Особое мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день! Я Татьяна Троянская, и сегодня «Особое мнение» журналиста Дмитрия Губина – здравствуйте! Последний разворот у нас в 2020 году, так что подведем какие-то итоги. У нас главная новость последние два дня – это то, что Владимир Путин принял решение вакцинироваться, об этом пока сказал Песков, потому что разрешили вакцинироваться тем, кто 65+.

Д. Губин― У Меркель нет такого права вакцинироваться, потому что в Германии вакцинация началась в воскресенье, и министр здравоохранения Шпан был изумлен, узнав, что землю Саксония-Анхальт, что её начали в явочном порядке на один день раньше. Что характерно и в Берлине, где в один из домов престарелых в воскресенье в 7.45 въехал микроавтобус, мобильная бригада вакцинации за рулем которого был солдат бундесвера, потому что все склады с вакциной в Германии охраняет бундесвер.

Т. Троянская― Как всё серьезно у вас.

Д. Губин― Да, и в Берлине, и в Саксонии-Анхальт были провакцинирована 101-летний пациенты: в Берлине мужчина, в Саксонии-Анхальт женщина, потому что никакая Меркель, никакой федеральный министр в силу того, что они юны, они девочки и мальчики, не имеют право на вакцинацию первой очереди. На вакцинацию первой очереди имеют право обитатели домов престарелых в возрасте 80+ и персонал этих домов – это касается первых, кажется, 130 тысяч вакцин, которые будут в Германии до Нового года.

Т. Троянская― А что за вакцина?

Д. Губин― «Пфайзер» и «БионТех», та самая вакцина, которая на половину американская, а на половину немецкая, потому что компанию Бионтех возглавляет понаехавшие тут муслимы несчастные. Вакцина двухдозовая, хранится при температуре -70 градусов, вот почему была проблема создать места прививок – нельзя просто пойти к домашнему врачу и сделать прививку. Должно пройти три недели между первой и второй вакцинацией, и вот почему начать с самой уязвимой группы, что только существует. То, что меня потрясает, это реакция многих, это есть и в Германии, но в меньшей степени, но больше информации ко мне доходит на русском языке: многие люди говорят, мол, это придуманная пандемия, пусть нам пишут про каждую смерть, сколько было лет и чем страдал – этот вопрос может возникнуть только в голове негодяя или полного папуаса времён Миклухо-Маклая. Какая разница, чем человек страдал, от чего болел, какая разница, какое заболевание было у Хокинга, он вообще урод, инвалид, лягушонок, привязанный к инвалидному креслу – какая разница? Важно, что это люди, важно, что эти люди из себя представляют – вот почему в Германии в первую очередь вакцинируются люди 80+. Каждый раз, когда я читаю, что, мол, они своё отжили, им пора помирать, я думаю: вы что вообще, во-первых, это не ваша жизнь.

Т. Троянская― Я хочу про Спутник, вы сейчас хвалите «Пфайзер», а до этого ругали наш Спутник: он тоже двухфазный, и как только проверили, что можно взрослым людям вакцинироваться – они начнут вакцинироваться, и президент тоже.

Д. Губин― Во-первых, чего он ждал.

Т. Троянская― Проверяли ещё могут ли взрослые люди вакцинироваться, а сейчас проверили.

