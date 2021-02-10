А.Осин: 19―06 в Москве, здравствуйте, друзья, Алексей Осин у микрофона, и сейчас «Особое мнение» нашего гостя, журналиста Дмитрия Гордона, известного на Украине, и не только, и за ее пределами. Здравствуйте, Дмитрий.

Д.Гордон― Здравствуйте, Алексей.

А.Осин― В последние дни самое широкое и бурное обсуждение вызвало закрытие трех украинских телеканалов, которые аффилированы с Медведчуком и с Козаком, и это дало повод многим комментаторам в нашей стране говорить: ага, демократию теперь на Украине придушили, вот, как они поступают.

Насколько я понимаю, вы поддержали это решение. Не знаю, слышали ли радиослушатели вашу мотивировку, — может быть, вкратце вы ее повторите?

Д.Гордон― Я могу только лишь повторить, что все эти годы войны, 7 лет, в Украине действует мощная «пятая колонна» Кремля, собственно. Почему 7 лет, — она действовала все 30 лет украинской независимости. Конечно, пропаганда — это главное оружие России на сегодняшний день. Мне кажется, оно даже сильнее, чем ядерное оружие. И то, как Кремль опутал своей пропагандой весь мир – я имею в виду федеральные пропагандистские каналы, которые вещают во всех странах, которые смотрят и отравляются которыми миллионы людей, говорит о том, что это успешная политика.

Потому что когда простые ребята из Костромской или Пензенской области слушали, как украинские фашисты убивают людей за то, что те говорят по-русски, они записывались в добровольцы и шли убивать украинцев на Донбассе.

Что такое три канала Медведчука-Козака? Это каналы, которые проводили откровенно пророссийскую политику, политику «русского мира». Я в 2017, 2018 и половине 2019 года постоянно выступал на каналах «112.Украина» и News One. На канале «112.Украина» я еще вел свою авторскую программу, в рамках которой брал интервью у известных людей как Украины, России, так и других стран.

Хочу подчеркнуть, что я это делал совершенно бесплатно, я никогда на телевидении не зарабатывал деньги — будучи состоятельным человеком, я могу себе позволить это делать совершенно без денег. Мало того, я мог купить любой телеканал. Поэтому для меня это был вопрос творчества, профессии, это моя любовь, и я не зарабатывал на этом.

Д.Гордон: Пропаганда — это главное оружие России на сегодняшний день

Когда я узнал, что канал «112.Украина» купил Медведчук, в тот же день в эфире я сказал, что я знаю, что канал «112.Украина» купил Медведчук – это враг Украины, и я говорю об этом сейчас, прямо здесь, на канале Медведчука, и если завтра меня не пригласят больше сюда, никаких проблем не будет, для меня важнее всего свобода, свобода слова и внутренняя моя свобода и независимость. Это все есть в ЮТьюб, это все можно посмотреть.

Медведчуку хватило ума не отреагировать на это совершенно, потому что у меня был самый большой рейтинг на украинском телевидении. Мало того, когда Порошенко выкрутил Медведчуку руки перед выборами 2019 года и фактически управлял этими каналами вместе с Медведчуком 50х50, о чем предпочитает не говорить. Порошенко сказал Медведчуку: «Убери Гордона». Но Медведчук, будучи человеком умным, понимающим, что я несу рейтинг, сказал, что все, что угодно, только не это.

А.Осин― Вы это связываете только с рейтингами, или, может быть, с принципами?

Д.Гордон― Медведчук очень умный и прагматичный человек. Ему надо было свою «русскомирскую» идеологию нести в массы через раскрученный канал. Поэтому Гордон раскручивал канал. Но тогда не было еще наступления «русскомирского». И когда Медведчук, купив канал, стал показывать себя постоянно, стал показывать свои лозунги, акции, свои поездки в Москву к Путину, встречи с Путиным представителей его фракции, и так далее – вот тут уже все. Это было в мае 19-го года, заканчивая очередной выпуск, когда у меня брали интервью по четвергам на канале «112.Украина», я сказал, что в виду того, что Медведчук живет в парадигме «русского мира» и отравляет украинцев этой парадигмой, я с сегодняшнего дня прекращаю появляться на каналах, связанных с Медведчуком.

