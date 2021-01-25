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25 января 2021
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Особое мнение СПб

5 0 6 235
Время выхода в эфир: 25 января 2021, 11:06
в гостях: Дмитрий Солонников политолог, директор Института современного государственного развития
Ведущий: Татьяна Троянская
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Т. Троянская Добрый день! Я Татьяна Троянская, и сегодня «Особое мнение» политолога Дмитрия Солонникова – здравствуйте! То, что произошло 23 января, вы понимаете, что это на совести власти?

Д. Солонников Каждый из нас по-разному.

Т. Троянская Дело в том, что власть годами не согласовывала митинги, и случилось то, что случилось

Д. Солонников Нет, не годами. Во время коронавируса власти не согласовывали и новогодние гуляния

Т. Троянская И до коронавируса тоже, будем честными

Д. Солонников До коронавируса петербургские оппозиционные акции согласовывались

Т. Троянская Нет, и гайд-парка давно уже нет. Ладно давайте не ссориться на эту тему.

Д. Солонников Если мы говорим о запрещении, то это минимальный вариант, который на что-то повлиял, потому что 2019 год все прожили в ситуации жестких ограничений, причем не только политических, но и культурных, спортивных. Конечно, хочется, чтобы это прекратилось. Не на концерте в опере, или на матче Зенита, а как-то иначе. Понятное желание: хочется драйва, движухи – её получили.

Т. Троянская Кто виноват?

Д. Солонников Никто не виноват. Разные силы хотели получить какой-то результат. Я допускаю, что кто-то внутри страны хотел показать ужесточение ситуации в преддверии возможного транзита власти

Т. Троянская А кто, вы можете назвать этих людей, кто с этой стороны?

Д. Солонников Вы помните, что были силы, кто играл на третий срок Путина в 2008 году? Это было понятно, не передавать временно бразды правления Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Также и в 2011 году были люди, которые пытались добиться того, чтобы Дмитрий Анатольевич отказался от договоренности и пошел бы на свой второй срок. Мы же и в первом и втором случае людей не называем, хотя они наверняка были.

Т. Троянская Просто в случае с оппозицией хотелось бы, чтобы вы назвали людей.

Д. Солонников Людей я вам не назову, потому что списка у меня перед глазами нет, а статья про клевету крайне серьезная, поэтому ни вы, ни я не хотите оказаться под следствием. Давайте продолжим. Есть игра на то, чтобы отказаться от начавшегося транзита, и есть силы, которые хотят ужесточения ситуации в стране, возможно, по белорусскому сценарию, по какому-то другому: нужно закошмарить, запугать, показать, как всё страшно. И вся ситуация с прилётом Навального похожа на красиво разыгранный сценарий: зачем нужно было менять аэропорт, делать эту красивую сцену? Если вы встречаете его в аэропорту, то понимаете, какое будет количество видеокамер, как сигнал будет расходиться – можно было вручить повестку о явке в суд через три дня. И если бы он не явился, то бы показалось, что всё страшно. ФСИН должен был обработать ситуацию, что он нарушает режим. До этого Навальный много раз режим нарушал, ему, в отличие от других, кто режим соблюдал, это разрешалось. Те, кто был на таком же режиме, как и он, но не мог выезжать за границу, конечно, обидно.

Т. Троянская Когда Алексей Навальный нарушал режим, и ему ничего за это не было?

Д. Солонников Выезжая за границу, при том, что он находится на испытательном сроке – это нарушение. Другие люди, кто находится на испытательном сроке за границу не выезжают, и вынуждены оставаться внутри страны. В данной ситуации было тоже самое, правила игры были изменены: возможно, Алексея Навального не поставили в известность, что они изменились, возможно, хотели таким образом подогреть ситуацию и сыграть на опережение. Мы не знаем, была ли такая договоренность, но, кажется, что была: красивый суд в Химках – почему там, не хотели в Москву вести?

Т. Троянская Кто писал сценарий возвращения Навального? Вы признаете, что, хотя бы сам Алексей принял решение вернуться в Россию?

Д. Солонников Конечно, он сам принял решение, возможно, со своими соратниками, кураторами…

Т. Троянская Кураторы – это кто?

Д. Солонников Я не знаю, с кем он договаривается, есть ли у него старшие товарищи или нет, с которыми он играет?

