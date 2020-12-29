И.Воробьева― Здравствуйте! Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня со своим особым мнением — Антон Красовский Антон Красовский, директор дирекции вещания на русском языке телеканала RT и соучредитель фонда «СПИД.Центр». Антон, добрый вечер!

А.Красовский― Я еще председатель совета этого фонда.

И.Воробьева― Председатель совета фонда «СПИД.Центр».

А.Красовский― Да. Это важно сейчас, потому что мы будем обсуждать сейчас эти НКО, и поэтому мое мнение в данном случае это не просто мнение учредителя фонда, это мнение председателя совета, то есть как бы главы руководящего органа этой НКО.

И.Воробьева― Действительно, про НКО хочется поговорить. Сегодня стало известно, что центр «Насилию.нет» признали иноагентом. И вообще что-то с иноагентами у нас в последнее время много связано. В «СПИД.Центр» тоже приходили проверки в этом году. С чем это связано было?

А.Красовский― Давайте начнем, во-первых, с «Насилию.нет» все-таки. «Насилию.нет» выдающийся абсолютно проект, который создан моей бывшей коллегой, бывшим исполнительным директором фонда Анной Ривиной. Это проект, который борется за то, чтобы мужчины в нашей стране меньше били женщин. А мы знаем, что мужчины бьют женщин в нашей стране повсеместно от деревень до городов, от изб до многокомнатных квартир в Центральном административном округе. И более того, чем многокомнатней эта квартира, тем лютее бьют мужики своих баб. И вот против этого и выступал и выступает центр «Насилию.нет».

А.Красовский: Cтало понятно, что совершенно ничто тебя в этой стране больше не прикроет

«Насилию.нет» признали иностранным агентом в несколько дней буквально по неизвестным мне причинам, в результате неизвестных мне проверок. Говорят, они нашли два микроплатежа. Условно говоря, из границы кто-то перечислил им, например, 3 доллара и 1,5 доллара. И вот за это — я уж не знаю, кто там является в данной ситуации признавателем, может быть, Министерство юстиции по городу Москве — признало их иностранным агентом. То есть, например, Министерство юстиции не хочет признать иностранным агентом никого из своих сотрудников, который тратил доллары, выезжая за границы, например. Вот они не иностранные агенты. А Анна Ривина, которая борется за то, чтобы мужчины не били женщин в нашей стране, признаны иностранным агентом и теперь ей придется подавать в 100 раз больше бумаг в это же самое Министерство юстиции.

Организация под названием «Насилию.нет», казалось бы, полностью была прикрыта со всех сторон. Сама Анна Ривина работала когда-то помощником Федотова, то есть работала в администрации президента. Организация «Насилию.нет» поддерживалась бесконечнейшим количеством государственных чиновников, служащих, депутатов Государственной думы. Знаете, от Натальи Тимаковой до Оксаны Пушкиной, которая вообще была ее лицом.

И стало понятно, что совершенно ничто тебя в этой стране больше не прикроет. Наоборот, любая твоя связь такая, скажем, с Оксаной Пушкиной какой-нибудь является сейчас отягчающим обстоятельством. И к тебе могут придти в любой момент. И так же пришли к нам. Пришли по доносу некой организации, которая называется «Мы за перемены». И эта НКО социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства. Вот пришли они в фонд «СПИД.Центр,» эти защитники детства, вместе с 6 сотрудницами полиции Басманного ОВД, которые не представились, тут же начали спрашивать, какое мы имеем отношение к Оксане Пушкиной; которые тут же выкатили повестки всему руководству фонда на посещение этого самого ОВД Басманный для дачи объяснений; которые моментально запросили так называемую экспертизу (мы знаем эти экспертизы) по поводу того насколько материалы нашего сайта развращают их детей. При этом понятно, что на нашем сайте указана маркировка 18+. И экспертиза Роскомнадзора, который является нашим контролирующим органом — сайт «СПИД.Центр» — это СМИ, такой же, как «Эхо Москвы»,газета «Известия» или «Первый канал», — так вот Роскомнадзор обалдел: как можно вообще учинить такую проверку физически, если там стоить маркировка 18+? То есть как можно по статье «Гей пропаганда среди несовершеннолетних» проверять тексты, которые предназначены для совершеннолетних? Это вопрос как к полиции города Москвы: вы вообще законы читали? Вы вообще в курсе Административного кодекса-то, как он устроен? Я думаю, что нет на самом деле.

