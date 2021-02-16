М. Майерс― В эту студию ворвался Станислав Белковский, политолог. Здравствуйте вам!

С. Белковский― Во-первых, понимаете, я очень виноват, что я опоздал, но это еще не повод меня оскорблять. Я никакой не политолог.

М. Майерс― Это ваши враги из комнаты напротив. Сейчас мы с вами, когда у нас эфир закончится, пойдем отрежем им головы.

С. Белковский― У меня врагов нет. Это просто перепутали.

М. Майерс― А кто вы? Вы, Станислав Белковский — кто? Давайте уж сразу, с листа.

С. Белковский― Писатель.

М. Майерс― Писатель Станислав Белковский.

С. Белковский― Поэтому я еще раз приношу огромные извинения всей аудитории за то, что я опоздал. Но с другой стороны, вместо меня сейчас в студии был спикер гораздо более авантажный и выигрышный, чем я — Алексей Алексеевич.

М. Майерс― Не скромничайте. Смотрите, давайте тогда, раз мы извиняемся перед служителями, со слушателей и начнем. Вопросы, которые задают Станиславу Белковскому, писателю, на сайте «Эха Москвы» и по телефону +7-985-970-45-45. Илья: «Станислав Александрович, как вы прокомментируете почти одновременные статьи-манифесты Явлинского и Богомолова? В чем их скрытый смысл, на ваш взгляд?».

С. Белковский― Как говорил Михаил Михайлович Жванецкий устами Аркадия Исааковича Райкина… Там была такая мизансцена «Нет ли здесь второго смысла?». Не помните? Это Ширвиндт с Державиным. Александр Анатольевич Ширвиндт, здравствующий, и спокойно Михаил Михайлович Державин читали эту историю. И Райкин читал. «Нет ли здесь второго смысла?». — «Здесь и первого-то нет».

Нет, Григорий Алексеевич Явлинский сформулировал то, что он всегда говорил. Все эти предположения, что он написал это по заказу Администрации президента или имел какой-то корыстный мотив — нет, никакого корыстного мотива он, конечно, не имел. Он всегда так думал и написал это. Просто разница между подходами его и партии «Яблоко» в целом состоит в том, что Григорий Яковлевич считает, что партия «Яблоко» является его частной собственностью.

М. Майерс― Партия «Яблоко» это подтвердила своими последующими решениями.

С. Белковский― Поэтому он не может навредить партии. Это такая же позиция, которую заявлял в суде по ЮКОСу Михаил Борисович Ходорковский: что раз предприятие является моей частной собственностью, я не могу украсть у него деньги. Как юрист юристу, Мария, я вам хочу сказать, что это не совсем так с точки зрения гражданского кодекса. Потому что есть понятие гражданско-правовой автономии субъектов права и вообще автономии субъектов права. Грубо говоря, у меня есть дети, но это не значит, что я могу апеллировать к аргументу, что раз они мои дети, я могу сделать с ними всё, что угодно. На чем построена ювенальная юстиция. Я не могу делать всё, что угодно, потому что они совершенно отдельные от меня люди, несмотря на то, что они дети.



С.Белковский: Алексею Анатольевичу удалось качественно вписаться в это дело

Точно так же предприятие, которое мне принадлежит, является отдельным юридическим лицом. И партия «Яблоко» является чем-то отдельным от Григория Алексеевича Явлинского. И поэтому он, конечно, в прагматическом смысле слова нанес ей огромный ущерб. Но он так не считает. Он считает, что «государство — это я», «Яблоко» — это он, и поэтому он ни с кем не должен советоваться по этому поводу. Избирателей он, конечно, сильно потерял на этом.

М. Майерс― Просто у нас через какое-то количество времени было интервью с г-ном Рыбаковым. И как-то так мне показалось, что партия сплотилась в едином рывке. Хотя там некоторые молодежные отделения и прочие позволили себе высказаться против.

С. Белковский― Нет, Мария, то, что вы сказали, не противоречит тому, что сказал я. Он избирателей потерял, а не своих соратников по партии. Понимаете, ведь как была устроена партия «Яблоко» все эти годы? Все люди, которые высказывали какое-то несогласие с Григорием Алексеевичем, как правило, из партии исчезали. Включая Алексея Анатольевича Навального, кстати, который был в партии «Яблоко» когда-то давно. А тот, кто не исчез из партии, тот априори согласен с Григорием Алексеевичем.

М. Майерс― Принимается. А что касается момента…

С. Белковский― Про Константина Юрьевича Богомолова вы хотите спросить?

М. Майерс― Про Константина Юрьевича мы сейчас, давайте с «Яблоком» закончим. Очень многие люди, которые согласны с Явлинским де-факто…

С. Белковский― Да я тоже с ним согласен.

М. Майерс― …и фактически признают его позицию, обвиняли его в том, что он сделал это не вовремя.

С. Белковский― Это правда. Есть такой принцип уместности, который относится только к политикам. Вот к неполитикам, как я, это не относится. То есть я могу сказать любую бестактность, потому что я не политик. Потому что у меня нет избирателей, меня никто не выбирает. Я абсолютный одиночка. Но политик так говорить не должен.

