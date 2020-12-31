Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 8 минут. За звукорежиссерским пультом Ольга Дашук. Я приветствую Николая Рыбакова, председателя партии «Яблоко». Добрый день, доброе утро! Я на знаю, наверное в Москве рано просыпаются, поэтому наверное добрый день!

Н. Рыбаков― Добрый день! И доброе предновогоднее утро!

Т. Троянская― Николай – из Петербурга, но сейчас живет в Москве, но новый год решил отметить в родном Санкт-Петербурге. И это здорово! У нас есть возможность пообщаться и поговорить о том, что случилось за последний год. Сегодня, надеюсь, его красивое окончание. Все спрашивают, 20-й год – это год ужасный, кошмарный, и надеются, что 21-й будет гораздо лучше. А что вы можете сказать по этому поводу?

Н. Рыбаков: 20―й год – это был год проверки того, кто чего стоит и кто на что способен, на кого можно положиться, а на кого лучше этого делать не стоит. Ни для кого не секрет, что это был год кризисный. Год назад, когда мы танцевали и пиши шампанское, никто точно не ожидал, что мы ТАКОЙ год встречаем. Но это и был год шанса, шанса измениться. Мы в «Яблоке» начали много перемен, мы меняемся, становимся более современными. Это сейчас всех заставляет, тех кто хотел, и кто не хотел. И много перемен, которые становятся удобнее, становится проще общаться с людьми по всей стране. Люди осваивают новые технологии. Вопрос в том, кто смог извлечь для себя какие выгоды, какие получить навыки.

Нельзя уйти и от печальной темы, сколько людей погибло в пандемию от этого страшного заболевания. И поблагодарить медиков, которые боролись и продолжают бороться за жизни людей. Они будут бороться и в этот день, и в эту ночь, и будут и дальше это делать. И я хотел бы пожелать здоровья всем, и особенно тем, кто сейчас находится в больницах. И Алисе Бруновне Фрейндлих, и Варваре Владимировне, желаю, чтобы все у них нормализовалось и всё было бы хорошо.

А то, какой год был, и какой будет, это всё от нас с вами зависит. Если вы настраиваете себя на то, что всё плохо, то скорее все и будет не очень хорошо.

Т. Троянская― Вы сказали, что год показал, кто мы есть на самом деле. Говоря так, мы думаем о нашей стране, там, где мы живем. А вам не кажется, что это мировой кризис? И он показал, что в политическом устройстве не только нашей страны есть проблемы, но и в других странах, где нам казалось, всё идеально.

Н. Рыбаков― Действительно, и казалось уже давно. Кризис был очевиден, если смотреть за европейскими странами, и за Соединенными Штатами, да за многими странами. Скорее сложно найти исключение, где кризис бы не проявился. В 2020-м году удивительном и трагическим образом объединились несколько тенденций.

Первая. Общемировой кризис, когда популизм, национализм, безответственность завоевывают все большее пространство, в том числе и в политике, и в государстве.

Второе, на что это наложилось и стало более серьезным, это развитие цифровых технологий, формирование огромного количества баз данных. Развитие социальных сетей. Это не плохо и не хорошо. Это данность. И мы с этим живем. В этом есть плюсы и минусы, но безусловно это возможности для людей.

И сверху, короной – это вирус. Он дал возможность продемонстрировал кто и какие решения принимает. Были правительства, которые приняли правильные решения, например те страны, которые поддерживали людей, финансово попавших в тяжелую ситуацию. Напрямую их финансировали. Я считаю, что это правильно. И мы уже видим, как те действия, которые предпринимались в этих странах в период самого пика кризиса по поддержке людей и частного бизнеса, они уже сейчас получили от этого результат. Их экономика начала восстанавливаться быстрее.

У нас этого сделано не было. Мы весной подготовили программу правительству, и передали им ее. Они ее подробно изучали, с очень небольшой частью пунктов они согласились, но с большинством не согласились. Одна из главных позиций этой программы было то, что нужно помочь людям, выделить материальные средства тем, кто остался без работы и тем, у кого очень сильно сократились доходы. И частному бизнесу, который оказался в ситуации, когда одна форма предприятий продолжала работать и получать средства из бюджета, а втора была просто брошена! Вы, пожалуйста, сами, сами! Правительство не хотело реально поддерживать эти предприятия. Это удивительно! В то время, как резервы должны были тратиться на помощь людям, этого не происходило. И они за этот год увеличились. Абсолютно абсурдная ситуация!

