Е.Бунтман― Добрый вечер! Это «Особое мнение». В студии Евгений Бунтман. И вот у нас на связи из автомобиля Демьян Кудрявцев, поэт. Здравствуйте, Демьян, добрый вечер!

Д.Кудрявцев― Здравствуйте, Женя, здравствуйте, дорогие радиослушатели!

Е.Бунтман― Давайте начнем с международного давления на Россию. Есть ли оно и будет ли оно возрастать?

Д.Кудрявцев― Ну, конечно, есть и оно, конечно, будет возрастать. У этого есть ряд причин, и если иметь в виду эти причины, то это давление до сих пор не так велико, надо сказать. «Северный поток» до сих пор не отменен. Российское высшее чиновничество не всё под санкциями и путешествует по миру и так далее. Вообще в сравнении с авторитарными режимами, рассвет и гибель которых, например, я застал, международное давление на Россию держанное. И в этом смысле ему есть куда возрастать. Если Россия будет так же хитра, как до сегодняшнего дня — хитра и груба, хитра и прямолинейна…

Е.Бунтман― Как это?

Д.Кудрявцев― Я сейчас объясню. Она, с одной стороны, впрямую нарушает не международные положения, из-за которых надо бы вводить санкции, а, с другой стороны, так хитра, что санкции против нее вводятся медленнее, чем против других стран — так хитра и велика. То есть санкции против России — это не санкции против Учкудук. Это труднее сделать. И Россия все время является частью и каким-то разводилой международного сообщества, будь то ядерная игра, будь то сирийская игра, будь то экологические инициативы, при который все время кто-то с Россией должен общаться. Ее нельзя поставить в такую изоляцию, в которой, например, стоит Иран или стоял Ирак при Саддаме.

Поэтому Россия — это не банановая республика. Санкции против нее не велики. Поэтому, с одной стороны, им есть, куда расти, с другой стороны, расти они будут медленно. Это моя оценка, но мы с вами доживем до проверки, прав я был или нет.

Д.Кудрявцев: Россию нельзя поставить в такую изоляцию, в которой стоит Иран или стоял Ирак при Саддаме

Е.Бунтман― Главный дипломат Жозеп Боррель после — не знаю, как оценивать — удачного или неудачного визита в Москву, во всяком случае, довольно напряженного визита в Москве сказал сегодня следующее: «Мы находимся на историческом перекрестке в отношениях с Россией. Выбор, который мы сделаем, — обращается он к главам европейских министерств иностранных дел, — определит международную динамику сил в этом веке, будет ли ЕС продвигаться к более кооперативной и более поляризованной модели в отношениях с Россией». Звучит немножко как Фултонская речь про «железный занавес» и так далее. Нет?

Д.Кудрявцев― Разница только в одном: «Фултонскую речь произносил победитель гитлеризма Уинстон Черчилль, представлявший великую державу и ее многовековую аристократию. Эти слова произнес представитель общеевропейской бюрократии, слабый как таковой. И поэтому давайте все-таки не путать Юпитер с божиим даром и с яичницей.

Поэтому да, безусловно, мы и без него понимаем, на каком трудном отрезке мы сегодня находимся с международной дипломатией. Вопрос в том, кто такие мы? Надо понимать, кто мы. Мы, российское сообщество не находимся на таком отрезке. На таком отрезке находится российская бюрократия, российская власть и российская авторитарная система, и она не вечная, и никакой короткий такой промежуток не определяет расклад в XXI веке. Как вы помните, в XX веке российская дипломатия умудрилась несколько раз (минимум три) находиться в объятиях с западными демократиями и в полной ссоре с ними.

И поэтому, когда мне говорят, что всё пропало, цирк уехал, я всё время говорю, что давайте будем чуть меньше пафоса в этой истории проявлять и помнить, что у нас всегда есть надежда и возможность исправить ситуацию, надо только хотеть ее исправить. И для этого должны работать в первую очередь, конечно, российские власти, которые довели ситуацию до такого, но и европейские власти и жители этих стран. Если мы не будем примерять на себя механистичную военизированную риторику а-ля Лавров или а-ля брюссельские бюрократы, то все будет и хорошо. Потому что пока не закрыты границы, существует разная дипломатия, в том числе, народная, в том числе, многопартийная, в том числе, мультивекторная, оппозиционная и так далее. Мы не стоим на пороге…

Е.Бунтман― Пропадает у нас немножко связь. Демьян Кудрявцев, поэт у нас сейчас в «Особом мнении». Надеюсь, что восстановим. Говорили про европейскую дипломатию и про достаточно агрессивную риторику с обеих сторон — и с российской стороны и со стороны европейской дипломатии.

