Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 6 минут, в студии Татьяна Троянская, программа «Особое мнение». Я приветствую депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского. Вчера произошло историческое событие. Вы согласны с тем, что вчерашний день убедил всех в том, что в России два крупных политика? Это Владимир Путин и Алексей Навальный. И, как это ни странно, прежде всего власти сделали всё, чтобы мы в этом убедились.

Б. Вишневский― Прежде всего я хочу выразить сочувствие самому Алексею, его жене и его детям. Человек, возвратившийся после лечения, после тяжелейшего отравления, после попытки убийства, и с моей точки зрения эта попытка убийства была организована сотрудниками российских спецслужб, как минимум по прямому приказу российского руководства, был тут же задержан по надуманному обвинению и лишен свободы. То, что ему вменяется, это чушь. Это основано на решении суда, чье решение было признано ЕСПЧ незаконным и Россия должна даже выплатить ему компенсацию за незаконное судебное преследование. И теперь, опираясь на это, его опять лишают свободы. Это принципиально. И абсолютно возмутительно. Я все-таки не предполагал, что российская власть настолько глупа и истерична, что решится его арестовать. Имея даже куплю ума, она могла предполагать, что за этим последует, и что она стреляет себе в ногу, потому что задержание Навального и его возможный новый срок только усилит протестные настроения в стране и влияние тех рекомендаций, который Навальный будет давать к выборам осени этого года. И лучше для Кремля от этого не будет.

Но видимо негодяи трусливые оказались влиятельнее негодяев умных. Страх победил. Или это какая-то совсем другая логика, логика подворотни, которая лежит в основе кремлевских действий. Его предупреждали, чтобы он не возвращался? Предупраждали. Сигнал послали? Послали. Черная метка была? Была. Не послушался, прилетел. Получай! По полной программе. Но это не политика, это месть. Это доказательство того, что в стране нет закона и правосудия, и что Кремль отвязался окончательно и показывает, что может делать всё, что хочет. Захотим – отпустим лечиться, захотим – посадим по возвращении. И чихать мы хотели и на санкции, и на общественное мнение, на закон и на суд. Вот что произошло.

Я надеюсь, что все-таки справедливость восторжествует, что Навальный будет на свободе. Я ему этого желаю. А спорить о том, сколько в стране политиков я буду тогда, когда он будет освобожден и здоров. Сейчас я не считаю возможным дискутировать на эту тему, пока человек подвержен незаконному преследованию.

Т. Троянская― Почему? Чем это мешает?

Б. Вишневский― Любые споры и дискуссии о роли политической дискуссии возможны только тогда, когда она на свободе и может свободно заниматься политической деятельностью. То, что он совершил, это безусловно поступок мужественный, но это нормальный поступок нормального политика. Быть оппозиционным политиком в России возможно только находясь в своей стране. И Алексей не единственный, кто вернулся, понимая, что ему угрожает преследование и арест. В свое время вернулся Борис Немцов и мы знаем, что было потом. Дважды травили, явно стараясь убить, моего друга Владимира Кара-Мурзу, и оба раза он возвращался. И все признавали, что это мужественные поступки, но никто не говорил, что это подвиг. Это нормальное поведение политика, который хочет быть в своей стране, служить ей, и бороться за лучшую жизнь для своего народа.

Т. Троянская― А вы согласны с тем, что вчерашняя история усилила позиции Навального как политика?

Б. Вишневский― Она безусловно усилила его позиции как политика. Не думаю, чтобы власть ставила перед собой такую задачу, но всеми своими действиями она его позицию усиливает. В этой ситуации мне представляется главным то, что мы увидели то ли панический истерический страх, то ли готовность уже не считаться вообще ни с какими ограничениями, не держаться ни в каких рамках и показывать, что мы будем делать, что хотим и нам за это ничего не будет. Далее вижу, что главные магистранты уже выступили с заявлениями, чтобы руководители стран Балтии признали к новым санкциям, но ситуация в нашей стране не изменится до тех пор, пока не будет массового общественного протеста, массового участия людей в политике, массового участия в выборах и максимальных усилий, которые будут приложены для того, чтобы сменить власть легальным путем. Это необходимо. Только внутренние усилия приведут к изменению ситуации в стране, а не заявления руководителей иностранных государств и не новые санкции, которые могут последовать.

