судебная инстанция не является вышестоящим судом для судебной системы Российской Федерации». Также по словам Балашова ЕСПЧ не имеет права давать российским судьям какие-либо категоричные указания и вмешиваться в деятельность национальных судов, связанных с исполнением приговоров, вступивших в законную силу. Судья заявил, что в своем решении ЕСПЧ адресовало обращение не судам, а правительству России и поэтому к судебному разбирательству об отмене условного осуждения это не относится. Далее еще много интересных слов, и то, что суд не считает, что это политическое решение и тому подобное, и объясняется, что Навальный просто не отмечался и не сообщил, где он находится.

Д. Губин― А вы на знаете, сколько лет судье Балашову?

Т. Троянская― Не знаю. А это имеет значение?

Д. Губин― И очень большое.

Т. Троянская― Я сейчас специально для вас погуглю.

Д. Губин― Да бог с ним! Мы же рассуждаем вообще. Любой судью, который претендует умереть раньше Путина, может вполне давать подобные решения. И вообще, любой человек, ввязывающийся сегодня в России в публичность, в политику, и тем более, в контексте Навального, должен спрашивать себя, умру ли я раньше или позже Путина. Если он собирается умереть раньше Путина, то к нему нет никаких вопросов. А если он собирается жить после Путина, то он бедный-несчастный человек. То у него выбор отдыха – между Алтаем и Геленджиком. И нечего другого ему не дано. Когда умрет Путин, всем, кто принимал политические решения при Путине и не умер вместе или до Путина, они будут завидовать мертвым.

Но в данном случае, этот кейс… (говорит по-немецки)

Т. Троянская― Переведите для тех, кто не владеет прекрасным немецким языком!

Д. Губин― А я говорю для тех, кто владеет! Понятно, что в кончено итоге с судьей Балашовым произойдет. Он будет завидовать мертвым. Мне хотелось бы этот кейс разобрать – это кейс о суверенитете. В России по совершенно невероятной глупости считается, что абсолютный суверенитет – это очень хорошо, но на самом деле – это очень плохая штука. Суверенитет вообще не должны быть абсолютным. Представьте, мы влюбляемся, женимся или выходим замуж. И лишаемся части своего суверенитета! Суверенитет можно использовать как торг или как платежное средство. Мы отказываемся от суверенитета в семейной жизни, потому что мы приобретаем нечто другое: любовь, ласку, гарантированный не криминальный секс, ужин и что-то еще.

Так же и со странами. Частичный отказ от своего суверенитета – очень важная вещь. Я был в Крыму за три месяца до того, как его аннексировала Россия. Меня пригласили туда на журналистский конкурс «Серебряное перо» и я хорошо помню, как на Украине вводились журналистские законы, которые были полной калькой с европейских.

Знаменитый кейс, кажется «Гудвин против Великобритании», когда журналист отказался сообщать по требованию суда свои источники информации и вышестоящий суд принял его сторону. И эта норма была перенесена в украинское законодательство, что заслуживает аплодисментов. А когда часть Украины была аннексирована, эти нормы европейского права в отношении журналистов исчезли.

Так же и с Европейским судом по правам человека. Когда страны объединяются, не важно на каком основании, они считают, что есть третейский суд, в данном случае – ЕСПЧ, или они считают, что есть объединение – Европейский союз, объединяющий 27 стран, и они, вступаю в это объединение отказываются от части суверенитета, они торгуют своим суверенитетом. Продав эту часть своего суверенитета, они получают другое, в их глазах более ценное. В данном случае – права человека. Вступление в юрисдикцию Европейского суда по правам человека означает, что Татьяна Троянская, Алексей Навальный, Дмитрий Губин или Владимир Путин могут, если не быть гарантированы от удара полицейской дубинкой по почкам, то на разбирательство после того, как их ударят дубинкой по почкам.

Кстати, будущее Владимира Путина тоже висит в воздухе. Никто не гарантирует ему тихой спокойной смерти в собственной постели. Напомню, что из 12 Романовых – 5 были убиты.

Т. Троянская― Но он все-таки не царь!

