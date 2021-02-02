А.Орех― 19:08, вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», «особое мнение». Александр Кынев у нас в гостях, добрый вечер.

А.Кынев― Всем добрый вечер.

А.Орех― Безусловно, мы сейчас поговорим про Алексея Навального и ситуацию, которая сложилась, но гость наш, Александр Кынев, послушав новости «Эха Москвы», нашел там знакомый сюжет – дело в том, что скончался видный алтайский политический деятель, и при Ельцине, еще в 90-е годы бывший министром сельского хозяйства, Александр Назарчук, что вас так удивило в этой истории?

А.Кынев― Меня удивило полное совпадение обстоятельств смерти — он угорел, угарный газ в доме. Точно так же 11 лет назад там же, в Алтайском крае, точно так же угорел тогдашний председатель Крайизбиркома Сергей Сытых. То есть, одинаковая история с разницей в 10 с половиной лет между двумя очень крупными региональными политиками. Конечно, может, случайность, но выглядит это все достаточно курьезно. Потому что, как говорят, снаряд дважды в одну яму не падает, а тут два крупных политика по абсолютно одинаковому сюжету.

А.Орех― Без всяких «Новичков».

А.Кынев― Без «Новичков», без ничего, просто – бах, — и угарный газ.

А.Орех― Я сейчас посмотрел, подняв архив — Сытов погиб с женой и тещей.

А.Кынев― Да, там погибла вся семья.

А.Орех― На Алтае, как я понимаю, будут выборы?

А.Кынев― Алтайский край в этом году входит в список 39 регионов, где вместе с Госдумой будут выборы регионального парламента. Там когда-то были очень сильные левые и как раз Назарчук был фактическим лидером региональных левых. В конце 90-х – начале «нулевых» он был спикером регионального парламента до того, как началась монополия «Единой России». И он довольно активно все это критиковал.

Последние годы, после 11-го года особенно, в Алтайском крае очень жестко раздавили почти всю оппозицию, в том числе левую, там были многократные кадровые перестановки у местных коммунистов, там все поменялось, но недовольство все равно есть. Новый губернатор Томенко из Красноярска, человек совершенно чужой, на мой взгляд, не вписавшийся в регион.

Поэтому, учитывая, что в этом году там двойные выборы, я думаю, что как раз коммунисты и левые — сам Назарчук исторически принадлежал к «Аграрной партии», там был блок аграриев и коммунистов на Алтае. Мне, конечно, сложно оценивать его рейтинг сейчас, у меня нет алтайской социологии актуальной, но это символическая фигура и, наверное, он сказал бы свое слово на предстоящих выборах в этом году.

А.Орех― Наша зрительница говорит: «Ему 80 лет, кому он нужен?».

А.Кынев― Хочу напомнить, что Егор Кузьмич Лигачев, который недавно отметил свой юбилей, избирался депутатом Госдумы в последний раз, когда ему было уже глубоко за 80.

А.Орех― И хорошо за 80.

А.Кынев― Да. А премьер-министр Малайзии, которого недавно сместили, во второй раз стал премьер-министром в 92 года. Сначала он был в «нулевых», потом ушел на пенсию, а потом вернулся уже как лидер оппозиции и в 92 года избрался как огурчик. Поэтому дело не в возрасте, а в самочувствии и способности трезво мыслить и говорить.

А.Орех― А фраза «кому он нужен» уже стала мемом и также относится и к Навальному. ДО начала оглашения приговора осталось меньше часа. Есть у вас свои прогнозы?

А.Кынев― Не хочется каркать, но вообще по драматургии процесса, как все это было, какие были брошены ресурсы на блокирование всего на свете, то, что творилось в Москве в эти выходные и в прошлые, напрашивается, что исход предрешен. Но если вдруг этого не случится, если вдруг не произойдет замены условного срока на реальный, это будет политическое чудо.

