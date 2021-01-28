О.Бычкова― 19 часов и 7 минут в Москве. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С нами сегодня в «Особом мнении» Максим Шевченко. Добрый вечер!

М.Шевченко― Здравствуйте, радиослушатели и YouTube-зрители!

О.Бычкова― Нас можно не только радиослушать и ютьтюбозрить в нашей трансляции на YouTube на основном канале «Эхо Москвы», и вы также можете писать на СМС-собщения на телефон: +7 985 970 45 45 — это номер телефона, которые принимает сообщения и через обычную телефонную связь, но и через Telegram и WhatsApp тоже.

Начнем мы, конечно, давайте с этого расследования Bellingcat, где утверждается, что сотрудники ФСБ, отравившие Навального, причастные — по их же утверждению, отравившие — к убийству еще трех человек. И это: журналист Тимур Куашев, политик Никита Исаев и активист Магомедрагимов.

Расскажите нам, пожалуйста, прежде всего, про Тимура Куашева. Я знаю, что вам есть, что об этом сказать.

М.Шевченко― Я очень хорошо знал Тимура Куашева. Тимур работал в «Кавказской политике», в которой я был главным редактором — интернет-издание. Тимур поддерживал контакт теснейший со мной, даже когда он ушел из «Кавказской политики». На момент этого убийства — а это именно убийство, потому что во время омовения под мышкой, под левой рукой у Тимура был обнаружен след от иглы — Тимур был абсолютно здоровый 26-летний молодой человек, который не пил, ни курил, занимался спортом. Поэтому его внезапная смерть от сердечной недостаточности, причем тело нашли далеко от дома, и свидетели говорят, что он вышел из дома по чьему-то звонку, сел в машину. А потом его нашли уже только мертвого. Плюс на теле во время омовения точно так же обнаружили синяки и следы, очевидно, сопротивления какого-то.

Какой был мотив? Мотив был, я считаю, убить Тимура. Потому что шел постыдный Нальчиковский процесс 58-ми, который просто затягивался и затягивался, в котором подсудимые всё рассказывали и рассказывали о пытках, которые к ним применялись. И власть планировала этот процесс сделать таким как бы шоу, презентацией победы над терроризмом, а превращался он в процесс о жестоких коррупционных преступлениях, которое спровоцировали фактически в Кабардино-Балкарии гражданскую войну. Я здесь совершенно не оправдываю тех людей, которые с оружием в руках взялись тогда штурмовать в Нальчике всякие здания силовых структур. Но многие из тех, кто сидели на этих скамьях подсудимых, вообще не имели к этому никакого отношения. Их просто взяли для общего замеса, так сказать.

И, в частности, Расул Кудаев, который сидит с пожизненным в «Черном дельфине». Ему вообще непонятно, почему дали пожизненное. Тимур обо всем этом писал, он ходил на процесс, он вел подробнейшие репортажи в своем Живом Журнале с этого процесса. И если и были какие-то мотивы его убить, то это то, что процесс хотели завершить быстро, ускоренным темпом, прочитать это обвинение — процесс который шел 7 лет!..

О.Бычкова― Именно судебный процесс шел.

М.Шевченко― Да, судебный процесс шел 7 лет.

О.Бычкова― А почему так долго?

М.Шевченко: Мотив был, я считаю, убить Тимура. Потому что шел постыдный Нальчиковский процесс 58-ми

М.Шевченко― Есть несколько версий. Во-первых, 58 человек. По каждому заслушивают отдельно по каждому эпизоду. Плюс еще вторая версия, что они тянули, потому что пока тянули, ни все изображали из себя страшных борцов с терроризмом, находящихся в горячей точке и все получали огромные зарплаты командировочные, двойные, тройные. Даже специальный СИЗО построили в Нальчике под это дело.

