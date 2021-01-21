Особое мнение СПб. Наталья Зубаревич

В. Нечай― 11 часов и почти 6 минут в Северной столице. У микрофона Валерий Нечай. Сегодня у нас с «Особым мнением» Наталья Зубаревич, профессор географического факультета МГУ. Наталья Васильевна, большое спасибо за то, что вы согласились на этот эфир, тем более, что у вас сегодня бенефис на «Эхе». Сегодня еще после 21 часа вас можно будет еще и в московском эфире послушать программу «Тузы» Алексея Венедиктова, это небольшой анонс.

А к вам у меня созрел вопрос. 23 числа будут акции протеста. Навальный призывает своих сторонников выйти. Если говорить про этот протестный потенциал по России, не про Навального, а вообще, он каким образом распределен?

Н. Зубаревич― Это вопрос к социологам. А по-человечески, могу сказать, что в январе он распределен, как бы это сказать повежливей? По температуре месяца, скорее он отрицательный. Зима есть зима, и этого никто не отменял. И это период глубочайшей апатии, ковидный. И это тоже надо принимать во внимание. Люди окуклились, сжались, переживают это в достаточно атомизированном состоянии. И я никак не берусь прогнозировать 23 число. Я просто показываю вам те факторы, которые могут минимизировать участие.

В. Нечай― Да, понимания этого сейчас нет, но если говорить про экономические протесты, может мы это попробуем спрогнозировать?

Н. Зубаревич― Ой! Ой! Хороший вопрос, который имеет четкий ответ – не сейчас! Не сейчас.

В. Нечай― По тем же причинам?

Н. Зубаревич― Не только. Все-таки пошли некоторые отмены ужесточений, во всяком случае, в Москве они анонсированы, и это все-таки чуть продых, в том числе и для некоторых беженцев. Политическая наука нас учит, что напряженность и протесты вырастают не на стадии дна, а на стадии выхода из дна. Посмотрим, соотнесется ли это с экономической динамикой на этот раз.

По ощущению. Что происходит? Уже привыкли к обильному вранью по поводу смертности от ковида, уже приняли и поставили галочку. Я теперь очень аккуратно занимаюсь просвещением, работая со статистикой сугубо Росстата, не ковидной, а тем, что называется «избыточная смертность». Тупо. Пока она в открытом доступе есть только за январь-октябрь, ноября-декабря еще нет, хотя по ноябрьским цифрма мы знаем, что рост смертности был существенный именно в эти два месяца. Поэтому пока, извините, нет такой возможности! Ноябрь мы узнаем в первых числах февраля, а за год – в начале марта. Всем хочется быстрее. Но если честно, иногда лучше подождать, посмотреть статистику и сделать более спокойные выводы.

По Питеру они следующие: объем дополнительной избыточной смертности относительно прошлого года + 8 тысяч человек. Если брать в процентах к тому, что было годом раньше, рост будет на 16%.

В. Нечай― Это больше, чем в среднем по стране? Там – 10%.

Н. Зубаревич― Вы, правы. 10 – в среднем по стране. Ковид убивал людей по разному. И не потому, что где-то хуже медицина, а там, где объем заболеваемости больше. Очень высокий числитель! Заболевших сколько! В Москве прирост 17,5, в Питере – 16, по стране – в среднем – 10. Но здесь нет ноября и декабря, когда Питер по смертям рвану так… Что мама ты моя! Поэтому давайте ждать конца года, но понимать, что крупнейшие города с высокой плотностью контактов, с активным использованием общественного транспорта. Даже если людей частично посадили на удалёнку, всё равно это места повышенного риска распространения заболевания. Это свойство крупнейших городов, мы здесь нос к носу живём, а носы чихают, а горла кашляют.

Есть проблема, и моя базовая просветительская задача простая – будьте аккутнее, пожалуйста! Особенно жители крупных городов. У вас риски повышенные.

Я знаю, что в Петербурге очень медленно идёт вакцинация по сравнению с Москвой.

В. Нечай― И это действительно так.

Н. Зубаревич― Вакцину поставляют медленно и плохо. И здесь, вместо того, чтобы выступать против, я бы попросила питерскую общественность задать вопрос почему в Москву всё поставляется легко и быстро, а Санкт-Петербург где-то там… в очереди. А смертность в Питере повышенная.