То есть, конечно, мне кажется, процентов 90, что заменят, но может процентов 10 есть небольшой шанс, что может какие-то тайные рычаги в виде внешней репутации, внутренних страхов того, что они еще больше увеличат его фигуру как символа политического протеста — может быть это как-то сработает на переигровку. Но шансов на это очень мало.

А.Кынев: Патриотическая ниша неэлекторальна, у нас ни один проект в этой нише не выстреливал

Вообще они очень нервничают. Главные выборы в этом году, мы видим, что, по сути дела сейчас все, что происходит, по большому счету, так или иначе, прямо или косвенно, оно связано с этими выборами. Поэтому они конечно хотели бы всю эту инфраструктуру Навального, которая им так помешала в Москве в 19-м году, в прошлом году в Новосибирске, в Томске – они бы хотели все это ПО возможности разрушить и максимально ослабить.

Поэтому мы видим, что не только жена Навального под арестом, а практически все сотрудники, бывшие и нынешние по всей России — что ФБК, что из штабов Навального, те люди, которые хоть как-то где-то с какого-то бока имели отношение. Поэтому я думаю, что они будут до конца года искать все поводы, чтобы этих людей закрывать, пролонгировать им аресты.

Но думаю, что это не сильно поможет, потому что базовый электорат Навального это крупные города, это люди образованные, достаточно молодые, как раз те, кто активно пользуется интернетом, всякими мессенджерами. В принципе, «Умное голосование» изначально было проектом, который в основном проходил через интернет.

А.Орех― Это интернет-проект.

А.Кынев― Да, конечно. Поэтому он останется, часть команды будет работать за пределами России, если с ними ничего физически не сделаешь – Волков там уже, по-моему, с лета 19-го года в отъезде. Ну и остальные тоже.

Поэтому, в принципе, эти аресты будут только подогревать информационный интерес к этому проекту и он никуда не денется.

А.Орех― Собственно, мы на белорусском опыте видели, что семейство телеграм-каналов NEXTA, который вообще вели всего несколько человек, они фактически стали организаторами протестов, координаторами, вплоть до того, что сидя в Варшаве люди рулят, кому в какой переулок направляться колонной и чего делать.

А.Кынев― Это другая эпоха. Те люди, которые принимают все эти решения, решают, кого закрыть, как закрыть, они как остались, видимо, в годах своей юности или в тех временах, когда они еще не были чиновниками и ходили по улице пешком, в начале 90-х годов — видимо, там и остались.

Как недавно выяснилось, у нас кто-то читает распечатки видеоподборки — я даже не знаю, что это такое. Видимо, они также знакомятся с этими видеоподборками в виде распечаток. Ничего удивительного нет. Помню в одном из регионов некоторое количество лет назад мне рассказывали, что компьютер, который поставили губернатору в кабинете, он ни разу не включал – видимо, просто не умел пользоваться.

А.Орех― Как предмет интерьера. Как такие люди живут в 21 году 21 века?

А.Кынев― Всякое бывает. Мы же понимаем, что там карьера делается не за счет умения пользоваться гаджетами, а за счет другого.

А.Орех― Кстати, что касается регионов и выборов. Все отметили, что именно в этот раз протесты имеют широкую географию. Если в 11-м году это была чисто московская история и немножко питерская, потом Питер активнее подключался, то сейчас, особенно 23 числа это было видно, что в 114 городах — по-моему, были все регионы за исключением Кавказа, Дагестана, и, по-моему, Чукотки – вот там не было никаких протестных акций.

А.Кынев: Мы видим стремление затыкать рот всем направо и налево, уголовные дела против журналистов

А.Кынев― На Чукотке всего населения около 40 тысяч, если взять весь округ, так что странно было бы чего-то ожидать. Но протестов было очень много не только по региональным центрам, но и по многим городам, которые существенно меньше. Города, в которых по 100 тысяч и меньше – и там какие-то люди выходили.

