О.Бычкова― 19 часов и 7 минут московское время. Добрый вечер, добрый день! Это программа «Особое мнение». у микрофона — Ольга Бычкова. С особым мнением Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, глава Совета «Фонда защиты прав человека». Гарри, добрый вечер, добрый день!

Г.Каспаров― Добрый вечер!

О.Бычкова― Первое, о чем я хотела спросить, это, конечно, по поводу санкций. «Рейтер» утверждает, что министры иностранных дела Евросоюза договорились о новых санкциях против российских чиновников. И вопрос в связи с этим: а помогали они когда-нибудь чему-нибудь и каким-нибудь целям вообще?

Г.Каспаров― Можно, конечно, уйти вглубь истории, вспомнить, скажем, санкции против режима апартеида в ЮАР. Помогли санкции, между прочим. Когда санкции носят, действительно, направленный характер и за ними стоит политическая воля. Что касается санкций в современной истории, уже после распада СССР, после окончания «холодной войны», в целом они, конечно, играли роль, но далеко не столь позитивную по одной простой причине: за ними не стояло политической воли.

Если санкции принимаются как реакция на общественное мнение, как реакция на действие какого-нибудь авторитарного, тоталитарного, террористического режима, но при этом не ставится задачей по-настоящему воздействовать на поведение этого режима, конкретного диктатора, то, естественно, эффект от санкций будет в лучшем случае половинчатым, и, конечно, они не будут приносить того эффекта, который могли бы принести.

Запад очень медленно вводит санкционные механизмы против России. В целом санкции, которые внесены, они не носят критического характера. Только сейчас Запад начинает подбираться к такому мягкому подбрюшью путинского режима. Мы до конца не знаем всей истории принятия этих санкций сегодняшних, которые обсуждали министры Евросоюза. Они должны выступит с более подробным заявлением. Но, судя по всему, они ограничатся руководителями силовых ведомств. Это, конечно, лучше, чем майоры и полковники. Конечно, если туда попадает Бастрыкин или Краснов, — это уже другая история. Но это все равно не затрагивает финансовую основу путинского режима, путинской диктатуры.

И тот факт, что западные правительства очень осторожно, я бы даже сказал, трусливо обходят этот вопрос — а речь идет о сотнях миллиардов долларов, которые контролируются путинские олигархи и уже, так или иначе, встроены в экономическую, политическую, социальную ткань западного общества, — пока не будет нанесен удар по этим финансовым щупальцам, конечно, рассчитывать на решающий эффект санкций не приходится.

О.Бычкова― Собственно, когда говорится о санкциях Евросоюза против этих конкретных людей, это что такое: запрет на въезд в страны Евросоюза, блокировки счетов в банках? Это не то же самое?

Г.Каспаров― Мы же понимаете, что запрет на въезд вряд ли является критическим для того же Бастрыкина. А что касается счетов, я полагаю, что если они распределены, то вряд ли сам Бастрыкин, или сам Патрушев, или сам Краснов эти счета контролируют напрямую. Для этого есть жены, дети, родственники, доверенные лица, и понятно, что даже если посмотреть на финансовые средства, которые находятся под контролем этих лиц, то все равно это будет очень малая часто того, что по-настоящему влияет на западное общества. Деньги, которые находятся в руках олигархов, которые находятся в руках тех, кто распоряжается этой инфраструктурой. Понятно, что санкции, скажем, против Костина и Шувалова, руководителей двух крупнейших российских банков, работающих на зарубеж, были бы гораздо более эффективны.

О.Бычкова― А зачем вводить санкции против Костина или Шувалова, которые вот точно, я в этом уверена, не травили Навального Новичком?

Г.Каспаров― Опять-таки мы подходим к главному вопросу. Мы рассматриваем отравление Навального просто как единичный случай или как часть государственной политики? Можно сказать, конечно: отравили Навального нехорошие люди. Причем даже, скорей всего, можно спуститься до какого-то уровня. Вот эта команда, которая занималась, как мы уже понимаем, отправлениями, подготовкой убийств, и зачастую это приводило к летальному исходу активистов, она действовала на свой страх и риск или под руководством свои начальников непосредственных. Может быть, команда у Бортникова. Но главное же в другом — откуда деньги на всё это? Кто обеспечивает финансовую самостоятельность режима? А если мы говорим о том, что нужно воздействовать на действия путинского режима, то надо в первую очередь искать финансовую составляющую.