Т. Троянская― Вы пожелали освобождения Алексею Навальному. Сейчас будет суд, и как вы думаете, какое решение будет? Его все-таки посадят? Или это будет что-то типа домашнего ареста? Или вдруг его отпустят? Понятно, что сейчас мы занимаемся размышлениями на тему, но тем не менее!

Б. Вишневский― Я не профессор Соловей, который сидит под столом во время кремлевский совещаний и ведет оттуда трансляцию…

Т. Троянская― Но вы же политолог!

Б. Вишневский― Безусловно, я политолог, но я не гадалка. Я не могу рассуждать, не имея точной информации. Я не знаю, что в Кремле. Если исходить из политической логики, то Навального следовало бы не трогать, если власть была бы умной. Она пошли или по-глупому пути, или по пути, продиктованному совсем другой логикой.

Я хочу обязательно сказать в этом эфире, например, прямо сейчас идет суд над Александрой Шашок. Ее позавчера задержали в Петербурге за то, что она собиралась ехать встречать Навального. Ребенок несовершеннолетний общался и с прокуратурой, и с полицией, доказывал им, что ее по закону нельзя по постановлению Конституционного суда больше 4 часов держать в полиции. Но ее продержали в полиции почти двое суток. Только вчера вечером отпустили Светлану Ковалец, тоже имеющую невосершеннолетних детей. Она у Гостиного двора стояла с плакатом в поддержку Навального. И десятки, и сотни других людей сидят, получив чудовищные сроки за попытки не просто заниматься оппозиционной деятельностью, а хотя бы выражать свою гражданскую политическую активность. Об этом забывать нельзя. Надо бороться за их освобождение так же, как и за освобождение Алексея Навального.

Т. Троянская― Немного отвлекусь. 3887 случаев заболеваний ковид-19 зафиксировали в Петербурге за прошедшие сутки. Мы поговорим о ковиде в Петербурге и не только. Но вернемся к Навальному. Партия «Яблоко» что-то пересмотрит после вчерашней истории? Может быть по-другому отнесется к умному голосованию?

Б. Вишневский― Как только Навальный был отравлен, и партия «Яблоко» и ее депутаты выступали с требованием возбуждения уголовного дела и требовали наказания и осуждали это. Я сам подписывал немалое количество писем и обращений с требованием возбудить уголовное дело и наказать. Вся возможная поддержка, которая могла быть оказана Навальному была оказана после его отравления. А что касается умного голосования, то о нем мы поспорим, когда Навальный будет на свободе. Я не считаю возможным с ним сейчас дискутировать на эту тему. Я не раз высказывал свое мнение, но…

Т. Троянская― Вы не поменяете свою позицию? Партия «Яблоко» будет стоять на своем?

Б. Вишневский― Можно я сам выскажу свою позицию? Партия «Яблоко», по крайней мере в моем лице, считает, что нужно корректировать механизм умного голосования, включать в него вопрос совести. Невозможно поддерживать умным голосованием разного рода политических людоедов – сталинистов, или тех, кто как показывает практика ничем не лучше «Единой России». Но об этом мы поспорим, когда Навальный будет на свободе. А сейчас я ему желаю свободы, а его семье выражаю свою поддержку и сочувствие.

Т. Троянская― И про выборы мы тоже поговорим. Но вы же понимаете, что сейчас «Яблоко» — это камень преткновения, который мешает объединиться всей оппозиции?

Б. Вишневский― Объединение всей оппозиции невозможно.

Т. Троянская― Но тогда невозможна и победа! Если каждый будет петь свою песню, то вряд ли все споются.

Б. Вишневский― Я эту песню слышу уже много лет.

Т. Троянская― Вот она и продолжается.

Б. Вишневский― Победа возможна. Но давайте определимся, что такое все оппозиция. Сегодня «Яблоко» единственная действительно оппозиционная партия. Мы единственные кто выступал против самых важных для Путина решений. Это касалось и Крыма, и войны на востоке Украины, и войны с Грузией, и войны с Сирией. И всех этих безумных законов, начиная от закона подлецов, и кончая тем, что все являются иностранными агентами. Будут выборы и в Законодательное собрание, и в Государственную думу, и на федеральном уровне точно другой оппозиционной партии нет. Мы готовы и будем обсуждать вопрос об участии в выборах от «Ябкока» всех значимых фигур от оппозиции. И в Петербурге тоже мы будем вести такие переговоры, в том числе и со сторонниками Алексея Навального. Я не вижу тут никаких противоречий.

