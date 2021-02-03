И.Воробьева: 19―07 в Москве, здравствуйте, это программа «Особое мнение», меня зовут Ирина Воробьева, и сегодня со своим «особым мнением» политик Владимир Рыжков. Владимир, здравствуйте.

В.Рыжков― Здравствуйте.

И.Воробьева― Хочется зафиксировать и назвать своими именами то, что сейчас происходит. Буквально меньше часа назад мы узнали, что главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов был арестован на 25 суток зато, что ретвитнул шутку о самом себе. Как можно это назвать ближе всего к реальности?

В.Рыжков― Мне кажется, самое правильное здесь анализировать этот случай с позиции права. Потому что право это регулятор общественных отношений, если ы не будем стоять на почве права, мы вообще погрузимся в хаос и анархию.

Так вот, если рассматривать дело Смирнова с позиции права, оно дважды незаконно. Даже с точки зрения путинских законов, принятых за последние 20 лет, которые ограничивают право граждан на свободу высказываний, на свободу митингов и демонстраций, на мирный протест. Даже с точки зрения этого законодательства судья принял незаконное решение.

Я специально перед нашей программой посмотрел этот твит и этот ретвит. Там фотография музыканта.

И.Воробьева― Солист группы «Тараканы».

В.Рыжков― Да, с призывом идти на акцию. А выше текст самого Смирнова, что типа я похож. Или не похож.

И.Воробьева― На этой картинке даже не было призыва, там стояла дата и время, и все.

В.Рыжков― Тем более. То есть, это еще одно нарушение. Во-первых, на самой этой картинке нет призыва это раз. Во-вторых. Смирнов в своем шуточном ответе не призывает никуда выходить, и вообще он комментирует другой сюжет, свое сходство или не сходство с музыкантом.

Законодательство репрессивное, которое у нас принято по митингам и демонстрациям, как я понимаю, предусматривает ответственность за призывы. В ретвите Смирнова призыва нет. Следствие должно было доказать, что у него был умысел на то, чтобы призвать граждан участвовать в несогласованной акции. В его ретвите нет ни призыва, ни умысла, нет самого факта того правонарушения, которое ему вменил сначала следователь, потом судья и за что его арестовали на 25 суток.

То есть, это абсолютно беззаконное решение, которое противоречит даже путинскому законодательству.

Но есть еще второе измерение. Здесь мы попадаем в еще большой театр абсурда. Дело в том, что Конституция РФ гарантирует. Во-первых, гражданам свободу слова и мнений, и если человек выражает свое мнение, пользуется свободой слова и при этом не разжигает ненависть и не призывает к насилию, он не может быть за это наказан.

Поэтому сами наказания и сроки за твиты, ретвиты, это прямое нарушение Конституции, нарушение конституционного права на свободу высказываний.

В.Рыжков: Это абсолютно беззаконное решение, которое противоречит даже путинскому законодательству

Во-вторых, принятое в путинской России законодательство о митингах и демонстрациях прямо нарушает 31 статью Конституцию о том, что граждане имеют право мирно и без оружия выражать свой протест на митингах и демонстрациях.

При этом статья 18 Конституции говорит о том, что права и свободы человека являются непосредственно действующими, они определяют смысл, содержание и применение законов властей. А дальше говорится о том, что Конституция имеет прямое действие на территории РФ.

Поэтому смотрите, что происходит: приняли антиконституционное законодательство, которое нарушает 31 статью Конституции, криминализовали. То есть, если ты нарушаешь этот закон, противоречащий Конституции, то это действие криминализуется. За это людей привлекают любо к административной ответственности – сейчас сотни людей в судах находятся, либо даже к уголовной ответственности в случае повторного так называемого нарушения.

Сам закон антиконституционен, решения судов, которые принимаются в его исполнение, антиконституционны, а еще и призыв, которого не было, объявляется правонарушением. То есть, здесь просто нагромождение незаконных, антиконституционных, абсолютно неправовых решений.

Политический вывод такой: конечно, его преследуют как главного редактора независимого СМИ. Это в чистом виде преследование независимых СМИ. Эта статья о призыве просто была пристегнута, использована для преследования независимого СМИ. Так же, как используется сейчас так называемая «санитарная» статья. Это просто использование закона для политических репрессий. То есть, политически это преследование независимых СМИ.

