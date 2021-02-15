Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 7 минут. В студии – Татьяна Троянская, за режиссерским пультом – Ольга Дашук. Сегодня у нас «Особое мнение» Тамары Ивановой-Исаевой, журналиста и переводчика. Предлагаю начать с акции «Любовь сильнее страха», о которой долго говорили и вот она случилась вчера. Задержаний – минимум, в Петербурге их практически нет. Наблюдали ли вы эту акцию? Ваши впечатления?

Т. Иванова-Исаева― Я наблюдала эту акцию. Но в нашем тихом уголке на углу Кронверкского и Каменноостровского было действительно тихо. Во все дворы я войти не могла, а наш двор тихий и маленький, там всего 32 квартиры, разделенные на три подъезда, и поэтому я в маленьком дворике, где стоят автомобили, не увидела ни одного человека, но напротив в Александровском парке вверх запускали бумажный фонарик и это, пожалуй, единственное, что я увидела из своего окна.

Т. Троянская― Тогда хотелось бы обратить внимание на то, как себя вела полиция. То, что случилось, это проявление мудрости полиции? Или она дала слабину?

Т. Иванова-Исаева― До этого слабину дало и наше городское начальство. Вернее, оно как раз проявило мудрость и отошло от истерических реакций, которые были до этого. И когда вице губернатор сказал, что он не видит ничего страшного в свете фонариков. Возможно это был такой знак. Если бы был разумный человек, который бы мог что-то посоветовать нашим властям, то он наверное сказал бы: «Ну и что? Ну выйдут они во дворы! Ну зажгут они там фонарики. В конце концов этого почти никто и не увидит. Это же не шествие по улицам?» И после всех издержек предыдущих акций, возможно они просто решили отдохнуть, и, наверное, это было позитивно.

Т. Троянская― То есть, это скорее мудрость?

Т. Иванова-Исаева― Скорее и мудрость, и усталость, и возможно, нежелание перегибать палку. Милый праздник любви, и даже в названии акции не было ничего криминального, и не звучала фамилия Берлинского пациента. И почему бы не закрыть на это глаза? Если бы это произошло по всей территории страны, думаю, что акция была бы еще менее малочисленной, чем она была. Она и изначально была такой, что по-французски называется «spectaculaire», она не вызывала такой уж бурной реакции. Телевидение ее не снимало, люди рассредоточены по своим дворам. Это нормальная реакция. Если бы они так действовали с самого начала, с момента прилета Берлинского пациента в Россию, то возможно они вообще избежали бы очень многих неприятностей.

Т. Троянская― Городские газеты и телевидение не обратили на эту акцию внимания. А это не является игнорированием факта, что люди почему-то выходили с фонарями, не некий ли это симптом?

Т. Иванова-Исаева― Если бы простой житель Петербурга, каждый житель, увидел бы какую-то акцию, то игнорировать ее в средствах массовой информации было бы неприлично. Мы еще поговорим о приличиях и неприличиях. Но когда люди не очень сильно это наблюдали, многие, кто не следит за политикой, вообще на знали, что это значит, и даже если и увидели кого-то с фонариком, они могли даже этого и не понять. Большинство нашего населения далеко от политики. И скорее это нормальная реакция, что не было никакого освещения. А что освещать? Это в их интересах ничего не освещать. Или сказать, что акция провалилась. А ничего другого они не могут сказать. И сами организаторы акции не могли представить морей и океанов огоньков в городах.

Т. Троянская― А может действительно, акция провалилась? И причина этого в том, что с самого начала ее не очень оптимистично встретили даже те, кто считают себя внутренними борцами с режимом? Все считали, что это за борьба, когда ничего не происходит?

Т. Иванова-Исаева― Наверное и это тоже. Молодежь привыкла к более активным действиям. И мы в этом убедились. И нежная, приятная, любовная акция в День святого Валентина… Но в любом случае – она состоялась! В данном случае, количество участников – дело второстепенное. Какие-то люди все равно вышли. Это было мирно. Это было красиво, и была проявлена определенная солидарность. Были акции солидарности с политзаключенными в Москве и Петербурге. Да, это произошло так. А завтра это будет по-другому. А сейчас – так, и я бы отнеслась к этому как к позитивному моменту. И акция все равно состоялась. Все равно.

