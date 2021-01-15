Особое мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день! Я Татьяна Троянская, и это программа «Особое мнение», и я приветствую депутата ЗакСа Петербурга Максима Резника – привет! Я вижу, что ты в кабинете, значит, добирался по заснеженному Петербургу, и наверное, наблюдал, как замечательно работал Комитет по благоустройству и активно убирал город. Видел ли ты такое? Потому что я и мои коллеги не очень много заметили машин, убирающих город.

М. Резник― Не очень много, приятно лежит неубранный снег, пока ещё тонким слоем. Поэтому город выглядит красиво: припорошенный белым снегом. Но, конечно, мне кажется, исполнительная власть опять немножко опаздывает с реакцией на это – посмотрим, сразу не будем кидать в неё за это каменья, но я соглашусь, что пока техники немного.

Т. Троянская― Мы уже позвонили в Комитет по благоустройству, сказали, мол, техника на выезде и работает, правда, очень много машин, которые просто стоят, не знаю почему.

М. Резник― Я пешком, как правило, хожу на работу и делаю это довольно рано, поэтому я невольно наблюдаю всё это, и конечно, мы не видим такой концентрации, как было в снежные зимы, когда власть реагировала на сложности, связанные с погодными условиями, но мы сможем это оценить сегодня к вечеру. Пока ничего критичного я не вижу, но, действительно, есть вопросы, насколько эффективно и интенсивно убирается город.

Т. Троянская― Дело в том, что в очередной раз журналиста «Эха Москвы в Петербурге» Сергея Кагермазова не аккредитовали в ЗакС, сославшись, что очень много желающих и нет никакой возможности аккредитовать Серёжу. Что с другими СМИ, это нам так не везет, к нам какие-то претензии имеются у спикера ЗакСа Вячеслава Серафимовича Макарова? Что происходит?

М. Резник― Этот вопрос правильнее задать Вячеславу Серафимовичу, который на него отвечает уклончиво. Безусловно, я считаю, что это политические решения, которые никак не оформляются на бумаге, но административные ресурсы, которые есть у руководства ЗакСа позволяют это делать. Мне кажется, это совершенно недопустимая история. Другое дело, что уже возмущаться по этому поводу стало обычным местом, и возмущаться надо не о том, что делать с этим ЗакСом, а просто сделать так, чтобы, когда пойдут выборы в том году, наше ЗакС вернулось к городу и перестало бы быть филиалом «Единой России», полузакрытой организацией казарменного типа.

Т. Троянская― А что могут сделать депутаты ЗакСа со своей стороны? Могут как-то повлиять на эту ситуацию? Я понимаю, что спикер – важная персона, но когда шел разговор о том, что слишком большой поток журналистов приходит, то мы видели картинку синего зала, где он пустой.

М. Резник― Это абсолютное лукавство, и, конечно, это всё неправда. Мы прекрасно понимаем, что это политическая оценка. Оппозиционных депутатов здесь 11 человек, если очень сильно наскрести. Проблема не в спикере, а в том, что спикер представляет подавляющее большинство ЗакСа: 35 депутатов Единой России», и в этом смысле они полностью контролируют ситуацию. И проблемы возникают не только у журналистов. Я напомню, что в конце прошлого года 10 депутатов, практически вся парламентская оппозиция не смогла отправить на бланке ЗакСа обращение к президенту и губернатору по поводу Музея городской скульптуры, потому что вдруг, хотя 10 лет, пока я депутат, это было можно было делать, изменились правила написания этих писем – практически мы сталкиваемся не только с цензурой по отношению к СМИ, но и с цензурой в отношении парламентской оппозиции. Парламент прямо на наших глазах теряет все свои функции. Все вопросы мы ставим, но сталкиваемся с глухой стеной, в крайней степени, с нами отшучиваются, потому что повлиять на это с точки зрения решения ЗакСа у нас сил нет. Поэтому вопрос надо ставить не в том, что делать здесь и сейчас внутри, хотя мы никогда не скрывали своего отношения к подобным методам борьбы со СМИ, парламентской оппозицией, но ключевой вопрос в том: как сделать так, чтобы «Единая Россия» потеряла контроль над ЗакСом – это лавная задача в Петербурге в этом году. И на решение этой задачи мы все должны направить наши усилия.