Но это невозможно формально, что завтра все сольются в одну политическую партию. Этого просто закон не позволяет. Избирательные блоки запрещены на сегодняшний день на федеральном уровне точно. Демократическая оппозиция существует только в лице «Яблока». Это невозможно отрицать из-за нашей политической позиции.

Т. Троянская― Мы еще вернемся к выборам. Давайте про коронавирус поговорим. Статистику я объявила. С сегодняшнего дня у нас стартует вакцинация. Об этом заявил президент Владимир Путин. То, что вакцинация стартует, значит ли это, что сегодня Владимир Путин сделает себе прививку?

Б. Вишневский― Я на знаю, когда Владимир Путин сделает себе прививку, а самое главное, мы не узнаем прививку какой вакцины он себе сделал. Уже ходит шутка, что сейчас его придворные медики решают задачу как бы незаметно наклейку «Спутника» присобачить на надпись «Пфайзер».

Т. Троянская― Вы считаете, что он не будет рисковать, делать отечественную прививку?

Б. Вишневский― Мне совершенно всё равно сделает себе Путин укол или не сделает. Мне на сегодняшний день как петербуржскому политику и депутату важно, что у нас в городе происходит. А мы видим, что общее количество доз вакцины, которое должно попасть в город до конца января, это чуть больше ста тысяч. На пятимиллионный город. И в это же время мы сотнями тысяч отправляем эту вакцину в Аргентину, в Мексику и еще куда-то. На прошлой неделе мы с Николаем Рыбаковым, председателем партии «Яблоко» отправили два обращения. Одно – губернатору Беглову с требованием сделать всё, чтобы увеличить число доз вакцины, поступающей в Петербург, а во-вторых, сделать так, чтобы люди могли бы в нормальном режиме, не бегая по всем сайтам и не обрывая все телефоны, простым и понятным способом записаться на вакцинацию. Второе – министру здравоохранения Алексею Мурашкину, чтобы дополнительные дозы вакцины были направлены в Петербург.

Я очень жалею, что у нас этой вакцины не было в декабре. Если бы тогда можно было бы вакцинироваться, я бы это сделал, потому что это снижает риск заболевания. К сожалению, мне пришлось переболеть, правда в легкой форме. Я уже здоров и сижу на работе, и могу нормально общаться со всеми, но если у наших граждан будет возможность вакцинироваться, это надо делать, это снизит риск заболевания.

Т. Троянская― Пока вы хотя и слава богу легко, но долго болели коронавирусом, вы мониторили как можно получать лекарства? Или вам с вашей фамилией было это сделать проще?

Б. Вишневский― Сейчас я разочарую и вас и радиослушателей. Все необходимые мне лекарства я сам покупал за деньги, отыскивая их в интернете. Единственное, что я получил от городских властей, через два дня после визита ко мне участкового врача, ко мне пришла медсестра и принесла мне две упаковки Арбидола. Я ей сказал спасибо большое, но на мой взгляд, это не то лекарство, которое необходимо при этом заболевании, и которое советуют врачи. А все остальное я искал по интернету, заказывал с доставкой. Мне помогали знакомые и друзья, и привозили лекарства. Моя фамилия и мой статус не помогали мне в обеспечении лекарствами.

Я лично убедился в том, и получил огромное число писем и сообщений с поддержкой, с пожеланиями выздоровления, и с уникальными, единственно работающими наборами лекарств, которые надо принимать при лечении коронавируса. Наверное около сотни, но проблема в том, что все эти рецепты и сочетания лекарств были разными. У каждого свой уникальный набор, и что только он излечивает и больше ничего. Писали: «Никого не слушайте! Только меня! Я точно знаю, что надо принимать, чтобы излечиться от коронавируса». Но я старался следовать рекомендации врачей, которые меня дистанционно вели, по телефону. Я понял, что сегодня никто точно не знает, что надо принимать. В мире нет опыта борьбы с этим заболеванием, он только накапливается. Можно говорить только о самых общих вещах.

