Особое мнение СПб. Сергей Цыпляев

А. Петровская― 11 часов и 5 минут. У микрофона Александра Петровская. В «Особом мнении» полномочный представитель Университета технологий управления и экономики Сергей Цыпляев. Начнем мы, и это предсказуемо и очевидно, с обсуждения событий, которые дали старт еще в воскресенье. Алексей Навальный заявил в прошлую среду, что вернется и вернулся. Правда, не в ожидаемое Внуково, а в Шереметьево. Борт Алексея Навального совершил такой вираж. И все, кто смог добраться до Внуково и все, кого оттуда не забрали, все переехали в Шереметьево. История его возвращения с одной стороны закономерна и понятна, многие говорили, а что делать политику, кроме как вернуться. За пределами Российской Федерации он не является политиком. У меня к вам вопрос в первую очередь как к политику. А это действительно единственное возможное решение для Алексея Навального?

С. Цыпляев― Я бы так не сказал. Политик на свободе, и политик в заключении – это разные политики. И не понятно, где у вас больше возможностей влиять на процессы, когда вы находитесь за рубежом и можете говорить, либо когда вы находитесь в местах заключения и безмолвствуете. Этот выбор был не столь очевиден. И второе, что для меня было понятно, когда меня спрашивали, что я ожидаю, то я отвечал, что ожидаю ареста. Другого варианта для действий власти сегодня я не вижу с точки зрения того, как она устроена и как она воспринимает этот мир, и что она готова делать.

А что касается политиков за границей, мы знаем много людей, начиная с Владимира Ленина, который длительное время был в эмиграции. Были и примеры политиков, которые провели 27 лет в заключении, это Нельсон Мандела. Разные были варианты, но вопрос, доживете ли вы до того славного момента, когда начнется ветер перемен.

В целом, все, что происходит, сильно удручает. Иногда мы вспоминаем, что мы великая держава, страна, которая хочет указывать путь миру, но давайте посмотрим содержание нашей сегодняшней внутренней политики. Какая сегодня повестка дня? Что и как делать с Навальным, чтобы наилучшим способом его укантропупить. А других проблем у общества и государства сегодня нет. А на пороге стоит колоссальный экономический кризис, вызванный коронавирусной ситуацией, и вообще, всей нашей предыдущей экономической деятельностью. И темы как нам жить, как продвигаться и выбираться, как обеспечить приличные темпы роста, мы вообще не обсуждаем. До этого у нас не доходят руки.

И второе, та часть, которая поддерживает Навального, ведет дискуссию как нам плохого царя заменить на хорошего царя. А что мы собираемся делать сами с собой, как мы хотим меняться, как мы здесь создадим другое общество, лучшее и более эффеквное, и конкурентноспособное в мире, эту тему мы вообще не обсуждаем. Постепенно складывается мысль, что всё решает тот, кто сидит наверху. Сегодня одни – будет то-то, завтра другой – будет это. А история показывает, что люди меняются, а колея у нас остается практически той же.

А. Петровская― Вы сказали, что не понятно, где лучше. С одной стороны, можно находится за рубежом и говорить. И здесь мы вспоминаем Тихановскую, из сегодняшних примеров. И мы видим, что не очень идет политический рост Светланы Тихановской, когда она находится за пределами Белоруссии. А если мы говорим о человеке, который находится в системе, но за решеткой, то он превращается в символическую фигуру.

С. Цыпляев― Политик который находится в заключении, он — символ, мученик – такой ореол у политика появляется. Но не более того. Дальше он работает в качестве реликвии, но на процессы мысли он влиять не в состоянии. Это дискуссионный вопрос, какой вариант лучше для человека, а) как для политика и б) лучше для страны. Я не готов быть безжалостным циником, который бы сказал, что лучше всего политику погибнуть. И после этого он превращается в символ. Зажечь себя – это лучший способ вызвать брожение умов и революцию. К такому призывать неправильно. Это жестокое отношение к людям, которые идут в политику.

А. Петровская― А о чем думал Навальный? Для вас было очевидно, что его ждет арест. И для него наверное тоже.