И приблизительно то же самое происходит сейчас с «Насилию.нет». Мы сняли фильм про Анну Ривину. Мы — это RT Россия сняли фильм про «Насилию.нет». И он должен был выйти после новогодних праздников. Там доснималось. Какие-то люди говорили о своем личном опыте, разные люди до певицы Валерии вплоть. Рисовалась графика. Но сегодня мы в срочном порядке поставим это в эфир. Буквально через несколько минут это выйдет уже в интернете, поэтому вы это посмотрите и, пожалуйста, пошерьте, потому что, действительно, каждому важно, чем эти люди занимаются и как они, действительно, помогают семьям с детьми, а не вот это оно «За перемены».

И.Воробьева― Кстати, в том акте, который Минюст России, соответственно, по крайней мере предъявил центру «Насилию.нет», почему их признали иноагентом. В документе говорится, что центр занимался политической деятельностью, поскольку публиковал материалы с критикой преследования НКО, писал о преследовании ЛГБТ и выступает за принятие закон до домашнем насилии. Вот такой список прегрешений у центра «Насилию.нет».

А.Красовский― Если Министерство юстиции, государственный орган выдает вот такой текст, значит, у меня вопрос просто к Министерству юстиции, коллегам из Министерства юстиции: насколько вы компетентны? Я могу честно сказать: вы можете и на нас — «СПИД.Центр» признать иностранным агентом. Я буду ратовать перед советом фонда, чтобы поступить ровно, как поступил в свое время Дмитрий Зимин, и просто всё закрыть к чертям собачим и больше здесь, в этой стране ничего не делать. Потому что надежды никакой нет. И если государство ведет себя антигосударственным образом, если государство выступает против государства само по себе, то есть государственный орган является врагом государства, то совершенно непонятно, то совершенно непонятно, зачем нужно это государство поддерживать и с какой целью нужно работать, чтобы этому государству помогать.

А каждое НКО, которое работает вот таким образом, как «Насилию.нет»… Мы сейчас ведь не говорим про какие-то «вражеские» НКО, про которые мог бы говорить Владимир Владимирович Путин, это не какие-то НКО, которые работают на деньги фонда Сороса; это не какие-то НКО, которые распространяют здесь, в России какие-нибудь ваххабитские материалы. Это НКО которое, действительно, ратовало о принятии закон до домашнем насилии, то есть за инициативу депутатов Государственной думы, то есть выборных людей.

Это значит, что Министерство юстиции выступает непосредственно против определенных депутатов Государственной думы. Тогда у меня вопрос к Министерству юстиции, каких конкретно депутатов Государственной думы, по мнению Министерства юстиции, НКО должно поддерживать, а каких не должно поддерживать? Огласите, пожалуйста, список. Какие депутаты Государственной думы, по мнению министра юстиции являются иностранными агентами и врагами России, а какие являются кашерными, прекрасными, уютными плюшевыми мишками?

И.Воробьева― А чем закончилась проверка «СПИД.Центра»? Там какой-то вывод есть?

А.Красовский― Проверка закончилась тем, что ОВД Басманный заказало экспертизу, и материалы дела совершенно очевидно будут переданы в суд, и, честно говоря, в Басманный и, честно говоря, у меня нет никаких сомнений решении этого Басманного суда.

И.Воробьева― Буквально в субботу у меня была программа про НКО-иноагенты…

А.Красовский: Всё хорошее, что ты делал для этой страны для десятков тысяч людей, они уничтожают одним своим сапогом

А.Красовский― Извини, пожалуйста. Это просто к вопросу о том, что вот люди говорят: «Ты мразь путинская. Ты работаешь на RT. За тобой стоит Маргарита Симоньян, за тобой стоит КГБ». Никто вот за мной не стоит на самом деле. И вот они приходят, те же самые сотрудники той же самой организации и тебя мочат, тебя унижают, тебя смешивают с дерьмом. И всё, что ты делал всю свою жизнь, всё хорошее, что ты делал для этой страны для тысяч, десятков тысяч людей, они уничтожают одним своим сапогом. И по-другому здесь никогда не было и не будет.