Все, с тех пор меня там не было. Потому что для меня моя идеология, мои убеждения важнее вообще всего остального.

А.Осин― То есть, Медведчуку вы в этом отказываете? Он из-за рейтинга, а вы из принципов?

Д.Гордон― Я вам скажу, почему я Медведчуку отказываю, — в условиях войны на российские деньги вести пропаганду против Украины – вот в этом я отказываю всем.

У нас особое положение. Никогда Советский Союз во время войны с Германией не мог допустить вещания прогермански-настроенных каналов. И никогда Гитлер не мог допустить вещание просоветски настроенных каналов. И вы знаете прекрасно, что и Великобритания во время войны позакрывала все, связанное с Германией, не допускала ничего.

Это особое положение. Когда в условиях войны с Россией идеи противоположной стороны несутся с экранов украинского телевидения, это злонамеренные действия, которые нужно пресекать. Это должен был сделать Порошенко, но он этого не сделал, потому что был участником этого. Это должен был сделать Зеленский в самом начале своей каденции, — от этого не сделал. То ли опасался, то ли боялся – не знаю. Сейчас он это сделал, показал характер, и я это всячески приветствую.

Я вообще считаю, что по всему миру нужно прекратить вещание этой заразы. И то, что сделала сейчас Латвия, запретила вещание 13 российских каналов, я аплодирую – замечательно.

А.Осин― Здесь есть некое противоречие. Во-первых, я считаю некорректным сравнивать ситуацию с Великой Отечественной войной, взаимоотношения Гитлера и Сталина. Потому что, во-первых, та война шла и продолжалась, и каждый день там убивали людей – это раз. А два – если посмотреть, Украина и Россия, по-моему, на втором месте по товарообороту. Украина покупает у России электричество, ГСМ, газ, — говорят, правда, что это реверс через Словакию.

То есть, идет некая экономическая жизнь. А в данном случае сделано какое-то исключение. Вот, в чем вопрос. И то есть, нет этой звериной войны, какая была между Германией и Советским Союзом, сравнивать нельзя, ситуация другая, она сложнее. Не согласны?

Д.Гордон― Зайдем с другой стороны. Вы поставили совершенно справедливый вопрос, и я сейчас попытаюсь на него ответить, с точки зрения торговли и всего остального – это страшная гнусность, гадость и подлость с украинской стороны, со стороны украинской власти. Я об этом постоянно говорю. То есть, одной ногой воевать, другой ногой торговать – это отвратительная история. Это первое.

Второе. Горячей фазы нет. Сегодня вовсю ведется Россией против Украины гибридная война. Если вы хотите посмотреть, что такое гибридная война и как она ведется против Украины, достаточно найти «Военный вестник» за 2013 год российский, — начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал Герасимов там все описал. Там доктрина гибридной войны. Если начать читать, мы увидим, что все, что происходит сегодня между Россией и Украиной, идет точно по этой шпаргалке.

Теперь, что касается отношений России и Украины. Я всегда говорю о главном, и скажу сейчас о главном. Две ближайшие соседки, две исторические сестры, Россия и Украина, жили рядом, вместе, в мире, любви, братстве – все, что угодно. Пока вдруг Российская Федерация не решила отнять у Украины территорию.

У нас отнята территория – аннексирован Крым и захвачена часть Донбасса. И это еще при том, что план «Новороссия» Суркова, который Сурков презентовал Путину и о котором Путин уже говорил, — план «Новороссия» подразумевал отъем у Украины, включая Крым, девяти областей, я их перечислю: Крым, Луганская. Донецкая области, Одесская, Харьковская.

