А.Осин: 19―06, Добрый вечер. В студии Алексей Осин, но пальму первенства отдам, пусть на нее вскарабкается, публицист Станислав Белковский — «Особое мнение» продолжается.

С.Белковский― Добрый вечер, хотя про пальму первенства это было двусмысленное заявление.

А.Осин― Почему?

С.Белковский― Ну как? Это сравнение практически меня с обезьяной, я должен был залезть на пальму. По известному анекдоту – что думать? Трясти.

А.Осин― Я тут вспоминаю Булгакова: человек ругался на меня, и называл собакой, хотя я лично ничего плохого в этом животном не вижу.

С.Белковский― Я полный сторонник постгуманистических идей, одна из которых что в 19:08 у меня должен был начинаться эфир, а он уже начался. Теория относительности, что поделаешь, времена такие.

А.Осин― Две основные темы, причем одна большая и ветвистая, как то самое дерево, о котором мы говорили, а одна покороче, хотя тоже довольно многогранная. Было объявлено, вернее, сам фигурант объявил, что он возвращается в Россию – я имею в виду политика Алексея Навального.

С.Белковский― Сразу видно, что вы поклонник Путина.

А.Осин― Почему?

С.Белковский― У вас на автомате работает «фигурант», «берлинский пациент», «было объявлено».

А.Осин― Фигурант в данном случае информационных сообщений, а не уголовных дел, хотя это тоже присутствует, никуда от этого не деться. Так вот возвращается он рейсом, как было подчёркнуто почему-то, авиакомпанией «Победа», и разумеется, все комментируют, — зачем? Зачем возвращается, почему не остался, что он будет делать, арестуют его сразу, или отравят, или еще что-нибудь в этом роде, не дай бог. Ваше мнение каково?

С.Белковский― Во-первых, вы знаете, что билеты на «Победу» на этот рейс подорожали в полтора раза за сегодняшний день – с 9100, как было в момент покупки Навальным, он же «берлинский пациент» до 14358. Представляете, какая прибыль у перевозчика?

С.Белковский: Если не произойдет ничего и Навальный спокойно прибудет к себе домой, то это значит, что Кремль спасовал

―

Я за них рад, но задумался, в чем фишка лететь именно этим рейсом?

С.Белковский― Все хотят быть сопричастными к этому великому историческому событию. Ну, думаю, еще какое-то количество майоров, подполковников и полковников тоже будут лететь этим рейсом.

А.Осин― Думаю, они вряд ли заплатили.

С.Белковский― С какой стати они должны бесплатно лететь? Они простые, частные лица, они что, в берлинском аэропорту будут предъявлять свои корочки и на этом основании требовать дать им бесплатные билеты?

А.Осин― Ну, может быть, потом вернут им эти деньги. И все-таки?

С.Белковский― Главный праздник в этом году это 20 января, как мы знаем, это инаугурация президента США, всемирного начальника Байдена, поэтому все ставки в этих играх надо максимально повышать в преддверии этой даты. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, например, начал остро вступать в Евросоюз в эти дни и кричать, что его надо срочно принять в ЕС, хотя всем понятно, что он не собирается вступать в ЕС, а Евросоюз не будет его принимать, и все это потому что нужно свести к торгу борьбу за северный Кипр.

Так и здесь. Навальный, как многие крупные политики, принимают решения интуитивно, как говорил Сальери, всякую музыку можно разъять как труп, поэтому интуитивное решение разложить на какие-то дискурсивные и рациональные составляющие.

Конечно, это очень благоприятный момент, поскольку сейчас для Путина он крайне неудобен в России. Но не в политическом смысле, не потому, что Путин так его боится в контексте грядущих выборов любых уровней. А потому что выяснилось, что президент РФ не может гарантировать безопасность оппозиционера.

А.Осин― Да, это дельное соображение.

С.Белковский― Потому что если верить в то, что Путин сам приказал его отравить, тогда это соображение не работает, — просто приказал отравить, но не получилось, руки растут не из того места у исполнителей. Но если, как мне кажется, сам Путин думает, что он не давал такого приказа, то получается, что тут концы с концами не сходятся. Или его отравили какие-то внутренние субъекты, и значит, Путин не контролирует вверенные ему политико-силовое пространство, или, если как утверждается на уровне прозрачных намеков, все это сделали иностранные спецслужбы — они что, могут делать такое на территории России?

А.Осин― Но они на территории других стран, наверное, могу это делать, предположим? Или, скорее всего, есть прецеденты многочисленные.