Я еще напомню телефон для ваших сообщений, по которому вы можете по СМС и другими способами задавать вопросы: +7 985 970 45 45. Тут уже задают вопросы Демьяну Кудрявцеву, например, могут ли санкции против Кремля стать катализатором раскола элит? Как только мы воссоединимся с Демьяном Кудрявцевым, обязательно этот вопрос задам. Он честно предупредил нас о некоторых сложностях. Сейчас окажется в каком-то стационарном положении, и мы сразу возобновим нашу беседу.

Краткий анонс еще, о чем поговорим. Поговорим об акции всевозможные, и, в частности, про новый формат акций, который предложил Леонид Волков, один из немногих соратников Алексея Навального, до сих пор находящийся на свободе. И поговорим про отказ, тоже сформулированный господином Волковым, от акций в том формате, в котором они проходили 23 января и 31 января и после приговора Алексею Навальному, после решения суда, который отправил Алексея Навального за решетку на ближайшие 2,5 года, даже больше. Собственно, идея, сформулированная господином Волковым, была в том, что этот формат сейчас на данный момент себя исчерпал и надежда на возрастание международного давления, о чем мы и начинали говорить с Демьяном Борисовичем Кудрявцевым.

И поговорим про политику старую, добрую с заявлениями Григория Явлинского с его словами в адрес Навального и сегодня сказанными словами от Геннадия Зюганова перед эфиром. Для зрителей YouTube я напомню, что у нас еще трансляция в YouTube-канале «Эхо Москвы» и в Яндекс.Эфире. Так вот с Демьяном Кудрявцевым мы говорили о какой-то изумительно емкой фразе Геннадия Зюганова, в которой он умудрился одновременно и ругать и власть и Кремль и Алексея Навального. Об этом тоже поговорим, про политику, про то, что нас ждет в какое-то ближайшее время, осенью, когда будут выборы в где.

Продолжают задавать вопросы и тоже по возможности, насколько позволит время, я их задам Демьяну Кудрявцеву. +7 985 970 45 45. Задавайте ваши вопросы во всех доступных мессенджерах. Из Телеграма можно задавать из Ютьюба, старыми, добрыми эсэмэсками тоже можно давать. Сейчас «Особое мнение» Демьяна Кудрявцева. Мы в ближайшее время восстановим связь с Демьяном Борисовичем и поговорим и о внешней политике, внутренней политике, об этике и об эстетике, будет говорить про всевозможные акции, политику, давление на СМИ.

Пока есть время, пока мы не связались с Демьяном Кудрявцевым, стоит напомнить. У нас часто звучит в эфире заявление солидарности с нашим коллегой Сергеем Смирновым, главным редактором «Медиазоны», который находится сейчас по-прежнему под административным арестом.

Мы восстановили связь с Демьяном Кудрявцевым. Демьян Борисович, еще раз здравствуйте!

Д.Кудрявцев― Здравствуйте. Простите.

Е.Бунтман― Ничего страшного, мы пока поговорили со слушателями. Я начну сразу с вопрос, Демьян. «Могут ли санкции против кремля стать причиной раскола элит?», — Дмитрий Мезенцев спрашивает.

Д.Кудрявцев― Не стоит переоценивать санкции как метод воздействия на элиты, потому что часть из них, безусловно, получает как бы дополнительный аргумент для раскола, но у них есть эти аргументы и уже. Напомню, что часть персональных санкций, как и электоральных уже давно действуют. А, во-вторых, наоборот, другая часть сплачивается под воздействиями санкций. Собственно говоря, все санкции не новы, они были введены против некоторых стран. Кстати, против Беларуси и против белорусского руководства они введены тоже. И мы видим, как в этих странах это действует.