А.Осин― Запорожская. Николаевская.

Д.Гордон― Днепропетровская, Запорожская, Николаевская. Херсонская. То есть эти области должны были, по замыслу кремлевских стратегов, стать или государством «Новороссия», или частью Российской Федерации.

Поэтому как нам относиться к России после всего, что она наделала? Как относиться к тому, что у нас 14 тысяч погибших ребят.

Д.Гордон: Одной ногой воевать, другой ногой торговать – это отвратительная история

А.Осин― Кстати, меня всегда интересовало. Когда я слышал мнение украинских экспертов. То есть, вы считаете всех погибших, 14-15 тысяч людей, — вы считаете, что их убила Россия? Я много раз такое слышал.

Д.Гордон― Я вам скажу однозначно. Даже те мирные жители. Которые погибли на Донбассе, даже те ополченцы, так называемые донбасские, которые погибли в боях с Вооруженными силами Украины, их всех убила Россия. Своим оружием, пропагандой, своими наемниками, своими регулярными частями, которые вошли во время Иловайского котла на территорию Украины. Конечно, виновата Россия. Кто начал это все?

А.Осин― Подождите. Виновата это одно, но физически этих людей убили украинские военнослужащие – какую-то часть.

Д.Гордон― Убили вследствие того, что к нам пришла Россия и развязала войну.

А.Осин― Вы говорите, что Россия виновата, я здесь с вами не спорю.

Д.Гордон― Убила Россия. Даже если это были украинские военнослужащие, это произошло потому, что Россия вошла на территорию Украины.

А.Осин― То есть, они воевали на стороне России и убили людей Донбасса.

Д.Гордон― Я вам скажу больше. Недавно мы хоронили отца наших друзей. Киев, кладбище, Берковцы. Огромные ряды могил погибших ребят. Я в Ивано-Франковске видел ряды погибших ребят. Эти ребята, я хочу заметить, погибли на своей земле, защищая свою территорию от вражеского нападения вчерашних друзей.

Поэтому как можно относиться к российской пропаганде, к российскому государству вообще? У нас нет ненависти к простым россиянам – абсолютно нет. Ни в коем случае нельзя сказать, что украинцы ненавидят россиян – этого нет. Есть ненависть к государству Россия, к этой безжалостной, бесчеловечной государственной машине, которая пришла на нашу территорию сеять смерть.

А.Осин― Вы сказали, что надо каким-то образом закрыть и ограничить российские источники СМИ по всему миру. Тогда скажите, если «Раша Тудей» имеет аудиторию в много десятков миллионов человек в других странах, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, — вы считаете, что это талант пропагандистов, или все-таки это тот контент, который людьми в данных уголках земли, которые нейтрально относятся к Украине, России, им все равно, или все-таки это тот контент, который ими востребован. Может, в нем есть что-то в этом случае, или это какой-то парадокс?

Д.Гордон― Я не смотрю «Раша Тудей», я смотрю Россия-1, Первый канал, НТВ. Я не могу ничего сказать по поводу контента «Раша Тудей». Но, безусловно, это пропагандистская помойка, прежде всего. Потому что цель пропаганды российской конечно, опутать и окутать этой пропагандой все, что шевелится на планете Земля.

Я вам скажу, что я видел, как это действует. Израиль, США, — там вменяемые люди, которые уехали из России, из Советского Союза потому что им там плохо жилось, не было перспектив на развитие, не хватало денег, и они уехали не с большой любовью к Советскому Союзу и к России, мягко говоря.

И эти люди под воздействием Соловьевой, Скабеевой и Попова начинали менять свою точку зрения, и вот они уже, сидя на Welfare, получая деньги от США, не желая работать, ходят в футболках с Путиным. Потому что они пропитаны этой пропагандой.

Пропаганда страшное дело, она превращает высокоинтеллектуальную немецкую нацию в нацию убийц, создателей концлагерей, в нацию людей, которые уничтожали евреев. Вот, что делает пропаганда. Только пропаганда.

