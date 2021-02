Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 8 минут, в студии Татьяна Троянская. Журналист Дмитрий Губин сегодня в программе «Особое мнение». Нас можно видеть на Ютубе, пожалуйста, присоединяйтесь – «Эхо Москвы в Петербурге» и вы будете с нами. Я предлагаю начать со статьи Григория Явлинского о политической ситуации в России, ее уже все комментируют, начиная со вчерашнего дня. А ваше мнение, зачем? Наверное на этот вопрос лучше ответит Григорий Алексеевич, но как со стороны?

Д. Губин― «Зачем, зачем я не знаю? Зачем живут попугаи? Зачем? Я не знаю зачем!» Все-таки у Соловьева лучше получается петь в эфире. Помёта больше, но голос точнее. Я очень благодарен Григорию Алексеевичу за эту статью. Ах молодость! Есть возможность ее вспомнить. Ах грехи молодости!

Я работал в компании «ВГТРК», даже программу «Вести» вел на Российском телевидении. В те годы, а это был 99-й год, была предвыборная кампания в Думу. Григория Алексеевича на ВГТРК все звали исключительно по псевдониму «Непорочная Гриша».

Т. Троянская― А за что его так называли?

Д. Губин― А Григорий Алексеевич никогда не виноват! Никогда не забуду, несколько дней до выборов в Госдуму. Я веду самый финансово емкий блок программы «Вести», которая тогда выходила не в восемь, а в девять вечера. Там был такой прицепной 7-ми минутный «вагончик» — «Живой гость в студии». Приходила Алевтина Федулова, «Женщины России», а перед ней приходил чемоданчик с 15-ю тысячами. Приходил Жириновский, за него, по-моему, приносили сорок. Через меня не шло ничего. Я знал только сумму. И вот приходит Григорий Алексеевич Явлинский. Остается главный редактор программы «Вести» Российского телевидения. Григорий Алексеевич сразу: «Если вы, дорогой, подадите на меня в суд, то мне тоже в этот суд придется пригласить свидетелей!»

Т. Троянская― А они есть? Свидетели?

Д. Губин― Конечно! Конечно! Долгая память хуже, чем сифилис. И жалко, что у Григория Алексеевича короткая память. И вот мы остаемся втроем: главред «Вестей», я и Григорий Алексеевич. Григорий Алексеевич: «Знаете, что отличает меня от других политиков?» Мы: «Что?!» Нас трое и никто этот разговор не слышит, ФСБ еще не успело вмонтировать жучок в телефон главного редактора. «А то, что я никогда не плачу за свои выступления на телевидении». И в этот момент раздался стук падающего тела. Это упало сердце и финансовая отчетность главного редактора «Вестей». Да, Григорий Алексеевич, лично вы тогда не занесли ни копейки, но за вас занесли, если мне не изменяет память, тридцатку.

Т. Троянская― А может быть он не знал?

Д. Губин― Я думаю, что он и сейчас скажет, что не знал, и, что это гнусная ложь и вранье. Григорий Алексеевич, тогда придется очень многое вспомнить! И боюсь, что вам это будет очень и очень неприятно. И в силу того, что деньги – сами по себе, а Григорий Алексеевич – сам по себе, он и получил прозвище «Непорочный Гриша». И, дорогая Непорочная Гриша, я напомню еще одну ситуацию вашей непорочности. Все тот же 99-й год. Наступил период тишины, когда за сутки до выборов нельзя агитировать. Григорий Алексеевич, дорогой, а вы мне не напомните, а кто тогда поскакал в Кремль на встречу с президентом обсуждать неотложные вопросы нефтяной отрасли? Так, чтобы его обязательно показали в выпуске «Новостей». Неужели вы уже тогда успели обзавестись двойником? Как один человек, с которым вы все никак не можете испортить отношения.

И спасибо, что вернули мне воспоминания молодости! 99-й год. Ах как всё хорошо получалось! Григорий Алексеевич, подайте, подайте в суд!

Т. Троянская― А может быть всё это осталось в ХХ-м веке? А в XXI-м веке Явлинский трансформировался в того самого человека, который сейчас пишет публикацию о политической ситуации в России?

