Н. Росебашвили― Это радиостанция «Эхо Москвы». Программа «Особое мнение». Мы приветствуем Сергея Алексашенко, экономиста с нами по скайпу. Добрый день.

С. Алексашенко― Нино, добрый день. Зрители, слушатели с наступившим годом, со всеми праздниками. Что называется хорошего настроения и всего хорошего в новом году.

Н. Росебашвили― Главный редактор требует, чтобы мы начинали эфир с острых вопросов. Но так как сегодня продолжается праздничная январская неделя, мы перед началом успели поговорить о надеждах. Давайте продолжим с места, на котором я вас прервала. Откуда у вас надежды, что что-то изменится в наступившем году, Сергей Владимирович?

С. Алексашенко― Нино, я немножко повторюсь, что не могу сказать, что у меня надежды, что я готов палец, шляпу съесть, голову дат на отсечение. На рельсы лечь и так далее. Мои ожидания, моя вера в то, что изменения должны произойти достаточно непредсказуемо и раньше, чем нам это кажется, они опираются на то, что существующая в России политическая система и экономическая, в первую очередь политическая, она дико неэффективная, дико нерациональная и по большому счету держится на воле и сознании одного человека. Соответственно это такая ничем не ограниченная монархия, у которой нет наследников и где главная задача окружающей первое лицо челяди состоит в том, чтобы ему понравиться, чтобы не вызвать гнева. И отсюда всевозможные, мы-то считаем, что это проколы, но на самом деле это абсолютно осознанные действия с тем, что ему поставляют «fake information». То есть недостоверную информацию. Я вообще не знаю, может ли такое быть. Но, в общем, поставляют ему ложь. Выдавая ее за достоверные факты или отчитываясь таким образом ударами американских беспилотников о работе российской авиации. И в таком случае система обречена рано или поздно совершить какую-то ошибку, которая для нее станет критической. Когда в ней нет никаких реальных скреп, когда нет внутренних сдержек и противовесов, когда нет каркаса, который устойчив к потрясениям. То такая политическая система она внешне выглядит очень значимо, сильно, действительно в состоянии подавлять своих оппонентов. Но по большому счету этот самый Колосс на глиняных ногах. Он вроде как большой, тяжелый. Но в какой-то момент может неожиданно для всех рухнуть. И этот момент, чем дольше эта система существует, тем быстрее наступает, наверное.

Н. Росебашвили― А когда вы говорите об ошибке, вы говорите о политической или экономической ошибке?

С. Алексашенко― Нино, в России экономическая ошибка – это ошибка политиков. То есть это одно и то же. В России, о чем ни начни говорить – это все политика, все политические моменты. Замораживание цен – это экономическое решение? Да, экономическое. Это экономическая ошибка? – да. Но по большому счету мы понимаем, что это решение будет приниматься не министром экономики, не министром финансов и даже не премьер-министром, не к рождеству будет вспомнен. А будет приниматься президентом. А значит решение политическое. Поэтому, конечно, ошибка будет политическая.

Н. Росебашвили― С одной стороны можно заморозить цены, а с другой стороны ввести огромное количество запретительных законов, которые осложняют жизнь во всех сферах и не только когда в магазин, например, заходишь, у тебя какие-то проблемы. Нельзя выйти в одиночный пикет, нельзя ничего написать в социальных сетях, что может кому-то показаться клеветой. Это все-таки вопрос политического характера. Разве нет?

С. Алексашенко― Нино, у нас с вами все-таки есть разница в возрасте. И все, что вы сказали, я все это дело видел. Когда ничего было нельзя. Когда не было вообще социальных сетей, когда нельзя было в газете публиковать ни про дядю из Главлита, и ты сдавал свою заметку в газету, две недели утверждали, не знаю на каком уровне. Естественно, что вопрос, что тебя пригласили на радио или в телевизор не стоял. Когда запрещено было все и вся. Запрещена была предпринимательская деятельность. За тунеядство сажали в тюрьму. Ну и так далее. Все это называлось Советским Союзом. Поэтому чем больше запретов, тем больше страна, система будет похожа на Советский Союз. А чем закончилось существование Советского Союза, мы все хорошо знаем. Поэтому это же известное сравнение, что когда в системе нарастает давление пара, то по реакции Путина и стандартная реакция многих диктаторов – это закручивание гаек. То есть попытаться вот этот котел закрутить еще больше, чтобы пар ниоткуда не вышел. Но в конечном итоге это приводит к тому, что неожиданно в какой-то момент котел разрывает от внутреннего давления. Поэтому запреты они не помогают сохранить систему. Они создают иллюзию того, что власть что-то делает, они создают у власти иллюзию победы, успехов. Но на самом деле это только ускоряет конец.

