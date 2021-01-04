С. Крючков― Добрый день, дорогие друзья. Добрый вечер. Добрый новогодний, постновогодний вечер. Мы ждем в этой студии политолога Сергея Маркова. На постновогодней лыжной прогулке спешит на всех парах к тому, чтобы объясниться со своей аудиторией, высказать позицию по наиболее актуальным темам сегодняшнего дня, дней предыдущих и, видимо, для того чтобы обрисовать нам перспективу политологических изысканий, прогнозов на год наступивший. Но, прежде чем он подключится к эфиру, наверное, стоит поговорить о том, как вы провели этот новый год. И вселяет ли в вас как минимум уверенность те цифры, которые поступают к нам по числу зараженных. Сегодня какая-то позитивная нотка – 24 тысячи случаев заражения по сравнению с днем предыдущим – это гораздо меньше. Я смотрю, Сергей Александрович уже с нами на связи. Мы будем потихонечку этот эфир начинать. А вы делитесь своими соображениями по поводу тенденции, по поводу вектора коронавирусного в чате Ютуба. На наши средства связи. Сергей Александрович, добрый вечер.

С. Марков― Добрый вечер. Прямо с дороги бегом, честно говоря, хотел ехать на горные лыжи, но с полдороги вернулся назад. Увидев снегопад и такие огромные пробки.

С. Крючков― Прекрасно же, новогоднее предрождественское настроение. Несмотря ни на что. Знаете, с чем хотел начать. Лондонский суд сегодня отказался экстрадировать основателя «Викиликс» Джулиана Ассанжа в Штаты. И интересна мотивация. Мотивация судьи Вестминстерского магистратского суда: страдает аутизмом, клинической депрессией, а также склонен к суициду. На ваш взгляд, чем действительно суд руководствовался в данном случае. Руководствовался ли британский суд какого-то рода политическими мотивами быть может и убеждает ли вас такое обоснование тяжелым психологическим состоянием Ассанжа.

С. Марков― Там конечно вопрос в другом. Хорошо известно, что роль Джулиана Ассанжа в том, что он является фронтменом широких групп гражданского общества мирового, которые пытаются бросить вызов тем, кто претендует на диктатуру в современном мире. А это некая совокупность спецслужб англосаксонского мира. Прежде всего, американских спецслужб и связанным с ними руководством глобальных корпораций. И вот в данном случае речь идет об этих спецслужбах. И он не единственный бросил вызов. За Ассанжем стоят миллионы, десятки миллионы людей в странах США, ЕС, которым не нравится, что спецслужбы США, Великобритании вышли из-под демократического контроля, массово нарушают права человека. В том числе являются участниками военных преступлений. Наиболее очевидно последние годы сотрудничество с Джабхат ан-Нусрой (запрещенная в РФ террористическая организация). Террористической организацией. И с бандеровскими неофашистами в Украине. И их решающей роли в установлении тяжелой репрессивной марионеточной диктатуры в Украине. И очень многим это не нравится. Но пока там сосредоточилось в основном на те соучастия в преступления, которые они делали в Ираке, когда вторглись туда, тоже совершенно по ложному придуманному предлогу. Якобы у Саддама Хусейна было оружие массового поражения. И вот миллионы и десятки миллионов тоже и министерство массовой информации пытаются воздействовать, они, между прочим, и сыграли, часть из этого сыграла свою роль и в ситуации с брекзитом, которую сейчас в Великобритании реализуют. Отчасти они не голосовали. Это другие тоже люди, но тоже такие скептически относящиеся к нынешним властителям мира. Один из главных, между прочим, кто участвует в этом бунте против властителей мира – Че Гевара современности. Это, конечно, Владимир Владимирович Путин – президент России. Именно за это его любят и уважают во всем мире. То, что он не побоялся бросить вызов этим безвестным властителям, этому глубинному государству США. В лице прежде всего спецслужб США и Великобритании. Вот в чем смысл, суть. Они смогли его, арестовали его в Швеции, потом выдали Британии. Это им удалось сделать. Я напомню вам, на основании чего Ассанжа арестовали в Швеции. На основании того, что он изнасиловал девушку. Девушка эта много раз с ним спала, познакомились они таким образом, что Ассанж, когда выступал, она… американских спецслужб, она приходила к нему на первые ряды по блату, давали ей места на первые ряда. В красном мини-платье с огромными разрезами и все время перед ним мелькала. То есть соблазняла его. На самом деле его не его надо арестовывать, а ее за то, что она его соблазняла.

