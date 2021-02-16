Особое мнение СПб

А. Петровская― 11 часов и почти 7 минут, добрый день! У микрофона Александра Петровская. Со своим «Особым мнением» журналист и телеведущий – Кирилл Набутов. Кроме радиотрансляции нас можно видеть на Ютуб трансляции на канале «Эхо Москвы в Спб», подключайтесь! Прямо сейчас, когда мы разговариваем, идет третье по счету заседание в Бабушкинском районном суде по уголовному делу по клевете на ветерана. Два предыдущих заседания уже разошлись на мемы и на цитаты. Многие уже высказались и про то как организован этот процесс. Не остался в стороне и губернатор Петербурга, мы сюда привлекаем петербургскую повестку. Он тоже высказался, сказал, что некий блогер, видимо это – Алексей Навальный, оскорбил всех нас. А вас лично, Кирилл, Алексей Навальный оскорбил тем, как он прокомментировал видео, связанное с поправками в Конституцию?

К. Набутов― А вы сами-то как думаете?

А. Петровская― В данном случае, я не знаю как думать! Я хочу узнать ваше мнение. И ваши чувства.

К. Набутов― Жалко, что приходится тратить время на подобные разговоры. Кроме печального смеха они ничего не вызывают. Я не слышал, что сказал Беглов, но не удивлен этому. Человек, который сказал про жителей города, что они противные и активнутые, может и дальше сказать любую веселую историю, какую хочешь. А мы к большому сожалению наблюдаем не суд, а большую бутафорию, причем именно демонстративную, то тут и обсуждать нечего. Оскорбил ли Навальный своим текстом по поводу абсолютно бездарно сделанного ролика телекомпании «РТ», не хочу лишний раз ее поминать всуе, а оскорбил он кого-то или нет, это не имеет никакого значения. Не этот несчастный старик, так был бы придуман любой другой повод. Это совершенно очевидно всем нормальным непредвзятым людям. Дело не в оскорблении старика, на его месте и его внучки, и теми, кто ими оперирует как выставленными фронтменами.

Я бы, например, подал бы иск против Зюганова, потому что несколько лет назад выходил возлагать цветы к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, а это на самом деле – святое место. Без кавычек – святое место. Это память о миллионах погибших, наших соотечественников. А человек, по фамилии Зюганов, выходил возлагать цветы в тренировочной куртке с логотипом «Адидас». Я бы на месте любого, для кого память о войне свята, подал бы иск против этого человека. Но таких исков я не наблюдал.

А все что происходит сегодня – это бутафорское представление. Я не являюсь диким поклонником Навального, но в данном случае речь не об этом.

А. Петровская― Вы сказали про бутафорию и очевидность, и что жалко тратить на это время. Параллельная история, мы уже знаем, как по ней вынесен приговор, это – замена условного срока на реальный, при том, что Европейский суд уже все решил и Россия выплатила компенсацию. И при этом мы видим происходящее. А потом мы видим интерьеры «роскошной» квартиры Алексея Навального, в которой он жил несколько месяцев в Германии на фоне фильма про дворец Путина и так далее. Эти поводы настолько очевидны и абсурдны, а зачем их так выпячивают? Другого не нашли, так зачем про это? Может быть надо было поискать получше? Зачем эта демонстративность абсурдности?

К. Набутов― Зачем выпячивают такие темы, а не какие-то другие, надо адресовать это вопрос не мне, жалкому провинциалу, а тем, кто их выпячивает. Этих выпячивателей очень много, и они все получают очень приличную зарплату и очень не хотят с этой зарплатой расставаться. А придется, если они не выполнят поручение сверху – выпятить. Все просто и понятно, это трудящиеся, работающие на различных государственных СМИ. И если сверху приходит указание, что редакционная политика – выпятить что-нибудь про Навального, то они будут выпячивать всё с уровнем своего представления, таланта и профессиональной подготовленности. А слово «выпячивание» — очень правильное слово., это же что-то выпуклое, то есть – надувать пузырь или наваливать большую кучу, извините за не утренний образ, у нас 11 утра, а не вечера. И это нормальная практика – завалить «нехорошего» человека дерьмом, выпятив эту кучу. И уже не важно каким, главное обрушить его на мозги и уши зрителей и прочих потребителей контента специальных теле и радиоканалов, и газет.