С.Алексашенко: В России экономическая ошибка – это ошибка политиков

Н. Росебашвили― Я думаю, что одна из главных надежд в наступившем новом 2021 у вас связана с массовой вакцинацией, которая в России, если верить словам министра Мурашко, уже достигла миллиона человек. Как идет вакцинация, например, в Штатах и успели ли вы привиться.

С. Алексашенко― Первое – я считаю, что верить министру Мурашко нельзя. Так же как, к сожалению, нельзя верить ни одному человеку от российского правительства, что бы они нам ни говорили про вакцинацию. Потому что у них цифры расходятся, данные не совпадают одни с другими. И мы помним, что в декабре Путин говорил, что мы до конца года произведем полмиллиона доз вакцин, 450 или 480 тысяч, ну какая-то такая величина. И очевидно, что этого недостаточно, чтобы привить миллион человек. Вот цифры не бьются и не сильно похоже, что в России привит миллион человек. Но я бы сказал так, что по большому счету пока вакцинация идет не очень быстро, практически во всех странах, где она началась. Быстрее всего она идет в Израиле. Там за первые чем две недели, по-моему, за 12 дней было привито 10% населения. Все остальные страны: Россия, Китай, Великобритания, Германия, страны Европы, где началась с нового года вакцинация – они все на уровне статистической погрешности в диапазоне 1% плюс-минус сколько-то. А в Китае последние данные – там по-моему, 4,5 миллиона. Но при одномиллиардном населении Китая это вообще ни о чем. Хотя в цифрах 4,5 миллиона, а в Израиле – 800 тысяч. Почти в 6 раз больше. А в попугаях в 6 раз больше. А как доля от населения – то получается вообще и не видно.

Н. Росебашвили― Израиль тоже вышел на пределы своих мощностей. Чтобы соблюдать такую скорость у них просто не хватает уже вакцин.

С. Алексашенко― Нино, все правильно. Но вакцины закупали все, США подписали контрактов, вакцин достаточно, чтобы привить все население три раза. То есть если все вакцины будут поставлены, то каждый житель Америки сможет получить по две прививки три раза. То есть под два миллиарда доз вакцин. Проблема состоит во многом, как организован этот процесс. И здесь помните, условно говоря, март-апрель — мы изучали, какие страны, как включают локдаун, при каких обстоятельствах, какие ограничительные меры. И соответственно когда с вами говорили, с вашими коллегами, то мы говорили, что хорошо бы, чтобы в России сделали то же самое. Посмотрите, как здесь. Мне кажется, что сейчас там опять не только российским властям нужно очень серьезно относиться к тому, как организовывается вакцинация. И пытаться найти хорошее в каждой стране. В Америке вакцинация идет, на мой взгляд, плохо. И идет очень медленно. И очень не эффективно. И с одной стороны меня это удивляет, казалось бы, вот должны были до нового года получить уже 30 миллионов доз, а привито меньше двух миллионов человек. Около двух. И очевидно, что возможности гораздо больше, по крайней мере, дефицита вакцин не существует. А дальше начинаешь что называется копаться в деталях. Как Израилю удалось обеспечить 10%. Конечно, везде практически существует запись. Везде есть приоритетные группы. Пожилые, медики, врачи, дома престарелых и так далее. В Израиле если в каком-то пункте прививок выясняется, что к концу дня люди не пришли и есть какое-то количество доз оставшихся и чтобы они не испортились, грубо говоря, человек выходит на улицу и кричит: кто хочет привиться вакциной – заходи! И соответственно получается так, что к концу дня ни одной не использованной вакцины не остается. В Америке этого нет. В Америке если ты привил того, кто не входит в приоритетные списки, на тебя может быть штраф миллион долларов. До миллиона долларов. Вот разница в подходах. И там бюрократия, и там бюрократия. Но в одном случае бюрократия принимает решения, исходя из интересов населения, а в другом – бюрократия принимает решения, исходя из того, типа не сделаешь – не ошибешься. И здесь и здесь надо смотреть. Смотрим дальше. Мы уже хорошо знаем, что практически все появившиеся вакцины требуют двух прививок. Есть надежда, что вакцина Джонсон-Джонсон когда и если она будет утверждена, там будет одна прививка. Соответственно вы делаете первую прививку, через 21 день нужно делать вторую. Что делают в Америке. В Америке получили миллион доз вакцин, провакцинировали 500 тысяч человек, с какой-то погрешностью 100 тысяч вакцин пропало, а оставшиеся 400 тысяч или 500 тысяч – их откладывают. И считается, что именно на эти вакцины через три недели придет человек, придут те же люди, которые будут провакцинированы. Которым сделают прививки. В Англии подход другой. Англия считает, о’кей, нам пришел миллион вакцин, вот давайте миллион человек сразу отвакцинируем. На то, чтобы люди пришли через три недели, у них была вакцина, мы начнем накапливать вакцины через 10 дней или через две недели. Рассчитывая на то, что поставки будут беспроблемные. Потому что если возникнет какая-то ситуация, то, в крайнем случае, самолетом привезем и доставим вакцину всем, кому нужно. Вот и это позволяет Англии сильно опережать Америку в процентах от населения. При одном и том же объеме вакцин. В Англии вакцинация идет гораздо быстрее, чем в Америке. Но во всех странах, про которые мы сейчас говорим и про ЕС пока говорить тяжело, там только в Германии 130 тысяч получили прививки, а про остальные страны минимальное количество. Тоже сбои. Но они начали только после нового года, статистики нет. И по Англии и по Израилю, и по Америке есть хорошая статистика. То есть вы можете посмотреть, что происходит в Оклахоме, в Индиане, в Айове и так далее. То есть никто не пытается скрыть информацию. В чем принципиальная разница с российскими властями — что они врут. Вот стоит Голиковой, Мурашко, Поповой и Мишустину назвать 4 разные цифры по одному и тому же вопросу, и вы понимаете, что верить никому нельзя. То есть просто нельзя. И после этого это и есть доверие к правительству, к вакцине. Доверие к тому, что они делают, доверие к перспективам. Но это такой длинный ответ, как идет вакцинация. А теперь короткий ответ на первую часть вопроса: есть ли надежды, связанные с вакциной. Если вакцинация будет идти с той скоростью, с которой она началась, давайте посчитаем, пусть хорошо, давайте поверим Мурашко, что за месяц привит миллион россиян. Миллион россиян это чуть больше полпроцента населения. Чтобы сформировался то, что называется стадный иммунитет нужно 75%. От 140 миллионов это получается 110 миллионов. Если мы будем в месяц по миллиону человек вакцинировать, то понадобится 110 месяцев. Это сколько лет?