Т. Троянская― Но начинать, наверное, чуть раньше?

М. Резник― Начинать нужно было вчера и позавчера, конечно. Это работа ведется, и я всё своё время трачу на то, чтобы добиться совместных усилий, чтобы победить «Единую Россию» на выборах 2021 года – это сложный процесс. Поскольку мы знаем, что оппозиция, к сожалению, не часто договаривается, в Петербурге в том числе. Я помню, почему сейчас ЗакС находится под контролем одной партии – это связано не только с традиционными фальсификациями, административными ресурсами, но и в том, что оппозиция в 2016 году, когда были выборы, не договорилась и даже не пыталась серьезно договариваться, чтобы выставить единых кандидатов в 25 одномандатных округах Петербурга. И благодаря победе в этих округах, мы имеем тотальный контроль «Единой России» в ЗакСе. По партийным спискам они никогда не получали большинства, поэтому в 2016 году они и поменяли схему. Мы, оппозиция, допустили серьёзную политическую ошибку, потратив выборы на конкуренцию, в большей степени между собой, а не с «Единой Россией», поэтому выстраивание коалиции Петербурга против «Единой России» – приоритетная задача для всех гражданских и оппозиционных сил города, мы этим занимаемся.

Т. Троянская― Это уже напоминает сказку про белого бычка: нам надо объединяться, в итоге никто не объединяется, проигрывает – идем дальше тем составом, что имеем. Я должны сообщить статистику: на 14 января 3994 новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге. На ЗакС.ру была опубликована любопытная статья про волшебную кнопку Макарова: в ЗакСе существует регламент, то есть депутаты выступают определённое количество времени, и если идет перебор, то Вячеслав Серафимович нажимает на кнопку, затыкает рот депутатом, я немного вульгарно описываю. И когда ты выступал микрофон выключили при упоминании Навального и Путина.

М. Резник― Как обычно, так почти всегда происходит.

Т. Троянская― Навального тоже нельзя называть, как и Владимир Владимирович это делает? Так и Вячеслав Серафимович не хочет, чтобы в стенах Мариинского дворца звучало это имя?

М. Резник― Я соглашусь, что «спикер» от слова «говорить», а не от слова «пикать», а у нас получается наоборот, потому что сложно встраивать выступление, когда идет постоянное нарушение регламента и прерывание твоего выступления. Это лишнее доказательство того, что необходимо менять состав ЗакСа и всё, что там поставлено под тотальный контроль «Единой России». Это абсолютно связанные между собой вещи. Я не хочу оценивать, на какие слова пикают, потому что в принципе это совершенно возмутительная практика, которая неуместна в Парламенте. Превращать ЗакС Петербурга в сельсовет деревни Гадюкино совершенно недопустимо, но он по сути уже превращен в такую структуру, где доминирует одна партия – это филиал «Единой России». Какие сейчас есть у оппозиции механизмы? Законы наши не принимаются, запросы крайне редко, участие в законодательной деятельности практически полностью ограничена, потому что ЗакС штампует либо единороссовские инициативы, либо Смольному. Поэтому трибуна, возможность обратиться к слушателям становится единственным способом действия парламентской оппозиции, но и здесь мы сталкиваемся с препонами. Это же не только меня касается, но и многих других депутатов. В этой ситуации не существует другого пути, кроме последовательного отстаивания своей позиции, что я пытаюсь делать, несмотря на все эти запикивания, и готовиться к тому, чтобы вернуть Парламент петербуржцам. Это серьезная и важна задача – не устаю об этом говорить. И это единственный путь, по которому нам нужно идти. Ты говорила про белого бычка, ты повторяешь слова любого, кто слышит мою инициативу, потому что много раз пытались, но так и не получилось. Я на это отвечаю просто: у нас, конечно, есть обычный и традиционный путь, который ведет к поражению, путь, который ведет к успеху – именно в том, что я говорю, и он действительно очень сложный, и мы пытались по нему идти не раз, но если у нас не получалось, то это не значит, что путь неправильный, это значит, что мы плохо делали. Надо стараться лучше, и уже эти консультации идут между парламентской оппозицией, штабом Навального, гражданскими организациями о том, как организовать в Петербурге «Умное голосование», и создать эту коалицию по мажоритарным округам Петербурга против «Единой России».