С.Белковский: Для трампистской команды наступает период запрета на профессию

―

Поэтому возвращение Навального это предмет больших треволнений в Кремле и вокруг него. Тем более, что сейчас его арестовывать не за что абсолютно – есть только иск ФСИН, вернее, заявление в суд о трансформации условного срока на реальный, но, во-первых, он будет рассматриваться только 29, а во-вторых, он и подан с опозданием — он зарегистрирован 11 января в Симоновском суде. А срок истек 30 декабря, поэтому по закону посадить Навального практически невозможно.

Есть какое-то новое уголовное дело в Следственном комитете по поводу хищения пожертвований в ФБК, но там нет никакого правового статуса у Навального.

А.Осин― А есть еще оскорбление ветерана.

С.Белковский― Да, но он подписку о невыезде не давал по этому делу, в связи с чем ее не требовалось отменять во время выезда в Берлин. Поэтому, как Солженицын, в точном соответствии с этим сценарием, Навальный заявляет, что он никогда не уезжал из России, он по независящим от него обстоятельствам оказался за ее пределами и сейчас выбрал благоприятный момент для возвращения.

Когда Кремлю — перед инаугурацией Байдена и в самом начале переговорного процесса с США о каком-то урегулировании отношений никакие проблемы с Навальным здесь в России не нужны. Не нужно ни сажать, конечно, надо подстраховать от любых других проблем. Которые могут случиться – а ведь могут же?

А.Осин― Вполне.

С.Белковский― Если, как мы выяснили, если Путин не отдавал – как я считаю, и видимо, как считает сам Путин, — приказ о ликвидации оппозиционера. Значит действительно ситуация не полностью подконтрольна, потому что до сих пор неясно, что же произошло.

А.Осин― Кстати, вас тут решили подколоть – не я, — вопрос прислал радиослушателей, он ернически спрашивает: «На какой стадии развития находится теория Белковского о том, что Навального отравили сибирские олигархи, и он ищет повод остаться на Западе?»

С.Белковский― Нет, про сибирских олигархов я никогда ничего не говорил, кто-то с кем-то меня перепутал. И он не ищет повода остаться на Западе.

А.Осин― У Солженицына был поезд, он ехал через всю страну.

С.Белковский― Александр Исаевич немножко опоздал с возвращением.

А.Осин― А у другого исторического персонажа был пломбированный вагон. Какой вариант вам ближе в данном случае?

С.Белковский― В данном случае ни первый, ни второй, потому что Солженицын хотя и проехал Россию на поезде, но вернулся на родину тогда, когда были вновь популярны идеи коммунизма в начале 90-х годов. То есть, он правильно угадал, что творцы демократической революции конца 80-х будут дискредитированы в течение нескольких лет, но он не просчитал, что будет коммунистический реванш, на фоне которого он не смотрелся как великий наставник многонационального РФ-народа.

А что касается Ленина, то он приезжал уже в разгар революции, после падения власти – это тоже совершенно не та ситуация, в которой едет Навальный.

А.Осин― Да, осталось Твиттер, ВКонтакте и Одноклассники взять, и все будет нормально.

С.Белковский― Поэтому, конечно, интуитивно это решение абсолютно понятное.

А.Осин― Отсюда вырастает вопрос – а что дальше? Что он приедет?

С.Белковский― И этот подарок Кремль, конечно, сделал себе сам – зачем были нужны эти уголовные дела? – они фактически спровоцировали Навального поторопиться с возвращением, что он будет делать? Бороться. И воплощать.

А.Осин― Каким образом бороться, что это будет? Выступления, выходы на улицу, митинги, еще что-то?

С.Белковский― Во-первых, он должен обеспечить себе безопасность – как с помощью Кремля, так и без этого. Поскольку, как мы уже убедились, с его безопасностью могут быть проблемы, и в этих вопросах Кремль не может быть стопроцентным гарантом – если, конечно, не считать что Кремль сам его собирался убить, хотя многие так считают.

Может быть, сам Навальный уверен в этом не до конца, с другой стороны, он должен быть в этом уверен.

А.Осин― Он в любом случае должен об этом говорить.

С.Белковский― Не только говорить, но и внутренне быть в этом убежден. А дальше — «Умное голосование», думские выборы – там есть, чем заняться.

С.Белковский: На примере Трампа демонстрируется то, что США остается главной и единственной сверхдержавой мира

―

Насколько радикальным будет его спектр действий?