Н. Росебашвили― Достаточно.

С. Алексашенко― Девять лет. После этого вопрос: с такими темпами вакцинации, вот поверил я Мурашко, даже не подвергая сомнению его цифру. Я очень хорошо понимаю, что с такими темпами вакцинации никаких надежд оптимистических, связанных с вакцинацией на 2021 год был не может. Потому что недостаточные такие темпы. А дальше, если бы у нас была мечта, у нас было бы демократическое государство, то оппозиция бы встала и сказала: так, ну-ка министры, объясните, в чем проблема. Вы говорили, что вакцина есть, вы ее утвердили. Почему мы не можем вакцинировать 10 миллионов человек за месяц. Почему мы должны только миллион. Скажите, пожалуйста, а вот вы в Венгрию, Венесуэлу, Аргентину…

С.Алексашенко: Чем больше запретов, тем больше страна, система будет похожа на Советский Союз

Н. Росебашвили― В Венгрию уже нет. Не срослось.

С. Алексашенко― В Антарктиду для пингвинов. Неважно, куда-то вы поставляете вакцину. Скажите, пожалуйста, это мы ее производим, это российские предприятия. А кто принял решение, что сначала мы поставляем вакцины на экспорт, а потом для своего населения. Ни одна страна так не делает. Если бы была оппозиция, то она бы сейчас Мурашко и Мишустина трясла бы в ГД, не переставая. Через каждые 15 минут выходил бы следующий и из них вытрясли бы все. Они врать точно бы перестали. Но, к сожалению, этого не происходит. Поэтому нам остается только обсуждать.

Н. Росебашвили― Единственное я могу такую цепочку предложить на обсуждение. В принципе запись доступна и нет такого, что люди ломятся, расталкивают друг друга в поликлиниках, чтобы подставить как можно скорее свое плечо. Для этой спасительной вакцины. В России, к сожалению, репутация «Спутника» не очень хорошая, скажем мягко. И пропаганда, которая могла бы, наверное, людей заинтересовать и убедить их в эффективности, скорее все силы тратит на то, чтобы сказать что-нибудь плохое про зарубежную вакцину. Здесь сначала поставим точку. Но с другой стороны, например, всячески пытаются стимулировать людей. Тех же пенсионеров. Обещают им заблокировать социальные карты, чтобы они наконец смогли уже выходить из дома. И нормально передвигаться. И не тратить лишние деньги на транспорт. В Штатах, например, как убеждают людей в необходимости вакцинации? Есть ли какая-то кампания, через СМИ или может через другие каналы.