С. Крючков― Может дело молодое, никого не надо арестовывать.

С. Марков― Это заявление. Дело Ассанжа говорит о том, кто является главным претендентом на диктатора в современном мире. Это спецслужбы США и Великобритании. которые еще раз отмечу, вышли из-под демократического контроля правительств соответственно США и Великобритании. Проводят во многом свою собственную политику. Трамп, безусловно, не контролировал эти американские спецслужбы в полном объеме.

С. Крючков― А то, что коллизия возникла между США и Британией в данном случае не означает, что в противоречие вошли интересы как вы говорите спецслужб США и Британии. Или это какая-то хитро разыгрываемая комбинация.

С.Марков: За Ассанжем стоят миллионы, десятки миллионы людей в странах США, ЕС

С. Марков― Нет. Поймите, обвиняют… во вмешательстве во внутренние дела друг друга. То же время по брекзиту прямо американцы и европейцы говорили, что не надо голосовать за брекзит. По Трампу они тоже прямо говорят, что не надо голосовать за Трампа. Это никто не рассматривает как вмешательство. Почему? – потому что это уже во многом едином образование. США и Великобритания настолько тесно связаны друг с другом, что когда политики высказываются об отношении других стран – это уже не рассматривается как вмешательство во внутренние дела. И спецслужбы США и Великобритании уже настолько глубочайшим образом интегрированы, что представляют из себя почти единое целое. Не полностью, но как мы знаем, между спецслужбами внутри идет разная борьба. Хотите знать, какие отношения между спецслужбами США и Великобритании – посмотрите фильм «Семнадцать мгновений весны». О взаимоотношении между гестапо и РСХА. Вот так они примерно везде одинаковые. Конечно, они участвуют в таких преступлениях, не являются ЦРУ и Ми-5 такими же преступными организациями как гестапо и РСХА, управляемый Шелленбергом, но, тем не менее, отношения между бюрократическими структурами и руководством спецслужб немножко в этом отношении похожи. Это не конфликт между спецслужбами США и Великобритании. Это не конфликт между государствами США и Великобритании. Это конфликт между с одной стороны спецслужбами США и Великобритании вместе взятых, а с другой стороны гражданским обществом США и Великобритании и других стран, которые защищают Ассанжа как одного из символов свободы слова. Потому что если угробят Ассанжа, то с большой вероятностью это приведет к увеличению преступлений, которые совершаются спецслужбами США и Великобритании.

С. Крючков― А давайте смоделируем ситуацию, допустим, Кремль добивается выдачи некоторой фигуры на Западе и сталкивается с такого рода обоснованием, которое предложил Вестминстерский суд. Психическая нестабильность человека, в выдаче которого мы хотим. Или что-то подобное. Как у нас в России был бы встречен такого рода вердикт.

С. Марков― У нас я думаю, есть тоже государственная пропаганда. Которая всячески обсмеяла бы это предложение, показала бы, как несерьезное, что просто нашли какую-то придирку, возможность, чтобы не выдавать. И кстати в отношении Ассанжа, невыдачи его США – это точно также. Я полагаю, что суд нашел какую-то придирку. Понимаете, о сути никто не говорит. Ассанж разоблачил преступление, преступники хотят его захватить, а честные люди хотят защитить… Ассанжа. Вот в чем смысл. Но это никто не говорит. Говорят все о другом. Фейковые обвинения Ассанжу в изнасиловании и по сути дела фейковое оправдание, почему не нужно выдавать Ассанжа, у него такая психическая нестабильность и так далее.

С. Крючков― В Британии в изнасиловании Ассанжа не обвиняют, строго говоря.