И плюс тянули, потому что тогда Арсен Каноков возглавлял КБР, а задача была еще, как только Арсен Баширович пришел к власти, сразу спровоцировали это восстание всё, а потом, когда он ушел и пришел Юрий Коков, который, собственно говоря, тогда возглавлял силовые структуры, был один из создателей центра по противодействию экстремизму зловещему в России, — каким-то странным образом, вот когда Коков пришел, а Каноков ушел, это стали быстро завершать. То есть всё время Канокова процесс тянулся… У Канокова были какие-то ошибки, конечно. Но в целом он был: а) не силовиком, б) вполне патриотом своей республики и пытался как-то гуманизировать общее настроение. Хотя, конечно, у него были ошибки в отношениях с балкарцами, но это детали.

И вот каким-то образом с приходом Кокова всё это стали быстро завершать. Тимур, на мой взгляд, очень сильно этому мешал. Поэтому это мотив. Я не утверждаю на самом деле, что именно эти люди убили. Потому что тогда называли второй мотив. Тогда на Кавказе очень распространены были такие препараты, так называемые «Лирика». Они легально продавались во всех аптеках. Это препарат, который применяется при эпилепсии, при тяжелых нервных расстройствах, рецептурно, но, в общем, открыто.

О.Бычкова― По-моему, как антидепрессант или что-то в этом роде. То есть вполне мирный препарат сам по себе.

М.Шевченко― И я не знаю, кто это. В общем, это была целая НРЗБ. И якобы Тимур — была вторая версия — вышел на какую-то структуру, которая, естественно, крышевалась силовиками, и, естественно, занималась крышеванием и продажей этих наркотиков.

То, что недавно в Дагестане был арестован крупный силовик. Там убийство было в селе Тарки. И называют имена разных людей в погонах, которые имеют отношение к наркотрафику. Поэтому это ни для кого не секрет, кто в Кавказском регионе, да и по всей стране занимается крышеванием наркотрафика. Вот такие версии.

Я не могу утверждать, исходя из расследования Bellingcat, что именно эта группа могла убить Тимура Куашева. Но они бывали в Минеральных водах, бывали в Нальчике примерно в это время, когда Тимур убит был. И всё могло быть.

О.Бычкова― Простите, последний вопрос по этой же части. Вы говорите, что это огромный процесс судебный, который длился много лет…

М.Шевченко― Они хотели его завершить оперативно с нарушениями, как можно быстрее, чтобы как можно меньше голосов говорило о тех нарушениях юриспруденции, судебного права, уголовно-процессуального права, которые они хотели там, как говорится, применить. Тимур был голосом, который нельзя было сломать. Он ничего не боялся. Это был абсолютно храбрый, честный и такой, богобоязненный свободный человек. Он был современный, он не был такой, знаете, закрытый. Он был современный. Он работал с «Мемориалом» (российские власти признали организацию иностранным агентом. — ред.). Его очень хорошо знали в «Мемориале». И в общем, Тимур был совершенно замечательный парень.

О.Бычкова― Просто я хочу сказать, что такое большое количество людей, которые, так или иначе, имели отношение к этому процессу, было задействовано, и, наверное, не один он об этом писал, конечно же. Может быть, у вас есть еще какие-то предположения о других..

М.Шевченко― Нет, вы знаете, писали не много. Писал Юрий Гусейнов из местных журналистов с самого начала этого процесса. Писала Фатима Тлисова, которая уже была к этому времени в эмиграции, из Америки писала. Писал Тимур Куашев, а федеральные журналисты как-то не особенно интересовались этим процессом. Единственное вот на «Эхо Москвы» я говорил об этом и на сайте «Эха» мы публиковали разного рода материалы об этом. А так больше никто особо не интересовался этим вопиющим просто юридическим казусом, мягко выражаясь, который был в истории нашей страны.

