Е.Бунтман― Добрый вечер. В студии Евгений Бунтман, а со своим «Особым мнением» у нас Андрей Макаревич, музыкант. Андрей Вадимович, здравствуйте.

А.Макаревич― Привет.

Е.Бунтман― Попробуем ответить на вопрос, который задавал давеча Никита Сергеевич Михалков, удивлялся, чего не хватает артистам, которые вовлекаются в политику, выходят на митинги, если они зарабатывают от 150 до 300 тысяч рублей за съемочный день, чего не хватает, как вы думаете?

А.Макаревич― Никита Сергеевич, видимо все меряет деньгами. Смею уверить, что не все люди так устроены. И не исключительно в деньгах счастье. Людям не хватает огромного количества вещей. Людей не устраивает, что им врут каждый день, что их держат за дураков, что их настраивают друг против друга. Люди хотят жить в нормальной свободной стране. Только-то и всего. Причем, в своей. Не какой-нибудь за океаном, а в своей – нормальной, свободной стране.

Кстати, здесь все сводится к разговорам о Навальном, а Навального как раз я предлагаю сегодня вообще вынести за скобки, при сем моем к нему уважении и прочем, дело не в нем.

Е.Бунтман― А в чем?

А.Макаревич― А в том, что я сейчас перечислил. Я не понимаю, почему и для чего такие прилагаются старания, чтобы все равно это имело какую-то видимость законности, — зачем, уже ведь не надо, уже всем видно, что все это не так. На черта придумали обнуление? Ну, давайте отменим выборы – хватит, навыбирались – «Царь волею божией». Сколько надо, столько будет править. Я вас уверяю, что найдётся большое количество жителей в нашей стране, которые будут в восторге.

Чего там обсуждать насчет памятника Дзержинскому? Давайте Сталина поставим везде, где он стоял, а заодно и где не стоял – мест полно. И на это найдется масса людей, которые будут это поддерживать.

Е.Бунтман― А что же они смущаются и по-прежнему обсуждают Дзержинского ставить, или Александра Невского, или еще кого-нибудь?

А.Макаревич― Сохранение видимости приличий. Но поскольку этого все меньше и меньше с каждым днем, думаю, что… Знаете, в чем нашу власть нельзя обвинить, так это в непоследовательности. Вот если выбрана дорожка, вот мы по ней все и поедем. В общем, скоро финальная станция.

Е.Бунтман― Какая же она?

А.Макаревич― Ой, вам понравится.

Е.Бунтман― Не думаю. Вы говорите простыми и понятными словами о том, о чем я спрашивал у многих политологов и журналистов – почему перестали даже видимость соблюдать. И все равно не получится вывести за скобки Навального — вот личность Навального как политическую сущность мы выведем. Навального судили прямо в отделении полиции – без всяких судов.

А.Макаревич― Все это выглядит настолько по идиотски – для чего устраивать этот цирк? Ну, взяли, посадили, и все. Кого надо, того и посадили, на сколько надо, на столько и посадили. Нет, мы еще изображаем, что у нас все по закону. Какого лешего?

Е.Бунтман― А кому от этого легче станет, если престанут изображать?

А.Макаревич― Во-первых, меньше усилий, чтобы придумывать всякую ахинею каждый день. А во-вторых, уверяю вас, та часть электората, которая власть поддерживает, скажет: ну, наконец-то, вот сильная рука себя и проявила, нам бояться нечего.

Е.Бунтман― Слова, в том числе Навального и соратников Навального о том, что все больше людей недовольны Путиным, коррупцией, дворцом в Геленджике – это что? Это мечты?

А.Макаревич― Боюсь, что отчасти да. Потому что мне кажется, что пока это соотношение тех, кто доволен и тех, кто не доволен достаточно константно. Ну конечно, совсем жрать нечего будет, наверное, недовольных станет больше. Только не из-за дворца в Геленджике, к сожалению.

