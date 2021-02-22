Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 6 минут. В студии Татьяна Троянская. Программа Особое мнение». Я приветствую актера и блоггера Геннадия Смирнова. Гена, привет!

Г. Смирнов― А я себя вижу! Я любуюсь собой!

Т. Троянская― Не отвлекайся! Я понимаю, что жизнь с попугаем (на Геннадии Смирнове надета толстовка с принтом-попугаем) приучает к любованию собой…

Г. Смирнов― Но я хочу поделиться эмоциональным впечатлением. У всех людей сейчас выходной и они сидят дома, а мы выехали на машине с утра, и я с детства не помню такого ощущения! Не грязная жижа, а абсолютно белая укатанная дорога! У меня там, где Греческий и другие переулки, где машин мало. Укатанная белая дорога и несешься со скоростью 47 километров в час! И тебе кажется, что ты просто вихрь!

Т. Троянская― И снег из под колес!

Г. Смирнов― И ты – вихрь! И с колокольчиками под дугой! И ты несешься со скоростью сорок семь, а если поднажать – то и сорок девять сделаешь! И никого нет!

Т. Троянская― А помнишь?.. А вы присоединяйтесь к нам на Ютуб! Геннадий достоин того, чтобы его еще и видели!

Г. Смирнов― С попугаем!

Т. Троянская― Культ личности попугая с каждым днем нарастает. За режиссерским пультом Сергей Бабайкин. Продолжу про снег. Помнишь ли ты как Валентина Ивановна Матвеенко, когда собиралась переезжать в Москву, мы еще об этом не знали. Город был просто засыпан снегом и может быть это начала конца нашего губернатора?

Г. Смирнов― Природа мудра. Когда город устал от Валентины Ивановны, хотя мы тогда высмеивали ее и измывались как могли, но выяснилось, что она не была худшим губернатором. Следующие показали, что в этом смысле есть куда развиваться. И природа решали: «Секундочку! Давайте Валентина Ивановна – в Совет Федерации! К своим политическим пенсионерам, и там сиди!» И завалила город снегом. Была у меня такая мысль, что природа намекает и Александру Дмитриевичу, что пора вернуться…

Т. Троянская― В Москву!

Г. Смирнов― Нет, не в Москву! А к вопросам сельского хозяйства в казачьих регионах. То, чем он, собственно, и занимался.

Т. Троянская― Ах вот куда ты его отпраляешь!

Г. Смирнов― Он же писал диссертацию на эту тему, соответственно человек хорошо понимает…

Т. Троянская― Думаешь, сам написал?

Г. Смирнов― Не важно, но читал-то точно! Подписался-то он! Ну и вот, с сельским хозяйствам, особенно среди казаков в Петербурге не очень хорошо, возможно следует поискать место, где можно применить свои глубокие знания. И на это не мы, это природа намекает! Вот у Георгия Сергеевича снега не было.

Т. Троянская― Он все отмаливал.

Г. Смирнов― Мы тоже его ругали, ругали, а он, возможно в каморке, в Смольном отмаливал и все наши грехи.

Т. Троянская― А там не каморка, там и церковь есть!

Г. Смирнов― И он не сыпал…

Т. Троянская― Соль на раны!

Г. Смирнов― Химреагенты он не сыпал. И соль на раны. Не сыпь мне соль на Невский!

Т. Троянская― Я читала прогноз…

Г. Смирнов― Не делай этого никогда!

Т. Троянская― Но я жду тепла, жду весны! И у меня есть надежда. И в прогнозе – потепление. Но, снег. И я сижу и думаю, что лучше, минус двадцать, но без снега, или ноль, но со снегом. А ты бы что выбрал?

Г. Смирнов― Идеала не бывает. Идеал, если бы сегодня – минус двадцать, но без снега, завтра – минус пять, но со снегом, а послезавтра – опять минус двадцать, но без снега. И так каждый день, чтобы ты не успел устать! И каждый день у тебя новые впечатления.

Т. Троянская― Вечное движение!

Г. Смирнов― Вечное движение, как у нас вообще в Российской Федерации принято. Все время какие-то новости, и как только ты расслабишься… Только расслабился, сел в креслице почитать книжечку, а тут раз – и какая-нибудь новость. И тебе есть чем заняться, есть, что обсудить.

Т. Троянская― К хорошим новостям. 12 604 новых случая коронавируса было выявлено в России. Но в Санкт-Петербурге – 957 за прошлые сутки. Это первый случай, когда меньшы тысячи. Хорошая новость!