Вместо того, чтобы в критическое время давать людям и бизнесу деньги, правительство фактически этого не делало. Наша власть удивительным образом… Это потрясающе, насколько надо обладать такой степенью цинизма! Чем власть занималась во время самого пика пандемии? Разрушением Конституции и обнулением. Обсуждением абсурдных поправок, часть из которых в итоге была внесена в тот документ, который сейчас называется российской Конституцией. Вот чем занималась российская власть.

Т. Троянская― Это всё понятно. Мы много об этом говорили. Но если говорить об очень ярких событиях последнего времени, то это было связано не с партией «Яблоко», а с Алексеем Навальным. История с этим телефонным звонком… Вы смотрели?

Н. Рыбаков― Читал.

Т. Троянская― А вы к какой части населения относитесь? К той, которая не верит, или скорее верит тому, что было написано? А в моем случае, в то, что я увидела. Имеется в виду разговор с потенциальным убийцей.

Н. Рыбаков― Верю-не верю? Не знаю!

Т. Троянская― Это как?

Н. Рыбаков― Как все это происходило, как могли работать спецслужбы… Это вопрос к аналитикам, которые занимаются такими расследованиями. И мы когда-то об этом вероятно узнаем.

Т. Троянская― Но когда что-то смотришь или читаешь, то не может такого быть, чтобы внутри не было… Ну, я поверила. Возможно, это гениальная актерская игра со всех сторон. Но ты или веришь, или не веришь! По Станиславскому!

Н. Рыбаков― С одной стороны – актерская, с другой – не актерская. Хотелось бы это воспринимать не как театральную постановку, надеюсь, ни с чьих сторон. А всё в целом – это просто катастрофа! Участвовали – катастрофа! Не участвовали – тоже катастрофа! Потому что ничего не могут объяснить, ничего не могут понятно сказать. Почему сейчас дело возбуждается, а в Томске – не возбуждается? Не могут на встречах и на различных дебатах представителей противоположным сторон что-то объяснить, почему по событиям в Томске дело не возбуждается.

Возбужденное сейчас дело и про Алексея, и про Любовь Соболь… Когда мы с ней встречались, на ней же сейчас миллионные долги и она прекрасно понимает, что в любой момент это может быть обращено в следующее производство. Сейчас они открывают эти дела, а потом, если захотят, они их закроют. Они дают Алексею условный срок, а потом что происходит? Он может выезжать за границу…

Т. Троянская― Что у вас вызывает сомнения?

Н. Рыбаков― У меня вызывает сомнения, что государство, в котором всё это происходит, оно уже не способно. И это мое самое ужасное впечатление.

Т. Троянская― Почему же оно тогда продолжает существовать? Не государственная система…

Н. Рыбаков― Она за один день не может рухнуть. Но то, что идут процессы разрушения и самой системы, и к ужасу, что происходит на фоне разрушения системы, происходит и разрушение государства. Сама система, разрушая себя, разрушает наше с вами государство! Это ужасно. И 2020-й год показал, что всё, что они делают, начиная от ситуации в спецслужбах, потому что это спецслужбы, оставшиеся наследниками Комитета государственной безопасности, НКВД, ВЧК И ГПУ, они – наследники. И они это признают. Это не новая спецслужба, построенная для того, чтобы защищать граждан, а она защищает эту систему. И защищает плохо! Так, как это происходит сейчас. И хотя она создана для этого, она с этим не справляется. Сама система идет вразнос, и в итоге государство рушится, цепляясь уже непонятно за что.

И в будущем, причем в ближайшем, а не каком-то отдаленном нам нужно фактически заново строить российской государство, заново писать, что мы и делаем, новую Конституцию. Мы работаем над Конституцией свободных людей, над новой российской Конституцией.

Это удивительный люди! Они думают, что если они написали какой-то закон про обнуление, то, случись что, этот закон будет действовать. Да ничего не будет действовать! Вы же сами все разрушили!