А.Макаревич: Чего там обсуждать насчет памятника Дзержинскому? Давайте Сталина поставим везде

Е.Бунтман― А почему не из-за дворца? Казалось бы, это такой символ, яркая вещь.

А.Макаревич― А что? У царя дворец должен быть. У царей всегда дворцы были. А на какие деньги, не нашего это ума дело, им там виднее.

Е.Бунтман― Но, может большее раздражение могут вызвать все эти ужимки: дворец не мой, а соседа, Ротенберга, или рабочие сами себе построили.

А.Макаревич― У нас четверть страны живут с сортирами во дворах. Им эти разговоры о дворцах ей-богу, как до Марса.

Е.Бунтман― То есть, нет разницы между дворцом и квартирой в Москве?

А.Макаревич― Или между двумя дворцами. Сколько их уже есть? Это что, один?

Е.Бунтман― Наверное, нет.

А.Макаревич― Конечно, нет.

Е.Бунтман― Есть ли необходимость держать лицо, соблюдать правила? Ну, стыдно перед Европой? Почему не ставят к стенке, почему не ставят Сталина повсюду, на каждой площади?

А.Макаревич― Я не знаю. Мне кажется, что если уж выбрали такое направление, чего тогда кривляться? Тогда давайте, строевым шагом, прямо по направлению. Мне это тоже непонятно.

Е.Бунтман― Но есть же какие-то сдерживающие удила?

А.Макаревич― Честно скажу – не хочу гадать. Может, кто-то сдерживает. Наверное, там наверху не один человек сидит, наверное, не у всех одинаковое мнение, наверное, все немножко по-разному видят будущее сове и общее. НО это мы занимаемся какой-то конспирологией, а я очень не люблю гадать на кофейной гуще.

Е.Бунтман― К сожалению, у нас нет других возможностей или инструментов — только гадать.

А.Макаревич― Ничего нет. Ну, тогда будем только наблюдать, как говорит Венедиктов.

Е.Бунтман― Давайте обратимся к вашему личному опыту противостояния артиста и власти. Многие вспоминали, что когда начались все эти истории, убрали упоминание с сайта театра Мейерхольда, Noize MC, музыканту, отказывают в площадках — он на это жалуется, что вы им посоветуете, как себя вести в такой ситуации?

А.Макаревич― Ничего не посоветую. Тут каждый решает для себя, и нет здесь никаких общих правил поведения.

Е.Бунтман― Как вы себя внутренне вели, это же большой удар, когда вас лишают того, чем вы живете.

А.Макаревич― Это очень неприятно. Но мне кажется, что здесь очень важно сознание того прав ты, или неправ. И если прав, значит, так обстоят дела, значит, что все проходит, и это пройдет. Значит, делай то, что можешь.

Е.Бунтман― Это осознание не сразу к вам пришло?

А.Макаревич― Тут долго сидеть и думать не надо.

Е.Бунтман― Потом и концерты вернулись и что, посчитали, что дороже связываться с вами?

А.Макаревич― Слушайте, за нашу 52-олетнюю жизнь у нас все столько раз отбирали и столько раз возвращали, что я уже немножко со счета сбился.

Е.Бунтман― Вот я и прошу, чтобы вы молодым артистам дали совет, которые с советской властью не сталкивались.

А.Макаревич― Мне гораздо важнее написать что-то хорошее. Если удается написать что-то хорошее, то для тех, кому это адресовано, это дойдет, долетит. Сегодня, слава богу, ест в возможность сообщить о том, что и как ты делаешь. А что касается концертов – ну, значит, какое-то время не будет концертов. Где-то не будет, а где-то будут. Все равно вода камень точит.

Е.Бунтман― Прежде, чем перейти к другим общественным и политическим вопросам, поговорим про концерты. Не прото, какие у вас творческие планы, а как вы справились с прошлым годом, психологически и финансово с прошлым годом, который был тяжелым для любой индустрии, тем более, артистической.

