Особое мнение СПб

С. Кагермазов― 11 часов 8 минут в Петербурге. В студии – Сергей Кагермазов. А вы слушаете «Особое мнение» журналиста Сергея Ковальченко. Первый мой вопрос по поводу очень странного интервью, которое состоялось сегодня ночью наверное в самой модной социальной сети «Клабхаус». Предпоалгаемая дочь Путина, Луиза, дала интервью своему расследователю, журналисту Андрею Захарову. Сейчас он журналист Би-Би-Си. Кто не помнит, Захаров сделал предположение в своем материале, что это незаконнорожденная дочь Владимира Владимировича от некой его любовницы по фамилии Кривоногих. И вот эта молодая девушка высказалась в этом «Клабхаусе», а там общаются только голосовыми сообщениями. Как тебе показалось, настоящая ли это дочь, а если настоящая, то что это за заявление такое было? Она говорила, что золотой миллиард правит миром и коронавирусом убивает людей? Рассказывала о своих модных увлечениях. А какое у тебя впечатление от этой беседы?



С. Ковальченко― Я практически следил за этой беседой, прочитал ее сразу еще ночью. Отрадно, что новые технологии и социальные сети, которые появляются в интернете уже не позволяют ничего скрывать. Владимир Путин через свои государственные телеканалы, через свои 50-минтные сюжеты Дмитрия Киселева может сколько угодно говорить и про свой дворец и умалчивать о своих женщинах и детях, но такие вещи могу все высвечивать как рентген. Если цитировать этот прекрасный диалог, то журналист Андрей Захаров спрашивает: «Вы дочка Владимира Путина?» Луиза промолчала. «Мы договорилсь, что на самый вопрос мы не отвечаем!» — хором сказали подруги. И тут даже мое мнение не нужно.

А дальше – замечательная речь, это связано с возрастом, Луиза – девушка юная и некоторые ее метания во взглядах на золотой миллиард и все остальное можно списать на то, что вряд ли она барышня сильно начитанная и интересующаяся новостями. Она говорила, что больше интересуется графическим дизайном. Кстати, «факультет в тряпочке», который она упомянула, он является лучшим в городе среди всех мест, где учат дизайну.

С. Кагермазов― Университет технологий и дизайна.

С. Ковальченко― Мы знаем, что старшие девочки, дочери Владимира Путина, никогда не давали интервью и не разговаривали с журналистами.

С. Кагерзмзов― «Эти женщины».

С. Ковальченко― Да, он называет их «эти женщины», и мне кажется, что для них это должно быть унизительно. Мужчина может прятать своих женщин, на называть их так уничижительно на публике… Вот он и Алексея Навального не упоминает, «этих женщин» не упоминает. Личная мания величия. А здесь молодая девушка решила пообщаться с тем, кто проводил расследование. И она же не сказала нет!

С. Кагермазов― А почему все так уверены, что она незаконнорожденная дочь? Мы это обсуждаем, а вдруг действительно, ей случайно повезло, она попала в поле зрения журналистов и набивает себе очки, набивает подписчиков в инстаграме? Вдруг мы сейчас совершаем большую ошибку, так дискутируя?

С. Ковальченко― Сейчас не XVIII-й век, и не XIX-й, когда мы говорим о незаконнорожденных детях. Сейчас нет незаконнорожденных детей.

С. Кагермазов― Образно, говоря.

С. Ковальченко― Это совершенно конкретная девочка, и я не специалист по ДНК и не собираюсь ничего утверждать. Но то, что мы видели в фильме Алексея Навального, и он показал ее лицо, в отличие от Андрей Захарова, и мне кажется, что она очень похожа на молодого Владимира Путина.

С. Кагермазов― А хорошо ли поступил Навальный? Молодой человек, девушка, взяли и лицо показали. И никаких доказательств.

С. Ковальченко― У Навального своя война с Кремлем, и тут судить, кто лучше их них я не берусь. Я не Григорий Алексеевич Явлинский, и судить Навального, который сидит в тюрьме, не буду.

С. Кагермазов― Но он же это сделал до того?