Д.Кудрявцев: Не стоит переоценивать санкции как метод воздействия на элиты

Есть люди, которые под давлением санкций откалываются и начинают пытаться объяснить Западу, что «мы-то свои, и нас зря под одну гребенку… но пусть нас и не под гребенку, потому что мы такие хорошие». Никаких особых наград они за это не получают, потому что на Западе это не торг, а институциональное действие, которая не делает в этом смысле НРЗБ. А другие, наоборот, понимают, что себя уже никак в этом смысле от санкций не спасти, на мир надо забить: ездить никуда не придется. Зато свою пядь коррумпированной земли никуда не отдадим.

Это не значит, что санкции неэффективны. Они очень эффективны. Просто их эффект не короткий, и их эффект неоднозначный. Они плохой инструмент давления. Просто, действительно, мало хороших придумано.

Е.Бунтман― Просто единственно доступный, надо полагать, в нынешних условиях.

Д.Кудрявцев― Ну, нет. Есть торговое эмбарго. Есть много разных инструментов вплоть до бомбардировок и ввода войск. Мы помним, Югославия и Ирак прошли и такие санкции. И дай бог на нашей жизни мы такого больше не увидим. Но я к тому, что западные демократии действуют по каким-то общепринятым шаблонам, и в этих шаблонах сначала есть и дипломатические гримасы и высказывания, потом санкционные и только потом торговые и прочие.

Поэтому, я думаю, что стадия санкций и тот эффект, который от них может быть положительным, если мы смотрим на Россию как на некоторую часть мирового демократического сообщества, каким она была и должна бы снова стать, безусловно, эффект будет. Рассчитывать, что он будет большой или, что в нем не будет отрицательных каких-то… побочки, я бы тоже не стал. Будет, конечно.

Е.Бунтман― Про элиты тоже. Не знаю, элиты — не элиты, во всяком случае, привычные нам политики выступили на этой неделе. Сначала выступил Григорий Алексеевич Явлинский со своим заявлением про Навального. Давайте с него и начнем. Почему и почему именно сейчас Явлинский написал то, что написал?

Д.Кудрявцев― Я бы наоборот сказал: интересно только то, почему сейчас. А почему как раз он выступил, это совсем неинтересно.

Е.Бунтман― Хорошо. Почему сейчас. С интересного начнем.

Д.Кудрявцев― Я думаю, что эпоха борьбы за допуск к участию в выборах в Государственную думу следующего созыва началась. Собственно говоря, Григорий Алексеевич Явлинский в каком-то смысле, таким образом, дал ей старт, выступил, я бы сказал, своеобразным петухом, пропел так сказать…

Е.Бунтман― Зорьку.

Д.Кудрявцев― Зорьку забега в Государственную думу. Ну, и роль его, как и всякого петуха в российской политической системе, незавидна. Ему пришлось плясать на чужих, как он думает, похоронах, а на самом деле на чужой свадьбе и под чужую дудку, что, с одной стороны, ужасно обидно, с другой стороны, совершенно неудивительно, потому что такова последние годы роль руководства «Яблока».

Интересно здесь другое — что внутри «Яблока» при этом очень много позитивных, конструктивных сил и людей, которые все равно считают, что системная и легитимная борьба происходит в рамках выборов и нужно сохранять костяк допущенных к ним партий. И это люди, таким образом, не склонный к компромисс, наоборот, склонны к бескомпромиссной борьбе, но внутри институционального поля. И в этом смысле этих людей Григорию Алексеевичу Явлинском дискредитировать не удалось. Он смог дискредитировать только себя, но, с другой стороны, это настолько не внове, что тоже, в общем, ничего тут специального и особого нет. И роль эта незавидная, и в общем, не будем мы ненавидеть Григория Алексеевича Явлинского за его двурушничество, потому что, во-первых, сами не без греха всегда — и то не без греха? А, во-вторых, потому что…

Е.Бунтман― Я потом уточню несколько вещей.

Д.Кудрявцев― Вы начнете уточнять, кто конкретно…

Е.Бунтман― Нет, я хотел уточнить. Вы сказали несколько громких и обидных, возможно, слов в адрес Явлинского. Но вот под чужую дудку… Это Явлинскому кто-то посоветовал написать или это искренний текст — вот как вам?

Д.Кудрявцев― Одно другому не мешает. Я же сказал, там интересен только момент публикации. И момент публикации является, безусловно, подспудно согласованным. Неважно, проговаривал он или нет в рамках той системы сигналов, которая существует между системными партиями и людьми, которые допускают их к выборам.

Д.Кудрявцев: Момент публикации является, безусловно, подспудно согласованным

Е.Бунтман― Невербальных сигналов?