С. Марков― Один из парадоксов современного мира. Именно поэтому, между прочим, я извиняюсь за нескромность, слушайте политолога Маркова, который вам расскажет не борьбу фейковых версий, а в чем состоит реальная логика политической борьбы и тех или иных событий и решений. Реальная логика. А не вот эти вот трюки, которыми с одной стороны пользуются американские и британские спецслужбы, с другой стороны международного гражданского общества. Одна из трагедий нашего руководства я считаю, включая… — что мы, поскольку Путин такой Че Гевара современности, бросает вызов американским и британским (неразборчиво) на диктатуру в мире. И вот гражданское международное общество тоже бросает такой вызов. Но у нас при этом отношение российского государства и международного гражданского свободолюбивого общества, оно пока находится в очень трудных конфликтных отношениях. Они друг друга не понимают. Связано с тем, что это международное гражданское общество не любит вообще никакое государство. А наше государство все-таки это сильное государство. Государство-государство что называется. Это, во-первых. А, во-вторых, наши политические элиты руководствуются скорее правыми политическими взглядами. А международное гражданское общество – скорее левыми политическими взглядами. В связи с ковидом сейчас левые взгляды просто марш производят, происходит везде. Резко будут усиливаться левые силы. И поэтому нет взаимопонимания. Мы должны найти. Мое предложение Владимиру Путину достаточно простое. Уйти справа на левый фланг. И через левые взгляды, через левую политическую программу, через активную социализацию российской общественной жизни найти общую платформу с этим международным гражданским обществом. Которое становится все сильнее и которое является нашим союзником.

С. Крючков― То есть воспользоваться предложением Ходорковского и совершить левый поворот. Как 10 лет назад примерно было.

С. Марков― Кстати, да, абсолютно верное, с идеей левого поворота Михаила Ходорковского я полностью согласен. К Ходорковскому есть претензии, что он сотрудничает с западными спецслужбами в организации государственного террора. Это не дело. Это нехорошо. А то, что он предложил идеи левого поворота — это очень правильная хорошая идея. Сейчас самое время российскому правительству такой левый поворот…

С. Крючков― И лично Владимиру Владимировичу прислушаться к мнению Михаила Борисовича. Да? Он услышит. Работаем на уровне смыслов с Сергеем Марковым. Давайте к нашей внутриполитической жизни перейдем. Каким на ваш взгляд обещает стать предстоящий год для политической ситуации в стране и ее разрешения. В прошлый раз вы говорили, что сентябрь будет сложный. Клубок противоречий закрутится серьезный.

С. Марков― Ну да. Я согласен. Сейчас это так. Что будет в сентябре? Будут выборы в ГД. Они будут заранее объявлены нелегитимными. Нечестными, несправедливыми. И будет готовиться типа майдана.

С.Марков: Дело Ассанжа говорит о том, кто является главным претендентом на диктатора в современном мире

С. Крючков― С чьей подачи? Кем будет заявлено?

С. Марков― Кто майдан у нас организует. Спецслужбы США Великобритании являются главными их организаторами. Не только они. Они в центре. Но там огромное количество центров, фондов. Экспертных центров. СМИ. Политических каких-то группировок. Довольно много. Но реальный штаб будет находиться либо в ЦРУ США, либо Ми-5 в Великобритании. Возможно, они создадут я думаю штаб-квартиру большую выездную в Праге. Догадки. Судя по некоторым данным. Объявят это и будут совершать попытку российского майдана. Что показала Беларусь. Она продемонстрировала, что представление о стабильности политической и социальной в политических режимах, где существует такая моноцентрическая власть одного лидера, очень долго находящегося у власти, даже если он имеет очень серьезные успехи, Беларусь, если сравнить ее с Украиной соседней, которая более развитая была. Это конечно пример огромного успеха. Эта стабильность сильно преувеличивается всеми экспертами. Как экспертами, которые у власти, Лукашенко преувеличивает свою стабильность, команда Лукашенко и команда Путина преувеличивает стабильность в России, так и противниками тоже она преувеличивается. Поэтому они сделают вывод о том, что политический режим Владимира Путина значительно слабее, чем он казался еще год назад. И что возможностей для накопившейся энергии протеста значительно больше, которыми они могут располагать. Это один из главных выводов…

С. Крючков― А этот вывод злонамерен или имеет под собой реальные основания. То есть это действительно так, действительно режим Владимира Путина слабее, нежели мы предполагаем.