А с правовой точки зрения это полное попрание Конституции РФ, основополагающих принципов права. Я надеюсь, что и Смирнов и те сотни и тысячи людей, которые сейчас получат административное наказание, а кто-то получит, к сожалению, уголовное наказание – всем обязательно обращаться в ЕСПЧ. Потому что здесь нарушен не только десяток статей российской Конституции, открыто нарушен, но и несколько статей конвенции о правах и свободах, это и статья о свободе слова, и о свободе СМИ и о доступе к правосудию и статья о праве на мирные шествия и демонстрации. Все эти люди должны обратиться в ЕСПЧ. Думаю, что ЕСПЧ коммуницирует эти обращения в одно или два крупных дела и все эти люди получат положительное решение в ЕСПЧ, даже думаю, что возможно, в срочном порядке. Потому что таких масштабных, наглых и циничных нарушений массовых у нас давно не было.

И.Воробьева― если мы говорим о масштабном нарушении прав, не соблюдении законов и при этом говорим про ЕСПЧ, мы видели, как накануне Навального отправили в колонию по несоблюдению условного срока по уголовному делу, которое ЕСПЧ признал сфабрикованным, и РФ выплатила компенсации Олегу и Алексею Навальным. Так какой смысл доходить до ЕСПЧ, если все равно потом сажают?

В.Рыжков― Смысл сейчас даже больший, чем при первых обращениях. Потому что если государство российское в данном случае поступает как рецидивист, а рецидивист это тот, кто повторно совершает преступление, то тем более нужно привлекать рецидивиста к ответственности.

В.Рыжков: Смирнова преследуют как главного редактора независимого СМИ. Это преследование независимых СМИ

Я вчера слушал прямую трансляцию из Мосгорсуда, когда адвокаты после того, как они вышли на крыльцо суда, они сказали, что будут обращаться в Комитет министров Совета Европы, — это та организация, куда входит Россия и частью которой является ЕСПЧ. Они будут обращаться к Комитету министров Совета Европы, это главный руководящий орган этой международной организации – для того, чтобы в целом оценить практику России по неисполнению решений ЕСПЧ. И не просто по неисполнению, а по наглому игнорированию и нарушению этих решений.

Совет Европы это международная организация, которая авторитетна в Европе, которая имеет значение, в том числе, для ЕС, и поэтому обязательно – вот есть призыв не бояться, а я к этому призыву добавлю еще один: бороться в судах, и, получив негативное решение в наших судах, потому что мы увидели вчера и сегодня в очередной раз, что в России нет независимого суда, который стоит на страже Конституции, на страже прав и свобод человека и на страже закона – у нас нет этого суда. И обязательно обращаться в ЕСПЧ.

Кстати, меня часто спрашивают — нужно же пройти городской суд, Верховный, — это неправда. Это ложь, которая распространяется намеренно для того, чтобы затруднить людям и остановить их перед обращением. Еще раз повторю: для обращения в ЕСПЧ достаточно решение первого суда. Сергей Смирнов сегодня уже получил право по своему делу и по своему решению обратиться в ЕСПЧ по нарушению его права на свободу мнений, права доступа к справедливому правосудию, его права на свободное распространение информации.

Каждый, кто получит административное ли решение, уголовное ли, после первой инстанции. Я вас прошу — обязательно обращайтесь в ЕСПЧ. Есть общественная организация, которая этому помогает, поможет оформить обращение, эти организации легко найти – обязательно обращайтесь.

Надо, чтобы несколько тысяч. Думаю, что сейчас будут осуждены несколько тысяч по всей стране.

И.Воробьева― Судя по цифрам задержанных – да.

В.Рыжков― 11 тысяч с лишним было задержано на акциях 23, 31 и вчера по всей России. Вот те люди, которые будут осуждены административным или уголовным порядком по этим событиям, я вас очень прошу — обращайтесь в ЕСПЧ. Этот вопрос в результате этого будет вынесен на общеевропейское обсуждение с соответствующими решениями.

И.Воробьева― Прямо сейчас я вижу заявление «Эха Москвы» в поддержку Сергея Смирнова, главного редактора «Медиазоны», в котором говорится, что «Эхо Москвы» категорически протестует против этой пародии на судебное разбирательство, призывает коллег-журналистов заявить об этом жестко и публично.

Сергей Смирнов не виновен в том, в чем его обвиняют, это попытка заткнуть рот честной и профессиональной журналистике, мы с Сергеем Смирновым.

