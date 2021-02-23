А. Орехъ― Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». «Особое мнение». Сергей Алексашенко, экономист у нас сегодня в программе. Я ведущий этого всего мероприятия – Антон Орехъ. Чтобы с нами связаться, задать какой-нибудь вопрос, свою реплику оставить – пишите sms, вайбер, ватсап, Telegram — +7-985-970-45-45. И в чате трансляции уже народ тут что-то пишет. Так что продолжайте это делать. Мы будем за вами следить потихонечку. И какие-то из ваших вопросов, безусловно, зададим. Ну, естественно, всех, кто отмечает сегодня 23-е число, я поздравляю. Как я понял, Сергей Алексашенко не из числа этих людей. Кстати, почему. Добрый день.

С. Алексашенко― Добрый день, Антон. Здравствуйте, зрители, слушатели. Как-то так я в армии не служил. Поэтому я себя к этому празднику никогда причастным не чувствовал. Традиция отпраздновать, меня в последнее время ругают, что гендерные праздники это вообще неполиткорректно и что вообще чуть ли ни день матери праздновать не очень хорошо. Ну, день матери можно, а день женщины — нельзя. Поэтому я не чувствую себя причастным к этому празднику. Наверное, поэтому не сильно радуюсь, когда он наступает. Лишний выходной день. Это, конечно, неплохо. У меня рабочий день от выходного по календарю мало чем отличается.

А. Орехъ― Судя по тому, что нас видно и слышно, понятно, что мы сегодня с вами труженики. Поэтому тоже мой рабочий день также мало отличается. Работаем по дням недели, а не по числам. Но это же повод вспомнить о том, что для части наших граждан это вообще черный день. Чеченский, ингушский народ. И не только они вспоминают 23 февраля как день депортации. Которая повлекла за собой чудовищные совершенно жертвы. Когда людей везли в степь, буквально как скот, скотобазы вагоны туда отвозили. Погибали. И еще поэтому многие не хотят вспоминать об этом. 23 февраля и давайте отметим что-нибудь хорошее.

С.Алексашенко: Политическая импотенция. Не знают, что им еще сделать. Ну вот чего добиться

С. Алексашенко― Антон, а вы не боитесь попасть под статью р фальсификации истории. У нас официальная историография не сильно приветствует такие факты. Вообще если посмотреть на то, что творится в официальных медиа – таких событий не было. Никого не депортировали и никого в степи не выгоняли. Никто там не погибал. Они можно сказать сами сели в вагон и поехали.

А. Орехъ― Попутешествовать. Доехали не все. Ну что же, в путешествии бывают приключения.

С. Алексашенко― Бесплатно поехать автостопом.

А. Орехъ― Чего плохого. Мы об этом чуть позже поговорим. Потому что у нас тут намечаются некоторые уголовные модификации в нашей жизни. 23 февраля как же мы без этого дня сегодня обошлись. Хотя, например, Рамзан Кадыров всегда довольно четкую позицию занимает и не говорит, что это праздник. Как раз жертв депортации вспоминает. В прошлом году по-моему, промолчал. Про сегодня не знаю. Но мимо этого не проходил. Но мы с вами все-таки, раз вы экономист, давайте про экономику. Санкции Запада, которых ждали после дела Навального, отравления Навального, ареста Навального, судов над Навальным. Получилось, что санкции коснутся напрямую чиновников, государственных людей, но не затронут олигархов. На что рассчитывали многие в оппозиции соратники Навального в том числе. Для вас это сюрприз. И почему так вышло?

