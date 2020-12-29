И. Воробьева― Здравствуйте! Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня со своим особым мнением экономист Сергей Алексашенко. Сергей, добрый вечер.

С. Алексашенко― Добрый вечер, Ирина. Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, зрители.

И. Воробьева― Это тот самый эфир, когда можно уже начать говорить о каких-нибудь итогах 2020 года (например, об экономических). Есть у нас какие-то экономические итоги 2020 года, от которых не хочется плакать в ужасе?

С. Алексашенко― Хороший вопрос. Не, наверное, можно найти, если постараться. Вот смотрите, вспомните март месяц, начало ковида, отсутствие соглашения между странами-экспортерами нефти, нефть падает ниже нуля. Ну это такая специфическая нефть – фьючерсные контракты, которые к физической нефти не имеют никакого отношения. Тем не менее, физическая нефть упала тоже ниже 20 долларов за баррель. Отдельные поставки российской нефти на экспорт шли с убытками. И, вообще-то говоря, мы все знаем, что российская экономика зависит от нефти. От нее зависит наше все – наше благосостояние, курс доллара, ну и так далее.

И несмотря на такую катастрофу с нефтяными ценами, несмотря на борьбу нефтяных держав, в общем, как-то российская экономика показала, что она в условиях свободного курса, в условиях нерегулируемых цен как-то приспособилась. И, в общем, я б сказал так, что мы пережили вот это падение цен на нефть гораздо легче, чем это было в 2014-2015 году, в 2008-2009 году, не говоря уже про 1998 год. То есть, в общем, позитивные итоги, конечно, есть.

Экономика, может быть, не очень эффективная, она, может быть, не очень энергичная, не очень конкурентоспособная, но тем не менее к таким внешним шокам, которые для России являются, безусловно, одним из самых серьезных за последние пару десятков лет, в общем, как-то экономика устояла. И нельзя сказать, что она всерьез как-то потряслась.

С.Алексашенко: Российская экономика показала, что в условиях свободного курса, нерегулируемых цен как-то приспособилась

И. Воробьева― Но при этом представители власти еще месяц назад, по-моему, если я не ошибаюсь, и вообще периодически как-то так говорят, что российская экономика в связи с коронавирусом и в связи с кризисом коронавируса упала меньше, чем ведущих стран Евросоюза и США. Это правда?

С. Алексашенко― Как это у экономистов – с одной стороны, с другой стороны. Если не брать Китай, который вообще в этом году вырастет хоть и на 2%, но все-таки вырастет, и если еще не брать США, которые, в общем, упали, но их падение, похоже, будет 3%, а у России – где-то 3,5% или чуть больше даже, в общем, да, наверное, страны Европы упадут чуть сильнее, чем Россия. Кто-то – чуть сильнее, кто-то более сильно.

Но мне кажется, что это не есть какой-то значимый, важный результат. Потому что падение экономики в условиях внеэкономического принуждения, когда причинами падения были не экономические факторы, не ошибки в экономической политике, не циклический кризис экономический, а такое природное явление, то падение экономик зависело больше от того, насколько развита в той или иной стране сфера услуг, насколько в ней развиты туристический бизнес, авиационные перевозки, гостиницы, рестораны, бары.

Я часто привожу в пример, что средний американец тратит на еду в ресторанах, включая «McDonald’s», «KFC» и прочее, столько же денег, сколько он тратит на еду дома. Ну, в денежном выражении. В России это соотношение 1 к 8, наверное.

И. Воробьева― То есть, условно говоря, вне дома мы тратим денег намного меньше, чем на еду дома.

С. Алексашенко― В 8 раз меньше, чем на еду дома. Не в 8, конечно. Наверное, все-таки раз в 6. Вот я сейчас точно навскидку не помню. Но где-то вот так вот. То есть россияне тратят на еду вне дома в среднем – опять мы говорим о среднестатистическом россиянине – в 6 раз меньше, чем тратит дома. Это значит, что в основном питаются дома. А американцы в денежном выражении – это не значит, что они едят через раз – они тратят столько же в ресторанах, кафе, барах и так далее.

