«Еще недавно самым распространенным мемом было «если не Путин, то кто», а сейчас это изменилось. То, что мы видим, уже идет по всей России».

А. Петровская― 11 часов и 8 минут. Добрый день! У микрофона Александар Петровская. Со своим «Особым мнением» писатель Елена Чижова. Задавайте вопросы и смотрите нас на Ютубе. Но многие сейчас смотрят не только и не столько за нами, столько за тем, что происходит в Москве у Городского суда. В ближайшее время там должен начаться суд над Алексеем Навальным о замене по требованию ФСИН условного срока на реальный. Сейчас там, а это можно видеть по трансляции, которую сейчас ведет «Медиазона», начались отдельные задержания. По последним данным там задержан корреспондент «Sota.Vision». Видимо и в Петербурге готовятся, уж и не знаю к чему, но судя по тому как транспортно блокирован город, и хотя это не то, что мы видели в воскресное утро, но автозаки, заборы и прочее в центре города уже можно наблюдать. Подробнее про Петербург поговорим чуть позже, сейчас давайте про Навального и суд. Задавать вопрос о том, как сегодня закончится этот суд – наивно, потому что большинство наших экспертов и комментаторов сходятся в мнении, что вряд ли он закончится позитивно. Вопрос в другом, как решение, которое сегодня будет вынесено в Мосгорсуде повлияет на дальнейшие протесты, на выход людей на улицы, на возможные политические трансформации. Или это пройдет не так заметно в массовом порядке для тех 2%, о которых любят говорить на федеральных телеканалах, что-нибудь изменится?

Е. Чижова― Первое за чем я сегодня утром стала смотреть, это я открыла «Дождь» и стала смотреть прямую трансляцию от Мосгорсуда. Сегодня это важнейшее событие в России. И я действительно очень удивлюсь, если его освободят, или даже отправят под домашний арест, потому что то, что мы наблюдали последнее время, и даже не последнее, а уже несколько месяцев, показывает, что все идет к тому, что ситуация накаляется и радикализуется. И по моим совершенно не экспертным, а обывательским ощущениям, я думаю, что его закроют.

А что будет дальше в политическом смысле, я не могу ответить. Трудно сейчас отгадать. Россия вообще очень непредсказуемая страна. Здесь бывает время долгого затишья, а потом все с изумлением оборачиваются и думают: «Боже мой! Буквально месяц назад ничто не предвещало, и вдруг понеслось!»

Но я могу сказать по поводу того, что уже случилось с Навальным. Кажется, начиная с этого лета, первое, и самое главное, с культурной точки зрения, а не с политической, поскольку я не политик. С ним случилась совершенно редчайшая и особенная вещь, когда человек превратился из политика, он и остался политиком, но при этом он превратился в культурного героя, в мифологическом смысле этого слова. Во всех развитых мифологиях обязательно есть такой герой, который в какой-то момент погружается в царство смерти. Так и мы все в какой-то момент уйдем туда, но ему единственному удается оттуда выйти, вернуться оттуда, откуда не возвращаются.

В каждой мифологии подробно рассказано о том, что он выходит из царства смерти к людям и приносит им какие-то знания и умения. Когда Алексей Навальный впал в страшную кому, и когда всем казалось, что ничего не происходит, не было никаких протестов, никто не оцепенел от ужаса, а все просто следили за тем, что происходит. И вдруг что-то поменялось. В историческом времени поменялось. Он оттуда вышел. Он начал публиковать одну за другой информационные бомбы, которые взрывались, и теперь это не просто противостояние двух политиков, Владимира Путина и Алексея Навального. И сейчас мы присутствуем при повороте истории.

А. Петровская― Елена Семёновна, согласитесь, что это сделал не Навальный своими руками, вернее, не только Навальный. Ему активнейшим образом «помогали» в Кремле. Из-за человека-блогера, который никого не интересует, выставляли заграждения, перекрывали город, закрывали станции метро, а сегодня заранее начали готовится к судебному заседанию, на которое привезли Навального. Это же всё – подкидывание дровишек в этот костёр. С какой целью Кремль так активно участвует в этой мифологизации?

Е. Чижова― Тут произошла интересная история. Этим летом мы вернулись в настоящее время. Говорили ли уже об этом, но для меня очевидно, что начиная с 14-го года всю социально-политическую повестку определял Кремль. Это началось с крымских событий, с аннексии Крыма, которая была сделана по решению Кремля, и как Владимир Путин говорил «лично по его решению». Дальше все начали на это реагировать. Была грандиозная волна энтузиазма, и оппозиция, и эти как считалось несчастные 15 процентов, они только реагировали на это. Дальше возникла тема с пенсионной реформой, и опять же она была инициирована действующей властью. И снова все на это только реагировали. А дальше, обратите на это внимание, сразу после этой реформы мы погрузились в прошлое, в события 70-ти или 80-тилетней давности. Мы все пошли за этой кремлевской дудочкой, которая повела нас куда-то в начало войны.