Т. Троянская― Сначала надо убедить в «Умном голосовании» партию «Яблоко», которая не за него.

М. Резник― Я почему говорю про «Умное голосование» по-петербуржски, потому что мы не должны подходить к этому вопросу механически, потому что «Умное голосование» – реакция на то, что оппозиция не договаривается, не старается всерьез конкурировать с «Единой Россией», а между собой. Но ели оппозиция действует адекватно, то «Умное голосование» становится естественным и нормальным помощником в организации протестного голосования. И «Яблоко» сейчас, как и другие партии участвует в этих консультациях, потому что все понимают, что альтернативный этому путь – это путь 2016 года, когда протестный избиратель в округах делится между большим количеством оппозиционных депутатов, и «Единой России» хватает даже 30%, чтобы победить даже без особых административных и фальсификаторских усилий, поэтому мы должны делать всё, что от нас зависит. Если мы хотим всерьез побороться с «Единой Россией» в режиме трехдневных пеньков, что обеспечит уже ко дню голосования серьезный задел для депутатов партии власти путем нагона бюджетников и других традиционных способов, то и оппозиция должна консолидировать свои усилия, в противном случае, мы обречены на поражение. Мы, конечно, разные: «Яблоко», КПРФ, штаб Навального, «Партия роста». Между нами есть много противоречий, и не всегда есть хорошие отношения, но мы должны помнить, что взаимная нелюбовь должна быть меньше, чем любовь к Петербургу, если мы, конечно, действуем в интересах города. В интересах города иметь многопартийный, плюралистичный парламент, где есть дискуссия, возможность принять решение, где есть не только представители одной партии – это очевидная задача, которую надо попытаться решить.

Т. Троянская― Тем не менее давай вспомним Толстого и поговорим о роли личности в истории. Ты говорил, что не один Макаров, что 35 депутатов принимают решение, но насколько важна роль личности конкретного Вячеслава Серафимовича? Если бы там был другой единоросс, то могло бы быть по-другому или «Единая Россия» настолько сильна, что любой человек, который в данный момент бы там находился, был бы таким же, как и Макаров? Роль личности важна?

М. Резник― Важна, но спикер Макаров пятого и шестого созыва сильно друг от друга отличаются, и это подтверждает тот факт, что дело не в его личности, а в том составе, который образуется в Парламенте. Давайте заменим Макаров на Тетердинко, с моей точки зрения, будет только хуже. Как показывает наша жизнь, хуже быть может.

Т. Троянская― То есть Макаров лучшее из того, что могло бы быть?

М. Резник― Я не хочу выбирать из «Единой России», даже не хочу обсуждать – все хуже в этом смысле. Доминирование одной партии обесценивает и роль спикера, потому что он становится не человеком, который ищет какие-то компромиссные, гармоничные решения, а он является вождем одной партии, и просто выполняет функции, которые на него возложены партией, то есть, полное доминирование и подавление оппозиции, с точки зрения её реального участия в политическом процессе. Вопрос спикера важен в любом парламенте, но это производная от того, какой состав парламента получается в результате выборов. Поэтому я уверен, что дело не в личности. То, что касается конфликта Макарова со СМИ, то тут есть определенная личностная история, но в пятом созыве, при всех конфликтах, у СМИ и оппозиции всё-таки было больше возможностей в ЗакСе, что было правильно. Наша задача – изменить состав ЗакСа, сделать так, чтобы «Единая Россия» не имела там большинства, тогда эти проблемы естественным образом будут решаться.