Так что география огромная, и она не совпадает со штабами Навального, что говорит о том, что это абсолютно другой процесс. Вообще мне кажется, тут важно понимать одну вещь, которую не все осознают. Причем, ощущение, что даже многие сторонники Навального этого не осознают.

То, что произошло с Навальным, вот это демонстративное беззаконие и попрание всех процедур, которые власть сама же установила, это, на мой взгляд, только повод. Все-таки фундаментальная причина массовости этих протестов это накопившееся в обществе раздражение по поводу множества вещей. По поводу кризиса, отсутствия помощи от государства, неготовности власти общаться, слышать людей.

Мы видим стремление затыкать рот всем направо и налево, уголовные дела против журналистов. Буквально сегодня, кстати, все читают про Навального, но сегодня же была апелляция по делу Светланы Прокопьевой, которую отклонили — по абсолютно идиотскому делу, по якобы существующему оправданию терроризма. Посмотрите, что у нас творится за последнее время в регионах.

А.Орех― Кстати, вновь отказались в Нижнем Новгороде дело по самоубийству.

А.Кынев― Ирины Славиной. Посмотрите, что творится в регионах — недавно заставили людей, по сути, — я уверен, что заставили – уйти в отставку Аксентьеву. Сначала уволили Сергея Левченко, потом его сына арестовали, по сути, взяли в заложники в Иркутске. Дело Фургала продолжается без всяких видимых перспектив на горизонте. Это самые известные вещи.

Менее известные вещи — 23 числа в том же самом Хабаровске на акцию протеста вышли два депутата Краевой думы из фракции КПРФ. Причем, у них вся фракция из двух депутатов, включая самого яркого депутата-коммуниста Максима кукушкина, который имел все шансы выиграть выборы губернатора. Потому что из всех политиков, что в регионе остались, он самый яркий сейчас. Он в прошлом году выдвигался в губернаторы Еврейской автономной области, ему там сорвали муниципальный фильтр уникальным образом: чтобы он его не преодолел, — а у коммунистов хватало депутатов, они в Октябрьском районе организовали самороспуск совета с тем, чтобы полным составом совет, где были депутаты-коммунисты, самораспустился. То есть, пожертвовали целым районом фактически – чтобы его не пустить.

И вот, что происходит дальше: 23 числа Кукушкина оштрафовали за эту акцию и после этого, 28 числа, его исключают из КПРФ, и второго депутата тоже исключают.

А.Орех― То есть, они становятся беспартийными.

А.Кынев― Двух самых ярких людей, за счёт которых был шанс чего-то добиться, исключают. Совершенно понятно, что такие вещи могут делаться только по силовому принуждению, приказу откуда-то со стороны. Потому что ни один здравый человек не будет убивать курицу, которая несет золотые яйца. Если у вас есть яркий человек и за счет него у вас есть шанс на выборы в Госдуму или выборы губернатора в этом году, а вы его исключаете, хотя весь прошлый год он ходил на акции протеста, и это никого не волновало, — видимо, сейчас такая паранойя, что все эти решения принимаются, видимо, в каких-то других кабинетах, а остальным остается только слушаться.

И то, что буквально вчера произошло увольнение Анны Велликок, это моя бывшая студентка в ВШЭ, — ее уволили за счет того, что она арестована. Просто разорвали контракт, и все. И сразу удалили ее страницу с сайта ВШЭ. Я когда был преподавателем Вышки до 19 года, Аня была моей студенткой, а я был ее научным руководителем. То есть, я прекрасно ее знаю достаточно давно.

То есть, все, что происходит, большое и маленькое, в Москве, по регионам, — это всеобщий психоз, и он не ограничивается Москвой. И, на мой взгляд, здесь очевидная ставка на Госдуму. То есть, они пытаются всех, кто может, включить в информационную кампанию – кто может выиграть выборы, кто может им помочь, кто может им об этом написать. То есть, широким фронтом, снизу доверху вся эта система под жесточайшим ударом.