И понятно, что закрытие ресторанов, баров… Англия мало чем отличается от США или какая-нибудь Голландия, или Швеция, или Финляндия. В общем, страны-то примерно одинаковые. Франция уж тем более со своими гурманами, круассанами, эспрессо по утрам. У меня ощущение, что там весь Париж завтракает только на улице. Поэтому, конечно, для этих стран падение сферы услуг на экономику оказало больший статистический эффект. Но я из этого не стал бы делать каких-то далеко идущих выводов, кроме того, что да, сфера услуг в России развита меньше. Но это не есть хорошо, правда?

И. Воробьева― То есть получается, что заявления, которые делает правительство, они как бы говорят не о том, что правительство – молодцы и не дали нам как-то упасть очень сильно, а говорят о том, что у нас не очень сильно развиты те сектора экономики, которые как раз в первую очередь пострадали из-за коронавируса.

С. Алексашенко― Да, это так. Но я еще подчеркну первую часть. Вообще-то говоря, там есть и факт неправды, потому что американская экономика упадет в этом году меньше, чем российская. То есть прямые fake facts, face news, фальшивые новости. То есть российская экономика упадет сильнее, чем американская. В этой части Путин, его министры, премьер-министр, в общем, говорят неправду.

И. Воробьева― Ладно. Мы сейчас еще вернемся к разным экономическим историям, но хотелось бы еще сразу же про политические итоги года. Тут все сложнее и меньше радости, как мне кажется. Но если вот так посмотреть, оглянуться на 2020 год, помимо коронавируса и коронакризиса, что самое важное, на ваш взгляд, из политических событий в 2020-м произошло?

С. Алексашенко― Мы сейчас говорим про Россию или про мир в целом?

И. Воробьева― Про Россию. Только про Россию.

С. Алексашенко― Если мы говорим про Россию, то, знаете, Ирин, с одной стороны, ничего удивительного не произошло. Не хорошо хвалить себя, но я взял свою книжку «Контрреволюция», которую я закончил летом 17-го года, и прочитал свой прогноз до 2024 года. Вот я там прямо так и написал, что Путин будет усиливать репрессии, что он будет закручивать политические гайки, потому что его главная цель – удержание власти. А для этого все средства хороши. И, вообще-то говоря, практически весь срок своего правления с 2000 года Путин только этим и занимается.

Поэтому сказать, что произошло что-то такое необычное, наверное, нельзя. В начале года до внесения Путиным предложения о внесении изменений в Конституцию, собственно, тоже среди экспертов было не очень много разногласий о том, что Путин сохранит свои полномочия и после 2024 года.

И. Воробьева― То есть просто не знали, каким образом конструкция будет выглядеть.

С. Алексашенко― Конечно. И обсуждали – то ли через Белоруссию, то ли через Госсовет, то ли еще через что-то. В общем, вопрос-то был не в том: да или нет? Вопрос был в том: каким образом? Поэтому само по себе обнуление путинское в 2020 году показало, что он и сам нервничал по этому вопросу. То есть он сам ощущал нарастание напряженности в системе. Обычно Путин не принимает решения до самого последнего момента. А здесь оставалось еще 4 с лишним года, и он объявляет.

То есть это означает, что внутри политической системы, внутри Кремля, внутри ближайшего окружения было какое-то такое серьезное напряжение, и все уже начали смотреть в будущее, считать Путина «хромой уткой», смотреть, кто будет следующий. Ну раз нет никаких сигналов. И вот, собственно говоря, поэтому то, что Путин останется у власти – мы все этого ожидали.