И пока не появится политическая воля и не будет поставлена задача обуздать, во-первых, путинскую агрессию за рубежом, вот эту гибридную войну. Хотя в некоторых странах, она, как известно, как в Украине, она далеко не гибридная была, и дать четкий сигнал, что за действия, подобные отравлению Навального будут серьезные последствия, всё будет продолжаться. В данном случае Путин поражает все эти половинчатые решения, уклончивые фактически как карт-бланш для продолжения своей преступной политики.

О.Бычкова― Но они воспринимаются как слабость, допустим, да.

Г.Каспаров― Безусловно.

О.Бычкова― Но то, что происходит на Востоке Украины, допустим, предполагаю я, рассуждаю, — это не очень сильно интересует другие стороны света. Отравлени Навального как такового, наверное, тоже, наверное, не стоит таким, совсем фактом международной политики до тех пор, пока всё не оказывается перенесенным за пределы России.

Г.Каспаров― Я что-то не понял, а что, Юго-восток Украины — это уже пределы России?

Г.Каспаров: Только сейчас Запад начинает подбираться к такому мягкому подбрюшью путинского режима

О.Бычкова― Нет, это я сказала через запятую в том смысле, что впечатление такое, что Запад, Европа — не знаю, кто еще — забыли давно уже про эту Украину, потому что непонятно, что там уже делать, и уже всех этот очередной конфликт подвисший, замороженный, страшно утомил. Но «Новичок», который оказывается в Европе, например — это, конечно, ужасная и опасная вещь. Какая должна быть политическая воля? Почему она не проявляется?

Г.Каспаров― Здесь надо просто понять, что то, что происходит, сейчас продолжает происходить на Юго-востоке Украины, в аннексированном Крыму — это же на самом деле не вопрос отношения России с Украиной. Это на самом деле последовательная целенаправленная политика путинского режима на фактически ликвидацию международного права как такового. И непонятно, где это всё отзывается. Ну, хорошо, Донбасс вроде никого сильно не волновал. Про Чечню даже уже не вспоминаем, про ковровые бомбардировки в Чечне, прошло 20 лет.

А Сирия, а химическое оружие, которое применяет путинский подельник Асад в Сирии? А ковровые бомбардировки Алеппо? А продолжение этих фактически необъявленных войн в Африке, которые ведут пригожинские бойцы, ясно, отстаивая коммерческие интересы путинского ближнего круга? А, скажем, отравление Скрипалей в Англии? А это уже применение химического оружия на английской территории. Можно вспомнить, конечно, и 2006 гой, отравление Литвиненко. И ведь, между прочим, это на самом деле не просто отравление Литвиненко. Это демонстративный плевок в лицо всему западному миру. Убийца Литвиненко заседает в Российском парламенте 15 лет и себя очень хорошо чувствует. И вообще даже не рядовым членом, а каким-то даже руководителем.

Путин сознательно идет по этой дорожке. И пока, надо сказать, никаких серьезных последствий не было. А вот то, что эта ткань, которая с таким трудом сплеталась после Второй мировой войны — международного сотрудничества, соблюдения правил, поисков компромиссов, — то, что она последовательно разрушается, Запад реагирует поздно на это. Да, конечно, когда уже начинаются хакерские атаки в Америке, когда уже следы путинской агентуры видны в брекзите, на всех выборах в Европе и США, тогда появляется какая-то политическая воля реагировать. И все равно мы слышим того же Макрона — трусливое, жалкое заявление о том, что без контактов в России мира в России быть не может. Диалог с Россией уже состоялся. Европа сказал: «Освободить Навального». Путин сказал… ну, не будем даже говорить, что он сказал. Он не сказал даже — показал просто, куда им надо идти.

И что дальше? Этот диалог будет продолжаться. Соответственно, Путин воспринимает его как слабость и фактически как предложение действовать дальше.

О.Бычкова― Мы сейчас прервемся буквально на одну минуту на небольшую рекламу в программе «Особое мнение», и Гарри Каспаров вернется в эту студию.