А.Кынев: Если вдруг не произойдет замены условного срока на реальный, это будет политическое чудо

Сейчас идут судебные процессы в Москве против «Лиги избирателей». Мы знаем, что движение «Голос» не имеет юридического лица по той причине, что ассоциацию «Голос» признали иноагентом, а движение «Голос» не регистрировали и оно существует просто как коалиция общественников, но у нее есть дружественные организации, у которых ест юридические лица.

А.Орех― Так что с «Лигой избирателей»?

А.Кынев― То помещение, где работает «Голос» в Москве, юридически принадлежит «Лиге избирателей». Ее признали иноагентом за перевод 225 рублей от гражданки Молдовы и теперь идут суды – я так понимаю, чего они хотят.

А.Орех― 225 рублей?

А.Кынев― 225 рублей, 3 доллара – так получается?

А.Орех― Я все считаю в поездках на метро — четыре раза.

А.Кынев― Да, иностранный агент за три доллара от неизвестной гражданки. Кстати, я так понимаю, перевод, как только выяснили, сразу вернули. На этом основании включат в список иноагентов эту Лигу, и сейчас идут судебные процессы. Очевидная цель — перед началом кампании выкинуть на улицу, чтобы организация была без помещения.

А.Орех― Понятно, что и ситуация с Навальным и все остальное проецируется на будущие думские выборы. Но при этом вся реакция наших парламентских партий свелась к верноподданническому всеобщему выступлению через день после возвращения Навального, кажется, все фракции высказались, и всё. Они молчат почему – ждут команды, отмашки, ил им нечего сказать?

А.Кынев― Смотрите, что с ними происходит. То есть, понятно, что они многослойные, степень многослойности разная, но все-таки присутствует. В той же «Справедливой России» есть Олег Шеин, Валерий Гартунг, в ЛДПР был Сергей Фургал, и есть люди, которым симпатизируют. Очень сильная организация ЛДПР, например, в Красноярске, — есть какие-то точки по стране.

У коммунистов все еще сложнее. У КПРФ на сегодняшний день во всех регионах есть организации, 38% организации сегодня возглавляют молодые люди достаточно, от 70 года рождения и более молодые — их 38%. 27% лидеров региональных организаций КПРФ это те, кто еще с 90-х сидит, то есть, их уже осталось меньше трети. И оставшиеся это промежуточная группа, те, кто пришел в руководство организациями КПРФ с середины «нулевых» до середины 10-х годов. И количество этой молодой группы постоянно растет.

И это самая боеспособная организация, они показывают самые лучшие результаты. КПРФ была главным выгодополучателем того же «Умного голосования». Потому что когда не пускают реальных оппозиционеров, — в чем смысл «Умного голосования»? – голосовать за самого сильного из остальных. Поскольку КПРФ партия №2, чаще всего самые сильные из остальных – коммунисты.

Плюс, если он молодой, а мы понимаем, что люди идут туда, потому что от них можно баллотироваться. По большому счету, в регионах на самом деле реальных противоречий между местными молодыми коммунистами или местными «навальнистами» нет. Фактически это один и тот же контингент – люди сейчас и дружат, общаются, проводят совместные акции. Как в Хабаровске, О чем мы уже говорили или в Иркутске, во многих регионах общаются – во Владимирской области.

И в таких условиях руководство КПРФ оказывается, мягко говоря, в странном положении. С одной стороны, они сидят очень давно, у них кабинеты, зарплаты, госфинансирование.

А.Орех― Уже с прошлого тысячелетия, уже четверть века.

А.Кынев― Да, в этом смысле Зюганов амбивалентная фигура – с одной стороны он вроде как механизм контроля за партией, и видимо, Кремль будет держаться за него до последнего, потому что эти старые коммунисты, старая номенклатура защищает власть от прихода нового молодого поколения, более амбициозного, агрессивного, более радикального.

А.Орех― Просто более нового.