С. Алексашенко― Честно говоря, для меня это не является сюрпризом. Потому что главная проблема с западными санкциями по отношению к России или российскому политическому руководству состоит в том, что ни ЕС, ни США, ни администрация США не могут ответить на вопрос: а чего мы хотим добиться. То есть санкции – это некий инструмент дипломатического давления. Играете вы в футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, в шахматы, шашки, в дурака в карты перекидываетесь – вот давление идет с целью добиться чего-то. Чтобы ваш партнер как-то на это отреагировал. А как-то очень давно уже и США, и ЕС перешли к такой реакции, вот Россия что-то сделает – ну и ЕС отреагирует. Вышлют дипломатов. Подведет под санкции, введет ограничения на выдачу виз или на замораживание активов для каких-нибудь полковников, лейтенантов или генералов. И даже зам. главы кремлевской администрации. То есть это такое хаотическое включение в санкционные списки третью или четвертую сотню людей, в общем, на самом деле уже к этому все привыкли. И не очень понятно, для чего это все делается. Даже если поверить слухам и предположить, что директор ФСБ, руководитель Следственного комитета, генеральный прокурор, министр юстиции – все попадут под западные санкции. Но ведь очевидно, если встать на их место, то нужно быть полным безумцем, чтобы сейчас взять и собраться поехать в ЕС. Даже если забыть о ковиде. Я думаю, что их Путин не выпустит. Скажет, вы чего, вас же там арестуют. Вас же там схватят. Вас же там пытать будут. Вы выдадите им все самые главные буржуинские секреты. И уж точно совершенно вряд ли они там хранят свои активы. Потому что как мы знаем из многочисленных видеороликов, наши чиновники предпочитают хранить активы в коробках из-под обуви. Или в специально закупленных для этих целей квартирах. Поэтому в чем смысл этих санкций я, честно говоря, понять не могу. Кроме того что отреагировать на общественное мнение. А с санкциями ЕС получилось совсем смешно. Это санкции за арест Навального и посмотрите, бесконечный сериал. Вот господин Боррель приехал в Москву, вот он высказал свое недовольство Кремлю, Кремль плюнул ему в лицо и выслал трех европейских дипломатов. Господин Боррель вернулся в Брюссель, он сделал заявление, что это нехорошо, что мы будем готовить санкции. Господин Боррель выступил, сказал, что мы обсудили санкции. Вот мы их на следующей неделе объявим. Вот мы объявляем санкции. Но кого они коснутся – мы вам объявим еще через неделю. То есть совершенно понятно, что такая политическая импотенция. Не знают, что им еще сделать. Ну вот чего добиться. А когда у вас нет постановки цели, даже самая сильная футбольная команда, если тренер не очень хорошо объясняет ей тактику игры, она может проиграть середнячку. Получается такая история, что непонятная цель. А когда вы не понимаете цель, то ваши средства оказываются негодными.

А. Орехъ― Вы вспомнили про футбол и про тактику. Есть же универсальная тактика на все случаи жизни. Бей вперед, игра придет. Вот примерно так можно описать не только наш футбол, но и политику тоже.

С. Алексашенко― На самом деле РФ придерживается такой политики. Мы делаем то, что можем. А чего мы можем? – мы можем бить. Хотим арестовываем, хотим – бьем, хотим – сажаем в тюрьму. Хотим – убиваем. Хотим – травим «Новичком». Хотим – войну против Украины, хотим – войну против Грузии. Хотим – в Молдавии держим свою оккупационную армию. В Приднестровье. И ничего не выводим. Чего хотим, то и делаем. Куда хотим, туда и бьем. А вы теперь реагируйте. Вот и подумайте. Чего ваш там… или кто там у вас в ЕС может придумать тактику против нашего такого поведения. Мне кажется это говорит о том, что ЕС в большей степени чем Америка мечется между экономической выгодой, все-таки Россия для ЕС это такой большой рынок. особенно для крупных компаний, рынок для инвестиций, для продажи своих товаров. И терять сотни миллионов или миллиарды евро никому не хочется. И в этой ситуации, когда на политиков идет давление со стороны бизнеса. Говорят: слушайте, ну зачем вам эти санкции, вы же не можете… Всерьез на Россию повлияет запрет на покупку нефти и газа. Ну мы же не можем на это пойти. Не можем. Ну а раз мы не можем на это пойти, зачем вообще вводить какие-то экономические меры ограничительные, которые вообще не очень понятно для чего. И вообще вы поймите же, что любые экономические санкции против России – это удар по российскому населению. Нет, это не удар по Путину, не удар по путинскому режиму, это не удар по кубышке министра Силуанова. Это удар по российскому населению. А российское население мы трогать не можем. Потому что это некрасиво.