В. Нечай― Я еще добавлю, что на прошлой неделе компания один из производителй вакцини «Спутник-Ви», отправиk в Москву несколько десятков тысяч доз…

Н. Зубаревич― Я об этом знаю. Мой питерский коллега мне посетовал, что они с женой не могут записаться на вакцинацию – очередь! А в Москве все это делается очень быстро. И поэтому, питерцы, которые понимают, что вакцину делать надо, других я не беспокою, пожалуйста, задайте вопрос вашему городскому начальству! Почему второй по численности город страны, в котором плотность контактов почти не отличается от московской, так обделили? Это неправильно!

В. Нечай― У нас есть цифра – объем избыточной смертности, но мы не знаем кто эти люди, как они отличаются по возрасту…

Н. Зубаревич― Это будет! Будет в середине следующего года.

В. Нечай― Но можем ли мы, исходя из этого, хоть как-то предположить, как это повляет на экономику?

Н. Зубаревич― Не забывайте, что очень много возрастных смертей. Если быть циником, то это повлияет на расходы пенсионного фонда, они уменьшатся, потому что люди умирают. На работающее население это повлияет меньше, так как это не столько ковид, сколько ограничения, связанные с ковидом по экономической деятельности. В Питере у вас было очень много интересного по этому поводу, насколько поздно открывали многие сервисы и торговые центры. Зато вы в августе оттянулись по полной! У вас там было потрясающе людно! Плюс туристы в огромном количестве.

Сейчас у вас тоже что-то позапрещали, позакрывали, но стеб под названием «новогодняя веранда» в общепите?! Я примерно помню температуру нового года, это же сколько надо выпить, чтобы на этой веранде высидеть? Или съесть!? А еще лучше – и то, и другое. Это администрацией был найден совершенно безумный выход после протестов представителей общественного питания, тех сервисов, которые кормят людей.

Мне трудно это комментировать, потому что смеяться грех, а всерьёз это рассматривать невозможно, потому что мы знаем температурные характеристики января. Разве что их глинтвейнов отпаивали в режиме нон-стоп. Другого варианта нет. Все непросто. Сервисы второй удар получили.

По экономике. У нас есть январь-ноябрь, а год – будет в первых числах января. Декабрь сильно не повлияет, бюджет на декабрь повлиял, я это уже вижу. Тренды идут примерно те же самые. Питер не выбрался из промышленного спада. Моска — +4, а Питер за январь-ноябрь — -3. Ровно как в среднем по стране.

По инвестициям – Питер в плюсе. Это великое дело.

В. Нечай― За счет чего?

Н. Зубаревич― Хотелось бы знать! Но за три квартала — +5. Правда в Москве — + 11. В Москве я знаю за счет чего, городской бюджет в огромных количествах увеличивал расходы на нацэкономику, на транспорт. А за счет чего Питер? Хотелось бы понять! Кто это у вас такой бурный инвестор, когда в целом по стране -4?

Питер начал выползать из торгового спада, из розницы. В стране пока -2, а у вас ноябрь уже был по нулям! Ноябрь 20-го восстановился на уровень ноября 19-го. Что по декабрю мы пока не знаем, но думаю, что это восстановление затормозится, но такого провала по торговле уже нет. Крупные федеральные города восстанавливаются быстее, чем страна в целом. Это гигантские рынки и здесь много потребителей.

Что в Питере очень плохо? Предельно худо с общепитом — -30! И в Москве не подарок, но там было -16, а стало -2. А Питер – так и сидит на -30… Думаю поэтому ваши рестораторы и собственники кафе и взвыли с такой страшной силой. Еще чуток и повалятся банкротства. -30 – это очень жестко. В стране в целом — -14.

По платным услугам. Как вся страна, и могу утешить, в Москве с платными услугами резко хуже. Они не восстанавливаются, потому что это ЖКУ и транспорт. В Москве треть загнали на удаленку и загрузка и платежи резко сократились. И в Москве с октября довольно жестко стали подрубать эти рыночные услуги, и это тоже повлияло.

В. Нечай― А такси в транспортные услуги входят?