А.Кынев: КПРФ была главным выгодополучателем того же «Умного голосования»

А.Кынев― Оно более конкурентоспособное. Если мы посмотрим результаты, увидим, что молодые кандидаты от КПРФ получают больше голосов, они лучше ведут кампании. В Новосибирске в прошлом году почти все молодые кандидаты-коммунисты победили, а старые проиграли. Второй секретарь обкома Сулейманов проиграл округ начальнику штаба Навального в Новосибирске Сергею бойко.

И что получается? Кремль от них требует, — они же получают какие-то преференции, — очевидно, что Кремль на них давит и требует жестко отмежеваться, ни шагу в сторону сотрудничества с несистемной оппозицией, — не дай бог.

А.Орех― Но поползновения были даже на самом высшем коммунистическом партийном уровне.

А.Кынев― Был пленум ЦК, было публичное заявление Зюганова как бы против Навального. Но он, видимо, не может отказать предложениям, от которых невозможно отказаться. А с другой стороны он не может разрушать собственную структуру. Как он будет проводить выборы, если почти треть организации, — куда он их денет, куда девать самых ярких депутатов? Кстати, тот же Иркутск, один из базовых у коммунистов, — им там что делать? Они сами в том же положении в Иркутске, как Навальный – у того же Левченко сын арестован. И фактически мы видим, что в Иркутске де-факто Левченко поддержит протестующих. У него нет другого варианта, власть не оставила ему выбора.

И Зюганов, наверное, будет пытаться метаться до последнего, — кем-то жертвуя, кого-то исключая – тех, кто бросился на глаза. Но не значит, что он будет это делать в Москве. Когда было это судилище с Навальным, там был Ступин Евгений, депутат Мосгордумы – он тоже от коммунистов избран, а он во всех протестных акциях последнего года принимал участие.

А.Орех― Причем выступал довольно активно.

А.Кынев― Есть Николай Бондаренко, мега-популярный блогер. С ними всеми они что будут делать, какие будут выборы у КПРФ без этого списка людей? Ну, они выгнали кукушкина в Хабаровске, а что они будут делать со Ступиным, с Бондаренко, с кем они потом на выборы пойдут. Со старыми мордоворотами из ближнего окружения?

А.Орех― А кто за этих молодых коммунистов голосует? Те, кто традиционно голосует за коммунистов, или за молодых голосуют молодые?

А.Кынев― Голосуют разные.

А.Орех― Понять, есть ли у КПРФ будущее после того, как уйдет старое поколение?

А.Кынев― Этого поколения практически уже нет. Я сказал, что даже среди первых секретарей обкомов их уже менее 27%. Думаю, в электорате картина похожая. По сути дела, партия власти, Путин, в нулевые годы фактически перехватили старую повестку КПРФ. На самом деле различия нивелировались: Россия в кольце врагов, Пятая колонна. Присоединение Крыма это программа КПРФ 90-х годов. А что там осталось невыполненными?

Если мы посмотрим на местах, увидим, что голосуют во многом по принципу самого сильного из остальных – чаще всего это коммунисты. Учитывая, что кода идут молодые кандидаты формально от КПРФ, но де-факто, если посмотреть, что и как они говорят, они просто выступают как обычные люди с программой, в которой нет идеологии – против коррупции той же самой, против неэффективных решений, против того, что назначают чиновников из Москвы. То есть, в этом смысле их программа сильно перекликается с тем же, что делает Навальный, потому ничего удивительного здесь нет.

А.Орех― Ну и Навальный призывал голосовать за коммунистов, в том числе против «Единой России».

А.Кынев: Случай Навального – частный случай беззакония и бесправия огромного количества простых людей в стране

А.Кынев― Поскольку Волков публично говорил, что они брали процент, сколько за кого голосовали и получалось, что в большинстве округов голосовали за коммунистов. И понятно, что многие из них и сейчас выступают в акциях протеста. Соответственно, если в КПРФ будет идти сильное размежевание, и если на них будут дальше давить, то она сама себе будет рубить сук, на котором она сидит.