РЕКЛАМА

О.Бычкова― И мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона — Ольга Бычкова. С особым мнением Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, глава Совета «Фонда защиты прав человека». И мы, разумеется, в прямом эфире «Эхо Москвы». Вы можете нас и по радио услышать и увидеть в трансляции «Эхо Москвы» на основном канале. И написать нам тоже можно по телефону: +7 985 970 45 45 — он работает не только для эсэмэсок, но также и для Telegram и WhatsApp.

Естественно, есть чат в YouTube, который пишет: «Просим про Дзержинского», «Хватит про Дзержинского», «Не просим про Дзержинского». Ну, надо объяснить. Вот я не понимаю. Может быть, действительно, надо согласиться и не протестовать против того, чтобы поставили снова эту штуку на Лубянской площади, и пускай он там стоит всем в назидание?

Г.Каспаров― Это мы про кого сейчас говорим: про Дзержинского, Невского или еще кого-нибудь?

О.Бычкова― Ну, хорошо, начнем с Дзержинского, далее по списку пойдем.

Г.Каспаров― Какого истукана будем ставить там? По большому счету, честно говоря, это вообще не имеет значения, потому что это очередное отвлечение от серьезных вызовов, которые стоят сегодня перед российским обществом.

О.Бычкова― То есть это такой очередной «Ленин в Мавзолее», что ли? Так вы думаете.

Г.Каспаров― Ленин в Мавзолее, он не очередной, он один. Я всегда говорил об этом, что будущего у России, пока эта мумия лежит на центральной площади страны, быть не может.

Что касается Дзержинского, я просто напоминаю, что в 91-м году это был очень грамотный ход тогдашнего мэра Гавриила Харитоновича Попова, который фактически сфокусировал энергию толпы на памятнике, подогнав подъемный кран, или, может быть, два подъемных крана было.

Памятник над, он же памятник. Кто ж его посадит? — если мы вспоминаем советскую классику.

О.Бычкова― Или кто его положит.

Г.Каспаров― И кто его положит. Проблема же не в памятнике, а в том, что стоит за памятником. Так вот огромная энергия, которая тогда могла привести к тому, что это позорное место, одно из самых преступных мест в России — Лубянка — была бы снесена просто, вот этот символ советской диктатуры и преступления, — вся эта энергия ушла в памятник.

То же самое и сейчас. Поставят его, не поставят, снова: будущее России невозможно, пока ленинская мумия лежит в Мавзолее и пока это здание стоит на Лубянке. Поэтому, когда будут сносить — а я не сомневаюсь, в прекрасной России будущего его будут сносить — ну, памятник Дзержинскому до кучи уберем. Будет стоять какой-нибудь другой памятник — ну, пусть стоит. Это никого по больному счету не интересует. Памятник — вторичен. Главное — это то, что Россия сегодня снова находится под властью чекистской диктатуры. И не надо отвлекаться на мелочи. Дзержинский, Невский, кого не поставь — фонтан там будет бить красного цвета, чтобы соответствовать кровавому прошлому — это опять всё вторично.

Г.Каспаров: Это целенаправленная политика путинского режима на фактически ликвидацию международного права

Надо концентрироваться на главных вопросах. А вопрос главный: будущее России невозможно без того, чтобы искоренить преступное советское прошлое, которое проявляется во всех новых законных, подзаконных актах, которые штампует Государственная дума, в фактическом возвращении всевластия КГБ. В какой-то мере те минимальные ограничения, которые существовали в Советском Союзе, потому что как-то обращали внимание на какую-то букву закона, — сейчас они просто выброшены за ненадобностью в мусорный ящик.

О.Бычкова― Да, речь идет, в первую очередь, как я понимаю, о сегодняшней истории про ужесточение ответственности за оскорбление ветеранов Великой отечественной войны, но и реальный срок. Это группа единороссов, в том числе Ирина Яровая известная. Это всё теперь расценивается как форма реабилитации нацизма. Очень трудно понять вообще, что имеется в виду под этим самым оскорблением ветеранов, если честно.

Г.Каспаров― У меня ровно этот вопрос крутится на языке: а что такое оскорбление? А кто решает вопрос оскорбления? А то, что ветераны живут в нищете, является оскорблением? То, что на фоне чудовищного богатства эта власть, которая уже 20 лет купается в нефтедолларах, не могла решить такую простую проблему как дать каждому ветерану по квартире, это не является оскорблением? Вот вся эта единороссовская мразь, которая там сидит, она не могла просто какой-нибудь указ принять, поделиться. Сами могли бы сброситься — у них столько там денег. И обеспечить каждого ветерана — их там осталось все наперечет — квартирами. Нет, не получилось.