Д. Губин― А до этого только на детях и мышах? Значит так: если ты президент, и ты заявляешь, что твоя страна первая в мире разработала вакцину, а при этом не сообщаешь, что она только для мышей и ежей, то какой же из тебя президент. Один из главных итогов года для меня – это то, что Россия превратилась в смесь Ирана с Ираком в глазах европейского, по крайней мере, политического, общественного и гражданского мнения (а здесь есть и общественное, и гражданское), потому что идёт бесконечный поток вранья. Когда было заявлено в июле, что Россия первая в мире разработала вакцину, это значит, что никакой вакцины Россия не разработала, у России на тот момент был прототип. Да, интересный, перспективный. Но в Германии есть дивный город Тюбинген, когда вся пандемия кончится, я очень советую всем путешествующим по Германии в этот милый, прекрасный, идиллический городок, где в воде отражают средневековые небоскребы, там находится Университет, а при нем лаборатория, которая разрабатывала ещё один прототип вакцины, более того мэр Тюбингена, желая поощрить и казаться первым в мире, привился этим прототипом, причем публично – и эта кампания не выдержала соревнования, потому что вопрос был не в том, у кого лучше действует, у кого надежнее, а в том, кто будет первым. В Германии, когда меня спрашивали, я говорил, что у нас до Нового года ничего не начнется, потому что есть процедура: сначала европейская профильная организация должна провести процедуру, признав ее безопасность, пусть по ускоренному протоколу, а потом немецкая – в Германии был двойной этап утверждения возможности вакцинации, пока официального разрешения не будет, когда Европа на уровне ЕС принимала решение о вакцинации, то там 100 раз сказали, что никаких поблажек, давления эта комиссия категорически не приемлет, и процедура будет стандартной, и главное – это безопасность и надежность. И пока эта двойная проверка не прошла, ничего не случилось, и при всем уважении к университетскому городку Тюбингену, его лаборатории, мэру, я должен сказать, что эта вакцина на рынок не вышла, и неизвестно выйдет ли, потому что у нее незакончен третий этап клинических испытаний. А то, что в России Путин сказал, что вакцина создана – это значит, что нихрена не создано, не пройден третий этап клинических испытаний. И когда я сейчас читаю, что, оказывается, на третьем этапе пост-клинических испытаний добровольцами перестали вводить плацебо, то есть мы теперь не можем судить об её эффективности – я совсем не понимаю, что происходит. Вы понимаете, что ни одна страна мира не закупит русскую вакцину не закупит именно по этой простой причине: это не процедура, это не стандарты, это вранье и пропаганда, пропаганда и вранье…

Т. Троянская― То есть вы считаете, что люди, что сейчас вакцинировались Спутником, они ничего не получили ни хорошего, ни плохого.

Д. Губин― Почему не получили? Очень может быть, что это хорошая вакцина. Если машина запускается в производстве, то он должен пройти испытание на полигоне, обкатку, краш-тесты и т.д. Здесь выкатили машину, которая ничего этого не прошла, объявили её первой и лучшей в мире, а потом кричат, что это пропаганда против вашей машину. Да это не пропаганда против вашей вакцины, это пропаганда против вашей мерзости и гадости, что вы выкатили вещь, непрошедшую испытания, и объявили, что она лучшая в мире.

Т. Троянская― По пути разберемся, Дмитрий.

Д. Губин― Можно ли ездить на Жигулях, что не прошёл ни один из тестов, хотя Жигули эти тесты проходили? Да, можно. Довезет он из точки А в точку Б? Да.

Т. Троянская― Ладно, хватит уже про Спутник. Вы собираетесь «Пфайзером» прививаться?

Д. Губин― Когда до меня дойдет очередь. Ориентировочно, если верить министру здравоохранения Германии, то до меня, в меру упитанного мужчины в полном расцвете сил, эта очередь дойдет где-то к лету, потому что в первый квартал в Германии будет 10, 5 млн + 1,3 млн от «Модерно». Там скандал, потому что человека, что её основал, биохимика отжали бизнесмены, произвели сильное впечатление на Трампа, он им отсыпал немерено денег – неважно. В первом квартале в Германии можно будет использовать не больше, чем 13 млн доз вакцины, а население, грубо говоря, 85 млн человек. Поделены все категории так, что на первом этапе даже госчиновникам не достанется ничего, они не входят в особо ценимую категорию, чьей жизни угрожает наибольшая опасность. Только потом дойдет до них, потом пойдут школьные учителя и т.д. А мы, в меру упитанные мужчины, и женщины в расцвете сил… Нам останутся последыши. Я нахожу это справедливым.

Т. Троянская― Хорошо. Нас все просят, чтобы вы дали комментарий по трусам Навального, и ботинкам Соболь. Но вас спрашивали: как вы считаете, достоин ли Оскара фильм Алексея Навального с разговором с Кудрявцевым?

Д. Губин― Все они наемные убийцы. Они там достойны Шнобелевской премии.

Т. Троянская― Я про то, что сделал Навальный, сам телефонный разговор.