Т. Троянская― Думали ли они или нет, когда этот закон создавали, это вопрос открытый! У нас много демократических течений, есть и мелкие, малозаметные, но тем не менее… Если взять партию «Яблоко» и Алексея Навального. То, что делает партия «Яблоко», мы, журналисты, очень хорошо знаем. И вы сейчас рассказали, что вы предпринимаете, какие-то созидательные вещи. А с другой стороны – Алексей Навальный, который вскрывает эту систему, и объясняет простым людям, что не ладно в государстве. А какая история более негативно действует на эту систему? Помогает ее разрушать. Может быть Алексей Навальный в этом смысле более прав, открывая глаза людям, которые на задумываются о том, что происходит?

Н. Рыбаков― Я часто приезжаю в российские регионы, объехал почти 60 регионов, и встречаюсь с людьми. Чаще всего мне говорят, что не надо им рассказывать, что всё плохо, что они и так всё это знают. Их волнует то, что надо дальше делать. Самая ответственная работа, это то, что делать после Путина. Некоторые думают, что это будет неизвестно когда. Но это будет очень скоро!

Т. Троянская― Как скоро?

Н. Рыбаков― Не скажу! Будет это в 21-м году или позже…

Т. Троянская― Не хотите Соловьевым поработать?

Н. Рыбаков― Зачем? Самое важное сейчас – это быть готовым к тому моменту, когда произойдет, а не мифический, о котором все думали что его не будет, а он будет – этот транзит власти. Можно остаться у разбитого корыта – а мы снова не знаем, что делать! Нужно снова собираться и думать! И именно поэтому, мы начали писать Конституцию свободных людей. И всего за один год нам удалось подготовить большую часть этой Конституции, собрать лучших в стране экспертов и, очень важно, заручиться поддержкой большого количества людей.

Когда в этом году прошел опрос среди граждан, по стране, не в Москве и Петербурге, а общий по стране опрос, то почти треть поддержала Конституцию свободных людей «Яблока» и Конституционного совета, 25% — поправки Путина в Конституцию. Это на альтернативном. А когда мы говорили о наших идеях – 80% говорило, что они согласны с этими предложениями, с этими идеями. Поэтому сейчас не нужно думать, что это случится когда-то, когда мы уже на пенсии будем. Это случится в ближайшее время! Надо создавать новое государство, разрабатывать правила, по которым оно будем работать, иначе всё опять пойдет по кругу.

Т. Троянская― Лет восемь назад у нас в Петербурге был Фестиваль, и кинокритик Роман Волобуев, который стал режиссером, сделал пилотный проект сериала «Завтра». Это мифическая история, которая может стать реальностью. Правительство упало, Кремль опустел и пришел новый президент и он был чем-то похож на Навального. И эти люди не знали, что им делать. Это я подвожу к том, что как в автошколе, сначала ты садишься за тренажеры, а не за руль автомобиля. Там есть кнопочки и ты представляешь дорогу, по которой ты едешь. Но, когда ты садишься в реальный автомобиль, это история совершенно другая. Не получается ли так, что сейчас партия «Яблоко» представляет как вы будете рулить в случае, например, прихода к власти. А когда случится реальный переход, вы сядете и поймете, что все работает не так в реальной жизни.

Н. Рыбаков― Спасибо, что вы задали этот вопрос. Извините, но наверное, в будущем я буду его использовать как ответ! Это то, как я часто отвечаю, зачем «Яблоко» участвует в выборах. Зачем «Яблоко» возглавляет районы Москвы, зачем «Яблоко» участвует в выборах в Петербурге, почему Игорь Артемьев имеет такой гигантский опыт работы одним из руководителей правительства крупнейшей антимонопольной службы? Почему в регионах наши коллеги участвуют и добиваются побед? Этот год был удивительным, мы даже в Дагестане смогли провести депутатов и выиграть выбор. Около пятидесяти человек новых депутатов было выбрано на сентябрьских выборах.

Нам очень часто говорят, что не надо во всем этом участвовать, ни в парламентской работе, ни идти в исполнительную власть. Обязательно нужно! И именно потому, о чем вы говорите. Допустим у меня был такой счастливый опыт, когда я был руководителем Гражданки, в достаточно молодом возрасте. И это очень важно! Если ты там не поработал, то, придя с нуля, ты не сможешь сразу узнать, как работает эта система. Должны быть люди, который профессионально знают как это работает. У «Яблока» есть как команда на федеральном уровне для формирования федерального правительства, так и во многих региональных отделениях, и в Петербурге, и в Москве и в других регионах есть такие команды. Очень важно получать именно практический опыт.