А.Макаревич― Ну, финансово мы не самая голодающая группа в стране. Да и тратить деньги было некуда совершенно — на еду вполне хватало.

Е.Бунтман― А развлекаться негде?

А.Макаревич― А развлекаться все равно негде. Так что сиди дома, занимайся чем-нибудь полезным, что я и старался претворять в жизнь.

Конечно, у меня на глазах огромное количество музыкантов, и очень хороших музыкантов, у которых просто деньги кончились, — сразу. Потому что у них маленькие дети, жены, а они работали по клубам, по каким-то небольшим концертам. Месяц, второй, третий, пятый – и что делать? Никакой помощи ни от кого не последовало, и не ожидалось. В общем.

Ну, о голодных смертях я не слышал в Москве, но вообще ситуация, конечно, неприятная и чудовищная.

Е.Бунтман― А у вас как это прошло?

А.Макаревич― Так я не считают, что все кончилось.

А.Макаревич: Совсем жрать нечего будет, наверное, недовольных станет больше. Только не из-за дворца в Геленджике

Е.Бунтман― Я посмотрел расписание на ЮТьюбе – там у вас много концертов.

А.Макаревич― Да. Надеемся, что сейчас будут какие-то послабления и полегчания. А до этого мы надеялись, что с января будут полегчания. Мы можем только гадать. Я вот застрял на месяц ровно вдали от родимых берегов. Здесь тоже коронавирус и каждый день все меняется – взяли и закрыли аэропорт на три недели, и все.

Сейчас в мире так обстоят дела, когда что-либо планировать заносчиво, недальновидно.

Е.Бунтман― Эта изоляция вам внутренне, в творчестве, помогла? Может, пишется лучше, ничего не отвлекает?

А.Макаревич― Точно не лучше. Вообще мне все время не хватало свободного времени, а теперь я пересмотрел все, что не успевал пересмотреть, прочитал все, что не успевал прочитать. А потом книжки кончились в моем представлении о прекрасном. Хороших фильмов тоже вокруг немного. А сидеть дома ты продлжаешь. И это, конечно, печально. Сесть и начать сочинять никому не нужный роман просто потому, что делать нечего, это глупая затея.

Е.Бунтман― Вернёмся к общественной жизни.

А.Макаревич― Вот пока не вернулись, хочу воспользоваться ситуацией, и, обращаясь к всем слушателям сказать, что у нас должен был быть концерт с программой, которая называется «L.O.V.E.— мы очень редко эту программу играем с замечательной командой «A'cappella ExpreSSS» в здании на Новом Арбате. Вот этот концерт перенесся с 21 на 28-е февраля. Именно потому, что я здесь застрял не по своей вине.

Е.Бунтман― Это пока не отображено у вас на сайте.

А.Макаревич― Уже отображено. «Машина времени», джазовая программа. Но мы ее играем очень редко, я ее сам очень люблю.

Е.Бунтман― По-прежнему будут соблюдаться всякие правила? По-моему, сейчас возможно 50-прцоентнео заполнение зала.

А.Макаревич― Я давно не был, не знаю, что нас ждет, это надо будет разговаривать с администрацией. Для меня это будет приятный или неприятный сюрприз.

Е.Бунтман― вы привыкли к тому, что пустые места вынужденно?

А.Макаревич― Привыкнуть к этому трудно, хотя человек такая скотина, ко всему привыкает. Еще годик и к этому привыкнем.

Е.Бунтман― Театральные актеры рассказывали, что это самое тяжелое, что когда они видят пустые места, они предчувствуют фиаско.

А.Макаревич― Естественно, это психологически понятно абсолютно.

Е.Бунтман― Вернёмся к общественной жизни. Митинги, которые прошли в разной форме, с разным содержанием — у вас какое впечатление от них?