Дорогие радиослушатели! Если у вас поднялась температура и начался кашель и перебои с дыханием, то кроме немедленного вызова врача надо сбивать жаропонижающим температуру, пить как можно больше и принимать витамины. А все остальное – только по рекомендации врачей. И у разных врачей эти рекомендации к сожалению тоже разные.

Т. Троянская― Думаю, что некоторые слушатели скажут, что главное, чтобы этот врач еще бы и приехал, когда его вызывают. Не всегда врачи приезжают.

Б. Вишневский― Когда я вызывал участкового врача, я позвонил около половины двенадцатого дня по телефону 122 и часов в 6 вечера врач ко мне пришел. Мне написали, что мне еще повезло, что они знают мою фамилию и пришли относительно быстро. Перед новым годом мне позвонили и сказали, что 1 января ко мне придут из поликлиники брать мазок и так и не пришли. Я потом все тесты делал сам, за свои деньги, и пока ну получил отрицательный тест никуда не ходил. Я подозреваю, что ни фамилия, ни статус здесь значения не имеют. Система настолько перегружена, что периодически дает сбой. Проблема с вызовом врача есть, хотя она и стала меньше. Ко мне стало поступать меньше жалоб на то, что трудно вызвать врача, периодически звонят и говорят, что трудно дождаться скорой. В критических случаях я стараюсь связываться прямо со скорой помощью и с ее руководством и прошу помочь, когда я понимаю, что люди находятся в отчаянном положении и им необходимо, чтобы скорая приехала бы к ним как можно раньше, исходя из их состояния. И этим мне приходилось заниматься весь месяц, что я болел, потому что мне не переставали ни писать, ни звонить, и я старался помочь всем, кому мог.

Т. Троянская― А в вакцинировании фамилия помогает? Я понимаю, что не для себя, но вы этой темой тоже занимались. Учитывая дефицит вакцины, назвав свою фамилию, можно ли получить дозу?

Б. Вишневский― Не знаю, я даже не пытался. Я заболел 18 декабря и вопрос вакцинации для меня не актуален.

Т. Троянская― А если бы вы вакцинировались, вы бы совершенно скокойно вакцинировались бы «Спутником»?

Б. Вишневский― Да, я бы вакцинировался бы «Спутником», в том числе и потому что других альтернатив нет. А это наверное снизило бы риск заболевания и мне не пришлось бы через всё это пройти. Все мои близкие переболели, и не у всех это проходило в легкой форме. К счастью сейчас все поправились.

Т. Троянская― Сегодня День прорыва блокады Ленинграда. Это особый день для нашего города. Я что для вас значит этот день?

Б. Вишневский― Для меня есть два очень важных дня. Это сегодняшний, День прорыва блокады, и 27 января – день полного освобождения от блокады. Я сейчас нахожусь в своем кабинете в Заксе. У меня за стеной висят фотографии уже к сожалению покойных папы и мамы. Они оба блокадники, подростками пережили блокаду Ленинграда. Они дежурили на крышах, тушили зажигалки, оба награждены медалью «За оборону Ленинграда». Дедушка был на фронте, а бабушка с детьми всю блокаду была в Ленинграде, и поэтому все мое детство прошло под рассказы о блокаде Ленинграда, хотя они были довольно скупые и мои родители не очень охотно об этом вспоминали. Мама до своей кончины, а она ушла два года назад, она вспоминала как проходило ее блокадное детство. И для меня эта дата особенная, я сын и внук блокадников и оба этих дня свято чту. А День освобождения блокады для меня праздник двойной. Ровно в день 60-летия освобождения от блокады 27 января 2004 года родился мой младший сын Миша.

Т. Троянская― А детям вы об этом рассказываете?

Б. Вишневский― Конечно. Дети, слава богу, еще успели услышать о блокаде от бабушки и дедушки, от моих родителей.