С.Алексашенко: Когда говорят, что давайте будем вводить санкции против друзей Путина, против кошельков Путина. А вы сначала докажите

А. Орехъ― Но сегодня об этом у нас в эфире Иван Жданов говорил. Сподвижник Алексея Навального о том, что даже они ждут каких-то санкций, может быть требуют от Запада. Они тоже подчеркивают, что эти санкции не должны касаться России, а должны касаться персонально – вот Путина, друзей Путина, соратников Путина и кошельков Путина, олигархов Путина. А люди чтобы не пострадали. А такое вообще возможно?

С. Алексашенко― Нет, невозможно. В двух частях. Первое, когда говорят, что давайте будем вводить санкции против друзей Путина, против кошельков Путина. А вы сначала докажите, что это кошелек Путина. Ведь, вообще говоря, даже «панамское досье» в отношении виолончелиста Ролдугина, нет же никаких доказательств, что этими деньгами распоряжался лично Владимир Владимирович Путин.

А. Орехъ― Там «хайли лайкли» за пределами разумных сомнений.

С. Алексашенко― Европейцы они же люди такие – бюрократически пунктуальные. Европейское законодательство, по-моему, уже превзошли американцев по количеству страниц, написанных на каждый случай жизни. И санкции же прописаны очень четко юридически. Что вот мы должны иметь доказательства в отношении людей, на которых мы будем санкции. Они должны быть конкретно виноваты в чем-то. И вот когда вы вводите, условно говоря, по требованию кого-то на Шувалова, Костина, Усманова санкции, они приходят в Европейский суд и говорят: слушайте, а в чем доказательства, чего мы такого плохого сделали, что вы на нас ввели санкции. И европейские судьи берут законы европейские, берут досье, сформированное на этих прекрасных товарищей. Говорят, а доказательства-то где. Доказательств нет. Собственно, об этом и сказал Боррель, что мы не можем нарушать европейское законодательство. То есть его сначала написали таким образом, чтобы если нет стопроцентных доказательства преступления со стороны какого-то человека, соответственно и санкции на него вводить нельзя. Ну и все. Поэтому получается, что друзей Путина трогать нельзя, кошельков Путина трогать нельзя. Олигархов, которые заносят чемоданами деньги в Кремль или через виолончелиста Ролдугина или через этот дворец в Геленджике, или еще сотнями разных путей деньги заносят в Кремль – вот они ни в чем не виноваты. Они не поддерживают путинский режим, они ему не лояльны. Они его не облизывают со всех сторон. Нет, они прекрасные белые пушистые. Более того, они могут быть гражданами европейских государств. Они там покупают недвижимость, они там могут держать свои активы. Их дети могут там жить полной жизнью. Имея паспорта этих государств. И все.

А. Орехъ― Спрашивают все-таки, как-то пытаясь закруглить эту тему, поставить в ней может быть эффектную точку. Сергей Владимирович, означает ли вышесказанное вами, что санкции против Кремля бессмысленны?