С. Цыпляев― … Эту ошибку совершали и до него. Ходорковский, который считал, что «если надо – посидим!» Но думал, что это будет небольшой срок, три-четыре года – и привет. Оказалось, что это десяточка. Я в свое время разговаривал с Владимиром Рыжковым, мы были все знакомы, и Борис Немцов, мы говорили мог ли он себе представить такое развитие событий, и он сказал, что нет, что он считал, что он настолько крупная фигура, что он и бывший вице премьер, и заместитель председателя Госдумы, и что он находится в круге неприкасаемых. И оказалось, что он тоже ошибся.

Наверное, и Навальный ожидал, что развития событий будут другими, но он рисковал. И говорить, что политик должен быть благоразумен, аккуратен и осторожен, то это уже не политик. И в биологии вожак стаи – это самый смелый и наиболее агрессивный. Биология никуда не делась, отбор идет тем же способом.

Те люди, которые считают, что надо замонолитить всю политику, задавить любую возможность людям участвовать в ней легальными способами, ликвидировав возможность продвижения умеренных, они гарантируют то, что дальше будет говорить улица. И именно улица будет выдвигать лидеров, а улица чаще всего выдвигает лидеров разрушения, которые сильны именно в критической части, но не всегда сильны в созидательной. И это будет гораздо круче. И эти проблемы себе заказывает действующая власть, не понимаю, что вообще остановить жизнь никому никогда еще не удавалось. По крайней мере надолго.

А. Петровская― А о чем думает сегодняшняя власть? Новость от официального штаба – 3281 случай заболевания коронавирусом выявили в Петербурге за прошедшие сутки. Статистика нас не радует. Цифры чуть колеблются, но с динамикой вверх.

Возвращаемся к Алексею Навальному и о чем думают российские власти. Зачем это шоу? С разворотом самолета? С задержанием в аэропорту? Этот выездной суд? Зачем всё это надо? Это же создает впечатление панического страха перед Алексеем Навальным. Может это и не так, но впечатление создается такое. И еще больше привлекает внимание. Такой пиар компании наверное позволить себе не мог никто кроме Навального, и сделана она за счет российских властей.

С. Цыпляев― Снова прицитируем: «Какую биографию делают нашему рыжему!» Об Иосифе Бродском. Я не считаю, что это вопрос страха. Это вопрос видения мира. У каждого человека, у каждой социальной группы и поколения есть видение как должен быть устроен мир правильно. Иногда мы с изумлением видим как старшее поколение хочет устроить мир таким, а молодое поколение вообще не понимает зачем это нужно делать. В сознании поколения, которое сейчас находится у власти, которое еще и прошло выучку в силовых структурах, идеальная картина мира такая: народ одобряет и поддерживает, оппозиция и все недовольные – маргинализованы или находятся в заключении, либо хорошо профилактированы, и никакая инициатива, не одобренная сверху не происходит. Это та идеальная картина мира, которая им видится. И когда даже в каком-то регионе начинается буза или какие-то выступления, то вначале кто-то приезжает и говорит: «Что это у вас тут творится, в вашем хозяйстве? Вы что, никак ситуацию не контролируете? Ну-ка, наведите порядок!» Такая идеальная картина мира присутствует в головах этих людей и она нарушается появлением любой оппозиции.

Если вспомнить Советский Союз, где ловили несчастных людей, читающих Солженицына, считая, что это главная угроза советской власти. А советская власть рухнула под напором проблем неэффективности организации экономики и управления страны. И здесь лучше бороться с Навальным, чем решать проблемы экономики и политики. И они борются за идеальную картину мира, которая невозможна.

… Наша история и культура настаивает, что могут быть разные точки зрения, что оппозиция – это нормальные «санитары леса», которые должны присутствовать в нашей жизни, что они должны ее критиковать, потому что они лучше всего вскрывают наши проблемы и показывают ваши недостатки. И вы должны быть готовы к честной борьбе за власть! А иногда можете и проигрывать.

Вопрос, какая проблема могла бы быть, если бы сегодня в парламенте находились бы разные политические силы? Все те, кто хотел бы там находиться? Какая бы проблема заключалась бы в том, если бы у нас свободно избирались бы мэры и губернаторы? Да, работа стала бы сложнее и мир бы раскрасился, но он был бы живым, он бы развивался. Угрозой существования системы является не это. А это именно монолитность, неподвижность и косность приводят к тому, что соответствующие структуры терпят крах.