И именно под этот процесс отменили суд присяжных по ряду статей. Потому что до этого все эти ребята должны были идти по суду присяжных. И поверьте, что любой состав присяжных их оправдал бы. Не потому, что они были абсолютно невиновны. Да, там были люди с оружием в руках. Но потому что общая совокупность доказательств, которые предъявили в ходе суда, говорило о диком непрофессионализме следствия, о применении пыток с целью выбивания признаний. Поэтому этот позор они, конечно, хотели завершить. Поэтому я совершенно не исключаю, что это могло быть мотивом к убийству Тимура. Для меня лично это основной мотив. Тогда я встречался с Юрием Коковым, который возглавил республику. Как раз через два дня после убийства Тимура я приехал в Нальчик, и Коков мне сказал: «Даю слово офицера, что я расследую это убийство». Но убийство, как мы видим, расследует не Коков, а слово офицера пусть значит то, что оно значит для тех, кто его дает.

О.Бычкова― Но вот это расследование Bellingcat, оно выглядит убедительным, с вашей точки зрения?

М.Шевченко― Оно выглядит версией. Для меня оно не является доказательством. Оно особенно не претендует на доказательство. Оно соотносит определенные факты. Как версия, оно имеет место быть.

Что касается Никиты Исаева, то мне трудно представить, зачем спецподразделению ФСБ нужно было убивать совершенно лояльного и, честно говоря, взаимодействовавшего, по-моему, с администрацией президента Никиты Исаева. Вот я просто не могу это понять. Потому что Никита Исаев, конечно, не был никаким радикальным оппозиционером. И по дороге из Тамбова, куда он ездил… В Тамбове потом произошли определенные события, как мы знаем. Мэр Тамбова от партии «Родина» победил на последних выборах и так далее. Я думаю, что с Исаевым это были разборки какого-то местного формата, местного масштаба. То, что он был отравлен — это высочайшая как бы вероятность. Потому что обстоятельства его смерти, крепкого человека, здорового, то, как рассказывала спутница, которая присутствовала при этом, крайне подозрительные. Когда он ушел, кровью блевал, фактически понос кровавый у него начался в поезде среди ночи. Но прямо считать Исаева каким-то врагом государства или системы, которого надо травить, мне, честно говоря, странно. Это как бы формат, мне кажется, не тот.

Но яды, я думаю, широко применяются просто криминальным миром, местными, региональными разного рода силовиками. Для это не обязательно, чтобы какая-то группа гастролеров летала по стране, и такой прямо уникальный какой-то спецврач куда-то приезжал в Тамбов. Я что-то в этом сомневаюсь.

С Куашевым это федерального уровня было событие, которое компрометировало всю систему политическую, силовую и юридическую. Все-таки мотив убийства Исаева мне вообще непонятен.

М.Шевченко: Я думаю, что с Исаевым это были разборки какого-то местного формата, местного масштаба

О.Бычкова― Из того, что вы говорите, получается, что какие-то опасные вещества — кроме «Новичка», их, разумеется, миллион всяких видов существует, — эти опасные вещества доступны в самых буквально удаленных регионах…

М.Шевченко― Вы не представляете, какое количество ядов подготовленные профессионалы могут изготовить просто, не выходя со своего дачного двора. Я в свое время читал — было в открытой прессе — рассказы специалистов, которые говорили, что из одуванчиков можно сделать такие-то яды, вот из этого можно сделать…Рицин можно изготовить, как говорят, органические всякие яды очень легко. Специалистам, конечно, легко при соблюдении мер.

Вот «Новичок», эта тема «Новичка», она, мне кажется, уводит нас от гораздо более широкой проблемы. Мы живем вообще в мире, в котором орудия убийства достаточно тайное, которое раньше, казалось бы, доступны были только специалистам, доступны стали очень большому числу людей, поверьте.

Поэтому вот Тимур вряд ли был убит «Новичком». У него взорвалось сердце, остановилось сердце.

О.Бычкова― Ну, если там какой-то шприц присутствовал…

М.Шевченко― Какой-то препарат ввели, который, возможно, у него спровоцировал всплеск адреналина просто в сердце. Говорят, что Бадри Патаркацишвили был убит таким же образом, что у него тоже был инфаркт, который спровоцировали какой-то пилюлей или еще чем-то.