Настоящее время остановилось. До последних ковидных лет – это было «время назад». В какой-то момент, некоторым это даже показалось естественным. Все страшно спорят по поводу начала Второй мировой войны. Это приблизительно так же, как зимой 41-го года все спорят о том, правильно ли было отменено крепостное право или нет. И если это перенести, то это точно такое же расстояние! Ровно восемьдесят лет назад, если считать от 41-го года, произошла отмена крепостного права. А сейчас нам кажется нормальным, всю повестку подменять спорами о начале войны. А апофеоз этих споров, обратите внимание, в декабре 19-го года, когда Владимир Путин прочел теперь уже знаменитую лекцию о начале Второй мировой войны перед руководителями сопредельных государств. Мы это прекрасно помним. Это был апофеоз этих споров. А дальше всё закончилось.

По русской пословице «человек предполагает, а бог располагает» — дальше начинается ковид и непонятные суетливые движения вокруг смены Конституции. Но все еще кажется, что повестку задает Кремль. Кремль всё еще ведущий. И вдруг! В середине лета – раз! Белорусские события. Отравление Навального. Дальше – «разговор» с условным отравителем или чистильщиком, знаменитый пранк. Дальше – возвращение Навального, которого никто не ожидал. И в первую очередь – российские власти, предупредили обо всём. Дальше – фильм, который смотрит 100-110 миллионов. Суть дела в том, что мы вернулись в настоящее, и теперь, как мне кажется, никто не будет с той же яростью спорить о событиях 80-летней давности. И сейчас, как бы кто к Навальному ни относился, в том, что касается повестки дня, Навальный идет впереди, а Кремль всё время реагирует.

Даже сегодня утром мы видим реакцию на то, что происходит около Гостиного, около Дворцовой площади, просто я сегодня не видела, где они собираются, хотя с интересом следила за всеми передвижениями военной техники, начиная с субботы.

А. Петровская― Это в политическом плане, про повестку и кто её задает. Но еще есть и менеджеры, которые руководят процессом. Если до этого нам казалось, что главным менеджером… Вспомните, эти прямые линии, на которых вопросы решались только на уровне президента, вплоть до включения воды в отдельно взятом доме, то сегодня, когда мы смотрим на отдельный город Петербург, и то, как выстраивались эти перекрытия, не знаю как их назвать правильно, перед митингом, и комментарии губернатора, который лишь сожалеет о том, что это может вызвать новую волну заболеваемости, что кто-то куда-то не доехал, создается впечатление, что эти политики, которые теперь не задают политическую повестку, они еще и не управляют, а будто бы управляет кто-то другой. Вы с этим согласны или нет?

Е. Чижова― По крайней мере в течение этих двух дней, в субботу и воскресенье, у меня была уверенность, возможно это и не так, но и многие другие думали, что в городе управляют военные, силовики. Гражданские власти просто были отставлены от управления городом. Все решения принимались из федерального центра.

А. Петровская― Федеральный центр. Это Администрация президента? Люди, которые занимаются внутренней политикой? Или это силовые структуры? Когда мы говорим, что власть переходит от гражданский людей к силовикам, или этого не просиходит?

Е. Чижова― Я этого понять не могу, не знаю. У меня нет никаких выходов на Кремль и никого, кто мог бы мне это сказать. Я просто как и все наблюдала с субботы за этой картинкой, которая выглядела, мягко говоря, неприятно. И вообще то – ужасающе! Думаю, что расчет был – испугать всех, и согласных и несогласных, и вообще весь город. По картинке, когда окружены центральные площади, Дворцовая и Сенатская площади, а на Невском стоят через несколько метров черные фигуры – это выглядело как появление оккупационной армии, извините за это слово. По-другому, это было трудно интерпретировать как-то иначе.

А. Петровская― В Мосгорсуд уже пустили журналистов, пустили родственников. Алексей Навальный пообщался со своей супругой и с адвокатом. А в это время продолжаются задержания. Вы говорите, что мы видим реакцию, а повестку задает Навальный. А реакция тоже какая-то странная, немного истеричная, судя по масштабу и жестокости задержаний. Откуда эта истерика? Почему она не контролируема?