Т. Троянская― Сейчас мы сделаем паузу на Московские новости.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Давайте поговорим про Смольный. Вот новость, Станислав Казарин может стать вице губернатором. Главу Комитета по информатизации и связи выдвинули на пост вице губернатора. Соответствующее представление губернатор города Александр Беглов направил в Законодательное собрание. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Он может занять должность вице губернатора, которая курирует вопросы информатизации и связи. Что вы думаете на эту тему? И заодно спрошу про Бориса Пиотровского, который заменит Кириллова.

Б. Вишневский― Про Казарина первый раз слышу.

Т. Троянская― А это новость-новость.

Б. Вишневский― Да, об этом еще речь не шла. Планировалась должность вице губернатора по энергетике, сейчас не помню точно его фамилии, я с ним лично не знаком. В среду эти вопросы будут обсуждаться на пленарном заседании, представлять будет губернатор. Перед заседанием можно будет встретиться с кандидатами. С Пиотровским я виделся один раз на совещании, которые мы проводили в Комитете по социальной политике. Обсуждался вопрос об увековечивании памяти погибших медиков. Вы помните, Стену памяти, которую создавали Ирина Маслова и Галина Артёменко. Она была демонтирована, потому что закончился ремонт и сейчас обсуждается вопрос, чтобы еще один ангел покойного скульптора Романа Шустрова был установлен на Карповке около 1-го медицинского института. Пиотровский произвел на меня вполне благоприятное впечатление. Но я хочу с ним поговорить, и задать ему вопросы в частности к тому, как он относится к истории с домом Басевича, где академия отчаянно настаивает на том, чтобы все это сломать и перестроить, как он относится к истории с Конюшенным ведомством, которая зависла на длительное время. Когда-то мы его спасли от превращения…

Т. Троянская― Конюшенное ведомство теперь фактически разрушается.

Б. Вишневский― Я не могу сказать, что оно разрушается, но оно нуждается в более активной реставрации, и в том, чтобы было решении о создании городского общественного пространства. Я считаю, что город сам должен этим заняться, а не передавать инвесторам, потому что инвесторы – это не спонсоры, и они обязательно за это что-то себе попросят. И еще есть вопросы, хочу предложить ему встретиться с представителями Общества охраны памятников, с Александром Сокуровым и предметно обсудить те вопросы, которые в Кирилловым просто невозможно было обсуждать. Это один из самых бессмысленны вице губернаторов, профессионально непригодный для работы в сфере культуры. Правда и в сфере безопасности, за которую он тоже отвечал, он был в такой же степени непригоден.

Т. Троянская― Но Максим Резник, который был в «Особом мнении» на прошлой неделе сказал, что вообще не имеет значения кто находится на посту вице губернатора при такой власти, при таком губернаторе. Вы с этим не согласны?

Б. Вишневский― Нет, я бы с этим не согласился. Персоналии имеют значение. Может быть немного лучше, но может быть и хуже. Если уж совсем полного дуболома посадить на этот пост, с которым разговаривать невозможно, так и толку не будет никакого. Много зависит от персоналий, мне как и многим градозащитникам периодически удавалось находить с разными вице губернаторами общий язык, в чем-то их убеждать и того или иного решения добиваться. Здесь я не такой пессимист как Максим. Пока я осторожно предполагаю, что Борис Михайлович будет более пригоден для поста вице губернатора по культуре, исходя не из его фамилии, а исходя из его бэкграунда, из того, чем он занимался. Я о нем слышал отзыва неплохие. Он человек более близкий к культурной сфере, чем был Кириллов. И возможно это поможет нам решать какие-то вопросы.

Т. Троянская― А Станислава Казарина вы знаете? Про него можете что-то сказать?

Б. Вишневский― Я его не знаю и сказать о нем ничего не могу. Комитет по информатизации и связи – это одна из главных черных дыр у нас в городе. У него в смету заложены огромные деньги на информатизацию, которые тратятся не прозрачно, все эти несчетные миллиарды. Мы не понимаем, сколько на самом деле нужно на это, и подозреваю, что много денег там тратится не эффективно.

Т. Троянская― Вопрос по работе Законодательного собрания. В декабре случилась корректировка закона о зеленых насаждениях, который некоторые депутаты раскритиковали. В двух словах, двойственность этого закона, вы можете это объяснить? И есть ли шансы что-то изменить?