С.Белковский― Спектр действий он будет подстраивать под себя, потому что он единственный российский оппозиционер – в этом смысле он своего добился, он стал главным и единственным российским оппозиционером. И дальше он уже имеет право выбирать, в каком направлении двигаться и к какой риторике прибегать в зависимости от ситуации.

А.Осин― А как в этой связи интерпретировать тот факт, что он не будет на инаугурации, на том событии вселенского исторического масштаба?

С.Белковский― А мы что-нибудь знаем о том, что он был туда приглашен?

А.Осин― Я поэтому так и сказал.

С.Белковский― Инаугурация вообще проводится в сокращенном формате из-за коронавируса.

А.Осин― Если его туда не пригласили, имеет ли он поддержку, соответственно, новой администрации США, и в каком качестве?

С.Белковский― Он воспринимается администрацией США и многими правителями на Западе как ключевой российский оппозиционер, безусловно. Этого он добился всей своей карьерой и биографией, поскольку он действительно самый выдающийся из российских оппозиционеров, и драматические события минувшего года, безусловно, подтолкнули, были катализатором этого признания. Поэтому именно в этом качестве и статусе он приезжает на родину.

А.Осин― В общем, планы Навального нам не очень известны, поэтому вы очень дипломатично ответили на эти вопросы.

С.Белковский― Откуда нам могут быть известны его планы? Неизвестно, известны ли они ему самому. Он выбрал, с его точки зрения, весьма благоприятный момент для возвращения, когда любой кремлевский ход ухудшает позицию.

Репрессировать Навального в самом начале это значит выстрелить себе в ногу перед началом важных переговоров с США по самым разным вопросом, в первую очередь, по ключевому вопросу, Договору о сокращении наступательных вооружений, который истекает в феврале и который надо обязательно пролонгировать, и Кремль в этом весьма заинтересован, поскольку вступать в новую гонку вооружений Россия явно не готова.

Если же не произойдет ничего и Навальный спокойно прибудет к себе домой, то это значит, что Кремль перед ним спасовал.

А.Осин― Да, это неприятно. И репрессировать плохо, и не репрессировать

С.Белковский― Поэтому Кремль в цугцванге. Но эту проблему они создали себе сами, в первую очередь, от некомпетентности.

А.Осин― Хорошо, от этой темы плавно переходим к основной — в эти минуты голосование в Конгрессе США. Вопрос – зачем это все нужно, человеку, действующему президенту Трампу, осталась неделя до истечения срока – зачем его сейчас истязать и кошмарить разными способами?

С.Белковский― Думаю, что это еще не конец истязаний и кошмаров, а только начало. Потому что американское глубинное государство должно показать, что идти против него нельзя, это глубоко неправильно. Нельзя воевать с системой, если ты сам являешься порождением этой системы, если ты по системным правилам пришел к власти.

А.Осин― А зачем его противникам заниматься тем, чем они сейчас занимаются, импичментом?

С.Белковский― Чтобы по возможности исключить дальнейшее участие Трампа в формальной американской политике. Он все равно останется каким-то символом, звездой, героем, но он не должен больше никуда баллотироваться. И, кроме того, он будет токсичен для всех своих сторонников.

Мы знаем, что это уже проявляется в самых разных формах, потому что не только он исключен из всех социальных сетей, но и многие его сторонники и единомышленники, особенно радикальные. Мы знаем, что журнал «Форбс» заявил, что любой человек, который устроится на работу из команды Трампа, из тех, кто работал со СМИ, будет считаться поставщиком дезинформации, поэтому брать на работу никого не надо.

То есть, для трампистской команды наступает период запрета на профессию. То есть, это говорит, что в такие игры больше играть нельзя, Америка этого не любит.

А.Осин― То есть, вы выдерживаете все козыри из моего рукава — это то, о чем я хотел поговорить. Теперь давайте подробнее по каждому пункту. Как вы относитесь к тому, что Трампу прекращают доступ к аудитории таким способом?

Он ведь действительно и выборы выиграл во многом благодаря Твиттеру, и общался с народом США, который его выбрал, тоже с помощью Твиттера, равно как и других социальных медиа. В данном случае он лишен такой возможности. В связи с базовыми принципами американской цивилизации как это выглядит, с вашей точки зрения?

С.Белковский― Знаете, как физическое лицо я отношусь к этому негативно, как аналитик я должен относиться к этому с пониманием, поскольку Трампа наказывают за его несистемность — то, что с точки зрения американских элит в целом, и не только политических – он призывал решать вопросы несистемными правилами, в частности, де факто спровоцировал штурм Капитолия 6 января — это был перебор с точки зрения системы. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.