А.Орех― Мы с вами сейчас прервемся на новости. Александр Кынев у нас в «Особом мнении».

НОВОСТИ

А.Орех― Александр Кынев, политолог сегодня у нас в гостях. Спрашивают про объединение «Справедливой России». «Патриотов России» и – как это? — «За правду». Миронов, Прилепин и Семигин, еще один персонаж, неудавшийся сменщик Зюганова в начале «нулевых», что это, зачем, для чего, кому интересно?

А.Кынев― Интересно это экспертам, но влияет это не только на них, но и в целом, на результаты следующих выборов. В чем интерес эсеров? У них динамика плохая, колеблется около 5%, то есть даже если мы посмотри выборы в сентябре 20-го года и сравним с выборами пятилетней давности, в регионах у них минус 2%.

Поэтому ситуация такова, что при прочих равных у них большие шансы вылететь. В двух этих малых партиях, «Патриоты России» Семигина и «За правду» Прилепина шансов вообще никаких нет, даже на горизонте не предвидится. Потому что патриотическая ниша неэлекторальна, у нас ни один проект в этой нише не выстреливал – там итак давка между карликами, они десятые доли процента отнимают друг у друга.

Мотив простой: у одних шанс на грани, у других шансов нет. Я так понимаю, что при некоем посредничестве, очевидно, кураторов, их пытаются слить в один проект. К чему это приведет?

А.Орех― И кто будет главный?

А.Кынев― Там будет якобы один председатель и два сопредседателя, то есть, полноценный председатель миронов и два сопредседателя Семигин и Прилепин.

Но мне кажется, что это тот самый случай, когда ничего не получится – извиняюсь за аналогию: если в бочку меда вы добавите ложку говна, то у вас будет ложка говна.

А.Орех― Я все-таки ждал не ложку дегтя, а что-то посерьезнее. Но тут две ложки.

А.Кынев― Одна из них никакая, а одна с запашком. Кстати, сегодня было большое заявление Прилепина по поводу изменения Конституции.

А.Орех― Что, опять?

А.Кынев― Да, но там речь шла про 1 и 2 главы.

А.Орех― Еще не остыло тело предыдущей Конституции, и опять?

А.Кынев― Там речь идет о первых двух главах, которые вообще менять нельзя, где речь идет о правах человека. То есть речь идет об отсутствии госидеологии, и так далее. То есть это какой-то полный зашквар, учитывая все заявления по поводу ДНР, ЛНР и так далее. На самом деле, почему голосовали за «Справедливую Россию»?

А.Орех― Это вопрос, который я хочу задать миллион лет. Кто и зачем голосует?

А.Кынев― Там две базовые причины. Во-первых, это партия второго выбора. Грубо говоря, для тех, кто не хочет за коммунистов, потому что они коммунисты, и никто не хочет за Жириновского. И для них эсеры вроде как за все хорошее против всего плохого.

А.Орех― Почему тогда не голосовать за «Единую Россию»?

А.Кынев― Это для тех, кто в принципе не против власти и выбирает если не за власть, то за кого. Это была партия «мы не они» — так ее условно можно было назвать.

Плюс там был такой фактор, за счет ее амбивалентности, когда отменяли мажоритарные округа и ликвидировали маленькие партии, туда перемещались депутаты и политики, которые остались не у дел. Тот же Гартунг был в партии пенсионеров, Шеин ходил по разным партиям. То есть, они собрали какое-то количество людей по всей России, которым некуда было податься, был такой Ноев ковчег.

И соответственно, у каждого из них была базовая группа поддержки, — тот же Шеин мог собрать до 30% в Астраханской области, Гартунг мог собрать хороший процент. И таких харизматиков у них было штук 30 по стране.

Соответственно, эсеры всегда имели неровную географию: где-то густо, где-то пусто, где-то за них голосовали 3-4%, а где-то почти 30% за счет того, что был яркий человек. И это была сумма региональных электоральных баз конкретных людей приличных.

