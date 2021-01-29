Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 7 минут, в студии Татьяна Троянская. В программе «Редколлегия», это программа Виталия Дымарского после 13 часов смена игрока. Вместо Евгения Ройзмана, политики и общественного деятеля, участником программы будем Максим Шевченко, журналист.

А сейчас с удовольствием представляю в программе «Особое мнение» Дмитрия Губина, журналиста.

Д. Губин― А что с Ройзманом? Меня беспокоит его судьба. На этот раз он послал кого-то персонально? В своей обычной манере.

Т. Троянская― Надеюсь, что с Ройзманом всё в порядке. Он обычно посылает в своих соцсетях, и надеюсь, что ничего страшного не случилось.

Д. Губин― Забянят! Меня тут забанили в Фейсбуке за употребление слова «ковидиот», и забанили в Твиттере. И теперь боюсь что Ютуб канал Губин ON AIR – это единственный вид связи с большим миром на подводной лодке посредством перископа. Все уже привыкли, что я по старой мачистской привычке не вполне доверяю юным прекрасным девам руль эфира и выхватываю его…

Т. Троянская― А я сейчас, несмотря на свою слабость во всех смыслах этого слова, и к вам, и ко всему, все-таки его перехвачу! Давайте начнём с акций протеста. У нас уголовные дела расцветают по четырем статьям: вовлечение несовершеннолетних, насилие в отношении представителей власти, повреждение служебного автомобиля ДПС и новенькая статья депутата Вяткина – перекрытие Невского. Несогласованная акция была в прошлую субботу. А что вы думаете, это закручивание гаек? Или что это?

Д. Губин― Начало конца!

Т. Троянская― Чьего конца?

Д. Губин― Существующей системы. Пора самообновляться. Великая заслуга условного коллективного Путина в том, что они послали к чертовой бабушке коммунистическую идеологию. К Советском Союзе она была иглой Кощей, с годами в ней накапливалось всё больше и больше противоречий. С одной стороны, рабочий класс – передовой, и всё такое, а с другой, все понимали, что рабочий класс превратился в забулдыгу и количественно стал уменьшаться. Все обещают коммунизм – светлое общество без денег, а деньги играют всё большую рол, а светлого общества всё нет. Это убрали, и это оказалось очень полезным для системы. Стало возможным крутить-вертеть на том и тех, кого и где хотеть. Но! Нынешняя система стала накапливать в себе новые противоречия. Де факто она не смогла полностью топтаться на костях Владимира Ильича в Мавзолее.

И отсюда осталась вся прежняя символика. Например, Владимир Владимирович, мы знаем, что это не Маяковский и не Познер, очень любит переигрывать Вторую мировую войну, в которой есть только два участника – величайший товарищ Сталин и проклятая нацистская Германия. Товарища Сталина еще и назначают пионером-героем, товарищ Сталин и всякие Лизы Чайкины и Мараты Казеи…

Т. Троянская― И Павлик Морозов!

Д. Губин― Нет, это было еще до, Павлик Морозов – это такой прото-ребенок, Морозов-Матросов, который телом собственного отца прикрыл амбразуру дота.

Т. Троянская― Матросов? Или это такой микс?

Д. Губин― Мы же живем в городе, где кентавры и химеры – совершенно обычная вещь. Почему бы нам не поиздеваться над педалированием этой темы? А Путин к ней относится серьезно. Он не издевается. Но тогда пионерское и комсомольское подполье, тогда 16-летний Гайдар командовал полком, а 15-летний капитан, который поддерживается со стороны Жюля Верна – это очень хорошо! Нельзя чморить детей за митинги в поддержку Навального и сохранять улицу Лизы Чайкиной на Петроградской стороне. Нельзя говорить, что Марат Казей был мальчик-герой, нельзя воспевать подвиг пионеров в Великой Отечественной войне и одновременно детям запрещать в сегодняшней гибридной войне, которую государство ведет против оккупированного им народа, участвовать.

Т. Троянская― Те были хорошие! Идейные! А эти – нет! Эти – безыдейные! И поэтому.