Добавлю, что «Новая газета», «Синдикат 100» будут следующие 25 суток, ровно столько получил Сергей Смирнов, публиковать ключевые тексты «Медиазоны» в знак солидарности с арестованным за репост главным редактором издания Сергеем Смирновым.

В.Рыжков― Полностью солидаризируюсь с этим заявлением.

В.Рыжков: Это ситуация, когда государство из политического института, превращается в шайку разбойников

И.Воробьева― Эта солидарность журналистов к чему-то приводит, на что-то влияет?

В.Рыжков― Безусловно. Дело в том, что медиа имеют аудиторию миллионы граждан России. И когда медиа выступают солидарно – помните дело Голунова и другие дела, вы активно тогда участвовали в борьбе. Каждый раз, когда СМИ или каждый раз, когда другая корпорация, корпорация деятелей культуры или образования.

И.Воробьева― Врачи, как мы видели.

В.Рыжков― Да, врачи. Когда проявляется солидарность гражданская, будь то в рамках какой-то корпорации, и тем более журналисты. Журналисты имеют огромное влияние, СМИ имеют огромное влияние.

В последние недели у меня просто уже голова взрывается, потому что этот позор и то, что мы говорим «вопиющее» — если мы начнем перечислять в эфире сейчас «вопиющее», нам не хватит нескольких часов. Ито есть, такое чувство, что государство разлагается, потому что разрушение правового порядка это разложение государства, гибель государства. Это ситуация, когда государство из политического института, стоящего на праве, превращается в шайку разбойников.

Вот это разложение государства происходит с такой скоростью и этих вопиющих случаев так много, что их трудно даже перечислить. Но мы должны хотя бы то, что мы можем ухватывать в наши руки и действовать.

Думаю, что это очень важно – солидарность журналистов и медиа. Это исключительно важно. Потому что другого способа получить общественную поддержку и остановить этот развал государства, который мы наблюдаем, просто нет.

И.Воробьева― И те, кто будет слушать «Эхо Москвы» следующие 25 дней, это заявление будет выходить на «Эхе» до тех пор, пока Сергей Смирнов не будет освобожден. Я цитирую главного редактора «Эха», Алексея Венедиктова.

Немного поговорим о вчерашних событиях, о Мосгорсуде и вообще о событиях вокруг Алексея Навального. Вчера поймала себя на том, что когда мы спрашиваем любого политика об этом, а Навального мы об этом спрашивали часто – не боится ли он, что его убьют или посадят, — никто не могу предположить, что Алексея сначала попытаются убить, а потом посадят. Почему в отношении Навального власть внезапно в прошлом году начала вести себя иначе?

В.Рыжков― Я помню разговор с одним предшественником Сергея Кириенко, это было в начале 2000, человек отвечал за внутреннюю политику. И у нас был разговор о Республиканской партии России, что будем укреплять партию, развивать, участвовать в выборах. Этот человек усмехнулся и сказал: пока у вас 1-2%, делайте, что хотите. Но если вы будете подбираться по поддержке к 5%, мы вас закроем. Партия была закрыта в 2007 году, а потом мы выиграли в ЕСПЧ, и партию восстановили.

В.Рыжков: Попытка убийства и посадка это прямое признание популярности и политического веса, который набрал Навальный

Я этот пример привел для того, чтобы объяснить логику. По всей видимости, пока Навальный по опросам, внутренним опросам ФСО, ФАПСИ, имел, по их мнению, не очень высокую поддержку, то можно было давать домашние аресты, условные, фабрикацию дел, компрометацию.

Но, по всей видимости, Навальный со временем своей деятельностью, своими разоблачениями – по «Димону», и так далее, — он набрал такое количество подписчиков, симпатизантов, сумел создать сеть региональных штабов, которые сейчас по силе, я думаю, вполне конкурируют с сетью КПРФ и ЛДПР, например. Он обрел такую силу, что кто еще кроме него может вывести десятки, а может, сотни человек по первому призыву на улицы в сотнях городов.

Это огромная сила политическая. И, по всей видимости, когда они осознали и увидели по опросам и акциям эту силу, они решили его убить, когда не получилось убить, они решили сделать так, чтобы он не вернулся – тогда были возбуждены дела по клевете, по мошенничеству.