Я, кстати, здесь в эфире, в моей программе «Время Белковского», то же самое говорил про Алексея Анатольевича Навального, который очень ругал Ивана Сафронова, журналиста «Коммерсанта», когда того посадили. Я сказал, что, может быть, по смыслу Алексей Анатольевич и прав. И то, что он инкриминирует какие-то проблемы Ивану Сафронову что тот уже давно работал на Рогозина — на уважаемого Дмитрия Олеговича Рогозина — может, это так и есть. Но зачем об этом говорить, когда человека посадили? Вот ту же самую ошибку (именно политическую) совершил Григорий Алексеевич.

М. Майерс― Умышленно или случайно?

С. Белковский― Нет, абсолютно закономерно. Не умышленно и не неслучайно, а закономерно. На мой взгляд, я защищаю Григория Алексеевича Явлинского, потому что, конечно, это было не конъюнктурное высказывание. Он не хотел ни к кому тем самым подлизаться или выбить 3% на выборах, как ему инкриминируют. Нет, он действительно всегда так думал.

Он лично мне это говорил. Я помню, мы с ним это обсуждали. Когда были выборы президента в 2018 году, мы были на дебатах. Я вел с ним, вы будете смеяться, дебаты. Я не был кандидатом в президенты, но я был доверенным лицом кандидата в президенты Ксении Анатольевны Собчак, и вместо нее выступал на дебатах как доверенное лицо. А Григорий Алексеевич сам выступал.

И вот мы еще тогда это обсуждали. Он говорил мне ровно то же самое, что было в этой статье, абсолютно. Но конечно, с точки зрения политических интересов партии «Яблоко», наверное, сейчас не нужно было так делать. Впрочем, я не имею никакого отношения к партии «Яблоко», и не мне судить.

М. Майерс― Принимается. А что с Богомоловым? Времени-то у нас нас самом деле всего минут 6 осталось. Так что сильно не растекаемся мыслью по древу.

С. Белковский― Константин Юрьевич, мне кажется, изложил абсолютно то же самое, что сказал Владимир Владимирович Путин на Давосском форуме. Только другими словами — красиво, для богемы. А что?

М. Майерс― А зачем?

С. Белковский― Вы можете допустить, что человек искренне любит Владимира Владимировича Путина?

М. Майерс― Могу.

С. Белковский― Всё.

М. Майерс― Но он всё-таки не в любви к Путину признается. Хотя если опосредованно — знаки, символы…

С. Белковский― Можно любить Владимира Владимировича искренне?



С.Белковский: Оппозиция полностью недееспособна. Ей бы хотелось раскачать лодку, но сил у нее нет

―

Можно. Но тогда надо писать «Вова, я тебя люблю», а не «проклятая Европа».

С. Белковский― Нет, Константин Юрьевич обрушился на новую этику. Как будто бы. Новая этика — я согласен, что с новой этикой есть определенный подвох. Подвохов ней масса — сейчас просто, как вы говорите, у нас нет времени обсуждать. Но, например, когда Алексей Анатольевич Навальный выступал в суде по поводу ветерана, почему-то прогрессивная общественность сделала ошибочный вывод, что Алексей Анатольевич выглядел там как-то очень достойно. Мне кажется, что когда человек употребляет слово «баба»... Вы знаете, что он публично употребил это слово по отношению к Екатерине Фроловой, прокурору? Я просто с ней немножко знаком — неважно, почему.

М. Майерс― Хорошая?

С. Белковский― В каком смысле? Хороший ли она прокурор? Я не юрист, поэтому не берусь судить.

М. Майерс― Но вы говорите, что знакомы.

С. Белковский― Ну неважно. Это сейчас не имеет значения. Тратим время, что называется. Называть даму «бабой» — это, с точки зрения новой этики и всего современного права, совершенно недопустимо. Публично. А дальше он сказал: «Не надо облизывать пальцы». На мой взгляд… Я просто, помимо того, что сильно опоздал в студию, не успел позвонить своему адвокату в Нью-Йорк и забыл у нее спросить, не успел задать вопрос, какая это статья уголовного кодекса в Соединенных Штатах. 88 лет тюрьмы можно получить за такие высказывания.

М. Майерс― Ну, как неуважение… Не знаю, какое-нибудь неуважение.

С. Белковский― Неуважение к человечеству. Нельзя публично заявлять: «Зачем вы облизываете пальцы?».

М. Майерс― Вот тут вас просят уточнить: «Как вы думаете, Станислав, кому адресован манифест Богомолова, и кто его получатель?». Вы ответите «Путину», или Путина мы оставим за скобками и попробуем понять, кто адресат?

С. Белковский― Это как с Григорием Явлинским. Он изложил свою точку зрения, Константин Львович — свою. Кому она адресована? Аудитории.

М. Майерс― Аудитории, окей. Хорошо, принимается. Как вы думаете, кто сейчас больше раскачивает лодку — оппозиция или власть?