Т. Троянская― Владимир Кириллов, который занимал пост вице-губернатора по культуре, и уходит в Музей истории города. Он интересный человек, хотя мы мало про него знаем. Конечно, о прошло что-то известно, но к культуре он мало непосредственного отношения имеет, хотя очень разносторонняя личность. Как считаешь. Кто придет на место Кириллова и что происходит в Смольном?

М. Резник― А вы друзья, как не садитесь, в музыканты не годитесь. Серьезного значения для жизни города не имеет, кто заменит Кириллова. Для жизни города не имело значения его пребывание на этом посту. Я говорил, когда его переназначали, что это губернатор имени моста Кадырова. Других серьезных заявлений и публичных действий я от этого высокопоставленного чиновника я вспомнить не могу, и в этом смысле оцениваю его соответственно. Решение было грубое, неверное, проведенное с грубыми нарушениями и давлением на членов топонимической комиссии при активном общественном противодействии. Конечно, я оцениваю его детальность как отрицательную. Кроме того, было странно наблюдать, что вице-губернатор у нас был по безопасности и культуре – это выглядит как росгвардеец в балетной пачке, также неестественно. Для этих людей, что сидят в Смольном, эффективность управления вообще не является критерием, для них критерий – их комфорт, а не наш, не наше удобство. Появляются такие странные вице-губернаторы по безопасности и культуре, потому что не функционал определяет расстановку, а принцип «нужно кого-то пристроить», и его ставят, а когда нужно будет убрать – уберут. Может быть, мы увидим какого-нибудь нового кандидата и будем все вместе его обсуждать, возможно, по персональным характеристикам он будет больше подходить.

Т. Троянская― У тебя есть…

М. Резник― Тань, меня не занимает этот вопрос, потому что не имеет значения, кто будет этот человек, для жизни города, это ничего серьезно не изменит, потому что Правительство негодное, непрофессиональное, его возглавляет слабый человек, господин Беглов, во всех смыслах: интеллектуальном, с точки зрения управленческих решений – это очевидно всем как сторонникам, так и противникам нынешней власти. Если сторонники молчат и опускают глаза, то противники, как я, говорят открыто. Поэтому то, кто там будет вице-губернатором, с моей точки зрения, значения не имеет. Как вы знает отношение мое и Бориса Вишневского к этому выражается в проекте постановления выражения недоверия Беглову – как друзья вы не садитесь, в музыканты не садитесь.

Т. Троянская― Даже если там будет умный, образованный, культурный человек, смысла никакого не будет?

М. Резник― Давай пофантазируем. Сходу, кто бы мог быть хорошим вице-губернатором по культуре? Марина Анатольевна Шишкина, без сомнения, хорошая, но ты серьезно думаешь, что она, будучи просто человеком, приглашенным в правительство, как персоналия, сможет всерьез повлиять на изменения политики и будет иметь серьезные рычаги? Мне кажется, что Правительство Петербурга должно формироваться по итогам выборов в ЗакС, и на основе парламентского большинства, тогда мы будем понимать, кто и почему попадает на эти должности – это нормальная практика.

Т. Троянская― Мне кажется, что если бы Марина Анатольевна Шишкина была бы на посту вице-губернатора по культуре, то из нашего города, может быть, не уехал бы Юрий Бутусов, например, и город бы активно встал в защиту. Такие истории, которые Кириллов как бы пропускал и не замечал, а из этих мелочей складывается атмосфера в городе, и то, что потом мы говорим олицетворяет культурную столицу.

М. Резник― Не согласен, не из этого. Я согласен, что есть роль личности, что можно было повлиять на те или иные решения в ту или другую сторону, но системно это бы ничего не поменяло. Я считаю, что принципиально важно поменять способ формирования правительства в городе. Мы же не понимаем, почему туда люди попадают. Почему был Кириллов. Почему его не стало?

Т. Троянская― Для меня это загадка.