Д. Губин― Здрасьте! Он не бог, но…

Т. Троянская― И не император!

Д. Губин― Он продолжатель той же династии и той же идеи. Нужно прочитать книжку Екатерины Шульман «Практическая политология». Шульман мы все знаем, я очень люблю Екатерину. Эта книга вышла еще в 14-м году, сейчас я ее перечитываю, но тогда я ее наспех пролистал без особого внимания. А зря! Прошло семь лет и видно, то в этой книжке очень много и точно сказано про то, что будет в России сегодня. Шульман – это наша Ванга, наш Нострадамус.

Но возвратимся к потере суверенитета. Да, нужно отказываться от части государственного суверенитета, терять его. Хотя, я уже, кажется, наговорил на статью. В России призыва к потере независимости – уголовно наказуемое деяние.

Т. Троянская― Это ваше особое мнение, Дмитрий!

Д. Губин― Отказываясь от части государственного суверенитета, ты получаешь достоинство личности, которой сейчас полностью лишен Алексей Навальный. А тот, кто его лишил, рискует столкнуться с тем же самым, если не с Владимирской колонией, но он серьезно рискует.

Есть блестящие примеры продвижения стран в целом не на каких-то конкретных направлениях, например в направлении прав человека или юриспруденции. У Японии отсутствовал национальный суверенитет до 53 года. Мне знакомые японцы говорили, что Конституция Японии написана языком, который являет собой плохую кальку с английского. У Федеративной Республики Германии суверенитет долго отсутствовал, она была официально оккупирована до 1949 года и в результате этой оккупации и потери суверенитета эти страны сумели сделать колоссальный прыжок в своем развитии. И мне жаль, что в России не признают юрисдикции Европейского суда по правам человека и что это дивный судья либо обречен умереть быстро и без мучений, либо жить долго и в мучениях.

Эти судьи даже в стихи Быкова вошли. Судья, который судил Ходорковского, войдет в историю русской поэзии как ничтожнейший персонаж, или как судья Савельев, не помню уже, кого она судила…

Т. Троянская― Сейчас появилась горькая шутка, что Навальный сидит под Владимиром. К вопросу об исправительной колонии № 2 Владимирской области. Там сидел националист Дмитрий Демушкин, он отбывал наказание по 282-й статье «Возбуждение ненависти либо вражды» за репост фотографии с Русского марша. Он рассказал журналистам и знакомым, и «Эху» он давал интервью: «Есть четыре места, считающиеся самыми тяжелыми для отбывания наказания: Красноярск, Карелия, Омск и Покров. Отправить Навального по закону могли только в Покров. У него не такая тяжелая статья. Обязаны были оставить его в Центральной федеральном округе». Статья называется «Там не пытают, но лучше бы пытали». Резюме – не сладко живется тем, кто сидит в Покрове.

Д. Губин― Мне повезло, я не сидел. Когда Навальный вернулся из Германии, что с моей точки зрения – очень большая ошибка, я прочитал, что два человека осудили возвращение Навального – это Ходорковский и мы в одном лагере. Навальный должен был остаться в Европе. Он не умен, Навальный не умен. Мне печально это говорить сейчас, когда его не нужно осуждать. Нем ума в том, чтобы бежать навстречу паровозу, который гарантировано превратит тебя в лепешку.

Т. Троянская― Но тогда он не был бы политиком, если бы он не вернулся.

Д. Губин― Ваши слова говорят о том, что ум не является свойством необходимым для политика. Он побежал навстречу паровозу и поэтому я буду читать и уважать мнение тех людей, которые не бежали навстречу паровозу, а сбежали с русского железнодорожного пути, например, Ольгу Романову. Когда Навальный вернулся в Россию, Романова написала очень жесткий текст, что сейчас есть два варианта… Ольга сейчас живет в Берлине и она очень хорошо знает российскую исправительную пенитенциарную систему (хотя она ничего не исправляет). «Русь сидящая», мы помним историю Ольги Романовой. У нее по беспределу посадили мужа, теперь уже бывшего. Она стала заниматься проблемой как сидят люди и как соблюдаются их права и организовала «Русь сидящую». Ольга только-что выпустила книгу, которую я тоже всем очень советую почитать, кстати и книгу Ходорковского тоже не грех прочесть.