А. Петровская― Как какая будет проблема? Давайте посмотрим на список законопроектов, которые были приняты только в конце этого года. У меня память девичья, короткая, поэтому самым ярким пятном остается то, что остается в конце. Это про иностранных агентов-физических лиц, и корректировки закона о митингах, очень ограничивающие наши возможности и по одиночным пикетам. Эти инициативы были предложены. Разве это всё было бы возможным принять и проголосовать, и провести, если бы в Государственной думе как вы хотите, были бы разные представители оппозиции.

С. Цыпляев― А в этом случае это всё было бы и не нужно. Это и делается как раз для того, чтобы в Госдуме никого бы больше и не было. И инициатив бы не было, и чтобы такая идеальная благостная картина бы присутствовала. Если изменить подход, то всё это становится ненужным. А как другие общества так живут? Откройте 1-ю поправку к американской Конституции, где в Билле о правах записано, что Конгресс не имеет права принять ни одного закона, ограничивающего свободу слова, права собираться и устанавливать обязательную религию или запрещать отправления оной. А дальше вы сложно и трудно строите сосуществование общества разных взглядов и подходов без государственной дубины. И выясняется, что это получается. И получается эффективное общество, хорошо развивающееся, являющееся по-прежнему технологическим лидером мира.

А. Петровская― Это хорошо, если твоя цель – развитие этого общества. А если твоя цель – удержание власти? И стабильность, твоя и твоего окружения? Тогда всё, что вы говорите идет в разрез с тем, как надо поступать.

С. Цыпляев― Поговорим о масштабах личности, которые по разным причинам оказывались у власти. Представьте, вы стоите у руля великого государства, которое играло и играет колоссальную роль в судьбах человечества и у вас появляется невероятны исторических шанс что-то сделать, чтобы войти с этим в историю. И при этом иметь стратегическое видение. Если вы будете с увлечением заниматься гонянием Навального по периметру, и всяким «держать и не пущать», или набивать карманы и строить дворцы, то это очень мелко для людей, которые волею судеб оказались в таком месте, историческом, важном и центральном. И это вопрос масштаба личности, которая оказывается у власти. Проблема в этом.

А. Петровская― А как вы видите дальнейшее разрешение этой истории с точки зрения Кремля? Что им дальше делать с Навальным? Посидит 30 суток и выйдет?

С. Цыпляев― Есть и такой вариант. Подержать в момент приезда и не дать срежиссировать «приезд Ленина на Финляндский вокзал». А есть и второй вариант, сегодня более вероятный, и лежащий в русле линии их размышлений, подходов и стандартов – это засадить, чтобы снять эту проблему надолго. Вопросы внешнего имеджа сейчас уже мало кого волнуют, мы это видим по тем вещам, которые происходят. А что касается внутреннего развития, то сейчас страна находится не в том положении, чтобы ждать каких-то революционных взрывов. Не та ситуация и не тот момент.

А. Петровская― И у них это получится? И с юридической точки зрения? Тут закон найдется. И с судебной системой у нас всё хорошо.

С. Цыпляев― Формальные основания будут найдены. Нарушения возможны. Это выглядит так, что если президент США перейдет дорогу на красный свет, то за это его подвергнут импичменту. Тяжесть содеянного страшная! Не явление в какие-то сроки на отметки. Можно к этому подходить по-разному, но можно этим и воспользоваться и перевести срок в реальный.

А. Петровский― Большинство юристов говорят, что в главном процессуальном кодексе нет основания для этого задержания Навального на 30 суток, но оснований нет, а арест есть!

С. Цыпляев― Судья решил, и в этой жизни все решения принимают люди, а не бездушный текст. Судья всегда находится в рамках, и иногда и выходя за эти рамки, в том числе и в нашей истории. Во времена Хрущева людей арестовывали, смертной казни не было, но потом в судебном процессе ее ввели и применили за преступления в тот момент, которые были совершены тогда, когда не было смертной казни. Много чего происходит, если люди готовы на это идти.

А. Петровская― С юридической точки зрения всё реально. А с точки зрения страха перед уличными протестами, его тоже нет, и обоснованно нет. Люди вряд ли массово выйдут и будут протестовать против решения суда и превращения условного срока в реальный для Навального.