Обычный потребитель контента, он мозг не включает, он употребляет его фоново, и сигнальные системы воздействуют на эмоцию. Никто ни во что не вслушивается, не анализирует, это удел немногих. Показали «роскошный» дом с ёршиком в уборной, и целых три комнаты, и с кофеваркой – вот смотрите, сука, как жил, падла! И этого достаточно. У гнида! Большинство будет реагировать таким образом. На это и рассчитывается. Чего мне вас учить, вы сами работаете в СМИ. Вы знаете, как это делается.

А. Петровская― Так мне и кажется, что здесь выбран неудачный! Если уж пытаться что-то найти, то надо искать там, где нет такого яркого фона, на котором любая кофеварка поблекнет!

К. Набутов― Таланта не хватает. Это вопрос исключительно исполнительского мастерства. И хотя для меня не все очевидно в фильме про дворец в Геленджике, совсем не все очевидно, и я, как профессиональный человек из области делания картинок, вижу швы, которые торчат между склейками, планами и темами фильма, но он сделан гораздо более талантливо, и гораздо более талантливее с точки зрения менеджмента – он выложен в определенный момент, как раз в момент, когда встал вопрос о возращении оппозиционера Навального домой, и как раз этот момент совпал с турбулентностью в США, на которые хотим мы или не хотим, но российская власть все время будет оглядываться, что бы она ни говорила, потому что США – самая мощная держава мира, как бы это ни было противно. И все это вместе было сделано талантливо. А реакция, которая пошла в ответ, демонстрирует, к сожалению, не очень высокий уровень таланта исполнителей. Эти сюжеты на РТР, и тем более на РТ, это просто другой уровень исполнительского мастерства.

А. Петровская― Про турбулентность вы буквально вторите Владимиру Путину, который говорит, что Навальный очень вовремя и хорошо использует эту турбулентность.

К. Набутов― Я не слышал, что про это сказал Путин, я не могу поставить себя на ту же степень гениальности, но мне кажется, что это очевидно.

А. Петровская― Мне кажется, что мы можем сравнивать гениальность медиа менеджеров или маркетологов Навального, которые что-то вовремя выложили или не вовремя, используют они мировую турбулентность или нет, вопрос в другом. Сюжеты, которые идут на федеральных каналах, которые обычно называют государственными, и кажется, что и эта история должна быть тоже в рамках государственной политики. И здесь возникает вопрос, а насколько уместно и полезно для государственной политики такое творчество, талантливое или не талантливое, выложенное в этот момент, именно сейчас, на этом фоне?

К. Набутов― Я не совсем понял вопрос.

А. Петровская― Вы сказали о качестве этого контента, а у меня вопрос, кто принимает эти решения, и зачем сверху дают указку этот контент производить? Ну а уж произвели, как смогли, этого мы обсуждать не будем. Кому-то может он и нравится. А сверху-то зачем сказали именно сейчас?

К. Набутов― Так это надо спросить у тех сверху! Как-то надо было отреагировать. Сначала никак не реагировали, такая позиция была с самого верха. Все видел, включая даже телезрителей, что глава великого государства не произносит даже фамилию неприятного ему типа, и вслед за ним все государственные СМИ, каковых у нас нынче подавляющее большинство, тоже не произносили фамилию неприятного типа. Потом, когда оказалось, что нельзя прятать голову в песок совсем, и стоять нагнувшись, потому что тогда, извините за прямоту не утреннего эфира, тебя поимеют в задницу, и надо вынуть голосу и что-то произнести и тогда они увидели, что известный фильм набирает десятки и даже сотни миллионов просмотров на Ютубе, и я, кстати, ни разу не слышал, что это накрученные цифры.

А. Петровская― Были подсчеты, кто посмотрел его целиком и так далее, повторные просмотры, но они все равно существенные.

К. Набутов― Все считают, и глубину просмотра, но понятно, что уже нельзя отмахнуться. Нельзя отмахивать от того, что зима, потому что уже лежит снег и в метр толщиной сугробы. И нужно было отрабатывать повестку. Меня блевать тянет от слова «повестка», сегодня используемого всеми подряд, потому что повестки бывает только две: повестка в суд, и повестка в военкомат. Ну и может быть повестка дня, то есть список тем, находящихся на обсуждении. Но сегодня отрабатывать это информационную сверху, может быть от Алексея Алексеевича Громова или от каких то других еще более великих людей нашей страны на каком-нибудь еженедельном собрании топ менеджеров СМИ, где прозвучало, что надо отрабатывать эту историю, как-то перехватывать инициативу, перехватывать. И стали перехватывать на том уровне сил, средств и таланта, которые у них имеются.

А. Петровская― Это в медиа пространстве.