Г. Смирнов― Если относиться к нашей официальной статистике как к чему-то реально существующему, тогда хорошая.

Т. Троянская― А ты не относишься…

Г. Смирнов― Нет, конечно! Это – виртуальная реальность, в которой так полюбило жить государство, возглавляемое нашим величайшим в истории правительством и президентом. Это виртуальная реальность, а не существующая, и эти цифры…

Т. Троянская― Но ты же видишь, что и соседи уже перестали болеть, что уже все отболели, и что уже у всех антитела! У соседей по подъезду, по работе, и коллеги переболели.

Г. Смирнов― Ни разу не спрашивал у соседей про их антитела! Ни одного раза мне не удалось задать им этот вопрос. Но очевидно, что какой-то пик проходит, а потом эпидемия идет на спад, и это естественно. Но я говорю про конкретные цифры. Конечно, есть основания полагать, что они просто выдумываются, как и очень многие другие цифры. Если выдумываются цифры экономического роста, то почему надо думать, что эти же самые люди говорят реальные цифры, связанные с пандемией? Если эти люди еще с конце января – начале февраля сказали, что в стране привит миллион человек, а соседняя новость – в Петербург привезли девять тысяч доз. А это говорят те же самые люди. Из этой же тусовки. Из этого же подпольного клуба. То почему мы должны верить этим цыфрам про число зараженных?

Т. Троянская― Ты просто перечитал Станиславского! «Не верю» и «не варю».

Г. Смирнов― Да, пожалуй! И это спасает. Подходишь к зеркалу и видишь, какой же я красивый и умный, и интеллигентный человек! А внутренний голос шепчет: «Станиславский»! И приходишь в нормальное человеческое состояние.

Т. Троянская― О вакцине. Мы выяснили, что ты еще не болел.

Г. Смирнов― Я не болел и не привит. Или, может быть болел, но не в курсе, но я за собой наблюдаю – и никаких симптомов! И запахи присутствуют. Я постоянно нюхаю мыло, еще не начал его есть, но, возможно, это следующий этап, когда если пропал запах, то можно его на вкус попробовать. И возможно – понравится. Есть такая опасность, что перейдешь в клуб людей, которые едят мыло и нахваливают его.

Т. Троянская― А вакцинироваться ты планируешь?

Г. Смирнов― Думаю, да, нужно вакцинироваться, посмотреть, что с тобой будет. Есть рубрика в фейсбуке про это, пишут: «Вакцинировался. Первый день. Симптомы такие-то».

Т. Троянская― А некоторые пишут – чипировался.

Г. Смирнов― Или чипировался.

Т. Троянская: И― «не мыть три часа, а то сразу 3G, вместо 5G».

Г. Смирнов― А от этого не убережешься. Никита Сергеевич Михалков не вакцинировался, но совершенно точно, что он чипирован.

Т. Троянская― Может быть поэтому он и не болеет?

Г. Смирнов― А может быть в него каким-то другим способом это проникло, может быть в него что-то распылили в студии, где он сидит с телефонами и бриллиантами, и в шарфике. Может быть ему этот шарфик чем-то и пропитали. Но из того, что он говорит, можно сделать вывод, что он чипирован 5G, а возможно – и 6G!

Т. Троянская― Раз уж ты заговорил о великих, я о нашем, петербургском великом. Вчера, как пишет «Фонтанка» «Выпяченный Мерседес Народного артиста Михаила Сергеевича Боярского сфотографировали на Большой Конюшенной улице. Водитель припарковался вторым рядом у продуктового магазина» — продуктов надо в семью купить.

Г. Смирнов― А он что ли есть не имеет права? Набросились на Народного артиста России! Или он СССР?

Т. Троянская― Я не знаю.

Г. Смирнов― Набросились! Ну остановился он у магазина!

Т. Троянская― Вторым рядом!

Г. Смирнов― У какого магазина? «Красное и белое»? Или у какого?

Т. Троянская― У продуктового.

Г. Смирнов― Человек пошел за сигаретами. Он не имеет права что ли? И накинулись! Просто потрясающе. Ну вышел, сходил в магазин, и уехал. Он что ли взорвал этот магазин?! Поджег!? Если бы он украл украл эти сигареты, это я понимаю.

Т. Троянская― Но почему-то у ГИБДД всегда не хватает точных данных, чтобы разобраться с делами Боярского.