С. Цыпляев― Все опросы, которые я видел, показывают, что ценность личной свободы и демократические ценности, у нас стоят не на первых позициях в приоритетах. В первых позициях – вопросы экономического существования, доходов, государственных гарантий, пенсий, бесплатный услуг и так далее. А взаимосвязи, что права и свободы человека обеспечивают достойное экономическое существование, пока у нас голове не сложилось. Тем более сейчас, в условиях эпидемии и проблемах выживания для многих, проблемы политического устройства ушли на периферию. Мой прогноз, что пока мы будем иметь выступления и недовольство, Москва, Петербург и крупные центры, но в целом – у власти развязаны руки для принятия решения.

А. Петровская― Приезд Навального, его возвращение, и вся картина была ожидаема. А сейчас вы предсказываете и какое решение примет суд. В этой ситуации осознанное решение вернуться это призыв Навального к кому-то? Осталось понять к кому. К гражданам России? Или к Кремлю? «Вот видите, я не боюсь!»

С. Цыпляев― Показывание того, что «я не боюсь» – это призыв к гражданам. Весь политический театр, в хорошем смысле, вся жизнь – это театр, и в нем граждане и зрители и участники. Политик всегда должен апеллировать к обществу, к гражданам, к избирателям, демонстрируя те или иные шаги по отношению к оппонентам. Но оценку этому дает избиратель.

А. Петровская― Подводим итог. Навальний едет, рискует, обращаясь к нам с вами. А мы с вами дальше будем дорожить какими угодно ценностями, но не демократическими свободами?

С. Цыпляев― Пока, к сожалению, картина будет такая. И сегодня личные геройские поступки конечно встряхивают общество, кого-то заставляют задумываться над тем куда и как мы идем, но этого мало, чтобы общество пришло в движение. Для этого нужно глубокое осознание. Во времена Перестройки основной разговор был о том, что «так дальше жить нельзя». И когда понимание этого возникает, то начинается и разговор «как жить». А пока «все более-менее», «всем довольны, батюшка». По поросам – 47% довольны жизнью. Это означает, не то, что у них все хорошо, а то что эти люди или не хотят, или не могут, или не надеются что-то поменять. Меняют жизнь и двигают ее вперед только те люди, которые недовольны тем, как обстоят дела и эти люди обеспечивают прогресс. А если половина говорит, что у них все хорошо, и что им ничего не надо, чего тогда в этой ситуации ожидать?

А. Петровская― Меня смущает то, что при всей очевидности происходящего, думаю, что и команда Навального оценивает вероятность массового выхода людей на улицы, он принимает это решение, едет и все разворачивается по этому сценарию. Более того, объявлено, что штабы Навального готовятся к протестам по всей стране к 23 января. Если эти акции провалятся, это же будет еще дополнительный провал Навального и его команды!

С. Цыпляев― Я бы так это не расценивал. Никто не знает, как дело пойдет. В политике есть вещи предсказуемые, но есть и не предсказуемые. Иногда происходят и эмоциональные взрывы, которые кардинально меняют ситуацию. И что значит провал?! Тогда можно сказать, что вы выходите на выборы и не выигрываете, то каждый раз это провал. Это не провал политика. Политик делает то, что может. А общество должно учитывать последствия для себя. За всё платит общество. Политик платит своей жизнью, но и общество платит своими возможностями и тем, как оно дальше живет, насколько оно свободно и готово ли оно к самостоятельной жизни. Потом это всё сказывается на обществе.

А. Петровская― Достаточно легко сказать, что Навального никто не поддерживает, потому что делай с ним, что хочешь, а никто на это не реагирует.

С. Цыпляев― «Ты всё спалил до тла»? Песня Мараревича, слушайте «Машину времени»!

А. Петровская― А план «Б» у команды Навального есть?

С. Цыпляев― Не думаю, что здесь есть какие-то планы. Опыт и военная стратегия показывают, что все планы разваливаются в тот момент, когда начинается бой и столкновение. А дальше вы должны принимать решения на месте по ситуации, держа в голове стратегическую цель. Я понимаю, что стратегическая цель Навльного – оказаться у власти. И этой стратегической цели они и будут придерживаться. А тактика будет такой, зависит от момента.

А. Петровская― Юлия Навальная может начать играть какую-то другую роль, кроме супруги Навального?

С. Цыпляев― Может, но играть ее сложно. Это дело мужское.

А. Петровская― Московские новости.