С. Алексашенко― В отличие от России в США нет государственной пропаганды, нет государственного телевидения, нет государственного радио. Нет государственных интернет-каналов. Поэтому такой кампании пропаганды в российском смысле слова, конечно, нет. Тем не менее, есть большое количество экспертов, специалистов, которые постоянно высказываются на эту тему, говоря о том, что это необходимо делать, что это нужно делать. Пример, то, что Байден пошел и перед камерами сделал себе прививку. Это пропаганда?

Н. Росебашвили― В каком-то смысле – да.

С. Алексашенко― В каком-то смысле – да. Но что называется личным примером. А когда Владимир Путин сидит в бункере и сначала говорит, что вы знаете, вакцина не утверждена для моего возраста, а потом ,когда утвердили для его возраста, Песков сказал: знаете, Владимир Владимирович еще думает, нужно или нет прививаться. А чего должен думать российский россиянин? Российский пенсионер, извините. Ну вот президент не хочет колоться этой вакциной. То есть значит с ней что-то действительно не так. Самая хорошая пропаганда для «Спутника» — Путину пойти лично и уколоться. И вот перед экраном и каждые 15 минут по телевизору в течение месяца показывать, что Путин лично провакцинировался. И каждый день говорить: а вот у Путина температура повысилась 37,2. Владимир Владимирович, как вы себя чувствуете? «Знаете, здесь чего-то ломит, рука немножко побаливает. Голова не очень свежая». «Владимир Владимирович, а на третий день как?» «Ой, слушайте, замечательно, никаких последствий». Это пропаганда? Да, пропаганда. Но это самая лучшая пропаганда, которая может быть. Потому что все остальное – этот от лукавого. В таких вещах, когда речь идет о своем собственном здоровье, о том, доверять российским врачам или не доверять, российской вакцине или не доверять – лучше, чем личный пример то самое сарафанное радио, вы ничего не придумаете. Поэтому если бы российские власти хотели, чтобы вакцинация была успешной – они просто что называется всех чиновников, всех министров выстраивали бы в очередь… До фига государственных служащих, один миллион человек. Ну вот всех их просто выстраивать, чтобы во всех городах видели, что вот стоят у нас чиновники на вакцинацию. Они все хотят. Они не дураки, если они все вакцинируются, значит, они чего-то хорошее про эту вакцину знают. Было бы желание. У меня ощущение, что перед российской пропагандой никто не ставил задачи добиться того, чтобы население шло и записывалось на вакцинацию.

Н. Росебашвили― Дональд Трамп он не прививался или он сейчас занят битвой за голоса и за сенат.

С. Алексашенко― Нино, Трамп переболел. Он еще до выборов, по-моему, недели за 2-3 до выборов.

Н. Росебашвили― Но ученые наоборот говорят, что ничего страшного, даже переболевшему человеку сделать себе еще раз.

С.Алексашенко: Нельзя верить ни одному человеку от российского правительства, что бы они нам ни говорили про вакцинацию

С. Алексашенко― А зачем?

Н. Росебашвили― На всякий случай.

С. Алексашенко― Нет, слушайте, пока я такого не слышал, честно говоря. То есть никаких рекомендаций, что переболевшие люди должны делать себе вакцину, я пока такого не встречал. Поэтому, наверное, ничего страшного не будет, но смысла в этом нет. Поэтому, конечно, Трамп не собирается вакцинироваться. Так же как Михаил Мишустин, обратите внимание, что я не предложил Мишустину пойти и привиться. Потому что он уже переболел. Ну чего ему прививаться. Вроде как у него все в порядке должно быть. По крайней мере в этой модификации вируса. Если к нам придет, наверняка уже пришел, по России потихонечку бродит вот эта английская модификация или ЮАРовского вируса. Который распространяется быстрее. Количество зараженных пока очень маленькое. Его не видно. Но посмотрите на статистику, какой выстрел произошел в Великобритании. Очевидно, что закрыли границы в Великобританию гораздо позже, чем произошел этот выстрел. Поэтому я думаю, что новая модификация вируса придет. И пока говорят, что существующие вакцины против этой модификации вируса работают. Но не исключено, что, возвращаясь к разговору, оптимистические надежды, пессимистические на этот год – в принципе коронавирус может мутировать, например, как вирус гриппа. И через год-полтора трансформироваться и стать таким, что ни одна действующая вакцина против него не будет работать. И тогда все по новой. Опять нужно создавать новую вакцину, опять проходить 10 месяцев испытаний и утверждений. Поэтому пока при нынешнем вирусе Дональду Трампу, Михаилу Мишустину, а также Борису Джонсону прививаться не надо.

Н. Росебашвили― То есть Трамп сейчас может…

С. Алексашенко― Обратите внимание, много лидеров уже переболело.