С.Алексашенко: Обнуление путинское в 2020 году показало, что он и сам нервничал по этому вопросу

То, что он пошел самым прямым, самым лобовым путем, самым дешевым, тоже, наверное, не должно… Дешевым в смысле организационных усилий, то есть не надо Лукашенко уламывать, не надо Конституцию всерьез переписывать. Там, подумаешь, всего лишь убрать три слова и написать отдельный закон, что никому нельзя, а Путину можно. Все звери равны, но некоторые звери равнее. Мы это уже все давно слышали. Поэтому в политической части я бы не сказал, что меня всерьез что-то удивило, потому что это такая наезженная траектория.

Я часто привожу такое сравнение. Это как такая санно-бобслейная трасса. Вы попали в этот желоб, и вы вроде как и хотите из него выбраться, но пока вы не доедете до конца, у вас шансов на это очень мало.

И. Воробьева― Будем продолжать сейчас подводить в том числе и политические итоги 2020 года. Поговорим еще про Россию. Поговорим и про события, которые произошли в мире. Я напомню, что у нас сегодня в «Особом мнении» экономист Сергей Алексашенко. Вы можете смотреть нас в Ютубе на канале «Эхо Москвы». Там работает чат. Вы можете там задавать свои вопросы и писать свои реплики. А мы вернемся буквально через минутку и продолжим программу «Особое мнение».

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И. Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение». Сергей Алексашенко, Ирина Воробьева. И мы говорим о политических итогах года. Про обнуление поговорили, про Конституцию, про Владимира Путина.

С. Алексашенко― Еще одну фразу про политические итоги года. Я не знаю, можно ли это назвать политическими или это такие эмоционально-личностные, но, конечно, очень важным событием – то есть я не знаю, будут ли у него какие-то последствия, вот как тенденция – то, что Путин признал, что для него политическое убийство является нормальным. То есть когда он сказал: «Хотели бы отравить – отравили бы», да еще захихикал таким дурацким своим смешком – это означает, что, вообще-то говоря, для него политическое убийство как инструмент политической борьбы является нормальным. И он к этому относится абсолютно по-циничному, по-людоедски.

Вот это такая эмоциональная точка всего года. Хотелось бы, конечно, чтобы у него вот этого желания убивать было бы как можно меньше.

И. Воробьева― Еще из таких событий года, о которых хочется вспомнить – это события в Хабаровске. Потому что, мне кажется, еще ни один регион не видел таких массовых и таких продолжительных акций протеста в защиту губернатора.

С. Алексашенко― Это правда. В защиту губернатора у нас не то что таких массовых протестов, у меня такое ощущение, что в защиту губернатора с 90-х годов, с ельцинских времен никто вообще никак не выступал. И когда Путин проводил чистку губернаторов и сразу после 2000 года, и после 2004 года, и так каждое время, в общем, как-то все к этому относились совершенно спокойно. И вот первый случай, когда население края, население областного центра выступило в защиту губернатора. С одной стороны, это хороший знак, что хотя бы где-то в России просыпается политическое сознание и такое общественное движение, перерастающее в политически подкованных, в политически активных граждан.

Но, знаете, как опять экономист – с одной стороны, с другой стороны. То, что Хабаровск не поддержал никто, ни один другой регион практически не поддержал Хабаровск – это такая печальная новость. Опять она не является чем-то новым. Мы про атомизацию российского общества, про политическую атомизацию, про то, что регионы живут каждый своей жизнью, что население разбито на кучу слоев, которые между собой вообще не хотят контактировать, и даже занимая одни и те же позиции, они не очень хотят НРЗБ кого-то, кто находится на другом конце страны.

Помните, был 2018 год, когда после президентских выборов, после повышения пенсионного возраста, после повышения НДС было протестное голосование на Дальнем Востоке и во Владимирской области на губернаторских выборах. И вот нам очень хотелось, чтобы это была не точка, а начало тенденции. Но выяснилось, что это точка. Выяснилось, что там была точка. Достаточно начального знания геометрии, и вы понимаете, что через одну точку можно провести сколько угодно линий прямых. То есть точка не дает вам никаких основ для построения тенденции. Поэтому если говорить об итогах и заглядывая вперед, все-таки события в Хабаровске – это точка, а не тенденция.