Т. Петровская― Одно дело – муниципалитеты, другое – Законодательное собрание, и другое дело – администрация.

Н. Рыбаков― У нас и в исполнительной власти есть люди, которые работают и заместителями федеральных министров, и остаются членами партии. И в региональных министерствах люди работают. Когда меня коллеги спрашивают идти или не идти, то я всегда говорю, всегда должно быть два принципа, два правила. Когда вы идете работать в исполнительную власть, и опыт Петербурга, когда Игорь Артемьев и команда «Яблока» была в городском правительстве в девяностые годы, это для меня был очень важный жизненный опыт. Первое, идя во власть вы должны сказать, что вы туда идете, чтобы выполнять свою программу, свои предложения, а просто, чтобы устроить васю петрова или машу иванову в какое-то министерство или администрацию.

А второе, нужно публично рассказывать о своей работе, отчитываться и никогда не изменять себе и своим принципам. И если вы готовы и можете власти, к которой вы идете, что вы идете не трудоустроиться и исполнять ее идеи, а для того, чтобы реализовывать свою программу, и второе, что вы будете делать, это публично советоваться со своей партией. И тогда можно будет идти, потому что за вами будет команда, вы там не одиночка.

Т. Троянская― Те, кто давно следят за политической жизнь страны и города в частности помнят как Игорь Артемьев выдвигался на пост губернатора. С Яковлевым?

Н. Рыбаков― Сначала он был сам, кандидат…

Т. Троянская― Нет, там именно была борьба…

Н. Рыбаков― Коалиция была, Собчак-Яковлев, а потом была коалиция Вячеслав Щербаков, очень популярный городской политик…

Т. Троянская― Нет, я про соперников!

Н. Рыбаков― Соперник был Собчак. Была коалиция Яковлев-Артьемьев-Щербаков. Артемьев и Щербаков еще до первого тура сняли сняли свои кандидатуры…

Т. Троянская― Нет, была еще борьба, когда Артемьев с Матвиенко…

Н. Рыбаков― А, да! Вспомнил!

Т. Троянская― Если бы Артемьев тогда стал губернатором, насколько бы менялись бы позиции партии «Яблоко»? И насколько бы город жил по-другому?

Н. Рыбаков― Нет, это был Яковлев! Просто это было давно, двадцать лет назад. То, как Артемьев потом, он в тот момент был депутатом Государственной думы, когда он потом работал на посту главы федеральной антимонопольной службы, фактически с нуля из комитета малозначимого и ничего не решавшего, создал один из лучших антимонопольных служб мира. А это не мы, бюро партии признаем, а международные агентства и их рейтинги признают, что российская антимонопольная службы одна из самых прогрессивных и передовых антимонопольных служб. Создав с нуля законодательство и правила, изменив то, как раньше происходили раньше события… Все расследования Алексея Навального и остальных борцов, связанные с коррупцией и именно те законы, которые были приняты при Артемьеве и по его инициативе, который открыл только то, как происходят государственные закупки и показал какие именно нарушения при этом происходят и это способствовали и открытости, и прекращению многих и нецелевых трат. Удалось ли всё сделать? Нет, не удалось. Посмотрим, как все будет при новом руководстве, но пока нельзя сказать что-то радостное.

Т. Троянская― Слушайте нас через несколько минут после московских новостей.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Статистика сегодняшнего дня по коронавирусу: 3758 новых заболеваний, выздоровело 3573, и 84 человека умерли. Число человек, заболевших с начала пандемии выросло до 242 тысяч. Это в Петербурге. А верите ли вы статистике?

Н. Рыбаков― Я с самого начала говорил, что не верю.

Т. Троянская― А хотя бы тенденции можно наблюдать?

Н. Рыбаков― Если вы знаете, что реально происходило… А мы получаем много сообщений. И как не успевают приходить врачи. Я не говорю о безответственности или еще о чем-то, но не может быть такого, чтобы годами происходила оптимизация, сокращение и все, что мы знаем, в сфере здравоохранения в России, а потом вдруг всё стало хорошо. Нет, не произошло. И это реальный кризис системы здравоохранения. И одна из ключевых проблем не в том, что не хватало мест для больных коронавирусом и надо было закрывать целые больницы, чтобы переоснастить их полностью для лечения больных коронавирусом, но и в том, что в результате этого люди с другими заболеваниями оказались без медицинской помощи. Люди оказались заперты в своих квартирах и последствия коронавируса – это не только люди, умершие от коронавируса, но и люди, которые умерли от других заболеваний, которым не была оказана медицинская помощь.