А.Осин― Да там не только, там целый комплекс причин. Вы просто сводите к одной тарелке радио или к газетам.

Д.Гордон― Это крайне важно.

А.Осин― Я понимаю, что важно. Но вы не будете отрицать, что ровно подобная пропаганда, только с другим знаком, существует и в США, и в Великобритании.

Д.Гордон― Конечно. Но она не такая агрессивная.

А.Осин― Да ладно?

Д.Гордон― Я вам объясню очень просто. Семь лет на канале Россия-1 каждый вечер практически поливают Украину последними словами, что вытворяет Соловьев, — вообще Соловьев это лидер российского информационного спецназа. Это не поддается описанию. То есть, если бы я был гражданином России и жил в России, у меня создалось бы впечатление, что я живу в Украине. Потому что едва ли не все программы сводятся к одному: какие они там фашисты, какие они там негодяи.

Это мыслимо — 7 лет в прайм-тайм, практически каждый вечер на главном канале федеральном, говорить об Украине? Причем в том свете, в котором я сказал. Это что, разве не пропаганда? Что это?

А.Осин― Но вы посмотрите на речи, которые произносят ваши же президенты, я уже не говорю о каком-то отдельном журналисте, в данном случае о Соловьеве. В любой своей речи они говорят о России, причем с негативной коннотацией. Я же говорю вам, идет, как вы правильно заметили, война. И она правомерна и с одной, и с другой стороны. Зачем же мы одни обеляем, а других очерняем?

Д.Гордон― Наши президенты говорят на территории Украины о стране, которая отняла у нас территорию – разница. Ваши телеканалы говорят на территории России о стране, у которой они украли территорию — вы разницу ощущаете?

А.Осин― Я ощущаю другую разницу. Я полагаю, что у каждого из нас практически есть родственники в обеих странах, поэтому, кстати, у нас всегда в этих программах оговариваются, они говорят ровно ту же пропагандистскую фразу, что и вы: то есть, мы за украинцев, мы их нежно любим, а вот власти Порошенко, Зеленского мы ненавидим, потому что они бандеровцы и фашисты. Да, такое есть.

Д.Гордон― Алексей, вы когда-нибудь смотрели программу Соловьёва?

А.Осин― Конечно, смотрел.

Д.Гордон― И вы не отравились?

А.Осин― Ну видите, сижу перед вами.

Д.Гордон― Но выглядите уже плохо.

А.Осин― Спасибо вам на добром слове. Просто я пытаюсь от многого абстрагироваться. От того, что вы говорите, пытаюсь абстрагироваться, оставить факты и сделать выводы самостоятельно и от того, что говорит Соловьев. Просто если мы будем бросаться словами «как Гитлер», «это фашизм», это кровавые Мордеры, мы ни к чему хорошему не придем. Извините, что я солирую, все-таки это ваше «особое мнение», а не мое.

Д.Гордон― Я вам скажу, что мы придем к хорошему знаете, когда? Когда Российская Федерация отдаст то, что украла.

А.Осин― Так этого же не произойдет никогда.

Д.Гордон― А раз не пройдет – мы не придем к хорошему. Никогда Украина не смирится с потерей своей территории. Никогда.

А.Осин― Ну, давайте будем реалистами – да, это так на данный момент.

Д.Гордон― Будем реалистами. Вам в 1991 году было сколько лет?

А.Осин― Достаточно много – 26.

Д.Гордон― Вы могли в свои 26 лет представить, что великий, могучий, нерушимый, единый Советский Союз в мгновение ока — раз, и нет.

А.Осин― Ну, тогда, конечно, нет, потому что я был недостаточно умудрен опытом.

Д.Гордон― Да даже те, кто были умудрены опытом, советологи американские, институты целый, изучавшие советологию, не могли представить себе такого – раз, и рухнул Колосс на глиняных ногах.