И. Воробьева― Еще про события года. Вот уже было сказано про реакцию Владимира Путина на расследование Алексея Навального по поводу отравления политика. И тем не менее все что случилось с Алексеем Навальным – во-первых, то, что его отравили, во-вторых, то, что он, слава богу, выжил, и третий этап – вот это расследование – я, честно признаться, такого рода расследований и такого уровня расследований не помню тоже за последнее время. И мне кажется, что это тоже один из итогов года. По крайней мере, его вторая часть в разговоре с эфэсбэшником предполагаемым.

С. Алексашенко― Ирин, все правильно. Если снимать художественное кино или сериал, то, конечно, вокруг всего, что происходит в России со спецслужбами, с их активностью, с их деятельностью… Событие с Алексеем Навальным – это такой уже апофеоз. Кажется, куда дальше? Сейчас я разделю немножечко. Знаете, в любом сериале, в любом фильме есть различные линии.

Вот одна линия – это судьба Алексея Навального. Смотрите, судить его судили? Судили. И даже там реальный срок, – его посадили, отсидел одни сутки, – который превратили в условный. Брата посадили? Посадили. Зеленкой в глаза плескали? Плескали. Неоднократно по 10, по 30 суток он в КПЗ сидел? Сидел. То есть опять сказать, что вот это что-то такое… Ну, отравили. Собственно говоря, чем вот эта зеленка с химическим веществом в глаза принципиально отличается от отравляющего вещества? В одном случае хотели лишить возможности видеть мир, в другом случае хотели лишить возможности вообще жить. То есть это все продолжение одной и той же тенденции.

А что касается расследований… Вообще, надо отдать должное Алексею Навальному и его команде, которые с точки зрения расследований много нам чего хорошего рассказывает и интересного. Но здесь же альянс. Здесь еще и Bellingcat, который свои возможности расследования показал на MH17.

И. Воробьева― И по Скрипалям, и по MH17.

С.Алексашенко: Выборы в США не закончились. Они закончатся через неделю, когда пройдут выборы в федеральный Сенат

С. Алексашенко― И по Скрипалям, да. То есть опять сказать, что в расследовании с Алексеем Навальным ну да, фактура чуть-чуть другая, ну да, действующие лица чуть-чуть другие. Но и сюжет расследования намного уже. То есть когда там, условно говоря, идет расследование вокруг MH17, то там настолько широкое поле, которое нужно покрыть, что вот прокопать его все глубоко так же, как в случае с Алексеем Навальным, наверное, просто невозможно.

И в расследовании со Скрипалями при всей важности любой человеческой жизни понятно, что для общественного мнения Сергей Скрипаль и его дочь не столь значимые фигуры, как Алексей Навальный. Поэтому та точка, до которой все было доведено, была достаточна, чтобы понять, кто и что сделал. Это яркое событие, но я не знаю, можно ли и нужно ли из этого делать какой-то далеко идущий вывод.

И. Воробьева― Еще про события. Я обещала поговорить про события в мире. И тут сразу нам напишут про выборы в Соединенных Штатах Америки. Это действительно событие международного масштаба в этом году или нет?

С. Алексашенко― Да, конечно. В любом случае, любые президентские выборы в Соединенных Штатах Америки каждый високосный год в первый вторник после первого понедельника – это событие международного масштаба. Потому что для всего мира далеко не все равно, кто будет стоять во главе ведущей экономической, политической, военной и технологической державы мира. И в этом отношении любые президентские выборы в США очень важны.

Я бы сказал так, что выборы в США еще не закончились. Они закончатся через неделю, 5 января, когда пройдут выборы в федеральный Сенат, но в штате Джорджия, когда выберут двух сенаторов, и станет понятно, смогут ли демократы вот ту самую голубую волну, которую они вызывали все лето и всю осень, довести до конца и получить большинство в Сенате. Скажем так, от этого больше, наверное, зависит все-таки внутренняя политика США, нежели внешняя. Но тем не менее этот процесс еще продолжается. И рано еще подводить его итоги.