Д. Губин― Нет, идет та же самая борьба с оккупацией. Однозначно. А попробуйте сказать, что сегодня не оккупация, если одним можно всё, например, заводить любовниц… Заводить любовниц можно всем! Или любовников, независимо от пола и возраста, но нельзя содержать незаконнорождённых детей за счет налогоплательщиков. Внебрачные дети у императоров всегда были, но у императоров были и свои деньги, на которые они их содержали. Схема отработанная. Если помните, когда-то Екатерина Великая когда-то родила от Потёмкина дочку Лизу, которую назвали Лиза Тёмкина. Сегодня можно также родить дочку, правда назвать ее следует не Лиза Кривоногих, а Лиза Утина. Можно назвать и Лиза Тина, но боюсь, Лиза Канделаки здесь уже обидится Тина Канделаки, и потребует…

Т. Троянская― Думаю, она простит! На кого-то можно обижаться, а на кого-то нельзя!

Д. Губин― Они, слава тебе господи, не знают слова «нельзя»! Это почти как в песне Гребенщикова «генеральские дочки не знают слова «нельзя» и в этом смысле любой ребенок – генеральская дочка.

Т. Троянская― До определенного момента!

Д. Губин― Конечно, потом он превратится в такую же сволочь, как и его родители, в этом и состоит великое чудо взросления. Как говорит Дмитрий Быков «мудрость – это умение старости вовремя примкнуть к победителям». А где вы другую мудрость видели? По крайней мере в России я другой мудрости не видел.

Дети реагируют на несправедливость. И вместо объяснений почему так просиходит, почему происходит очевидная вопиющая несправедливость, почему ФСО перекрывает небо над Геленджикским дворцом? По Конституции так обеспечивают взлет/посадку только первым бортов, и никаких других. Это не борьба с дронами. А слышат невразумительный ответ старичка, который давным-давно не появляется на публике, которые себя странно ведет, который задолго до окончания клинических испытаний заявляет, что у нас лучшая в мире вакцина, но почему то этой самой лучшей в мире вакциной сам не привился, который говорит, что фильм не смотрел, а перелистывал видео-подборки…

Т. Троянская― Он там отмечал свое корявенькое плаванье!

Д. Губин― В планшете его Дмитрий Анатольевич научил пальчиком слева-направо проводить…

Т. Троянская― Но всё же ответил! Раньше же игнорировал! А тут – ответил! Что-то произошло? Что-то поменялось?

Д. Губин― Навальный – истец, а Путин – ответчик. Вот что изменилось. Навальный – истец, а Путин – ответчик.

Т. Троянская― А ответчик признаёт, что он ответчик? Что-то повернулось в его голове?

Д. Губин― А Навальный не спрашивает. Навальный утверждает. И Путин стал оправдываться.

Т. Троянская― А что заставило его оправдываться? Раньше он не оправдывался. А сейчас…

Д. Губин― Старость. Старость и изоляция. Он окончательно превратился в генералиссимуса. Человек, который был гениально описан Войновичем в «Москве 2042» К этому всё идет. Думаю, что нынешний генералиссимус думает до этого дожить. Когда главный герой романа из Мюнхена приезжает в Москву будущего, при посадке он видит стратостат – искусственный спутник Земли, в котором обросший и всеми покинутый летает генералиссимус. Формально – он правитель, но на самом деле он утратил все связи с реальностью. Вот что происходит – старость, осень. И чем глубже осень, тем противнее дожди, ниже температура и более погано чавкает прелая намокшая листва под ногами. Вот что происходит.

Т. Троянская― «Скучно, девочки!»

Д. Губин― Да, происходит всё больше старческой пошлости. Сэлинджер в свое время заметил гениальное отличие между младенцем и стариком, что и тот и другой спять с приоткрытым ртом, а из уголка губ стекает слюнка…

Т. Троянская― Но это мы фантазируем! Ни вы, ни я не видели как спит…

Д. Губин― А я разве сказал про Путина? Я сказал про Сэлинджера! И пожалуйста претензии к великому мертвецу! И он сказал, что если картинка спящего ребенка с приоткрытым ртом и текущей слюнкой умиляет, то точно такая же картинка старика не вызывает ничего, кроме омерзения. И всем, кто приближается неслышными тихими стопами в сторону глубокой осени это следует знать. И спать, по крайней мере, не на людях.

Он навязал повязку дня, и человек, которому это повязку навязали, вынужден оправдываться, а поскольку он утратил связь с реальностью, то он делает это жалко, глупо, течет слюнка. И все это видят, только все боятся это сказать, хотя каждый внутри знает, и каждый пионер это видит: «Ваше величество! Вы не просто голый, но вам бы еще было бы неплохо воспользоваться туалетной бумагой!»

Т. Троянская― Лирические отступления от Дмитрия Губина. Сто миллионов просмоторв про дворец, это о чем-то говорит?