Д. Губин― Вы хотите сказать, что это превращение, не мужчины, а Облака в штанах в Соломенное чучело? А вы, Татьяна, на знаете, кто назвал Явлинского Соломенным чучелом?

Т. Троянская― Нет, не знаю.

Д. Губин― Григория Алексеевич меня потряс. Для меня процесс деградации, происходящий с мозгами в России, это уже норма. Достаточно посмотреть, хотя бы, что произошло с каким-нибудь Сереженькой Марковым, какая лужица осталась от человека. Но как в свое время говорил Островский, его точно цитировать любил Швыдкой, он же театральный деятель и знаменитых русских драматургов знает, «во всяком безобразии следует приличия знать». Здесь, в этом тексте приличия были пройдены. Все кинулись смотреть, в какой момент это было опубликовано, а меня резануло то, что Георгий Алексеевич апеллирует к памяти Валерии Ильиничны Новодворской, царство ей небесное.

И в том самом году, на который ссылается в своем тексте Явлинский, когда действительно зло Новодворская сказала про Навального, про Явлинского она сказала следующее… Представляете, незабываемую интонацию Валерии Ильиничны, с ее причмокиваньем: «А когда Явлинский уходил (я цитирую), уступая свою пропащую партию Митрохину (имеется в виду не партия в шашки), я была за него рада. Я думаю (это я цитирую Новодворскую один к одному), что он уходит от позора в частную жизнь! Но он решил вернуться, и мне плевать, почему. Бабло или страх (это про вас, Григорий Алексеевич!, Непорочная вы наша Гриша) Бабло или страх. Когда нас в бой пошлет товарищ Путин и сам Сурков нас в корне поведет, оправдания нет! Если к нашему огороду Григорий Явлинский решил прибиться в качестве чучела демократии, на которое должны слететься демократические чижики-пыжики, то не взыщите, графини Вишни и принц Лимон. Я, как невежливый Чиполино, от которого не только медведи, но и вы наплачетесь, повытаскиваю солому из предоставленного нам чучела».

Ну уж если Григорий Алексеевич решил предстать в виде Соломенного Чучела, то позвольте, вытащу из него пучок соломы и я. Конечно, абсолютная мерзость то, в какой момент эта статья опубликована. И коли речь зашла о цитатах из Новодворской, я напомню еще одну цитату из Валерии Ильиничны про Алексея Навального, к которому у нее была масса претензий, кстати как и у меня. Я не могу сказать, что это объект моей полной любви и вожделения. Во время суда по поводу «Кировлеса» она сказала про Навального, и вам, Григорий Алексеевич, дорогой мой, неплохо бы как и мне, память освежить: «Я считаю его жертвой режима. Пусть этот суд прекратится, ибо это – неправый суд, ибо это – надругательство над правосудием. И тогда мы поближе поговорим с Алексеем Навальным как об его как мэрской, так и о его президентском кампании. Пока он является жертвой режима, пока его судят, пусть на него не поднимется ни одна демократическая рука. И пусть в него не попадет ни один демократический камень».

Я когда-то голосовал за «Яблоко» и очень хорошо относился к этой партии, но мое хорошее отношение к этой партии кончилось. У любого члена партии «Яблоко» есть выбор, или добиваться Григория Явлинского, как ренегата Каутского из рядов партии «Яблоко» — вон! К чертовой бабушке! Как предателя, соглашателя и оппортуниста, как человека крайне низких моральных качеств. Либо, извините ребята, я буду призывать всех, кто голосует, голосовать против партии «Яблоко». А рукопожатность или нерукопожатность – это очень хороший принцип разделения своего отношения к проявлениям человеческой деятельности в достаточно мягкой форме.

Знать я больше никого из «Яблока» не желаю, если вы остаетесь в тоже же партии, что и Явлинский. Явлинский, с моей точки зрения, должен быть из «Яблока» исключен. Если бы я сегодня был бы членом партии «Яблоко», то если бы я не добился исключения Явлинского, я бы вышел из этой партии сам, швырнув с чистой совестью этот изжованный партбилетик на стол. Надеюсь, что карикатуру Ёлкина об эволюции «Яблока» вы видели, как яблоко наливное, красное и зеленое, всё усыхает и усыхает, потом превращается в пюре, а потом баночку пюре съедает человек, похожий на действующего президента России. А дальше, от партии «Яблоко» остается продукт жизнедеятельности человека, похожего на действующего президента России.

