Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 7 минут. В студии Татьяна Троянская, программа «Особое мнение». Я приветствую Григория Михнова-Вайтенко, архиепископа Апостольской православной церкви. Со всеми вас праздниками! Наступившими и грядущими, если вдруг вы их отмечаете.

Г. Михнов-Вайтенко― А чего же их не отмечать? Праздники, это такая вещь, которую точно надо отмечать.

Т. Троянская― Согласна! Тем более, что в наше время праздников не так уж и много. И поводов для радости тоже не очень много. Сегодня Головинский суд Москвы огласит приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову. Накануне научные сообщества Франции, Италии и Великобритании, США, Бразилии и многие ученые мира потребовали у организационного комитета Международного конгресса математиков занять активную позицию по этому дела. В противном случае они могут не приехать на следующий год на Международный конгресс математиков, который должен пройти в Петербурге. Ваш прогноз в связи с этой историей? Грозит ли реальный срок Азату Мифтахову?

Г. Михнов-Вайтенко― Судя по всему – да. Сейчас общая тенденция на закручивание гаек. Она и продолжается. Первая инстанция судов предварительно принимает максимально обвинительный приговор, редко бывают исключения. А реальные смягчения – уже потом, в результате сложных решений, которые принимаются в высоких кабинетах. Боюсь, что ему, как и многим другим, грозит реальный срок.

Т. Троянская― То есть вы думаете, что да, но есть последующие шансы…

Г. Михнов-Вайтенко― Шансы всегда есть. У нас в Петербурге часто происходит именно так, когда на первом этапе все плохо-плохо, а городской суд Петербурга потом принимает более гуманное решение.

Т. Троянская― Есть шанс, что гуманное решение будет принято? Может быть. Но потом, не сейчас?

Г. Михнов-Вайтенко― Да, к сожалению только потом! Не сейчас. Практика нескольких человек, и в первую очередь можно вспомнить Константина Котова, это и практика отсидеть от звонка до звонка. Суд приговорил по более чем сомнительным делам и в итоге система отдала людей только после того, как они полностью отбыли.

Т. Троянская― И угроза того, что к нам не приедут всемирно известные математики на международный конгресс, это никак на суд повлиять не может?

Г. Михнов-Вайтенко― Нет! На суд? Совершенно точно!

Т. Троянская― Я имею в виду на решение суда, которое, как мы можем только предполагать, зависит не от решения суда, а от какого-то другого решения. Естественно, как вариан.

Г. Михнов-Вайтенко― Повторюсь. Общая тенденция – на максимальную жесткость. Потом анализируют, что произошло и какая международная реакция и внутри страны, и если она есть… Вспомните того же Алексея Анатольевича Навального, его приговорили к сроку за «Кировлес», а через день почему-то поменяли приговор. Это взаимосвязанные вещи. Сначала приговорить, потом посмотреть, а потом, если надо, всегда можно сделать шаг назад.

Т. Троянская: 21―й год – это продолжение года 20-го? В нашей системе.

Г. Михнов-Вайтенко― Конечно. А как может быть по-другому? К сожалению, обнуления системы не происходит.

Т. Троянская― Но может быть общая беда, коронавирус, нас сплотила каким-то образом? Или нет?

Г. Михнов-Вайтенко― Может быть нас и сплотила, нас с вами. Сейчас об этом многие пишут, и это объективная реальность, идет серьезное расслоение. И не только в России, но и во всем мире. Люди группируются исходя из собственных представления о добре и зле, о том что правильно, а что не правильно. В данном случае такие вещи как национальные интересы, полумифические в современном информационном обществе, они отступают. И люди действительно сплачиваются значительно сильнее, но исходя из совершенно других принципов, а не тех, которые были популярны или возможны еще лет 25-30 назад.

Т. Троянская― А если мы ограничимся нашей страной? Здесь какое-то расслоение произошло? И какое неожиданное сближение произошло? Если это было.