И.Воробьева― По клевете было возбуждено раньше дело, но неважно. Они предупредили, что посадят.

В.Рыжков― Да, предупредили. Причем. Как у нас принято говорить недвусмысленно — если ты вернешься, ты сядешь. Тем не менее, он вернулся и сейчас его посадили.

Мой тезис очень простой: попытка убийства и посадка это прямое признание его популярности и политического веса, который он набрал, и попытка это остановить. Вот таким способом, каким они умеют: либо убить, либо посадить. Бориса Немцова убили. Алексея Навального чуть не убили, но теперь посадили.

И.Воробьева― Все события вокруг Навального это все провоцирует только новые волны возмущения. Почему этого власть не просчитывает, или наоборот, просчитывает и ей это нужно?

В.Рыжков― Думаю, что расчет на то, что Кремль имеет дело с меньшинством. Да, заметным, да, активным, да, шумным, но меньшинством. Расчет. Видимо, идет на то, что масса народа останется либо пассивной, хотя и недовольной, либо лояльной власти.

В.Рыжков: Вообще мне это напоминает царскую Россию, когда был военный генерал-губернатор и гражданский

А посадка Навального, как они, видимо, надеются, позволит снизить его эффективность, тем того, как он набирает популярность. Поэтому, скорее всего, речь идет о том, что они понимают, что есть активное меньшинство, которое активно выступает против того, что происходит в стране. И есть большинство — по разным опросам все равно у Путина довольно большая поддержка сохраняется. И, видимо, ставка делается на то, чтобы удержать эту поддержку и нейтрализовать главного оппонента. Вот таким образом.

И.Воробьева― Мы много раз говорили, что в России власть принадлежит силовикам. Но за последние две с лишним недели, как мне кажется, мы это увидели своими глазами. Есть у вас ощущение, что реально решения в отношении и Навального и задержанных, и того, как будет выглядеть Москва в день приговора, все эти решения принимают силовики?

В.Рыжков― Строго говоря, власть к силовикам пришла в начале 2000-го года, когда силовик стал президентом. В свое время кто-то делал исследования о том, сколько силовиков в высших эшелонах власти и насчитали то ли 60, то ли 70% — это уже было в середине 2000, поэтому это не сегодняшняя ситуация, это старая ситуация.

Но сейчас я безусловно согласен с тем, что при принятии решений по внутренней политике, по внешней политике, доминирует силовой блок. Вообще мне это напоминает царскую Россию, когда был военный генерал-губернатор и гражданский. Гражданский занимался мостовыми, городским парком, канализацией, освещением и устроением праздников. А военный генерал-губернатор занимался наведением полицейского поярка и изъятием из города нежелательных элементов.

То, что мы сейчас видим, например, в Москве, очень похоже на это: есть гражданский губернатор, который занимается хозяйством и ковидом, а есть военный губернатор, который на самом деле сидит на лубянке и в здании МВД и в Совете Безопасности. И военный губернатор управляет гордом в этой ситуации. Такое своеобразное разделение властей на гражданских и военных.

И.Воробьева― Слушатели вам пишут: «Там может это и е неплохо – разделение обязанностей?», если смотреть в целом и забыть, что мы в РФ?

В.Рыжков― А что они хорошего в этом видят, не понимаю?

И.Воробьева― Что есть человек, который занимается хозяйственной жизнью, и этот человек не принимает решение о разгонах, например.

В.Рыжков― Плохо здесь то, что военный генерал-губернатор, какая бы фамилия у него ни была – вот сегодня опубликовали расследование про генерала ОМОНа Росгвардии, у которого на 200 миллионов недвижимости на Рублёвке, богатый и благополучный человек.

Плохо не то, что эта власть разделена, а то, что военная власть попирает права и свободы граждан. И вы видели эту страшную сцену из Дмитровского переулка, когда молодежь молотили дубинками с матом.

И.Воробьева― На людей, которые поднимали руки и кричали, что они безоружные.

В.Рыжков: Плохо не то, что эта власть разделена, а то, что военная власть попирает права и свободы граждан

В.Рыжков― Я не хочу, чтобы нашими городами руководили такие губернаторы военные, которые попирают наше человеческое достоинство, наши права и свободы, гарантированные нам Конституцией.

И.Воробьева― Продолжим программу через пару минут, напомню, что в эфире у нас политик Владимир Рыжков. Вернёмся через несколько минут.