Т. Троянская― Вам пора писать книгу, а потом записать ее и в аудио формате непременно. А я готовы выступить вашим продюсером. А пока поговорим про судьбу партии «Яблоко». Молодежное «Яблоко» осудило действия Явлинского.

Д. Губин― Исключите Явлинского из старческого «Яблока»!

Т. Троянская― А вы верите в то, что все известные люди из партии «Яблоко» будут готовы исключить человека, которого некоторые называют вождем?

Д. Губин― Меня это не интересует. Меня интересует как относиться к конкретному частному лицу, которое имеет имя Дмитрий, а фамилию Губин. А я охренел, когда прочитал текст Явлинского. Меня там задел еще один момент. Он там пишет, что Запад использовал случай с так называемым отравлением Навального и так далее. Я сказал всем своим ученикам, они у меня были, и сейчас еще есть, которых я учил основам профессии: «Если вы слышите, что человек говорит, что Западу было выгодно, Запад использует, Запад хочет, то гоните его в шею! Это либо дурак, либо мерзавец, либо и то и другое одновременно».

Я знаю, как развивалась история с Навальным в Германии. Сначала его здесь просто лечили. Потом пришли результаты анализа, сначала проведенного в клинике «Шарите», а затем – в трех независимых лабораториях», где могут анализировать последствия применения химического оружия. А дальше произошло то, что произошло. После этого Навальный представил доказательства, кстати, не опровергнутые, о том, что в России действует группа наёмных убийц, штатных наёмных убийц – государственная тайная полиция. В Германии такая называлась Гестапо. Он, и большая группа, которая вела расследование, представила доказательства. Я читал его собственными глазами в журнале «Шпигель». Никто это не опроверг!

У меня несколько вопросов к Григорию Алексеевичу, а по-хорошему, перед ним должен возникнуть интервьюер типа Дудя и задать ему несколько веселых вопросов. Первый. Григорий Алексеевич, читали ли вы доказательства, состоящие в том, что в Российской Федерации из государственного бюджета в составе тайной полиции функционирует группа убийц политических противников? Или иначе говоря, что в России существует система политического террора? Второе. Убедили ли они вас? Третье. Если вы с этим не согласны, то с чем конкретно? Все эти билеты, этих химиков, работающих на ФСБ и путешествующих вслед за Навальным… Что вам не убедило, и что вам показалось сомнительным.

Четвертое. Дорогой Григорий Алексеевич! Если эти доказательства ни одна живая душа не смогла опровергнуть. Скажите, пожалуйста, как нам относиться к словам действующего президента России, произнесенные в 1999 году, что террористы должны быть уничтожены, и если в сортире, то значит – в сортире. И пока вы, Григорий Алексеевич, на эти вопросы не ответите, вы отсюда живым не уйдете! Вот что должен спросить и сказать нормальный интервьюер. Мне очень хотелось бы услышать ответы ровно на эти четыре вопроса, которые были бы даны не только Явлинским, но и другими людьми. У нас же есть такая оппозиционная партия как «Справедливая Россия». Возглавляет ее…

Т. Троянская― Миронов?

Д. Губин― …один большой поклонник минералов, сам уже превратившийся в какой-нибудь кварцит. А нет! Судя по его поведению, в полевой шпат! Вопросы эти существуют, и когда после этого Явлинский в качестве Соломенного чучела (напомню, это из «Волшебника изумрудного города» — Страшила), когда он начинает говорить, что это Запад ведет гнусную игру против России, я думаю, а не лишить ли его Шенгенской визы? Чтобы его этот ужасный Запад бы не пугал. Запад сейчас же будет принимать какие-то решения, и возможно решение будет принято очень интересное.

Т. Троянская― Вернемся к каналу, на котором вы когда-то работали. А вы смотрели вчера сюжет, как Навальный делал фильм про Путина? Про ёршики, в какой квартире он это делал и сколько денег было потрачено. Что за страсть такая, рассказать на одном из центральных каналов всю эту историю про Навального? Задело сильно?