Г. Михнов-Вайтенко― Оно не очень неожиданное. Сейчас идет серьезное расслоение по линии управляющий класс и общество.

Т. Троянская― Но это расслоение и было. И мне кажется всегда было.

Г. Михнов-Вайтенко― Совершенно верно! Но было оно не всегда. В какой-то период времени эта граница была более размыта, а сейчас она обозначилась явственно. И 20-й год способствовал тому, чтобы люди почувствовали разницу между собой и чиновниками. Я себя к чиновникам не отношу, и когда я говори «мы», то имею в виду людей, живущих в нашей стране.

Т. Троянская― Еще про сплочение. Сейчас продолжается вакцинация. В Петербурге она, к сожалению, идет не очень активно по разным причинам. И отношение к «Спутнику-Ви». Может мы с вами об этом говорили задолго до Нового года, что «Спутник» — не проверенная вакцина и доверять ей особо не стоит. Я помню как либерально настроенные журналисты говорили, что мол никогда! Но ближе к Новому году я стала замечать в ленте фейсбука, как оппозиционно настроенные журналисты идут и прививаются вакциной и призывают людей сделать то же самое. И оппозиция прививается, и позиция прививаются! Произошло же что-то! Поверили же в вакцину «Спутник-Ви»! А до этого говорили, что нет-нет, и что только «Пфайзер» и никакой отечественной вакцины! Или это просто страшно, и лишь бы чем, но привиться?

Г. Михнов-Вайтенко― Давайте начнем с начала, в принципе с того, что происходит в Петербурге с начала коронавируса, и в том числе и с прививками. Это – катастрофа! Это первое место, но не в хорошем смысле этого слова. Уровень заболевших и уровень смертности – чудовищный! Первый по стране. А уровень прививок – едва ли не последний. И это в том числе и результат «умелого» руководства. А прививки? Это психологически понятная вещь, когда устаешь ждать. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но прививаться идут те люди, которые не переболели.

Т. Троянская― Но есть много и тех, которые не знают, переболели они или нет. И мне кажется, что по логике надо сначала сдать тест на антитела, иначе прививка будет бесполезной. И получится, что человек с антителами, который пришел прививаться, он забрал чью-то вакцину.

Г. Михнов-Вайтенко― Ну и так далее! Вы правы. Любые стадные движения – не правильны. Я не большой поклонник государства (подчеркну, не страны, а государства) под названием Израиль. Оно мне кажется чересчур социалистическим. Но там уже почти 25% граждан привиты. И они собираются привить все 100% к концу марта. Вот это я понимаю, государство поработало! Государство заказало вакцину. Государство организовало прививочные пункты. Государство сказало: «Мы привьем всех!»

А у нас сейчас какая-то странная история происходит. Все время выделяются какие-то группы, про которые говорят, что их будут прививать в первую очередь. А потом происходят какие-то изменения и выясняется, что привиться может любой, кто просто дойдет, потому что никакой очереди на самом деле нет.

Т. Троянская― А вы разбирались с тем, как привиться в Петербурге?

Г. Михнов-Вайтенко― Нет, не разбирался. Мы переболели одними из первых и у меня нет оснований считать, что мне эта прививка срочно необходима. Возможно это и надо будет сделать, но позже.

Т. Троянская― Сейчас, если сослаться на Смольный, 13 тысяч 7 человек привито. 384 уже закончили цикл. В январе в Петербург поставят 88 тысяч до «Спутника Ви» и это очень мало. И говорить о 20% привитых? А причина в чем? Как вы сказали, в нашем руководстве?