Кроме того, если я правильно понимаю, вот этот штраф, который Навальному сейчас впилили — 850 тысяч рублей, — он же идет в казну. То есть он фактически идет к государству, а не этому ветерану. Сколько лет пенсий этом ветерану 850 тысяч составляют — 4 года или больше? То есть понятно, что на самом деле ветеран — это разменная карта. И процесс, конечно, был позорным. Навальный, может быть, был излишне эмоционален, но я понимаю его реакцию в этой ситуации. Понятно, что ветерана, который ни сном ни духом об этой ситуации, использовали. Понятно, что внучок активно на этом спаратизировал. Понятно, что в накладе он не остался…

О.Бычкова― Этого мы не знаем, но выглядит не очень красиво, да.

Г.Каспаров― Опять: всё тайное станет явным. Внучку не так много лет, если он думает, что это всё будет вечно, он заблуждается. И Навальный выйдет на свободу, я в этом не сомневаюсь, и страна будет другой. Главное, чтобы ничего не забыли, чтобы не было того же 91-го год, когда, знаете, «давайте начнем жить сначала». Сначала не начнем жить, пока не подведем черту под всем этим прошлым, и не только дзержинским, сталинским и прочим… брежневским, а под путинским тоже. Поэтому, как говорится, слава богу, всё пишется, вся информация сохраняется. Даже книги не нужны, все есть в онлайне, в YouTube. Всё не закрыть. Важно просто это всё запомнить, зафиксировать.

А оскорблять память — ну, ну так на самом деле память о войне — это память о войне. Проблема в том, что над этой памятью давно уже надругались как советские историографы официальные, так и сегодня путинские, которые приватизируют. Такое ощущение, что Путин уже организовывал великую Победу наряду с полковником Брежневым.

Поэтому нам важно будет, мне кажется, и под этим подвести черту. Советский Союз был агрессором вместе с фашистской Германией в 39-м году. СССР Сталинский развязал Вторую мировую войну вместе с гитлеровской Германией. И из песни слов не выкинешь.

О.Бычкова― Вот за такие высказывания тоже скоро будут очень сильно карать, буквально в ближайшие несколько месяцев, по-моему, с лета.

Г.Каспаров― Я понимаю, да. Еще раз повторю: если там записывает Яровая, можно записать: «Советский Союз вместе с Фашистской Германией развязал Вторую мировую войну». И это факт, который не скрыть никакими законами, которые принимаются какими-то непонятными людьми, организацией, которая называется почему-то Государственной думой, хотя дум там нету, там просто есть взятие под козырек.

А дальнейшее развитие нашей страны, оно будет полностью зависеть от того, как мы сможем разобраться с историей, как мы сможем объективно ее оценить и подвести черту под абсолютно преступным советским прошлым. И пока эти миазмы прошлого будут влиять на нашу жизнь, ничего получаться не будет.

О.Бычкова― А подводить черту под советским прошлым, каким бы оно ни было, кто должен? Должно сколько поколений смениться? Потому что вот люди, которые сейчас, наоборот, эту черту всячески, не знаю, не подводят, а, наоборот, жирно обводят красным это советское прошлое и еще подсвечивают неоновыми подсветками, там проблема в том, что просто люди, которые не вышли ментально из Советского Союза или что? То есть что, их дети уже подведут черту, внуки? Может быть, еще нужно еще 5 поколений подождать?

Г.Каспаров― Зачем ждать так долго? Германия сумела подвести черту достаточно быстро под фашистским прошлым.

О.Бычкова― Но ей это очень дорого обошлось, надо сказать.

Г.Каспаров― Тем не менее, сегодня Германия живет не в пример лучше России, вообще одна из самых передовых стран. Сумела с этим преступным прошлым справиться. Кстати, и Япония имела тоже такую, скажем, спорную историю: шлейф преступлений тоже был. И тем не менее сумели от этого избавиться. С американской помощью, да. Как кто-то скажет, с американской оккупацией, но, тем не менее, можно избавиться.

