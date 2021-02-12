Особое мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день! Я Татьяна Троянская, и сегодня «Особое мнение» режиссёра Виталия Манского – здравствуйте! Хотелось бы начать с Ивана Вырыпаева: вчера появился ответ Константину Богомолову в «Новой газете», «Возвращение похищенного Запада». Но что вы думаете вообще о написанном Богомоловым, Вырыпаевым, Звягинцевым?

В. Манский― Откровенно говоря, я не читал, что ответили Вырыпаев и Звягинцев. А текст Богомолова, естественно, дает повод для дискуссии, но для меня важным фактором является уместность: насколько уместно гражданину России поднимать вопрос о некой деградации цивилизации, в которой он не живет, о которой он знает что-то относительное, и предлагать собственную страну, её превосходство как некий аргумент в сложных процессах, которые не только происходят в Европе, но и имеют место быть? Я помню 20 лет назад говорил со своим одноклассником, который живет в Америке (в статье Европа, кстати, для красного словца – он говорит о старой демократии, о классическом мире демократии, об Америке), и он там давно живет, и он в интимном разговоре жаловался на пластмассовые улыбки на лицах, но он имел на это право будучи внутри этих отношений. Вполне уместно выглядеть в купальнике на пляже, и совсем неуместно прийти с глубоким декольте на похороны. В России сейчас похоронная атмосфера, и его выходка провокативна и много льет воды на жернова, что перемалывают последние остатки здравого смысла в умах россиян.

Т. Троянская― Вы удивительным образом сказали примерно тоже самое, что написал Иван Вырыпаев: он, как человек, живущий в Польше 12 лет, сказал, что мало имеет представления Богомолов о жизни на Западе, и всё то, что он описал, имеет место быть, но это эволюционный процесс, и все перегибы – временный процесс перехода.

В. Манский― Проблема роста.

Т. Троянская― Именно. Константин Юрьевич, конечно, ужасно сложный и безусловно талантливый человек, но какую цель он имел, когда писал этот манифест? Все говорят, что не вовремя. И вы это отметили, что время выбрано странное – может быть, это специально?

В. Манский― Не хочу заниматься конспирологией, и если буду озвучивать свои подозрения, то они тождественны обвинению Богомолова в подлости, а это серьезная штука, и я бы хотел воздержаться, не имея не фактов, которые позволили бы мне заявлять о его вовлеченности или аффилированности с теми структурами в Администрации Президента, который готовят для Путина некую новую культурную китайскую революцию, новую идеологическую платформу – я воздержусь.

Т. Троянская― Манифест появился в «Новой газете», но кто адресат этого манифеста?

В. Манский― Совершенно очевидно. К сожалению, власть эти вечные годы правления Путина обросла серьезным штатом идеологов, технологов, смысловиков, которые приняли этот заказ первого лица подчинить все процессы в стране от движения воздушных масс до движения человеческой мысли управлению из одного кабинета. И они раскладывают все движения в отдельные ячейки: с плебсом они говорят через РЕН ТВ, с чуть продвинутыми, ненамного оторвавшимися от РЕН ТВ, они включают Соловьева… И эта градация, по сути, покрывает весь спектр, и у них есть спектр мыслящих людей, продвинутых, способных к анализу, рефлексии, трудно подчиняемых неким упрощенным формам идеологического прессинга – и для них, на их площадке возникают какие-то публикации, которые так или иначе работают (я не знаю есть ли договоренность у Кости с АП, но то, что в конечном счете эта публикация работает на АП – более, чем очевидно, и даже если Константина использовали втемную) на создание новой идеологической платформы изоляционную, отказу от инновационных процессов. Это прямым текстом озвучивает и глава внешнеполитического ведомства России, это мы видим и в практической жизни – намеки Мюнхенской речи полным цветом расцвели в фактической плоскости внешней и внутренней политики. Это удары по всем фронтам, и мы наблюдаем только артподготовку, а за ней последует более существенные и очевидные действия. Например, введение выездных виз.