Д. Губин― Достал! И достала эта система. Этот коллективный ВВП – валовой внутренний продукт. Достала! Количество гадостей, глупостей и старческого недержания, которое все больше превращается в двустороннее. Я об этом с печалью говорю. Мы же собираемся жить долго, а раз мы будем жить долго, то многим с этой штукой придется столкнуться. И хорошо бы к этому времени позаботиться о тех условиях, когда это будут знать и не будут высказывать никаких эмоций, лишь патронажные сёстры или работники паллиативной медицины.

Т. Троянская― Вернемся к уголовным делам. Вспомним женщину Юдину, которая отмечала день рождения, и к ее сыновьям пришли и хотят забрать их в армию. Превышение служебных полномочий с применением насилия. Человек, «с запотевшим забралом»…

Д. Губин― Его зовут Забрало, а его фамилия – Запотело.

Т. Троянская― Ваш, или наш коллега, Владимир Соловьев сказал, что она просто мешала ему работать и он ее просто оттолкнул.

Д. Губин― Человек с древнерусским именем Забрало, а там было три брата: Ярило, Мудило и Дрочило, а теперь еще и Забрало к ним добавился, и все они по фамилии Запотело. Кстати, это старая добрая традиция играть с именами. В свое время Давид Самойлов (извините, я сегодня полон лирических отступлений)…

Т. Троянская― Да я чувствую! Мне это бальзам на душу, но я буду возвращать реку, вышедшую из берегов, в ее русло!

Д. Губин― Наличие у вас души, делает вам честь. Не каждый может этим украшением похвастаться. Давид Самойлов создал историю государства Курзюпия, которую основали три брата по фамилии Ваас: клал на Ваас, срал на Ваас и ссал на Ваас. Это великий классик русской литературы. Одни из его помощников говорил: «Вам хорошо, вы великий руский поэт, а я – жидовская морда!» А что вы хотели спросить про забрало запотело?

Т. Троянская― Про коллегу Владимира Соловьева, который высказался, что ему мешали. Это уголовное дело…

Д. Губин― Это что ли Йозеф? Соловьев?

Т. Троянская― Владимир. Владимир Рудольфович, насколько я помню.

Д. Губин― А про Йозефа я вам скажу…

Т. Троянская― Нет, Владимир Рудольфович!

Д. Губин― Вы сказали коллега Соловьёва?

Т. Троянская― Нет! Коллега! Коллега Соловьёв.

Д. Губин― Он может быть коллега только Паулю Йозефу, родившемуся 5 октября 1897 года.

Т. Троянская― Я не вспомню, когда родился Владимир Рудольфович Соловьёв, но это тот самый приверженец диеты Дюкана и раздельного питания.

Д. Губин― Судя по его толстому пуфику, не могу сказать, что диета Дюкана оказала на этого достойнейшего джентльмена сколько-нибудь облагораживающего воздействия!

Т. Троянская― Поняла, вы не хотите говорить о Владимире Рудольфовиче!

Д. Губин― А что я должен говорить? Кто это?

Т. Троянская― Ладно, проехали.

Д. Губин― Разве я похож на человека, слушающего этого джентльмена? С которым действительно я когда-то день/через день вёл ВЕСТИ-FM, а потом ко мне подошел зам главного редактора и сказал, что у меня появился закрытый друг. Рейтинги с моим приходом пошли вверх и на каждой редколлегии этот человек устраивал истерики, он слушал все мои программы и выписывал все мои ошибки. Я сказал, не Володенька ли Соловьев, этот закрытый друг, и он подтвердил, что я правильно догадался.

Т. Троянская― Приятно было? Не правда ли?

Д. Губин― Володенька всегда – мало о прекрасном, а на редколлегии – об ужасном. Не правда ли, Вовочка? Мама, надеюсь, жива? «Напрасно старушка ждёт прежнего сына, твой сын…» Нет, Соловьев поет лучше меня. «Он не такой, как был вчера!»

Т. Троянская― Никогда не слышала!

Д. Губин― Привет родителям!

Т. Троянская― Я думала, что вы как и я склонны к мазохизму и иногда посматриваете Владимира Соловьева и Дмитрия Кивелева…

Д. Губин― А вы когда-нибудь видели, что происходит в садо-мазо клубах? Вы представляете Соловьёва в кожаных трусиках?

Т. Троянская― Мне кажется, что ему на надо надевать кожаные трусики, ему достаточно говорить.