То же самое может произойти в любой момент. Знаете, и не то же самое — вдруг надоест американцам, например, что Россия себя так нагло ведет, и лишат они Россию тех привилегий, которые они ей создают, в виде всех прелестей научно-технического прогресса, например. И окажется, что все, пшик. И тогда начнется возврат того, что было украдено. Я в это свято верю.

А.Осин― Ну и напрасно, с моей точки зрения. Но это ваше право, конечно. Просто в 30-х, 40-х, 50-х годах никаких особенных подачек в этом плане технологических от западного мира не было тем не менее, каким-то образом удалось все-таки тот же спутник запустить и атомную бомбу сделать.

Д.Гордон― Атомная бомба, поверьте мне, при всем гении тогдашних советских ученых, а там были великие люди, потому что жили за железным занавесом и не могли еще уехать в Кремниевую долину. Но тогда работала разведка, и многие сочувствующие левой идее, Советскому Союзу физики просто отдавали или продавали секреты – это же не секрет.

Вы же понимаете, надеюсь, что автомат Калашникова создал не Калашников?

А.Осин― Ну да, Шмайсер, есть такая теория. Но она крайне смешна.

Д.Гордон― И все-таки все оказывается не совсем так. И я вам скажу больше. Победу во Второй мировой войне Советский Союз не смог бы, к сожалению, одержать, без США и Великобритании. Потому что от запчастей к танкам, до элементарной тушенки, да еще кучи всего – самолеты, сотни тысяч автомобилей, которые передавались. Ну, что вы? Была отсталая технологически страна.

А сейчас Россия отстала от западного мира технологически на сотни лет. О чем мы говорим?

А.Осин― О том, что раз тогда разведка сработала, может, сработает и сейчас. Почему нет?

Д.Гордон: Сейчас Россия отстала от западного мира технологически на сотни лет

Д.Гордон― Теоретически да, только это надо еще… хорошо украсть «Мерседес» — да его и красть не нужно, купите «Мерседес» и сделайте что-то наподобие. Не может Россия машину выпустить. Уже вот он, «Мерседес» — выпустите похожий. Все советские машины, от «Запорожца» до ГАЗ-24, до «Волги», были слизаны с западных машин. Ну, неспособная страна была при том, что были замечательные ученые. Сейчас и этого нет – ученые все на Западе, в Кремниевой долине. Почему Сколково не получилось?

А.Осин― Вы меня спрашиваете? В данном случае мы слушаем ваше мнение – скажите, почему не получилось Сколково. Думаю, гражданам будет интересно.

Д.Гордон― Я вам скажу свою точку зрения. Разокрали все, что было выделено на Сколково. Во-вторых, надо же населить Сколково учеными. А ученые давно ушли на Запад. Все, что шевелилось. Америка переманивает лучшими условиями людей со всех стран. Вы думаете, за счет чего достигнут такой научно-технический прогресс в США? За счет того, что методично, в течение многих лет США как государство создают лучшим ученым из Индии, Пакистана, Украины, России, из Мексики, любых точек, создают условия для работы, дают большие деньги и люди творят на радость государству США.

Почему Россия не удерживает, или Украина — я и к себе самокритичен, — почему не удерживают лучшие умы, лучшие головы, почему они утекают, наши мозги на запад? Потому что там государственный подход, создают условия.

Поэтому там появляются компьютеры, айфоны, интернет, Фейсбук – все, что угодно. Не в Украине и не в России. Но создают их, в том числе, выходцы из Украины и из России. Ян Кум из Киева — молодой миллиардер, за 19 миллиардов продал WhatsApp – он из Киева. Мальчик здесь жил, но создал продукт не в Киеве, потому что ему не создали условий.

А.Осин― Я с этим не спорю, вы говорите абсолютно правильно, с этим надо работать. Но есть и хорошие примеры. А продолжим мы эту ему через несколько секунд, после новостей.