М. Резник― А ты журналист одной из ведущих радиостанций города, которую слушает огромное количество петербуржцев. Я депутат. И мы ничего про это не знаем. Мы можем только гадать, повезет нам с новым назначением или не повезет. Но это неправильная история.

Т. Троянская― приятный будет человек или не очень.

М. Резник― Правительство города, если оно за петербуржцев, то они иметь возможность влиять на его формирование.

Т. Троянская― Мне кажется, мы уже забыли про это.

М. Резник― Давайте вспомним, нельзя же действовать всё время в этой парадигме, ждать от власти, что она вдруг поставит не упыря, а приличного человека, и он какие-то маленькие дела сможет сделать. Мы готовы этим удовлетвориться? Я не готов. Я хочу, чтобы формирование правительства происходило с участием петербуржцев – это можно сделать только на основе выборов парламента, когда понятна воля горожан, когда они доверяют кому-то свою власть, потому что власть в городе принадлежит петербуржцам, хотя все об этом забыли – тогда формирование правительства и происходит по ясным и понятным принципам. Сейчас у нас правительство, поддерживаемое «Единой Россией», я их не отделяю. Очень много говорят о конфликтах Смольного и ЗакСа, я уже говорил, что это войн рож, война мариинской и смольнистской фракции за ресурсы – это имеет мало отношения к жизни петербуржцев. Поэтому самое важное сейчас – формирование нового формата парламента, и от этого зависит и формирование нового правительства, потому что парламент утверждает вице-губернаторов.

Т. Троянская― Так должен.

М. Резник― Конечно, должен, мы должны этого добиваться, в противном случае, ЗакС утвердит любую кандидатуру. Свое отношение оппозиция сможет высказать с трибуны, но повлиять на назначение – никак не сможет. Опять люди не причем. Для меня важно, чтобы механизм управления города функционировал в зависимости от воли граждан, никаких других механизмов, кроме народного вече и парламентских выборов, я не знаю. Народное вече – устаревший механизм, а парламентские выборы позволяют сформировать политическую волю горожан и на ее основе формировать исполнительную власть. Так должно быть, и я буду к этому стремиться. Я буду поддерживать какие-то отдельные хорошие решения правительства, но это не отменяет общих задач.

Т. Троянская― 17 января Навальный возвращается в Россию, как думаешь, как его встретят?

М. Резник― Я не буду говорить те вещи, которые и так проговорили много раз. Мне ближе решение Навального. Я хочу заметить, что это очень мужественный поступок – это важно. Потому что мужество лидеров оппозиции, а Навальный сейчас самый влиятельный оппозиционер с точки зрения влияния на умы, количества людей, которые его слушают и смотрят, то мы должны высказать свое отношение к этому, вне зависимости от политической позиции Навального, потому что если бы он не вернулся в этих условиях, то я не думаю, что кто-нибудь всерьез мог бы его обвинять, потому что власть сделал всё, чтобы не просто напугать, а прямо объявила войну Навальному. Что мы сейчас видим? Человека пытались отравить, это не удалось, он смог сам расследовать собственное отравление, доказать причастность государственных структур к этому отравлению, и за это государство ему мстит.

Т. Троянская― Максим, ты уже решил, от кого ты пойдешь, если пойдешь избираться, в депутаты?