К. Набутов― Это делается всегда так. Просто сейчас очень выпуклая история, в которой есть понятные действующие лица. В нем даже герои есть, как есть литературные герои в любом произведении. Но есть много тем, которые не имеют такой персонифицированности. И их тоже отрабатывают по полной, а как же!

А. Петровская― А как же история, что для политика не важна история со знаком плюс или минус? Важно, чтобы этот рейтинг был! И получается, что федеральные каналы нарабатывают, пока антирейтинг, но нарабатывают.

К. Набутов― Федеральные каналы максимально нарабатывают рейтинг, безусловно. Анна Андреевна Ахматова сказала: «Они делают рыжему биографию», когда слушала и читала новости про судилище над Бродским. И это явления одного порядка. Вопрос только в том, где и когда этот рейтинг сработает на пользу Навальному. Главный вопрос, который занимает меня, как каждого нормального психически человека, и наверное вас тоже, это вопрос его жизни и здоровья, как молодого человека, которому еще жить и жить. А этот вопрос находится на повестке дня.

А. Петровская― То, что история с ветераном вышла, признаюсь вам, хотя это и ваше особое мнение, но и я позволю себе сказать, что для меня совершенно удивительно, что она вышла в зал суда.

К. Набутов― Я вас перебью, у меня тут выскочила картинка, что прокурор, видимо эта комическая девушка, которая читала литературные произведения ветеранов, она попросила наказание – 950 тысяч рублей.

А. Петровская― И, учитываю судимость Навального, того, что она не снята, прокурор просит назначить наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф – без малого миллион рублей.

К. Набутов― Я увидел только штраф.

А. Петровская― Это один из телеграмм-каналов сообщает, будем за этим следить.

К. Набутов― Это у вас какие-то мусорные телеграмм-каналы! Уж сознайтесь, честно, какие-нибудь боты или тролли.

А. Петровская― А мы других и не читаем. Для меня удивительно, что история с ветераном вышла из поля общественной дискуссии, где могли бы быть и обсуждения и осуждения, в том числе и в адрес Навального и в защиту ветерана, но все это перешло в зал суда. И этот факт для меня удивителен. Еще месяц назад я бы в это не поверила. То, что эта история связана с Великой отечественной войной, с нашей великой историей, то, что именно этот контекст выбран для очередного судебного разбирательства.

К. Набутов― А что вас здесь удивляет?

А. Петровская― А это с вашей точки зрения показательно?

К. Набутов― А сами-то как думаете? Что же вы задаете такие детские вопросы? Неужели вы не видите…

А. Петровская― А я хочу, чтобы вы это проговорили! И раскрыли это!

К. Набутов― Сучара, что ты по этому поводу думаешь!? Не таись! Чего тут непонятного? В нашей огромной необъятной стране, а я не люблю употреблять слово «великая», потому что не очень понятно по каким критериям оценивается величие. По продолжительности жизни? По уровню жизни? По количеству жертв войны? По количеству известных художников? Но наша страна необъятна и велика, и при это в ней настоящих скреп, которые ее сегодня держат, и которые понятны для всех, есть только одна – чудовищной ценой добытая победа в Великой отечественной войне.

Ни у правого, ни у левого, ни у эллина, ни у иудея, ни у женщины, ни у мужчины, ни у представителя третьего гендера это не вызывает никаких сомнений. И показать бесовство, низость падения и сволочизм Навального лучше всего, если показать, что он посягнул на самое святое, причем это остатки живого святого. К сожалению, участники… Не знаю как дед по фамилии Игнат Артеменко, кажется он полковник в отставке, во время войны он был сопляком, но суть не в этом. Я допускаю, что он носит по заслугам свои награды, но он живой, а сегодня любой живой человек, который прошел войну – это живое воплощение святости. И покушение на него в глазах публики – это святотатство, что и требуется показать, что товарищ Навальный – святотатец!

А. Петровская― У нас покушение на истории вообще – дело опасное.

К. Набутов― Шутка, что у нас страна с непредсказуемой историей, она опять вернулась.

А. Петровская― И сегодня кассационный суд рассмотрит жалобу Дмитриева на решение Верховного суда Карелии, и том тоже понятно, что конкретно эта жалоба и этот суд к истории отношения не имеет, но вся история с судом вокруг Дмитриева опять же возвращает нас к теме истории.