Т. Троянская― Да, и вопрос в том, как всё считается.

Н. Рыбаков― Не могу не сказать о людях из организации «Перспектива», я преклоняюсь перед ними. Светлана Мамонова и Мария Островская делают выдающуюся работу с детьми с трудностями в развитии. И в каких сложностях оказались семьи, которые не могут в условиях пандемии получить социальную адаптацию для своих детей и медицинскую помощь. И поэтому последствия намного шире, чем смерть от коронавируса.

Т. Троянская― Мы еще будем эти последствия ощущать.

Н. Рыбаков― Это как Чернобыльская катастрофа. Были люди, которые погибли в момент ликвидации, те, кто непосредственно участвовал в тушении пожара, но были и по всему миру, потому что это облако обогнуло несколько раз планету, люди погибшие от заражения, даже не зная, что они жертвы Чернобыльской аварии. И мы до сих пор в определенной степени ощущаем эти последствия.

Т. Троянская― Надеюсь, что это будет не так продолжительно, там все-таки радиация.

Н. Рыбаков― Там – радиация, а здесь – социальная радиация. Думаю, что многие люди изменили свое отношение к происходящему в стране и поняли, что государство и нынешний президент готовы проводить олимпиады, аннексировать Крым, радоваться всему происходящему на чемпионате по футболу, но не готовы, не хотят и не будут помогать людям.

Т. Троянская― Вы по-прежнему так думаете?

Н. Рыбаков― А что думать? Это статистика того, что сейчас происходит с финансовой точки зрения. Статистики по нашим резервам по фонду – этому я верю, это все отражено на сайте Министерства финансов. И за этот год фонд еще увеличился, а это абсурдно в ситуации, когда надо взять средства из резерва и дать их людям, помочь им, но не делать этого. Наше государство ориентируется на другое. Это наследники Сталина! Как тогда государство не ориентировалось на людей, так и сейчас оно не ориентируется на людей. И это главное, что нужно изменить.

Т. Троянская― А вы будете вакцинироваться Спунтиком?

Н. Рыбаков― Посмотрим. И хорошо, что вы эту тему затронули. Часто на разных эфирах бывает, придут и начинают – надо вакцинироваться или не надо вакцинироваться! А надо посоветоваться с лечащим врачом. Каждый человек уникален, кому то можно, а кому-то нельзя. Для кого-то доступно, а для кого-то недоступно. И как сказал пресс-секретарь президента господин Песков «Президент – не тот человек, на котором можно ставить эксперименты». Но в нашей стране над любым человеком нельзя ставить эксперименты. И поэтому сначала каждый должен посоветоваться со своим лечащим врачом…

Т. Троянская― Не у всех есть свои лечащие врачи.

Н. Рыбаков― Но врач точно должен быть! И это решение надо принимать осознанно. И совершенно точно надо повышать свой иммунитет. Я работал весь год и не уходил на карантин и постоянно повышаю иммунитет. И этим нужно заниматься. А еще надо повышать свой жизненный тонус! Когда я ехал сюда, то услышал, что наш эфир будет посвящен настоящей любви. А потом оказалось, что это следующий эфир. И поэтому я анонсирую тот концерт, что будет после нашего эфира. Больше любви!

Т. Троянская― Я надеюсь, что любовь разлита у нас в студии.

Н. Рыбаков― Это точно! А те, кто смотрят трансляцию на ютубе, они это видят.

Т. Троянская― Тем не менее, ваш петербургский коллега Борис Лазаревич Вишневский некоторое время назад написал, что на Малой Охте местны яблочники обнаружили бездарную и малограмотную фальшивки – газету якобы выпущенную питерским «Яблоком». Конечно без выходных данных. Цитирую Бориса Вишневского «С сенсационными заявлениями обо мне, о коллегах, одно лживее и глупее другого». А вы будете разбираться с теми, кто подставляет партию «Яблоко»?