М. Резник― окончательного решения нет, и оно зависит от того, что я говорил раньше, от того, насколько нам удастся выстроить ту конструкцию, чтобы иметь реальные шансы на успех. Наиболее близкие для меня партии – это «Яблоко». Я веду эти консультации, но безусловно они должны рассматриваться в контексте общего, потому что участвовать в забеге, который заранее обречен на поражение, как в 2016 году, когда оппозиция конкурировала между собой, отказываясь по сути от серьезной борьбы за парламент, бессмысленно без коалиции. Но я считаю, что шансы н успех у нас достаточно высокие, что главным аргументов, для того, чтобы двигаться в этом направлении, является собственный опыт, 2016 год показал, что другой путь ведет к поражению, а путь, о котором мы говорим, сложный, мы много раз его пробовали, но другого нет. Марина Анатольевна Шишкина у нас присутствует сегодня как третий собеседник практически. По округу, где баллотировалась Марина Анатольевна, там выиграл единоросс Анохин с результатом 32%, а Марины Анатольевны 21%, у кандидата от «Яблока» Голова — 15%, и Редько от КПРФ – 14%. Нетрудный подсчет показывает, что если бы кандидат был общий, то Шишкина выиграла бы этот округ. И так практически в каждом округе. В моем родном Васильевском два кандидата от «Справедливой России» и «Яблока» поделили голоса и позволили выиграть единороссу – этой ситуации не должно повториться. Конкуренция между партиями будет по партийным спискам, её никто не отменял, но по одномандатным округам мы должны получит 25 депутатов, которые от имени объединенной оппозиции смогут дать бой единороссам. Уверен, что в таком случае, у нас будет серьезный шанс добиться победы. «Умное голосование» же все равно существует как политический факт, оно все равно будет, и если петербургская оппозиция не договорится между собой, то оно может помочь сильным кандидатам победить единороссов, но в большом количестве округов – это будет соревнование за второе место, что все равно поражение. Мы должны бороться за победу, потому что изменение конфигурации по партийным спискам? У «Единой России» было 40%, допустим, у них будет 25% — это потеря 3-4 мандатов, и расклад в парламенте это не поменяет. Борьба за власть в парламенте пройдет в одномандатных округах. И здесь нужно дать бой, либо от него отказаться и тогда честно сказать петербуржцам, что мы участвуем в выборах по олимпийскому принципу. Главное победа, а не участие. Это касается и моего участия в этих выборах.

Т. Троянская― Но существует партия «Яблоко», которая пока не соглашается с тем, что «Умное голосование» — это правильно. Но с другой стороны, ты говоришь, что консультируешься со штабом Навального. Может быть, нужна какая-то новая стратегия: придумать то, что устроило бы и «Яблоко», и Навального. Или просто «Умное голосование» и точка?

М. Резник― Умное голосование по-петербуржски означает, что сначала мы должны в Петербурге договориться, потому что «Умное голосование» не учитывает политический фактор, а просто ставит наиболее сильного противника единороссу, поэтому возникают казус Антонова в Новосибирске, Юнемана в Москве, когда «Умное голосование» вызывает вопросы. Оно реакция на то, что оппозиция сама не способна определить главных конкурентов «Единой России». Поэтому я предлагаю, чтобы избежать этих ошибок и снять противоречия, сначала определиться внутри петербургской оппозиции, а потом синхронизировать это с «Умным голосованием», и такое действие может дать эффект. Мне кажется, что идея, что парламент в Петербурге не может быть однопартийным найдет отклик не только у сторонников оппозиции от разных партий, но и у адекватных сторонников «Единой России», если такие есть.

Т. Троянская― Валерий Нечай любит называть их приличными единороссами, они могут в кулуарах говорить одно, а выходя на трибуну, мы слышим, то, что слышим.

М. Резник― Они могут говорить, что угодно, в данном случае «Единая Россия» является политическим монополистом в Петербурге, несмотря на то, что в парламенте представлено шесть партий. Эту политическую монополию надо уничтожить, поэтому борьба с «Единой Россией» должна быть ясной, четкой и артикулированной. Более того, мне кажется, мы должны внятно объяснить, почему в этой конструкции нет ЛДПР, хотя…

Т. Троянская― Потому что есть подозрения.

М. Резник― Нет никаких подозрений, есть твердая уверенность, что эти люди голосуют, как «Единая Россия», в Петербурге у ЛДПР нет никакого политического лица: сидят три человека и просто нажимают на кнопки, как и «Единая Россия». Поэтому остальные парламентские партии в той или иной степени представляют альтернативу. Конечно, по моим оценкам, именно эта конструкция представляет для «Единой России» реальную угрозу. Я вижу даже по общению с теми же единороссами, они также, как и ты убеждены, что у нас ничего не получится.