Е. Чижова― Не уверена, что это истерика, это все-таки очень сильное слово. И не уверена, что она не контролируема. Мне кажется, что она вполне контролируемая и что силовикам дали совершенно определенные команды. Другое дело, кто дает эти команды? Непонятно на каком уровне определяется сколько людей в том или ином городе, а протесты шли по всей России, во всяком случае – по городской России, где протестом было охвачено больше ста городов. Не знаю, решалось ли на местах количество людей, которые надо забрать, но забирали их очень бессмысленно. Всё это фиксировалось.

А. Петровская― Если я говорю, что это не эмоциональные решения, не некие ситуативные переживания, растерянность и прочее, а если это взвешенные решения, то чем они обоснованы? Какая стратегия может существовать? Можете ли вы встать на место властьимущих и представить какой стратегический маршрут они для себя прорисовывают, поступая в этой канве?

Е. Чижова― Мне не залезть в голову властьимщим. Могу только сказать, какая стратегия мне представлялась в субботу-воскресенье, 30-го и 31-го. Это мой родной район, я выросла около Исаакиевской площади и знаю там каждый дом, каждый проходной двор и переулок, но когда начали оцеплять Дворцовую и Сенатскую площадь, я пришла в растерянность, потому что подумала о том, а в чем стратегия-то? Смысл в чем? Там же все легко обойти! И по Якубовича, и по Подбельского, и по Мойке! А потом я сообразила, что видимо решение принимают люди, которые как и я учились в советской школе. И у них в голове – революция 17-го года. И поэтому они окружили Зимний дворец, в котором заседает Временное правительство. Дальше они окружили здание Сената и Синода, где заседают, разумеется, Сенат и Синод. А потом они перекрыли весь Невский. А что у нас на Невском? А на Невском у нас здание царской Государственной думы! А уж когда в воскресенье в час дня нам сообщили, что перекрыты мосты через Неву! Я поняла, что была абсолютно права. Видимо ожидается, что «из Пролетарского и Выборгского района пойдут в центр города пролетарские народные массы, чтобы взять телеграф и телефон». Но тут они немножко обмишурились, потому что широкие народные массы телеграф и телефон уже давно взяли, кроме тех, кто забыли их дома. А что касается телеграфа, то я последний раз телеграмму видела в конце 80-х, но я там жила, и знаю, где находится здание телеграфа. Но сейчас там апартотель и офисы! И я хочу посоветовать тем, кто планирует защиту от революции в городе трех революций, все-таки посмотреть на ситуацию здраво. Сейчас, господа, не 17-й год!

А. Петровская― Елена Семёновна, но это звучит хорошо! Иронично! Если посмотреть на это серьёзно, то трудно представить, что люди, принимающие решения, глупее нас с вами. Если нам это понятно и очевидно, или странно, то и для них это очевидно. Может быть у них какой-то тайный план, который мы с вами не знаем, почему они действуют так!?

Е. Чижова― Какой тайный план? Мы в России живем! Все наши тайные планы сводятся к одному: «держать и не пущать»! В какие-то времена эти планы реализуются, а в какие-то не реализуются. Видимо сейчас власть полагает, что это единственный способ задушить всё на корню и в этом и заключается явный план. На счет стратегии, я не знаю. А какая тут может быть выбрана стратегия? Помните была знаменитая фраза «Убивайте всех! Господь разберется, кто наш, кто не наш!» А в данном случае – хватайте всех, кто попадется под руку, а потом кому-то впаяют срок, кого-то обвинят в административке, а кого-то выпустят. Вот и весь глубокомысленный план.

А. Петровская― Перерыв на московские новости. Пришла статистика по количеству выявленный случаев коронавируса, в Петербурге – 1484 новых случая.

Новости

А. Петровская: 11―36, продолжаем программу «Особое мнение». Писатель Елена Чижова сегодня у нас в гостях. В Ютубе во время московских новостей мы обсудили Петербург и возможность перехода на какой-то период времени власти от гражданских властей к силовым структурам. Если вы не слышали, обязательно вернитесь и послушайте на Ютубе. Елена Семеновна, вернемся к теме задержаний, которые были в городе. Жестокость и массовость задержаний уже активно сравнивают, и называют одним из самых крупных протестов. А это определяет прогноз на будущее? Протестный прогноз, политический прогноз? Или это сиюминутно? Люди вышли сейчас, а дальше совершенно не обязательно, что они будут еще выходить.

Е. Чижова― Цифры, которые каждый раз приводятся после митингов остаются в памяти ненадолго. Сужу по себе. Сейчас с не вспомню сколько людей было задержано в 19-м году в Москве. Я не занимаюсь этим специально. Я точно не помню, сколько людей было задержано 23-го февраля. Но в голове остается картинка. И если я как обыватель вспоминаю московские события 19-го года, летние, связанные с Мосгордумой, первое, что всплывает – это черные гусеницы, непонятно откуда взявшиеся – то ли живые гусеницы, то ли гуманоиды, которые держась друг-другу за плечи, наползают на город. Это ужасная картинка! И очень нехорошая для властей. И от 23-го и 31-го останутся эти жуткие картинки, где черные люди без знаков различия с забралами бросаются на молодых людей, которые просто идут по своему городу.