Н. Росебашвили― Значит, вакцин будет больше свободных. То есть Трамп сейчас может позволить полностью сконцентрироваться на битве голосов за сенат и пытаться как-то республиканцев протащить.

С. Алексашенко― Трамп полностью сконцентрирован на политической борьбе, но только он не борется за места в сенате, на выборах в штате Джорджия, которые проходят сегодня. Дональд Трамп абсолютно полностью сконцентрирован на попытке остановить победу Джо Байдена. Завтра решающий последний этап такой длинной избирательной гонки в США. Завтра обе палаты американского конгресса в час дня по Вашингтону соберутся на совместное заседание и должны будут утвердить протоколы голосований выборщиков по штатам. И соответственно подсчитать голоса. Это такая официальная последняя процедура. После которой официальным победителем, помните, Путин говорил или Песков, что когда будут объявлено официально результаты выборов, вот официальные результаты выборов будут объявлены завтра. Представляете, в Америке 3 ноября проголосовали, только 6 января – два месяца требуется, чтобы подвести результаты.

С.Алексашенко: Энергия Трампа идет на то, чтобы каким-то образом не утвердить результаты выборов в ключевых штатах

Н. Росебашвили― Двухкомпонентные выборы какие-то.

С. Алексашенко― Но и, собственно говоря, все надежды Дональда Трампа то, на что уходит вся его энергия, человек категорически не согласен принять решение или согласиться с тем, что он проиграл выборы. Притом, что все, что называется стоящие по бокам говорят: ну слушай, уже всё. Уже вообще нет ничего. Ну соответственно завтра будет предпринята попытка не то чтобы сорвать, а добиться, пока все говорят, что будет процедурная отсрочка. Там же механизм устроен следующим образом. Что объявляется, условно говоря, штат Индиана. Результаты голосования коллегии выборщиков. Победил такой-то. Если один сенатор от штата Индиана или один член палаты представителей от штата говорят, что они с этим не согласны. Вот достаточно двух голосов: одного — из сената, одного – из палаты представителей. То после этого палаты расходятся на отдельные заседания. И начинают голосовать по этим штатам. Вот такой перерыв может часа на два продлиться. И соответственно на сегодня на стороне Трампа 13 сенаторов. То есть по 13 штатам может быть такая процедура. Но это означает, что с какой-то очень высокой степенью вероятности соответственно завтра 6 января процедура утверждения победителя выборов может не закончиться. А перейти на 7 января.

Н. Росебашвили― Так себе отсрочка, честно говоря.

С. Алексашенко― Но знаете, надежда умирает последней. Мне кажется, на что идет энергия Трампа — на то, чтобы каким-то образом не утвердить результаты выборов в ключевых штатах. А вдруг. А вот вдруг оно случится. И вдруг палата представителей, вдруг сенат встанут на мою сторону, проголосуют, поддержат. Вот бьется за это. То, как сложатся выборы в сенат в штате Джорджия мне кажется его уже не сильно волнует. Потому что по большому счету он внес большой раскол в позицию республиканцев, когда в начале декабря утвердили закон о новых компенсационных выплатах по 600 долларов. А Трамп сказал, что я буду ветировать, потому что считаю, что нужно не 600, а 2 тысячи. И вот здесь он что называется, подорвал позиции республиканцев. Которые традиционно стояли на позициях бюджетного консерватизма. Дал право на удар демократам, которые воспользовались и приняли соответствующий законопроект в палате представителей. Ну и теперь сенат, лидером сената является представитель республиканской партии, они не стали голосовать по тому вопросу. И на республиканцах вся ответственность и пока последние результаты опросов, что демократы выходят вперед.

Н. Росебашвили― Прервемся на новости в программе «Особое мнение».

НОВОСТИ

Н. Росебашвили― Продолжается программа «Особое мнение». И те, кто смотрят нашу трансляцию, могли услышать, что мы собираемся обсуждать и пенсии, и деньги, которые наконец-то появятся для лечения детей с орфанными заболеваниями. Давайте начнем с того пресловутого повышения налога до 15%. Наконец эти 60 млрд. которые вы высчитывал в одном из предыдущих эфиров появятся. В целом можно поставить точку в этой истории. В России стало на одну проблему меньше?

С. Алексашенко― Нино, можно поставить точку. Можно поставить многоточие, вопросительный знак. Некоторые хотят поставить восклицательный знак. И здесь я не помню, на прошлой неделе, позапрошлой ваш главный редактор обсуждал эту проблему. И там Григорий Юдин высказывался.

Н. Росебашвили― В пятницу.

С.Алексашенко: Не было задачи ввести прогрессивное налогообложение. Была бюрократическая задача собрать 60 млрд. руб.