Г. Михнов-Вайтенко― Думаю да. Возникает вопрос, на который нет ответа. Какие мощности? Сколько производится вакцины? Мы рапортуем, что начали прививочную кампанию, но у нас же две дозы! Значит, исходя из элементарной математики, нужно примерно триста миллионов доз, чтобы с гарантией привить всех! Правда есть порог, 60-70%. Видите, мы все стали эпидемиологами, очень большими специалистами! Но так или иначе нужно очень большое количество вакцины. Но пока не созданы запасы, то мы поторопились доложить, что прививочная кампания начата. При таких объемах ни на какую эпидемиологическую ситуацию прививки не повлияют. Вот что самое неприятное! Люди будут продолжать болеть. И мы с вами знаем, что и наши коллеги, и по «Эху Москвы в Петербурге», по эфирам, уходят из жизни. Насколько это неприятное заболевание, мы это представляем.

Т. Троянская― Резюмирую ваши ответы: активно прививаются все, потому что существуют страх и безысходность, так как другого нет, то хотя бы это!

Г. Михнов-Вайтенко― Да! Если человек в течение этого года не переболел, он устает ждать. Он находится в чудовищном нервном напряжении. А здесь возникает хоть какая-то иллюзия действия. «Что мог, я сделал». Если человек молод, и у него нет хронических заболеваний, наверное рисковать таким образом здоровьем можно. А если хронические заболевания есть, если человек не молод и входит в группу риска, то лучше стоит подождать, или хотя бы дополнительно проконсультироваться с врачами.

Т. Троянская― Тем не менее 3230 петербуржцев старше 60 лет привиты. И в целом, тяжелых реакций на вакцину нет!

Г. Михнов-Вайтенко― И слава богу!

Т. Троянская― Это тоже данные Смольного, но только сегодня нам сообщил Песков, пресс-секретарь президента, что Путин пока не привился. А почем президент не торопится? Может он ждет апреля? Когда «Спутник» пройдет все испытания?

Г. Михнов-Вайтенко― Не знаю! Я не очень понимаю, какая там логика в этой голове.

Т. Троянская― А будет ли пиаром для вакцины, когда привьется Владимир Путин? Для жителей России.

Г. Михнов-Вайтенко― Думаю, что не столько для жителей России, сколько для международных продаж.

Т. Троянская― Международны продажи сразу вырастут?

Г. Михнов-Вайтенко― Да, я уверен, что уже на сегодняшний день Путин популярнее за рубежом, чем в России.

Т. Троянская― Мы потеряли много очень близких нам людей. И конечно же вспомнили Льва Моисеевича Щеглова, который постоянно выступал у нас в «Особом мнении». Для нас это невосполнимая утрата. Не так давно прощались с Михаилом Рогачевым, одним из организаторов «Мемориала». Он тоже умер от коронавируса. Знали ли вы его? Может скажете о нем несколько слов!

Г. Михнов-Вайтенко― К сожалению, мы не общались близко. Я знал его только как коллегу, с которым виделся на общих мероприятиях. Но в любом случае, это очень большая потеря. И вообще потери этого года были знаковые. Если человек уходил из жизни не только из-за коноравируса, или коронавирус был фоновым заболеванием… Огромное количество людей в прошлом году ушло из жизни. Когда подводили итоги, то просто руки опускались! А Рогачев был человеком, который во многом определял лицо «Мемориала», и особенно в Республике Коми. Очень тяжелая, очень обидная потеря!

Т. Троянская― Свежие данные. Статистика на сегодня: 3304 новых случая заболеваний ковид-19 зафиксировали в Петербурге. Обследовали на наличие коронавируса еще 25340 человек. Статистика не повышается. Может это знак, что мы прошли пик? И третьей волны коронавируса не будет? Либо она будет, но не такая страшная как вторая и первая?

Г. Михнов-Вайтенко― Сейчас не столько важны волны коронавируса, потому что он уже здесь и живет своей жизнью, и будет продолжать жить, а важнее волны локдаунов, которые влияют на нашу с вами жизнь.

Т. Троянская― Но они же и зависят от коронавируса!