И если за это сейчас, действительно, конкретно за центр «Насилию.нет» не вступится непосредственно Владимир Владимирович Путин — а я считаю, что именно Владимир Владимирович Путин… я призываю администрацию президента об этом его сказать, если не будет принято однозначного решения, после которого понесут наказание непосредственные исполнители в Министерстве юстиции, вот не просто как-то так скажут: «Ой, извините, пожалуйста, мы случайно к в вам пришли, дверь перепутали» — нет, а вот прямо в отставку уйдет заместитель министра курирующий, а после этого по нему будет возбуждено административное дело. Вот тогда только я поверю в то, что, действительно, здесь что-то сдвигается в лучшую сторону.

И.Воробьева― Возвращаясь к НКО-иноагентам. Мы делали отдельную программу, я зашла посмотреть на этот реестр НКО, которых Минюст признал иностранными агентами и с удивлением обнаружила там довольно много организаций региональных, которые занимаются именно помощью ВИЧ-инфицированным, людям с ВИЧ и так далее. С чем это связано? Почему именно эта тему у нас?

А.Красовский― Во-первых, действительно, к ВИЧ огромное внимание. Люди во власти считают, что люди, которые занимаются помощью людям с ВИЧ, распространяют ложную информацию, развращают детей, рассказывают о том, что вроде как гомосексуалы нормальные люди… Хотя Владимир Владимирович Путин, наш президент говорил недавно, что никогда в нашей стране не будет ущемления прав по факту расы, пола и сексуальной ориентации — вот говорил президент открытым текстом это, можно в YouTube найти этот тест. А все равно вы приходите и говорите: «А что это вы пишите, что геи, они такие же, как не геи?». Но вы спросите у Путина, почему мы так пишем.

А второй вопрос, действительно, потому что государство никогда не финансировало такого рода организации. И организации брали деньги у иностранных фондов, в частности, у фонда Элтона Джона, например. Фонд Элтона Джона в истекающем году выдал несколько больших грантов нескольким организациям в нашей стране, в частности, фонду «Гуманитарное действия», которое только что признано иностранным агентом.

Это такая огромная санкт-петербургская некоммерческая организация, которая помогает людям, живущим с ВИЧ и употребляющим внутривенные наркотики. Не помогает им употреблять внутривенные наркотики, а помогает им жить каким-то образом со своей зависимостью и со своей болезнью. Делает организация уже десятилетия. Это одна из ведущих вообще в мире организаций, которая этим занимается. Это гордость нашей страны. Люди, которые там работают, это гордость нашей страны. Они должны получать ордена, а они признаются иностранными агентами. И это не просто позор и стыд, а это преступление, я еще раз это говорю — это преступление.

И, более того, я бы хотел сказать, что люди, совершившие это преступление, понесут наказание, но я русский человек, мне 46 лет будет, возможно, в следующем году, если я доживу, хотя, судя по всему, не доживу, и у меня нет никаких сомнений, что никакого наказания они не понесут и будут как те люди, который пытали, расстреливали, уничтожали когда-то других людей, на пенсии ходить в пыжиковых шапках вокруг своих кирпичных цэковских домов, гулять с собачками.

И.Воробьева― Я напомню нашим слушателям, что это особое мнение Антона Красовского. К другой теме. Вот мы видели, как ночью был штурм Среднеуральского женского монастыря. Бывший схиигумен Сергий Романов задержан. Почему, как ты думаешь, поменялась ситуация? Ведь до этого он был, такое ощущение, просто неприкасаемый, ничего с ним сделать не могли.