С. Алексашенко― Да. И я хотел бы вернуться к этой теме. Что называется внести свою маленькую лепту в эту дискуссию. И разделить вопрос на несколько частей. И соответственно первый вопрос, решили проблему орфанных болезней, создали фонд, в котором соберется 60 млрд. В конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов сообщил, что по итогам 2020 года федеральный бюджет не потратил один триллион рублей. Повторяю: один триллион рублей. Это почти 17 раз такой фонд, который планируют создать на лечение орфанных болезней. Обращаю внимание, что вот этот фонд начнет, будет создан, скорее всего, уже в 2022 году. Потому что подоходный налог по ставке 15% будет взиматься с доходов свыше 5 миллионов. А это соответственно накопленным итогом, короче говоря, многие будут заполнять декларации, вот этих денег в том механизме, который прописан в законе не будет до конца 2021 года. В то время как у Минфина денег извините, выше крыши. И этот фонд то, что не создан – это преступление. Политическое преступление российских властей. Путина, Силуанова, Мишустина, Медведева, Голиковой. Вот всех тех людей, которые, имея такие огромные деньги, гордясь тем, что мы не потратили целый триллион рублей, а перенесли, спасли его, сберегли, заложили в кубышку. Говорить о том, что мы повысили налог и из-за этого такое великое социальное решение. Вот если бы не повысили, знаете, вообще бы страна умерла, потому что деньги просто взять неоткуда. Денег нет. И дети, вы держитесь. Это первая часть. Соответственно это все вранье про то, что без этого налога нельзя было решить эту проблему. Эту проблему нельзя было решить, потому что российская бюрократия она не хотела решать эту проблему. До какого-то времени. Только общественное давление заставило обратить внимание на эту проблему, на спасение детей. Вторая часть дискуссии связана с прогрессивным или не прогрессивным налогом. И здесь надо сразу сказать, что повышение ставки, введение второй ставки подоходного налога на людей с доходами выше 5 миллионов рублей в год – это вообще не сильно большая прогрессия. И здесь моя позиция, о которой я говорил в одном из видеоблогов, состоит в том, что не нужно путать прогрессивную шкалу и прогрессивное налогообложение. Даже при ставке 13%, при единой ставке 15-17-19% даже при ставке 25% единой для всех, можно сделать прогрессивную шкалу. Для этого нужно изменить налогонеоблагаемый минимум. Например, сказать, что люди с доходами меньше прожиточного минимума до 11 тысяч рублей с копейками, вот они вообще не платят подоходный налог. Это сразу треть российских налогоплательщиков вывело бы процентов 30 наверное, из зоны плательщиков налога. И тогда вот эта ставка применялась 13-15-17-19 и так далее процентов на доходы свыше этих 11 тысяч рублей. И вот тогда образовалась бы прогрессия. В принципе для этого шкалу менять было совсем необязательно. Можно было изменить для всех. То, что было сделано – честно говоря, такая бюрократическая глупость. Как Путин сказал Силуанову: Силуанов, нужно решить проблему орфанных болезней. Сколько стоит? 60 млрд. Силуанов, повысь налог, я тебе разрешаю так, чтобы собрать 60 млрд. рублей в год. Владимир Владимирович, а любой налог можно повысить? — Любой. Силуанов пришел в Минфин: ребят, мы можем повысить какой-то налог, чтобы собрать 60 млрд. Давайте посчитаем. Посчитали. Получилось, что проще всего с подоходным налогом. Вот и всё. Поэтому не было никакой задачи введения прогрессивного налогообложения. Просто была бюрократическая задача собрать 60 млрд. рублей, которые в Минфине давным-давно лежали, лежат каждый год и без проблемы могли быть использованы и в 20-м, 19-м, 18-м и так далее годах. То есть ничего для этого делать было не надо, кроме того, как Силуанову ручкой подписать приказ.

Н. Росебашвили― Раз вы сами вспомнили про эфир с философом Григорием Юдиным, он же там скорее говорил о социальной справедливости. Если возвращаться к дискуссии о введении не плоской шкалы налога, а подоходной шкалы.

С. Алексашенко― Прогрессивной.

Н. Росебашвили― Да, прощу прощения. Чтобы как-то больше было справедливости, больше были люди со сверхдоходами включены в жизнь страны и были более ответственны за будущее сограждан. Что вы можете сказать в эту тему? В дополнение или может быть вы хотите поспорить с Григорием Юдиным.