Д. Губин― Для меня это уже мало значаще, потому что ситуация действительно серьезная: Россия заняла впервые после прихода большевиков к власти, хотя не впервые, но Путин, в глазах европейцев, это такой Садам Хусейн.

Т. Троянская― А многие европейцы вообще думают о Путине, может, они живут своей жизнью и не замечают, что есть какой-то Путин в какой-то России?

Д. Губин― И да, и нет. Потому что, с одной стороны, есть 27 стран Евросоюза и то, что Орбан творит в Венгрии, что происходит консервативный разворот в Польше – это гораздо ближе, потому что это Евросоюз, потому что мне в Будапешт можно доехать за 4 часа на поезде. Это близко, это волнует, это всё свое, и границ внутри никаких нет. Но это волнует также, как Сирия, и миллион беженцев был принят в 2014-2015 не просто так, и Меркель сказала, что мы справимся, она сказала это не просто так, а искренне, люди переживали, встречали беженцев на вокзалах с плюшевыми игрушками и цветами, а беженцы, не все же кончали Сорбонну из них, ждали, что им дадут денег, квартиры, и они иногда топтали эти плюшевые игрушки, и нафиг им эти цветы. Два мира столкнулись тогда, и довольно неприятным образом, но немцы, действительно за это переживают, потому что…

Т. Троянская― Нам надо идти дальше. Просто, и да, и нет.

Д. Губин― Это часть мира, немцы чувствуют себя частью мира, и чувствуют ответственность за мир в целом, поэтому если в какой-то стране убивают политических противников, без конца лгут, страна находится не так уж далеко и обладает ядерным оружием – это очень большая тревога.

Т. Троянская― Вернемся к тому телефонному разговору с человеком, к которому потом пришла Соболь.

Д. Губин― Ну, супер, что позвонили сталинским убийцам.

Т. Троянская― Вас просят, чтобы вы оценили сам фильм, ведь это же действительно снято…

Д. Губин― Кто из нас двоих художественный критик? Я всё-таки по части нон-фикш, когда Навальный об этом книжку напишет, чего я ему искренне желаю, тогда я её и оценю по всей строгости закона. А это прием, да, он сработал в одном из восьми случаев человек принял это за чистую монету и начал говорить: уж нам-то, журналистам, не знать ли, как люди порой выбалтывают тебе и под запись те вещи, про которые им лучше бы помалкивать – такое периодически случается, он этим воспользовался. У меня нет сомнений, что всё, что описывает Навальный – стопроцентная правда. И то, что с ним произошло, расследование Шпигеля и Си-эн-эн – у меня нет сомнений. У тех, кто живет в Европе, по большей части, нет сомнений. К концу 2020 года Россия превратилась в самую токсичную державу континента, куда более токсичную в глазах европейца, чем Китай.

Т. Троянская― Любовь Соболь. И вся история с её задержанием, и с ботинками там непонятно что изучают, но тем не менее. Это что? Устрашение или…

Д. Губин― Футфетишизм. У этих ребят трусы Навального… Это личная жизнь, я не могу обсуждать личную жизнь сотрудников государственной тайной полиции. Некоторые из них носят трусы Навального, кто-то из них ходит на каблуках Соболь – Бог в помощь, это никак их не характеризует. Там другой вопрос, я не смог разобраться на сегодняшний день: действительно ли вошла Соболь в чужую квартиру. Это серьёзная вещь, о которой многие забывают: неправота наших врагов ещё не делает правыми нас. У меня за время сидения на карантине сильно сместилась система координат: проникновение в чужую квартиру в представлении немца невозможно. Здесь есть вещи, которые сильно отличают не просто Германию от России, стран третьего мира, Ирана, Ирака, но и от англосаксонского мира…

Т. Троянская― То есть, возможно, Любовь Соболь была не совсем права.

Д. Губин― Скорее всего, я не уверен, что в Германии бы за проникновение в чужую квартиру её бы посадили в тюрьму, но её бы задержали, подали в суд. Если бы это было, я повторяю, потому что я так и не понял.

Т. Троянская― Во всяком случае, по её словам, она не попала: позвонила, но попала в соседнюю квартиру.