Д. Губин― Оргазм может наступить от смеха, особенно мне смешно, когда он в костюмчике мао-дзедунчика.

Т. Троянская― Мы встаем на скользкую тему, Дмитрий. Давайте вернемся к протестам. Татьяна Лазарева опубликовала пост о том, что она очень горда попасть в списки людей, о знакомстве с которыми спрашивают у задержанных. В частности приводится протокол допроса Любови Соболь, которую спросили, знакома ли она с… И список фамилий, где и Татьяна Лазарева, и Иван Вырыпаев, который сейчас находится в Польше, драматург и режиссер, и много людей искусства. Казалось бы, зачем следственным органам эти имена? До культурки добираются?

Д. Губин― Это Забрало Запотело. Видимо там наклеен стикер. Методичка, они должны задать эти вопросы. А вы всерьез думаете, что Забрало Запотело знает кто такой Иван Вырыпаев? Может быть еще про Серебренникова он еще что-нибудь и слышал, а про Додина – уже точно нет. И если мы куда-то вбок про брусникинских уйдем…

Т. Троянская― Им написали этот список. А зачем? Запугать?

Д. Губин― Не знаю. Кого? Вырыпаева в Польше пугать? Вырыпаева в Польше можно только пугать местным президентом. У них сильная реакционная составляющая, а Вырыпаев, насколько я могу судить по его работам, не больно это ценит. Может быть сейчас он и ходит на митинги…

Т. Троянская― Вырыпаев сейчас очень активизировался в Фейсбуке. Он призывает всех деятелей культуры, которые находятся в России, тоже выходить. Волею судьбы, случая он находится в Польше, он там живет, у него жена полька. Он считает, что сейчас время, когда нельзя молчать.

Д. Губин― Все мы, кто находится за пределами Российской Федерации, в большей безопасности, чем вы. Я тут что-то сказану, А Забрало Запотело придет не ко мне. Оно придет к вам. И у меня нет морального права кого-либо к чему-либо призывать. У меня здесь своих тараканов хватает. Боюсь, что как бы тут на меня за слово «таракан» в полицию заявление бы не подали. Что тут творилось, когда в Мюнхене пытались устроить демонстрацию перед российским консульством. В Фейсбуке есть группа «Русскоговорящий Мюнхен». Понятно, что 2 или 3 миллиона русскогоговорящих, которые уехали из бывшего СССР в Германию по еврейской линии, меньшинство, а большинство – по немецкой линии, очень многие из этих дам и джентльменов у меня не вызывает никаких добрых чувств. Что творилось в этой группе, это было что-то! Одна девушка предложила организовать митинг. Это нормальная форма протеста, я здесь этих митингов навидался выше крыши. А ей отвечали: «Не смейте вносить смуту в наш милый любимый Мюнхен». Вот это психология совка. Приехать на Запад, прожить 20 лет и ни хрена в нем не понять. Вцепиться в палку колбасы и лезь в Мюнхен и Германию толпой как на вокзальный буфет. Ухватить своё, и только бы ничего не менялось! В этом их глубочайшее отличие от немцев, которые легко организуются, когда хотят что-то изменить, даже тогда, когда их цели с моей точки зрения не вполне умны, как с ковид протестами во время локдауна, они это делают! А русские этого боятся. И об этих людях я говорить могу.

Т. Троянская― Вы считаете, что призывать неправильно?

Д. Губин― Я не могу. Я могу сказать, что мне нравится, когда дети выражают свою точку зрения. Любой взрослый, который сказал бы мне, начиная с 14 лет и даже раньше, что я ребенок и должен заткнуться, я бы ему сказал! Я уже тогда читал под одеялом Мандельштама. «Я больше не ребенок. Ты, могила, Не смей учить горбатого — молчи! Я говорю за всех с такою силой, Что небо стало небом, чтобы губы Потрескались, как розовая глина!» Вот что должен отвечать ребенок взрослому! Вы здесь горбатые, взрослые! Горбатитесь на четвереньках перед падишахом.

Т. Троянская― И Горбатый, из «Место встречи изменить нельзя». Давайте пойдем дальше, вот вы сказали, что с точки зрения нашего главного, война – это Берлин и Сталин. Сегодня очередная годовщина смерти Бродского. Государственные газеты написали о его Нобелевской премии, но не написали ни о суде над ним, ни о лишении его гражданства. А это что? Это избирательная память? Почему так происходит?

Д. Губин― В слово …лядство входит в список запрещенных?

Т. Троянская― Лучше не стоит его произносить, но все всё поняли.