Т. Троянская― Понятно, сначала нам нужно дождаться, чтобы границы открылись.

В. Манский― Они могут не открыться при таком раскладе. И они в принципе могут не открыться с двух сторон.

Т. Троянская― Перспектива так себе.

В. Манский― Что имеем, то и обсуждаем.

Т. Троянская― Раньше, в СССР, были ЛОМы, лидеры общественного мнения, а мы сейчас живем в такое время, что такого человека, который был бы непререкаемым авторитетом для всех – нет. Человек, какой-то народный артист, выступил, с ним все согласились, потому что его любят и доверяют – но кто сейчас знает Богомолова? Достаточно узкая прослойка. Кто его будет слушать?

В. Манский― Поэтому этот манифест не публикуется в новостях «Первого канала» или у Киселева – он направлен узкому сегменту, для которых Богомолов понятный, считываемый персонаж, которому делегировано с одной стороны доверие, с другой стороны нет, но он вхож, он в контексте. И для этой неширокой электоральной группы, для нее власти общаются по средствам текстов Богомолова. Для меня определенным сигналом является заметка Юсиповой в «Известиях», что её накануне опубликования манифеста, об этом предупреждал Бондарчук. А это уже намекает на подготовку процесса. Что касается общественного мнения, то это во многом зависит от общества. Вот скончался Ларри Флинт, и в контексте его смерти я вспомнил, что папарацци в 60-х сделал снимки обнаженной Жаклин Кеннеди, и общество без указания вашингтонского обкома четыре года отказывались публиковать все издания, и Ларри Флинт это опубликовал, сделал деньги, но четыре года никто этого не делал, а сейчас у них только ушел из Белого дома Трамп, чья жена добровольно делала фотосессии весьма сомнительного содержания – и сравнивать события, общественный градус 50-летней давности и сегодняшнего дня довольно сложно. И лидеры общественного мнения, авторитеты по определению должны вписываться в общественный градус сегодняшнего дня, а он таков, что их много от правых консерваторов до безбашенных левых радикалов. Поэтому это разные мнения, разные группы, и каждая группа слышит своих – не может быть сейчас единого Иисуса Христа, который всех вовлечет в свою веру.

Т. Троянская― Это правда. Наша оппозиция тоже не может никак договориться, и неуместная статья, как многие говорят, Григория Явлинского, который написал статью о Навальном.

В. Манский― Тань, это вообще вопрос по адресу? Я же режиссер документального кино?

Т. Троянская― Именно вы режиссёр документального кино, вы сняли кино про начало правления Путина, и я помню эти кадры, как ваша жена говорила, что вы делаете, она провидица, кто у нас во главе страны становится. Но давайте к Явлинскому. Я уверена, что вы можете на эту тему высказываться.

В. Манский― Господи, я голосовал за Явлинского, за его партию, и я знаю, что там есть достойные люди, и я знаю, что содержат партию, особенно ту, что не прошла в Думу, по закону не может получать государственной поддержки, но при этом у нее есть офисы, штаты – это не простая история. Я как президент Артдокфеста могу сказать, что я не пошел ни на какие компромиссы и мне не могут позвонить из Администрации и сказать, мол, не могли ли вы что-то сказать нам полезное. Они пытались это делать и шли лесом.

Т. Троянская― Они вас что-то написать просили?

В. Манский― Когда-то, когда ещё не было размежевания Украины и Крыма, были заходы, подкаты, приглашения, соблазны встроиться и вписаться – этим занимается Администрация, и это её работа. Но Явлинский, видимо, долго получал какую-то поддержку, и всегда наступает день расплаты – он наступил, жаль. Но с другой стороны, прошлое не жаль – что было, то было. Вопрос будущего. Понятно, что я не смогу переступить через это и пойти голосовать за эту партию, хотя я понимаю, что никакого другого легального выхода в поле голосования у меня не остается: ни за Зюганова же с Жириновским, за Мироновым с писателем с калашом наперевес Прилепиным – поэтому получается, что в чем-то позитив. Не пойду вообще голосовать, что я и делал в последние годы.