Т. Троянская Вы делаете предположение, но эти кураторы из Америки, Кремля?.. Что это за люди, воображаемые кураторы?

Д. Солонников Ни в Кремле, но рядом с ним есть структуры, с которыми он, без сомнения, много раз договаривался, и как будто способный медиаменеджер играл в игры, в том числе, включенные в взаимодействие различных сил власти в нашей стране, периодически выполняя те обещания, которые он на себя брал. В этом плане Навальный всегда себя показывал договороспособным менеджером, с которым можно работать.

Т. Троянская То есть с теми ребятами, которые так или иначе при Кремле. Но противостоят Кремлю или практически за одно с ним?

Д. Солонников Кремль далеко не един, и там очень разные взгляды на будущее страны – быть вместе с Кремлем нельзя. Вместе с кем-то из различных структур рядом с Кремлем. Да, ничего особенного в этом нет. Он мог играть с зарубежными спонсорами, у которых есть свои взгляды на будущее России, Европы и их взаимоотношения – здесь нет ничего особенного, там договариваться и получать заказы.

Т. Троянская Вопрос целеполагания, он играет и с теми и другими и делает то, что хочет, или выполняет какое-то задание, на ваш взгляд?

Д. Солонников Я думаю, в зависимости от ситуации. Есть ситуации, когда у него может быть свобода выбора, а есть – когда ему делают предложения, от которых невозможно отказаться. Такое тоже бывает. Не все, вступившие в серьезную политическую игру, готовы делать то, что хотят сами, потому что есть правила.

Т. Троянская Есть амбиции у Навального как у потенциального президента?

Д. Солонников Абсолютно, нет. Вся социология показывает, что в лучшем случае у него 15-20% реальной поддержки. Это не амбиции президента – это амбиции хорошего политического игрока. Такие же, как у Сурайкина – хороший политический игрок, никаких президентских амбиций у него нет.

Т. Троянская То есть сейчас вы уравняли Сурайкина с Навальным? Мне кажется, немного вес разный.

Д. Солонников Игра похожа. Разный вес, и заказы разные, поэтому и платят по-разному – без сомнения. Но смысл игры примерно такой же.

Т. Троянская Вы считаете, что Навального просто покупают? Ему платят, и он работает, имя определенные амбиции, которые он иногда реализует?

Д. Солонников Если вы говорите про медиа, которым платят за распространение определенной информации – то их покупают или не покупают? Когда дизайнер рисует плакат в здание «Единой России», то его покупают или нет? Здесь, в принципе, тоже самое. Есть политики, есть участники политического процесса, которые сначала выступают против принятия поправок в Конституцию, а потом меняют свое мнение; есть те, кто выступают против действий российской власти, а потом поддерживают…

Т. Троянская И Путина тогда можно купить? Он же политик.

Д. Солонников Путин уже выше, чем бытовая политика. Каждый покупается и продается на своем уровне, Путин на том уровне, что уже, наверное, не имеет покупателей. Годы, когда он был вице-мэром Петербурга, наверняка с ним можно было договариваться на тот период, когда он был советником председателя Ленсовета – а сейчас уже нет.

Т. Троянская В целом, продаваясь и покупаясь, можно дойти до президента в нашей стране? Тогда Навальный тоже потенциально имеет возможность.

Д. Солонников Вы думаете, президенты других стран не проходят ту же самую политическую карьеру? Макрон, который сначала был в Правительстве Олланда, потом работал с рядом банком – он разве не играет в те же самые игры?

Т. Троянская Возможно, но меня интересует моя страна. Вы сказали, что Навальный, скорее всего не будет президентом, но почему?

Д. Солонников Мы начали обсуждать события, которые происходили, а вы все время в сторону уходите. Я начала говорить о том, что игра внутри страны, может быть, нужна для того, чтобы не дать возможности провести реформы в рамках транзита власти – это только одна из вероятных целей. Конечно, есть и другие. Я думаю, здесь сошлось несколько векторов. Весьма вероятно, что есть игра против России в Европе, и что данная кампания совпала с активизацией работ по «Северному потоку – 2», тоже логично. Есть силы и внутри страны, и за рубежом, которые эти работы хотят остановить. Ввести более жесткие санкции против «Северного потока» прекрасная тема и для того, чтобы в Росси сыграть против Миллера, у которого в мае заканчивается контракт, таким образом поменяв весь менеджмент в компании, и прекрасно играют европейские и американские компании, которые стараются остановить «Северный поток».