В России, мне кажется, сегодня уже подрастает поколение, и этих людей мы видим на улицах — молодых людей, которые протестуют, для которых это не является предметом культа. Потому что нам сегодня пытаются это втиснуть как культ. На самом деле, надо всего-навсего следовать фактам. Есть огромный фактический материал. Слава богу, XX век — это не какое-то дремучее Средневековье. Документов более чем достаточно. О чем тут можно спорить вообще?

Если, конечно, использовать такие категории как оскорбление, справедливость, то, конечно, можно придумать что угодно. Но если просто следовать фактическому материалу — и слава богу этих материалов хватает с избытком, как о преступлениях большевиков в Гражданскую войну, как и Большом терроре, как и о преступлениях в ходе Второй мировой войны и после оккупации Восточной Европы как итог этой войны, — всё это задокументировано. Надо просто с этим научиться жить. Это наша история. И если мы хотим извлечь из нее какие-то уроки, то надо научиться объективно оценивать, а не отдавать на откуп паразитам, которые пытаются что-то из нее выжать, чтобы решать свои сиюминутные проблемы.

Так вот и пытаются эти люди извлечь уроки, которые заключаются в том, что мы самые великие и нельзя в этом сомневаться.

Г.Каспаров― А за счет чего? Во-первых, это уже форма какой-то мании. Что значит, мы самые великие? А почему не самые великие американцы, китайцы, французы?

О.Бычкова― Потому что мы не китайцы.

Г.Каспаров: Проблема же не в памятнике, а в том, что стоит за памятником

Г.Каспаров― Ну, хорошо. Кроме того интеллектуальный уровень этих людей находится… надо ли оскорблять их сейчас, не знаю, не хочу ничего плохого говорит о неандертальцах. То есть если посмотреть, как они говорят, пишут или пытаются мотивировать свои действия, то, в общем, скажем так, на самый великих они не тянут.

О.Бычкова― Ну, это деликатно.

Г.Каспаров― Да. Я попытаюсь сдержать себя и быть максимально деликатным.

О.Бычкова― Это было проявление большой сдержанности, да. Хорошо, мы сейчас прервемся на несколько минут в радиоэфире, останемся в трансляции в YouTube. Это Гарри Каспаров, который вернется после этих нескольких минут в программу «Особое мнение»

НОВОСТИ

О.Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона — Ольга Бычкова. С нами сегодня — Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, глава Совета «Фонда защиты прав человека».

И не могу я не поговорить про освоение Марса, потому что 3 дня назад НАСА успешно посадила на Марс этот ровер. И уже видели все эти фантастические картинки. И на самом деле, конечно, если есть какие-то новости в эти дни, то, мне кажется, эта самая мегановость из всех мегановостей.

Г.Каспаров― Безусловно, это колоссальная новость, как бы демонстрация того, что несть освоение Марса — а есть освоение бюджета. И понятно, что российские ракеты никуда не полетят, потому что освоение бюджета является основной задачей «Роскосмоса», как и любых других государственных организаций.

Но это продолжение американской космической программы. И это еще раз демонстрация того, кто может добиться успеха в космической гонке. С одной стороны, иные структуры, а, с другой стороны, государственные структуры, имеющие максимальную поддержку частной инициативы. И если вначале Советский Союз поддерживал паритет в этой гонке, то довольно быстро стало ясно, уже к концу 60-х годов, что американцы вырываются вперед. И на сегодняшний день, как только Америка начинает концентрироваться на этой проблематике, становится очевидным, что мы просто живем уже в разных измерениях.

Да, какое-то время американцы использовали советские ракеты еще для доставки космонавтов на станцию.

О.Бычкова― На МКС.

Г.Каспаров― Ровно потому, что Америка прекратила свою программу, считали это ненужным, рискованным. В общем, Америка прекратила этим заниматься. но потом, когда задача была поставлена, Илон Маск один справился со всем этим. И это уже не какие-то исторические ракеты, а это новые, совершенно принципиальные решения, которые открывают дорогу к высадке на Марс уже людей. Но то, что сейчас удалось американцам послать этот марсоход, потом этот вертолетик, который там летает, — это на самом деле демонстрация невероятных возможностей человечества. И этого добивается свободное человечество, важно отметить — свободное человечество.