Т. Троянская― На вас все-таки повлияла эта статья и вы разочаровались в партии «Яблоко».

В. Манский― Она неуместна. Можно обсуждать свои политические разногласия с бывшим коллегой, так как мы знаем, что «Яблоко» долго вело переговоры координировании с Навальным, но точно не тогда, когда твой политический оппонент, а это странно для «Яблока», кто-кто, а Навальный не должен быть оппонентом.

Т. Троянская― Когда-то он был в «Яблоке» кстати.

В. Манский― В «Яблоке» странным образом были и Яровая и Мизулина, и кого там только не было – это тоже загадка. Я абсолютно точно, если с Костей я готов сомневаться, то с Явлинским я убежден, что без инициирования Администрации Президента этот текст не мог появится, и что этот текст защищающим партию образом, вроде не от партии, а лично от Явлинского, а он вроде не лидер – это всё такая мишура, мелочность. При том, что вроде бы Явлинский: на сына было покушение, ему отрубило палец – мы земляки с ним, это тоже должно вызывать симпатию, но взять и так отрубить себе обе руки за… Это мне не близко.

Т. Троянская― Сегодня судят Навального, но у него их много в последнее время. И штаб Навального сказал, что акций не будет, однако, 14 февраля пройдет акция любви, фонарики. Кто-то говорит, что это бессмыслица, кто-то говорит, что хорошо, что так, а что вы думаете о таком креативе, творческий подход?

В. Манский― Я абсолютно поддерживаю те акции, которые могут показать силу людей несогласных с властью, не подвергая их опасности, потому что выход на несанкционированные митинги не только безусловное подвержение опасности, что можно получить дубинкой по голове, но и серьезные опасности слома судеб людей, ведь мы знаем об исключениях из вузов, внесение в списки… Репрессивная машина по отправке в армию людей – я знаю это по молодым людям, представителям прессы, которые снимали на митингах, а потом их вылавливали военкоматы, потому что они были замечены на митингах. Это прекрасная, креативная, светлая, добрая и, может быть, если она будет многомилионной, очень убедительная акция – я думаю, что пока у власти вооруженные люди (и люди с управленческими ресурсами) нужно совершать акции более творческого, миролюбивого свойства, которые не будут вызывать боев на улицах.

Т. Троянская― Тут мы не знаем, как поведут себя силовики: может быть, организованно будут рейды по дворам, где будут что-то делать с людьми с фонариками в руках, потому что некоторое время назад на Фонтанке была вытоптана надпись «Навальный», приехали пожарные машины и пытались шлангами это размыть.

В. Манский― Я думаю, что пока эти пожарные машины приедут, акции закончатся. В этом и прелесть, что она мгновенна, как солнечная вспышка, как проявление общественного, как соединение умом, сердец, энергий в некое единое целое, и я надеюсь, что власть окажется безоружной (не хочу власти помогать, поэтому не хочется говорить, что ей не надо делать). Чем больше власть допускает безумных ошибок, тем скорее наступит для нее день расплаты за это. И этот суд над Навальным в связи я скобы оскорблением ветерана – я глубоко убежден, что рано или поздно, надеюсь, что рано, состоится суд над теми, кто инспирировал эту историю, кто издевается над по сути уходящими в мир иной ветеранами.

Т. Троянская― В прошлую субботу никаких уличных акций не было, но тем не менее Невский проспект был оккупирован, и, что любопытно, Смольный открестился и сказал, что это не их рук дело, и силовики не признавались, кто отдал приказ. Что это за режиссура? Кому она принадлежит? Кремлю?

В. Манский― Если все отказываются, силовики перекрывают город.

Т. Троянская― Силовики хранят тайну и не говорят, кто им дал приказ.