Т. Троянская― Вчера кто-то из политологов, может быть Орешкин, но не уверена, сказал, что вообще некая театрализация акции – это скорее характерно для Европы, а не для России. Может быть, действительно, это не наша черта? Если мы боремся, то тогда мы выходим! И открыто заявляем. Не хватает нам артистизма в проявлении нашей гражданской позиции.

Т. Иванова-Исаева― Не соглашусь. У меня есть два аргумента. Я вспоминаю защитников Исаакиевского собора, я сама была среди них, как мы обнимали в кольцо Исаакиевский собор. И это было спонтанно. Идея обнять Исаакиевский собор возникла в последний момент. И она была очень яркой и красивой, и очень театральной. И нам театральность свойственна. Вспомните митинги на Марсовом поле, куда приходили с уточками или кроссовками, висящими через плечо. Мы не совсем чужды театральности! У нас есть и мощные государственные действа, такие как праздник «Алые паруса». Куда уж театральнее!

Т. Троянская― Это немного другой театр! Другого рода, государственный театр. Академический театр!

Т. Иванова-Исаева― Но, согласитесь, в зрелищности ему не отказать! А второй аргумент, последние наши события, статьи наших театральных режиссёров и реакция на них других режиссёров. Мы живем в театрализованной стране, и некоторое время мы уже живем и в театре абсурда, и можно вспомнить массу пьес на эту тему. Мы с вами даже уже говорили об «В ожидании Годо». Вот театральности сейчас нам как раз хватает! Может быть она еще не выплеснулась на улицы в виде масок «V» — вендетта, но театральности нам хватает.

Т. Троянская― Видимо нам ближе спонтанная режиссура, чем заготовленная.

Т. Иванова-Исаева― В этом – творческая натура русского человека.

Т. Троянская― Да, немного хаоса нам хочется. История о пишущих режиссерах, развернувшаяся вокруг «Манифеста» Константина Богомолова. Об этом мы говорили всю прошлую неделю. Накануне экономист Вячеслав Иноземцев написал свой комментарий «Записки оптимиста». «Время манифестов прошло, настало время жизни. Я вижу в этом основание для оптимизма и ни для чего больше». По мнению Иноземцева основная мысль Богомолова, что это не манифест, а скорее исповедь, и что она говорит намного больше об авторе, чем о мире, который он описывает. И если совсем коротко, то в мире всё прекрасно, и человек сам с собой разбирается, и всё, что написал Богомолов – мимо.

Т. Иванова-Исаева― Я бы не была столь категорична, что в мире человек сам с собой разбирается. Я что касается творения режиссера Богомолова, то это сильная вещь. Это театрально-поэтическая трансформация того, что видимо происходит в его сознании. Но я бы заподозрила бы его в некоторой неискренности. Я не изучала биографии господина Богомолова, но уверена, что в числе его постановок были и западные пьесы.

Т. Троянская― В частности, и Шекспир.

Т. Иванова-Исаева― Но Шекспир, это все-таки дальняя история, мне бы хотелось посмотреть были ли у него…

Т. Троянская― Оскар Уайльд!

Т. Иванова-Исаева― Ну, например, да! А что поражает в режиссёре Богомолове? Спор западников и славянофилов для нас не нов, длится он уже столетие и удивить нас трудно. И эта статья меня не удивила. А целеполагание этой статьи – другой вопрос. Меня удивило появление его манифеста и статьи Явлинского, это тоже предмет отдельного разговора. Они в любом случае – оба манифесты. Но здесь я уже говорю как переводчик. Знаете, когда у переводчика возникают паузы, особенно, когда он переводит важные переговоры? Он всегда в длинном синонимичном ряду ищет тот термин, который передаст не только смысл и точность высказывания, но и национальную окраску. И именно поэтому от переводчика очень часто зависит, если не успех переговоров, то их тональность точно он этого зависит. Так тональность господина нашего Богомолова, она совершенно ясна. Приемы нлп – нейролингвистического программирования, при употреблении слов «нацисты», «штурмовики» и так далее, это рассчитано на аудиторию не с самым высоким IQ, безусловно.