О.Бычкова― Но вы представляете, сколько теперь будет ходить разговоров и какая конспирология разовьется и, наверное, небезосновательная, если верить тому, что вы говорите. А когда это произошло? Как это могло получиться, что эти все вещества или доступ к этой информации, или доступ к этим специалистам оказался таким легким?

М.Шевченко― Когда появился интернет. Еще не так давно в интернете можно было найти всё, что угодно, изготовление любых веществ, любых смесей, самых запрещенных и самых безопасных препаратов. Это на самом деле так. Я это видел просто своими глазами. Просто не заходя даже ни в какие специальные глубинные сети можно было всё обнаружить. И поэтому интернет сделал мир совсем иным. Он сделал его, с одной стороны, гораздо более комфортным, с точки зрения коммуникации, но он сделал его гораздо более проницаемым с точки зрения той информации, которая, на мой взгляд, должна быть абсолютно закрыта от общества и должна быть достоянием специалистов.

Я при этом не говорю, что это не какая-то специальная группа убийств. Но просто вот в смерти Тимура признаков «Новичка», как его описывают, на мой взгляд, там не было. В диагнозе не было поражения нервной системы.

О.Бычкова― Ну, так и Александра Литвиненко тоже не «Новичком» убили, между прочим.

М.Шевченко― Нет. Там радиоактивное было поражение.

О.Бычкова― Наверняка, мы можем предположить, что у этих специалистов, у этих химиков, наверное, есть в запасах, в шкафчиках пара-тройка.

М.Шевченко― Потом «Новичок» оставляет следы очень большие. Вот эти вещества, вот сейчас экзгумируйте тело Куашева, и вы найдете следы, если там был «Новичок».

Но отец Тимура — так получилось, очевидно, те, кто его убивал, не знали этого — заслуженный следователь еще Советского Союза. Это человек высочайшего уровня профессионализма, человеческого достоинства. Я с ним разговаривал, как и мамой Тимура тоже. И его отец провел собственное расследование. Чтобы не быть передатчиком, вы позвоните ему и пригласите в эфир «Эха Москвы». Я думаю, что он детально, обстоятельно и суперпрофессионально расскажет всё, что касается убийства его сына и его расследования независимого, которое он провел. Он поставил под сомнение все моменты. Он поставил под сомнение экспертизу, которую проводила спецлаборатория ФСБ. Он поставил под сомнение многие выводы, которые делало следствие. И даже более того, если мне память не изменяет, он усомнился не только в компетентности, но и, скажем, в честности тех следственных мероприятий, которые проводились по поводу смерти Тимура Куашева.

О.Бычкова― Ну да, в этой же публикации Bellingcat как раз тоже много ссылок.

М.Шевченко― Вы позвоните, и он в прямом эфире даст интервью.

О.Бычкова― Да, я поняла вас. Но люди, которые, например, летали, как следует из этих публикаций, за Алексеем Навальным или которые имели отношение к убийству Тимура, они не в интернете нашли эти рецепты, наверное.

М.Шевченко― Я ничего про это не знаю, рассуждать не могу. Наверное.

О.Бычкова― Есть ли какой-то шанс, что общество узнает о работе этих подразделений, о работе этих химиков, этих лабораторий, и каким-то образом… я не знаю, поставит ли это под контроль, но по крайней мере, будет больше понимать, что там происходит?

М.Шевченко― Конечно, такой шанс есть. Когда в нашей стране восторжествуют гражданские свободы и справедливость юридическая, социальная, правовая, мы обязательно об этом узнаем.

О.Бычкова― В прекрасной России будущего.

М.Шевченко― В прекрасной, либо в сложной России будущего, в какой-то России будущего, в которой, главное, не будет этого чугунно-каменно-тяжелозадого режима, усевшегося на нашу страну и придавившего ее этой своей чугунной тяжелокаменной задницей так, что, как говорится, никто и пикнуть не может.

О.Бычкова― Но способов достичь этого сегодня как-то не очень видно.