Б. Вишневский― Двойственность этого закона понятна. С одной стороны, большое количество скверов и парков включается в охраняемые от застройки территории. Их много, это около сотни. Но с другой стороны, у закона есть принципиальный минус, некоторое количество скверов и парков предлагается исключить или просто обрезать. Это касается и территорий в Адмиралтейском районе, и в Центральном районе моем любимом, и на Васильевском острове и в других местах. Это касается и Муринского парка. И во вторых, администрация упорно не предлагает возвращать в зноп такие территории как Парк 300-летия, и отрезать еще кусочек от Парка интернационалистов. Не предлагает упорно администрация не возвращать в зноп парка в Удельном, где всё хотят проводить безумную магистраль, а на мой взгляд она просто уничтожит Удельный парк.

И еще один системный недостаток, чтобы понимали наши горожане, я очень резко выступал против муниципальной бюджетной реформы, когда у муниципалитетов отняли очень много денег, и по странному совпадению у оппозиционных муниципалитетов в Центральном районе и в Васильевском острове, в том числе где и у моих коллег из «Яблока» много депутатских мандатов. А теперь большое количество зеленых насаждений городского значения, который обслуживает Комитет по благоустройству, хотят перевести в зноп местного значения, которые должны содержать муниципалитеты. Сперва у них отняли деньги, а теперь им добавляют территории, которые они должны содержать. С этим им не справиться. Это системная ошибка, но когда я обратил на нее внимание, мне ответили, что может быть потом еще раз скорректируют бюджет. А если не скорректируют? И получится, что немалая часть скверов, переданная муниципалитетам, у которых отняли деньги, просто останется беззащитной. А это неприемлемо.

Я буду внимательно за этим следить, потому что до меня доходят нехорошие слухи… Пять лет мы боролись за то, чтобы меньше уничтожался сквер в Кузнечном переулке, где пытались строить уродливое здание нового музея Достоевского. Вроде бы отбили, уже губернатор согласился, что сквер надо возвращать в зноп и строительства не будет, и в первом чтении администрация предложила сквер в Кузнечном переулке возвратитьв зноп, но я слышу за спиной разговоры, что как бы во втором чтении в тихую не попытались бы это возвращение исключить, потому что лоббисты этой застройки никак не унимаются. И я буду внимательно за этим следить. Я там рядом вырос, там рядом мой дом номер 17 по улице Достоевского, где я прожил с 12 лет и прекрасно помню это место. Нужно быть очень бдительными. Мы сейчас собираем поправки к 22 января. У меня много предложений и я все это буду вносить, я опираюсь на мнение жителей и гражданских активистов, и на муниципальных депутатов от «Яблока» и не только, и буду максимально это пробивать, чтобы зеленые насаждения защитить от застройки и не дать исключить те, которые администрация предлагает исключить.

Т. Троянская― О выборах. Времени еще достаточно, но вы приняли решение, идете ли вы в Государственную думу и в Законодательное собрание?

Б. Вишневский― Избирательная кампания уже началась. И противодействие тоже уже началось. Уже начался черный пиар. По части районов города разбросали фальшивую газету от имени «Яблока», и я хотел бы сказать нашим радиослушателям – не верьте!

Т. Троянская― Это там, где вы в колпачке Деда Мороза?

Б. Вишневский― Да, и где я говорю, что «Яблоко» будет ликвидировано, и что надо поддержать «Единую Россию». Это гнусная ложь. Надеюсь, что на это мало кто купился. Это фальшивка! «Яблоко» будет участвовать в выборах в Государственную думу и в Законодательное собрание. Естественно, в них будут участвовать не только челны «Яблока» и мы сейчас ведем переговоры… Я буду баллотироваться и в Закс, и буду просить моих коллег, чтобы «Яблоко» выдвинуло бы меня от Центрального округа в Государственную думу, от Центрального округа, Адмиралтейского и Петроградской, хватит уже иметь там за последние годы совершенно неприемлемых думских депутатов. Я надеюсь на поддержку моих товарищей, что они меня выдвинут. И на поддержку жителей Петербурга я очень рассчитываю, что они меня поддержат на этих выборах.

Т. Троянская― Спасибо! Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга, лидер фракции «Яблоко» в Законодательном собрании был сегодня в «Особом мнении».