К. Набутов― Этот суд над Юрием Дмитриевым к истории имеет самое прямое отношение и к тому, как в ближайшие годы на необъятных просторах нашей страны ее планируют трактовать. И в этом смысле иск, вчиненный Навальному… Там кто? Внучок вчинял иск? Когда дедушка вообще не знал, где он находится и что происходит. В этом смысле иск адекватен тому, который вчиняется Дмитриеву. Это примерно одно и то же. «Не замай! Наше святое. Чего ты, сука, копаешь останки и черепа с дырками в затылке! Тебе сказано, что это финны расстреляли пленных красноармейцев, вот и молчать! И поляки пусть заткнуться со своей Катынью!»

А. Петровская― Вернемся от истории к сегодняшнему дню. Вчера стало известо об отставке вице губернатора Евгения Елина. Кажется, что это номенклатурный вопрос.

К. Набутов― А я не знал! Я вечером был на работе. Отставка Елина! Как же город это переживет! И еще в такую зимнюю суровую пору!

А. Петровская― Вы сейчас говорите об этом с сарказмом? Или серьезно?

К. Набутов― Помилуйте, сарказм мне вообще не свойственен.

А. Петровская― Мы с вами не сидим в одной студии и мне трудно уловить нотки, и я прошу уточнения. Сегодня многие начинают говорить, что Елин – очень профессиональный человек, один из самых заметных и открытых чиновников Смольного, который там продержался не так долго, в этот заход. А можно ли отделять Елина от Смольного? Ходят слухи, что Елин…

К. Набутов― (смеется) Отделись Елина от Смольного? Смольный в этом случае звучит как фамилия!

А. Петровская― Ходят слухи и разговоры, что на самом деле Елин должен был не экономикой заниматься, и даже не коронавирусом, который вдруг на него упал, а тянуть на себя негатив по всем повесткам. А в какой-то момент он на себя негатив не смог, потому что гражданам все равно, Елин виноват или не Елин, а в целом, весь негатив идет на Смольный. И вот Елин уходит. Для вас это как? Для человека, который может глубже погружен во все происходящее?

К. Набутов― Только слово «повестка» не употребляйте! Скажу честно, без всякого сарказма, я не очень погружен в сегодняшние интриги Смольного, конечно у меня там есть знакомые, разные и на разных этажах власти, но я не очень погружен в эти интриги. Есть масса более интересных тем. Я не знаю, что происходило вокруг вице губернатора Елина последние месяцы и врать не хочу. И ерничать просто так, по поводу отставки человека, о котором я слышал хорошие вещи, я тоже бы не хотел. Это с моей стороны будет не порядочно. Я не знаю, что послужило причиной, государственная служба на этом уровне – это постоянное поле интриг. Отовсюду летят камни, нужно успевать уворачиваться и при этом успевать делать какие-то дела. В какой момент и что пошло не так и что послужило причиной его отставки, наверное ни вы, ни я не знаем, и не хочу по этому поводу горланить просто так. Вероятно это часть какой-то комбинации, может и отход в сторону, чтобы потом пойти наверх, всякое бывает. А бывает и наоборот. Не угодил кому-то или Москва хочет кого-то прислать. Сегодня у нас политика не публична, все это – дворцовые вещи и дворцовые интриги. Не имея полной информации я не могу ничего сказать.

А. Петровская― Перерыв на московские новости. В это время мы на Ютубе продолжим разговор и будем отвечать на вопросы, которые вы пишете в чате.

НОВОСТИ

А. Петровская― Об акциях, которые прошли на минувших неделях, и конкретно о последней акции, 14 февраля – «Любовь сильнее страха». Сегодня в «Утреннем развороте» мы спрашивали у наших слушателей, как им кажется, как прошла акция. ФБК, который признан иностранным агентом, и мы должны это повторять каждый раз, сказал что эта акция удачная, успешная. Им прислали много фотографий, что говорит о том, что акция – массовая. А у меня во дворе было 4 человека. И то, они подошли ближе к концу акции. И мне не показалось, что это очень успешная акция. Наши слушатели поделились почти 50/50. Кто-то считал, что это провал, а кто-то, что нет. А как считаете вы и какие у вас наблюдения?

К. Набутов― Я был не в городе и не мог наблюдать, какое количество фонариков было зажжено на улицах и во дворах города. А там, где был я, фонариков не было. Правда, мы зажгли фонарик, но вокруг – лес. Окружающие барсуки и еноты, суки, почему-то на эту акцию не вышли. Но мы с них спросим!

А. Петровская― Может они были просто не информированы.