С. Марков― Да, судя по Беларуси это вполне рациональные основания. Там есть много причин. Одна из них – кома политических структур, которые должны работать. «Единая Россия», ОНФ. Политические организации, которые созданы. Теоретически они включают в себя сторонников Владимира Путина. Но там прошла очень серьезная бюрократизация. Яркие личности все оттуда были дистанцированы… Существует огромное количество политических событий – они практически не высказываются. Находятся в стороне от этих событий. Такая стагнация политических институтов. Это то, что было у Лукашенко. У нас во многом повторяются такие ошибки. Что было у Лукашенко? – стагнация политических институтов, замораживание диалога с лидером населения. Только через телевизор иногда. И одновременно довольно много скрытых противников было допущено в органы власти, которые начали его потихонечку в какой-то момент предавать. И тоже часть СМИ, помню, даже был десант из России, который поехал на белорусское телевидение заменить каких-то белорусских людей. Почему? — потому что люди были на белорусском телевидении. Они предали Лукашенко. На российском телевидении в российских СМИ тоже есть достаточно большое количество людей, которые в решающий момент, когда начнется майдан, предадут Владимира Путина…

С. Крючков― Десанта нам ждать неоткуда.

С. Марков― Совершенно верно. Такая сложная ситуация. Вот это будет главное. Сегодня мы видим, происходит консолидация. Дело Навального – исключительно интересное. В чем там суть его. Она заключается в резкой радикализации тех, кто является главным противником Владимира Путина. Эти иностранные спецслужбы. Напрямую обвиняют Владимира Путина. Как вы знаете, санкции были введены лично против Владимира Путина. Запрет ему посещать мероприятия олимпийского комитета, олимпийские игры и так далее. И плюс прямое обвинение в том, что является организатором убийства своего политического оппонента с помощью оружия массового поражения. Это очень тяжелое обвинение. И оно позволяет сделать вывод о том, что готовится какая-то атака со всех сторон. Идеальный шторм. Я думаю, что он состоится в районе июля-августа. Для того чтобы раскачать ситуацию к сентябрю и уже перейти к решительному шторму. В сентябре Владимира Путина будут пытаться свергнуть с поста президента России. Это мой главный вывод. Сейчас все политические армии готовятся к этому событию.

С. Крючков― А реанимационные процедуры над «Единой Россией», которая лежит в коме, не проводятся в этой связи. Что-то противопоставить партия Дмитрия Анатольевича Медведева, бывшего президента может вот в этой ситуации, когда готовятся к свержению выборного президента.

С. Марков― Вы знаете, мы не знаем. По-разному может быть. Кстати, «Единая Россия» неплохо отработала по ковиду. У них довольно много было волонтеров. Это надо отдать должное. По волонтерству во время ковида хорошая была работа «Единой России». Но это все-таки социальная работа. Она не политическая. Прямого диалога, обсуждения нет. Люди хотят обсуждать проблемы, существующие перед страной. Люди хотят, чтобы им объясняли принимаемые решения, что происходит. Потому должны поехать, пойти люди и общаться на разных площадках. Но пока этого не происходит. Мы не знаем. Будущее не предопределено. Что-то понятно, что-то непонятно. Может быть в «Единой России» найдутся какие-то лидеры, она воспрянет от этого сна, перейдет к нормальной активной политической работе. Может быть и нет. Может быть так она, как помните движение «Наши» были, в 2004 году активное было, большую манифестацию сделали. В 2005. Остановили попытку организации майдана тогда по итогам оранжевого майдана в Украине. А потом, когда начались события 2011 года на Болотной, движение «Наши» и все остальные слились практически. Потому что к этому времени их уже немножко отодвинули. Неправильно вели работу. Поэтому что произойдет с «Единой Россией», с ОНФ, когда начнется реальная политическая борьба на улицах трудовых коллективов – мы пока не знаем.