Д. Губин― Есть дискуссия по поводу ударения в этом слове, но вы его произнесли, Татьяна.

Т. Троянская― Ах, вы про тунеядство! А мне показалось другое! Вы увидели мое извращенное…

Д. Губин― А вы что думали? Тунеядство, да, конечно! И в рифму. «…был простым рабочим, и все мы точим…» Вот до сих пор и точат на начальство, те, которые публикуют такие вещи. Дело даже не в истории Бродского, его история кончилась прекрасно, на общем фоне. Заступничество Меркель, Байдена…

Т. Троянская― Остановимся на Бродском и с него же начнем нашу вторую часть.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Давайте завершим наш разговор о Бродском, у меня есть еще кое-что любопытное.

Д. Губин― Да нет проблем! Почему сейчас не упоминают суд над Бродским? Потому что «узловатых дней колена» можно только кровью повязать. Сегодняшнему гаранту надо вставать на колени и просить прощения не только у Бродского, которого ни за что судили. Меня всегда убивает другая история. У Бродского был поклонник, товарищ и друг – сотрудник Академии наук Михаил Мейлах. Он получил семь лет строгих лагерей. Это тот Миахил Мейлах, про которого Лосев написал гениальную строчку: «Но слева болит, там, где Кама течёт, в холодной пермяцкой подмышке, где медленно капает время в зачёт несчастному Мейлаху Мишке». Он в этой пермской колонии чуть было не умер, у него был перитонит аппендицита и его чудом спасли, хотя клиники «Шарите» поблизости не наблюдалось. Но вина перед ними не была признана.

Есть ряд книг и есть масса работ, посвященных тому, что если страна не переживет, не обсудит, не изживет преступления государства прежних дней, то никакого движения вперед не будет. В Росси этого не произошло. И история с днями рождения Бродского – это индикатор, закатать его в бронзу и ничего не сказать про то, что он был безосновательно осужден, и не он один, а огромное количество людей. Почитайте книгу Подрабинека «Диссиденты», там про это очень хорошо написано.

Т. Троянская― Надеюсь, что те кто знает и помнит, расскажут об этом следующему поколению.

Д. Губин― Пока передают, но полное отсутствие раскаяния за любые гадости…

Т. Троянская― Смотря кто. Но давайте дальше. 27 января – святой день в Петербурге, день полного освобождения города от Блокады. В годовщину освобождения в Петербурге раздавились залпы. Внимание! В честь Владимира Путина, Александра Беглова и Вячеслава Макарова. И других. И в том числе и генерал-полковника Суровикина.

Д. Губин― Я не понял, по ним стреляли? Холостыми?

Т. Троянская― Нет, в честь них! Это заметил Илья Варламов. Опубликовано видео, есть документальное подтверждение. Видимо есть протокол в честь кого-то давать залпы. Но звучит странно, залп в честь Владимира Путина. Это за здравие, или за упокой?

Д. Губин― Нет, это традиция лизоблюдства и холуйства. Человек, который командует дать залп, видимо это офицер, и 100% — русский. Кто еще может это сделать? Лет шесть или семь назад в День Военно-морского флота, а мы знаем, что такое этот день в Петербурге! В Неву входят военные корабли, а вечером – салют. По большому счету, это праздник детский. Это красиво и это происходит ради детей. Каждый ребенок – романтик. Каждая девочка представляет себя Ассолью, а мальчик – капитаном Греем.

Т. Троянская― Но это ближе к Алым парусам!

Д. Губин― Не важно! Море! И там была фантастическая история. Прилетел Путин, а если он прилетает, то появляется «Альберт Эйнштейн», который объясняет, что время в приходом Луноподобного Кима… Ой, Владимира! Течет теперь по-другому, оно течет так, как Лунноликому, только с Зевсом равному старичку будет угодно. Не помню точно в каком году, но в тот день фейерверк не состоялся ни 22 часа, ни в 23 часа, а начался в 23 часа 16 минут 45 секунд! Появился Луноподобный! И этот бесстыжий, не имеющий ни малейшего представления ни о чести, ни о достоинстве старший офицер, который командовал батарее, дающей залпы, он не мигнув… А дети ничего не понимали и спрашивали когда, на Неве застыли корабли с туристами и детьми. И он встал на карачки и сделал то, что делает любой русский мужчина, по отношению к начальству, если он проживет в России достаточно долго. И после этого назвать залпы Лунноподобными Авроровичами – нет никакого труда! А тогда это меня потрясло. Но ни одна газета, кроме агентства «Росбалт», где я об этом написал, даже не вякнула. Даже не квакнула.