С.Белковский: Трамп так и не стал профессиональным политиком, он не понял, что надо уметь хорошо лицемерить

―

Знали бы они, кого вы цитируете.

С.Белковский― Кого? Большого классика политической мысли. С другой стороны я вижу в этом позитив, потому что уже и в 2020 г. американское государство начало совершать шаги в направлении принудительной дезинтеграции IT-гигантов, в том числе Google и Apple. Думаю, движение в этом направлении будет продолжено, так или иначе, по инерции. Значит, возникнут новые платформы, вырастет конкуренция в IT сегменте – это все хорошо.

Появятся, так или иначе, новые соцсети и история с Трампом – то есть, это не поможет Трампу, по большому счету, хотя и не приведет к крушению его социальной базы, она останется, она будет очень большой. Сейчас ведь важно исключить именно его самого из политического процесса, наказать его за ту войну, которую он…

А.Осин― Но и тех, кто его олицетворяет, кто за ним стоит – те люди.

С.Белковский― Люди, которые за ним стоят это десятки миллионов американцев, от них никуда не денешься, и трехпартийная Америка только начинается. Партий будет три: одна, условно, трампистская, одна левая, олицетворяемая Берни Сандерсом и отчасти Камалой Харрис и их единомышленниками, а третья это единая партия бюрократии, в которой сольется весь истэблишмент, и республиканский, и демократический. Собственно, что было ясно еще в 2016 году, когда значительная часть именно республиканского истэблишмента поддержала кандидата-демократа Хиллари Клинтон, — просто потому, что Трамп был антисистемным, анти-истэблитарным кандидатом, которого видеть у руля сверхдержавы совершенно не хотелось.

Поэтому вся эта борьба начинается, но дипстейтс должна была Трампа наказать. Она этим и занимается и показывает, как все это жестко и вообще какие могут быть санкции. Это же показывается всем, относится ко всем – помните, как говорил министр-администратор в «Обыкновенном чуде» Шварца?

Это относится и к России, потому что среди прочих совершенно ясно, что санкции. Которые могут быть — те санкции, которые сегодня есть, это только затравка. Они могут быть гораздо более жесткими. Если финансовая система России, например, будет отключена от глобальной банковской.

А.Осин― От «Свифта»?

С.Белковский― Не только. То мало не покажется. И, кстати, Путин, мне кажется, исходил из этого понимания, поэтому для меня всегда было очевидно, что никаких боевых действий на территории стран НАТО не будет. Но тем не менее.

На примере Трампа идет демонстрация того, что Америка остается главной и единственной сверхдержавой современного мира, и у нее есть много инструментов и рычагов для того, чтобы призывать к порядку в случае необходимости.

А.Осин― Если конкретизировать момент с IT-гигантами — Apple, Google, и так далее. Есть соблазн, поскольку они сейчас состоят на службе у победившей на данный момент партии, их использовать и дальше. Наверняка это будет делаться.

С.Белковский― Они не столько стоят на защите партий, они стоят на защите системы – я бы так сказал.

А.Осин― Согласен, но неважно, главное, что они плывут в одной лодке в одном направлении.

С.Белковский― Сейчас – да.

А.Осин― И есть соблазн их использовать в этом качестве и дальше – паруса, моторы и прочее.

С.Белковский― Есть соблазн. Вопрос, что как Украина не Россия, так и Америка это совершенно особое дело. И не думаю, что они окажутся в тотальной зависимости от Белого дома.

Другое дело, что у сотен миллионов людей по всему миру появляется соблазн избегать этих гигантских монополий – мы сегодня видим, как вырос Телеграм, буквально за последние недели.

А.Осин― Да, 25 миллионов прибавил.

С.Белковский― О чем радостно рапортует Павел Дуров.

А.Осин― Ему-то конечно, это в радость.

С.Белковский― И Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Турции тоже пришел в Телеграм и опубликовал фото с котом — это очень правильное решение.

А.Осин― Учитывая вашу страничку в Фейсбуке.

С.Белковский― Учитывая рост популярности постгуманистических идей во всем мире, — Эрдоган правильно улавливает глобальный тренд. И Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, сегодня пришел в Телеграм, причем завел аккаунт по-русски, готовясь, тем самым, апеллировать к русскоязычному электорату в преддверии очередных внеочередных выборов парламента Израиля, которые состоятся в конце марта.

То есть, начинается большая глобальная движуха, которая, так или иначе, вольно или невольно, символом которой стал Трамп.