С. Алексашенко― Антон, санкции бывают разными. И есть санкции, которые бессмысленны. Я откровенно считаю, что персональные санкции, которые вводятся против десятков и сотен российских силовиков, чиновников, бандитов и так далее. Они совершенно бессмысленны. Потому что они никого из них не касаются. Они и ни в чем реально не ограничивают. А есть санкции, которые влияют на путинский режим. И самым ярким примером является то, что происходило в России во второй половине 2014 года, когда наступил реальный валютный кризис. Когда ЦБ сжигал десятками миллиардов долларов в неделю, когда рубль улетал к отметке 100 рублей за евро. Когда ЦБ был в панике и не очень понимал, чего делать. Когда «Роснефть» прибежала в ЦБ для того чтобы занять 15 млрд. долларов, чтобы погасить свои долги и так далее. Есть санкции, которые могут реально давить на любой политический режим. И если мы посмотрим на историю последних 50-60-70 лет, то есть два очень сильных примера, когда полномасштабные экономические санкции могли повлиять на изменение политического курса. Это режим апартеида в ЮАР. Который в конечном итоге рухнул под давлением всеобъемлющих экономических санкций, когда с Южной Африкой были ограничены все экономические контакты. Никто не мог, ни западные страны, ни тем более Советский Союз, ни Африка с ней не контактировали. И второе — Иран, который пошел на ядерную сделку и под давлением санкций на выборах в Иране победил более либеральный по иранским понятиям кандидат. И он пошел на ядерную сделку с западными странами. Были два примера, когда сильные серьезные экономические санкции привели к тому, что страны меняли свои политические взгляды. Руководство меняло свою политику. Если наказывать полковника из ГРУ или лейтенанта, то конечно же это не остановит российских хакеров из того же ГРУ, чтобы они дальше в американские информационные сети не залезали. Поэтому в том виде, в каком санкции сегодня применяются Западом, — они, на мой взгляд, совершенно бессмысленны. И я бы сказал, они даже больше вреда наносят, чем пользы. Потому что все понимают, чего бы Запад ни делал, — Путин только смеется, ухмыляется. И говорит: ну давайте, а вам сейчас еще покажу, чего я умею.

А. Орехъ― У этого сюжета есть и другой поворот. Все чаще в последнее время в том числе с трибуны думы звучат призывы к уголовному наказанию тех людей, которые как бы призывают эти санкции на Русь. Провоцируют Запад на введение санкций. И говорили даже (Н. С. Михалков) о возможности все-таки вернуть норму лишения гражданства людей, которые таким образом поступают. То есть санкции Запада не эффективны, мы уже говорим 15 минут об этом – возьмут, отнимут паспорта российские за то, что мы тут санкции обсуждаем. Может призываем их ввести. Как вам такая история. Давненько не говорили про лишение гражданства.

С. Алексашенко― Да, мне кажется, что это и есть то самое бесогонство в полном масштабе. Когда депутаты ГД и другие российские общественные деятели, которые кормятся от государственного бюджета, от нынешнего политического режима, вот думают: а давайте я перед вами выслужусь. Вот смотрите, уже в твиттере за ретвит можно посадить. Уже есть статья. В фейсбуке за репост можно посадить. Есть статья. За призыв к этому – можно. За выход туда – можно. За одиночный пикет – можно. За что еще нельзя посадить. Во, а давайте-ка посадим за призыв к санкциям. Ну на самом деле понятно, что того арсенала, который есть у российских силовиков, у судов и Кремля в распоряжении – достаточно, чтобы посадить вообще любого гражданина России. Даже не имея никакого основания. Пример Навального с этим делом «Ив Роше» и с тем, как его задержали в Шереметьево показал, что, вообще говоря, закон здесь совершенно неважен. Если есть политическая решимость, если есть революционная целесообразность, то посадить можно кого угодно на любой срок и никто Кремлю не указ. Даже ЕСПЧ. Поэтому все эти новые статьи, такие ограничения, такие ограничения, лишение российского паспорта, не лишение российского паспорта – это просто желание: посмотрите, какой я замечательный, какую я вам замечательную идею принес. Если эта идея не прокатит, ну ничего плохого не будет. У нас страшнее дурака есть только дурак с инициативой. Ну для Кремля дурак с инициативой не является плохим символом. Ну хорошо, в этот раз дурацкая инициатива, мы не обратили внимание. Но самое главное, что у него есть инициатива, в следующий раз он может чего-то такое дельное предложить. И вот молодец, давай дальше, мы тебе премию выпишем за это или повысим тебя. Ты был рядовым депутатом, а станешь зам. председателя подкомитета ГД по чему-то там. По борьбе с инакомыслием в России. Это вот абсолютно иерархическое желание выслужиться перед начальством и не более того.