С. Ковальченко― Я думаю, что этот фильм был козырем на случай, если его посадят, если бы его не посадили, то вряд ли фильм вышел бы в таком виде. Он вышел бы, но без такого надрыва.

С. Кагермазов― Навальный – политик. Он вправе…

С. Ковальченко― Мы рассматриваем политику, как какое-то хождение по лугу, срывание цветочков с пестиками и тычинками. А политика – это жесткая игра. Навальный играет жестко. Кремль тоже с ним играет жестко. Я не буду судить человека, который сидит в кремлевском централе ни капли.

С. Кагермазов― Вчера было широкое обсуждение Навального, что делать с огурцами и солью, которые передали Навальному, и какие возможны рецепты. Это он высказал судье, вместо того, чтобы говорить по существу вопроса, делая все происходящее фарсом. А почему Навальном позволяют устроить из суда фарс? По идее, его уже должны судить за оскорбление судьи? Но мы видим великолепную буффонаду, но выглядит это странно, учитывая, что он первый и главный враг государства.

С. Ковальченко― Не думаю, что к нему кто-то приходит и спрашивает, будет ли он устраивать буффонаду по отношению к судье.

С. Кагермазов― А почему не пресекают?

С. Ковальченко― А как его пресечь? Убрать его из зала?

С. Кагермазов― Например!

С. Ковальченко― Эта история все-таки играет какую-то роль, несмотря на все раздражение Кремля, Марии Захаровой и Марины Симоньян, это то, что в суд ходят западные дипломаты и следят за западные дипломаты и следят за этим. Фарсовость процесса видна всем. После приговора первого суда, Джо Байден сразу выступил, потому что американские дипломаты ему об этом доложили. Не секрет, что дипломаты не просто сидят в разных странах, и наши дипломаты занимаются этим, и их дипломаты. И шпионаж – это тоже их деятельность, и это ни для кого не секрет. К нему приковано очень большое мировое внимание в силу того, что Навальный выжил после отравления и за этим потянулась цепь расследований. И мы узнали, что у нас практически действует эскадрон смерти ФСБ. И они должны соблюсти эту процедуру, а Навальный в силу своего характера и понимания того, что ближайшие несколько лет он проведет в тюрьме, идет в ва-банк. И стебется и глумиться и над судьей, и над прокурором. И это высвечивает и фарсовость этого суда, и того, что происходит вокруг него. Не знаю, как бы я вел себя в этой ситуации, но я Навального не осуждаю и мне нравится его смелость.

С. Кагермазов― А хорошо ли это выглядит со стороны? Как он там паясничает!

С. Ковальченко― Какая разница, как это выглядит со стороны?! Ну, сидит человек в тюрьме, рассказывает там про голубцы. Ну глумится над судьей… Он обесценивает деятельность этой судьи! Пускай он не очень хорошо выглядит в данной ситуации, но судья выглядит еще хуже. И эта прокурорша выглядит еще хуже. И этот внук выглядит еще хуже. Они все хороши. Процесс заказной, как и процесс по «Ив Роше» заказной. И почему бы Навальному не устроить бы из этого цирк? А как он должен себя вести?

С. Кагермазов― А почему бы ему не извиниться перед этим ветераном? Не сказать, что мол высказался в сердцах…

С. Ковальченко― А почему он должен извиняться?

С. Кагермазов― «Вы тут ни при чем, вас использовали, извините! Путин – вор, а вы, простите меня, Игнат!» А он все продолжает его то куклой называть с медальками, то внука проститутом назвал. Может быть какая-то часть избирателей не будет рада, что их возможный будущий президент так себя ведет. Сказал бы: «Дедушка, прости! Под горячую руку мне попал».

С. Ковальченко― Ну так дедушка не попадал под горячую руку. Они объясняют, что с точки зрения закона, там не было никакой клеветы. Дедушка попал в кучу вместе с другими людьми.

С. Кагермазов― Клеветы не было, но оскорбление было!