НОВОСТИ

А.Осин: 19―34, Алексей Осин у микрофона, Дмитрий Гордон сегодня высказывает для вас свое «Особое мнение» а я пытаюсь с ним немножко полемизировать, хотя в задачи этой программы этой не входит.

Д.Гордон― Алексей, я смотрел на вас пока шла реклама и у меня появилась интересная мысль. Я вам сейчас за 20 секунд объясню все то, что я объяснял долго перед вами. Вот смотрите, за вами экраны – они не российские. Перед вами компьютер – он не российский. Микрофон – не российский. Перед вами лист бумаги — она, может, произведена из российской целлюлозы, но явно на станках не российского производства. Часы, телефон у вас не российские. Дома есть часы? Правда, не российские?

А.Осин― Я не ношу наручных часов. Кстати говоря, у нас вполне неплохие часы типа «Восток». Но не будем тут дискутировать.

Д.Гордон― Мобильный телефон не российский, наушники, одежда на вас не российские – даже трусы, догадываюсь, не российские. Вот и весь ответ на вопрос. Великая страна не может себе позволить ничего не производить для мира. Даже для своей страны. Поэтому дальше будет весело.

А.Осин― Во-первых, я бы вам мог назвать кучу вещей, которые страна производит, в том числе, бытовую технику.

Д.Гордон― Чем вы пользуетесь, назовите? Что страна производит? У вас стиральная машина российская?

А.Осин― Машина в России сделана, да.

Д.Гордон― По западной технологии?

А.Осин― Да, конечно.

Д.Гордон― Конечно, — не Россия же придумала, правда?

А.Осин― Наверное, нет.

Д.Гордон― И что в итоге? Стирать будете как раньше, в бадье?

А.Осин― Но есть машины, которые и в России производятся, их достаточно много.

Д.Гордон― Без западных запчастей, западных технологий ничего не произвести.

А.Осин― Я вашу мысль понял. Дальше у меня к вам вопрос — и что? Предположим, это все куплено на какие-то деньги, и что нужно делать по этому поводу?

Д.Гордон― В один прекрасный момент, если Запад проснётся и увидит, что руководство России охренело, он просто скажет: Послушай, дорогой друг наш-партнёр, не много ли ты на себя взял? Что ты территории отнимаешь у людей, что ты творишь по всему миру, подкупаешь наших политиков, наших общественных деятелей, президентов, скупаешь прессу? А ну-ка перестанем мы тебе поставлять технологии в этой сфере.

А.Осин― Так. И? И Россия приползет на коленях, будет Украине отдавать Крым и Донбасс, так я понимаю? Вывод такой?

Д.Гордон― Я уже рассказывал неоднократно свои разговоры с Эдуардом Шеварднадзе и Михаилом Горбачевым, которые наглядно объяснили мне, почему в Советском Союзе началась перестройка. Перестройка началась потому, что Запад выкрутил Союзу руки: ценами на нефть, ситуацией экономической в СССР, когда не было ни хрена, когда в очередях стояли по 4 часа за ботинкам жуткими.

А.Осин― Да, согласен.

Д.Гордон― Страна уже загнивала и рушилась. А тут Запад взвинтил гонку вооружений и сказал: ну что, ребята, как там вам? И ребята сказали: перестройка, гласность, демократия, дружба. И все, пошла перестройка.

Точно так же будет дальше. Другого варианта нет. Просто речь идет о том, когда это будет – завтра, послезавтра или через 5 лет.

А.Осин― А разве мы в Китае не можем купить стиральные машины, автомобили, телефоны? У меня, кстати, китайский телефон.

Д.Гордон― Можете купить в Китае.

А.Осин― Мир стал многополярным, одного центра силы нет.

Д.Гордон― Возвращаюсь к вопросу – а чьи в Китае технологии? Вы думаете, если США не наложит санкции на тех, кто будет торговать с Россией, будет Китай продавать?

А.Осин― Не знаю. Будет наверняка. Потому что у Китая с США тоже отношения ой, какие непростые.