С.Алексашенко: Арсенала, который есть у российских силовиков, у судов и Кремля – достаточно, чтобы посадить вообще любого гражданина России

А. Орехъ― Периодически же говорят, что все-таки слова Путина транслируются через каких-то опосредованных разных людей. В том числе и через Михалкова. Что Никита Сергеевич так просто лепить чего попало не будет. А может он мысли Путина передает. Как думаете, все-таки введут эту норму? Правда, надо будет снова менять Конституцию. Мы уточним. О лишении гражданства. При определенных обстоятельствах. Или так останется общественной пугалкой такой.

С. Алексашенко― Я думаю, что если Владимир Владимирович Путин чего-то хочет, то он об этом может сказать напрямую. У него знаете, если он чего-то хочет и не хочет сказать это сам, как видели с Валентиной Терешковой. То кто-то излагает эту мысль, после чего немедленно в течение недели в трех чтениях принимается закон и подписывается президентом. Вот когда Путин чего-то хочет – это все делается быстро. А если Михалков что-то заявил и после этого в течение месяца ничего не происходит – ну значит это была его личная инициатива. Поэтому мне кажется, что это самый простой критерий, Михалков это сам придумал или его попросили высказаться.

А. Орехъ― Поглядим. По календарю теперь будем следить.

С. Алексашенко― Отслеживать.

А. Орехъ― Ближе к концу марта посмотрим, будут ли какие-то инициативы. Тут еще одна инициатива. У нас же сплошные инициативы. Вы говорите про дураков с инициативами. Просто про инициативы. Ирина Яровая, которая вообще очень инициативная женщина, очевидно по мотивам дела ветерана и Навального, предлагает ввести особую уголовную статью – за оскорбление ветеранов. Вот как вы к этому относитесь?

С. Алексашенко― Я бы предложил Ирине Яровой переформулировать статью – оскорбление чувств ветеранов. Все-таки должно быть какое-то единообразие в законодательстве. У нас есть оскорбление чувств верующих. Давайте теперь оскорбление чувств ветеранов. Потом — оскорбление чувств ветеранов труда. Потом — оскорбление чувств депутатов ГД. Ну потому что как-то просто так – оскорбление – ну, скоро у нас тогда вообще половину нашего эфира на любом российском информационном канале, в любом российском политическом ток-шоу можно будет признавать оскорблением. Как-то не очень хорошо. Поэтому я бы на месте Ирины Яровой и все-таки линию партии выдерживал. Вот оскорбление чувств – это очень хорошо. Потому что здесь каждый конкретный ветеран, депутат может сказать: а мои чувства оскорбили. Ну и дальше все пошло-поехало. Пошла писать губерния.

А. Орехъ― Но плюс еще надо как-то пополнять периодически казну.

С. Алексашенко― Это само собой. Здесь, конечно, нашего министра финансов Силуанова никто не переплюнет. Все в кубышку. Все на благо родины.

А. Орехъ― Да. Тут не придерешься. Тут есть вопросы касательно Америки. Все-таки это вам тоже близко должно быть. «Сергей, ваше мнение о первых указах Байдена. Об отмене Кейстоун, что написано – то я читаю. Новом входе в Парижские соглашения. Легализации десятков нелегалов, практически отмена санкций Ирану и тому подобных для жизни американцев, экономике Америки. Александр. Заранее спасибо».

С. Алексашенко― Такой большой очень вопрос. Если его так сократить. Что случилось за первый месяц президентства Джо Байдена. Он интенсивно выполняет свои предвыборные обещания. Все, что запрет на Keystone – это запрет на строительство нефтепровода. Который идет из Канады в центр Америки. Против запрета резко выступают нефтяники. Потому что они лишаются рабочих мест. Лишаются свободы маневра. И это ограничивает конкуренцию на нефтяном рынке. Но логически Джо Байден и его команда формулируют… движения в сторону «зеленой» экономики. И уже все ждут, что вот-вот примется пакет в конгрессе на 1,9 триллиона долларов, который антикризисный. А что следующим буквально через 2-3 недели пойдет большой инвестиционный пакет, где несколько триллионов долларов и в том числе инвестиции в сторону «зеленой» энергетики. Мне кажется, что и экономические, и политические первые сто дней президента Байдена показали, я часто говорю, что политика нужно оценивать не по словам, а по делам. То дела команды президента Байдена гораздо ближе к прогрессивному крылу демократов, нежели той центристской позиции, на которой стоял Байден во время выборов. То есть получается так, что прогрессивное крыло демократов на администрацию оказывает очень сильное давление и она занимает все более левые позиции. Но посмотрим, что будет дальше. Первые сто дней – конечно, не является, я бы сказал, что ничего из того, что сделал Байден за первые сто дней, за первый месяц, я чего-то сто дней, за первый месяц, конечно, ничего из этого не явилось сверхудивительным.