Т. Троянская Хочется знать этих провокаторов, вы интересные версии высказываете, а мне хочется, кто идеолог и кукловод, кто рулит этим?

Д. Солонников Можно несколько версий назвать, у нас нет одного кукловода.

Т. Троянская Хоть одного назовите, чтобы я понимала, откуда ноги растут.

Д. Солонников Я же уже говорил по поводу фамилий, давайте не будем друг друга подставлять. Всё не надо сводить к одному Суркову, Володину, Кириенко – у нас очень много советующий центров, и тот, кто дает совет, и кто дальше выполняет – сложная конфигурация внутри принятия решений. Третий или четвертый вариант про обострение ситуации внутри страны. Ряд аналитиков совместили прекрасные данные: обострение ситуации на востоке Украины, подготовки вооруженных сил Украины к атаке на Донбасс, стягивание танков, живой силы с обострением политической ситуации внутри РФ. Да, есть сценарий попытки решить вопрос ДНР и ЛНР по азербайджанскому сценарию: быстрой атакой захватить все, что можно, и чтобы Россия на это не отреагировала, надо организовать проблемы внутри России. Возможно, и в это играют. И акции, которые произошли в субботу, попытки тез сил, что руководят Украиной в нынешней ситуации, помочь ей лишить проблему Донбасса, вывести российское руководство из игры. Может быть, кто-то играет в долгую, рассчитывая, что акции протеста в России, как считают, могут приблизить конец нынешней власти. Мне кажется, это принципиальная ошибка, и не приближение конца, а её укрепление: да, экономическое ухудшение положения людей, да, ограничение политических прав.

Т. Троянская То, что недовольных становится больше это укрепляет власть?

Д. Солонников Их сильно больше не становится, но демонстрация уличной активности приводит к тому, что будет закручивание гаек. И возможность участия оппозиционных сил на выборах осени будет сильно ограничено: их просто не пустят, считая, что они, как и толпы людей, что идут по улицам, разбивают глаза водителям, кидаются на милиционеров.

Т. Троянская Я видела, как милиционеры бьют людей.

Д. Солонников И такое видео тоже есть.

Т. Троянская Давайте к той истории Маргариты Юдиной, которую ударил ногой полицейский, потом он извинился с цветами…

Д. Солонников А человек, который выбил глаз водителю, потом извинился, цветы подарил?

Т. Троянская Мы же с вами граждане, давайте о гражданах побеспокоимся.

Д. Солонников А полицейские что ли не граждане? Водитель не гражданин? Полицейский извинился, да, он сделал отвратительный поступок, но он извинился хотя бы, он понесет заслуженное наказание.

Т. Троянская Какое? Вообще-то уголовное дело должно быть возбуждено.

Д. Солонников Про него все известно, его дело на контроле в СК, он извинился. А тот, кто выбил глаз водителю – что мы про него знаем? Он покаялся, извинился, его показали по телевизору? С ним что? Человек без глаза остался.

Т. Троянская Наши слушатели пишут, что это фейк про выбитый глаз – я не буду спорить ни с вами, ни со слушателями.

Д. Солонников Что с одной стороны, так это фейк, а как с другой. Как нападают на полицейский и бьют прыжком ногой в спину – это фейк.

Т. Троянская Но судят за то, что стаканчиками в полицейских кидают, а не наоборот, как это не странно. Давайте все-таки к Маргарите Юдиной. Вы говорите, что полицейский обязательно понесет наказание – вы уверены в этом?

Д. Солонников Давайте подождем, я думаю, что да. Я считаю, что МВД пойдем на свою репутационную поддержку. Судя по тому, что мы видели, МВД себя вело максимально корректно в данной ситуации. Это не было как разгон 2011 или 2019 годов. Вы видели кадры, как в полицейских бодро кидают снежки. Что надо ждать, чтобы водяные пушки направили бы как в Амстердаме и расстреляли водой, пригвоздив к стене? Или как в Америке избивали дубинками и стреляли на поражение огнестрельным оружием?

Т. Троянская Вы сегодня выступаете адвокатом полицейских?

Д. Солонников Я говорю, что полиция вела себя корректно на акции на фоне предыдущих событий.