Г. Смирнов― А это потому, что он артист хороший. И не всегда его узнаешь, он меняет личину. Из машины вышел один человек, а в нее сел другой. И выглядит он иначе, в шляпе, или без шляпы. Со шпорами, со шпагой, усы, не усы.

Т. Троянская― Так и хочется спеть: «Все пройдет, и печаль, и радость…»

Г. Смирнов― Нет, тут нужно петь «Пуркуа па, пуркуа па…!» Вот, кстати и девиз Михаила Сергеевича! «А почему бы и нет». Почему бы не встать здесь вторым рядом, если ничего за это не будет? Почему бы и не встать! Прицепились! Человек просто вырос. Был маленьким молодым д’Артаньяном, а стал бригадиром кардинальских гвардейцев.

Т. Троянская― Давай о серьезном. Ты следишь за делом Навального. Семья ветерана Артёменко осталась очень недовольна приговором Навальному…

Г. Смирнов― И я даже знаю почему!

Т. Троянская― Что он продолжил глумиться над пожилым человеком.

Г. Смирнов― Потому, что из этого штрафа, 850 тысяч рублей, родственникам ничего не пойдет. Они старались, что-то придумывали, выяснилось, что и заявление даже не они писали, и заварили всё это не они, но им что-то было обещано, но из штрафа им ничего не дадут! Штраф-то – государству! Если его удастся получить. У Навального большая очередь на штрафы. А им нечего не достанется, хотя они так старались, плакали перед камерой, так дедушку в кадре поправляли. Это удивительно, я посмотрел один репортаж с внуком, которого кто-то в фейсбуке назвал сутенером, и по сути – это так и есть. Это невероятное нравственное позорище.

Т. Троянская― А это они сами или…

Г. Смирнов― Есть там люди поумнее, которые всё это придумывают, а потом показывают и комментируют, и оправдывают. Это специальные профессиональные люди, у них и зарплаты побольше, чем у внучка, но я не могу себе представить ситуации. Мы с тобой говорим про театр и кино, и что нужно поставить себя на их место и вообразить, как ты бы себя повёл.

Т. Троянская― Я в предлагаемых обстоятельствах.

Г. Смирнов― И я не могу себе представить, чтобы я покойную маму куда-то бы вывез на каталке, и что-то бы ей подсказывал… Это тошнотворное зрелище! Вся наша пропаганда последние годы просто не вынимает изо рта слово «духовность» или «нравственность». Они с этим словом во рту просыпаются и засыпают, и говорят только про это. А это настолько безнравственно, настолько отвратительно с нравственной точки зрения, что я замолчу, чтобы радиостанцию не закрыли, если я начну использовать слова, привычные для меня в такой ситуации. Это просто чудовищно.

Т. Троянская― Не будем их произносить! Давай поговорим на международные темы. Обрати внимание на международную реакцию. Сегодня главы министерств иностранных дел планируют обсудить вопрос санкция в связи с ситуацией с Навальным, в том числе и возможный выход из Евросоюза. А что ты думаешь о западной реакции и о нашей реакции на Запад.

Г. Смирнов― Наши в основном реагируют стихотворением Марии Владимировны Захаровой. И это правильно. Больше нечем. Мы, как государство, в этой ситуации находимся… И я – часть этого государства, не часть этой машины и территории 150 миллионов людей. И у нас, у нас, а не у Путина, или кто там еще, всех их не упомнишь, у нас нет никаких рычагов. Что мы можем плохого сделать Евросоюзу? Что? Перестать поставлять газ? Или нефть? Или перестать есть и пить…

Т. Троянская― Говорят, что мы платим им неплохие деньги…

Г. Смирнов― Эти неплохие деньги, это – копейки! Ну, сто миллионов, по сравнению с тем, что мы потеряем в результате…

Т. Троянская― Евросоюз ничего не потеряет? И без нас проживет?

Г. Смирнов― Конечно проживет! И мы проживем! Но это вопрос качества жизни. В Евросоюзе хуже не станет. А у нас – станет.

Т. Троянская― Допустим, с нашей стороны так реагировать глупо. А с их стороны, правильно ли это? Ну у нас такое правительство, но мы-то, жители, в этом не виноваты, например, если введут въездные визы и всякие неприятности? Если нам придется получать визу в каждую страну, страдать же будем мы? Почему эти страны, которые пытаются отлучить нас от Евросоюза….