Советский Союз, я говорю, напрягся и сумел на первом этапе — спутник, Гагарин — добиться небольшого перевеса. Но как только заработала вся машина свободного мира, которая использует колоссальную энергию людей, а не только тех, кто в шарашке сидит, сразу стало ясно, кто почем и что почем.

Кстати, не будем забывать, что если мы все время говорим, что американцы опирались на разработки фон Брауна, который делал Фау-1 и Фау-2…

О.Бычкова― Во время Второй мировой войны, немецкий ученый.

Г.Каспаров― Правильно, немецкий ученый и часть его ближайших сотрудников оказались в США и играли важнейшую роль в разработке этих первых американских ракет. У нас был Королев — у них был фон Браун.

Не будем забывать, что Королев и Глушко (который делал двигатели), они получили гораздо больше информации, потому что основным немецкие разработки, как бы железо находилось на советской территории. Именно поэтому Королева выпустили, потому что Глушко, поняв, что попало им в руки, попросил Сталина, и, естественно, Королева, который сидел в это время в тюрьме, выпускают, он начинает этим заниматься. Безусловно, это был колоссальный прорыв. Тем не менее, все равно база для этих идей, база для первых советских разработок была создана в той же самой Германии. То есть в этом плане Германия дала жизнь двум космическим программам.

О.Бычкова― Но все равно недостаточно было присвоить себе эти секреты или украсть их. Все-таки нужен бы гений этих людей, чтобы создать всю эту программу.

Г.Каспаров― Безусловно. Но только американская программа пошла дальше, и была высадка на Луну. И «Челенджер» был, американский корабль многоразового использования. Когда американцы ставили задачу какую-то, они ее решали.

В России мы видим на сегодняшний день — сколько уже прошло с момента распада Советского Союза — мы по-прежнему плетемся в хвосте. И все новые объявления, которые делает Рогозин, мы понимаем, это очередной способ подоить бюджет.

На самом деле не только ведь Марс. Самую передовую вакцину сделали в США. То есть свободный мир показывает свои преимущества. Причем оперативно реагирует. Как только появляется вызов, мы сразу видим, как энергия свободных людей, которым позволено экспериментировать и допускать ошибки, не скованными государствами ограничениями, правилами, которые направлены на то, чтобы минимизировать частную инициативу, — как они добиваются успеха.

Я с большим оптимизмом смотрю в будущее, потому что ясно, что при том толчке, который получил сейчас свободный мир из-за пандемии — надо делать сейчас вакцины, надо вообще делать много вещей, которые позволяют рисковать, как не позволялось рисковать раньше. Я думаю, что Илон Маск может, действительно, добиться в ближайшее десятилетие прорыва. И я очень надеюсь, что мы через 10 лет будем говорить не о космическом аппарате на Марсе, а о людях, которые пойдут по красной планете.

О.Бычкова― Но тут сразу несколько вопросов у меня возникает. Во-первых, по поводу вакцин. В России разработали этот самый «Спутник». И мы как раз начали об этом говорить с Гарри Каспаровым в перерыве сейчас. Продолжим. Я, конечно, не специалист в вакцинах и не вирусолог, и не врач, но, мне кажется, что все-таки вакцину «Спутник» сделали достойные российские ученые, которые по-прежнему еще умеют всё это делать и талантливы, и знают, за что браться. А ее так странным образом пиарили, предъявляли миру и собственному народу совершенно другие люди — вот эти все, извините, сапожники, которые нам навешивали много всякой лапши на уши по всем другим поводам. Но нельзя смешивать одно и другое.

Г.Каспаров― Мы с тобой не эксперты ни в биологии, ни в химии. Поэтому можем на ту операцию, которую черпаем из открытых источников. Что касается Pfizer, что касается Moderna, что касается AstraZeneca, мы знаем итоги испытаний, информация максимально распространена. Ее можно анализировать. Ничего подобного со «Спутником» не произошло. Российская вакцина не имеет такого же объема информации, которую можно проанализировать.