Д.Гордон: Вы даже нефть и газ не можете добывать без помощи Запада, потому что у вас нет технологий бурить скважины

Д.Гордон― Вы даже нефть и газ не можете добывать без помощи Запада, потому что у вас нет технологий бурить скважины – даже это. Газ и нефть есть, бензоколонка, но вы не можете их добыть без западной помощи. Вы не может выпустить самолёты, автомобили – ничего не можете.

А.Осин― Во-первых, можем, — военные-то можем.

Д.Гордон― Вы можете знаете, что – бряцать оружием ржавым, приходить к своим соседям, преданным друзьям, рушить отношения на года, на десятилетия и убивать людей только потому, что вы такая крутая Россия. Бряцайте дальше.

А.Осин― Ну ладно, мы уже в цветистые выражения ударились. Мне кажется, что перейдем на более холодный разговор с учётом того, что и вы говорил, и я вопросы задавал, он был бы более уместным. Смотрите – когда вы стояли и рассказывали о закрытии телеканалов, за вашей спиной было ток-шоу, был опрос – наверное, среди аудитории канала. И там было написано: 51% «да» и 49% «нет», то есть, 515 поддерживает закрытие телеканалов, а 49% не поддерживает. Не говорит ли это о том, что в Украине все несколько сложнее, и что имеет место гражданский конфликт на уровне умов? Может быть не на уровне политиков, а на уровне умов. И что делать с этими людьми, с этими 49%, которые думают не так, как вы, а вы имеете право на свою точку зрения, если она не человеконенавистническая.

Д.Гордон― Объясню. Во-первых, я не знаю, какие цифры вы видели – я выступал у Савика Шустера в ток-шоу.

А.Осин― Вы с какой-то барышней переговаривались.

Д.Гордон― Да, это было у Савика Шустера. И поддержка у меня была, — что очень редко – сто процентов. Цифра 100 высветилась на экране. Это первое. Второе. Конечно же, у нас в Украине очень многие люди думают не так, как думаю я. И это нормально для демократической страны.

Это наши граждане, к которым нужно относиться бережно, учитывая их точку зрения, пытаться государству их переубеждать, если оно имеет силы переубеждать. Вы не забывайте, что наша страна не всегда ведет правильную политику внутри государства. И то, что позволяют себе люди, которые работают на развал страны, такие, как Порошенко, как Медведчук, они разваливают страну. Один идет вправо, другой влево – это недопустимо.

Я исхожу из того, что мы граждане Украины, мы разные. Люди на востоке отличаются от людей на западе, на севере от людей на юге. Но это не минус, это не недостаток, это плюс. У нас разные языки, разные вероисповедания, разные политические взгляды.

Но нас должно сшивать две вещи. Первое – это экономика — нет, не так. Первое – это любовь к Украине, и второе – это экономика. Любовь к своей стране и экономика.

К сожалению, с любовью к стране не у всех тоже хорошо, — да, у нас существует ряд людей, которые хотят жить в составе Советского Союза. У нас существует ряд людей, которые хотят жить в России – это правда, и от этого никуда не денешься.

Д.Гордон: Не надо приходить к нам из-за рубежа – я имею в виду РФ — и рассказывать, как нам жить

Те же крымчане – я не отрицаю, что многие из крымчан хотели жить в России. Тут можно долго говорить о причинах, причины это и отношение Украины к Крыму, неправильное – государства Украины к Крыму. Оно было все эти годы неправильным, политика была неправильная. Это и то, что в Севастополе огромное количество русских людей, которые после службы в рядах ВМФ РФ или Советского Союза поселились в Севастополе – это был очень советский, русский город, — это правда, так и есть. И Россия очень эти настроения питала – и Лужков, и так далее.

А.Осин― А что с этим делать?

Д.Гордон― Я вам скажу. Те люди, которые хотят жить в России, которые живут в Украине, могут ехать жить в Россию, но не надо увозить с собой территории – вот, в чем разница.