Но понятно, что приход Джо Байдена и его команды – это серьезное изменение отношений Америки с другими странами мира и в первую очередь с союзниками. Если Дональд Трамп много времени и сил потратил на то, чтобы разойтись с союзниками и каждый раз найти с ними точку разногласий… Видимо, кто-то у него, а может быть, он сам так интуитивно читал Ленина: прежде чем объединиться, нам нужно как следует разъединиться. И он вот так, что называется, со всеми пытался разойтись по максимуму, вбить столько клиньев, которые бы разделяли страны Запада, вот этот единый блок. Конечно, сейчас очевидно, что Джо Байден и его команда будут заниматься, чтобы эти клинья убирать и цементировать единство.

Потому что если чем-то западная демократия, западный мир силен, то, конечно, это своим единством и идеологическим, и политическим, и противостоянием другим странам. Но это одно важнейшее политическое событие года.

Второе – это, конечно, то, что в уходящем году накал отношений между США и Китаем достиг, наверное, самой высокой точки. И стало понятно, что мировая история без преувеличения совершила какой-то решительный поворот. И отношения между двумя крупнейшими странами (одна – по населению, другая – по экономике и первая держава по экономической мощи) – от дружеских или партнерских они явно переходят к враждебным. То есть Китай официально объявлен противником Америки, который несет угрозу американскому экономическому, политическому и военному могуществу.

И начиная с этого года отношения США с Китаем будут строиться совершенно по-другому. И это, несомненно, повлияет на весь остальной мир. Ну вот экономически и политически, очевидно, с кем вы, мастера культуры – на этот вопрос нужно будет отвечать многим политическим лидерам независимо от того, хотят они выбор делать или нет.

И. Воробьева― То есть мы не знаем, Джо Байден продолжит эту линию или…

С. Алексашенко― Ирина, продолжит. В этом вопросе нет принципиальных разногласий между республиканцами и демократами, что Китай и Америка – это противники. В этом отношении наследие Дональда Трампа точно совершенно состоит в том, что Китай обеими сторонами признан противником. Там политико-тактические действия команды демократов могут быть другими, но не принципиальная линия поведения. То есть в этом отношении не стоит ожидать, что Джо Байден что-то изменит.

Наоборот, я думаю, что Джо Байден будет стремиться создать блок западных стран, с тем чтобы Китаю противостояли не только США, но и их союзники в Европе. Поэтому здесь как раз я бы сказал, что не надо вбивать клин между республиканцами и демократами.

Третье событие мировое. Как бывает часто в соревнованиях, там делят третье и четвертое место. Скажем так, для всего внешнего мира – это, наверное, прорыв в израильско-арабских отношениях и это некое налаживание, нормализация отношений между Израилем и рядом арабских стран. И есть надежда, что круг этих стран будет продолжаться. И с точки зрения мировой геополитики это очень важное событие.

Для России гораздо важнее другое событие – это азербайджано-армяно-карабахская война и проникновение Турции на Кавказ. И вот такое резкое экспансионистское движение Турции в сторону Кавказа, в сторону Центральной Азии – для России это будет играть очень серьезное геополитическое значение. И фактически, посмотрите, Россия сейчас от Прибалтики и до Каспийского моря окружена точно совершенно недружественным полукольцом.

С.Алексашенко: Начиная с этого года отношения США с Китаем будут строиться совершенно по-другому

И. Воробьева― Мы продолжим программу «Особое мнение» с Сергеем Алексашенко буквально через несколько минут. Никуда не уходите. Мы скоро вернемся.

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И. Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение». Сергей Алексашенко, Ирина Воробьева. Мы тут в перерыве в Ютубе обсуждали сериалы. Поэтому если вы хотите знать, какие сериалы сейчас смотрит Сергей Алексашенко, и какой он собирается смотреть в ближайшей перспективе, обязательно зайдите в Ютуб и посмотрите. В перерыве мы это обсуждали очень активно. Про российскую политику хотела еще поговорить с вами. Вот о чем. Мы видим, как нам перед Новым годом Государственная дума и Совет Федерации отсыпали пакет законов довольно репрессивных, надо сказать.