Что произошло за последние 10 лет? По мере того, что они все больше и больше занимались соглашательством, они этих ярких людей почти всех порастеряли — кого-то они исключили сами за то, что они были слишком оппозиционные, кто-то от них ушел. В итоге от прежнего количества ярких людей остались единицы, буквально их сейчас не больше десятка в партии.

Поэтому и кризис, поэтому и проблема. Плюс они накопили антирейтинг за счет того, что многие из них, за кого голосовали, как за меньшее из зол показали, что они ничем не лучше и многие вещи вполне себе одиозные.

И что получается сейчас? Казалось бы, можно было бы многих людей, у которых нет антирейтинга, но в условиях, когда всегда выезжали за счет низкого антирейтинга, хоть немножко лучше остальных. Но выберете себе настолько токсичных персонажей как Прилепин, который по степени одиозности превосходит КПРФ и ЛДПР в разы.

А.Орех― Но у него и узнаваемость больше. Наверное, у него есть антирейтинг, но и рейтинг большой.

А.Кынев― Как показали выборы прошлого года, у него нет рейтинга. Из новых проектов эта партия прошла только там, где была небольшая поддержка у них в Рязани — больше нигде не прошла. Процент 1-2, не больше. Большинство не любят абсолютно – крайности отталкивают.

А.Орех― То есть, никакой многолетний Миронов людям симпатичнее?

А.Кынев: Призываю тех, кто является фанатами Навального не проявлять агрессии к тем, кто такими фанатами не является

А.Кынев― На фоне остальных приличных кандидатов типа Шеина они могли выигрывать, потому что вроде как про партию ничего сказать не можем, а Шеин человек хороший. Так и голосовали.

А теперь получается ситуация, что из бесцветной партии она превращается в токсичную. В результате многие из тех, кто мог проголосовать за нее, потому что остальные еще хуже, теперь посмотрят: господи, а за этих тоже ни за что.

То есть, переход в эту лигу, ярко идеологически окрашенную, когда она становится партией националистической, он оттолкнет тех умеренных людей, которые голосовали, потому что голосовать больше не за кого. И в этом смысле думаю, что как раз это скорее не помощь «Справедливой России». Я читал группу политтехнологов, которые обсуждают разные события, и там достаточно популярна идея, что это такая технология на самом деле угробить их до конца за счет того, что уж лучше за «Единую Россию», чем за такой экстремальный проект с очень странными кандидатами и странными идеями. Так что очень может быть, что он как раз угробит «Справедливую Россию».

А в чем последствия для остальных? Во-первых, в результате партий в бюллетене станет меньше — патриотов не будет, не будет партии «За правду». То есть, распыление голосов будет меньше. У нас любят говорить в последние месяцы, что нужно много партий, они не пройдут, за счет чего голоса перераспределятся между прошедшими, потому что мандаты делятся только между теми, кто взял 5%. Соответственно, если 30% голосов пропадет, то доля каждой из прошедших увеличится на треть де-факто.

Соответственно, если партий меньше, разбиений меньше. Значит, соответственно шансы тех, кто остался, повышаются. Потому что многие из тех, кто не будет голосовать за эсеров, проголосуют за кого-то остальных, если не за власть. Значит, повышаются шансы у «Яблока», у «Партии пенсионеров» и у партии «Новые люди» — это самая успешная партия прошлого года. То есть на этом фоне, по сути дела тем людям, которым не нравится никто из старых партий, варианта больше нет.

Поэтому на самом деле это подарок «Яблоку», «Новым людям» и «Партии пенсионеров» — это тир самых сильных проекта. У «Партии пенсионеров» и «Новые люди» 7-9%, у «Яблока» были локальные успехи в прошлом году, хотя это не значит, что будет на федеральных выборах, поскольку у них плохо с региональной сетью сейчас. У них сейчас фактически сильных региональных организаций осталось штуки 4.

А.Орех― Ну, у них питерская традиционно.