С. Крючков― Сергей Александрович, а вот те законодательные горы, которые теперь после обнуления обставили российскую власть во исполнение новой Конституции. Кучу законов напринимали. Они позволят Кремлю сохранять то, что называлось стабильностью хотя бы в первом приближении. То есть найти президенту какие-то адекватные ответы на те вызовы, которые противопоставит ему фронда, вам описываемая в лице злонамеренных ЦРУшников, руководящих оппозицией или из Ми-6. И лежащей в коме «Единой России». Достаточно ли этих механизмов?

С. Марков― Вы знаете, нет, недостаточно. Дело не в том…

С. Крючков― Жестче.

С.Марков: Спецслужбы США и Великобритании глубочайшим образом интегрированы, представляют из себя почти единое целое

С. Марков― Нет, мой принцип, жестче надо жестче, но в данном случае чуть-чуть по-другому. Механизмов достаточно. Но понимаете, люди боятся заниматься политической работой. Поэтому они принимают законы и думают, что законы вместо них сделают эту политическую работу. Люди думают, что закон об иностранных агентах и закон о блокировании СМИ, которые осуществляют цензуру в отношении российских СМИ, они будут работать сами по себе. Нет. Такой замены не происходит. Это большая серьезная политическая ошибка.

С. Крючков― А кто же эти люди, которые так думают? Где они находятся. Это те, кто принимают законы или это администрация президента. Это стратеги или исполнители?

С. Марков― Я даже сейчас не хотел бы указывать имена и фамилии. Но это давняя история, это не только сейчас происходит. У нас вообще такой правовой идеализм. Вместо того чтобы решать проблемы экономического роста, давайте примем закон какой-то об экономическом росте. Вместо того чтобы решать проблему социальной гарантии роста социальных выплат – давайте примем закон и дальше этот закон будет сам работать. Но законы сами по себе не работают. Законы работают только через людей, особенно то, что касается политической активности. Поэтому сами по себе законы об иностранных агентах, в том числе о блокировании тех ресурсов, которые осуществляют политическую цензуру антироссийского толка – это правильные совершенно необходимые законы. Но дальше мне часто звонят такие прогосударственные СМИ и говорят: вот надо бы ужесточить законодательство о митингах и демонстрациях. Я говорю, нет, не надо. Потому что у нас и так достаточно жесткое это законодательство. И проблема в том, что вы можете попасть в ловушку. Вы сделаете такое жесткое законодательство, будете думать, что оно будет работать само. Но оно будет работать только через конкретных офицеров, которые должны его применять. А для них оно будет настолько жесткое, что под любого может практически попасть. Поэтому будет стираться грань между реальным нарушением закона и то, что формально является, но фактически не нарушает. И нельзя, опасно политически идти по этому пути. Думая, что кто-то вместо вас сделает эту…

С. Крючков― Прислушаемся к голосу разума Сергея Маркова, политолога, выступающего со своим особым мнением на «Эхо Москвы». Вернемся в студию после новостей.

НОВОСТИ

С. Крючков― Это «Особое мнение». Сергей Александрович, за последние пару недель, что мы не виделись, у вас наверняка выкристаллизовалось еще более отчетливое понимание того, что произошло с Навальным. Точнее с тем, что произошло с ребятами, которые за ним неотступно летали. Тут Христо Грозев их Bellingcat говорит, что вполне возможно, что обнаружатся и новые какие-то следы, скажем так, не самых сообразных законодательству деяний наших спецслужб. Не ЦРУ, не Ми-6, не Ми-5, а наших. На ваш взгляд, какова все-таки роль нашего отечественного российского государства в том, что произошло с ведущим оппозиционным политиком.

С.Марков: «Единая Россия» неплохо отработала по ковиду. У них довольно много было волонтеров

С. Марков― Объясняю вам. Вы знаете, сейчас кампания идет, что вот ФСБшники и так далее. Они пытались отравить Навального, не смогли это сделать. Такие очевидные вещи. Типа все в их руках. Оружие массового поражения. Чуть ли ни атомную бомбу кидают в Навального. Как ракеткой отбивает от себя эту атомную бомбу. Вот так скоро… устраивать. Что хотят сказать. Картина мира. Спецслужбы США и Великобритании формируют для вас пропагандистскую картину мира. Я сейчас вам ее расскажу, а вы сами должны решать. Вы являетесь рабами, если будете верить или будете свободно рационально размышлять.