Н. Зубаревич― Все виды платных транспорнтых услуг! Но главное по деньгам – это ЖКУ, наши с вами жилищно-коммунальные услуги, за которые мы платим. По Питеру меня сильно беспокоит это и провал общепита, не восстановление промышленности и непростая ситуация с занятостью. Мы привыкли к тому, что в крупнейших городах минимальная безработица. Рабочих мест множество и кризис на них влияет не очень. А этот кризис повлиял, и довольно существенно. Если мы берем неполную занятость, а она считается только по крупным и средним предприятиям и организациям, про «малышей» и неформалов никто ничего на знает. У вас по третьему кварталу было еще только 7% неполной занятости, а в целом по стране – 4%. Это означает, что и Адмиралтейские верфи, и Невские заводы и так далее, они все активно использовали этот инструмент. Если бюджет неполный, то и занятость неполная в крупных и средних организациях. А это означает, что промышленность Питера чувс твует себя не очень до конца третьего квартала. В Москве это происходило быстрее.

В. Нечай― А еще будут и последствия!

Н. Зубаревич― В первую очередь, это снижение доходов людей! Если занятость неполная, то и зарплата неполная.

По зарегистрированной безработице. Второе мое беспокойство. Это же рынок труда! До кризиса Питер и Москва имели смешные цифры – 0,3-0,4% от рабочей силы, но в Москве она взлетела до 3, а в Питере – до 3,5. Это же в разы! В восемь-девять раз! Вопрос, как я говорю на своем слэнге – ободжался. Но в Москве уже вернулась на два с небольшим, а в Питере по концу ноября – всё еще 3,3, а было – 3,5. Возврата нэма! Люди, которые зарегистрировались в службе занятости, все еще там находятся, а пособие сейчас уже платят гораздо хуже. Родное государство многое порубало. Уже не платят на детей 3 тысячи. Государство у нас доброе, но в короткую. А длинную – оно не готово денежку на людей тратить. А рынок труда в Питере восстанавливается медленно.

Совершенно жутко недостоверная динамика доходов. Их вообще трудно мерить по России, а уж в ковидный кризис это стало делать вообще тяжело. До данным Росстата (эти слова я подчеркнула жирной чертой) в Москве в третьем квартале спад доходов уже восстановился. Всё. Ноль. В Питере — -4, как в целом по стране. И вот вам отсылочки – рынок труда не восстановился, люди либо на безработице, либо на неполной занятости. Значит рабочие места не восстановились. Значит Москва выходит из ковида быстрее Питера.

Это о социально-экономической динамике. А если будет интересен бюджет, могу рассказать отдельно.

В. Нечай― Давайте поговорим про бюджет! Но, кто виноват, что 4%, и почему Петербург не восстановился?

Н. Зубаревич― Помните мою жирную черту? По данным Росстата! Если вы меня спросите, почему на Чукотке росли доходы, а не в Ленобласти, я же вам не отвечу! Нет ответа! Или в Калмыкии, где всё у нас цветет и колосится! Качество изменения доходов населения очень-очень проблемное. Но когда смотришь весь ряд индикаторов, то видишь – промышленность не вернулась, рынок труда – есть проблемы, по общепиту и рыночным услугам – либо плохо, либо как вся страна. А должно быть лучше! Это же крупнейшие агломерации, города! Но все показывает на то, что Питер выползает медленнее.

Причин две. Первая – базовая. В Москве гигантские бюджетные деньги и они работали на контр циклическую политику. Это слово понятно?

В. Нечай― Поясните!

Н. Зубаревич― Это когда в период спада, вы начинаете инвестировать и создавать рабочие места и активности. Начинает работать больше людей, и соответственно растет экономика и доходы бюджета. Это контр циклическая политика. Это как во времена Рузвельта в Америке в Великую Депрессию строили дороги, чтобы занять людей и дать им зарплату.

В. Нечай― И малоэтажное строительство!

Н. Зубаревич― Москва активнейше это проводит. А Питер нет. А раз нет дополнительной бюджетной докидки на новые рабочие места, медленнее восстанавливаются и доходы.