Д. Губин― Проникновение в чужую квартиру – запрещенная вещь. В Германии одно из базовых понятий жизни – защита частной информации. Вы выкладываете в инстаграмме снимок человека, сделанного на улице, то он требует немедленно с извинениями это стереть, если вы это не делаете, то будет суд, который вы проиграете. И когда я смотрю на массу людей, которые мне симпатичны, например, на отца Андрея Кураева (он запрещен к служению, будет суд, и его скорее всего лишат сана), но, когда я вижу, когда Кураев выкладывает снимки голых бородатых мужчин с какими-то придуманными сексуальными подписями. Я понимаю, что Кураев в Германии если бы не сел, то был бы очень сурово оштрафован, потому что это категорически запрещено: вторгаться в чужую жизнь без разрешения. Вы даже не можете снимок автомобиля опубликовать, если на нем виден номер. Иногда мне это кажется идиотизмом, потому что улица – общее пространство. И то, что частное пространство безумно хранимо, это даже история с Навальным показывает, потому главврач томской больницы был бы под штрафами за разглашение диагноза Навального, он его разглашал в письме в клинику Шарите, в котором он, человек явно большого ума, я уже и не говорю про совесть, написал на русском языке и журналистам это слил…

Т. Троянская― Закон есть закон. Здесь не работает с волками жить – по волчьи выть.

Д. Губин― Нет, некоторым бы хотелось, но абсолютно не действует. Это может не нравится, меня иногда эти немецкие штучки чудовищно раздражают. Извините, лирический пример, когда ещё можно было поехать в Альпы пешим туризмом, я спускался с гор и видел дивную сцену: была маленькая капелла, там крестили ребенка, играл кларнетист, были гости — маленькая трогательная семейная церемония в кулисе Альп. И я схватил фотоаппарат и не смог сделать снимок, хотя это было блестяще, трогательно, и мне хотелось, чтобы все увидели, как это здесь происходит, но я не смог это сделать, потому что этот принцип убил красоту мира в данном случае, о чем я могу только скорбеть. Но если тебе не нравится эти правила, значит, ты уезжаешь в США, Великобританию, где этих правил нет и живешь другой жизнью по принципу: всё, что на улице, то и публично.

Т. Троянская― Некоторые телеграм-каналы, не хочу давать им оценку, но вот в частности, Незыгарь, Политфорум, пишут о том, что нужно заметить, что на фоне ковидной турбулентности запрос на перемены среди немалой части общества обернулся реставрацией запроса на стабильность под девизом «не хотим расплескать то, что осталось», то есть народ не особо хочет перемен, уж лучше будет такая стабильность, но только бы не стало хуже.

Д. Губин― Это мудрено, телеграм-каналы для меня мудреная история. Я когда-то бросился и создал свой телеграм-канал, но потом увидел, что вокруг анонимы, которые занимаются пропагандой. Телеграм в его изводе – для меня самое большое разочарование современных информационных систем, какое только может быть. Сразу выплесну тесто на сковородку: то, что сформулировано, сформулировано слишком мудрено – я не понял смысла.

Т. Троянская― Народ уже не хочет перемен, а держится, за хиленькую, но стабильность, условий хуже не было.

Д. Губин― Мы хотим жить постоянно при ковиде?

Т. Троянская― Я думаю, что политический строй имеется в виду.

Д. Губин― Вот сейчас выйдет на Росбалте мой очередной блог, где я пишу, почему я не патриот и свожу счеты с народом, который просто население. Давид Самойлов с свое время заметил, что в России строй сильнее власти, поэтому время от времени происходит известное тягание власти со строем. Что такое русскость? Есть твой ближний круг, который живет по принципу хорошо описанном в мультике «Летучий корабль»: маленький домик, русская печка, лавка и свечка, котик-мурлыка, муж работящий – вот оно счастье.

Т. Троянская― Как вы помните?!

Д. Губин― Я забыть не могу. В этом сущность русскости, в этом мой ближний круг, а по отношению к внешнему миру, другим и власти внутренний дух говорит очень просто: вы нас не трогайте. И пока это счастье, которое двухкомпонентно как вакцина, где дачка и тачка, и пока власть нам обеспечивает это, мы будем делать то, что творит эта власть и внешне жить так, как она велит.