С. Крючков― Давайте разбираться.

С. Марков― Алексей Навальный — сказочный герой, который побеждает смерть. И поэтому за него должны проголосовать и его должны поддержал граждане России как такого Ивана Царевича и так далее. Это формирование такого героя. Это необходимо делать. Потому что вообще-то большинство людей в России считает, что он иностранный агент. В прямом смысле этого слова. Выполняет указание иностранных спецслужб. И не поддержал воссоединение Крыма с Россией и вообще поддерживает бандеровский…режим. Поэтому большинство людей Навального не принимает. Надо переломить эту ситуацию с помощью такого имиджа победителя смерти. Такого Ивана Царевича пытаются из него сделать. Это первое. Второе – ФСБ. Они там сели, посчитали и говорят: протестный потенциал очень высокий, но народ не выходит на улицы. Почему? Они кстати удивляются. За Фургала, который наемный убийца был, организовывал. Вышли. Много месяцев ходили. А за Навального вроде лидера оппозиции никто не выходит. Всем на него наплевать. Почему? Ответ у них есть. Они боятся ФСБ. Поэтому говорят они, давайте уберем страх людей перед ФСБ. Потенциальных протестантов. Давайте поэтому будем рисовать ФСБшников в качестве абсолютных неумех, которые ничего не могут. Которые атомной бомбой не могут в человека попасть. И не могут боевым отравляющим веществом «Новичок» никак не могут никого отравить. Это то, что они делают. И… подвести ситуацию к этому майдану. До этого тоже хотят, сейчас требуют, насколько я понимаю, западники говорят примерно следующее. Не хотите, чтобы мы верили, что вы хотели отравить Навального — давайте его в ГД. Наши отвечают: пускай идет, пожалуйста, на выборы в ГД. Все строго по закону. Пускай идет к избирателям. Если получит поддержку избирателей – будет сидеть в ГД. Они говорят: нет, мы не верим в эту вашу систему. Вы здесь все накрутите, навертите, не дадите ему избраться. Мы верим, что у него поддержка большая достаточно.

С. Крючков― А вы не верите.

С. Марков― Поэтому вы, администрация президента России должны взять на себя ответственность за то, что Навальный будет во главе партии сидеть в ГД и у него будет там своя партия. Вот о чем идут сейчас реальные как бы переговоры. Насколько я понимаю.

С.Марков: Люди уже кричали, что прекратите нам навязывать Навального. Вы, власть. Прекратите его пихать

С. Крючков― Перспективы у этих переговоров есть на ваш взгляд?

С. Марков― Я думаю, есть. Потому что у нас тоже хватает людей, которые хотят, вы знаете, всякие там башни играли с этим Навальным, одни говорили, так давайте его использовать, другие так. Все пообломались. Сейчас это видно. Но эти люди, которые играли в Навального, которые говорили, что давайте мы все-таки будем максимально его здесь задействовать при наших раскладках… Вам известно, что уволили кого-то, те, кто пытались использовать Навального как ресурс и с ним всячески играть и его вносить в политическую жизнь. Люди уже кричали, что прекратите нам навязывать Навального. Вы, власть. Прекратите его пихать. Кто его защищает. Что это за ситуация такая, когда у человека вроде и судимость, и путешествует по всему миру. Откуда у него денег такое огромное количество. Почему всегда защищают. Самый один из анекдотов. Пенсионер приходит в поликлинику и говорит: а можно мне как Навальному все анализы по всему спектру за несколько часов и выезд в Германию на лечение в госпиталь на персональном самолете. Почему человеку такие сверхпривилегии. (неразборчиво) Я не против того, что его вывезли в Германию. Но такое возмущение есть. Эти люди остались, и они будут продолжать возможно… Но такие идут как бы переговоры. Что касается этих людей, насколько я понимаю, просто слежка за Навальным. Уже связано со спецслужбами и президент это сказал, во-первых, во-вторых, он является…

С. Крючков― То есть если президент сказал, то так и есть, да?