Второе. В Питере более промышленная экономика, сложно структурированная, и есть отрасли, которым будет непросто восстанавливаться. Их восстановление будет очень сильно зависеть от денег федерального бюджета. Всё судостроение – это либо гособоронзаказ, либо частный спрос, иностранный…

В. Нечай― У нас – в основном иностранный, Индия…

Н. Зубаревич― А в ковидную эпоху это всё подусохло. А гособоронзаказ – это как кривая вывезет, как фишка ляжет. Получишь/не получишь. Если взять металлургию, ту же Ижору, и там вопросы. Глобальный спрос на металлургию подусох. А в Москве этого НЭТУ. В Москве: пищевка, производство стройматериалов, Роскосмос и оборонка, которая исправно финансируется из бюджета и поэтому рисков меньше. Я объяснила?

В. Нечай― Да. Теперь по бюджету. Мы, Петербург, мы перестали экономить?

Н. Зубаревич― Да! Мне дико повезло. Вчера журналисты одного из изданий скинули мне то, что мне по жизни недоступно. Я, как это вежливо сказать? Я не являюсь правительственным экспертом и ничего не получаю раньше, чем оно выходит в открытый доступ. У меня всё строго по открытым материалам. Не буду называть источник. Мне скинули и я вчера самозабвенно читала динамику доходов и расходов всех субъектов по итогам года. И я вам могу сказать про Питер.

У вас случилось нечто! По декабрю Питерский бюджет потратил пятую часть всех годовых расходов! Пятую часть! За один месяц. Это же одна двенадцатая. В конце года всегда тратят больше. Но чтобы ДВАДЦАТЬ %!? Без малого. Это невероятно круто!

И мой второй вопрос к питерской общественности. Разузнайте на что!

В. Нечай― И это ключевой вопрос.

Н. Зубаревич― У нас есть и другие регионы, обычные. Но норма – это 15%. В декабре закрываются госконтракты. Очень многие. 20% — это уже круто! Но успокойтесь, есть два региона, где было 22-24%. Вот там я буду разбираться, когда придет открытая статистика. Уж я сяду и буду смотреть структуру расходов. Но пока этого нет, есть только сумма. Доходов – всего, расходов – всего, и дефицит.

20% в декабре потрачено. При этом за декабрь к доходам добавилось 12%, а это примерно 1⁄ 7 всех доходов. А месяц – 1/12. Что же случилось с доходной базой города Санкт-Петербурга?

Есть два способа ответа. Посчитаю, когда получу открытые данные. Первое – насыпали федералы дополнительных трансфертов…

В. Нечай― А в среднем по стране мы получили достаточно денег? Больше, чем другие?

Н. Зубаревич― О да! Но у меня пока нет данных по трансфертам по году, есть только январь-ноябрь. Это уже дополнительно всем субъектам федерации 1,2 триллиона рублей. Дополнительно! Это в полтора с лишним раза выросли трансферты субъектам федерации, но Питеру довольно долго недокидывали. А сейчас его расходы покрыли. А что случилось в декабре… Какой еще большой праздничный подарочек от федерального бюджета получил Питер? Доживу до середины февраля и всё вам расскажу.

Но есть и второй способ. Кто-то из «большака», прописанного по Санкт-Петербургу, хорошо дополнительно заплатил налог на прибыль. И тут мне интересно, Газпром ли, Газпром-Нефть ли? Но у них такие провалы по доходам, что откуда может возникнуть дополнительная большая выплата налога на прибыль, для меня загадка.

И поэтому я просто обсчитаю дополнительные поступления и в середине февраля я вам все расскажу, когда будет видна структура, за счет чего так привалило Питеру. Мой внутренний голос мне говорит (я сужу по Москве), а в Москве до сентября включительно ссуды не помогали. Были провалы в расходах, недополученных доходов было… У меня все записано, я же цифирный человек! Но короче, это были десятки миллиардов рублей!

В. Нечай― Это что? В основном, налог на прибыль?

Н. Зубаревич― В основном – на прибыль, но еще и на имущество. А добавили на тот период – восемь! А когда я открываю на 11 месяцев – им уже добавили тридцать шесть! Всё случается осенью и мой внутренний голос говорит, что два больших начальника федеральных городов сильно попросили в осенние месяцы второй волны. И снизошел Минфин! И помог! Как Господь Бог. Проверим! Проверим в феврале.

В. Нечай― Трансферты зависят от начальника региона. Попросит – Минфин даст?