Д.Кудрявцев― Иногда вербальных. Просто пусть враги моги разбираются в том, вербально или невербально Григорий Алексеевич согласовывал это свое выступление, что оно будет именно сейчас.

Е.Бунтман― Это можно будет спросить — я сразу проанонсирую — у Григория Явлинского в четверг. Он обещал придти в эфир.

Д.Кудрявцев― Да, вы спросите Григория Алексеевича Явлинского. Он, наконец-то, обещал честно ответить. Он обычно этого не обещает, а в этот раз обещал. Спросите у него, пожалуйста.

Е.Бунтман― Не я буду спрашивать, но мы спросим, мы как единое целое, как радиостанция. Хорошо. Вы сказали, в общем, зачем. Это ради того, чтобы пройти в Государственную думу, ради госфинансирования?

Д.Кудрявцев― Нет, госфинансирование тут не самое главное. Кроме того, столько раз обманывали Григория Алексеевича со всеми вещами, что обманут и с госфинансированием тоже, если будет надо. Это ерунда всё. Нет. Григорий Алексеевич, как и многие другие люди и политики российские, к сожалению, падок на представление о собственной значимости, собственной жизни: «Как вот моя жизнь еще идет, я еще не на пенсии, я не сбитый летчик. Мне допускают в Государственную думу или, наоборот, я участвую в борьбе за Государственную думу. Я часть некой сложной интриги. Меня слушают, меня ругают. Я жив! Я есть! Ау! Кукареку!»

Важнее гораздо, хотя и деньги тоже важны, главная задача состоит в том, что если «Яблоку» есть на что разменивать свой допуск в Думу, если Григорию Алексеевич есть, на что вызывать такой большой скандал, чем обернулось это высказывание за последние дни… Давайте так: кто только не ругает Навального, включая, извините меня… или в старые времена, до того, как Алексей Анатольевич сел в тюрьму. И это никого не волнует, потому что кто мы — и кто Григорий Алексеевич Явлинский!

Вот, собственно говоря… Нам в данном случае дано предугадать, как наше слово отзовется. Он прекрасно понимает, как ценность, пусть и замшелая, пусть и антикварная в его высказываниях. Он же как бы соотносится с «Яблоком», с большими демократическими временами и так далее.

Е.Бунтман― Задача отчасти решена — доказать свою значимость, потому что уж какой скандал. Казалось бы, где «Яблоко» — и где размер скандала, при всем уважении.

Д.Кудрявцев― Абсолютно. Я-то считаю, что как раз в первой части своего заявления пытался сказать, что «Яблоко»-то есть. Это Явлинского нет. Но он, видите, как бы пользуясь тем светом, который «Яблоко», а точнее его члены, а точнее люди, «Яблоку» сочувствующие — а это миллионы людей — отбрасывают на своего основателя Григория Явлинского. Как бы, видите, сумел еще немножечко как бы засиять. Пусть таким, желтоватым светом, но засиял. Поэтому да, конечно, часть его персональных задач достигнуто.

Е.Бунтман― Давайте про другого известного политика поговорим, про Геннадия Андреевича Зюганова. Мы начинали до эфира об этом говорить. Проблемы возникли у Николая Бондаренко, члена КПРФ. «Власть ошалела до такой степени под напором грязной «навальнятины», что решали задержать депутата Николая Бондаренко», — сказал Геннадий Андреевич Зюганов. Кроме какого-то филологического восхищения этой, столь емкой фразой, что еще можно сказать? Это тоже какой-то сигнал, зорька?

Д.Кудрявцев― Да, безусловно, но совсем другой. Если Григорий Алексеевич своим криком говорит: «Я с вами!», то Зюганов говорит: «А я с кем?» Совершенно другое сообщение. Он как бы говорит: «Вась, Ау! Я ведь могу и туда. Мы ведь коммунисты. Мы, вообще-то, оппозиция».

Д.Кудрявцев: Зюганов, скорей всего, получит то, что он просит. Явлинский не получит

Е.Бунтман― Он сказал: «Мы поднимем страну».

Д.Кудрявцев― Абсолютно. «Мы поднимем страну», что в переводе означает несколько невероятных заявлений. Первое: «Мы можем поднять страну». Есть же люди, которые могут в это поверить — представляете? — что Зюганов может поднять страну. Ничего тяжелее ручки в руках не держал, но, так сказать, может поднять страну. Это первое.