Г. Михнов-Вайтенко― Они зависят от статистики. От той статистики, которой мы с вами не доверяем. Не знаю как вы, а я неплохо знаю как люди сутками не могут добиться, чтобы к ним пришел врач, и как врач без осмотра выносит приговор, у кого коронавирус, а у кого – обычное созонное орви. Попейте кисленькое и посидите дома! При этом никакие тесты не производятся, а те, что производятся, готовы через неделю. Поэтому на эту статистику можно не обращать внимания. Это лишь тенденция.

Т. Троянская― Но тенденцию она все-таки показывает?

Г. Михнов-Вайтенко― Она показывает тенденцию настроения администрации.

Т. Троянская― Эта статистика вообще никакого отношения к реальности не имеет?

Г. Михнов-Вайтенко― Как любая статистика, как любые цифры имеют отношение к каким-то другим цифрам. И всегда при желании можно вывести некую зависимость. А какая она? Я не знаю. Судить не берусь.

Т. Троянская― А на что ориентироваться? Как понимать что происходит в городе? Только на то болеют ли наши родные и близкие? Если все болеют, то действительно, идет повышение!

Г. Михнов-Вайтенко― А это очень серьезный показатель. Сейчас эту функцию выполняют соцсети. В том числе и статистическую. Если мы вспомним, что было год назад, когда болели считанные единицы, и уж в Петербурге тем более. В первую волну я даже не помню заболевших. А сейчас – десятки людей! У меня большая лента в фейсбуке – и десятки людей! И в том числе и близкие друзья. Они оказываются в больнице, оказываются на карантине, и лечение ни на что особо не влияет. Вирус в организме сохраняется на протяжении двух-четырех недель. Кто-то – тяжелее, кто-то – легче. И это видно, это рядом. Не через пять рукопожатий, а в одном рукопожатии. Это просто близкие люди. И это говорит о том, что ситуация не веселая и радужная, как хочется Комитету здравоохранения.

Т. Троянская― Понятно, что хочется Комитету здравоохранения. Но вы считаете, что мы больше не будем уходить в локдаун? Той ошибки, которую совершила наша администрация, не будет?

Г. Михнов-Вайтенко― Я не уверен, что это была ошибка.

Т. Троянская― Все правильно?

Г. Михнов-Вайтенко― Скорее всего локдаун был бы нужен.

Т. Троянская― Я имею в виду, локдаун по-российски!

Г. Михнов-Вайтенко― И я имею в виду общероссийский! Люди по стране ездят, внутренние границы не закрыты, идет активное перемещение и распространение всего на свете. Но все эти локдауны должны быть сопряжены с дополнительными мерами: экономическими и медицинскими. Закрыть страну на локдаун, чтобы в течение трех недель сделать всем прививки? Это разумно. И оплатить этот период из резервных фондов. А закрыть, чтобы посмотреть что будет? Чтобы штрафы собрать, как в Москве/ этого никому не хочется!

Т. Троянская― ГригориЙ Михнов-Вайтенко, архиепископ Апостольской православной церкви в программе «Особое мнение». Мы продолжим после московских новостей И поговорим о ваших коллегах из Александро-Невской лавры.

НОВОСТИ

Т. Троянская― На фоне пандемии РПЦ обретает новый площади, или точнее, возвращает себе старые. Мы об этом достаточно говорили и до нового года. Сегодня на «Фонтанке» появилась статья «Отдай и не греши!» о том как Смольный и Лавра расселяют живых и неживых. И в частности об истории людей, которые живут на Октябрьской набережной. Журналисты «Фонтанки» поговорили с этими людьми и не каждый из них согласен переезжать. Ну, жители как бы и согласны, но они хотят условий не хуже, чем те, в которых они жили. И помимо городской собственности там есть и купленные квартиры, квартиры в собственности. Что вы думаете о действиях ваших коллег? Их же можно называть коллегами?