А.Красовский: РПЦ, надо отдать ей должное, начала мягко и закончила так жестко, и сделала совершенно правильно

А.Красовский― Он не был неприкасаем. То есть с того момента, когда, действительно, у отца Сергия поехала крыша, тогда с ним начала бороться РПЦ. РПЦ начала с ним бороться сначала мягко в лице предыдущего правящего архиерея, митрополита Екатеринбургского. Митрополита сменили, кстати сказать, на фоне этой борьбы, потому что тот оказался слишком мягким и слишком завязанным на все эти сергианские деяния. Вокруг Сергия, действительно, образовалась целая коммуна, в которой состояло большое количество очень влиятельных в регионе людей, которые были связаны с силовиками, которые были связаны с крупным бизнесом, которые были связаны с властью. И сделать с ним вот так быстро что-то было невозможно.

И РПЦ, надо отдать ей должное, начала мягко и закончила так жестко, и сделала совершенно правильно, и надо отдать должное спецслужбам, которые в итоге все-таки встали на сторону разума, попытались каким-то образом не идти на поводу у этих олигархов и местных силовиков и, наконец, этого Сергия арестовать, и, видите, его тут же этапировали в Москву, чтобы не было в этом своем Екатеринбурге никаких лоббизмов, никаких выступлений и так далее. Выступления, наверное, будут, но они будут жестко пресечены и правильно. Потому что это абсолютно террористическая секта, и он был главой террористической секты.

Другое дело, что таких террористических сект в нашей стране, их десятки и десятки, и таких Сергиев десятки и десятки. Они, может быть, не такие открытые, они, может быть, не такие яркие, они, может быть, не такие знаменитые и не так прикрытые крупным бизнесом. Но это все те люди, которые настраивают народ, на то, что 5G — это чипирование мозга, что паспорта — это код дьявола и прочее. И на этом всем строится наша с вами Россия, к сожалению.

И, с моей точки зрения, задача РПЦ, иерархов РПЦ, тех людей, которые в РПЦ, действительно, важны и голос которых значим, я не могу им ничего советовать, я не могу их ни к чему призывать, это просто моя точка зрения. Их задача сейчас — максимально этот абсолютно чудовищно черносотенный кусок нашей веры искоренить. Каким образом он будет искоренен, я не знаю, честно говоря.

И.Воробьева― А почему, как ты думаешь, люди продолжают верить таким, как Сергий, во всю эту чушь про 5G, про паспорта, привозят туда детей, оставляют? Почему им продолжают верит, несмотря на то, что это явно какой-то бред?

А.Красовский: Само понятие ценности науки, ума и анализа утрачено, возродить его сейчас в России практически невозможно

А.Красовский― Люди вообще глупые и необразованные. Ничего в этом такого удивительного нет. Люди правда, потеряли какие бы то ни было ориентиры, люди потеряли ориентиры экспертизы, люди не верят в науку, потому что на самом деле у людней отсутствует бытовое среднее образование, а то, что называется сейчас в России средним образованием, это профанация. Люди не до конца уверены, закончив среднюю школу или 8 классов (чего они там заканчивают сейчас), что Земля круглая. Они не до конца верят, что это не блин, стоящий на слонах, плывущий на ките. Он точно совершенно знают, что нет никакой эволюции. В принципе такого процесса не существует. Им об этом рассказывают день ото дня их детям в этих церковно-приходских школах. И я вижу таких людей по стране не только в какой-то провинции, а в Москве таких людей абсолютное большинство. И они задают глупые вопросы, рассчитывая на эти глупые вопросы получить вразумительные ответы. Они не верят в существование болезней. Они считают, что болезни появляются от прививок.

Поэтому, например, мы сейчас не видим такой очереди прививаться от ковида. У нас нас ампул-то с этой прививкой не так много, так и те остались. Люди не хотят прививаться. Вы дураки, вы идиоты, вы кретины! Вам господь вместе с нашей отечественной наукой послал такое чудо: за год вам придумали вакцину от страшнейшей, смертельной болезни. А вы считаете, что именно она приведет вас к смерти. Не они привет вас к смерти, а ее отсутствие и ваша глупость.