С. Белковский― Власть. Потому что оппозиция полностью недееспособна. Ей бы хотелось раскачать лодку, но сил у нее нет. А власть совершает огромное количество стратегических и тактических ошибок, потому что у нее есть ресурсы для этого. У нее есть войска, СМИ, пятое, двадцатое. Конечно, в гораздо большей степени лодку раскачивает власть.

М. Майерс― Ошибки — назовите что-нибудь такое, самое вкусненькое, стратегическое и тактическое.

С. Белковский― Например, посадить в тюрьму Алексея Анатольевича Навального — на мой взгляд, с точки зрения интересов власти это большая ошибка. Интересов власти.

М. Майерс― То есть мы представляем себе, что он из аэропорта прошел бы вот этот пограничный контроль и пошел бы гулять по Москве?

С. Белковский― Нет, мы себе этого, конечно, не представляем, потому что мы прекрасно понимаем логику Владимира Владимировича Путина и его жизненную философию. Владимир Владимирович очень обиделся на то, что Алексей Анатольевич обвинил его в своем убийстве, которого, как считает сам Владимир Владимирович, он не совершал. Это немножко оскорбительно. Это такая пацанская логика, которой всегда следовал Владимир Владимирович. А с точки зрения политической логики это неправильно.

М. Майерс― Дмитрий спрашивает: «Может ли Нобелевская премия мира стать гарантом безопасности для Алексея Навального?».

С. Белковский― Гарантом безопасности для Алексея Навального должно стать, чтобы он не допускал высказываний типа «не облизывайте пальцы». Потому что на тюрьме таких высказываний не любят. Гарантия безопасности Алексея Анатольевича Навального — это ему надо немножко усмирить гордыню.

Если он уже решил сесть в тюрьму — а решил он так сам… Было же совершенно понятно, что его арестуют. Может быть, ему это было непонятно, и он рассчитывал, что он такой великий, что его не арестуют, но Владимир Владимирович Путин давно доказывал, что для него великих не бывает. Это очень похоже на казус Ходорковского 2003 года: «Нет, ты не великий, я — президент».

М. Майерс― Он просчитался, как вам кажется?

С. Белковский― Мне трудно об этом судить. Я же не могу залезть ему в голову. Мне просто показалось по выражению его лица во время процесса, что он не совсем правильно оценивал ситуацию. Но это чисто спекуляция, которая не имеет никаких доказательств.

М. Майерс― Вот Дмитрий, вопрос: «В чем символизм акции с фонариками, на ваш взгляд? Как вы ее оцениваете?».

С. Белковский― Это неплохая акция, потому что «Навальный — любовь». Дело в том, что если мы посмотрим на все процессы, в которых участвует Алексей Анатольевич Навальный, он скорее транслирует ярость, а не любовь. Особенно сейчас. Я не хочу говорить «ненависть», но отчасти да. А любовь — это лучше, чем ненависть. Всё-таки народ это больше любит. Кроме того, Алексей Анатольевич Навальный очень хорошо умеет примазываться (извините за этот термин) к любым чужим успехам. Например, в свое время было очень смешно, когда был культовый рэп-батл рэперов Оксимирона (Мирона Яновича Федорова) и Гнойного (Славы КПСС, Машнова). Рэп-батл был очень успешный, и потом фан-клуб Алексея Анатольевича Навального начал объяснять всем, что это потому рэп-батл был успешный, что Алексей Анатольевич Навальный его посмотрел и отпиарил. Это было на самом деле не так, но Алексею Анатольевичу удалось качественно вписаться в это дело. Поэтому он вписался в день святого Валентина. Нормально, хорошо. То есть он повел себя как грамотный… Эта акция не имела никакого массового значения, но то, что удалось немножко сместить акценты с ненависти и ярости на любовь — это неплохо.

М. Майерс― Бекки спрашивает: «Станислав, издание «Проект» утверждает, что люди из окружения Путина купили ему крупный комплекс недвижимости в Крыму — бывшую дачу Брежнева. Это может быть правдой?». Много знаков вопросов и возмущений нашей слушательницы.

С. Белковский― Нет, эта вилла «Глициния», дача «Глициния» давно принадлежала. Это государственный объект. Мы даже с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым в 2014 году это обсуждали сразу после аннексии Крыма — в этой студии. Во многом конфликт между Владимиром Владимировичем Путиным и бывшим президентом Украины Виктором Андреевичем Ющенко был построен на том, что Ющенко пытался отобрать у Путина дачу в Глицинии. Тогда Алексей Алексеевич, сидя на вашем месте, говорит: «Ну не может же быть такой мелкий повод для конфликта?». Я сказал: «Алексей Алексеевич, да нет, может быть такой мелкий повод для конфликта». Он и был. И потом Владимир Владимирович вернул эту дачу себе. А что, она же государственная. Он же не украл, не приватизировал эту дачу.

М. Майерс― Дорогие друзья, что успели! Время уже 19:47. Поэтому писатель Станислав Белковский с подробностями будет уже в собственной программе «Время Белковского».

С. Белковский― Спасибо за понимание!

М. Майерс― Спасибо вам, меня зовут Маша Майерс.