А.Макаревич― Знаете, очень интересно. Я впервые за всем этим наблюдаю не из дома – неважно, ходишь ты на акции, или не ходишь, я вот не хожу, Но одно дело, когда они у тебя происходят за дверью, а другое дело, когда где-то очень далеко и ты узнаешь об этом из разных СМИ — к сожалению, уже давно получить беспристрастную информацию практически невозможно. Поэтому подается это либо с сочувствием, либо с осуждением. Для меня это были новые ощущения.

Вообще все это ужасно. Ужасно, что посмотрели на репетицию в белоруссии и пошил по этому пути.

Е.Бунтман― А почему ужасно? Кто пошел – протестующие или силовики?

А.Макаревич― Конечно, силовики. Когда беззащитных, невооруженных людей просто так хватают и лупят дубинами и арестовывают – мне это непонятно.

Е.Бунтман― А что касается формата протеста, каким он вам показался, удачным, неудачным?

А.Макаревич― Не знаю. Я не специалист по протестам.

Е.Бунтман― Боюсь, что никто не специалист сейчас. Все, кто могли бы стать специалистами, сидят, а не специалистов бьют.

А.Макаревич― С одной стороны все что происходит, все, что делается, все оставляет свой след. Ничто бесследно не проходит. Эффект бабочки существует. Тем более, что тут уж совсем не бабочка.

С другой стороны, надеяться на то, что завтра произойдет что-то глобальное и у нас начнется совсем другая жизнь – непохоже.

Е.Бунтман― Что должно произойти, чтобы началась другая жизнь?

А.Макаревич― Думаю, власть смениться.

Е.Бунтман― Мы в этой студии разговаривали с Ириной Прохоровой, замечательной, умнейшей женщиной, главой издательства «НЛО», она много говорила о том, что протестам не хватает символов, не хватает идеи. У вас какое впечатление сложилось, как должны возникнуть какие-то символы?

А.Макаревич― Не знаю. Я понимаю символы как какие-то игрушки, которые раздают на какое-то время, чтобы детям было интереснее.

Е.Бунтман― Я не имею в виду ершики, которые поднимают. Песни это важно для протеста. Я не представляю ни одного протеста без песни, честно говоря.

А.Макаревич― Да. Но сейчас не очень песен слышно. Вообще время песен, по-моему, прошло, у меня такое ощущение.

Е.Бунтман― Вы думаете?

А.Макаревич― Я так думаю. Проходит время песен.

Е.Бунтман― Но у других протестов в других странах песни есть. Были у украинского протеста песни, у Black lives matter, тоже есть свои знаковые песни, — почти всегда это есть, почему этого нет в России?

А.Макаревич― Хороший вопрос.

Е.Бунтман― Я не знаю. У кого спросить, кроме вас.

А.Макаревич― Дело в том, что песня это такая вещь, она появляется, когда появляется. Если человек, какой бы он чистосердечным ни был — Евтушенко очень любил реагировать стихами на все происходящие события, у него это так ловко и быстро получалось.

И вот даже если сейчас человек сядет, скажет: «напишу-ка я песню, которая объединит вокруг себя десятки тысяч и они все пойдут вместе, распевая песню» — получится говнище, клянусь.

Е.Бунтман― Скорее всего.

А.Макаревич― Так не бывает.

А.Макаревич: Финансово мы не самая голодающая группа в стране. Да и тратить деньги было некуда совершенно

Е.Бунтман― По моим наблюдениям – я работал на акции 31 числа, по моим наблюдениям, даже старые и очевидные песни вроде «Перемен» Цоя, как это было в Белоруссии, они не прилипают.

А.Макаревич― Так сколько же можно? Песня это такое живое существо, которое не очень долго живет, за редким исключением. Можно еще «Вихри враждебные реют над нами» петь.

Е.Бунтман― А почему нет — хорошая мелодия.

А.Макаревич― Были песни и были интереснейшие времена. Но они прошли.

Е.Бунтман― Нет голоса у протеста, он почему-то молчаливый – почему?