Но сделать с этим ничего невозможно. Потому что, действительно, само понятие ценности науки, ценности экспертного мнения, ценности ума и ценности анализа, оно утрачено и возродить его сейчас в России практически невозможно. И это мы видим буквально с того, с чего мы начали — с того, каким образом признаются иностранными агентами такие организации, как «Насилию.нет». То есть никого не интересует формулировка даже. Люди с высшим образованием, наверняка там кандидаты юридических наук какие-нибудь в Министерстве юстиции, в профильном министерстве, они пишут эти формулировки под диктовку, как какая-нибудь судья в Минусинском суде, которая работала до этого секретарем суда и вообще плохо отличает приставку от суффикса. Вот здесь такая же абсолютно ситуация. Что с этим делать, непонятно. Ситуация, по-моему, безнадежная.

И.Воробьева― Вот ты снял несколько серий фильма «Эпидемия» про ВИЧ. Неужели это не поменяло как-то…?

А.Красовский― Нет, никак не поменяло. Это вообще никак не поменяло ни отношение людей… Все серии были показаны на федеральных каналах, помимо того, что они набрали миллион просмотров в YouTube. Нет, не повлияло. Люди по-прежнему не верят в ВИЧ, вообще, я говорю, в существование вирусов каких бы то ни было они не верят. Сейчас они не верят в ковид. Они рассказывают, что ковид — это истерия, мировой заговор, мировая фарма, китайские спецслужбы, американские спецслужбы, русские спецслужбы; что Путин идет на поводу, что Путин то ли американская, то ли китайская марионетка. Это огромные группы ВКонтакте, десятки тысяч людей. И это только активно пишущих, десятки тысяч людей активно ежедневно принимающих участие в этом движении. Это десятки тысяч людей, готовые сегодня прямо выйти против, например, вакцинации. А я считаю, что вакцинация должна быть принудительная. Вот государство так не считает, а я так считаю.

И.Воробьева― Давай здесь запятую поставим. У нас сейчас перерыв на новости и рекламу. Потом продолжим.

НОВОСТИ

И.Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение». Антон Красовский, Ирина Воробьева. Обещала про вакцину продолжить с тех слов, которыми мы перед перерывом закончили — про принудительную вакцинацию. Почему ты считаешь, что вакцинация должна быть принудительной?

А.Красовский― Потому что я считаю, что мы столкнулись с мировой пандемией такого масштаба, с которой мы не сталкивались с 1918 года. Потому что миллионы людей по всем миру — и мы это видим — умирают и еще умрут. Мы можем говорить о том, какие это люди, какого они возраста, с какими они хроническими заболеваниями и так далее. Но это миллионы людей при нашем уровне медицины, а не при том уровне, который был тогда, в 1918 году.

И я считаю, что в ситуации, когда люди поголовно в стране являются антипрививочниками, когда они не прививают своих собственных детей даже от полиомиелита и кори, в этой ситуации мы как государство обязаны взять на себя отеческие функции и заставить людей выполнить, как я считаю, гражданский долг. Я считаю, что поголовная вакцинация сейчас, в условиях пандемии является абсолютно гражданским долгом. То есть если ты не привился — ты враг народа. Потому что ты можешь распространять заболевание, из-за которого из-за тебя лично умрет 4 старика, 4 диабетика, 4 человека, страдающих ишемической болезнью сердце и другими заболеваниями. А, может быть, просто рандомный ребенок, который случайно, мы даже не будем знать, почему, тоже умрет.

И мы знаем сейчас, что в мире есть уже 6 фактически зарегистрированных, хорошо действующих вакцины. Несколько из них сделаны по довольно дедовскому методу. Вот векторные вакцины. То есть нам нечего вообще думать бояться. Спасибо большое, что такой дедовский метод у нас появился. И ничего плохого в дедовских методах нет. Вакцина от оспы как была придумана в 18-м веке, так вот мне ее и кололи, вилочкой буквально, как колола Екатерина-матушка II своему сыну, наследнику Павлу Петровичу. Вот такой же вилочкой. Только мне железной, а ему, небось, серебряной.