Т. Троянская― И которые на эти слова могут среагировать определенным образом.

Т. Иванова-Исаева― И реагируют определенным образом! Но не в прямую, а это где-то оседает в сознании как жуткий образ Европы, как страшного монстра с капающей изо рта кровью. И конечно эта статья рассчитана не на тех людей, которые знают Европу и проводят в ней много времени и здесь я согласна даже не с ответом Иноземцева, а скорее с ответом Вырыпаева. Вырыпаевым было сказано очень много точных вещей о проявлении личных комплексов господина Богомолова.

Т. Троянская― Напомню, что статья была опубликована в «Новой газете»! А читатели «Новой газеты» — люди думающие.

Т. Иванова-Исаева― Да, статья была опубликована в «Новой газете», но как любая громкая статья, она будет еще несколько раз опубликована и в других сми и появится в интернете и получит широкого читателя. А сейчас интернетовская среда – это отнюдь не светильник разума, опять же если вспомнить вчерашнюю акцию. Это люди разные, среди которых много и оголтелых людей, которые ее прочтут, просто реагирую на фамилию, но все-таки это люди с определенным уровнем образования и с меньшим знанием Европы. Все-таки, даже по статистике, но я не буду приводить цифры, но количество людей, которые путешествовали и где-то побывали, оно у нас мизерное по сравнению с той же Европой, где люди много путешествуют.

А наши любимые жупелы, это и меньшинства, и преследование по тому, когда кто не принимает чью-то сексуальную ориентацию и человека как бы начинают преследовать. Я говорю «как бы», потому что хочется спросить господина Богомолова, когда он в последний раз был в Европе. Даже в очень прогрессивных странах количество людей, которые не одобряют однополые браки и однополые отношения, оно достаточно велико и оно может быть сопоставимо с нашим мракобесным обществом, в котором мы живем. Сейчас пропасть между нами и ими увеличивается, но таких людей много, и там тоже проходят демонстрации, на которые все одинаково имеют право. Но я хочу подчеркнуть очень важную вещь, которую прочла у Вырыпаева. «Западное общество, это общество, где сознание человека находится в постоянном процессе эволюции». И когда Богомолов говорит о гибели, и о том, что сознание человека полностью подавлено и что ему навязывают другие ценности, он не учитывает того фактора, что представления о ценностях менялись протяжении многих лет. Мы помним и сексуальную революцию, и я напомню о фильме «Народ против Гарри Флинта». И когда он говорит, что в человеке должно быть все, что в нем должна быть и ненависть и звериность, то потом он сам себе противоречит, потому что эта звериность, которую он вдруг увидел в европейском обществе, и одновременно он говорит, что эта звериность в человеческой личности подавляется.

С развитием общества в последние годы увеличилась и ценность каждого конкретного человека. И может быть отсюда и идет стремление защитить права меньшинств, потому что – это тоже люди, это часть нашего общества. Да, может их 10%, а в каких-то случаях и еще меньше, но это люди, которые живут среди нас, которые работают и творят, и которые имеют ровно такие же права как и все остальные. А эти права очень долгие годы подавлялись. И поэтому западное общество сознательно сейчас воспитывает толерантность. И это распространяется не только на меньшинства. Давайте посмотрим на ситуацию с инвалидами. В западном обществе для инвалида сделано буквально всё! Нельзя отрывать какие-то процессы, от общей парадигмы жизни.

Т. Троянская― Многие писали, что то, о чем писал Богомолов, не является ложью, но это – переходный период, как написал Вырыпаев. Ленин что-то говорил о «болезни левизны». Получается, что это побочка.