А.Макаревич― Не берусь судить, клянусь. Не берусь судить.

Е.Бунтман― Я просто этот вопрос не первый раз себе задаю и не могу понять, что происходит, почему в 2011-2012 году не получилось обрести голос, и не получается сейчас.

А.Макаревич― Да нет, при этом я слышу какие-то очень остро-социальные песни молодых команд – не хочу сейчас называть, а то получится, что я на них настучал.

Е.Бунтман― Но вам они нравятся?

А.Макаревич― Мне что-то нравится, что-то нет. НО в социальности им не откажешь. Просто прошли времена, на мой взгляд, когда идет демонстрация и хором распевает любимую песню. Мне так кажется.

Е.Бунтман― Вам просто не нравится, когда хором распевают, это какая-то советская травма?

А.Макаревич― Не в этом дело. Просто всему свое время.

Е.Бунтман― А чему сейчас время?

А.Макаревич― Я не понимаю. Я не понимаю, чем это закончится и как. Я только очень хорошо помню, что — у меня было острейшее ощущение — что еще недели за две до того, как началась Перестройка, а она началась довольно резко, — мне и в голову не могло прийти что-нибудь подобное в нашей жизни увидеть. А потом вот так — раз, — и весь мир повернулся на 180 градусов. Поэтому уже ничему не удивлюсь.

Е.Бунтман― И это Андрей Макаревич у нас со своим «Особым мнением». Мы сейчас прервемся на несколько минут, потом вернемся к разговору.

НОВОСТИ

Е.Бунтман― Это «Особое мнение» Андрея Макаревича и мы говорили и о митингах, протестах. Вы говорили, что не очень понимаете смысла разговора о памятнике Дзержинского. Но если абстрагироваться от нынешней ситуации, какой бы вы в идеале, как говорит Навальный, в «Прекрасной России будущего», хотели бы видеть памятник на этом месте, и должен ли он там быть?

А.Макаревич― Это вопрос архитектурный. Памятник там не помешает. И вообще надо сказать, что сама скульптура Дзержинского работы Вучетича, она хорошая как произведение искусства.

Другое дело, кому этот памятник. Вот его я бы категорически не хотел там видеть. А вообще на этом месте до революции был прекрасный фонтан. Это было очень красиво.

Е.Бунтман― Сейчас лучше было бы поставит нейтральный фонтан, или какой-нибудь памятник анти-Дзержинскому, условно говоря?

А.Макаревич― Давайте не будем ничего ставить, давайте выдохнем уже с этими памятниками. Ей-богу.

Е.Бунтман― Так лучше не ставить памятник никому, чем Дзержинскому?

А.Макаревич― Абсолютно. Пока можно воздержаться на какое-то время. Лет через 50 становится особенно ясным, кому стоило ставить памятник, а кому нет.

Е.Бунтман― Наверное, надо напомнить, что вы еще и архитектор по образованию, поэтому это важно. Снос памятника был правильным деянием?

А.Макаревич― был абсолютно правильным деянием. Потому что снос памятника сам по себе явился памятником тому, что в 91 году впервые в России победила свобода. Впервые. В первый, и боюсь, в последний раз. И конечно, есть люди, для которых именно это напоминание очень не устраивает.

Е.Бунтман― Сам этот акт сноса символический?

А.Макаревич― Конечно.

Е.Бунтман― Еще раз попробую спросить про символы. У оппозиции, у протестующих какого-то внятного символа не было. Между тем, идет еще один процесс над Навальным о так называемом оскорблении ветерана, где власть как раз едет на этих символах — на символах войны. Что с этим делать?

А.Макаревич― Не знаю. Я не могу это обсуждать. Это за гранью дора и зла.

Е.Бунтман― Я не про сам процесс, что делать с символами войны, которые узурпированы, монополизированы властью?