А.Кынев― Северо-запад. Где у них остались сильные организации? — это Псковская область, Шлосберг, Новгородская область, Черепанов, Питер и Москва. И в принципе, по большому счету, у них сейчас приличных организаций нет. Новосибирск они сами разогнали в прошлом году, после того, как лидер организации стала кандидатом от широкой коалиции на базе Навального. У них реально сети нет.

У «Новых людей» сеть есть, они развиваются, они сильно вкладываются в местных общественников по территориям. «Партия пенсионеров» выигрывает за счет названия, там людей по регионам не сильно много, но много пенсионеров. Низкая явка это означает, что голосуют люди старших возрастов, их доля среди голосующих выше. Поэтому когда все разочарованы, это может им помочь.

Поэтому я бы на месте Миронова не сильно радовался. Подозревают, что это то самое объединение, когда можно всего набрать, но в результате…

А.Орех― Вместо сложения получится вычитание.

А.Кынев― Думаю, что вероятность этого очень высокая. Кстати, хотел еще одну вещь сказать, — весь этот пейзаж. Когда люди голосуют и поддерживают не потому что они чьи-то сторонники, а потому, что больше не за кого. Это способ выразить протест на выборах, в жизни и в политике.

А.Орех― Так же, как с Навальным – не то, что даже сторонники Навального.

А.Кынев― Вот к этому я и веду. Львиная доля тех, кто вышел на акции протеста 23 числа, 31, и, наверное, будут ходить дальше, они не являются историческими сторонниками Навального. Они вышли даже не столько за Навального, сколько против беззакония. И случай Навального – частный случай беззакония и бесправия огромного количества простых людей в стране.

И мне кажется, что тут есть некая вещь, когда ошибку делают, в том числе, и некоторые ядерные сторонники Навального, которые существуют. Они видимо не отдают себе отчёта, что львиная доля тех, кто выходит протестовать, не являются фанатами и требуют от них какого-то жесткого фанатизма.

А.Кынев: Если партий меньше, разбиений меньше. Значит, соответственно шансы тех, кто остался, повышаются

Буквально вчера я написал пост о том, что я выступаю не столько за Навального, сколько против произвола и беззакония. Я хочу, чтобы у нас людей не сажали просто по произволу, хочу, чтобы у нас были честные выборы, нормальные суды, и так далее. И огромное число тех, кто недоволен, хотело бы именно этого.

Они не являются чьими-то фанатами, чьей-то собственностью. Не надо к нам так относиться, как будто мы должны ходить за вами стройными рядами. Мы не хотим вместо стройными рядами за одними, потом стройными рядами ходить за другими. И нужно уважать мнение этих людей.

Вместо этого начинаются крики и вопли о том, что Навальный самый лучший, какое вы имеете право сомневаться в чем-то, вы должны быть только за него, «никаких разговорчиков в строю», никаких оговорок, никаких принципов.

Мне кажется, этот экстремум очень сильно бьет по какому-то протесту. Потому что нужно понимать и уважать тех людей, которые готовы с вам вместе выходить, но не являются вашими союзниками — как по Вольтеру: главная возможность защитить свои права, имея собственное мнение.

А.Орех― То есть, люди объединяются не вокруг человека, а вокруг идеи или неприятия идеи.

А.Кынев― Конечно. В данном случае, на мой взгляд, главная идея это борьба за справедливость, борьба за честную власть. И в данном случае Навальный это не самоцель, это частный случай этого беззакония и этой нечестности.

Поэтому я бы призвал тех, кто является фанатами Алексея, понимать это, не проявлять агрессии к тем, кто такими фанатами как вы, не является. Люди вас поддерживают, вам помогают, но не перегибайте палку, пожалуйста. Потому что вы какими-то экстремальными вещами наносите больше вреда, чем пользы.

А.Орех― Александр Кынев, политолог, был сегодня в «Особом мнении» А через 15 минут начнется оглашение приговора Алексею Навальному. Спасибо всем.