И, в общем, по большому счету, всех должна интересовать, по идее, история с иностранными агентами физлицами. Это какая-то новая штука, новая фишка или это просто продолжение волны, которая идет, она нарастает, и ничего не сделаешь?

С. Алексашенко― Ирин, это точно совершенно продолжение волны, которая идет. И с ней ничего не сделаешь. Про иностранных агентов физических лиц, если я не ошибаюсь, законопроекты, все дискуссии прошли год-два назад. И все это было написано. И закон написан коряво, что «российские физические лица, выполняющие функции иностранного агента юридического лица». То есть какая-то абсолютно несуразица юридическая. Все это было. И, честно говоря, у меня ощущение, что здесь уже…

Знаете, смотришь хоккей, причем не то что Чемпионат мира, Олимпийские игры или финал НХЛ, Кубка Стэнли, а каких-нибудь любительских команд. И вот в одной из команд есть какая-то звезда, которая с шайбой может делать все что угодно. И вот он выходит на поле и ему уже неинтересно. Команда ведет 5:0. Он берет шайбу и начинает всю команду соперников обводить – один раз обвел, второй раз обвел, третий. То есть он уже не знает, что еще сделать.

Ведь, собственно говоря, весь смысл этих репрессивных законов – сделать так, чтобы под них мог попасть любой, то есть просто любой. Вот этот законопроект, который в первом чтении на днях приняла Дума, о запрете политической активности в социальных сетях. Послушайте, при российской трактовке политической деятельности, куда попадает все, включая защиту природы, защиту животных и запуск воздушных шариков в небо любого цвета, неважно какого они, то есть это означает, что, в принципе, в социальных сетях запрещено все.

Дальше нужно принять статью Уголовного кодекса, где, в принципе, штраф от 10 рублей и до пожизненного заключения, чтоб еще срок можно было давать. Вот после этого, может быть, они успокоятся и скажут: «Ну все, вот вам статья, вот вам инструмент. Берите любого и на любой срок. Вот любая мера наказания».

И. Воробьева― Так это сейчас тоже уже можно. За перепосты в соцсетях уже давно сажают на вполне реальные сроки. А между прочим, реальный срок добавили к клевете, а в соцсетях запретили матом ругаться.

С. Алексашенко― Ирин, я ж говорю, мне кажется, что они даже уже не знают, чего бы еще такого написать. Вы сами говорите. Я тоже давно считаю, что у них уже в законах есть все, чтобы посадить любого. И новые законы принимать не нужно.

С.Алексашенко: Весь смысл этих репрессивных законов – сделать так, чтобы под них мог попасть любой

Но мне кажется, что это осенне-зимнее обострение еще связано с предстоящими выборами в Государственную думу. И многие депутаты борются за то, чтобы попасть в списки на следующие выборы. То есть нужно показать, что ты святее Папы римского, что ты не колебался вместе с линией партии, а ты предсказывал колебания линии партии вперед, был таким вперед смотрящим и что ты знаешь, что надо делать, и знаешь, чего ждут от Государственной думы. И вот для того, чтобы попасть в эти желанные списки, кого Кремль будет утверждать, для того чтобы сидеть следующие 5 лет на Охотном ряду, вот нужно как-то свою активность повысить. Другого объяснения я, честно говоря, найти не могу.

Потому что, действительно, существующих законов хватает. Может быть, наши следственные органы уже устали… Да, конечно, можно посадить за репост, но там надо доказать, что это экстремизм или еще что-то такое. А здесь просто – политическая деятельность, политическая активность в социальных сетях. Ну вот читай статья политическая активность – запуск воздушных шариков и иные формы деятельности. Вот смотрите, это иная форма деятельности. Вот политическая сеть. Написал три слова или три буквы – и все, достаточно. А выбор на усмотрение того, кто будет звонить судье – от 10 рублей штрафа до пожизненного заключения. Очень удобно. Одна статья и все сразу закрывает пространство.