С. Ковальченко― Я считаю, что такая модель поведения возможна. У меня много вопросов, которые я сейчас в эфире задавать не буду, в силу того, что у нас куча законодательных ограничений, и меня потом засудят к едрене фене, и вас тоже. Но фарсовость процесса, давай я скажу аккуратно? Глядя на пиджак с наградами, а я давно интересуюсь историей второй мировой войны, и наградную систему для рядового состава, знаю неплохо. Из боевых наград на этом пиджаке я вижу только орден Отечественной войны, который давали всем, кто находился в действующей армии в 45-м году на линии фронта к 40-ю Победы. И я знаю, что этому человеку 94 года, и давай отнимем 76 лет и посмотрим, сколько ему было в 45-м. Я это говорю для того, чтобы в дальнейшем вся патриотическая общественность не взвилась кострами, и чтобы Следственный комитет не пришел бы ко мне домой.

С. Кагермазов― Они могут сказать, что не тебе выбирать, кто ветеран, а кто нет. У нас все ветераны равны, независимо от их возраста.

С. Ковальченко― Но со времени окончания войны прошло 76 лет, в мае месяце скоро будет. В Ленинградской области последний ветеран, который был на фронте, умер в декабре прошлого года. Настоящих ветеранов уже почти не осталось. А если они и остались, то это люди глубоко пожилые, конечно уважаемые, и использовать их в таком суде… Мы сейчас обсуждаем моральные качества Навального, а хотелось бы обсудить моральные качества людей, которые это затеяли. Реально грязная история. Прямо грязная. И люди, которые сейчас по телевизору сейчас устраивают свистопляски и по социальным сетям, это – за гранью! В нормальном обществе такое невозможно.

С. Кагермазов― В нормальном обществе ветеранов не называют предателями.

С. Ковальченко― Разве он сказал, что ветеран холуй и предатель?

С. Кагермазов― Он так назвал всех, кто снялся в ролике.

С. Ковальченко― Давай не передергивать. Навальный вышел и сказал, что ветеран Артеменко – холуй и предатель?

С. Кагермазов― Он сказал это про всех в том ролике.

С. Ковальченко― Он так не сказал. Да, он сказал про всех, кто был в ролике, но если брать конкретную юридическую историю…

С. Кагермазов― Он же не сказал, что кроме ветерана Артеменко?

С. Ковальченко― Нет.

С. Кагермазов― Ну вот.

С. Ковальченко― Кроме текста есть еще и контекст. Скорее всего не имелась в виду история участия Артеменко во второй мировой войне, а говорилось об участии всех этих фигурантов в компании по обнулению сроков Владимира Владимировича Путина.

С. Кагермазов― То есть, в этом контексте, ветеран Артеменко холуй и предатель?

С. Ковальченко― В контексте обнуления. Ты что ли меня сейчас пытаешься под статью подвести? Ты не вопросы задаешь, а пытаешься меня подвести под статью. Это плохой разговор. Ты понимаешь, какие у нас сейчас законы. Я не говорю, что ветеран Артеменко холуй и предатель. Он прожил более-менее достойную жизнь, но при этом он оказался в этом списке. Навальный скопом назвал этих людей холуями и предателями. В юридическом плане, как говорят его адвокаты, конкретно это не относилось. Вот и все, что я могу сказать.

С. Кагермазов― Твой прогноз по Навальному? Он ограничится этим сроком? Или ему будут накидывать до скончания веков Путина?

С. Ковальченко― А это как Путин захочет. Путину сейчас важно, чтобы он просидел до выборов 2024 года, чтобы он не принял в них участия. Закроют, и может быть выпустят после 24-го года. Как захотят! Это же не плоскость юридической истории, а плоскость желания авторитарного лидера.

С. Ковальченко: С. Кагермазов― Совет Федерации утвердил пять кандидатов в члены Центризбиркома, и там нет Эллы Александровны Памфиловой. Как нам это трактовать?