А.Осин― При этом те, кто присоединились в последние дни и недели – там все-таки большинство это Азия. Латинская Америка, а США там не очень хорошо представлены.

С.Белковский― Ну, не успели еще. И потом, здесь надо готовиться к обострению конкуренции, не надо думать, что все автоматически перетечет в Телеграм, хотя сеть «Парле», на которую собирался опираться Трамп и многие его сторонники фактически уже ликвидировали, но это не последнее, что происходит в этой сфере.

А.Осин― Надо сказать, что он и сам совсем недавно воевал с ТикТок.

С.Белковский― Ну, не столько с ТикТок, сколько с китайским влиянием.

А.Осин― А какая разница? Это тоже какая-то оппонирующая ему структура.

С.Белковский― Он готов перестать воевать с ТикТок при условии, что владельцами этой корпорации станут американские IT-гиганты.

А.Осин― Так и произошло.

С.Белковский― Да, поэтому я бы не стал утверждать, что Google и Apple попали в тотальную зависимость от Байдена и демократической администрации. Их альянс ситуативный и краткосрочный. Поскольку они явственно продемонстрировали заинтересованность в сохранении самой системы американской демократии как она есть. А дальше все эти противоречия останутся, и будут работать. В реальной политике и общественной жизни.

А.Осин― По поводу Телеграма появляются новости о том, что его могут прижать каким-то образом, или запретить, что-то сделать, чтобы ограничить влияние уже России – потому что апеллировано с нашей страной это понятие.

С.Белковский― Дуров утверждает, что Телеграм никак не аффилирован с нашей страной – в Росси нет серверов Телеграм и сам он не является гражданином России. По этому критерию Телеграм не проходит.

А.Осин― А по какому-то другому проходит?

С.Белковский― Это надо долго искать, хотя при желании можно найти. Но это значит, что это приведет к нарастанию еще каких-то конкурентных комбинаций в этой сфере.

А.Осин― То есть, рваными штанами нельзя заткнуть плотину? Или возможно?

С.Белковский― Когда будет снята острота конфликта вокруг Трампа и его маниакального непризнания им результатов выборов, думаю, все подуспокоится.

С.Белковский: Америку спасет ее разнообразие, ее цветущая сложность

Но вообще 2020 год был очень важным в истории человечества – тем, что он высветил большое количество реальных проблем, которые человечество имело обыкновение прежде отрицать. И достаточно все это решается малой кровью, на мой взгляд.

Хотя вы знаете, что неожиданно был найден мертвым человек, который похитил ноутбук Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей в своем доме в Джорджии, Кристофер Стентон, кажется, его зовут — 53-летний хороший семьянин по официальной версии. Он покончил с собой, но его близкие утверждают, что это невозможно, что это не такой человек, что это, как минимум, доведение до самоубийства и как максимум. Убийство. И значит, ноутбук Нэнси Пелоси был сакральным объектом, там что-то было.

А.Осин― Видимо, там много чего было, конечно.

С.Белковский― И поэтому в этот момент второй импичмент Трампа стал неизбежен – именно когда ноутбук оказался в ненужных руках.

А.Осин― Кстати, любопытно сравнить эту ситуацию с кейсом Немцова или Навального – как вы считаете, можно провести параллель, или не стоит?

С.Белковский― В каком смысле? Они узнали что-то такое?

А.Осин― Они были опасны с одной стороны или вредили своим присутствием и действием властям, и в данном случае упомянутый персонаж тоже.

С.Белковский― Упомянутый персонаж был просто обывателем.

А.Осин― Понятно, что есть различия. Но в силу того, что у него в руках была некая информация, он приобретал уже другой статус, по сути.

С.Белковский― Я не знаю, что с ним на самом деле случилось. Вполне возможно, что он действительно в ужасе от содеянного им покончил с собой — всякое бывает.

А.Осин― Всякое бывает.

С.Белковский― Всякие психологические перепады случаются. НО Немцов это одна история, Навальный другая. Я не стал бы ставить их в один ряд с Кристофером Стентоном.

А.Осин― А если провести параллель с Ассанжем? Нет? В этой связи?

С.Белковский― Всякие параллели уместны до определенного предела. Все-таки Навальный это политический игрок, целью которого является власть в России, и в этом смысле преданность этой идее должна быть, так или иначе, вознаграждена – он хочет власти, значит, в какой-то форме он ее получит. Это не значит, что он станет первым лицом в России, но то, что он идет последовательно и неуклонно этим путем заслуживает не только уважения, но и некоего сакрального вознаграждения, на которое он вправе рассчитывать.