НОВОСТИ

И.Воробьева― Продолжаем программу. В эфире наш гость, политик Владимир Рыжков. Помню, что фразу про атмосферу ненависти начали говорить после убийства Немцова. И сейчас атмосфера ненависти, мы ее снова чувствуем, или она не прекращалась?

В.Рыжков― Очень важно как в детских играх определить, кто первым начал. Потому что если просто говорить, что с этой стороны ненависть и с другой стороны ненависть, то может сложиться впечатление, что обе стороны виноваты. Но здесь мы должны точно определить источник, который создает в стране атмосферу ненависти.

И, к огромному сожалению, этим источником является не общество, а государство. Потому что условием развития страны, ее существования, является, прежде всего, гражданский мир. Условием гражданского мира является верховенство права, это уважение прав и свобод человека, которое включает в себя возможность каждого гражданина свободно высказываться, или не высказываться. Участвовать в политической жизни, или не участвовать, участвовать в выборах, или не участвовать. И, конечно же, если он считает это необходимым, свободно выражать свой протест на мирных шествиях и демонстрациях.

Законодательство, принятое при Путине, сотни законов, которые прямо попирают Конституцию, в значительной степени сократили возможности граждан России, как на свободное высказывание, так и на участие в политической жизни и на выражение своего протеста на шествиях и демонстрациях.

Более того, государство заговорило языком ненависти, когда принимало законы об иностранных агентах. Государство сегодня говорило языком ненависти, когда пресс-секретарь президента Песков оправдал насилие ОМОНа на мирных акциях протеста и когда Кремль вводит в оборот такое выражение, как «незаконные акции». Это с вашей точки зрения они незаконны, а с точки зрения Конституции, которую вы попираете, они абсолютно законны и конституционно.

Этот язык ненависти про «Пятую колонну», а я напомню, что Путин публично упоминал эту фразу.

И.Воробьева― Да, постоянно. И в отношении вас, в том числе.

В.Рыжков: Государство говорило языком ненависти, когда пресс-секретарь президента Песков оправдал насилие ОМОНа

В.Рыжков― Да. Язык «пятая колонна», «иностранные агенты», выражение «незаконные акции», а еще они в последние дни постоянно говорят о провокациях, что такое провокация, когда мирные граждане идут по своему городу, по тротуару. В чем тут провокация?

Провокацией является законодательство, принятое в последние годы в России, антиконституционное. Провокацией является запрет на мирные акции протеста, фальсификации на выборах, коррупция, попытка отравления Навального, незаконное помещение его в колонию. Провокацией является сегодняшнее решение по Сергею Смирнову.

Поэтому, возвращаясь к вопросу, кто первый начал – первой начала власть, Путин, Кремль, партия «Едина Россия», которая уже почти 20 лет говорят с нашим обществом языком ненависти. И, конечно же, ответом на этот язык ненависти, на несправедливые судебные решения, политические репрессии, на дубинки, на электрошокеры, на «Новичок» является ненависть, которая растет у части российского общества.

Но здесь важно понимать, что гражданский мир, основанный на верховенстве права, разрушает власть. Разрушая гражданский мир и говоря с обществом языком ненависти, она создаёт в стране атмосферу гражданской войны.

И то, что мы видели 23, 31 и вчера это элементы гражданской войны. Когда власть применяет силу против мирных граждан, которые всего-навсего реализуют свое конституционное право мирно высказать этой власти свое несогласие.

Таким образом, именно власть разрушает гражданский мир, создает атмосферу ненависти, именно власть разжигает гражданскую войну в нашей стране. И она несет, в первую очередь Путин, ответственность за разрушение гражданского мира и правопорядка.

Напомню клятву президента — это 82 статья Конституции. Путин четырежды клялся на этой Конституции и четырежды произносил эту клятву, вот с чего начинается клятва президента: «Клянусь при осуществлении полномочий президента РФ уважать и охранять права и свободы человека и гражданина». С этого начинается клятва.

Я задаю вопрос — Владимир Владимирович, каким образом 23, 31 и 2 февраля вы исполняете вашу клятву как гарант Конституции? Где защита прав и свобод человека? Она в дубинках, электрошокерах, в неисполнении решений ЕСПЧ, в задержании 11 тысяч человек? В сгоне 506 граждан России в спецзону мигрантов, куда их затолкали в переполненных автозаках? Вы это клялись соблюдать.