В. Манский― Я думаю, что это просто тренировка и меры устрашения. Мне так кажется, потому что силовики сами из своих казарм не выходят, ни один начальник, полковник в здравом уме такие приказы не отдает, понятно, что это происходит с, как минимум, губернаторского кресла, а губернатор тоже вряд ли будет брать на себя такие инициативы, поэтому это скорее всего какие-то композиции… Всё тайное станет явным, мы смотрим последний сезон – скоро всё узнаем.

Т. Троянская― Вы считаете, что сезон последний?

В. Манский― Да, но это не значит, что он короткий, что реально в этом сезоне будет последняя серия, он может растянутся. Давайте другое определение дадим, не «сезон». Последний акт этой власти: он может быть длинным и растянутся во времени существенно до 2036 года наверняка, но это тот больной, кто не выживет, его можно держать на кислородных подушках, но птица-феникс не про него.

Т. Троянская― Вы говорите о человеке или о системе?

В. Манский― О системе, которую построил этот человек.

Т. Троянская― Начался этот последний акт 17 января, когда Навальный вернулся?

В. Манский― Да.

Т. Троянская― Вы считаете, что в России начали происходит глобальные исторические перемены и мы являемся их свидетелями?

В. Манский― Глобальные перемены будут происходить, но откройте любой увлекательный толстый роман: он не начинается с кульминации, он начинается с описания кого-то утра в доме, утренней чашки кофе, но неминуемость драматургии нарастает и нарастает, приводит к кульминации и развязке.

Т. Троянская― Аннушка уже разлила масло?

В. Манский― Абсолютно. Если опираться на образы художественной литературы, то это точное определение: уже дальше безвариантно.

Т. Троянская― Хотелось бы понять жанр этого произведения, которое мы наблюдаем? Трагедия, драма, фарс?.. Или здесь всё перемешено?

В. Манский― Я полагаю, что это, конечно же, трагедия, потому что она неминуемо пройдет по судьбам многих и многих людей, нынешняя власть завела ситуацию в ту фазу, когда из нее нет цивилизационных выходов. Совершенно очевидно, что никакие электоральные циклы сейчас ничего не решат. На примере Белоруссии мы видим, что там люди проголосовали против Лукашенко, они выбрали другого президента, и тем не менее власть дезавуировала их итоги выборов, и по факту установила диктатуру. В российских реалиях, я тут не оптимист, у меня нет времени ждать, пока через «Умное голосование» из власти «Единой России» аффилированной системной оппозиции – это длинный путь. Мне кажется, что революция произойдет быстрее. Не в плане штурма Зимнего, а революция – моментальная смена власти путем чего-то (массового переворота, несчастного случая).

Т. Троянская― Всё будет внезапно?

В. Манский― Да.

Т. Троянская― Вас, как режиссера, вдохновляет на то, чтобы снять кино по всему тому, что происходит?

В. Манский― Это тот случай, когда оно снимается без твоего участия. Кино уже можно смотреть, и мне несколько неловко. Оно настолько очевидно, что тут берешь в любой фазе ставишь начальные и конечные титры – и вот оно кино. Мне неловко этим заниматься, потому что в этом нет авторство: документально кино происходит каждый день на наших глазах.

Т. Троянская― Что с Артдокфестом? Вы его сознательно не хотели проводить онлайн, но что сейчас?

В. Манский― Это более интересный разговор для меня. Артдокфест будет, мы против онлайн версий, он будет в Петербурге 3-10 апреля, в Москве 2-9 апреля. Главная конкурсная программа и все дискуссии будут в Риге с 28 апреля по 3 мая. Артдокфест под давлением извне только расширяется и крепнет, мы уже успели с Артдокфестом съездить в Узбекистан, планируем в Грузию и Киргизию. Артдокфест – это уже больше, чем фестиваль, а движение. Хотя у нас есть и онлайн активности, мы единственный фестиваль, у кого есть собственная синематека.

Т. Троянская― Да, можно посмотреть фильмы. Спасибо!