А. Орехъ― Пока без сюрпризов.

С. Алексашенко― Да. Пока все не является сюрпризом.

А. Орехъ― Хорошо. После новостей и рекламы мы продолжим. Никуда не убегайте, пишите нам всякие записки, задавайте вопросы. Будем за ними тоже послеживать.

НОВОСТИ

А. Орехъ― «Особое мнение» сегодня высказывает Сергей Алексашенко, экономист. Чему мы чрезвычайно рады. У меня вопрос в лоб сразу же. Есть личная грусть, что в 2010 году я не вложил деньги в биткоин и не стал миллионером. Сегодня сказали, правда, что Илон Маск потерял сразу 15 млрд. Так проснулся и 15 млрд. улетело. Скажите, все-таки вкладываться в биткоин или нет. Он то растет, то падает. То бьет рекорды, то бьет рекорды падений. Что нам простым гражданам, труженикам делать со своими деньгами относительно биткоина.

С. Алексашенко― Ой, Антон. Вопрос не в бровь, а в глаз. Длинный, к сожалению, я боюсь получится ответ. Мы сейчас говорим о простом человеке

А. Орехъ― Вот он перед вами.

С. Алексашенко― Да, что называется неквалифицированный инвестор. Нужно четко различать. Есть сбережения, а есть инвестиции. Если вы не очень хорошо понимаете в финансовых инструментах и если ваша задача накопить на отпуск, на поездку за границу, на большой банкет с друзьями по случаю чего-то, дня защитника отечества. Накопить на пенсию. Это вопрос о сбережениях. И здесь вы выбираете какие-то инструменты, где вы зарабатываете, но самое главное – не теряете. И есть инвестиции. Где вы берете на себя повышенный риск и можете потерять все. Я там по собственному опыту знаю, у меня были неудачные инвестиции, где терялось все.

С.Алексашенко: Дела команды Байдена ближе к прогрессивному крылу демократов, нежели центристской позиции

А. Орехъ― Даже у вас.

С. Алексашенко― Да. А почему. Инвестиции — это риск. Это не означает, что их много, не означает, что каждая вторая. Но в принципе такое случается. По разным причинам. Ты чего-то не успел отреагировать, ты уехал в отпуск, а за эти две недели, пока был без связи, чего-то случилось. Вот когда вы инвестируете, то вы должны быть готовы к тому, что вы можете потерять все. Неважно, что это, сто долларов, тысяча долларов. Миллиард рублей. Вот вы если куда-то вложили, будьте готовы к тому, то есть запишите, что вы это можете потерять. Что без этих денег можете прожить. Всю свою оставшуюся жизнь. Если вы без них прожить не можете, то это не инвестиции, а сбережения.

А. Орехъ― То есть получается, я могу выделять себе какую-то сумму, которую я могу с риском вложить в инвестиции, и могу пропить ее тоже, в общем, сразу знаешь, что потеряешь. Только с удовольствием определенным.

С. Алексашенко― Зато удовольствие точно получишь.

А. Орехъ― Но денег уже не будет. А тут может еще удовольствие и не совсем такое, но позже и большое.

С. Алексашенко― Да, теперь давайте к биткоину. Действительно в 2010 году появились биткоины или криптовалюта. Сейчас их, по-моему, уже за тысячу штук. Всяких разных. И это определенный класс финансовых инструментов. Соответственно капитализация биткоина сегодня около 900 млрд. долларов. Что на самом деле входит в 20-30-ку крупнейших компаний мира. То есть в принципе их много. И если бы сравнивать сегодня биткоин с чем-то, я бы сказал так, что его можно сравнить с золотом. Капитализация рынка золота, которое используется как инвестиционный инструмент – 9 триллионов. То есть в 10 раз больше. То есть уже все-таки не в тысячу раз больше.