А.Макаревич― Потерпеть еще немного. Любая дурь кончается. Ну, если люди страдают отсутствием чувства такта, меры и вкуса элементарного – что тут сделаешь?

Е.Бунтман― Диктовать им свой вкус.

А.Макаревич― … попробуй, подиктуй.

Е.Бунтман― Пока не очень получается.

А.Макаревич: Уже давно получить беспристрастную информацию практически невозможно

А.Макаревич― Естественно, потому что это никто не слышит и не хочет слушать.

Е.Бунтман― Еще про символы и разговоры. На прошедшей неделе было много дискуссий. Одна из них — заочная дискуссия Явлинского с Навальным. Можно ли ругать или критиковать человека, который в тюрьме? Просто неочевидный ответ на этот вопрос – некоторые считают, что можно, а некоторые – нельзя. Как вам лично кажется?

А.Макаревич― Вопрос этический. Я не думаю, что здесь есть правила. Кого-то можно, наверное, кого-то нет.

Е.Бунтман― Для вас это правильно критиковать Навального сейчас?

А.Макаревич― Должна быть конкретная ситуация, Чикатило можно критиковать, когда он сидит в тюрьме?

Е.Бунтман― Хорошо, переформулирую — политзаключенного?

А.Макаревич― Смотря какого политзаключенного. А если он совершил террористический акт?

Е.Бунтман― Навального можно сейчас критиковать?

А.Макаревич― Я бы не стал, потому что, чёрт возьми, все, что вокруг него разыгрывается, выглядит безобразно. Просто безобразно.

Е.Бунтман― То есть, несвоевременно Явлинский выступил сейчас?

А.Макаревич― Нет. Давайте его сначала выпустят на свободу, а потом можете устроить политическую дискуссию.

Е.Бунтман― И вторая, вроде бы не имеющая формально никакого отношения к тому, что здесь происходит, — дискуссия вокруг текста Богомолова про новую этику. У вас какая этика, новая или старая?

А.Макаревич― Я с ужасом думал – не дай бог Европа прочитает. Она же этого не переживет. Это будет для них такой удар, она может тут и кончиться сразу.

Е.Бунтман― С эти спорить сложно – с влиянием этой статьи на старую или новую Европу. Но если по сути, если отвлечься от этого – вас раздражает новая этика?

А.Макаревич― Меня раздражает то, что мы все время спасаем мир, а у нас до сих пор задницу газетой подтирают. Может быть, мы все-таки уже своей страной займемся? А они там как-нибудь разберутся. Они ведь к нам не очень лезут новую мораль нам устанавливать, они занимаются своей жизнью. Так давайте этому хотя бы научимся. Ну, так это уже надоело.

Причем, это старейшая традиция, не сегодня и не вчера это началось, и не Богомолов это придумал.

Е.Бунтман― Думать без конца о том, что происходит в Анголе и Мозамбике?

А.Макаревич― Конечно. То Америка, то Украина – остыньте вы уже, боже мой. Дороги сделайте, ё-мое.

Е.Бунтман― Вы хоть иногда себя ловите на том, что размышляете о судьбах Европы? Бывает?

А.Макаревич― У меня не так высокопарно устроено сознание. Я думаю, что Европа давным-давно живет, и нас еще переживет.

Е.Бунтман― Боюсь, что в этой стране вы один из немногих людей, которые не задумываются ежеминутно о судьбах Европы, о новой этике, о том, как там голливудских актеров преследуют, несчастных.

А.Макаревич― Вообще, конечно, в мире много творится идиотизма в последнее время, на мой взгляд. Но, черт возьми, давайте заниматься своими делами.

Е.Бунтман― Но мы же должны стремиться, чтобы это, в конце концов, была самая большая проблема – что делать с этикой? Не о том, как наш коллега Сергей Смирнов сидит в тюрьме 15-е сутки.

А.Макаревич― А мы будем про этику.

Е.Бунтман― Ну, когда-нибудь мы будем об этом думать в первую очередь, а не о дубинках.