М.Шевченко― Я думаю, что сегодня при ныне существующей системе взаимодействия прокуратуры, следствия, то есть органа расследующего и органа надзирающего формально, хотя прокуратура не имеет надзор, мы не можем добиться никакой правды ни по какому делу. Я думаю, что все дела, все такого рода процессы являются закрытыми и фальсифицированными для общества. Посмотрим. Божьи мельницы мелят медленно, зато мелят верно. Я уверен просто в этом. Мы узнаем про всё. Мы узнаем про смерть Тимура Куашева. Мы узнаем, кто убивал детально Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко. Мы узнаем про убийство Бориса Немцова, я вас уверяю. Почти уже ясно, что это не те чеченцы, которых посадили, его убили. И так далее. Про убийство Анны Политковской, кто был заказчиком. Про Юрия Щекочихина. Еще про многих других.

О.Бычкова― Да, не может же быть, что никаких следов документальных этих всех событий нигде не оставалось. Не может быть, чтобы это все было только устно, по телефону…

М.Шевченко― Может быть, что и следов не остается, но всегда где-то кто-то чего-то да знает. Уж если про зловещие преступления, которые совершались в 30-е, 40-е годы на территории Европы, например, мы узнаем, то здесь мы, тем более, узнаем.

О.Бычкова― Давайте начнем сейчас тему, наши слушатели спрашивают, что вы думаете о событиях минувшей субботы, как вы их оцениваете?

М.Шевченко― Я был на Тверской, на Пушкинской. Я оцениваю как социальный протест, который взял лозунг «Свободу Навальному!» Просто как лозунг. Но причина этого протеста, прокатившегося по всей стране, конечно, не столько задержание Навального, сколько, собственно говоря, социальные, экономические, экологические проблемы, которые испытывает значительная часть населения нашей страны.

Я так думаю, что все эти события были подготовлены… У меня вообще есть подозрение, что власть сознательно это все спровоцировала, выбрав казус Навального для такой провокацией, вскрытия того напряжения, которое проявлялось в обществе в эти годы в Хабаровске, в Шиесе, в Шиханах, во время протестов по мусоропереработке, во время протестов по пенсионной реформе. Вот они как бы сознательно приняли, арестовали Навального таким варварским способом, таким театральным, гротескным… И смотрите, раньше это имя даже нельзя было называть шепотом, даже думать нельзя было о Навальном. Сейчас же в полный голос — у Соловьева, у Скабеевой везде кричат: «Навальный! Навальный!»

М.Шевченко: Причина протеста не столько задержание Навального, сколько социальные, экономические проблемы

На самом деле при всем том, что Алексей является очень храбрым, безусловно, и героическим человеком, Навальный не так опасен, как кажется режиму. А вот социальный протест массовый, тем более, связанный еще с национальными возмущениями — потому что они же еще языки запретили за эти два года — и по всем республикам прокатилась волна радикального резкого недовольства национальной политикой. То есть экологическая политика, мусорная — превращение страны в свалку мусорных отходов… Шиес, значит… В нас даже в маленьких городках были собрания, митинги по 5-6 тысяч человек — в Александрове, небольшом городе. Да и Шиханы тоже в Башкирии, пожалуйста. Это скрытие этой прекрасной заповедной горы.

О.Бычкова― Это остановили.

М.Шевченко― Это Путин должен был вмешиваться, чтобы остановить Шиханы. НРЗБ Конечно, социальная, национальная повестка, экологическая — вот в этом у власти нет решения. Потому что надо арестовывать уже тысячи людей по всей стране, не одного Навального или Соболь. Поэтому, на мой взгляд, власть выбрала такую версию: Если ты не можешь встретить эту волну, то ты можешь попытаться ее оседлать. Спровоцировали арестом Навального…

О.Бычкова― Давайте мы сейчас прервемся на несколько минут. Продолжим, Максим, более подробно после перерыва, новостей и рекламы. Это Максим Шевченко в программе «Особое мнение».

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О.Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона — Ольга Бычкова. С особым мнением журналист Максим Шевченко.