Г. Михнов-Вайтенко― Да можно называть как угодно! Желательно только в печку не ставить. Квартирный вопрос не только москвичей испортил, но и РПЦ. Увлечение приобретением недвижимости во благо не идет. Когда речь идет о зданиях церкви, предполагается, что там будет организован приход, куда будут приходить люди для молитвы. И это понятно, если есть церковное здание, то очень полезно, если рядом есть и здание воскресной школы, и книжного складика или библиотеки. Но чаще всего сложно сказать зачем церкви такое огромное количество площадей, и особенно в Санкт-Петербурге, не связанных с религиозной деятельностью. И скорее всего эту недвижимость предполагается использовать как-то еще.

Т. Троянская― А как еще ее можно использовать?

Г. Михнов-Вайтенко― Недвижимость может использоваться очень по-разному! Могут быть какие-то проекты, в том числе и со сдачей этой недвижимости в аренду, или какие-то общественные проекты. Есть масса направлений деятельности, которая в подобного рода площадях нуждается. Мы, к сожалению, об этом ничего не знаем, и поэтому как мы можем об этом судить? Может быть там будут сирые и убогие размещаться! На Октябрьской набережной.

Т. Троянская― Может быть там действительно будет устроено какое-то благородное дело!

Г. Михнов-Вайтенко― Я не хочу всех обвинять огульно и говорить гадости, но точно также я не готов и хвалить их, потому что у меня не хватает информации. Тут, кстати в Ютубе и в чате задавали два церковных вопроса. Про схиигуменя Сергия и про диакона Андрея Кураева.

Т. Троянская― А мы про них еще вспомним! Извините, но еще к вопросу о квартирах! Здесь одна жительница, я процитирую статью «Фонтанки»: «Я позвонила в епархию после получения письма в апреле (жители узнали в апреле о том, что их будут переселять – Т.Т.) и мне сказали: «Вы уж не обижайтесь! У церкви денег нет и быть не может. Дадут, что Богу не угодно». Это рассказала Наталья, добавив, что в самой церковной структуре сказать ей за счет каких церковных источников, на каких условиях и куда будут переселять, ей не смогли».

Г. Михнов-Вайтенко― В данном случае это действительно не вопрос церкви, а вопрос государства. Это же тот момент, когда идет возврат. Государство должно передавать «без обременения». А живущие там жители – это обременение. И если государство хочет передать, то оно соответственно должно освободить от всех, кто имеет право там находиться. А уж на каких условиях, об этом надо разговаривать с государством. Но для меня это не очень понятный вопрос, почему такое количество площадей, исторических в первую очередь, необходимо возвращать. Содержать их очень тяжело, очень дорого. В расчете на что? Что государстве в дальнейшем вернет, а потом будет финансировать…

Т. Троянская― Ну может быть не финансировать, а помогать?

Г. Михнов-Вайтенко― Да финансировать, финансировать! Я же знаю, как это организовано! Через Министерство культуры, через всякие управления капитального строительства и реставрации идет финансирование ежегодных ремонтов и так далее. А это большие деньги! И я подозреваю, что там интересы чисто экономические. И если мои подозрения не напрасны, то очень жаль. Не тем занимаемся.

Т. Троянская― Ну, будем наблюдать за ситуацией. И давайте про Сергия и про Кураева. Алена интересуется, что там с нашим…

Г. Михнов-Вайтенко― С кого начнем?

Т. Троянская― Давайте с Сергия! Он на мой взгляд более интересный персонаж.

Г. Михнов-Вайтенко― Это печальная история. Комитет свободы совести, Якунинский комитет, в котором я имею честь состоять, и я даже выступал с заявлением по этому поводу. К сожалению то, что происходит с бывшим клириком Екатеринбургской епархии…

Т. Троянская― Напомните, что с ним происходит! Не все в курсе.

Г. Михнов-Вайтенко― Он арестован на два месяца по обвинению в том, что он склонял людей к самоубийству. Используется фрагмент его проповеди, который был снят на видео, и где он задает вопросы разным людям «готов ли ты умереть за Россию». Этот вопрос не вызвал у следствия никаких подозрений, а то, что на видео находятся несовершеннолетние, это явилось основанием для того, чтобы он был задержан и в дальнейшем был помещен в следственный изолятор.