НОВОСТИ

А. Петровская― Возвращаемся обратно в эфир. Кроме Навального хочу вас спросить и про Соединенные Штаты. Вы упоминали про 1-ю поправку, и мы все привыкли кивать в строну США, но не очень завидуем тому, что там происходит сейчас и кивать в их сторону не очень хочется.

С. Цыпляев― Это смотря как оценивать. Если бы мы хотели благостную картинку, где всё общество выступает как единое целое, то тогда нам бы понравилось. Но есть и реальная борьба. В стране есть разные политические силы. И борьба эта походит к краю, а общество достигло колоссального разогрева, потому что Америка на себе поставила смелый эксперимент, такой же как и многие страны. Это попытка взять на вооружение анти элитный популизм, пригласив весьма импозантного шоумена Трампа, дилетанта в управлении в политической деятельности, который говорит, что простыми решениями решит сложные проблемы и сделает Америку великой.

Америка допустила ошибку, сделав такой выбор, сила ее политической системы в том, что она смогла ее исправить. И то, что там президент может избираться на два срока, и этот срок – 4 года, позволяет быстро исправлять такие ошибки, что и произошло.

А по поводу свободы слова, здесь тоже есть некоторое непонимание. Свобода слова ни в одном обществе не бывает безграничной. Любое общество, формулируя моральные и нравственные критерии, в том числе начинает и ограничивать свободу слова. И мы не готовы предоставлять трибуну людям, которые пропагандируют терроризм, насилие, расовую или национальную исключительность. Список можно продолжить далеко. По этому поводу у нас есть согласие. Разногласия начинаются тогда, когда политические стороны начинают взывать к государству, чтобы оно запретило определенные вещи. Одна сторона требует запретить любую пропаганду фашизма, отрицания холокоста, другая сторона требует запретить прославление Сталина и называние улиц его именем. Но это дело не государства, а общества.

Если я прихожу со статьей в журнал, он не обязан публиковать любую мою статью. Они должны вынести ей моральную оценку, и сказать, что она или соответствует им или нет. Это же касается и граждан, которые, например, отказываются покупать товары компаний, которые используют рабский труд, которые не хотят покупать определенные газеты и финансировать определенных политиков. Люди постоянно должны выносить моральные оценки и быть готовыми к тому, что их тоже будут морально оценивать. Фраза «не судите, да не судимы будете», – это фраза не верная. Судите! И будьте готовыми быть судимыми.

И то, что частные компании, тот же Твиттер, Фейсбук и какие-то газеты считают, что это для них неприемлемо, это нормально. Создавайте другие компании. Идет борьба. Но не пытайтесь тащить государство с дубиной в решение идеологических проблем. В идеологических вопросах, нравственных, моральный критерий обязателен. Если это будет безбрежно, а не моральное общество, то это будут джунгли и слабейшие в этом обществе не выживут. Они будут уничтожены. Вопрос разумных моральных ограничений свободы слова – это вопрос выживания человечества.

Эти рамки не могут быть слишком узкими, что мы постоянно делаем, тогда вы угробите развитие, они и не должны вести к разрушению общества. Но как сохранить источники развития и не дать обществу развалиться как в ядерном взрыве – это очень тонкое искусство, это политики и это нормальное дело для человеческого сообщества.

А. Петровская― И важно, чтобы эта мораль не была бы оберткой, в которую заворачивали бы цензуру.

С. Цыпляев― Это разные вещи. Государственная цензура недопустима, а мнение граждан очень важно. Например история с чемпионатом по хоккею. У спонсоров есть право отказаться спонсировать то, что им не нравится. Они очень тонко отностся к своему имиджу, с чем он будет ассоциироваться. Если спонсор отказался финансировать, то проведение сделалось нереальным, но это – моральные оценки. И говорить, что спорт абсолютно вне политики… Да, спорт дальше от политики, чем многие вещи, но он не вне морали и нравственности. Такая постановка нереальна. Ничего нельзя конкретизировать.

А. Петровская― Будущее, несмотря на то, что Америка сейчас пытается совершенные 4 года назад ошибки, все равно остается туманным. Не понятно, справится ли Джо Байден с той страной, которая досталась ему после Трампа.