Итак, вы начали говорить о том, как разрастается протест и проходит по самым разным направлениям в России. Мы это наблюдали в течение предыдущих, может быть, двух приблизительно… так можно сказать.

М.Шевченко― У меня возникает ощущение, что власть, не имея возможности как бы пойти навстречу этим требованиям, которые выдвигают протестующие, то есть провести нормальную экологическую реформу, которая заключалась бы не в по стройке по всей стране десятков мусоросжигательных заводов, которые бы еще отравляли дополнительно воздух, а перейти к раздельной сортировке мусора, сбору мусора; не имея возможности решить проблему с пенсионным возрастом, — и сами буквально… я не знаю, заложил ли Ленин мину под национальное устройство, но то, что современная власть своими дурацкими действиями точно возбудила национальное недовольство в народах России, у меня даже сомнений нет. Еще 4 года назад ничего подобного не было, что сейчас возникло за прошедшие два года. То есть возьмите любой национальный регион России — везде есть у интеллигенции явное, очевидное недовольство национальной политикой Кремля. Кремль подозревают в насильственной русификации, в имперских амбициях, в том, что народы страны превращаются в каких-то второсортных жителей. Что есть главный народ, в Конституции указанный, а есть еще какие-то туземцы, которым позволено жить рядом с главным народом.

О.Бычкова― Это же имеет вполне себе такую, материальную, финансовую подоплеку. Потому что эта вертикаль, которая выстраивается не только административно, но и финансово — взаимоотношения регионов и центра.

М.Шевченко― Это понятно, что это всё бюрократическое, финансовое укрепление. Мы сейчас говорим не о мотивах, почему это делает власть, мы говорим о том, какую реакцию это вызывает. То есть это вызывает недовольство. Экологическая политика вызывает недовольство, которое доходит до Шиеса, с которым надо было либо применять силовые методы — присылать туда десант, либо еще чего-то. Договариваться власть не умеет. И на самом деле тем, что власть нарушила еще третью составляющую — свободу выборов. И ей не на кого даже опереться в регионах. Она видит подобострастное большинство, сидящее в «Единой России», которое смотрит снизу вверх с выражением «Чего изволите?», которое даже не имеет собственного мнения.

М.Шевченко: Они столкнулись с ситуацией, как в финале «Ревизора»

По каждой из высказанной мной повесток, как бы вопросов повестки единороссы, среди которых, наверное, есть и порядочные люди, бизнесмены, которые пошли туда, может быть, даже по убеждениям, если люди консервативные, например, но в целом они превратились в безмолвное большинство, — и выясняется, что перед страной стоят серьезные вопросы, которые необходимо обсуждать с обществом, а обсуждать-то не с кем. А те, с кем обсуждать надо бы, тех, как Сергея Фургала берут — и о капот! о капот! Вот избрал себе губернатора Хабаровский край , и вот его самым постыдным образом как дворового алкоголика задерживают демонстративно: вот вам ваша демократия, вот вам ваш избранный губернатор!

Точно так же травят губернатора во Владимирской области, организованная кампания. Травят губернатора в Хакассии, главу региона Коновалова, избранного. Хотя это очень хороший глава региона, и, я так понимаю, даже сам президент понял, что это нормальный, порядочный человек. Молодой — да, но это же та беда, которая проходит — молодость. Опыт набирается.

То есть они превратили все возможные, говоря методологическим языком, варианты развития страны, — человек без развития превращается просто в озлобленное существо, либо в куклу — они превратили в какую-то механистическую штуку, которой они, как им кажется, управляют сверху — несколько группировок. Это чемезовские, это, не знаю шойгувские, это ковальчуковские, это какие-нибудь бортниковские. А мы-то тут где? Нас что, уже продали, раздали, что ли?