Д. Губин― Я, слава богу, не подписан на российское телевидение. А вчера я смотрел канал ЦДФ, где была двухчасовая программа «Пресс-клуб. Будете смеяться, она вся была посвящена Навальному и ситуации в России, ее обсуждали немецкие журналисты. В программе возник вопрос: «А русские под свободой и демократией понимают то же самое, что и мы? Это очень серьезный вопрос. Мы хотим помогать России, русским и Навальному. Но чему мы в реальности помогаем?» И хотя ответ был дан, что «русские понимают под свободой и демократией, что и мы», но, если бы там присутствовал я, а мой немецкий позволяет формулировать базовые вещи, может с грамматическими ошибками, но отнюдь не со смысловыми, то я бы сказал, что нет, что в России и под демократией, и под свободой, подразумевают свободу прежде всего для себя и своего ближнего круга, или своих единомышленников, но не свободу для всех. Я это сужу по тому, как в России развивается стихия доносов. Донос – это информирование властей и силовых структур в разрешении спора о том, кто прав, или иначе говоря, донос – это докладывание властям о том, что какой-то человек неправильно мыслит.

И в этом смысле депутат петербургского Законодательного собрания Вишневский, и депутат Госдумы Хинштейн и масса других людей, они одинаково доносчики. Они информируют власти о чужих неправильных мыслях. Только, если Хинштейн информирует о неправильных журналистах, которые сотрудничают с «Радио Свобода» и пишут, что-то не то про партизанские отряды, то Борис Вишневский пишет доносы властям о том, что профессор Матвейченко…

Т. Троянская― Матвеев. Если вы о том, который про Холокост…

Д. Губин― Вот такие представления у Вишневского о свободе, демократии и либерализме. Я бил и бью депутата Вишневского вдвое сильнее, чем депутата Хинштейна, потому что с Хинштейном всё ясно, а насчет депутата Вишневского у меня были иллюзии.

Т. Троянская― Но так нельзя! Я про Матвеева.

Д. Губин― Конечно нет! Депутат Вишневский хочет посадить Матвеева с тюрьму, за то, что он антисемит. И такая статья есть, и не только в России, но и в 12 европейских странах, что вызывает мою большую печаль. Нельзя сажать за взгляды! Вообще нельзя. Ни в коем случае.

Т. Троянская― Но тут речь о том, что человек выступал, а не только взгляды, как мы бы посидели на кухне…

Д. Губин― Я тоже выступаю! И если можно сажать в тюрьму Матвеева, и статья наверняка найдется…

Т. Троянская― Да, про тюрьму, это конечно…

Д. Губин― А на слова можно отвечать только словами. Я опубликовал на «Росбалте» в выходные свой очередной блог, где речь идет о доносах и о том, что составляет сущность доносительства. А сегодня в своем ЖЖ «Дмитрий Губин» выложу полный вариант, в два раза больший, чем на «Росбалте».

Второй пункт, вы меня спросили, смотрел ли я этот сюжет, и поскольку он разошелся по интернету, я его посмотрел. Не знаю, кто такая эта дама в локонах, говорят, что она освещала серию «Пальмира и славное российское воинство» за пределами РФ, но… Видимо этот канал держит своих зрителей за абсолютных бандерлогов! В съемке мы увидели очень недорогой дом. Я много езжу по Германии, и арендую и гастхаусы, и отели, и отдельные дома, и отдельные квартиры. Вернее, ездил, потому что сейчас из-за коронавируса это невозможно. Посмотрите на кафель в этой ванной! Там большое пространство, но там не просто так поручни для людей с болезнями опорно-двигательного аппарата, и нужно, чтобы в санузле могло разворачиваться инваидное кресло, и пространство большое именно поэтому. Но когда говорят про две шикарные спальни!? Девочка милая, не надо лапшу, и тем более российского производства, вешать на мои несчастные в Европе находящиеся ушки!

Шикарная спальня – это большая спальня. Шикарность дома, гостиницы или гастхауса в Германии в первую очередь определяется размерами, и не только в Германии, но и во Франции. А там – крохотная спальня с обычной кроватью…

Т. Троянская― Для большинства Россиян – это может быть и шикарная…

Д. Губин― Это у моей мамы ванная шикарная! Отделанная, у пенсионерки. У моей сестры, очень небогатого человека, ванная отдела шикарно. Вы видели там кафель? А шикарная ванная – это натуральный камень, мрамор на стене. И рисунок у него должен быть подогнан – в этом шик! В дорогой ванной в панель из натурального камня утоплена раковина, извините, что я рассказываю вам эти основы гламура!