Г. Смирнов― И у них тоже нет особенных рычагов.

Т. Троянская― И лучше наказать всю страну?

Г. Смирнов― Видимо, они так думают. И что значит – всю страну? Сколько людей ездит у нас за границу? Сколько у нас загранпаспортов?

Т. Троянская― Процентов тридцать населения.

Г. Смирнов― На себе это почувствует только меньшинство, а основная масса граждан с этим никак не связана, и ничего не почувствует, и даже не узнает, если только не посмотрит истерический монолог Соловьева или творческое выступление Киселева.

Т. Троянская― А что ты думаешь в принципе о ситуации с Навальным? О его приезде в Россию, об истории с посадками, сначала самолета, а потом и арестом Алексея? О судах над ним?

Г. Смирнов― Я не являюсь его активным поклонником, и никогда не был, но я с огромным уважением наблюдаю за его поведением все последнее время. В судах – это поведение человека сильного, и для меня важно, а это первое, что я пытаюсь заметить в человеке и распознать, он умеет над собой шутить.

Т. Троянская― В отличие от…

Г. Смирнов― Да, те этого не умеют! Только на другими, но над другими шутить может каждый дурак. Это может получится хорошо или плохо, но это – не искусство. Настоящее искусство – это уметь шутить над собой, и при этом так, чтобы это было смешно. И в этом смысле я, как зритель, проникся уважением к Навальному. Он это умеет. И он этому учится в процессе. Мы как зрители наблюдаем, что он очень меняется. Человек реально меняется! И это очень хорошо, потому что это означает, что если мне что-то в нем не нравится, то у меня, как у потенциального избирателя, есть надежда, что этот тоже может поменяться.

Т. Троянская― И Владимир Путин меняется.

Г. Смирнов― Владимир Путин не меняется последние десять лет. Вообще не меняется.

Т. Троянская― Раньше на фильмы Навального не было вообще никакой реакции, а тут – высказался!

Г. Смирнов― Потому что уже было надо.

Т. Троянская― Задело!

Г. Смирнов― Да ничего его не задело!

Т. Троянская― Не задело?

Г. Смирнов― Когда я говорю, что правительство живет на другой родной планете, то прежде всего я имею в виду нашего дорого и любимого президента. Он как раз вообще не втыкает, реально не втыкает, что происходит в стране, чем она живет, какие зарплаты! Человек, который считает, что 17 500 – это средний класс? О чем с ним вообще говорить!

Т. Троянская― Может быть он имеет в виду евро?

Г. Смирнов― А я не уверен, что он разницу знает между рублем и евро.

Т. Троянская― Не в курсе курса?

Г. Смирнов― Человек живет в другой реальности. И ему это не интересно. И он не меняется, потому что он сидит в этой ирреальности все последние годы и какая разница, что он говорит?

Т. Троянская― А что может поменять его реальность?

Г. Смирнов― Это геймер, который сидит в игре, а ты его спрашиваешь, понравилась ли ему последняя картина Бергмана.

Т. Троянская― Так она была очень давно снята.

Г. Смирнов― Да ему это не важно. Или смотрел ли он Феллини? А он ничего не знает, кроме этих танчиков.

Т. Троянская― «Скучно, девочки!»

Г. Смирнов― Да, «скучно, девочки».

Т. Троянская― И машинки. А тебя не тронула комната с машинками из фильма Алексея Навального? Это же очень трогательно! Может быть мальчик всю жизнь мечтал, живя в Баскове переулке…

Г. Смирнов― И я там рядом живу. И сейчас я иду и думаю, что вот, я иду по улице, где жил мальчик Вова, «маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках…»

Т. Троянская― И мечтал о машинках!

Г. Смирнов― «По Басковой родной!»

Т. Троянская― Ты еще и стихи сочиняешь! Смотри, ты еще и с Захаровой синхронизируешься!

Г. Смирнов― Но я красивее ее, согласись!

Т. Троянская― Даже и спорить не буду.

Г. Смирнов― Тут даже и конкуренции никакой не может быть.

Т. Троянская― Никакого базара. Станиславский! Просыпайся!