К. Набутов― Нет, как все барсуки и еноты, которые только греют животы, они попрятались по своим норам в ожидании тепла. А в городе барсуков меньше. Я не могу ответить на вопрос, была ли акция успешной или нет, или провальной. Я не знаю ее критериев. Я не лазил по газетам и интернету, чтобы выяснить критерии успешности публичных акций, и не могу ответить, что для себя считают успешным организаторы, иностранный агент под названием ФБК и тех, кто выходил на улицы. Но то, что отклик есть и он большой – это безусловно. И то, что вся деятельность Фонда борьбы с коррупцией и его вождя теперь вызывает очень серьезную обеспокоенность во властных кабинетах – это тоже факт. И это будет делаться аккуратно, обставляться разными декорациями и определенной коррекцией в СМИ и во внутренних политических делах, это будет результатом событий осени-зима 20-21 годов. Меня сейчас могут обвинить в ревизионизме радикально настроенные борцы с режимом, имеют право, но это постепенно-постепенно-постепенно будет влиять.

А. Петровская― Говоря о времени, это постепенно-постепенно-постепенно, судя по тому, что я слышала на вашем Ютуб-канале, мы меряете по 30 лет, и постепенно – это довольно долго.

К. Набутов― Вы говорите о Ютуб-канале, где мы с сынками?

А. Петровская― Вы там отмеряли по 30 лет, и судя по тому, что последний срок у вас идет от 2015-го года, то это постепенно – еще долго!

К. Набутов― 25 лет. Мне так приятно, что у Ютуб-канала «Набутовы» есть такие молодые и прекрасные зрительницы! И слушательницы. Хотя он маленький и сделан не для того, чтобы зарабатывать деньги, а чтобы слегка порезвиться. Это моя гипотеза и теория, что 30-летние отрезки в истории нашего государства заканчиваются очередным сломом-переломом, тыдыщем каким-то, кинематографически выражаясь. Если считать концом оттепельного периода до 85-года, начала Перестройки, когда полностью изменились вектора по политическим движениям России, поскольку весь 14-й год – это Олимпиада в Сочи, как памятник овладению власти Путиным, а тут же – события в Крыму и егозахват или присоединение, а потом – Донбасс. И с 15-го года начался новый этап, и на мой взгляд он должен закончится в 45-м, то есть – 25 лет и я не доживу. Но я завещаю вам это посмотреть и потом расскажете мне, когда-нибудь, был ли я прав в своей гипотезе.

А. Петровская― Вспомним Григория Явлинского, который говорит, посмотрите, даже не за 25 лет, которые вы предвещаете, а всего лишь за пару месяцев, и всего за две акции, сколько у нас новых уголовных дел! Переполненные спецприемники и побитые люди. А как же мы тогда за 25 лет настрадаемся! Эти жертвы, они того стоят? Спросит вам Григорий Явлинский. Наверняка.

К. Набутов― Надеюсь, что не спросит, потому что я его сильно оскорблю. Не за этот вопрос. А вообще. Я очень побаиваюсь и недолюбливаю знаек. Явлинский – это классический вид знайки, к сожалению. А что касается жертв и всего остального, могу сказать печальную вещь. История России никогда не бывала без жертв. И жертвы всегда были очень большие. К большому сожалению. Ни одна победа русского оружия не была одержана малой кровью. Это всегда гигантские и как правило избыточные жертвы. Самый наглядны пример – это Великая отечественная война. Не будем уходить в предвоенную историю, блока с Гитлером и политических игр с Англией и Америкой, но победа была одержана ценой просто морей крови, нашей крови, наших солдат. В первый год войны, можно взять менее известные вещи, знаменитую войну с финнами 39-40-го годов, крошечная войнушечка, она шла сто дней и каждый день, какая-нибудь ерундовская операция силами одного армейского корпуса, и Советский Союз каждый день терял убитыми по полторы тысячи человек. Каждый день!

Жертвы и жертвенность – это однокоренные слова и неотъемлемая часть нашей истории. И это никуда не денется и дальше. Как это ни грустно мне сознавать. Я пессимист и я считаю так.

А. Петровская― У нас не остается времени эту тему развернуть!

К. Набутов― А я к вам больше не приду. Вы мне задаете вопросы, каждый – на три часа.

А. Петровская― Это я вас еще про манифест Богомолова не спросила! Но мы сегодня и об этом не успеем поговорить.

К. Набутов― Какой набор фамилий! Явлинский! Богомолов!

А. Петровская― Журналист и телеведущий Кирилл Набутов был в «Особом мнении».