Т. Троянская― Вы считаете, что это несправедливо?

Г. Михнов-Вайтенко― Я считаю, что это надуманное обвинение и я подозреваю, что во многих монастырях, про какие то я знаю, а про какие-то могу подозревать, совершаются разные, и в том числе и противоправные действия, но ни одно из подобных, и в том числе то, что проверяли в течение долгого времени, потому что ходили разговоры, что в монастыре был детский приют и были неправовые действия в отношении детей, и насколько я понимаю, ни одно из этих заявлений подтверждения не нашло. И тогда придумали что-то другое. А в основе – серьезный конфликт, опять же связанный с недвижимостью. Сергий Романов этот монастырь восстанавливал, создавал и строил с самого начала, но по светскому закону и по уставу РПЦ вся эта недвижимость записана на Екатеринбургскую епархию. Она принадлежит епархии, а не монашеской общине.

И когда Сергия в соответствии с уставом РПЦ скажем по-светски «сняли с должности»… Если собственник снимает с должности директора предприятия, то это говорит о том, что сейчас придет новый директор и будет здесь всем рулить. А Сергий сказал, что он не уйдет, потому что он…

Т. Троянская― Но мы же видели фильм Ксении Собчак и выступления Сергия…

Г. Михнов-Вайтенко― Я не видел!

Т. Троянская― А разве у вас не возникает вопросов к Сергию? Может быть то, что вы сказали, это не доказательно, но то, что происходит в этом монастыре, оно вызывает вопросы!

Г. Михнов-Вайтенко― Но это другие вопросы! Они не имеют отношения к Уголовному кодексу. Они имеют отношение к тому, как выглядит религиозная политика в государстве. И вообще, она есть эта политика? Или ее нет? Каким образом происходит регистрация религиозный объединений? Каким образом происходит акцептация религиозных объединений? Как сами религиозные объединения несут ответственность? Довольно длительный период времени Сергий всех устраивал. Я имею в виду епарию.

Т. Троянская― Но та ахинея, извините за оценочное суждение, которую он несет… Это очень, очень странно!

Г. Михнов-Вайтенко― Если я правильно понимаю ваши слова, то вы сами понимаете, что это скорее проблема медицинского характера.

Т. Троянская― Возможно да! Суд решил извергнуть Андрея Кураева за хулу на церковь. Ваше мнение!

Г. Михнов-Вайтенко― Мне кажется, что отец Андрей Кураев очень долго добивался того, чтобы церковь его отторгла.

Т. Троянская― Зачем?

Г. Михнов-Вайтенко― Проверял церковь на слабину. Проверил. Отторгла. И дай бог ему здоровья, и дай бог ему сил не отчаяться, не расстроиться и продолжать свой путь уже просто верующего человека.

Т. Троянская― А зачем ему это нужно? Чтобы церковь его извергла из сана?

Г. Михнов-Вайтенко― Это проверка на слабо. Он, как умный человек, а он человек очень умный, он понимал, что та конфронтация, которая у него выстраивается в первую очередь с патриархом Кириллом, а во вторую очередь – с большим количеством разнообразных церковных иерархов, это конфликт на разрыв. Либо он, либо его позиция, либо молчаливая или не молчаливая позиция в том объединении, которое считает себя церковью. Они в одном флаконе существовать не могут. Это как вода и масло, не смешиваются. Их можно взболтать, и на какую-то секунду они становятся однородной жидкостью.

Т. Троянская― А вы здесь на стороне Андрея Кураева? Скорее.

Г. Михнов-Вайтенко― Скорее… С точки зрения симпатий в конкретной ситуации, я и на стороне Сергия, и на стороне Кураева.

Т. Троянская― Это особое мнение Григория Михнова-Вайтенко, архиепископа Апостольской православной церкви. Спасибо!