Текст Романовой сводился к двум прогнозам для Навального. Первое. Навального как заложника держат в Москве, неважно, в Лефортово или в Матросской тишине, чтобы он всегда был бы под рукой и его можно было бы использовать как разменную фигуру с Западом. Второй вариант, Навального отправляют в колонию и он из нее не вернется. У него «неустойчивая психика» и сто заключенных подтвердят, что он на их глаза спрыгнул с крыши и разбился насмерть. Или ночью вскрыл себе вены. Я сейчас говорю жуткие вещи, потому что меня слушают его коллеги и возможно его семья. Но это написала Романова, а она обязана писать жуткие вещи.

Этапирование Навального означает, что никто не собирается использовать в размене с Западом. Я прочитал, что когда его в Покров отправили, то его там не избивали, как это у них там принято, не знаю, насколько их там избивают…

Т. Троянская― Нет, их там не избивают. У нас на Ютубе Юля скинула ссылку, где Дёмушкин на «Эхе» рассказывал, что там происходит, а на «Знаке» он сказал, что «бить не будут, но лучше бы били. Когда я туда попал, то сразу спросили как я отношусь к Путину». Он им ответил, а им какая разница, и сказал, что отрицательно. И ему сказали, что тогда тебе тут будет плохо.

Д. Губин― Путин принял решение убить Навального.

Т. Троянская― А как же слова Пескова «если бы хотели…» Или это Путин сказал?

Д. Губин― Путин является либо организатором, либо покрывателем политических убийств, и этому есть два доказательства в случае Алексея Навального. Первое. Владимир Путин и Песков с негодованием это отвергают, но это данные токсикологических лабораторий, что в отношении Навального был использован яд «Новичок». Но есть и второе доказательство. Это фамилии восьми человек, работающих в химических лабораториях ФСБ, которые ездили с Навальным, повторяя его маршруты. Опровергнуть это второе доказательство, что была попытка убыть Навального, и что эту попытку крышевал Владимир Путин – это вторая группа доказательство. Опровергнуть ее очень просто. Эти восемь человек должны появиться на пресс-конференции, в которой должна принимать участие и западная пресса, которая несомненно задаст им несколько интересных вопросов. И тогда вопрос снят. И тогда, как говорит депутат Мизулина, которая сменила пять партий, дай бог всякой любвеобильной женщине так менять мужчин, как Мизулина меняла партии, она назвала Путина «белым рыцарем света». И если он «белый рыцарь света», то восемь его соратников появляются на своих конях или из пены морской, объединяя князя Гвидона, Салтана и заодно Афродиту, и говорят, что вот зачем мы летали: «Мы смотрели на шпили! Мы там шпилили что-то и кого-то! И Навальный здесь ни при чем».

Мы помним, что случилось, когда даже такой пропагадист последнего дна, каким является Симоньян, когда к ней пришли двое из ларца одинаковых с лица, которые любили смотреть на Солсберецкий шпиль. Всем всё стало ясно, что эти двое из ларца, которые как бы торгуют бадами… А они исчезли, пропали. Растворились на просторах отечества.

Т. Троянская― Может быть они работают над каким-нибудь заданием?

Д. Губин― По Билингве прошло короткое сообщение, что их куда-то в Сибирь сослали. Надеюсь, что они там хранят свое терпение. Владимир Владимирович в начале своего первого срока очень гордился тем, что у него на руках нет крови. Это был большой плюс, он был брезгливым в этом смысле, насколько я понимаю, человек, по сравнению с другими правителями…

Т. Троянская― Президентского срока!

Д. Губин― Но теперь он уже и первый и последний.

Т. Троянская― Единственный! Нет, там была пересменка.