Т. Иванова-Исаева― И слава богу, что это происходит так, а не через революцию.

Т. Троянская― Я хотела бы обратить внимание на слово «Европа». Европу в России воспринимают одним образом, а когда слово Европа слышат в Петербурге, то мы себя частично причисляем к ней.

Т. Иванова-Исаева― Действительно, эта статья сеет некоторое размеженвание не только в обществе и среди социальных страхов нашего общества, но и даже по географическому принципу. Конечно, восприятие Европы в Петербурге, и восприятие Европы в Москве немного разные. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву и поражаюсь этому прекрасному мегаполису, но меня везде преследует звук колоколов, а в Петербурге этого нет. И знаете почему? Как ни странно, Петербург более светский город. Он более европейский, и он давно более европейский. Мы с этим рождаемся. Мы рождаемся среди этих зданий и среди этих имен, среди которые две трети – иностранные.

Т. Троянская― Мы прерываемся на московские новости, но мы останемся на Ютубе. У кого есть возможность – переключайтесь!

НОВОСТИ

Т. Троянская― Статистика по заболеванию ковид-19: в Петербурге на прошлый день 1093 человека. И сразу сделаю анонс: в 12:35 на Ютубе наши слушатели услышат интервью президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова про сценарий выборов в Госдуму.

Вторую часть хочу начать с вопроса о том, не зря ли мы об этом всем говорим? Стоило ли нам всем обсуждать текст Константина Богомолова? Многие культурные деятели считают, что мы таким образом не обращаем внимания на глобальные проблемы и начинаем обсуждать какую-то ерунду, написанную режиссером.

Т. Иванова-Исаева― Ну куда уж глобальнее! Чем отношения России и Европы! Они сейчас очень актуальны, сейчас и министр иностранных дел высказался в эфире одно из наших телевизионных идеолога. Но мне хочется обратить внимание на другое. Этот текст обсуждать надо, потому что к большому нашему счастью он настолько не состоятелен во многих своих положениях, что Богомолов, сам того не желая, дал поразительное оружие в руки западников, людей, которые считают, что Россия является частью европейской культуры. Покажу это буквально в двух словах. Когда он говорит об анонимных штурмовиках, которые пасутся на полях интернета, а это означает, что он видимо давно на заходил в наши собственные паблики, включая такие совершенно невинные – по кухне, или по фигурному катанию, которые я немного отслеживаю. Возможно он не видел степени агрессии, хамства, расизма и многих других черт, которые проявляют участники этих, казалось бы совершенно невинных групп в интернете.

А вчерашнняя маленькая дискуссия о кафе на улице Рубиншейна на страницах Фейсбука Наташи Плехановой, известной в Петербурге пиарщицы, навела меня на одну мысль. Вчера она в любовном настроении перечислила западные фильмы о любви и спросила, а есть ли российские фильмы о любви, которые можно было бы посоветовать. И тут вся аудитория впала в ступор.

Т. Троянская― Странно. А мне сразу пришла в голову «Любовь» Валерия Тодоровского. Прекрасный фильм о любви!

Т. Иванова-Исаева― Такие фильмы безусловно есть, но фильмы, которые были бы о любви и смотрелись бы с удовольствием, и одновременно несли бы какую-то сверхзадачу, как фильм «В метре друг от друга», история любви двух молодых людей, парня и девушки, которые не могут…

Т. Троянская― Здесь тоже социальная любовь! Не простая любовь.

Т. Иванова-Исаева― Но здесь они даже не могут поцеловаться, потому что они оба больны муковисцедозом, и у парня еще дополнительная инфекция…

Т. Троянская― Да, хорошее кино!

Т. Иванова-Исаева― Но у нас таких фильмов практически нет! Чтобы это была и любовь, и чтобы одновременно она несла бы и сверхзадачу любви: любовь к ближнему, любовь к людям, которые больны и которым нужна помощь.