И вот они столкнулись с ситуацией, как в финале «Ревизора». «Где я? — спрашивает наш современный городничий, сидя после просмотра фильма про свой замок, про свой дворец. — Вокруг не лица, а как будто свиные рыла какие-то!» Это на самом деле мы просто оказались в такой ситуации. И все замирают в немой такой сцене. И непонятно, что продолжать. И только вспоминается эссе Мережковского «Гоголь и черт», в котором говорит, что ледяной, злой как бы ум Гоголя представил Россию таким образом, каким она является на самом деле в инфернальном таком, сатанинском изображении сатанинского всевластия. Понимаете? Вот о чем речь.

Поэтому они решили, на мой взгляд, выбрать Алексея Навального как такого Enfant terrible, как бы уже возмутителя спокойствия и вот это всё провернули с ним. Это версия, на которой я не настаиваю. То есть отравили, но недоотравили. Недоотравив, отправили именно в Германию. Из Германии вернули в Россию… ну, он сам вернулся, естественно, чтобы его как бы пропустить хотя бы и потом повести давать дома, а максимально скандально, отвратительно, омерзительно арестовать его в аэропорту и еще самолетом покружить над Москвой, чтобы все успели собраться… То есть у меня ощущение, что они пошли по пути: пусть лучше будет навальнистский протест, который, как им кажется, можно всегда дискредитировать тем, что он учился в Йеле, он прилетел из Германии — ну, все эти штампы.

О.Бычкова― Да, Навальному можно привесить уже всё что угодно.

М.Шевченко― «Пятая колонна», четыре разведки им управляют. А на самом деле ведь из недр страны поднимается глухое, темное и абсолютно бескомпромиссное недовольство, которое мы наблюдаем сейчас в Хабаровске, во Владивостоке, в Иркутске, в Улан-Удэ, в Якутске, по всем сибирским городам, которые тонут в угольной пыли. Миллиардер Мельниченко строит себе очередную яхту где-то там, у берегов Новой Зеландии, а вот вся эта энергосистема, которой он владеет, которая не развивается ни газом, ни чем-то еще, что даже уже в Китае это делают. В нашей Сибири черный снег ложится на улицы городов. Да, конечно, я понимаю, это навальнисты и спецслужбы Запада всё это сделали.

А я, кстати, согласен с этой версией. Я считаю, что большая часть этой власти, подавляющая часть — это агенты иностранных разведок. Потому что, а как иначе описать то, во что превращена наша родина? Разоренные села, разрушенные деревни, разоренные маленькие города, уничтоженная наука.

М.Шевченко: Из недр страны поднимается глухое, темное и абсолютно бескомпромиссное недовольство

О.Бычкова― Если в этой терминологии, да. Кстати говоря, Маргарита Юдина, эта женщина из Петербурга, которая получила удар в живот…

М.Шевченко― А тут забрало запотело. Ну, запотело забрало, поймите.

О.Бычкова― Мало того, что у него забрало запотело, она получает в живот, притом, что она живет, как она сказала, на 10 тысяч в месяц со своей семьей. Вот она живет такой жизнью. Ничего не может страна ей дать, кроме этого удара в живот ботинком. Вот всё вместе…

М.Шевченко― То есть получается, что они не могут вообще ничего дать, кроме удара. Мальчик чеченец арестован Джумаев. И сейчас НРЗБ хвастаются: поймали страшного злодея, получается.

О.Бычкова― Сейчас пришло как раз сообщение, что Преснинский суд арестовал его на два месяца из-за этой акции 23 января, и по версии следствия он устроил драку с сотрудниками Росгвардии на Пушкинской площади во время этого митинга.

М.Шевченко― А, на мой взгляд, сотрудники Росгвардии избивали дико страшными дубинками его и других участников этой мирной акции. Есть видео, на котором ребята говорят, почему они туда пришли, которое было до этого. Ничто не говорит о том, что они готовили какие-то драки.