Г. Смирнов― Я, когда записал это стихотворение Марии Захаровой, она же пришла комментировать, живая Захарова, а я один из немногих, кто с ней пообщался почти в живую. И её, или, может обобщить – их графомания, её, или Рогозина, или Бастрыкина…

Т. Троянская― И Улюкаев тоже…

Г. Смирнов― Улюкаев сидит, не будем его трогать. Этот принцип должен работать и в ту, и в другую сторону. Все эти великие люди. Выясняется, что эта бездарная, глупая, беспомощная подростковая графомания – самое в них человеческое.

Т. Троянская― Творческое самовыражение!

Г. Смирнов― Эти беспомощные стихи – это и есть на самом деле Мария Владимировна Захарова. Она ходит на работу, а ее работа заключается в том, чтобы отлаиваться от всех и всех посылать гопнически – «а сам ты кто?», «на себя посмотри!»

Т. Троянская― «На кого батон крошишь!»

Г. Смирнов― Да, и так далее. Ее работа в это. Но это всё ненастоящее. Это работа, тяжелая и мучительная. Мы видим по Марии Владимировне, что ей эта работа дается тяжело. А потом она приходит домой и пишет лирические стихи о любви и нежности, насколько она может. И о предательстве: «Ты бросил меня, но я выстояла…» И это хоть какую-то надежду оставляет, что они еще не полностью стали андроидами, подключенными к розетке.

Т. Троянская― Резюмирую. Если вы хотите знать какие они люди…

Г. Смирнов― Читайте их стихи!

Т. Троянская― Художник познается по стихам, и по творческому выражению.

Г. Смирнов― Конечно! Все выражается в этом! И точно так же наш президент, когда он говорит «Скучно, девочки», в этом гораздо больше Путина, чем во всей той пурге, которую он несет про экономику.

Т. Троянская― Тот, кто хочет услышать – услышит! Сейчас мы перейдем на новости, но останемся на Ютубе. Переключайтесь! Здесь вы узнаете чуть больше, чем обычно.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Возвращаемся в эфир. Клабхаус. Новая история. Я знаю, что ты «андроид» и поэтому не допущен в наш избранный Клабхаус.

Г. Смирнов― Какие-то талантливые ребята уже все придумали.

Т. Троянская― Уже все? Уже и «андроиды» проникла в Клабхаус?!

Г. Смирнов― Прога нелегальная для андроидов есть…

Т. Троянская― Но ты не зарегистрирован?

Г. Смирнов― Нет! И не буду.

Т. Троянская― А чего так?

Г. Смирнов― И так слишком много всего.

Т. Троянская― А там уже Минаева заблокировали!

Г. Смирнов― Ну и пошел он… Я Минаева заблокировал в своей голове уже много лет назад. Я прочитал за что, его там заблокировали, а я заблокировал его в своей голове не потому, что против феминизма, это всё бла-бла-бла, а потому что он бездарный!

Т. Троянская― Оценочное суждение!

Г. Смирнов― Любое суждение – оценочное. Я читал его книги, они написаны бездарным человеком. И мне не интересно, что он говорит по любому вопросу.

Т. Троянская― А Клабхаус это еще одна история…

Г. Смирнов― Это еще одна флудилка. Если человек есть четыре или пять часов в день, чтобы сидеть и что-то слушать? Или с кем-то разговаривать? То возможно он в жизни чем-то не тем занимается.

Т. Троянская― Например, включаешь там тему, которая тебе интересна или слушаешь там Ивана Урганта или Соболева.

Г. Смирнов― А до этого их было мало? Им негде было выступать? Что там нового появилось?

Т. Троянская― А вдруг они там скажут то, что они не скажут. Ургант работает на Первом канале и ему там не всё можно сказать.

Г. Смирнов― Я не против. Пусть это будет, ради бога! Да мое мнение по поводу Клабхауса не интересно никому. Это еще одна флудилка, еще одно радио…

Т. Троянская― Это не надолго?

Г. Смирнов― Ну почему, может и надолго. Но мне лично это ни для чего не нужно. Я уже давно живу и уже устал от…

Т. Троянская― Может стареешь?

Г. Смирнов― Да уж скорей бы! Хочется уже полежать. А не бегать по снегу по холоду-морозу! Голой задницей в холодную воду, как поручик Ржевский в анекдоте. Важно, что появляются новые инструменты, и это здорово! И то, что люди находят там что-то интересное, это тоже здорово! И будет еще новая сеть и новые возможности, и это круто. Но каждый из нас выбирает в чем участвовать, а в чем нет, что загрузить себе, что не загрузить. Мне уже сейчас много всего. Честно говоря, мне не хватает тишины. И это не в смысле Клабхауса.