А.Макаревич― Вот тогда и поговорим.

А.Макаревич: Меня раздражает то, что мы все время спасаем мир, а у нас до сих пор задницу газетой подтирают

Е.Бунтман― А сейчас нет смысла говорить об этом?

А.Макаревич― Не время.

Е.Бунтман― Поэтому вызывает такое раздражение статья Богомолова – своей несвоевременностью?

А.Макаревич― Мне кажется – ну не знаю, я начинаю повторяться просто — ну, с себя надо начинать, со своих дел, со своих проблем. Со своих. Ну, хватит спасать Европу уже, хватит ей предлагать пути, ё-мое. Ну, давайте посмотрим непредвзятым взглядом, что делается у нас.

Е.Бунтман― А что может делать, условно говоря, тот же Богомолов?

А.Макаревич― Европу спасать, естественно.

Е.Бунтман― Может быть, это от невозможности здесь что-то изменить?

А.Макаревич― Почему? У него масса есть способов себя выразить и сказать, что он думает на этот счет. Он режиссер, актер прекрасный, он пишет, у него есть аудитория.

Е.Бунтман― То есть, сказать искусством?

А.Макаревич― Ну, конечно.

Е.Бунтман― Получается, что он должен заниматься своим? Спортсмен не должен говорить о политике, артист не должен говорить о политике?

А.Макаревич― Ничего подобного. Нет никаких запретов. Я пытаюсь объяснить, почему меня это раздражает. Вот я сейчас тоже сижу, и вместо того, чтобы заниматься музыкой, разговариваю черт знает, о чем.

Е.Бунтман― К сожалению, если мы не занимаемся политикой, То политика занимается нами. Может быть художник сейчас аполитичным внутри страны, или это аморально?

А.Макаревич― Я думаю, что это зависит от величины художника. Хотелось бы — не получается. Дело в том, что не получается. Художник очень часто не сам себе господин. Художник слышит голос, и он воспроизводит его – на бумаге, на холсте. Не знаю, у меня, например, так происходит чаще всего.

А если ты работаешь по какому-то заданному тебе плану или выполняешь постоянно госзаказ, наверное, ты уже не совсем художник, наверное, уже пропагандист.

Е.Бунтман― Или придворный художник.

А.Макаревич― Или придворный художник. Бывали и хорошие придворные художники – история знает. Я имею в виду уровень мастерства.

Е.Бунтман― У вас вызывает раздражение аполитичность ваших коллег, каких-нибудь, я не имею в виду никого конкретно?

А.Макаревич― Нет. Они взрослые мальчики, это их выбор.

Е.Бунтман― А прогосударственная позиция раздражает?

А.Макаревич― Она бывает вызвана, мне кажется, разными причинами у разных людей. У кого-то конъюнктурой, у кого-то совершенно загадочным, непонятным мне вдруг изменением сознания, неподвластному логике – такое я тоже видел. Не скажу, что их много.

А.Макаревич: Если ты работаешь плану или выполняешь госзаказ, наверное, ты уже не совсем художник

Е.Бунтман― Это меняет отношение к творчеству?

А.Макаревич― А это надо смотреть на творчество.

Е.Бунтман― Условный Прилепин, который, может быть говорит ужасные вещи, но хороший писатель, это перечеркивает?

А.Макаревич― Обидно, — вот так я скажу. Очень обидно. А потом, у писателя это рано или поздно вылезет – все, что он говорит, все равно вылезет. Потому что это один и тот же человек. А вот если это график, или композитор и он рисует какие-то прекрасные штуки, — я должен изменить свое отношение к его работам из-за того, что ему нравится наш президент?

Е.Бунтман― Вряд ли.

А.Макаревич― Вряд ли.

Е.Бунтман― Спасибо вам большое. Музыкант Андрей Макаревич в «Особом мнении» был сегодня. Спасибо вам большое и всего доброго. Спасибо.