Т. Троянская По-разному, я была…

Д. Солонников Без сомнения, но если сравнивать полиция 23 января с полицией 2019 и 2011 года, то сейчас было корректно, согласитесь.

Т. Троянская Вы ищите исключительно позитивное, то можно сказать и так.

Д. Солонников Давайте говорить по фактам, чем в предыдущие разы: извинения полицейского за то, что он ударил, это в первые в нашей истории.

Т. Троянская Какое счастье, надо в ножки поклониться за то, что с цветами пришел к женщине.

Д. Солонников Надо признать, что ситуация не такая, как в те разы и не разыгрывать новую волну насилия. Насилие пытались остановить.

Т. Троянская Я читаю Кирилла Мартынова в «Новой газете», его статья, где он пишет мысль о том, что развитием этого сценария, очевидно, станут новые уголовные дела по образу московского и новые протесты. Вы согласны?

Д. Солонников 40 штрафом и административных арестов выписано в Петербурге, наверное, так и есть.

Т. Троянская А последующие истории, как со стаканчиками?

Д. Солонников Всех, кто пинал ногами полицейских, наверняка арестуют, перекрытие улиц – это неправильно. Какие-то уголовные дела мы увидим.

Т. Троянская Действительно, в Петербурге возбудили уголовное дело по части первой статьи 267 «Умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры, которое создало угрозу жизни и здоровью или повреждение имущества» за перекрытие Невского проспекта. Пока оно возбуждено на неизвестных лиц, и никого не задержали. Подобные дела возбуждены и в других городах Россси, но почему такие истории у нас не возникают в отношении крестных ходов, которые тоже перекрывают улицы.

Д. Солонников Разрешенные мероприятия.

Т. Троянская Вы же понимаете, что если бы наши власти вели себя адекватнее, то они б разрешили и обеспечили все для того…

Д. Солонников Пандемия, разрешено ничего. По поводу крестных ходов: они мне тоже не нравятся, я на них не хожу, я не доволен, что они происходят – но они формально разрешены, поэтому и уголовных дел нет. Здесь разрешения не было.

Т. Троянская Лучше бы ничего не разрешать, что как-то блокирует город?

Д. Солонников Две разные вещи. Если мы принимаем решение, что у нас повышенная готовность, нужно соблюдать социальную дистанцию, нельзя детям ходит на новогодние елки, то и политические акции устраивать нельзя. С этим я согласен. Мне не нравится режим карантина, как и многим другим, я от него устал, мои дети тоже не могут получить, что должны. Но раз такое правило, то что же, оно для всех одинаковое: и для тех, кто хочет с детьми погулять, и тех, кто хочет на митинг сходить. Должно быть равенство. Должно быть понятное ограниченное количество мероприятий в городе, применяемое консенсусом горожан, которые перекрывают улицы: 9 мая, была бы демонстрация 1 мая, не знаю, карнавал петербургский. Его все горожане делают без выделения: это для христиан, мусульман, веганов и пр. Где все вместе могут принять участие. Такие мероприятия можно проводить, и это будет сплачивать город. Все остальное с перекрытием улиц мне искренне не нравится.

Т. Троянская В газете «Петербургский дневник» написали мнение медиков о том, что эта акция может спровоцировать очередную волну эпидемии коронавируса. Вы согласны?

Д. Солонников Может, почему нет.

Т. Троянская Почему эти же медики молчали, когда вы в течении трех дней голосовали за поправки к Конституции – вам не кажется, что это странно?

Д. Солонников Не кажется, потому что летом был спад коронавируса и надежда на то, что осенью все закончится.

Т. Троянская Конституция это и спровоцировала.

Д. Солонников После голосования ничего не было, возможно, сентябрьское голосование спровоцировало, но Конституция нет. А в Петербурге не было никакого избирательного события. После голосования по Конституции рост заболеваемости не было обнаружено.

Т. Троянская Я еще процитирую Кирилла Мартынова, он пишет о том, что цель акции 23 января, кажется, достигнута, сценарий, при котором у Навального резко ухудшится здоровье в тюрьме, выглядит теперь опрометчивым. Вы согласны?