И. Воробьева― В 2020 году мы еще наблюдали такой накат на некоммерческие организации. Уже давным-давно у нас действует Закон об иностранных агентах некоммерческих организациях. И есть целый реестр. И туда попадают периодически такие организации, конечно, как ФБК. Ну это понятно почему. Но там уже давным-давно «Мемориал», которому на штрафы приходится собирать миллионы рублей. И вот сегодня стало известно, что в качестве иностранного агента еще признали центр «Насилию.нет». И как написала его глава Анна Ривина у себя в Фейсбуке, скорее всего, по большей части это произошло из-за того, что они продвигали в Госдуме закон о профилактике домашнего насилия.

То есть это какие-то очевидные вещи я, конечно, сейчас говорю. Но с чем может быть связан накат не только на политиков, на устрашение всего населения, но и на некоммерческие организации тоже?

С. Алексашенко― Здесь я вижу две линии, почему это может происходить. Первая – она такая идеологическая, что ты как руководитель, активист некоммерческой организации продвигаешь точку зрения, продвигаешь взгляды, информируешь общество о том, о чем власть хотела бы молчать.

То есть, например, «Мемориал» – яркое тому свидетельство. Собственно говоря, вреда очевидно никакого – раскрытие исторических преступлений. Но понятно, что, раскрывая исторические преступления, раскрывая архивы, «Мемориал» в полном объеме показывает, что это преступления той самой группировки, наследники которой находятся у власти, что это те самые доблестные чекисты с чистым сердцем. Не знаю, что у них там еще горячее, что холодное. В общем, вот они именно и есть те самые преступники, которых надо судить.

И понятно, что Кремлю, Лубянке крайне не хочется, чтобы это становилось более и более известным. И понятно, что вот таких идеологических противников, конечно, нужно как-то стращать, запугивать, ограничивать возможности их существования.

Вторая линия, с чем могут быть связаны конкретные организации – это просто кому-то перебежал дорогу. Я, честно говоря, не очень много знаю о деятельности «Насилию.нет», но можно предположить, что у них одним из субъектов интереса был какой-нибудь подполковник ФСБ, про которого они что-нибудь написали, да еще, не дай бог, куда-нибудь сообщили, ну и этот подполковник ФСБ начал жаловаться своему генералу, генерал пожаловался генерал-лейтенанту и сказали: «Слушайте, а давайте мы их… В Минюст звонок: закрыть быстро, немедленно». И все. То есть это тоже нельзя исключать, потому что в российской практике вот это личное оскорбление приравнивается к государственному преступлению, конечно.

И. Воробьева― Вопрос от наших слушателей. Вот первая часть, где мы говорили про экономические итоги года, мы говорили про нефть, про сектора экономики и про бизнес. Спрашивали про доходы населения. В этом смысле как Россия, какие показатели к концу 2020 года? В общем, в результате хочется спросить, стали ли мы беднее?

С. Алексашенко― Ирин, смотрите, вы меня спросили в начале про позитивные итоги экономические.

И. Воробьева― Да, конечно.

С.Алексашенко: Можно назвать политическим итогом, что власть в очередной раз сказала, что ей наплевать на население

С. Алексашенко― Поэтому я говорил про позитивные итоги. Конечно, падение доходов населения в 2020 году – это самый сильный экономический итог 2020 года. И понятно, что на фоне других стран, если посмотреть, как любит наш президент и правительство сравнить с другими странами, то здесь, конечно, Россия выглядит крайне нелепо. Потому что и в США, и в Евросоюзе те выплаты, которые бюджет сделал в пользу населения, они сильно превысили падение доходов.

Потому что правительства, которые ответственны перед своими избирателями, они очень хорошо понимали, что люди не виноваты и их компании не виноваты в том, что они закрылись и потеряли доходы. И с точки зрения экономики это было правильным шагом, потому что фактически экономикам компенсировали тот выпавший спрос, который исчез по внешним, по природным причинам.