С. Марков― …яркой политической фигурой. Да. Навальный является яркой политической фигурой. Он представляет большую угрозу для российской системы. Не потому что Навальный силен. А потому что Навальный является коготком таким, он является инструментом, финкой, пистолетом, миной, ядом, который пытается прыснуть в российскую политическую систему главный враг России – это коалиция иностранных спецслужб.

С. Крючков― Этот яд уже вошел в тело нашей русской жизни или еще пока блокируется.

С. Марков― Вошел. Но у нас сильный иммунитет.

С. Крючков― Не такой уж сильный я думаю. Объясните такой факт. Вот была пресс-конференция Владимира Владимировича. Сколько просмотров на Ютубе у пресс-конференции президента и сколько просмотров у расследования Навального по поводу своих отравителей. Это какие-то несопоставимые величины. Все-таки Навальным интересуется значительно большее число людей, нежели выступлением президента.

С. Марков― Во-первых, там фейковые вещи. Они берут один телеканал и сравнивать его с Навальным. А нужно сравнивать всю совокупность телеканалов. Через которые выступления президента доходят. Это телеканалы, новости. Нормальный человек не смотрит всю 4-часовое выступление Владимира Путина. Я ненормальный. Вы может быть тоже ненормальный.

С. Крючков― Тоже ненормальный.

С. Марков― Мы с вами такие политические животные. Таких немного. Большинство людей из новостей выжимку берут этого выступления. Это достаточно. Это абсолютно правильно. В то время как объяснение Навального маленькое десятиминутное. Поэтому конечно, аудитория Владимира Путина намного больше, чем аудитория выступления Навального про своих отравителей.

С. Крючков― Не такое уж оно маленькое десятиминутное. Ну да бог с ним. А все-таки вы всячески отказываетесь признавать то, что российские спецслужбы помимо того, что присматривали за Алексеем Анатольевичем, имели еще некую сверхзадачу. Тут сегодня брюссельское издание бельгийское The Observer опубликовало запись разговора 2012 года, на котором предположительно тогдашний представитель КГБ Беларуси Зайцев обсуждает с представителями подразделения спецназа «Альфа» возможные перспективы покушения на убийство нескольких человек. В том числе Павла Шеремета. Журналиста, который к тому времени на Украине жил. То есть под присмотром находятся все враги режима. Будь то Москва, Минск. Нет?

С. Марков― Я знаю ситуацию с бельгийской этой газетой. Мне трудно сказать, чего там было. Я знаю, что Лукашенко, когда он приходил к власти, там был ряд весьма спорных моментов. Которые вызывают сомнения. Но при этом верить бельгийским газетам, пишущим о российских политиков и про российских политиков – невозможно. Они лгут. У вас должна быть презумпция лжи в отношении всей западной прессы. Когда они пишут что-то плохое про тех, кто хорошо говорит о России. Что касается отравления Навального. Я много раз говорил. Не может разумный честный человек в это поверить. Потому что, во-первых, в России нет такой политики травить, убивать политических оппонентов. Нет такой. У нас цивилизованное нравственное достаточно… Нравственное…

С.Марков: Алексей Навальный с точки зрения большинства населения является предателем

С. Крючков― Относительно.

С. Марков― …цивилизованное правительство, которое не травит своих политических оппонентов. Это первое. Второе. Обвиняют нас те, кто многократно пойманы в том, что они лгали. По Скрипалям они лгали. По малайзийскому Боингу лгали. По Хан-Шейхуну в Сирии они лгали. …они лгали. Это профессиональные лжецы и клеветники в отношении России. И третье. Нет никакой необходимости ликвидировать Алексея Навального. Потому что Алексей Навальный с точки зрения большинства населения является предателем и никогда у него нет никаких шансов получить поддержку предателю, власовцу такому современному от большинства населения. Он не представляет угрозы сам по себе. Угрозу представляет только яд, который через этот канал Алексей Навальный впрыскивают в российское политическое тело соответствующие структуры.