Т. Троянская― Я не убеждена!

М. Резник― Хорошо, прости. Испытываешь сепсис, потому что было много примеров, как не получалось, но в 2019 году мы отобрали у единороссов почти 400 мандатов на муниципальных выборах, и это при том, что наши договоренности не были всеобъемлющими. Ты правильно вспомнила, что «Яблоко» в них не участвовало, и всё равно у нас получилось. И если мы те договоренности 2019 года зафиксируем. Расширим круг участников, то безусловно наши шансы на победу сильно возрастают. Нет альтернативного пути. Умное голосование по-петербургски, когда партии петербургской оппозиции сами между собой договариваются. Это в интересах самих партий, потому что единые кандидаты от этих партий получают шанс на победу, а кандидаты, которые соперничают между собой, участвуют по олимпийскому принципу. Они как-то влияют на партийное голосование, но не на ЗакС.

Т. Троянская― Есть у нас вбросы…

М. Резник― Эти трехдневные пеньки, и машина фальсификаций в Петербурге очень хорошо развита, мы видели. И бороться с такой серьёзной машиной можно только вместе, объединяя наши политические усилия. Ни одна политическая структура в Петербурге не может в одиночку обеспечить серьезный контроль над голосованием. Вместе, я уверен, у нас будет больше шансов для этого. Единый кандидат от оппозиции в округе станет точкой сборки гражданских, общественных сил наблюдателей, ЧПСГ, которые будут командой, которая позволит защитить выбор петербуржцев. На это можно сказать, что фальсификации все равно будут, что мы недооцениваем степень отмороженности властей, но сначала выборы, в которых мы должны проявить политическую волю, и если они игнорируется или грубо попирается при помощи фальсификаций, то не существует другого способа защитить выбор граждан выходом на улицы. Если кто-то мне предложит альтернативный путь, то я буду рад обсудить это. На сегодняшний день единственное возражение против того, о чем я говорю, это то, что у нас не получится, потому что у нас не получалось раньше, на что я отвечаю, что другой путь, который мы проходили и у нас не получалось ведет к поражению, а то, что предлагаю я, при всей сложности, может привести к успеху.

Т. Троянская― Нужно обнулиться, в хорошем смысле.

М. Резник― И в каком-то смысле извиниться перед петербуржцами, потому что ответственность за то, что у нас такой Парламент во много лежит на оппозиции. Еще сразу после выборов, я говорил, что оппозиция получила то, то заслужила, конкурируя между собой: мы допустили такой грандиозный успех единороссов в одномандатных округах, благодаря собственным действиям. И сегодня мы должны сказать Петербургу, что учли эти ошибки, что мы не будем их повторять, что мы чувствуем ответственность, несмотря на то, что мы разные, мы попытаемся разделить эти 25 кругов так, чтобы в каждом из них петербуржцы знали, что их участие в голосовании может помочь разрушить монополию единороссов, и победить эту партию.

Т. Троянская― В Петербурге после 25% в театрах возвращаются 50%, правда, фудкорты ещё не открыты, но некие послабления наблюдаются, значит ли это, что мы почти справились с коронавирусом и больше кошмара, который был, не будет?

М. Резник― Я очень бы хотел на это надеяться, как и любой нормальный человек. Конечно, это косвенный признак того, что ситуация не такая критическая, как была на рубеже годов, но мало веры официальным заявлениям. Столько лжи всё время, неправды, в том числе вокруг ситуации с коронавирусом в Петербурге, что доверия нет. И надо смотреть на эту ситуацию более пристально, я для себя лично никаких ограничений не снимаю, по-прежнему отношусь к этому очень серьезно, но с другой стороны, в отсутствии реального карантина с точки зрения законодательства и прямых выплат гражданам, то нет другого пути, кроме снятия коронавирусных ограничений, но здоровье граждан должно быть на первом месте. И уверенно я не могу ответить на твой вопрос, потому что не обладаю информацией о том, что в Петербурге с коронавирусом происходит.

Т. Троянская― Спасибо!