Т. Троянская― Не все россияне в курсе как отличить дорогую ванную от не очень дорогой.

Д. Губин― Да ладно, они поездили, видели. Вот так живет скромный немец, небогатый. И Навальный в этом скромном жилье и жил.

Т. Троянская― Вызвал ли этот сюжет ненависть россиян к Навальному?

Д. Губин― Я не являюсь россиянином, что вы меня спрашиваете?

Т. Троянская― Вы говорите, что про кафель знают, отличить могут! А прогнозировать ненависть – не очень!

Д. Губин― Меня из-за коронавируса уже давно в России не было и я не могу судить о знаниях бытового россиянина. Но мне кажется, что это в пользу идиотов, Первый канал убедил себя, что вся Россия из идиотов и состоит. Поздравим его с этим достижением!

Т. Троянская― У нас перерыв на новости.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Во время московских новостей у нас был культпросвет. Если вы нас слушаете в аудио формате, потом вернитесь к нам на Ютуб канал. Дмитрий, давайте вернемся в город, в котором вы некогда жили – в Петербург. У нас появилась традиция каждые выходные силовики выходят в центр города и стоят. Не важно, выходят протестующие или не выходят. В ближайшую субботу было такое. Невский перекрыли. Журналисты попытались выяснить, а кто принял такое решение. В Смольном говорят, что это – силовики. А силовики – нет, это не мы. А может быть вы предположите, кто этот человек N, который принял решение оккупировать, а можно и так сказать, Петербург в выходние?

Д. Губин― Видимо вы никогда не занимались этнографией. То, что происходит, это очень важный русский этнографический обычай. Называется он «призвание суженого с расстиланием постели». Это одна из вариаций «карго-культа».

Т. Троянская― Это очень смешно! Прекрасно!

Д. Губин― Чистая этнография! И ничего больше. «Карго-культ» — это явление появилось в океане на островах после Второй мировой войны, когда американцы, убрав свои базы, отправились восвояси и у несчастных островитян исчезла кока-кола, диски и прочие вкусные и полезные вещи. Но поскольку они были очень неглупы, то быстро смекнули, в чем дело. Они поняли, что американцам это добро привозили их боги – карго, и нужно вести себя как американцы и призвать этих богов. И они стали делать то же самое – строить взлетно-посадочные полосы, самолеты, радиостанции, но только из бамбука. А когда и через десять лет никто не прилетал, то они убивали вождя, и строили не снова, но не из бамбука, а из ротанга.

То, что мы видим в России, это культ призвания суженого…

Т. Троянская― А суженый, это люди? Протестующие?

Д. Губин― Нет! Нет! Он – один. Он – небесный жених. Рыцарь белого света. И мы всем понимаем, о ком идет речь. А невест, у этого великого суженого, который олицетворяет Россию, у него огромное количество и между ними идет соревнование. И то, что мы видели, это пропетое.. В Питере же есть губернатор?

Т. Троянская― Вроде бы есть. Александр Беглов.

Д. Губин― Александр Беглов вчера посредством автозаков, дубинок, шлемов и «забралозапотелов» и щитов, он пропел знаменитую арию. Мне очень хочется ее пропеть. Она звенит у меня в ушах. Это знаменитая ария Ленского, но я – не Владимир Соловьев. Я даже не глухонемой мальчик, как говорит Жириновский – серебряный голос России, Басков. Однажды он ее пропел в Большом театре на моих несчастных ушах, всего-навсего два раза не попав в ноты. А звучит она так: «Желанный друг! Приди, я твой супруг!» Вот что поется по отношению к Белому рыцарю. Ему стелется символическая постель, в русском карго-культе – это главный проспект или улица любого города. Приезд омона означает – приди, батюшка, я постельку расстелила. А убирание оттуда людей – теплу баньку для тебя я истопила, приди! Они призывают, чтобы приехал суженый и обратил внимание как все зачищено.