А.Красовский: Если ты не привился — ты враг народа

И, соответственно, я считаю, что мы обязаны взять на себя функцию, действительно, отца-вседержителя и всю нацию привить, как когда-то привили советские и американские ученые весь мир от оспы и весь мир от полиомиелита, излечив практически от оспы весь мир, и теперь ее нет, и фактически вылечив весь мир от полиомиелита. Мы должны это сделать. Хватит заниматься глупостями, хватит всего этого мальчишества, ребячества. Иди царствовать, как говорил один исторический персонаж другому историческому персонажу. Есть прививка — идите и прививайте.

И.Воробьева― Ты недавно делал интервью с Александром Гинцбургом, с создателем практически этой вакцины «Спутник V».

А.Красовский― НРЗБ научного коллектива.

И.Воробьева― Но ведь «Спутник» не прошел третью фазу.

А.Красовский― Всё он прошел, третью фазу. Прекрасное огромное рандомизированное исследование 40 тысяч человек. Благодаря городу Москве, лично Сергею Семеновичу Собянину, Анастасии Владимировне Раковой оно случилось. Слепое исследование. Это значит, что 20 тысяч человек в этом исследовании, получая плацебо, считало, что получает реальную вакцину, подписывая документы, между прочим, понимая, что они делают, в каком исследовании принимают участие. И некоторое количество из этих людей погибли, получая плацебо, заразившись коронавирусом, и умерли от коронавируса. Ни одного человека не умерло их тех, кто получал не плацебо.

Третья фаза закончена и, более того, опубликованы результаты третьей фазы. Нас может смущать, что немножко быстро было объявлено о создании вакцины, была зарегистрирована вакцина, но, Ира, точно так же живет весь мир.

И.Воробьева― Но ты знаешь про то, что фиговый пиар был у «Спутника».

А.Красовский― Знаешь, у Pfizer он тоже был не аллё. У всех он был фиговый. Вот ты машешь головой, а на самом деле в Америке да, люди, понимали, большинство людей, которые занимались этим пиаром, что мы находимся в военных абсолютно обстоятельствах. Если уж мы изобрели эту вакцину, мы должны убыстрить и, возможно, убрать большое количество бюрократических стадий, которые раньше при регистрации любого медицинского препарата необходимо было бы пройти.

У нас не было 3 лет на регистрацию вакцины. У нас была вакцина готовая, понятная, существующая вакцина уже летом. Тратить на это еще 2,5 года было бы преступлением, потому что эти 2,5 года были бы потрачены не на исследования, а чисто на бюрократические функции: занести, поднести, распечатать, подписать, переподписать, потому что, посмотрите, у вас здесь ошибка в предлоге. Так происходит всегда по всему миру. Действительно, была гонка вакцин. Человечество совершило невозможное. Оно придумало 6 работающих вакцин меньше, чем за год от вируса, которые не существовал, они не знали, что он есть. Представьте себе скорость и представьте себе нагрузку, которую мировая микробиология на себе ощутила. И мы должны памятник им ставить, а не претензии предъявлять.

6 работающих вакцин. Привейтесь той вакциной, которой вы доверяете. Не доверяете вы «Спутнику», например, как доверяю ему я, привившись «Спутником» — поезжайте в Германию, если вас пустят туда или в Америку — привейтесь Pfizer. Привиться AstraZeneca, по всей видимости сейчас будет невозможно, потому что «Спутник» и AstraZeneca теперь будет одной вакциной. Но чем вы не доверяете Оксфорду? Оксфорд вам чем навредил, мировой университет, существующий со времен Александра Невского? Вот подумайте сами, включите мозг.

И.Воробьева― Прости, пожалуйста, что я личные вопросы задаю. Ты привился прямо тогда, когда вы это видео снимали. Но при этом ты же болел коронавирусом до этого. А как так?

А.Красовский― Я уже говорил. Я привился исключительно из пропагандистских соображений. То есть у меня, действительно, я считаю, был Т-клеточный иммунитет НРЗБ ни разу не болел коронавирусом. В то время, когда я снимал программу «Эпидемия», когда заходил во все красные зоны. У нас переболели все съемочные группы, все операторы. Мой ассистент, поехавший со мной в первую командировку в Омск, инфицировался — он даже не заходил в красную зону, — зайдя в больницу и выйдя оттуда, тут же подхватил коронавирус. Я ни разу не болел. Я привился для того, чтобы вы привились. Чтобы люди, которые хоть что-то для кого-то значат, сказали, что надо идти и прививаться. Я это сделал исключительно ради этого.