С. Ковальченко― Но еще же не вечер! Еще и президент предложит своих кандидатов. Эллу Александровну может предложить президент, как будущего председателя Центризбиркома. Посмотрим и на тот список. Думаю, что у них там уже все согласовано вне зависимости будет ли там Элла Александровна или не будет. Будет Элла Александровна, будет и обеспечение выборной компании с ее женским напором, как это было в 19-м году. Не будет Эллы Александровны, будет просто мужчина-бюрократ, который будет тихо оформлять все решения и не обращать внимания на то, что говорит общественность.

Помнишь историю с Цыпляевым, которого пытались сделать председателем Петербургского Горизбиркома? Но это же невозможно…

С. Кагермазов― Бывший декан юрфака РАНХиГС.

С. Ковальченко― Его обвинили в том, что он – враг России, он ходил в какие-то консульства. Нет, такие люди сейчас там не нужны. Это будет ЦИК, который оформит то решение, которое будет нужно, а нужно будет конституционное большинство для «Единой России», его и сделают. Мы же говорим не про выборы, а про то, что будет оформлено то решение, которое нужно людям во власти. Как они се йчас решат, так и будет.

С. Кагермазов― Фонд «Петербургская политика» опубликовал свой сценарий и назвал план «Крепость. Время перемен. Ускользающее большинство». «Крепость» – понятно, как в отдел полиции никого не пустят и все захватят себе. «Ветер перемен» — это что-то посередине. А «Ускользающее большинство» — кого допустят в Госдуму. Имеет ли смысл делать вторые или третьи сценарии, или только остановиться на плане «Крепость», или возможны разные исходы событий?

С. Ковальченко― То, что предложил фонд «Петербургская политика», это всего лишь три сценария, которые предлагают эксперты. Некоторые из них близки к власти, это сбалансированная организация во главе с Михаилом Виноградовым, который старается быть взвешенным экспертом.

Могут быть и другие экспертные центры, которые могут предложить свои сценарии. Это как история с выборами 16-го года. Когда один товарищ говорил, что мы все пройдет честные выборы, а за сутки до выборов скажет, что «Ну их на хрен! Проведем как обычно».

С. Кагермазов― А кто это скажет? Кто так говорит?

С. Ковальченко― Очень много будет разговоров про честные выборы. Но вся история повторится и план «Крепость» — наиболее предпочтителен для властей и более безопасный. Они это делали уже много раз. И почему они в этот раз должны от этого плана отступить, зная, что в стране экономический кризис, связанный и с коронавирусом, и с санкциями, покупательная способность населения падает, курс рубля оставляет желать лучшего. Поэтому – «Крепость», это когда ты вычищаешь всех возможных кандидатов, которые могут быть недостаточно хороши в плане лояльности и еще на стадии регистрации оставляешь людей, которые «присягают на верность» партии власти. Все кандидаты будут согласованы и им будет объявлено наибольше благоприятствование. В Петербурге уже говорят, что будет электронное голосование и тут важно, кто и как будет считать эти электронные голоса.

С. Кагермазов― А оно будет? Звонили Николаю Булавину, зампреду ЦИК, и он сказал, что ни в коем случае не будет его у вас. «Мы категорически против».

С. Ковальченко― Булаев – второй человек в комиссии, и возможно победит его позиция. Но для чистоты выборов в Петербурге электронного голосования быть не должно. Когда в 19-м году были выборы Беглова и муниципальные выборы, когда перед тем, когда Потехина пошла выступать в Центризбирком и говорить, как у нас все хорошо готово к электронному голосованию, в Петербурге началась массовая регистрация бюджетников и чиновников на Госуслугах. Знакомые, которые там работали, говорили, что всем сказано зарегистрироваться. Это означает, что это контролируемое голосование.

С. Кагермазов― В таком случае, это вопрос явки? Голосовать они же могут как хотят. Ну, зарегистрируются и явку повысят. А возьмут и проголосуют…

С. Ковальченко― Возьмут и проголосуют! В истории с трехдневным голосованием, когда у тебя есть пятница, рабочий день, то ты приходишь в пятницу на работу и голосуешь под контролем начальника и уходишь.

С. Кагермазов― Почему под контролем? Там тайно, за ширмочкой.