Во-вторых, у него есть представление, что «можем не поднять — в зависимости от того, как вы будете себя вести, торгуйтесь с нами…».

Е.Бунтман― Здесь важна модальность — можем?

Д.Кудрявцев― Конечно. Здесь очень важна модальность: можем поднять страну — можем не поднять. Могу копать — могу не копать. «Отстаньте, пожалуйста, от нас! Не трогайте нашего Бондаренко», — вот что пытался сказать Геннадий Андреевич Зюганов. Геннадий Андреевич говорил: «Не надо — не надо делать из меня оппозицию. Я ведь могу ею стать». А Григорий Явлинский говорил: «Не надо думать, что я оппозиция. Я ведь не могу ею быть». Это два совершенно разных заявления в этой гонке. И надо сказать, как обычно, Григорий Алексеевич Зюганов…

Е.Бунтман― Просто здесь хотелось бы прямо остановиться.

Д.Кудрявцев― Да, мы в этом месте перейдем на рекламу.

Е.Бунтман― У нас еще минута. Это была бы великолепная точка. Ну, так что, Григорий Алексеевич Зюганов?

Д.Кудрявцев― Надо сказать, что Геннадий Андреевич Зюганов, как обычно, получит больше. Потому что наша власть считает, что любить ее надо забесплатно, а покупает она политических оппонентов, но не настоящий, а таких, немножко вот таких… И кроме того у нее всегда есть представление, что либеральное будущее России несвойственно, поэтому с либеральной точки шантажировать ее трудно. Коммунистическое прошлое России органично, поэтому они его же строят, поэтому с ним надо заигрывать. Поэтому Зюганов, скорей всего, получит то, что он просит. Явлинский не получит. А мы с вами по-прежнему вне этой игры. Пока.

Е.Бунтман― Демьян Кудрявцев со своим особым мнением. Вернемся через несколько минут.

НОВОСТИ

Е.Бунтман― Это программа «Особое мнение», и гостем в ней — Демьян Кудрявцев, поэт. Давайте поговорим про акции протеста, про их прекращение до более теплого времени, анонсированное Волковым. А потом другая анонсированная акция — с фонариками.

Давайте про первое сначала — приостановить активные акции до весны, до лета.

Д.Кудрявцев― Если честно, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос по той простой причине, что, что значит, приостановить акции? Вот я помню, перед этими акциями главной концепцией, в том числе, коллег, друзей Навального, а также многих моих знакомых было то, что мы же выходим не за Навального. Мы же выходим против презрения к праву, против авторитаризма, против нечестности выборов, против продажных судей, применения силы полицейскими. Правильно? А еще некоторые люди — может быть, много, может быть нет — в частности, — через запятую, причем неважно, это первая в порядке запятых или последняя, — выходят за свободу Алексея Навального. Хорошо, и, соответственно, за свободу Алексея Навального очень агитируют его штабы. И, действительно, как сказал Леонид Волков, они могут быть поставлены под удар, и это будет плохо по отношению к грядущим выборам, «Умному голосованию» и так далее.

Теперь у меня есть ряд вопросов. Первое: если власть применяет абсолютно нелегитимные подходы полицейские, судебные и так далее, печатает всё это с потолка, что помешает ей раздолбать штабы Навального перед выборами в том случае, если они даже не будут выходить ни на какие мероприятия? То есть если у нас сажают людей, которые были дома, не выходили на мероприятия, не пользовались интернетом… В Сахарова сейчас сидит несколько курьеров, которые просто везли людям еду в этих района, и их взяли как участников демонстрации. Они по-русски не говорят и вообще ничего не делают, не знают, о чем речь.

То есть если у нас можно за участие в демонстрации посадить кого угодно, а также, например, в Петербурге можно посадить за участие в демонстрации, которых не было, потому что город был перегорожен, несмотря на отсутствие призывов к этим демонстрациям, то почему выход на демонстрацию защищает штабы от уничтожения, объясните мне, пожалуйста?

Е.Бунтман― Не могу, к сожалению, объяснить.

Д.Кудрявцев― Риторический вопрос. Непонятно, здесь нет логики. Это первое.