Кстати, поэтому он и стал главным и практически единственным российским оппозиционером. Потому что все остальные не были столь непоколебимы в идее, что власть им нужна. Фактически большинство других оппозиционеров, так или иначе, находилось пусть даже ментально, но в каком-то торге с Кремлем: вот мы сейчас поборемся, повоюем за власть, а потом намекнем Кремлю, что мы на каких-то условиях договоримся.

Кремль все это понимал с самого начала, поэтому борьбы не вышло. В случае Навального это не так – он идет до конца и какой-то результат ему в этой борьбе гарантирован. Собственно, он уже есть, этот результат.

А.Осин― Первая часть нашей беседы подошла к концу – продолжим после новостей.

НОВОСТИ

А.Осин: 19―34 в Москве, Алексей Осин по-прежнему у микрофона, но слушаем мы политолога Станислава Белковского.

С.Белковский― В начале программы я был не только обезьяной, но и публицистом, а сейчас стал политологом.

А.Осин― Видимо, Вы так себя анонсировали.

С.Белковский― Нет, публицист.

А.Осин― Хотел вас спросить, будете ли вы в программе про политологов участвовать.

С.Белковский― Нет, поскольку а)я давно ушел из политологов и б) никогда политологом и не был.

А.Осин― А, вы написали, что на пенсии.

С.Белковский― Я политконсультант на пенсии, это разные вещи. Даже в этом качестве все-таки я не политолог.

А.Осин― Обязательно передам, чтобы такого больше не было. В философском плане хотелось бы порассуждать о ситуации, которая возникла в США. Америка нам продавала не только успешность, благополучность, «делай как я, будешь жить, как я», что все у нас справедливо, честно. Да, мы сильные, можем кому-то выкрутить руку, но это все на благо выкручиваемого и он нам потом за это спасибо скажет.

Сейчас возникли некоторые перебои в смыслах. Например, когда нам говорят, что существует 1 поправка о свободе слова, а свободу слова косвенно или впрямую запрещают, понятно, что не через государство, но если человеку не разрешают работать в некоем качестве, то это напоминает, что уже было в истории этой страны в 50-х годах и называлось «маккартизмом».

Я не могу понять – почему тех, кто зашёл в Капитолий, порушив двери, наведя там беспорядок, называют внутренними террористами, а тех, кто сжигал полицейские участки в штате Теннеси борцами за какие-то права. И то и другое государственные здания. Как совместить одно с другим, чтобы сохранить ту целостность философии?

С.Белковский― Совместить одно с другим достаточно сложно. В любом случае ясно, что всякий организм проходит через разные стадии развития, человек может болеть и много зависит от того, в какой физической форме он находится. Кстати, 2020 год с COVID еще раз показал, что главное не лечиться, а поддерживать в тонусе организм и уровень иммунитета.

Поэтому у Америки много проблем, в том числе и сегодня, связанных с кризисом, в первую очередь, ее истэблишмента, погрязшего в лицемерии. Собственно, сериал «Карточный домик» еще заранее нам все блестяще показал и показал многие из тех ситуаций, через которые США сегодня проходят.

Вопрос в том, насколько устойчива эта конструкция в целом, в том числе, в плане глобального лидерства. Я считаю, что все равно она достаточно устойчива, хотя соглашусь, что никакой разницы между захватчиками Капитолия с точки зрения их покушения на общественный порядок и участниками Black Lives Matter, нет. И Джордж Флойд, трижды судимый грабитель и наркоман с большим трудом может считаться великим гением человечества, я с вами полностью согласен.

И «Карточный домик», в том числе, показал нам всем, что действительно профессиональная политика превратилась в территорию тотальной лжи и одной из больших ошибок Трампа было его стремление все время говорить то, что он думает – неважно, правильно он говорил, или нет, умно или глупо – но он стремился сказать то, что он думает. И в этом смысле мне нравится пример с Бобом Вудвардом, которому он давал интервью для его книги и которму он честно сказал: да, я специально не замечал опасность COVID, потому что не хотел сеять панику.

Это высказывание было обращено против него – что президент лгал и не скрывал, что лгал. Хотя логика его абсолютно понятна – да, так и надо было делать, чтобы паники было меньше. Другое дело, что не стоило об этом говорить Вудварду – Трамп так и не стал профессиональным политиком, он не понял, что надо уметь хорошо лицемерить, он этому научился не вполне.