А российское правительство, во-первых, провело крайне ограниченный пакет помощи. Если я помню, чуть больше 2% ВВП как-то насчитали экономисты «Внешэкономбанка». То есть у Минфина тройная арифметика – он каждый рубль считает три раза. Поэтому я экспертам «ВЭБа» доверяю гораздо больше в этом плане. А самое главное, что сегодня пришла новость, что из вот этих, будем считать, 2,5% ВВП практически 1% Минфин еще заначил. То есть он сократил самостоятельно. Он просто говорит: «Знаете, 1 трлн рублей мы в этом году не потратим». А 1 трлн рублей – это чуть меньше 1% ВВП. То есть вот это скупердяйство российских властей и нежелание… Опять сказать, что это удивительно…

Вот то, что Путину наплевать на человеческую жизнь, что для него цена жизни равна нулю, если надо убить – убили бы, надо отравить – отравили бы, надо повесить – повесили бы. И желающих исполнить этот приказ более чем достаточно.

Ну и то же самое. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если ваши доходы упали, если вам не на что купить хлеб, то ешьте пирожные и сами спасайте себя. Поэтому, конечно, можно назвать политическим итогом, что власть в очередной раз сказала, что ей наплевать на население, что ей наплевать на те проблемы, с которыми сталкивается страна, ей наплевать, что население продолжает нищать и что с 2013 уже 8 лет подряд тенденция падения доходов населения продолжается, и никаких шансов на то, что она когда-то там в ближайшее время развернется, и мы выйдем хотя бы на уровень 2012 года, точно совершенно не видно. Да, конечно, это самый неприятный, самый болезненный экономический итог 2020 года.

Опять, как я уже несколько раз сегодня говорил, это является продолжением предыдущей тенденции, предыдущего тренда. И самое главное, что уже удивляться этому невозможно – российское население достаточно спокойно и стоически к этому относится: «Ну, хорошо. Ну, упали доходы населения. Ну, стали мы еще хуже жить». То есть вот это падение жизненного уровня не вызывает никакой политической реакции. Но это, наверное, такая специфика русского характера, которая такая национальная скрепа, которая позволяет властям, как крепостному барину, делать с крестьянами все что угодно.

И. Воробьева― А не связано ли это с тем, что падение из нищеты в нищету ощущается просто иначе? Если бы из откуда-то мы повыше все падали, то, в общем, это было бы по-другому просто по ощущениям.

С. Алексашенко― Ирин, а падаем-то свысока. Ведь смотрите, за 8 лет жизненный уровень россиян упал больше чем на 10%. И опять мы сейчас говорим о некой средней по больнице – средних доходах среднего россиянина. И при этом мы понимаем, что люди с низкими доходами страдают в основном от инфляции, потому что пенсии худо-бедно индексируются, зарплаты бюджетников худо-бедно индексируются, социальные пособия худо-бедно индексируются.

А вот статистически большое падение доходов, падения потребления идет в среднедоходных слоях, то есть у людей со средними доходами. То есть это то, что называется «политически активный класс». И здесь, мне кажется, люди должны это ощущать достаточно сильно и достаточно хорошо. Но опять то ли не хотят видеть, то ли считают, что это естественное положение вещей. Затянулась зима, подумаешь. Было 4 месяца, стало 5.

И. Воробьева― Буквально 10 секунд осталось. Ощущение, что 2021 будет лучше или хуже?

С. Алексашенко― Объективно надежда, что он будет лучше. Наверное, надежда. Не могу сказать, что у меня есть какие-то знания. Хочу, чтоб он был лучше.

И. Воробьева― Спасибо большое. Экономист Сергей Алексашенко в программе «Особое мнение». Далее в эфирах «Эха Москвы» после 19 будет в «Особом мнении» Антон Красовский, а после 20 часов в программе «В круге света» – Владимир Познер. Спасибо большое еще раз. Счастливо.