Т. Троянская― А «Военно-полевой роман»!? Нет, Тамара, здесь я бы поспорила! Жалко, что меня не было в дискуссии.

Т. Иванова-Исаева― И я тоже нашла несколько фильмов, которые я тут же посоветовала. Более того, гениальнейший фильм о любви, где на экране не происходит ни одного действа любви, это фильм «Любовник» с Олегом Янковским.

Т. Троянская― Конечно, потрясающий фильм!

Т. Иванова-Исаева― Мы эти фильмы называли. Но когда Богомолов говорит о неискренней улыбке в магазине, то это даже не смешно. Я вспоминаю своего однокурсника Дмитрия Киселева, который на втором курсе посоветовал мне почитать Карнеги и что нужно улыбаться, всегда нужно улыбаться, потому что улыбка очень располагает. И это правда. Я прочитала тогда Дэйла Карнеги и с тех пор я не перестаю улыбаться. Я обратила внимание на то, что улыбка не становится фальшивой маской, а становится твоим состоянием. Ты сам себе улучшаешь настроение и располагаешь к себе людей. Выбирая между угрюмым выражением лица и грубыми короткими ответами на улице, и улыбкой прохожего, который может быть и не подскажут как куда-то пройти, но улыбнется, и я выберу улыбку.

Там много таких мелких и не мелких вещей. Эта статья – попытка нас из этой Европы оттащить. «Похищение Европы из сердец россиян» — вот что это такое, эта статья.

Т. Троянская― Но может быть, если бы мы сделали вид, что ее не заметили, может быть она спустилась бы куда-то в пучину и всё. Ничего бы и не было. А так, мы расковыряли это и в обществе возникли разногласия.

Т. Иванова-Исаева― У нас в обществе уже столько расковырено, столько возникает разногласий, так ведь можно и до абсурда дойти, вообще на давать новостей, которые вызывают разную реакцию в обществе. Либо мы живем в открытом обществе, обществе правды. Вспомним Солженицына и его «жить не по лжи». Или христианские ценности. Я вспомню и другую дискуссию, которая была в Инстаграме у Саши Цыпкина после первых акций протеста, когда он пытался примирить обе стороны, мистер Очевидность – давайте на выборах показывать наше отношение и так далее. Но мы же это всё понимаем.

Т. Троянская― А буквально два слова про Явлинского. А это всё – вещи одного порядка? Сверхзадача и у Богомолова, и у Явлинского была примерно одна и та же?

Т. Иванова-Исаева― Цель — показать, что мы идем по своему пути, и что нам никто не нужен, и наш министр иностранных дел, была не очень удачная попытка, потому что потом поступили опровержения. Ну не нужна нам эта Европа! Зачем? У России собственная гордость и собственный путь, и к большому сожалению это находит очень большой отзыв у наших соотечественников, многие из которых всегда так считали.

Т. Троянская― Главное, чтобы они не остановились на этих статьях и манифестах, а почитали и ответы тоже. Лучше думать своей головой, а не потреблять готовые концепции, и хороших и плохих людей.

Т. Иванова-Исаева― А о Явлинском скажу одно, что я больше никогда, ни при каких обстоятельствах не буду голосовать за «Яблоко». К сожалению. Это была моя партия, я за нее голосовала очень долгие годы. Даже когда уже начались какие-то странности. И я думаю, что таких людей как я – очень много.

Т. Троянская― Про точки общепита. У нас начали работать фуд-корты. Теперь все открыто, а поскольку вы еще и ресторанный критик, то ответьте, скоро ли придут в себя фуд-корты и рестораны? Или они уже пришли в себя? В Петербурге, не будем далеко заходить.

Т. Иванова-Исаева― Внешне, вроде бы всё неплохо. В ресторанах очень много людей, я бываю в них по своему роду деятельности и вижу…

Т. Троянская― Здесь на словах «неплохо» нам придется завершить эфир. Тамара Иванова-Исаева, журналист-переводчик. Но мы останемся на Ютубе и еще вы там скажете об этом пару слов.