С. Алексашенко― Нино, Григорий Юдин в своем разговоре, в программе «Особое мнение» изложил позицию, что в стране не должно быть богатых. И давайте бороться с тем, чтобы у богатых было меньше богатства. При этом абсолютно непонятно, как будут решаться проблемы бедности. Знаете, одни пытаются проблему решить, чтобы не было в стране бедных. А другие пытаются решить проблему, чтобы в стране не было богатых. Вот Григорий Юдин, к сожалению, стал предлагать решение проблемы — как сделать так, чтобы в стране богатых было поменьше. А для этого решение только одно – нужно у них побольше отобрать. А вот что будет происходить с бедными, Григорий Юдин почему-то обсуждать не стал. Мне кажется, что для начала нужно обсуждать проблему, что делать с бедными. И, исходя из этой проблемы, а потом отбирать ли деньги у богатых, через подоходный налог, через прогрессивную шкалу. Плоскую шкалу, с необлагаемым минимумом. В моем понимании установить ставку единую 17 или 19% и необлагаемый минимум 11 тысяч рублей в месяц – гораздо более эффективная мера для решения проблемы бедности. Чем оставить 13, а для тех, кто получает больше 5 миллионов – там 25. Нужно же понимать, что первая задача – решение проблемы бедности. Поднять доходы тем, кто живет бедно. А потом надо вспомнить, что на самом деле тот самый Владимир Путин, который собирается подписать указ о создании фонда, ведь именно он же предложил ввести еще одно исключение для богатых людей – чтобы они не платили налогов много. Помните для тех, у кого есть…

Н. Росебашвили― Сверхдоходы.

С. Алексашенко― Что те, кто держит свои активы за границей и вот если вы даже владение акции своей компании «Рога и копыта» или макароносверлильный комбинат или пельменелитейный завод держите на Кипре и у вас дивиденды идут на Кипр, то вот эти доходы, если они превышают сколько там, 40 что ли миллионов рублей в год.

Н. Росебашвили― Мы никогда этих денег в руках не держали.

С. Алексашенко― Короче говоря, вам нужно заплатить 5 миллионов рублей в год, а дальше получай хоть сто миллиардов. Никого не волнует. То есть на самом деле Путин уже освободил богатых и сверхбогатых и просто богатых людей от каких-либо налогов. Он им сказал: ребята, для вас вводится система откупа. Пять миллионов рублей в год и свободен. Поэтому никакой задачи такой социальной справедливости через более высокое обложение подоходными налогами богатых людей у Путина не стоит. Поэтому я не знаю, Григорий Юдин что, называется, дует в дуду коммунистической партии, кто у нас еще «отобрать и поделить» выступает. Но точно совершенно Владимир Путин в его советах как-то не нуждается. У него другая точка зрения, потому что среди его друзей, личных друзей, друзей детства, там много миллиардеров и они точно совершенно не хотят повышения подоходного налога.

С.Алексашенко: Самая хорошая пропаганда для «Спутника» — Путину пойти лично и уколоться

Н. Росебашвили― Возвращаясь к вопросу о борьбе с бедностью в России, мы все обсуждаем и никак не решается эта проблема. Про социальный контракт, с 2021 года как раз нуждающиеся семьи получили возможность использовать средства социального контракта на развитие уже личного подсобного хозяйства. Или получить новое образование. Или открыть ИП. Это действенная мера? Как вы оцениваете?

С. Алексашенко― Нино, само по себе изложение этой темы нормальное. Хорошо, когда люди с низкими доходами, в России медианный доход – половина населения получает меньше 25 тысяч рублей на человека в месяц. Что точно совершенно нельзя называть высоким доходом. Вопрос в том, а сколько они получают. Вот если вам на создание ИП дают тысячу рублей — ну наверное это вообще бессмысленно. Если вам на создание ИП дают миллион – то вроде как хорошо, вопрос только в том, где Мишустин столько денег возьмет. Вот получается, проблема состоит в том, что про этот социальный контракт ни вы, ни я не слышали. Как-то разработали, утвердили, что с 21-го года он заработает. Но, видимо, он будет работать так же, как и многие программы бюджетной поддержки, которые разрабатывает министр финансов Силуанов. Которые формально есть, которыми фактически воспользоваться нельзя. И та же самая помощь компаниям и малым предприятиям по коду ОКВЭД, когда только 5% заявителей могли получить помощь, потому что у них какие-то бюрократические тонкости, они какие-то коды неправильно поставленные 5 или 10 лет назад поменяли местами. Они в другой последовательности стоят. Вот если бы стояли в той последовательности, вот было бы все хорошо. А если в другой — то денег не дают. Поэтому мне кажется, что социальный контракт, я не очень сильно верю, что он даст какие-то значимые результаты. Но зато правительство будет говорить, что вот мы так поддерживаем бедных.