С. Ковальченко― Какая ширмочка, если ты голосуешь на Госуслугах? Через свой комп. Как на ЕГЭ. «Все открыли листочки. С красной строки начали». Думаю, что ровно такая же история и была. В кабинет заходит человек, все открыли свои Госуслуги, нажали на кнопку и отправили. И получили законный выходной. Когда есть трехдневное голосование, когда даже не надо устраивать в субботу рабочий день или в воскресенье, как они обычно делают голосование на производстве, когда Кировский завод весь сгоняют на работу почему-то в воскресенье и заставляют голосовать на работе.

C. Кагермазов― Прервемся в радиоэфире на московские новости и останемся на Ютубе.

НОВОСТИ

С. Кагермазов― У нас очень была интересная беседа на Ютубе, подключайтесь! Вы услышите там, то, чего не услышите в радиоэфире. Газета «Ведомости», петербургский выпуск, пишет то, что в принципе, известно. «Единая Россия» в городе имеет низкий рейтинг, и соответственно она столкнутся на выборах с трудностями. А как будут режиссироваться выборы в нашем городе? И кем? Хватит ли сил Смольному заинматься и выборами в Госдуму и выборами в Законодательное собрание? Или спикер Вячеслав Макаров, наш лидер-единоросс сохранит рычаги влияния на выборы в городской парламент?

С. Ковальченко― Опять про электронное голосование. Оно выгодно Смольному. Это видно из того, что Смольный его лоббирует и его сми это дело поддерживают. Большинство чиновников и бюджетников – это сотрудники организации Смольного. И Смольный будет показывать за кого нужно голосовать. У Смольного в данном случае – свои интересы, а у «Единой России» — свои. Между Вячеславом Макаровым, главой «Единой России» Петербурга и главной парламента и губернатором Александром Бегловым есть конфликт. Если электронное голосование не получается, то Макаров во многом контролирует Горизбирком, несмотря на то, что председатель бегловский, но в большинстве комиссий сидят макаровские, и даже про некоторых влиятельных членов Горизибркома и не стоит говорить, которые умеют делать выборы как надо. Преимущество будет у спикера Закса, и в таком случае это будет традиционный сценарий: выхолащивание списков до регистрации, кое-где жесткое силовое противостояние на округах с кандидатами, и Макарова вообще не будет волновать ни реакция ЦИКа, как это уже было, его будет волновать только победа. На ближайшие пять лет он хочет контролировать свой удел – Мариинский дворец. Смольный будут больше интересовать выборы в Госдуму, потому что его будут больше спрашивать про Думу.

С. Кагермазов― Пришел вопрос, спрашивает Наталья, а возможен ли уход Макарова из Закса в результате выборов?

С. Ковальченко― Конечно нет! Макаров в любом случае станет депутатом Законодательного собрания.

С. Кагермазов― А почему такая уверенность?

С. Ковальченко― Он контролирует Петроградский район, там все муниципалитеты и все избирательные комиссии под ним, и депутатом Законодательного собрания он станет.

С. Кагермазов― Он может перестать быть спикером, но депутатом все равно станет?

С. Ковальченко― Конечно, мы все может перестать кем-то быть, и это жизнь. Ну, либо жесткое противостояние правоохранительных органов, но мы знаем, что у Вячслава Серафимовича есть в Москве надежные покровители, и это не только Валентина Ивановна Матвеенко, но и высокопоставленные военные, с которыми он учился в Суворовском училище. Это если его покинут сразу все, но я не знаю, что он должен сделать, чтобы сразу все покровители его покинули. Тяжелым ударом по Макарову будет вход Валентины Матвеенко, если таковой случится, кто-то говорит, что она уже и хочет, но большинство считает, что она крепко держится за свое кресло, и пока она в нем сидит, Вячеславу Серфимовичу ничего не угрожает.

С. Кагермазов― А увидит ли мы новые лица в Госдуме от Петербурга? Поменяются ли наши представители, наши народные избранники? Милонов, Вострецов, Марченко, Романов, Дивинский?