А. Орехъ― На один порядок числительный.

С. Алексашенко― По своей природе золото и биткоин – примерно один класс инструментов. Это защита от неразумной денежной политики центральных банков. Биткоин получил популярность, стал развиваться и расти в капитализации в тот момент, когда в первую очередь ФРС ЦБ США и Европейский центральный банк начали проводить политику количественных смягчений. И накачивать экономику деньгами для того, чтобы выйти сначала из глобального финансового кризиса. А теперь из коронакризиса. И у многих инвесторов возникает проблема того, что мы этой денежной политике не верим. Мы считаем, что если такое количество денег напечатать, то безусловно этим деньгами нельзя доверять, безусловно, они будут терять покупательную стоимость, и соответственно будет высокая инфляция и наши сбережения в долларах, в евро, в английских фунтах обесценятся, исчезнут. И они начинают искать тот класс инструментов, который не зависит от государства. И вот такими классами инструментов является золото и, условно говоря, биткоин. Вот если вам просто принести брусок золота, слиток золота – у него, как учил нас Маркс, потребительная стоимость не очень высокая. Но если не считать, что из него можно сделать ювелирные украшения и потом продать, в общем, слиток золота никакого смысла от него не существует. Вы его никуда больше использовать не можете. Если бумаги только на столе прижимать.

А. Орехъ― Эффектно.

С. Алексашенко― Но при этом большое количество инвесторов считает, что у золота есть стоимость. У золота есть ценность в том, что этот актив защищает вас от неразумной денежной политики. И вот примерно то же самое сейчас таким же инструментом является биткоин. То есть это инструмент, к которому есть доверие.

А. Орехъ― А чего же его так мотает. То 40 тысяч, то 50 тысяч. То 48. 15 млрд. Илон Маск потерял, я расстроился за него.

С. Алексашенко― Я не думаю, что он расстроился. Потому что у него было миллиардов порядка 200.

А. Орехъ― Ну все-таки. 15 млрд. туда, 15 млрд. сюда.

С.Алексашенко: В отличие от развитых стран мира, в России все, что связано с космосом – это государство, это ФСБ

С. Алексашенко― Я думаю, что при этих количествах миллиардов не сильно обращаешь внимание, сколько их, ты уже забываешь. И получается следующее. Почему его мотает. Мотает, потому что инструмент достаточно новый. Потому что все-таки 10 лет для современного финансового рынка это очень короткий срок. Еще непонятно его будущее. Непонятно, каким образом государства будут регулировать. Потому что если почитать прессу года два назад, то многие центральные банки раздумывали, а не стоит ли нам всерьез запретить операции с криптовалютами. А не стоит ли их подвергнуть специальному регулированию.

А. Орехъ― Как всякую непонятную вещь проще запретить.

С. Алексашенко― Вот. Как, например, в России закон о цифровых финансовых инструментах, не очень понимая, что это такое, зачем – сразу запретить. Этим запретить, здесь запретить. Здесь отчитываться. Здесь то, здесь се. И еще вообще ничего не существует в России, никакие свои криптоинструменты, уже сразу все запретить. А закон о золоте — такого не существует. В принципе любой россиян, который не верит политике ЦБ России или политике ФРС США, может пойти купить золото и положить его у себя дома и хранить. Поэтому для простоты я предлагаю к любой криптовалюте относиться как к золоту. Как слитку золота. В принципе есть большое количество в мире, кто считает, что у слитка золота есть инвестиционная стоимость. То есть вы его купили, но, условно говоря, сегодня золото стоит 1880 долларов за унцию. А два месяца назад стоило почти 2100. Но зато пять лет назад оно стоило 1200. А 8 лет назад стоило 1900. Золото же тоже мотает, просто его мотает с меньшей частотой. Но с не меньшей амплитудой.