С. Цыпляев― Мы переносим на них нашу модель, так как считаем, что президент – как водитель автобуса, который постоянно крутит баранку, и если не дай бог на секундочку отвлечется, то автобус упадет в пропасть. В Америке существует разделение властей и колоссальная роль Конгресса, которую мы не понимаем, и который «загибает салазки» любому президенту, который начинает зарываться. В том числе и Байден пытался сделать то, ограничить сё, но на пути встали судьи и конгрессмены. Конгресс принимает законы и утверждает бюджет. И это колоссальная власть. И Конгресс ею пользуется. Роль президента большая, но если посмотреть реально, то в основном – это формулирование идей и целей, и мобилизация общества на реализацию этих целей. А дальше – постоянно уговаривать Конгресс.

Главная работа президента – это диалог с конгрессменами чтобы провести свою программу законодательную и финансовую через Конгресс. И американским президентам удается очень мало с точки зрения перемен в бюджете. Конгресс стоит на смерть, и ни один конгрессмен не хочет сокращения денег на собственный избирательный округ. А им надо ходить на выборы каждые два года. Палата представителей полностью переизбирается в отличие от нашей Государственной думы. Нашим депутатам и четырех было мало. И их депутаты понимают, что им завтра надо идти на встречу с избирателями, и они страшно беспокоятся, как они выглядат в глаза избирателей.

Не надо преувеличивать персонально роли Байдена. Он человек опытный, колоссальное количество лет провел в политике. Он не будет заниматься экстравагантными экзерсисами а ля Трамп, которого постоянно держали за руки и тормозили даже собственная команда. Например он пытался в духе старого республиканизма проводить идею изоляции, рушить все союзы и говорить, что это никого не касается. Мы здесь, на своем американском острове, а вы там делайте, что хотите! Европа, Азия и другие. Я не думаю, что у Демократической партии будут принципиальные проблемы, потому что работает команда. При Обаме жили, и при Байдене смогут жить.

А. Петровская― И про штуки, которые любит выкидывать Дональд Трамп. Очередная новость. Он решил устроить собственную прощальную вечеринку, конечно это называется прощальной церемонией. Но устроит он ее в день инаугурации Байдена! Он же все равно на нее не идет, ему надо же чем-то заняться. И за несколько часов до инаугурации Байдена он проводит свое прощание, торжественное, с красной ковровой дорожкой. Всё очень красиво. Зачем всё это?

С. Цыпляев― Это посложнее. Трамп – это Нарцисс, который абсолютно уверен, что он великий. Это человек, для которого не существует вопросов истины и правды, и здесь я соглашусь с финальной фразой книги Бобу Вудворта «Страх» «Вы – конченный лжец, господин президент!» Он мог позволить себе расколоть общество заявлениями, что выборы украдены, даже в тех штатах, где республиканская администрация и где судьи назначены Республиканцами. Проиграв 61 из 62 искав, и выиграв один несущественный, дистанция наблюдателей до столов и ковидные ограничения, он по-прежнему совершенно спокойно продолжает говорить, что это ложь, и что не сдастся. «Украли! бессовестные социалистические демократы и лживая пресса». Такой он человек. Это очень смелый эксперимент – получить такого лидера. Он оставляет тяжелое наследство Байдену – расколотую страну, где большая часть сторонников Трампа действительно верит в то, что выборы были фальсифицированы. Он подорвал доверие в систему и это придется долго и сложно восстанавливать. Залечивать эти раны придется и Республиканской и Демократической партии в следующие один за другим сроки. Америка пережила не один кризис, и система показывает, что она работает, что она справляется. Гражданская война позади, и страна выстояла. Система выстоит, а нам надо больше думать о собственной политической системе, как она справится с внешними шоками и внутренними кризисами, нежели, чем так страшно переживать за американскую демократию, что мы наблюдаем сейчас, в том числе и в наших СМИ.

А. Петровская― О хоккее мы подробно поговорить не успеваем, но то, что Белоруссия лишилась чемпионата по хоккею, это серьезное ограничение для Белоруссии и лично для Лукашенко?

С. Цыпляев― Это еще один психологический удар и для него это неприятно. Как любой диктатор он всегда хочет быть первым и на коне, победителем. А принципиально для него это мало… что его не признают, как легитимного президента…

А. Петровская― Время у нас закончилось, спасибо вам, хорошего дня!

С. Цыпляев― Хорошего настроения!