С. Ковальченко― Говорят, что Михаил Романов может пойти в Госдуму от Республики Коми. Дивинский может опять избраться при поддержке Вячеслава Макарова, как он это сделал в прошлый раз. Вопрос в том, какой будет план Кремля. Если план «Крепость», то нам вообще не важно, каких единороссов изберут. Будет Марченко или какой-то другой человек на его месте. Люди со значком «Единой России» — это понятная история. Контролируемое голосование в Думе за все, что надо. Сумеет ли пройти кто-то из оппозиционеров? Я не уверен, насколько это важно. Я знаю, что вроде бы Борис Вишневский собирается идти по Центральному району, пойдет Бортко, который после губернаторских выбров говорил, что его карьера закончена, но говорят, что он опять пойдет. Теоретически шанс у Вишневского будет, потому что он один из самых известных людей в городе. Но какую цифру и кто будет выдавать? Не думаю, что городские власти заинтересованы в таком депутате. Интересно, пройдет ли Оксана Дмитриева в Госдуму, будет ли она там представлять Купчино.

С. Кагермазов― А если освобождается место Романова?

С. Ковальченко― Если место Романова освобождается, то у Оксаны Дмитриевой самый высокий шанс. В районе ее муниципалы, и она постоянно что-то делает в Купчино, и она уже там была депутатом, в нее шансы наиболее предпочтительные победить на этих выборах, если будет на то воля… В прошлый раз ей нарисовали спойлеров, Олесю с Оксаной, были еще какие-то темные личности и непрозрачный подсчет. Последние десять лет мы не можем говорить, что как проголосовали, так и посчитали. Как надо, так и посчитают.

С. Кагермазов― Имеет ли смысл идти на выборы? Раз везде все схвачено и считать будут за нас?

С. Ковальченко― Им будет очень трудно фальсифицировать результат только в одном случае, если будет большая массовая протестная явка, как это было в 2011 году. Если люди прямо с утра в день голосования пойдут, если будут очереди на избирательных участках, и если опять начнут прятать бюллетени как в 11-м году, явка все равно была больше 50%. И явка больше 50% — это будет фиаско для «Единой России» в Петербурге точно. Но для этого оппозиция должна провести колоссальную кампанию по мобилизации своих сторонников, по убеждению их в том, что у них есть шансы, чтобы они оторвали свою пятую точку и пошли голосовать. Пока на всех предыдущих выборах оппозиции это не удавалось. Было ощущение, что части оппозиционеров что-то обещали, но в основном всех кидали…

С. Кагермазов― В чате просят тебя сказать про «умное голосование».

С. Ковальченко― «Умное голосование» — это очень хорошая история, опять же, если провести агитационную кампанию по «умному голосованию». Но к нему нужно привлечь не только молодых сторонников Навального, но и широкий круг людей, который пока еще не принадлежит ни к каким протестным идеям. Им нужно сказать, что вот – у вас есть инструмент. Вы не можете проголосовать за, потому что вам не дадут особо, но вы можете проголосовать против, таким образом. Опять надо возвращаться к истории «за любую другую партию, кроме «Единой России» и предлагать людям варианты. Но нужна кампания, люди должны вложиться в это и ресурсами, и перестать лениться.

С. Кагермазов― Последний вопрос, про памятник Дзержинского. Директор телеканала «Санкт-Петербург» требует его вернуть, потому что он был снесен незаконно, и что это вандализм. Здесь, на «Эхе» вроде бы все за закон. А как тебе кажется, надо его восстановить? Для справедливости.

С. Ковальченко― Возвращение памятника Дзержинского – это окончательное оформление чекистского реваншизма. Это еще одна ступень к возврату в историю геополитической катастрофы, это история про непроведенную декоммунизацию и десоветизацию. И это печально.

С. Кагермазов― А как же закон? Поставим, а потом по закону снесем? Если народ будет за.

С. Ковальченко― В Германии никому не приходит в голосу ставить памятники нацистам, даже потому, что они строили хорошие дороги.

С. Кагермазов― На этом мы вынуждены поставить точку. Сергей Ковальченко сегодня был у нас в эфире в «Особом мнении».