Н. Зубаревич― Нет! Нет. Вернемся к разговору после перерыва.

В. Нечай― Отлично!

НОВОСТИ

В. Нечай― Продолжает разговор об аттракционе невиданной щедрости. От чего зависят трансферты в регионы? Я думал, что это зависит от фигуры губернатора, как у нас – Беглов. А вы говорите не так? Нет?

Н. Зубаревич― Нет. Трансферты – они многих видов. Часть распределяет Минфин, а часть – федеральные министерства, и то, что они расрпделяют, а это в основном субсидии, они идут на выполнение целей нацпроектов. Война-войной, а обед по расписанию! Назначено по этому году распределить дополнительные средства федерального бюджета – они и пойдут на выполнение нацпроектов Минтранса, Минпрома, Минобра и далее по списку. Это сложносочиненная история.

Минфин в основном выделяет дополнительные деньги, закрывающие дыры. Прежде всего, это дотации на выравнивание, и все прочие дотации, очень выросло их количество в объеме, в рублях. И так называемые «иные межбюджетные трансферты». Это вообще, затыкалка дыр – как договорились, как порешали.

Что произошло в этом году? Минфин пару месяцев тормозил, но с мая началась, а в июне пошла активно раздача денег. В отличие от предыдущих кризисов реакция на дополнительное выделение трансфертов была относительно быстрой, но после двухмесячной паузы. И деньги пошли потоком как всегда в авральном режиме. Поток странный. И сказать что кому-то… Ну, Дагестану добавили 34 миллиарда, а его доходы не падали по январю-февралю. Чечне добавили 21 миллиард. У нее тоже доходы не сокращались.

В. Нечай― А можно предположить почему?

Н. Зубаревич― Чечне и Дагестану можно. Любимых не выбирают, они у вас записаны на лбу, кого любят. А, например, Крыму и Севастополю, первые месяцы до осени, особо-то и не добавляли. И только сейчас, по году, по декабрю, я увидела рост. А до этого было по нулям. Ребята, вам и так много было, как вы справляетесь? Но давайте уберем эти особости и посмотрим на обычные регионы. Там вообще черт ногу сломит. Черт ногу сломит! Почему Архангельской или Кемеровской области так долго слабо помогали? И Коми? Нет ответа! А почему Свердловской или Саратовской навалили? Что у нас в Саратове гигант-губернатор? Это – рассогласованность.

В. Нечай― Я вспоминаю Константина Сонина и остальное, может это с политической ситуацией в регионе связано?

Н. Зубаревич― Нет. Сонин – не регионалист, и позвольте мне резко и грубо сказать – нет! Это связано с тем, что у нас всё распределяется сверху. И когда идет аврал, дополнительным форматом аврала всегда является бардак.

В. Нечай― Выглядит это так, что кто-то садится в самолет и сбрасывает сверху деньги!?

Н. Зубаревич― Нет! Это принимают решение в разных министерствах и в сумме получается то, что получается. Почему вы обычный управленческий бардак хотите хотите обозвать какими-то умными политологическими словами? Ну не надо! Пожалуйста! Когда Кемеровской области только ноябрём закрыли дыру в бюджете, она потеряла 27 миллиардов, и в конце ноября она получила 27 миллиардов. Чем это можно объяснить? А Коми не закрывали сколько месяцев?

Жизнь гораздо проще, чем объясняют высокоумные макроэкономисты и политологи. Жизнь описывается термином – «авральный бардак». В данном случае – в конце года «отрихтовали», концом года – докинули. Но многим регионам, которым помогали с опозданием, они уже влезли в долги.

Вот город Москва. Тянули, тянули до осени. И наконец – добавили. Октябрь-ноябрь – потери – 21 миллиард + 36 добавка.

Санкт-Петербург. Потери 11 миллиардов – октябрь-ноябрь, а в сентябре было еще хуже. Добавили уже 18! По Питеру решение было принято даже раньше, чем по Москве. Но у Питера такого «жира» нет.

Теперь мы ждем результата по декабрю. Этот праздник невиданной щедрости. Уже 11 и 18 как-то не вдоновляют. А что случилось в декабре, я с интересом посмотрю.