Второе: если мы выходим не за Навального, ну хорошо, пусть штабы Навального не выходят, им надо готовиться к выборам и так далее. Я не понимаю, предполагается, что по остальным пунктам тоже нельзя выходить, чтобы не раздолбали штабы Навального? Вот сейчас 11 тысяч сидит в тюрьме кроме Алексея Анатольевича — вот за них нельзя выходить? Вот родителям, чьих детей посадили по ложному обвинению, выходить нельзя, чтобы не раздолбали штабы Навального?

Е.Бунтман― А никто не говорил, что нельзя. Волков не писал, что нельзя.

Д.Кудрявцев― Вот я и спрашивают, это что значит? Он сказал: «Давайте не выходить» или: «Мы будем не выходить»? Что он сказал. Я сейчас не наезжаю на Леонида. Я просто говорю, вы меня спрашиваете — я не знаю. Я не понимаю смысл этого сообщения. Оно кому адресовано?

Е.Бунтман― Мне кажется, смысл этого сообщения, что Волков координирует акции, в том числе, и что Волков здесь может быть указом, хотя…

Д.Кудрявцев― Если мы признаем, что может — значит, может.

Е.Бунтман― Если в эти выходные не было никаких акций, то значит, может.

Д.Кудрявцев― Отлично. Значит, мы говорим следующее: мы в прошлые разы ходили за Навального, давайте признаем…

Е.Бунтман― Получается, так.

Д.Кудрявцев― По указанию его штабов, и не выходим защищать 11 тысяч остальных людей, выйдем защищать их к весне, когда, надеюсь, они и сами тоже выйдут из тюрьмы и тоже можно будет их замечательно посадить.

Д.Кудрявцев: Больше всего мне бы нравилась какая-нибудь идея конструктивного диалога со стороны власть предержащих

В общем, смотрите, я не субъект российской политической борьбы, я не гражданин Российской Федерации и вообще шутник и коллаборационист. Я, если что на свете люблю, то это логику. Здесь я ее целиком не вижу. Но, возможно, ее отсутствие не отменяет правоты. Потому что выход каждые выходные, выход постепенно уменьшающегося количества людей — это рецепт, который российская оппозиция пробовала, ее пробовала белорусская. Он тоже никуда не приводит.

Е.Бунтман― Как в Хабаровске, где, в конце концов, перестали выходить.

Д.Кудрявцев― В этом смысле мне не понравилось заявление Леонида — я не говорю при этом, что он неправ, — у меня нет в этом смысле правильного рецепта. Я говорю о том, что даже эти же слова можно было более развернуто объяснить и адресоваться не только к людям с ориентацией на Навального, а адресоваться к широкой оппозиции вообще, многие из которых не выходили конкретно, сочувствуя Алексею Анатольевичу, не выходили конкретно за него. И вот для этих людей ничего не было сказано, и этом, мне кажется, неправильно, эгоистично, обидно должно быть для них. Я не знаю.

При этом выход еженедельный без очевидной программы и без очевидного полевого ресурса координации — его действительно, сегодня нет, он трудно создается и разрушен — возможно, тоже неверен.

Короче говоря, я в отличие от российских политиков могу себе позволить честный ответ на вопрос: я не знаю, как правильно.

Е.Бунтман― А с фонариками вам нравится идея?

Д.Кудрявцев― Мне нравится идея любого волеизъявления: с фонариком, в маечке, просто на своем рабочем месте делать то, что тебе положено, не делать то, чего тебе не положено, что тебя продавливают нелегитимно и так далее. Мне нравится идея с фонариками. Не нравилась идея с белым кругом. Мне нравится любая идея, которая демонстрирует, что общество не молчит. Но при этом больше всего мне бы нравилась какая-нибудь идея конструктивного диалога со стороны власть предержащих. И вот это страшно обидно, что я не вижу.

Е.Бунтман― Увидите ли, есть надежда?

Д.Кудрявцев― Я буду жив, да, обязательно увижу. Помните, что мы с вами находимся в стране, где надо обязательно долго жить.

Е.Бунтман― Давление на СМИ и арест Сергея Смирнова как главного редактора «Медиазоны», которые по-прежнему находится там же, в довольно мрачном месте под названием Сахарово, — это к чему-нибудь приведет? Потому что СМИ начнут бояться или еще чего-нибудь.