Д. Солонников Я считаю, что акция сильно подорвала возможность Навального быть отпущенным, потому что если бы Навальный просто пришел на суд, то я был уверен в начале, что его просто подержали несколько недель и отпустят, я думаю, что сейчас, после акции, вероятность оказаться на свободе сильно понизилась, потому что власть не пойдет на поводу улицы, и если будет вторая попытка штурма Матросской тишины, еще акции с требованием отпустить Навального – то он отправится в места не столь отдаленные, вслед за Ходорковским.

Т. Троянская Власть боится Навального или не хочет показать свою слабость?

Д. Солонников Власть никогда не идет на поводу улиц, массовые протесты и беспорядки не приводят к тому, что они требуют. Если бы на улицу вышли с требованием понизить цены на подсолнечное масло, она бы повысилась.

Т. Троянская Послушаю и сделаю наоборот?

Д. Солонников Так, как требует улица на несогласованных протестах власть никогда не будет, чтобы не потакать.

Т. Троянская А по поводу здоровья Навального. Оно может на фоне этого резко ухудшится в тюрьме. Или Кирилл прав, что этого уже не произойдёт?

Д. Солонников Навального отравили в нашей стране, и ничего ему здесь не угрожает. Максимальная безопасность ему будет обеспечена, как раз тут за ним все спецслужбы ходить и следить, три раза нюхать стаканы, из которых он пьет, чтобы ничего там не оказалось, проверять рыбку, чтобы она не оказалась второй свежести – все у него будет хорошо.

Т. Троянская Это чтобы обелиться от предыдущей истории?

Д. Солонников Потому что прошлая история смешно разыграна.

Т. Троянская А кто, мне хочется знать?

Д. Солонников Кто залезал в трусы к Навальному с ядом «Новичок»? смешно же читать. Я думаю, Навальному виднее, кто к нему в трусы залезал.

Т. Троянская Навальный знает, кто залезал, и устроил инсценировку.

Д. Солонников Если залезал, то знает, я думаю, что мы смешные вещи обсуждаем в эфире. За трусами мужчина сам следить должен.

Т. Троянская И вас не удивила фраза Путина, мол, хотели бы отравить, отравили бы – или вы согласны?

Д. Солонников Да.

Т. Троянская И это нормально, что президент страны говорит об этом на огромную аудиторию.

Д. Солонников Он говорит то, что знает. Никакого секрета в том, что спецслужбы во всем мире занимаются ликвидацией каких-то лиц нет. Занимается этим ЦРУ, Масад, и героические фильмы показывают по этому поводу. Все спецслужбы одинаковы.

Т. Троянская Давайте о другом фильме, которые уже набрал 85 млн просмотров – это фильм о дворце Путина. Вы его смотрели?

Д. Солонников Нет.

Т. Троянская Вам не интересно, вы же политолог?

Д. Солонников Про этот дворец я читал лет 10 назад и фотографии, которые есть, уже использовались. Навальный вынул старый мех из закромов.

Т. Троянская В старом меху появилась плесень, и его перестраивали, и огромные деньги вкладываются, строительство продолжается.

Д. Солонников Знаете, кто собственник этого дворца, причем тут Путин?

Т. Троянская А что происходит вообще в этом дворце?

Д. Солонников Понятия не имею. У нас по стране построено несколько дворцов различными олигархами.

Т. Троянская Несмотря фильм, вы решили, что к Путину он никакого отношения не имеет?

Д. Солонников Когда будут документы о собственности Путина, то да. А дальше любой дворец олигарха, построенный за время Путина, будет иметь к нему отношение. Да, у нас в стране много дворцов…

Т. Троянская Тогда почему его так охраняют и не показывают? Когда раньше монархи строили дворцы это было прилюдно, но почему сейчас об этом мы узнаем таким сложным путем?

Д. Солонников Мы ни о чем не узнаем. Нам показывают чей-то дворец и говорят, что это имеет отношение к президенту – поездите вокруг Петербурга, Москвы, по югу, на Алтай, там много дворцов, давайте каждый снимать и показывать. Я за то, чтобы показывать…

Т. Троянская Вы не видели, но осуждаете.

Д. Солонников Я говорю о том, что их огромное количество, и разговор о том, что каждый из них принадлежит Путину – бессмысленный. А разговор о том, что при нынешней власти олигархи строят такие дворцы, которые больше пионерского лагеря или центральной больницы, то это правда. Яхт Усманова больше, чем кораблей, участвовавших в параде на Петербурге – это известно.