А почему по факту обидели весь Северо-Запад? Им долго и медленно давали. Годовые показатели дефицитов бюджетов, у нас 58 регионов сидят в дефиците. А если мы посмотрим Северо-Запад, то увидим очень интересную историю. Кто объяснит, почему именно на Северо-Западе столько регионов с сильным дефицитом? Архангельск – 14% дефицит. Это год уже! Коми – 12%. И той, и другой территории добавляли с опозданием. Карелия – 10%. Ей добавляли, но там с качеством финансового управления всегда пробемы. Ленобласть – 7, Псков – 7, Новгород и Санкт-Петербург – 6. А у Калининграда дефицит минимальный, потому что Алиханов, ему долго-долго ничего не добавляли, а урезали, и он тратил крайне аккуратно. Но суть в том, что почти весь Северо-Запад попал в зону высоко дефицитных регионов.

Я – регионалист. Я всю жизнь регионалист. Но если вы меня спросите почему, честно? Я разведу руками и скажу: «Не знаю! Не понимаю!» Понимаю, почему Ямал, ему просто тупо не добавляли, очень мало добавляли, а потери были чудовищные! 40 с лишним миллиардов. Прекрасно понимаю почему Тюменская область – потери 58 миллиардов, а добавили 8. Ребята, крутитесь сами! И это – Тюменская! Оплот власти! Она кует власти. Собянина и далее по списку.

В. Нечай― Хотя нефть Петербург у них отобрал. Это я про Газпромнефть.

Н. Зубаревич― Вы немного перепутали, не у них а у Омска. Газпромнефть, НПЗ – прибыль от этого прописана по Санкт-Петербургу. А Тюмень рубит налог на прибыль с округов, по договору, заключенному в 2005-м году, чтобы округа не скушала южная часть, и пришлось делиться. А вообще, это называется рекет, по-народному. Есть такое слово. В русском языке не очень употребимое, но есть. Часть налога на прибыль, и немалая, из округов поступает в бюджет юга Тюменской области. А сейчас – облом. Проблемы. Когда очень сложно и мозаично, не ищите руку врага, козни Запада, Кремля, Белого дома или Минфина! Назовите это простым словом – «бардак».

В. Нечай― Нам хочется классифицировать, чтобы понять, а вы нас… Берёте и говорите: «Бардак!»

Н. Зубаревич― Просто я представляю как принимаются управленческие решения. Каждое федеральное министерство тянет одеяло всех выделенных средств, трансфертов, на себя. Минфин решает, глядя на ситуацию и получая «указявки» откуда-то сверху. Ближе к осени заходят тяжеловесные губернаторы. Вы из этого «марлезонского балета» можете вытащить хоть один вектор? Я – нет. У меня не получается, и остается «Марлезонский балет».

В. Нечай― Прошлый год закончился. А мы за два года так ничему и не научились? Управлению.

Н. Зубаревич― Военно-полевой госпиталь, в котором мы живем, у него есть одно важное свойство в экстремальных ситуациях. Он быстро аккумулирует деньги и быстро их раздает. Что и было сделано. А эффективно это сделать – это не про военно-полевой госпиталь. Он сортирует раненых и развозит из по другим госпиталям. И мы сортировку сделали, денег накидали, а с точки зрения эффективности я бы остереглась это обсуждать. Я крайне рада, что регионам добавили. Могло быть и гораздо хуже. В кризис 15-го года они получили дырку от бублика. В кризис 9-го года, да, им добавили, но с очень серьезным опозданием. И поэтому давайте не стрелять сейчас в пианиста, потому что пианист дал денег. Пусть он нас купил и мы порадовались. Хоть как-то.

В. Нечай― А почему он дал денег?

Н. Зубаревич― Потому что посыплются бюджеты. Невозможно разворачивать мощности, койки и как-то купировать ковид структурными решениями, это раз. Второе, посыплются бюджетные зарплаты. Вы что! Вы хотете как… Забыла где. В Париже? В Вашингтоне? Нет, мы не хотим как в Париже и в Вашингтоне! И поэтому чувство самосохранения и понимания рисков… Во власти идиотов нету! Нету идиотов! Может быть они в Госдуме, но в исполнительных органах идиотов нет. Они прекрасно понимают риски.

В. Нечай― И как раз на этой ноте мы и завершим. Спасибо!