Т. Троянская― «Тишины я хочу, тишины. Может нервы оголены»

Г. Смирнов― Да, да! Это аудиоагрессия! Везде есть аудионаполнение. Ты куда-то приходишь, а там музыка играет. Ты садишься в машину – и там или музыка играет, или радио разговаривает. Этого много!

Т. Троянская― Есть и радио «Медитация». Я вошла в чат «Медитация», а там – тишина! Включаешь беседу, а там – тишина! Включил – и просо побыл в тишине.

Г. Смирнов― Кстати, про самоиронию. Передо мной лежит телефон, а тем, немного с задержкой, но тоже идет трансляция ютубовская.

Т. Троянская― А ты поглядываешь?

Г. Смирнов― Да, я смотрю видно ли попугая, я за этим слежу. И не слишком ли я толстый? Пожалуй, да. Слишком много разговоров! И что-то откуда-то играет, сказал человек, который сейчас сидит на радио и он же тут же в трансляции на Ютубе! И ему, блин, много! Слишком много разговоров!

Т. Троянская― Допустим, такие игрушка как Клабхаус – это, как ты говоришь бла-бла-бла. А то, что культурные деятели высказывают свою позицию и пишут манифесты. Мы не сказали о труде Константина Юрьевича Богомолова.

Г. Смирнов― Так потому что не о чем!

Т. Троянская― Как не о чем?

Г. Смирнова― Главный недостаток этого большого труда Константина Юрьевича состоит в том, что это очень всё поверхностно. Это перечисление общеизвестных фактов и неспособность их осмыслить и привести в удобоваримую систему. Там нечего обсудить. Каждый имеет право на позицию, и Константин Юрьевич, человек талантливый, интересный и разнообразный, хочу это подчеркнуть, это не то, что «мы с нем не согласны, значит он бездарь!» Он интересный, своеобразный и оригинальный талантливый человек, но написал он чушь. Чушь не по смыслу, а потому что это поверхностно, неглубоко…

Т. Троянская― Я не хочу говорить, о том, ЧТО он написал. Мне интересно зачем он это написал. Его кто-то об этом попросил? Или это желание Константина Богомолова?

Г. Смирнов― Его и просить особенно не надо. Это же не его новая позиция, примерно это же самое он говорил и давно, просто не в такой декларативной форме. Я бы не стал искать никаких скрытых мотивов, таких как заплатили или попросили из Администрации президента. Он принадлежит к слою успешных, хорошо обеспеченных и популярных, и справедливо при этом популярных людей, не раскрученных специально, а он популярен справедливо, соответственно своему таланту и своей яркости. Он принадлежит к слою, которого всё устраивает. Я вижу, что основное там – внутренняя потребность в декларации, стопудово! Он принадлежит к слою, которого всё устраивает, и ещё больше бы устраивало, если бы никто и ничего бы не трогал. Это не охранительство в самом примитивном и агрессивном смысле, а такое восприятие жизни, что «сейчас хорошо, и зачем еще чего-то добавлять! Нормально. У них там еще хуже. У них там – это что-то страшное. А у нас? Есть проблемы, но они решатся».

Вот такая позиция. Позиция активного конформизма. Не в плохом смысле – «Ах! Он – конформист! И это значит, что он не хочет развития!» Нет, он конформист в смысле психологического комфорта. И он не хочет, чтобы этот комфорт у него отобрали. Вот в чем его позиция. А все остальное – это все поверхностные штампы, смысла которых, я боюсь, он не очень понимает. Он творческий человек, и разговаривает образами.

Т. Троянская― А позиция культурного деятеля какое-то влияние на настроение населения имеет? До сих пор имеет? Мне кажется, что не все знают Богомолова.

Г. Смирнов― Конечно! Имеет, но это работает не так, что вышла Саша Бортич к кому-то обратилась, и все поддержали. Это не так работает. Никита Сергеевич Михалков, дай бог ему здоровья и ментальной сохранности, хотя уже возможно поздновато, чип-то уже работает! А это работает более опосредованно и на более длинной дистанции. Ты упомянула того же Соболя, это один из очень небольшого числа представителей сценического разговорного жанра…

Т. Троянская― Гена, к сожалению, у нас эфирное время завершилось и мы здесь должны прерваться, но мы на некоторое время останемся в Ютубе. Переключайтесь!

Г. Смирнов― И снега, снега нам, природа!