И я понял – Питера нет. Есть муляж, есть декорация, которая рухнула в 17-м году, и сколько в нее не вдувай душу и совесть, ни души, ни совести в Петербурге сегодня не существует…

Т. Троянская― У нас есть платный вопрос, за донаты, его задает Алекс Стерн, и я не могу не спросить!

Д. Губин― И у тебя, и у меня в запасе вечность!

Т. Троянская― К чему были слова Симоньян про Донбасс? Вы слышали? Теперь его будут присоединять, и Маргарита Симоньян обратилась к России с призывом присоединить Донбасс, потому что «народ хочет домой».

Д. Губин― А кто задал вопрос?

Т. Троянская― Алекс Стерн.

Д. Губин― Уважаемый Алекс! Негоже Атосу, Портосу, Арамису и хотя бы даже д’Артаньяну слова Миледи комментировать!

Т. Троянская― Как вы её! Мне нравится. Если это Миледи в исполнении Маргариты Тереховой.

Д. Губин― Это она, она занимается в московских гостиных самоудовлетворением.

Т. Троянская― Интересный способ. Идем дальше.

Д. Губин― Несколько варварский, но верный!

Т. Троянская― Но может прислушаются к Маргарите? Ее попросили, помните, как Терешкову. К ней обратились, и может быть это некий пусковой крючок? И скажут, а действительно, давайте присоединим!

Д. Губин― Я тут с коронавирусом… Поэтому, Портос на этот вопрос предпочел не отвечать!

Т. Троянская― Несколько дней назад стало известно, что «Росатом» принял решение установить на ВДНХ скульптурную композицию, которая посвящена истории атомного проекта. Там в числе научных руководителей значился Лаврентий Берия, и его тоже хотели на ВДНХ установить, и дети, и внуки ученых, которые принимали участие в атомном проекте категорически против. Они написали об этом письмо. А это что?

Д. Губин― «Росатом» Кириенко возглавляет? Киндерсюрприз?

Т. Троянская― По-моему, возглавлял.

Д. Губин― Для меня последним руководителем «Росатома», вернее Министерства атомной энергетики, кажется оно так называлось, был Александр Румянцев. Это был совершенно фантастический, потрясающий мужик! Я его обожаю. Он был директором Курчатовского института, он вел ученые советы, надев на себя шутовской колпак с колокольчиками, который привез из Чехии. А потом Кириенко, чтобы расчистить «Росатом», а Кириенко – это же у нас великий физик-теоретик! И Румянцева отправили в почетную отставку послом в Финляндию, где иностранный дипкорпус выбрал его своим представителем, потому что там его любили так же, а его не возможно не любить на любом посту. Он был физик, умница и человек с потрясающим чувством достоинства и ответственности. И сохрани Румянцев свою позицию в «Росатоме», никакого Берии бы не было.

Т. Троянская― А сейчас будет?

Д. Губин― Конечно, конечно! Началом романа «Девяносто третий год», его читали все, помните, там просыпается пушка, плохо принайтованная каким-то военным, она начинает в шторм раскатываься по палубе фрегата, давя и круша всё. Он прикрепляет ее с риском для жизни. Помните, как с человеком, который сначала допустил промах, а потом совершил геройский поступок, поступают? Его награждают, а потом вешают. И это правильно! Заслуживает ли Лаврентий Павлович Берия за свое выдающееся руководство оборонной областью Советского Союза награды? Конечно! Он – Герой Советского Союза. А заслуживает ли эта мразь хотя бы креста над своей могилой? Креста заслуживает, но имени – нет. На своею Ютуб канале я сделал маленький фильм-репортаж из города Ландсберга, начав его от тюрьмы, где Гитлер писал «Майн кампф», кстати начинающуюся абсолютно с совпадающей идеологией с присоединением Донбасса или Крыма. Он там говорит прямо, что даже если присоединение Австрии не принесет экономической пользы, всё равно Австрия должна быть присоединена к Великой Германской империи. Одна нация – одна кровь. А закончил – кладбищем при этой тюрьме, где похоронены те, кто был повешен и казнен по решению Нюрнбергского суда.

Т. Троянская― Мне в конце остается лишь произнести цифру заболевших коронавирусом. На вчера 2284 в Петербурге. Сегодня в программе «Особое мнение» был Дмитрий Губин. Удачи!