И конечно, это все кризисные явления. Которые приводят к формированию трехпартийной Америки. Еще недавно Америка была однопартийной на нашем веку, то есть, из двух фракций, демократической и республиканской. Сейчас это три реальные партии, противоречащие друг другу.

Но запас прочности все равно у этой системы огромен. И огромен по одной причине, в силу самой философии построения Америки как страны мечтателей, как страны, аккумулирующей огромный интеллектуальный капитал со всего мира. Потому что все равно основой основ остается человек с его мозгами, все остальное нанизывается на это.

А.Осин― Так вопрос, поедут теперь, или нет. Потому что ехали, в том числе, за справедливостью и возможностью, условно, если закон тебя не может защитить, берешь пистолет и защищаешь. А в случае с парой, которую стали привлекать к ответственности за то, что они вышли на крыльцо собственного дома с оружием и сказали: ребята, валите отсюда, — вот такая ситуация?

С.Белковский: 2020-й год выявил огромную управленческую слабость и глупость элит по всему миру

―

Да, ситуация очень непростая, безусловно, Америка больна, организм болен. Но он слишком силен, этот организм, чтобы просто так поддаться этой болезни. То есть, я не предвижу ни краха Америки, ни краха американоцентричного мира. И лучше, когда болеет сильный организм, чем когда болеет заведомо слабый.

Изоляция от этого мира все равно невозможна. Я согласен, что во всякой изоляции есть свои преимущества, в том числе Россия может заявить, что на нашей территории нет политкорректности, нет никакого БЛМ, а есть ценности прошлого. А ценности прошлого всегда хороши уже тем, что это ценности нашей молодости.

Я всегда говорил, что за анекдоты русскому народу надо дать Нобелевскую премию по литературе, потому что анекдоты очень часто описывают реальность гораздо глубже, а главное, более емко, чем большие философские трактаты. Вот анекдот про чукчу, которого спрашивают, когда было хорошо – при Сталине. Брежневе или Горбачёве. Он отвечает? При Сталине. – Почему? — Потому что чукча был молодой, его девушки любили.

Ответ универсален. И каких бы взглядов я формально ни придерживался, все равно для меня моя юность конца 80-х годов это замечательное время. И вы можете мне предъявить сто тысяч аргументов, почему конец 80-х время ужасное, и я с вами рационально соглашусь, но на уровне бессознательного – нет. Я все равно буду защищать конец 80-х, поскольку для меня это замечательное время моей юности.

И так всегда, и это относится ко всему человечеству, человечество ищет, как бы спрятаться от будущего. А от будущего спрятаться нельзя, и здесь я возлагаю надежды на глобальные тренды, которые сильнее и трендов российского развития, и трендов американского развития.

2020―й год — COVID сравнивали с Мировой войной, но он не был Мировой войной, согласитесь: не было тотальных разрушений, миллионных жертв, человечество больше запугало себя этим COVID, чем реально пострадало.

А.Осин― Ну да, так и есть. Хотя проблема серьезная.

С.Белковский― Проблемы много серьезнее, вызванные карантином и тем, что правящие элиты, как оказалось, не обладают никакими тайными знаниями и зачастую готовы влипнуть в очень простые управленческие кризисы в силу своей некомпетентности.

Вот наступил COVID, и выяснилось, что это нечто страшное и ужасное. Просто потому, что человечество стало слишком изнеженным – давно не было проблем, сопоставимых по масштабу. А в голодной Африке COVID не было, потому что там люди умирают от голода, как правило – там не до COVID.

А.Осин― Там, видимо, не считают больных.

С.Белковский― Не считают, не тестируют и там ничего не изменилось, человечество слишком зажралось, но и наказание за это было не самым большим.

Ведь всегда человечество влипало в страшные какие-то истории, будь то эпидемии или гигантские войны, когда человек считал себя самым умным, когда ему казалось, что…

А.Осин― Расслабился?

С.Белковский― Говорят, что тот, кто отрицает необходимость ношения перчаток и масок как будто ничего не знает про промышленную революцию. А все те, кто знал про промышленную революцию, устроили сначала Первую Мировую войну, потом вторую – это было замечательно?

Поэтому я считаю, что сейчас Господь Бог не случайно послал человечеству испытание в очень мягкой форме, чтобы напомнить о том, что нужно переходить от мести и ненависти как двигателя развития в любом месте, к умягчению сердец и примирению.

В этом смысле лидерство Америки все равно останется именно потому, что Америка слишком долго накапливала свой огромный интеллектуальный ресурс. А то, что там много проблем — конечно, там много проблем.