Т. Троянская― Так может, уже тачки нет, и думаешь, что если будешь возникать, то заберут и дачку.

Д. Губин― Нет, дачка и тачка пока есть. И ещё дно важное условия сделки власти со строем: вы, власть, можете творить всё, что угодно, мы принимаем любую позу, которая, как правило, является позой Лордоза, но мы, говорит народ, не несем на себе никакой ответственности. И когда вскроют архивы ФСБ, и мы узнаем, кто, как и по чьему приказу травил Навального, и народу русскому скажут, как вы, народ, что с Гитлером воевал, могли эту мерзость терпеть? Русский народ скажет: а что мы могли поделать, да, мы не знали – вот, что скажет русский народ, то, что он категорически отвергает, как и любой иранский, иракский народ, в целом, Африка, которая отвергает любая ответственность за мир и за себя. В этом сущность русского: это свой внутренний круг, где русские высокодуховны, милы, заботливы, пойдут на любое испытание через любые преграды, ради своего ближнего круга, при полном отсутствии ответственности за то, что выходит за пределы внешнего круга. А поскольку сохранить такое положение можно только ценой темноты, непросвещённости и отказа от всех перемен и изменений, то и получается ситуация, которую описал Пушкин, сказав, что правительство у нас – первый европеец. Да, мне отвратительно русское государство в сегодняшнем виде, но оно всё равно абсолютный европеец на фоне русского населения, потому что власть, даже когда она захвачена несправедливо, вынуждена извиняться, принимать ответственность, считаться с реалиями жизни на земле.

Т. Троянская― Нам пишут: тот, кто не голодал в 90-е, тому хочется перемен. Может быть, он даже не от себя это пишет, а это расхожая фраза.

Д. Губин― Может быть, потому что те, кто голодали… Я говорю с мамой 80+, в Германии бы ее привили сейчас, а в России хрен знаешь произойдёт ли это, и нужно ли это этой вакциной, а другой я доставить не могу. И она общается, у неё там клуб 80+, она там единственная как на мерседесе приезжает на роллаторах, потому что сын купил. Роллатор – это то, что по-русски мерзко называют ходунки, персональное средство передвижения на колесах, там есть сиденье, корзина для покупок, ручные тормоза. Это просто шикарно, вся Европа 80+ и с проблемами опорно-двигательного аппарата, двигается так.

Т. Троянская― Вас спрашивают: а маму не хотите в Германию перевести?

Д. Губин― Я не могу, но даже если бы я мог, то она что, мешок картошки, чтобы я ее перевозил? 80+ это социальный круг. Как человека вырвать? И что будет мама делать? У нее подруги, клуб, она с ними общается. И она мне постоянно рассказывает о том, о чем они говорят. Все её подруги, кроме мамы, говорят, мол, ой, сейчас хорошо живем, жить ведь можно, ведь раньше-то хуже жили – что абсолютная правда, но дело в том, что раньше всегда человечество жило хуже, чем оно идёт сейчас, есть прогресс. А этот русский способ выживания не просто не позволяет замечать внешнего прогресса вне твоей страны, он требует, чтобы прогресс остановился. Сейчас тачка и дачка, сейчас можно пойти в «Пятерочку» и съесть то, что они считают прекрасными продуктами отличного выбора, потому что на фоне брежневских гастрономов это действительно так, а на фоне западных универмагов это просто убожество и помойка. Это относится к любому российскому магазину с ужасным качеством продуктов со всеми сосисками в целлофане…

Т. Троянская― Может, таким образом мозг спасает нас, иначе бы заканчивали как «Танцующая в темноте» Триера, чего хорошего?