И.Воробьева― И у тебя не было никаких побочек жестких, чтобы о них имело смысл говорить.

А.Красовский: Задача нашего государства, которое имеет дело с таким безалаберным народом, сделать вакцину принудительно

А.Красовский― Нет, у меня побочек первичных, вот это: «Ой, у меня температура 39… посмотрите. У меня высыпание, у меня ломит в костях», — у меня такого не было вообще ничего. 14% людей, делающих вакцину «Спутник V» такие побочки имеют. Это значит, что 86% никакие побочки не видят вообще в принципе. Дальше уже надо понимать, какие тела вырабатываются, их специфичность, сколько их, что будет дальше. Но это будет дальше. Но мы точно понимаем, что вакцина работает. Мы точно понимаем, что она работает против ныне существующих штаммов коронавируса. Мы точно понимаем, что сделав вакцину сейчас — сейчас я имею в виду сейчас, вот сегодня — мы придем к весне, когда будет весенний новый взрыв, с уже с коллективным иммунитетом, если мы сделаем максимальное количество этих вакцин. И сейчас задача государства, государств мира сделать так, чтобы этих вакцин хватило. И я считаю, что задача нашего государства, которое имеет дело с таким безалаберным народом, сделать эту вакцину принудительно каждому. Не хочешь — прямо в жопу без всякого обеззараживания.

И.Воробьева― Я надеюсь, что все-таки в этом смысле Антона Красовского не услышал и принудительной вакцинации не будет.

А.Красовский― А я думаю, что услышат и принудительная вакцинация будет. И таким образом, мы себя всех спасем. Вот на что я надеюсь. А вот это «я надеюсь, что никакой принудительной вакцинации не будет» — у вас будет, как в Украине отсутствием принудительной вакцинации от кори, когда у вас было 70 тысяч смертей детских за последние 5 лет, потому что бабы украинские детей своих прививать отказывались крестьянские. И вот они это получили — от кори! От кори в XXI веке дети десятками тысяч мрут. Потому что вы надеетесь, что не будет никакой принудительной вакцинации — ха-ха-ха! А я надеюсь, что будет. А будут отказываться — прямо под дулами автоматов…

И.Воробьева― Ну. принудительную вакцинацию в любом случае нельзя, потому что доз не хватит. У нас вон в регионах не так много этой вакцины, хотя вот в Аргентину мы уже отправили.

А.Красовский― Это другое дело. Я говорю, что задача государства — обеспечить количеством доз всю нацию.

И.Воробьева― Тут вопрос в чате, я тоже хотела его задать. Говорили, что, по-моему, ВИЧ и гепатит — это противопоказания к прививке…

А.Красовский― Это глупости всё. Они были противопоказаниями внутри исследования. Исследователи не хотели усложнять себе задачи, то есть они не хотели дополнительную когорту, которую они должны были бы выявить… Ну, ты тоже найди, скажем, на 10 тысяч людей с ВИЧ, проведи среди них рандомизированное исследование, а потом еще неси за них ответственность. А с точки зрения исследования да, действительно, хронические заболевания и, например, возраст старше 60, что самое важное, он был как бы противопоказанием к исследованию, но это не является противопоказанием больше для вакцинации. То есть, соответственно, все люди старше 18 лет не имеют никаких показаний к вакцинации, сколько бы тебе не было — 85, 90, 100 лет — ты имеешь право абсолютно на эту вакцину. Есть у тебя ВИЧ, нет у тебя ВИЧ… Наверное, там есть противопоказания с каким-нибудь очень низким показанием количества клеток — 4 клетки. Но я про это не буду говорить, я не являюсь специалистом. Городские поликлиники в городе Москве ставят сейчас людям, живущим с ВИЧ, вакцину и правильно делают. Спасибо вам большое. И Алексею Ивановичу Хрипуну спасибо большое!

И.Воробьева― На этом мы программу «Особое мнение» завершаем. Антон Красовский был сегодня в эфире. Спасибо!