Очень важный этнографический вопрос, почему именно так призывается суженый, это и не все этнографы понимают. И Беглов это видит совершенно четко. Это человек с острым орлиным зрением. Беглов вызывает у меня воодушевление. Из ничтожных обломков звезд и пыли, и никому не нужных атомов, всего за 4,5 миллиарда лет эволюции получилось нечто, что обладает определенным разумом. И этот разум ему подсказывает, что когда появляется Белый рыцарь – Владимир Путин, то все пространство вокруг него немедленно освобождается от всякой жизни. Немедленно! Посмотрите на инаугурации Белого рыцаря света, всюду все зачищено, никого вокруг нет, все людишки на хрен убираются. Все перекрыто, скорая помощь стоит, но Питер – диссидентский город и Путин к вам никогда не приедет, потому что вы – негодяи! Вы посмели по Фонтанке по льду… Гады! Мерзавцы! Под постелью постеленной кроватью для небесного Белого рыцаря света, перебегать! Паразиты!

Беглов понимает, что если зачистить пространство, постелить символическую постель для небесного жениха, то как и жителей островов, то велик шанс. Я думаю, что Беглову надо дать звание почетного жителя этих островов. Он заслужил это.

Т. Троянская― А что он не признается, что это он? Приготовил постель суженому. Почему сваливает на силовиков?

Д. Губин― Есть и другие женихи, но не все такие опытные и искушенные, как Беглов. Среди них есть и новички. А есть и с новичком. И он боится, что если он скажет: «Я единственный жених! Владимир Владимирович!

Т. Троянская― То новичок может сработать.

Д. Губин― «Я весь ваш, как простая дробь, целиком и без остатка! Приди, приди! Я твой супруг». Но он боится быть стрелой пронзенным. Думаю, что толко поэтому.

Т. Троянская― Очень красиво, мне очень понравилась ваша версия.

Д. Губин― Почему версия? Это реальность! Дорогие друзья, разве кому то, в его поганую голову могла прийти другая версия происходящего?

Т. Троянская― Кто знает? Это же ваше особое мнение. Спрошу о глобальном. Глядя издалека на то, что происходит в нашей стране, есть ли ощущение, что какие-то исторические сейчас здесь происходят исторические события? Или пока об этом говорить рано?

Д. Губин― У меня такого ощущения нет. Россия – одна из многочисленных стран Третьего мира. Родная сестра Турции, двоюродная сестра Бразилии, родная сестра Казахстана, чуть в более дальнем родстве с Азербайджаном. Алиевы хитрые. Они сумели сделать фактически царскую династию, у них семейная преемственность, а у Путина персоналистская автократия. А всюду, где есть персоналистская автократия – это близкие братья и сестры. У России есть вариант спускания из Третьего мира в Четвертый. Много есть показателей, сейчас вышла гениальная книга Стивена Пинкера, такой опус магнум – книга жизни, по-английски она называется безумно красиво – «The Better Angels of Our Nature», «Лучшие ангелы нашей природы». По-русски она называется хуже, просто «Лучшее в нас». Она о том, что насилие в мире уменьшается. В ней очень тревожные цифры, он относит Россию к тем странам, в которых идет цивилизационный регресс. До революции в России убийств было меньше на 100 тысяч населения, чем сейчас, в XXI веке. Россия не единственная страна, испытывающая такой регресс. Например в Аргентине не просто действовали государственные террористические отряды, там были и тайные убийства, и исчезновения. Людей поднимали на вертолетах и сбрасывали в море.

Т. Троянская― И вы хотите сказать, что как пела Алла Борисовна «то ли еще будет, ой-ой-ой»?

Д. Губин― Я хочу сказать, что Россия одна из многочисленных стран этого типа. Думаете, только у нас суженых-ряженых…

Т. Троянская― Но мы живем здесь, я и мои коллеги, и те, кто нас слышит.

Д. Губин― А вы что ли хотите спросить что делать?

Т. Троянская― Да.

Д. Губин― А я сформулирую, что делать. Выживание и сопротивление. Выживание – потому что вы понимаете, что Путин – до смерти, и ваша задача сделать так, чтобы это была не ваша смерть. А сопротивление, прежде всего – интеллектуальное. Выживайте и сопротивляйтесь.

Т. Троянская― Спасибо! Спасибо за совет. Дмитрий Губин был в программе «Особое мнение».