А.Осин― То есть, вы считаете, что интеллект в финальной стадии спасет страну?

С.Белковский― Когда взрослые, папа с мамой ругаются, дети счастливы и считают, что им не до них – можно нахулиганить. Но папа с мамой перестанут ругаться и игрушки, которые ты выкинул в окно на радостях нечаянной свободы, очень сложно будет доставать обратно.

А.Осин― Не игрушки, скорее, тетрадки и учебники, кашу манную.

С.Белковский― Не нужно бежать впереди паровоза, все равно надо решать общие проблемы.

А.Осин― А где же вся эта интеллектуальная мощь элиты, которая выдвигает порой такие абсурдные вещи — смотришь и удивляешься.

С.Белковский― Абсурдные вещи всегда выдвигают большие интеллектуалы, как мы знаем в истории — даже если взять антиутопии тоталитарные, то всегда вождь тоталитарной антиутопии это большой интеллектуал — хоть возьмем Оруэлла «1884».

А.Осин― Есть разница между тем, что он говорит и тем, что думает?

С.Белковский― Нет, разницы нет. Тоталитаризм всегда зиждется на абсолютной уверенности вождей тоталитаризма в собственной интеллектуальной непобедимости. Тоталитаризм всегда безрелигиозен или религиозен в том смысле, что есть какая-то каста людей, замкнутых непосредственно на Бога и имеющих с ним свои эксклюзивные отношения.

Я думаю, что человечество выходит из этого ступора. Да, в Америке было много чего, но в Америке был и запуск ракет «SpaceX» в несчастном 2020 году, и тот же Илон Маск переехал из Калифорнии в Техас с несколькими большими IT-гигантами, подчеркнув тем самым, что на олдскульных территориях имени Трампа тоже будет большое развитие, а не только там, где оно считалось единственно возможным в прежние десятилетия.

Поэтому Америку спасет ее разнообразие, ее цветущая сложность. А то, что не все хорошо и все не здорово – да, я с этим полностью согласен.

А.Осин― Вы с оптимизмом смотрите в будущее.

С.Белковский― С большим оптимизмом.

А.Осин― А самое ближайшее?

С.Белковский― Самое ближайшее в каком месте, и в какое время? Уточним параметры «ближайшего».

А.Осин― Это вам лучше знать, вы же хотели нам о чем-то поведать.

С.Белковский― О чем я вам хотел поведать? Я с большим оптимизмом смотрю в будущее. Потому что меня убедил в этом COVID, 2020-й год, — 2020-й год выявил огромную управленческую слабость и глупость элит по всему миру. На этом фоне Россия, кстати, смотрелась достаточно выигрышно, что никак, к сожалению, не компенсирует огромную некомпетентность и вырождение элит по многим другим вопросам во многих сферах.

Но ничего страшного с человечеством не случилось. Не случилось таких бедствий, которые были в эпоху мировых войн 20-го века. Это значит, что человечество получило шанс с минимальными потерями перейти к правильному осмыслению своего места в мире.

А правильное осмысление это что? – это все-таки возврат к идее единого Бога – вы будете смеяться. То есть, мы стоим на пороге большого религиозного возрождения. Естественно, это не будет возврат к старым архаичным религиозным формам и иерархическим церковным структурам — они скорее будут отмирать или локализоваться. Потому что всегда, когда есть какие-то глобальные процессы, они сопровождаются локальными процессами, отстоящими от этих глобальных — заповедники всегда будут оставаться. Но в этом смысле я большой оптимист.

А.Осин― Станислав Белковский был гостем «Особого мнения».

С.Белковский― Я забыл сказать, что…

А.Осин― А я вам намекал на это.

С.Белковский― Вы знаете, что вы сторонник Путина — во всяком случае, у вас такая репутация, хотя я не утверждаю, что это так, а я — агент ФСБ, и это действительно так. И поэтому не могу не поделиться, что для того, чтобы отвлечь общественное внимание от возвращения Навального в воскресенье, мы режиссером Михаилом Макеевым устраиваем премьеру спектакля «Бесы», в котором играю лично я одну из главных ролей.

Это будет в Боярских палатах Союза театральных деятелей в 9 вечера в это воскресенье, как раз, когда Навальный будет возвращаться во Внуково. Поэтому приходите к нам, во Внуково еще успеете.

А.Осин― Желаю вам успеха. Публицист Станислав Белковский был гостем нашего эфира. Счастливо.