Т. Троянская В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов, и наш губернатор на там, ни там. Аутсайдеры: Владимирская область, Хакасия, Хабаровский край. Самые крутые губернаторы в Чечне, Адыгее, Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганского и Курской области. Эта история для чего?

Д. Солонников Только вы неправильно говорите. Петербург входит в тройку регионов по этим данным, где самая низкая поддержка президента. Вы читаете по поддержки глав регионов, там Петербург в пятерку аутсайдеров не входит, другое дело – поддержка президента.

Т. Троянская Но для чего нужен этот KPI?

Д. Солонников У нас заменена реальна оценка ситуации на какие-то цифры, как с ЕГЭ: важно не знание, важно угадать. И вот здесь тоже самое: оценивают не состояние в обществе, как со здравоохранением, образованием, как с формулированием своего образа будущего, насколько довольны люди, как ездят за рубеж или по стране отдыхать – а обсуждают формальные цифры. При этом очень сложно высчитываемые. Отношение к губернатору. Видите. Во всех трех регионах: Владимирская область, Хакасия и Хабаровский край, где не так давно выиграли оппозиционные кандидаты, хотя в Хабаровске недавно поменяли, там самая низкая поддержка власти. Двоякая ситуация, они выиграли выборы только в 2018 году.

Т. Троянская Не стоит на это обращать много внимания?

Д. Солонников Нет, нужно внимательно смотреть, как это KPI складывается – это много раз говорили. Вопрос социологии, как поставить вопрос и как на него будут отвечать, поэтому гораздо серьезнее нужно исследовать, чем просто смотреть на данные цифры. Как и ЕГЭ не дает объективных показателей, здесь тоже самое. Это сильное упрощение, не понимание ситуации в регионе, а следование набору каких-то цифр, каких-то показателей. Власть очень сильно упрощает для себя представление о картинке в стране и в каждом субъекте по отдельности – на мой взгляд, это большая ошибка.

Т. Троянская Единороссы в ходе правки бюджета планируют перераспределить 3 млн рублей за счет резервного фонда губернатора. Речь про депутатские поправки, на которые пока Смольный наложил вето. Что это? Наметился конфликт между Мольным и ЗакСом?

Д. Солонников Наметился? Он уже давно у нас.

Т. Троянская У нас же Вячеслав Серафимович признается в любви к Смольному. Поэтому я и спрашиваю.

Д. Солонников И Александр Дмитриевич про Вячеслава Серафимовича никогда ничего плохого не говорил. Сложная ситуация. Буквально перед Новым годом Роман Коваль, который находится под следствием, дал какие-то показания, хотя ему, в отличие от его помощника, мера пресечения не изменили, он остался в СИЗО, но он дал показания на кого-то. И как происходит перераспределение денег по бюджетным поправкам депутатам – сейчас находится в стадии разбирательства следствия.

Т. Троянская Все это связано с этой историей?

Д. Солонников Я думаю, что не без этого, потому что это серьёзный звонок, если начинают более серьезно копать по поправкам: кто и как принимает по ним решение. С другой стороны, что греха таить, мы знаем, что в России и в городе плохо с деньгами, поэтому ели есть возможность что-то где-то сократить, то будут сокращать. И тут поправки находятся в зоне риска.

Т. Троянская Спасибо большое!



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Интервью В круге СВЕТА

Дмитрий Орешкин Сергей Марков гости: Дмитрий Орешкин, Сергей Марков

Кто больше дестабилизирует обстановку в России: Запад или сама Россия? Сергей Марков: Почему я думаю, что Навальный связан с нашими американскими друзьями и коллегами. Потому что позиция Навального на сто процентов по всем ключевым проблемам совпадает с позицией государственных структур США…

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Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это же перемена правил игры. Потому что, оказывается, ходить на протесты — это модно и сексуально, и это привлекает половых партнеров…

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Голосование
Как бы вы отнеслись к тому, что ваш несовершеннолетний ребенок собрался на несанкционированную акцию?
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Акции в поддержку Алексея Навального. Хроника событий Масштабные акции протеста прошли в Москве, Петербурге и других крупных городах страны. В ходе митингов были задержаны более 2,6 тысяч человек…

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Блоги

Максим Шевченко журналист

Накипело. Люди увидели реальность Неужели то, что происходит по всем крупным городам, можно объяснить происками иностранных разведок или закулисы?..

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Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

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Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

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