С. Крючков― А как же быть с теми подковерными разговорами по поводу перспектив думских, фракцию даже возглавить Навальному. Неужели те, одна или сколько башен Кремля допускают возможность торга по поводу человека с таким бэкграундом, который вы описываете прийти в нижнюю палату российского парламента.

С. Марков― Я думаю, что какие-то разговоры должны быть, диалог должен всегда вестись даже с политическими противниками. Отсутствие диалога это очень плохо. А мы всегда обвиняли западников в том, что они отказываются от диалога по существенным вопросам. Поэтому диалог нужно вести по абсолютно всем вопросам. Что касается перспектив, я думаю, что на свободных выборах у Алексея Навального нет перспектив. Мне скажут парадокс, ну как же, процентов 10-то поддерживает. Процентов 10 — у нас такая субкультура Смердяковых, русофобская субкультура есть же в России. Но она будет поделена между различными группировками.

С. Крючков― Может, стоит тогда провести эти выборы. Свободные.

С. Марков― …Часть за какого-нибудь милого Касьянова, часть – за Ходорковского. Часть – за Явлинского. То есть количество людей, которые считают, что Крым не российский, а должен быть бандеровский и хунта в Киеве это очень хорошо и мы должны подчиняться американцам – количество таких людей есть. Мы оцениваем их процентов 7-8, максимум – 10. Но это количество людей будет поделено между несколькими группировками и ни один из них не сможет преодолеть 5% барьер. Навальный сам на честных выборах не победит.

С. Крючков― Вы говорите, перспектив на честных выборах у него нет. А честные выборы у нас есть?

С. Марков― Если будут по-настоящему честные выборы, то парламентское большинство будут русские националисты, коалиция русских националистов и коммунистов. И коммунистов не нынешних таких мирных. А вот настоящих. Жестких по-настоящему.

С. Крючков― Это во сбережение нам происходит.

С. Марков― Я думаю, что у нас достаточно, что называется, управляемая демократия. Когда популистские движения типа тех, которые привели Трампа к власти и против которой сейчас происходит по сути политическая революция, обратное установление диктатуры по сути дела. И нас это очень сильно коснется, между прочим. Происходящие сейчас в США события. Установление нового типа диктатуры. Я думаю, что у нас превентивно власти купируют такую возможность при полном как бы одобрении наших западных коллег. Как в свое время Ельцин стрелял в парламент, в котором большинство было у коммунистов и русских националистов. И Запад полностью поддержал. В 1993 году. В 1996 году, как известно были фальсифицированы выборы. На которых Зюганова не пустили власти силой. Под угрозой убийства по сути дела их и путем не просто фальсификации, а сочетания фальсификации в пользу Ельцина и угрозы в пользу Зюганова и его сторонников. Точно также и такое продолжающееся купирование русских националистов и коммунистов, их минимизация роли в политической жизни – тоже встречает полную поддержку и одобрение наших западных партнеров.

С. Крючков― По поводу западных партнеров последний вопрос на 30 секунд. В свете публикации в «Вашингтон пост» о разговоре Трампа с госсекретарем Джорджии, на наш взгляд, стоит ждать судебного преследования в отношении теперь уже бывшего президента США после 2020 года.

С. Марков― Главная задача Трампа, он хочет быть таким героем и в 24-м году опять пойти на выборы и победить. Все прекрасно знают, что у него будут шансы победить. Поэтому сделают все, чтобы он в выборах 24-го года не участвовал. И его снесут. Обращаю ваше внимание, что в США происходит политическая революция. Они переходят от политического режима обычной массовой демократии, основанной на выборах к политическому режиму, который основан скорее на фальсификациях, манипуляциях и угрозе политического насилия. В США сформировано две мощные армии боевиков – Антифа и БЛМ, которые, по сути, угрожали сторонникам Трампа…

С. Крючков― Спасибо большое, Сергей Александрович. Истек наш час. Благодарю вас за этот анализ. Сегодня со своим особым мнением был политолог Сергей Марков. В 19 часов в программе «Особое мнение» — политолог Владимир Пастухов. После 20-ти с Ириной Воробьевой информационный канал по главным темам сегодняшнего дня. В 21 час – «Личный прием» с Евгением Ройзманом.