Н. Росебашвили― Есть еще одна хорошая новость. Буквально окрасила мой компьютер в красный цвет. Потому что «молнии» приходят каждые две минуты. Про индексацию пенсий выше уровня инфляции. 32 миллиона человек теперь будут получать проиндексированную пенсию. 6,3%. Это тоже превышает уровень инфляции. Об этом отчитался глава Минтруда Антон Котяков. И казалось бы, такие красивые цифры. Средний размер пенсии по старости будет увеличен на 1039 рублей и с учетом индексации составит 17 тысяч 541 рубль. Честно говоря, мне сложно подобрать вопрос, чтобы вы как-то прокомментировали. Может быть, я чего-то не вижу. Может тут что-то глобальное происходит. А я не могу за это схватиться.

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С. Алексашенко― Нино, на самом деле ничего глобального не происходит. Потому что в России есть норма закона, который утверждает, что пенсии должны индексироваться по инфляции. И кажется, в Конституции было написано, что даже выше инфляции. Инфляция в прошлом году составила примерно 4,2%, 4,1, точно, по-моему, никто не посчитал. Поэтому выполнили требование закона. И с одной стороны действительно сказать, что особых новостей каких-то нет. Но для меня интересно другое. Проиндексирована пенсия по этому закону 32 миллионам пенсионеров. А в России пенсионеров насколько я понимаю, то ли 41, то ли 42 миллиона. Может 44 даже. Вопрос: а с остальными чего будет? То есть три четверти пенсионеров, хорошо, ребята, норма закона выполнена. А что будет с остальными пенсионерами? Им как? Им не проиндексируют пенсии или в эти остальные входят пенсионеры министры бывшие, депутаты, полицейские, военные. У них пенсии будут проиндексированы на 25, например, процентов. На самом деле политически вопрос состоит в этом. Ребята, а с остальными что? Может быть, вы нам расскажете про остальных пенсионеров. Или они у вас пенсионерами не считаются. К сожалению, мы не можем с вами спросить Антона Котякова. Ну, может кто-то из журналистов его спросит.

Н. Росебашвили― Может быть, кто-нибудь из них даже слушает наш эфир и задаст соответствующий вопрос. Возвращаясь к «молниям». Про добычу и компромисс, который достигли РФ и Саудовская Аравия, в феврале добыча будет постепенно повышаться. Согласно источникам объявлен небольшой перерыв на этой встрече. И биржи уже отреагировали, обновив максимум на новостях о компромиссе между РФ и саудитами по добыче нефти. Тут тоже происходит ли что-то глобальное или в целом тренд, который мы наблюдали и в предыдущие годы. За 2020 год было много интересного.

С. Алексашенко― Нино, ничего особо удивительного или неожиданного не происходит. Все неожиданное произошло в декабре, когда была такая же встреча ОПЕК и России. По летнему соглашению с 1 января добыча нефти должна была увеличиться на 2 миллиона баррелей. Но страны участники соглашения поняли, что мировая экономика если получит 2 миллиона баррелей, то будет перехлест, и цены могут упасть, и договорились увеличить в январе с 1 января на 500 тысяч, а в начале января встретиться и обсудить, что будет с февраля. В начале февраля и обсудить, что будет с марта. И поэтому в принципе мне кажется, что все ожидали, что будет принято решение о дальнейшем увеличении добычи небольшое. 300-500 тысяч баррелей. На самом деле не очень принципиально. Ну а поскольку для России нефть это наше все и благополучие многих и семей, и министров, и бизнесменов, и олигархов зависит от цены на нефть, то, в общем, ничего удивительного в том, что как только появилась новость о том, что Россия и ОПЕК о чем-то договорились – биржи пошли наверх. Все правильно.

Н. Росебашвили― Тут как раз на бирже были какие-то взлеты непонятные и падения обратно и рубль отыгрывал и валюты. Ваш прогноз доллар-рубль в оставшиеся 20 секунд.

С. Алексашенко― Нино, на самом деле не очень просто. Потому что с одной стороны доллар ослабляется ко всем валютам, и если посмотреть на график на последние полгода, доллар слабеет к евро, к фунту, к валютам развивающихся стран. С другой стороны российский рубль очень подвластен разговорам о новых санкциях, о новых ограничениях, новых наказаниях. И поэтому в принципе рубль должен был бы укрепляться вместе со всеми остальными валютами. Тем более что нефть дорожает. Но если сейчас придет Байден, 21-го января введет санкции против России, или Трамп, уходя, введет санкции 19 января, то рубль ослабнет. Я не в состоянии предсказать ни того, ни другого.

Н. Росебашвили― Про Байдена подробнее будет в нашем эфире в 20 часов в программе «В круге Света». В 19 часов – писатель Дмитрий Быков. Спасибо огромное говорим сегодняшнему гостю. Это был Сергей Алексашенко. Спасибо и всего доброго.