А. Орехъ― Об этом меньше пишут в СМИ. У нас 4 минутки осталось. Я без своей любимой космической темы не мог обойтись. Тем более это с одной стороны технологии, экономика, а с другой стороны нечто духоподъемное. Сейчас под большим впечатлением многие от очередных успехов НАСА высадка на Марс. У нас таких проектов нет. Это хорошо, это плохо. Может быть нам надо вкладываться во что-то более земное, практичное. И не тратить миллиарды на освоение космоса, высадку каких-то на Луне человечков своих.

С. Алексашенко― Нам – это кому?

А. Орехъ― Россиянам, России, РФ.

С. Алексашенко― А мы с вами и не вкладываемся. Правда?

А. Орехъ― Но мы-то с вами да, мы с биткоином только разобрались.

С. Алексашенко― В биткоин еще готовы подумать, вкладываться или нет. У нас же космос – государственный бизнес. То есть в отличие от многих стран мира, развитых стран мира, в России все, что связано с космосом – это государство, это ФСБ, это государственный контроль, государственные ограничения. Поэтому никакая частная инициатива в России с точки зрения космоса невозможна. Дальше мы очень хорошо знаем и по множеству примеров даже из последней истории лет 20, что государственный бизнес – это самый неэффективный. Из всех возможных. Это самая неэффективная форма организации бизнеса. А непрозрачность государственной корпорации — это заведомо место, где хорошо воровать, при этом не нести никакой ответственности и не получать никаких результатов. Госкорпорация Роскосмос — один из таких примеров. И еще во времена правительства Медведева, открытого правительства была попытка разобраться с целями Роскосмоса, с задачами, сформулировать какие-то стратегические направления развития. Эта космическая индустрия, космические генералы как-то это все дело быстро замяли. Похоронили. И мне кажется, что Владимир Путин сделал очень правильное решение, назначив на Роскосмос Дмитрия Рогозина, которому точно совершенно результат неважен. Любые достижения, на Марс прилетели сразу три спутника, не будем забывать, что помимо американцев — Иран, Эмираты и Китай.

С.Алексашенко: Путин сделал очень правильное решение, назначив на Роскосмос Рогозина, которому точно совершенно результат неважен

Которые там сделали свои фото. То есть в принципе это мировая гонка, из которой Рогозин сказал: да слушайте, мы не участвуем, мы же там заведомо проиграем. Наш спутник либо взорвется на старте, либо собьется с курса, либо у него потеряется связь, либо еще чего-нибудь. Но я точно знаю, Владимир Владимирович, что тот спутник до Марса не долетит. Давайте мы пропустим этот раунд, но зато мы запланируем полет к Альфа-Центавре. А для того мне нужно очередные сто миллиардов долларов или рублей выделить. Лет через 250 мы запустим ракету к Альфа-Центавре. И с таким руководителем, который в принципе не может, там на самом деле Рогозин от Путина мало чем отличается. Путин не очень хорошо, не то что, он вообще не может объяснить, куда он хочет вести Россию. В чем состоит цель движения, что является идеалом. Как выглядит его Россия будущего. У Навального есть прекрасная Россия будущего. Какое-то видение. Он ее обрисовал в своей политической программе. У Путина никакого видения будущего нет. А раз у Путина нет, представляете, Рогозин взял и нарисовал видение будущего, которого нет у Путина. Конечно, его после этого уволят. Поэтому вот яблоко от яблони, что называется, не сильно далеко катится.

А. Орехъ― Да. Чуть мы не перешли на другие политические партии. Но времени уже, к сожалению, не осталось. Про яблоки и яблони. Спасибо большое. Сергей Алексашенко был сегодня в программе «Особое мнение». Через час у нас будет Александр Проханов, его в эфире «Эхо Москвы» чуть ли ни год не было. Так что Александр Андреевич нас проведает и мы его послушаем. А в 20 часов программа «В круге Света», впрочем, я так уже ближе к теме расскажу, что увидите и услышите. Спасибо еще раз.