Н. Рыбаков― Конечно! Но сначала я хотел бы пожелать Борису Лазаревичу выздоровления. Мы с ним разговариваем каждым день, и я понимаю, что тот образ жизни, который он ведет постоянно, собираю помощь больницам, он обязательно должен был заразиться. И это так и произошло. Я надеюсь, что эта газета тоже будет способствовать выздоровлению Бораса Лазаревича. Надо поблагодарить тех, кто выпустил такую газету! Только поблагодарить! Такое внимание уделять этой теме! Технология абсурдная и давно известная, лет уже тридцать. Человек открывает газету и смеется, такие там кошмарные тексты.

Т. Троянская― А вдруг кто-то поверит?

Н. Рыбаков― Тот, кто поверит, вряд ли является сторонником партии «Яблоко».

Т. Троянская― А вы не хотите новых сторонников?

Н. Рыбаков― Конечно хотим! Но, поверив, человек сначала сильно удивится, узнает о партии «Яблоко», будет больше за нами смотреть и поймет, что в этой газете все было не так. Когда Борис Лазаревич в первый раз прислал мне фотографию этой газеты, то я сказал, что это прекрасная газета. Там не целую полосу портрет Бориса Лазаревича Вишневского в новогоднем колпачке, с календарем на целый год. Сколько же они денег потратили, чтобы такими тиражами издавать портрет Вишневского и распространять по всему городу!

А если серьезно, то это начинаются выборы, друзья мои! Петербург к моей огромной печали является создателем очень многих технологий. И это неприятно. Только мы с вами можем это победить и этому противостоять. Я верю в то, что единственное, что может привести к победе на выборах – это люди. Если люди придут на выборы, то мы выиграем. А этот год будет очень важным, будут и выборы в Государственную думу, и в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, и выиграть их без людей невозможно.

Т. Троянская― Я объединю несколько вопросов в один: не будет ли в России белорусский сценарий? Насколько мы похожи?

Н. Рыбаков― А мы еще не знаем про белорусский сценарий! Он не закончен.

Т. Троянская― История там продолжается. Но тем не менее, первая часть этого сценария?

Н. Рыбаков― Может или не может? Вполне может! Российския власть ничего не поняла, что произошло в Белоруссии. НИЧЕГО! Они не поняли, что нельзя быть в Европе…

Т. Троянская― А может поняли…

Н. Рыбаков― Нет! А если поняли, то не то поняли. Нельзя быть в Европе в XXI веке почти тридцать лет главой государства! Это невозможно. Невозможно иметь такую степень коррупции, невозможно иметь такое огосударствление экономики, нельзя зачищать оппозицию. Это к этому и приводит. Реформы нужны, срочно нужны реформы.

Т. Троянская― Если бы этого не было, то выборы были бы честные? Вы предлагаете им самоуничтожится?

Н. Рыбаков― Я предлагаю сейчас думать о том, что мы можем. Я постоянно веду переговоры, чтобы в «Яблоко» приходили бы новые союзники, чтобы в будущем году мы сформировали бы коалиционный список в Государственную думу. Мы продолжаем работу и мы имеем все договоренности с нашими уже многолетними союзниками по демократическому лагерю. К нам приходят и новые союзники, в том числе и многие гости эфиров «Эха Москвы». Скоро мы объявим о начале совместной работы по выборам в Государственную думу. Мы должны сформировать такую команду и выиграть эти выборы, и выиграть их вместе с людьми. В Белоруссии это и произошло потому, что люди пришли на выборы и проголосовали, а если вы не приходите, и не голосуете, то никакой сценарий перемен невозможен. И честно, я не хочу такого сценария для России.

Во-первых, там до сих пор сидит Лукашенко, а я не хочу, чтобы и Путин так же сидел даже после волнений. Посмотрите на московские протесты прошлого года. Люди каждые выходные бились на улицах, и их тысячами отправляли в изоляторы. Мы мотались по отделениям полиции. Выборы прошли и на них пришел 21,5%, те выборы из-за которых все это происходило в Москве.

Т. Троянская― Хотелось бы услышать какие-то пожелания!

Н. Рыбаков― В Советском Союзе выходил бюллетень «Хроника текущих событий» и там была популярна фраза, что борьба за права человека в СССР продолжается, ситуация с правами человека остается напряженной». Это было до 83 года. А потом быстро все изменилось. Я желаю нам скорых перемен, и каждому оставаться самим собой и верить в себя, в свою победу и в своих товарищей! С наступающим Новым годом!

Т. Троянская― Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко» был у нас в студии.