Сам процесс изготовления вакцины по-прежнему является не то что тайной за семью печатями, но он не подвергся такому же скрупулезному анализу, как подвергаются западные вакцины. И это одна из проблема сейчас. В Европе некоторые страны, которые находятся в конце очередь, как например, Словакия, требуют скорее получить любую вакцину, даже «Спутник V». Но Евросоюз располагает правилами, им на сегодняшний день Евросоюз не готов выдать патент на использование вакцины, создание которое и компоненты которой не прошли того же спектрального анализа, который проходили другие вакцины.

С AstraZeneca тоже казалось, что всё хорошо, а потом выяснилось, что против нового южно-африканского вируса, вариации, она не так эффективна; против людей старше 65+ не так эффективна. То есть западное общество накапливает информацию. Потому что эти массивы информации можно собирать и анализировать. Увы, ничего подобного с российской вакцины нету.

И кроме того мы знаем самый просто индикатор: глава государство вакцинируется публично. Пока Путин рассказывает нам, точнее не Путин — Песков о том, что у Путина есть собственный график вакцинации, понятно, что ни о каком серьезном использовании «Спутника» в правительственных кругах речи не идет.

Г.Каспаров: И Навальный выйдет на свободу, я в этом не сомневаюсь, и страна будет другой

Более того, хотелось бы у необходимо узнать, чем там они вакцинирутся все?

О.Бычкова― Я знаю, что очень многие люди, когда «Спутник V» еще был на стадии испытаний именно из власти, из бизнеса, из того, что называется круги, они все бежали, это было страшно модно прошлой весной или летом и когда это было, я не помню. Было страшно модно пойти и привиться «Спутником» раньше всех.

Г.Каспаров― Не верю.

Г.Каспаров: Слава богу, XX век — это не какое-то дремучее Средневековье. Документов более чем достаточно

О.Бычкова― Это правда.

Г.Каспаров― Ни одному слову не верю. Эти люди, которые так бережно относятся к своему здоровью, рискнут применить вакцину, которая не проверена? Не верю ни секунду. Продемонстрировать свою лояльность, вколов себе плацебо, пожалуйста. А то, что они были готовы колоться, не верю. Не сомневаюсь, что все он нашли уже пути получить Moderna , Pfizer или, может, ту же AstraZeneca.

О.Бычкова― Ну, ладно, посмотрим. Вакцины по осени считают, что называется.

И еще один вопрос в связи с этим все-таки про космические программы. Почему Россия не выбрала себе, например, как возможность для самоутверждения, что она снова великая и вот это всё, что мы сейчас наблюдаем на примере, например истории Великой Отечественной войны или еще чего-нибудь такого военного, — почему не была для такого патриотизма выбрана космическая программа? Не были бы брошены, например, все силы на то, чтобы сделать что-нибудь по-настоящему красивое и великое в этой области? Остались только вот мемасики Рогозина, извините, в соцсетях.

Г.Каспаров― А на какие деньги дворцы строить?

О.Бычкова― Ах, черт!

Г.Каспаров― А яхты, а поместья? На все же денег не хватает. А зачем нужна космическая программа дорогостоящая, более того, с совершенно неочевидным итогом, когда все равно принцип: «украл — убежал», нефть подкачал, газ подкачал, лес вырубил — продал китайцам. Это всё понятно. И вложился, естественно, в западные ценные бумаги или в какие-то акции. Зачем надо заниматься рискованным делом? Осваивать Марс — и осваивать бюджет. Понятно, чем занимается Рогозин. Поэтому сомнений быть не может. Вот есть простая тема. Можно бороться за права ветеранов. Не давать им квартиры, не заботиться о том, чтобы они прожили на год, на два на три больше, а просто бороться за их права, паразитируя на воинской славе. Это просто.

Г.Каспаров: Все новые объявления, которые делает Рогозин, мы понимаем, это очередной способ подоить бюджет

Еще раз говорю: каждый ищет славу и величие, исходя из собственных представлений об этом.

О.Бычкова― Спасибо большое Гарри Каспарову, 13-й чемпиону мира по шахматам, главе Совета «Фонда защиты прав человека». Это была программа «Особое мнение».

Мне остается только сказать, что после 8 вечера по Москве, то есть уже меньше, чем через полчаса в программе «Полный Альбац» — адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова. После 9 вечера — «Личный прием» с Евгением Ройзманом. И в 22 ав программе «Разбор полета» — журналист Маша Слоним.

Спасибо всем, до свидания!