Д. Губин― А теперь возникают вопрос и сомнения, что Путин является либо непосредственным заказчиком, либо покровителем убийств, ничем другим преследования Навального этими восемью людьми из химической лаборатории ФСБ не объяснить. Ну, объясните мне это, пожалуйста! У меня российское гражданство, ну, по крайней мере, пока, и я очень хочу, чтобы президент России не был убийцей. Но к сожалению, я учил формальную логику в МГУ имени Ломоносова, который был основан в 1865 году графом Шуваловым, любовником Елизаветы. И я должен либо отказываться от знаний, которые мне преподали, либо задавать вопрос, является ли Владимир Путин убийцей.

Т. Троянская― Негоже Белому рыцарю доказывать, что он не убийца!

Д. Губин― Гоже! Достаточно восьми вассалам Белого рыцаря появиться из пены морской во блеске всей их славы и объяснить почему они ездили одинаковыми с Алексеем Навальным маршрутами, почему они их неоднократно повторяли и почему именно в таком составе. И пусть на пресс-конференции будут математики которые рассчитают по теории вероятности, какой был шанс? Один на сколько миллиардов восьми произвольно взятым людям повторять этот маршрут?

Т. Троянская― Мы прервемся в аудио формате на московские новости, но продолжим наше общение на Ютубе. Не прекращайте быть с нами!

НОВОСТИ

Т. Троянская― Мы возвращаемся в эфир. Теперь мы будем говорить про Роскомнадзор, который обвиняет компанию Твиттер в злостном нарушении Российского законодательства. В сообщении ведомства говорится, что социальная сеть не удалила почти 3 тысячи материалов с запрещенной информацией в период с 2017-го года. В основном речь идет о способах совершения самоубийства и призывах к суициду. Вот, видите, критикует Твиттер Роскомнадзор! Видимо Твиттер должен подчиняться Роскомнадзору.

Д. Губин― И это история предсказана в книжке про политологию Шульман, она рассматривает механизм принятия решений в тоталитарных странах. То, о чем мы говорили, что в отношении Владимира Путина существует подозрение, что он – убийца.

Т. Троянская― Это – не доказательство. Это – подозрение.

Д. Губин― А я что ли сказал, что это доказательство?

Т. Троянская― Это я на всякий случай,

Д. Губин― Я сказал, что существует подозрение, и оно вызвано фактами. А факты состоят в том, что восемь человек специальной химической лаборатории ФСБ постоянно ездили за Алексеем Навальным, повторяя его маршруты. И в том числе, и попытка убийства его жены. А жить, зная, что твой президент – убийца, неприятно! Куда лучше я был бы гражданином страны, где канцлером является женщина, точно никого не убивавшая. И эти подозрения нужно снять. И я объяснил как это сделать. Восемь их ларца должны появиться и сказать, что они ездили потому-то и потому-то, но они почему-то не появляются. И подозрения усиливаются. Это я не к тому, что обвиняю, а к тому, что я хочу ясности. Я хочу снять подозрения с Владимира Владимировича Путина.

А что касается Роскомнадзора, то Шульман подробно рассматривает механизм принятия решений в автократиях, который сильно отличается от такого механизма в демократиях. Она не знала тогда, что будет в 2021 году с Твиттером, она рассматривала эту схему в целом. Это не значит, что Путин принял решение уничтожить Твиттер, но он создает направленность. Всё, что в автократиях говорит первое лицо, крайне неопределенно. Это можно трактовать в любую сторону и это делается с определенной целью – с первого лица должны быть снята ответственность. Никогда условный путин ничего не говорит определенно. Он говорит: «Безобразие! Повысились цены на гречку!» А дальше, исходя их возможного, реализуется механизм фиксации цен, который в конечном итоге приводит к их повышению. Мы живем в частично рыночной экономике.

Также и здесь. Существует Роскомпозор. У Роскомпозора есть свои цели. Например, надыбать бюджетного бабла, он же должен оправдывать своё существование! А сделать это он может громкой акцией – моська должна гавкнуть на слона. Она не может ничего запретить Твиттеру. Помните, как Роскомпозор боролся с Телеграммом? И чем всё это кончилось?

Т. Троянская― Тем, что все пользуются Телеграммом! И власти тоже.