То есть на самом деле, если нас бьют дубинками — каждый пусть радиослушатель представит: вас бьют дубинкой — ваши действия? Если вы не планировали нападение на этих полицейских, на этих сотрудников Росгвардии. Я думаю, что виновна власть в том, что произошло по всей стране. Вместо того, чтобы разрешить эти митинги, которые бы прошли организованно с изоляцией провокаторов… Вот, допустим, на Пушкинской на фонарный столб залез человек — я видел своими глазами — с каким-то плакатом, оскорбляющим Алексея Навального в толпе сторонников Алексея Навального. Это же очевидная провокация, целью которой было возбудить ненависть среди этих тысяч людей. Его когда стягивали, он даже фонарь сломал. Этот человек не арестован, хотя это провокатор и его действия была на самом деле аналогичны взрыву бомбы в этой толпе. Мы даже не знаем его имя. Более того, его прославляют государственные медиа как героя.

О.Бычкова― Да, его прославляют как героя?

М.Шевченко― Конечно, да.

О.Бычкова― Ничего себе!

М.Шевченко― Потому что он, мол, такой храбрый мальчик — имя его они не называют при этом, — который залез и выразил другое мнение по отношению к Навальному. А если бы митинг был организован, он бы не залез. Потому что я видел: на организованных митингах сотрудники полиции, которые совершенно не хотят быть ни палачами, не зверями… Вот на нашей стороне, на Тверской всё было абсолютно нормально. Мне говорили офицеры, полицейские — я там разговаривал с ним — «Наконец, слава богу, мы занимаемся своим делом, наконец, мы охраняем тех горожан, которые сюда вышли». Вот они же тоже так хотят. Вот на нормальном митинге его бы сразу изолировали, выкинули за пределы этого митинга. Потому что на любом организованном митинге не бывает ни провокаций, ни драк, ни избиений дубинками, правда ведь?

О.Бычкова― Никогда на таких акциях, сколько бы тысяч или десятков или даже сотен тысяч ни принимали участие, никогда не бывает никакого бардака, если только полиция не начинает махать дубинками.

М.Шевченко: Власть не разрешив как бы легальный протест, сознательно провоцировала вот это

М.Шевченко― Бывают рамки. Полицейские все корректные, все проверяют совместно, с выделенными оргкомитетом людьми смотрят, чтобы не было взрывчатки…

О.Бычкова― Люди сами никогда не устраивают ничего плохого.

М.Шевченко― Не устраивают. Власть не разрешив как бы легальный протест, сознательно провоцировала вот это. Им нужна была картинка, что там какие-то звери, бунтовщики, погромщики, что-то еще такое.

Вот я видел массу видео. В Хабаровске это вообще какой-то адский вид. Там люди бегут. Из машин Росгвардии выпрыгивают эти люди в шлемах, и начинается охота. Вот так цепью на них набегают… Вы, наверное, тоже видели, да?

О.Бычкова― Ну, конечно.

М.Шевченко― Захватывают, валят…

О.Бычкова― На Пушкинской делали то же самое.

М.Шевченко― Задерживали не каких-то преступников, а просто хватали каждого, кто бежал мимо. Таких видео полно…

О.Бычкова― Нет, не каждого, Максим. Я могу вам сказать. Я специально и сейчас и позапрошлым летом очень внимательно наблюдала. Они берут, как правило, молодых людей от 20 до 30 с чем-то лет, не очень высокие, мужского пола, не очень тяжелые, потому что тяжело нести большого, высокого мужчину.

М.Шевченко― Ну, им же надо отчитываться. Давайте выйдем на конструктивную повестку. Власть должна разрешить акции протеста, более того, позволять их проводить, кооперировать сотрудников полиции, охрану этих акций протеста, а не уничтожение и их разгон. Власть должна, безусловно, вернуть стране демократические выборы, и власть должна услышать требования народа. Мы хотим, чтобы наша земля, наши леса, наша вода принадлежали нам. Чтобы могли контролировать чистоту нашей родины, и никто не мог ее засорять. Мы хотим нормального социального отношения к нам и нормальной национальной политики.

О.Бычкова― Понятно. Закончили. Спасибо большое! Это Максим Шевченко в программе «Особое мнение».