Д.Кудрявцев― Подождите, все СМИ давно боятся. А все СМИ, которые не боятся, давно уничтожены за исключением — абсолютно без кокетства — «Эхо Москвы», которое ведет себя невероятно осмысленно, не только стойко, при всем моих к ним медийных или эстетических претензиях…

Е.Бунтман― «Медиазона» опять же.

Д.Кудрявцев― …Ведут себя идеально. «Медиазона» создана для того, чтобы вести себя правильно. Она частная инициатива, за ней нет государственной корпорации, и она тоже себя, конечно, прекрасно ведет. Поэтому кто боится, то боится, кто не боится, тот не боится. Это частный выбор каждого. Смирнова, к счастью, немножко под давлением — и хорошо, что это давление есть, и это, собственно, единственная надежда, что российские медиа, российские врачи, российские учителя, любые другие российские профессиональные сообщества, без которых немыслима современная жизнь, будут давить и отстаивать своих. Вот цена российских медиа, знаете, какая? 10 дней. Вот такая цена российским медиа. Это большая цена, неплохая. Раньше часто не было и такой. 10 дней, которые скостили Смирнова, абсолютно невиновному.

То есть мы не говорим о том, что он был виновен на 25 дней или на 15. Он был абсолютно невиновен. Вот цена облегчения участи невиновного человека на 10 дней — это цена меня, вас, остальных, нас всех — российских медиа. Я не склонен свою цену сейчас никак завышать. Вот она сегодня такая. Но это лучше, чем ничего. И цена, как мы знаем по бирже или по нефти, колеблется: сегодня такая, завтра будет больше, обязательно вырастет.

Д.Кудрявцев: 10 дней. Вот такая цена российским медиа. Это большая цена, неплохая

Е.Бунтман― Давление на остальных, например, на студентов, которых грозят отчислить, а некоторых и отчисляют за арест; вычеркивают с сайтов хороших театров студий актеров — вот с этим что?

Д.Кудрявцев― Помните, у Владимира Ильича Ленина была концепция построения социализма в одной, конкретно взятой стране. Потому что тогда мировое сообщество было не интегрировано. Внутри одной страны все интегрировано еще больше. невозможно давить на этих и не давить на тех. Невозможно сжигать евреев и не сжигать цыган, потому что общество сегодня и, в общем, с XX века не сегментируется каменными стенами. Поэтому смешно. Мы с вами только что обсудили давление на прессу. Половина журналистов — это студенты или их братья и сестры. А также половина врачей, а еще половина актеров тоже зависят от журналистов, которые пишут на них рецензии. Нет никакого деления. Это деление в головах у тех, кто прокладывается и пытается глубже лизнуть своему секторальному начальству. На самом деле российское общество делится по простому принципу: активные люди, причем не обязательно либералы, разные активные люди — и как бы люди, которые пытаются сделать вид, что их это не касается. Это единственное деление.

Внутри активных людей есть те, кто страдает за свою вовлеченность, и неважно, какая у них сегодня профессия, неважно, как они называются, потому что они страдают за свое неравнодушие, а не за то, что они актеры. Никто не сказал: «Варвара Шмыкова плохая актриса, поэтому мы ее уберем с сайт Центра Мейерхольда». И даже сделать такой вид…

Вот мои оппоненты, когда им надо меня поругать, они всегда говорят: «И еще поэт плохой». То есть плохой руководитель медиа, но еще плохой поэт, понимаете? Ну, потому что я не Варвара Шмыкова. Про нее нельзя сказать: «Мало того, что Родину не любит, за Навального выходит, так и актриса плохая». Нельзя сказать. Объективно хорошая. У них не поднимается хавальник на это — на Варвару Шмыкову. И это слава богу, потому что это означает отсутствие лицемерия. Это преследование напрямую за мнение, напрямую по политическим мотивам, значит, у него есть конец, значит, у него есть историческая предопределенность, которая приведет к тому, что Варвара Шмыкова… Я против того, когда за идеологию человека награждают, и когда его снимают сайте театра, Я тоже против. И сейчас у нас в данном случае нет никакого обмана, самообмана. Это поляризация общества по политическому вопросу. Оно обязательно закончится.

Е.Бунтман― Спасибо большое! Это было «Особое мнение» Демьяна Кудрявцева.

Далее программа «В круге Света». Сейчас — «Статус» с Екатериной Шульман. А в 22 часа — «Кейс» с ведущей Нино Росебашвили. Спасибо и всего доброго!