Д. Губин― Мы и не заметили, что сейчас Телеграмм на территории Российской Федерации – это помойка, в которой занимаются пропагандистской войной анонимные каналы. У меня там есть аккаунт Губинонэйр, так же как и в Ютубе, есть я и в Фейсбуке, и в Инстаграме, но в Телеграмме я, от ужаса закрыв глаза, перепощиваю свои остальные материалы.

Т. Троянская― Получается, что они не мытьем, так катаньем, справились с Телеграммом?

Д. Губин― Получилось, получилось! Но то, что получилось, не дает ни копейки бюджетных денег этому Надзору. И они должны делать что-то другое. И сейчас они пытаются тявкнуть на Твиттер. Закроют ли они Твиттер? Скорее всего это невозможно. Технически невозможно. Но возможно их услышат. Сейчас в стране интересная ситуация. У всех официальных сми в их заявлениях появился исключительно один адресат, тот, в отношении кого существует подозрение, почему-то не снимаемое. Один адресат – Путин. Когда Никита Михалков орет матом на четырех президентов крупнейших стран мира, то он прекрасно знает, что они его не услышат. Он реально орет матом в «Бесогоне», рассчитывая на то, что его услышит единственный человек – Путин. Никита Михалков, вовсе не дурак и не старый идиот, нет! Этот умный человек кричит матом для одного человека – для Путина.

Т. Троянская― И про чипирование он для него говорит?

Д. Губин― Это то же самое. У Владимира Владимировича картина мира такая, немножко заговорщицкая. Немного в теориях заговора она. У него же нет доступа к информации, которая есть у нас. У него – генералы, папочки-мапочки…

Т. Троянская― Информацию для Владимира Путина поставляет Никита Михалков?

Д. Губин― В том числе! Он же докричался, он получил орден и телефонный звонок. А на президентов других стран он кричал матом, потому что ему казалось, что это Путин хочет обматерить лидеров четырех крупнейших стран мира, но не может в силу занимаемого положения.

Т. Троянская― И он берёт это на себя!?

Д. Губин― Прости, Владимир Владимирович! Если ты не можешь штаны снять и миру голую грязную задницу показать, то я, Никита Сергеевич Михалков, покажу свою дряблую старую задницу всему миру. И он её продемонстрировал, и причем под аплодисменты. «Упал вдруго́рядь – уж нарочно, А хохот пуще, он и в третий так же точно. А? как по вашему? По нашему — смышлен. Упал он больно, встал здорово». Здесь в России нечего не изменилось, мы страна великих традиций.

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Т. Троянская― А для кого тогда Никита Михалков обозначал дневную ставку артистов, объясняя «что тебе нужно, Паша Деревянко? Ты получаешь двести тысяч за смену!» И Трескунову, и Саше Бортич, сколько они зарабатывают. Это для кого?

Д. Губин― Для того же самого. Владимир Владимирович исповедует небогатый набор богатых идей, одна из них сводится к тому, что нельзя кусать кормящую руку. У него в голове так устроено. Для него государство – это кормящая рука, а не жэк. В европейских странах государство – это жэк, это вахтерша, которая сидит при входе в подъезд. И она тебя не кормит. Это ты ее кормишь! А вахтерша тебе улыбается и (говорит по немецки) тебя обслуживает. А Владимир Владимирович считает, что вахтерша должна всех кормить, потому что он сам по большому счету является такой вахтершей. И одна из идей этой вахтерши, что эту руку, протягивающуюся к тебе, нужно всячески обожествлять и поэтому некто не смеет, получая деньги из государственного кошта, а когда Путин брал Россию 30% экономики принадлежало государству, а сейчас – ему принадлежит 70%. То есть Путину в начале его срока принадлежало 30%, а спустя двадцать лет уже 70%. И вполне логично, что он рассматривает Россию как свою собственность, потому что он глава того, что великолепный американский русист-историк Ричард Пайпс назвал вотчинной автократией. Владимир Путин распоряжается Россией как моя покойная теща распоряжалась огурцами и помидорами на своих шести сотках.

Т. Троянская― Аминь! Хочется сказать. На этом статистка – в Петербурге выявлено 943 новых случая заражения ковидом за прошедшие сутки. Меньше тысячи – и это радует. В программе «Особое мнение» сегодня был Дмитрий Губин.