Я очень толерантный человек. И я всегда говорю то, что думаю, в том числе по ошибкам нашей власти. Я критикую власть, не выбирая выражений у себя дома. И порой это больно власти слышать. Но если я вижу ошибки в языковом вопросе или в конфессионном – я об этом говорю.

Нельзя заставить граждан Одессы, например жителей Одессы, насильно заставить говорить по-украински – ну, нельзя, есть определенные причины, почему они не заговорят. И я говорю — не–надо ожесточать людей, нужно иметь индивидуальный подход. Почему надо ломать через пень-колоду?

Но в данном случае я исхожу из того, что мы – украинские граждане, мы все. И мы патриоты Украины. Поэтому не надо приходить к нам из-за рубежа – я имею в виду Российскую Федерацию, и рассказывать, как нам жить. Мы в состоянии разобраться сами.

А.Осин― Я вас не учу — упаси бог.

Д.Гордон― Я не о вас.

А.Осин― Если так государство устроено, Саудовская Аравия так устроена, там можно это, и они так считают, значит, Украина такая, иона так считает. Но смотрите, какая ситуация – вот вы сказали, мог ли я представить в свои 26 лет, что Советский Союз развалится. Но если вы говорите, что Советский Союз мог развалиться, то почему теоретически не могла развалиться на каком-то этапе Украина? Почему вы ей в этом отказываете? Я понимаю, что это вам неприятно, как мне неприятен развал Советского Союза. Но это же возможно в принципе, по разным причинам?

Д.Гордон― Украина не только могла развалиться, она и может развалиться. И сегодня она может развалиться быстрее, чем могла развалиться раньше – благодаря помощи в кавычках Российской Федерации.

Д.Гордон: Экономика сшивает. А вот в развал бедных стран верю легко

Конечно, Украина может развалиться, если ее разваливать, если ее не сшивать, а разваливать. Развалиться может любая страна, кстати, империи разваливаются быстрее – та же Российская Федерация тоже может запросто развалиться, если вдруг жизнь пойдет не такая, какая была в жирные «нулевые».

Поэтому вопрос развала — я не верю почему-то в развал США, не верю в развал Швейцарии – не верится. Экономика сшивает, понимаете. А вот в развал бедных стран верю легко. Поэтому угроза, конечно, такая есть, она висит над нами как дамоклов меч.

А.Осин― Завершая наш разговор, я все-таки добавлю, что Советскому Союзу, как вы сами сказали, цитирую вас, помогли развалиться США. Это же правда, вы же сами так сказали?

Д.Гордон― Минутку. Советскому Союзу помог развалиться Советский Союз. Если бы не методичное уничтожение своих граждан, особенно до 53-го года, если бы не глупая плановая экономика, если бы не лживые догмы партийные, которые подменяли здравый смысл. Если бы, если бы, если бы не все это, то Советский Союз мог бы жить сколько угодно.

А.Осин― И у Соединенных Штатов ничего бы не получилось.

Д.Гордон― Конечно, нет.

А.Осин― Хорошо.

Д.Гордон― Если бы была экономика как в США, если бы людей уважали, простого человека так, как в США, конечно, ничего бы не получилось. Вот давайте мы с вами попробуем развалить США, давайте Россия, Китай вместе попробуют развалить США. Ничего не получится

А.Осин― Не дай бог. Я этого очень не хочу, честно говоря, пускай живут.

Д.Гордон― Но вы же хотите в Советский Союз, вас что-то там держит.

А.Осин― Ну, это сложный разговор, если хотите, мы его потом продолжим, если попадем на аналогичную беседу. Спасибо вам большое, мне было очень интересно.

Д.Гордон― Спасибо вам.

А.Осин― Дмитрий Гордон, журналист сегодня был в «Особом мнении» на радио «Эхо Москвы». Удачи и счастливо.

Д.Гордон― Спасибо вам.