Д. Губин― Вы вспомните, почему она танцевала в темноте. Там немного другая история. Нет, есть выход – на баррикады, но мы знаем, чем это заканчивается. И ещё одна вещь, которая произошла в России и власть её очень четко уловила: когда вы не можете выехать из страны, дихотомия Родина или смерть – реальна. Прожить всю жизнь рабом или начать бороться в варианте диссидента и умереть с гордо поднятой головой – это интересный выбор. И умереть привлекательный вариант. А когда у тебя выбор: терпеть в России, бороться и провести остаток дней, в лучшем случае, в тюрьме или тебя траванут как Навального, либо уехать и реализовать свободу сразу же – вы посмотрите, какое количество людей в последнее время уехало. Из трех ведущих программы «Наше время» на канале «Совершенно секретно»: Стася Кучеров в Нью-Йорке, я в Германии, и только Катя Шергова и Алина Ганичева пока в России, причем, как я могу понять, Катя в плотной внутренней эмиграции. Те люди, что поумнее, выбирают эту штуку, но то, с чем все носятся, восторгаются, великий русский народ, русская духовность у меня вызывает, по крайней мере, глубочайшую настороженность – это полная безответственность за все, что выходит за пределы твоего круга. И ещё одно: это настаивание на том, чтобы тебе говорили, какой ты великий и духовный. Каждый раз, когда появляется какой-то Дмитрий Губин и говорит, что он не любит русский народ и подыгрывать ему нечего – это народ, не сложившийся в народ, это население, которое не субъектно, а целиком объектно, оно не может формулировать ни свои права, ни свои правила, ни свои условия: любой правитель будет делать из него всё, что хочешь – начинается вопль «вали отсюда», хотя я просто реализую право любого человека говорить то, что он думает, а за мои мысли там будет статья.

Т. Троянская― То есть у нас снаружи Эльдорадо, а внутри тюрьма, как поет Борис Гребенщиков.

Д. Губин― Борис Гребенщиков поёт темно и вяло – что романтизмом мы зовет, хоть романтизма тут нимало. Простите мне эту частную оценку. Это реальность, поэтому люди ныряют в свой внутренний круг, и повторяю, Ельцина ненавидели по двум причинам: существованию внутреннего круга пришла угроза на уровне дачки и тачки, потому что в СССР научились устанавливать блат, добывать дефицит, складировать мороженые кости в морозильнике, делать бесконечный салат «Мимоза», и с крабами из кожзаменителя, а в здесь рухнуло – это была первая причина, почему Ельцина ненавидели; и Ельцин вольно или невольно заявил о личной ответственности, он сказал, мол, понимаешь, иди работать – а это значит, что надо искать работать, надо думать, как тебе устраиваться, ты сам выстраиваешь свою жизнь – и это оказалось полной неожиданностью. Кстати в Германии после объединения практически тоже самое произошло, но в более легких формах. Для нашей эмиграции произошло – стадная эмиграция 90-х, когда почти 3 млн человек уехало в Германию из бывшего СССР. Я видел наинесчастнейших людей именно по этой причине ты приехал, а дальше, как ты хочешь – это твоя ответственность. Учи язык, второй, переезжай в другую страну…

Т. Троянская― А как в Германии будут отмечать Новый год? Тоже дома?

Д. Губин― Теперь да, потому что во многих землях комендантский час, а Новый год, Сильвестр, в отличие от Рождества, которое дома, тут что устанавливай комендантский час, что не устанавливай, всё равно все дома сидят. Худшая идея, что может прийти русскому туристу – это встретить Рождество в Европе, потому что всё будет закрыто. Сильвестр – это уличный массовый праздник, это ночь массовых фейерверков. Всё взрывается просто, я такого никогда не видел.

Т. Троянская― Будет в этом году или нет?

Д. Губин― Комендантский час.

Т. Троянская― А там, где его нет?

Д. Губин― Я не знаю, в нашей земле запрещено продавать фейерверки, может, у кого-то есть запас… Мне самому безумно интересно.

Т. Троянская― Будут дома все сидеть?

Д. Губин― Не все, держу пари, что диссиденты найдутся, как 19% немцев не хотят прививаться, и чтобы изменить их отношение стартует кампания, которая называется «Рукава вверх» — наверняка найдутся диссиденты, которые выбегут, подожгут петарды и убегут. Держу пари, что такое будет. А поскольку у меня квартира наверху, балкон, и обзор на три стороны света, то я точно буду наблюдать, что у меня во время Сильвестра будет.

Т. Троянская― Ладно, расскажите нам уже в следующем 2021 году. С наступающим вас Новым годом!