В таких случаях пропагандисты очень любят говорить о том, что были какие-то провокации. Разумеется, были! При любом массовом скоплении людей провокации почти всегда бывают, тем более, если какую-то их часть организовывать. Но у нас сместилась норма нормального. Если представить, как должно быть нормально, то полиция и все силовые структуры должны охранять идущих мирно людей от провокаторов. А получается – наоборот! Люди кого боятся? Люди, которые идут в этих колоннах, если их спросить, кого они сейчас опасаются, наверное, никто из них не скажет, что опасается провокаторов. А боятся они исключительно силовиков. И к нынешнему времени – это общее представление людей о том, что если и есть угроза, то она исходит от представителей государства. И это очень нехорошая история. На перспективу нехорошая.

А. Петровская― Вернемся к картинке. Для чего рисуется страшная картинка? Для того, чтобы неповадно было! И 40 уголовных дел по всей России за 23-е и 31-е сейчас возбуждены, это тоже часть этой картинки. Люди с воскресенья ездят в автозаках, потому что нет места, куда их выгрузить и судьи могли бы произвести над ними суд. Казалось бы, что работает это так: страшная картинка, и в следующий раз никто не выходит. Но в этот раз так не случилось. Может быть, по крайней мере в Петербурге, было на так массово и жестоко, но картинка не была радужной. А после этого, люди все равно вышли 31-го. Почему не сработало? Что не так нарисовали?

Е. Чижова― Ключевое слова – казалось бы. Люди применяют рецепты, которые работали в прошлом, в семидесятые-восьмидесятые годы, когда выходило несколько человек и их моментально винили, а все остальные даже не помышляли о том, чтобы куда-то выйти. Но я удивляюсь, почему раз за разом власти не хотят отдать себе отчет, что в нынешней России с поколением, которое выросло при Путине, и с тем, которое родилось в конце восьмидесятых, да и с многими людьми почтенного возраста, эта штука не работает. Не знаю сколько раз они должны в этом убедиться, чтобы признать, что картинка не работает. Наоборот, такие вещи могут людей заводить, а кого-то и радикализировать. Это очень нехороший путь, опасный.

А. Петровская― Эта картинка действует на инстинкт самосохранения, она пугает, она взывает к нашему страху. А страх – это не явление семидесятых или восьмидесятых. Если вспомнить Болотную, тогда это сработало. Или тогда были другие механизмы?

Е. Чижова― Механизмы были другие, там очень хорошо сработала госпропаганда, втащила людей в орган типа Конституционного собрания, в которое вошли совершенно разные стороны, и этот протест по сути заболтали. И в конце декабря все снялись и отправились на отдых в разные страны. И этот протест сам собой закончился. А сейчас некуда уехать, ни в какие страны уехать невозможно. Сейчас значительно хуже экономическая ситуация. Еще недавно самым распространенным мемом было «если не Путин, то кто». А сейчас это тоже изменилось. Люди говорят, что не совсем поддерживаю Навального, но…» И дальше все говорят о том, что ему становится невыносимо жить. Кому-то политически душно, кому-то – тяжело экономически. И это уже не так называемый протест «московских богатеньких», как его представляли в 11-м году. То, что мы видим, это уже идет по всей России. Не думаю, что сейчас это удастся заболтать. Влияние государственной пропаганды, и это признают почти все эксперты, очень сильно падает. И в 11-м-12-м годах Ютуб еще не набрал таких оборотов, была другая информационная среда.

А. Петровская― Сейчас я хочу задать тему памяти Бориса Ельцина. Вчера ему исполнилось бы 90 лет. И сейчас идет переоценка ценностей, переоценка наследия Ельцина. У меня ощущение, что его бесконечно ругали, а сейчас среди тех, кто его ругал, мнение изменилось. Если бы Ельцин был жив, и его спросили, какая была бы его реакция на то, что сегодня происходит?

Е. Чижова― Думаю, что он был бы расстроен. Ельцин всегда брал ответственность на себя. Если бы он был здоров и жив, он бы взял на себя долю ответственности за то, что происходит в стране, потому что власть, которая пришла ему на смену и Владимир Путин – его официальный преемник.

А. Петровская― Мы заканчиваем в радиоэфире. У нас была писатель Елена Чижова. Но мы продолжим разговор в Ютубе, подключайтесь!