И.Воробьева― Я могу ответить, как Песков, хотите?

В.Рыжков― Хочу.

И.Воробьева― Власть защищала мирных людей, которые сидели дом и никуда не ходили от тех, кто вышел на улицу бузотерить и провоцировать.

В.Рыжков― Сегодня наш министр Лавров отправил в Евросоюз нарезку видео жестоких разгонов демонстраций во Франции, германии, и так далее. И я все время слышу этот аргумент: и у них разгоняют.

В.Рыжков: То, что мы видели 23, 31 и вчера это элементы гражданской войны

Я хочу прояснить важный аспект. В правовых демократических государствах никто не разгонят мирные акции протеста. В правовых демократических государствах нет механизма согласования митинга и демонстрации. Есть механизм уведомления организаторами мэрии и правоохранительных органов, что такого-то числа в такое-то время по улице Якиманка мы пройдем. Власти, правоохранительные органы и мэрия должны обеспечить безопасность и при необходимости перекрыть движение.

Полиция в демократических правовых государствах прибегает к насилию – внимание – только тогда, когда часть протестующих начинает вести агрессивно себя, — поджигать машины, громить магазины, нападать на полицейских, которые поддерживают порядок. То есть, ответ на насильственные действия, и никак иначе.

У нас ситуация диаметрально противоположная, Сергей Викторович Лавров. У нас мирные мальчишки и девчонки идут – вчера я смотрел эти стримы – идут по Дмитровке. На них нападают «космонавты» с дубинками и начинают месить в кровь. Вы понимаете разницу?

То есть, сначала вы принимаете закон, по которому невозможно получить согласование на акцию. А я напомню, что либерторианцы, когда вернулся Навальный, подавали заявку на митинг на проспекте Сахарова, — им отказали. Мне вот сегодня писали: что же вы не подаете заявку? Подавали заявку, ее не согласовали московские власти.

То есть, вы принимаете законы, которые не дают мне, людям реализовать конституционное право на мирное шествие и демонстрацию. Потом, когда люди все-таки выходят, потому что не могут молчать и мирно идут по улицам мирных городов, на них нападает ОМОН и жестоко избивает. А потом еще толкают в автозаки с нарушением всех санитарных норм, а потом привозят в спецприемник, 506 человек, а потом еще их наказывают зато, что они реализовали конституционное право.

Поэтому аргумент Пескова, что молодые люди, которые мирно шли по Столешникову переулку или по Дмитровке, они кому-то мешали – это ложь. Как ложь практически все то, что мы слышим в последние недели и дни.

И.Воробьева― Давайте про любовь поговорим. Накануне глава отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов написал пост о том, что будет дальше с его точки зрения. И он объясняет, почему сейчас Навального посадили, почему так получилось. Он говорит о том, что за последние годы поменялась одна ключевая вещь – президента Путина, по его мнению, разлюбил народ. Что на самом деле его власть была построена на специфической народной любви. Как вам кажется, Путина разлюбил народ?

В.Рыжков― Пока не до конца. Мы уже говорили о том, что поддержка Навального росла и именно с этим была связана попытка его убийства и вчерашнее решение его посадить Соответственно, падала и падает поддержка Путина. Сегодня утром Сергей Гуриев говорил об этом, он говорил, что сейчас готовность голосовать за Путина и доверие к нему находятся на исторически низком уровне.

В.Рыжков: После событий 23, 31 и 2 мы увидим дальнейшее падение поддержки Путина, потому что людей шокирует насилие

Думаю, что после событий 23, 31 и 2-го мы увидим дальнейшее падение поддержки Путина, в том числе и потому, что людей шокирует насилие, шокирует сама картинка, которую мы вчера видели, когда тысячи «космонавтов» захватывают центры городов, перекрывают улицы.

Это не похоже на мирную развивающуюся страну. Это похоже на хунту латиноамериканскую. И даже эстетически, думаю, очень многие люди, миллионы людей отвернутся от власти, которая демонстрирует им хунту.

И я согласен с тем, что по мере того, как Путин будет терять поддержку, он во все большей степени будет опираться на силовиков и во все большей степени будет опираться на насилие. Это логика любого авторитарного режима, любой диктатуры.

И.Воробьева― Спасибо вам большое. Это было «Особое мнение» политика Владимира Рыжкова, благодарю вас. Вела программу Ирина Воробьева.