Е.Бунтман― Добрый вечер! В студии Евгений Бунтман. И сегодня «Особое мнение» политолога Александра Кынева. Александр, здравствуйте!

А.Кынев― Всем добрый вечер!

Е.Бунтман― 60% россиян не хотят прививаться российской вакциной «Спутник». Как вы думаете, почему?

А.Кынев― Я думаю, что это совокупность. С одной стороны, есть люди, которые, в принципе, не делают никаких прививок. Их процент достаточно стабилен. Я думаю, что они одинаково относятся к прививкам от гриппа и всего остального.

Е.Бунтман― То есть антипрививочников мы сразу туда помещаем.

А.Кынев― Конечно, естественно. Антипрививочники по жизни. Плюс есть люди, которые, в принципе, не доверяют отечественной вакцине, истории с её сертификацией, которая была ускорена и так далее. То есть вторая группа — это те, кто как бы за, но им не нравится, что российская, они считают, что она некачественная.

И, я думаю, что есть еще достаточно значительная группа, которой могло бы не быть, но которую власть сама спровоцировала. Это те люди, которые в целом не доверяют государству как институту и в целом не доверяют государству, его политике, как она проводится. И здесь вакцинация идет в корзину со всем остальным. И это ответственность чиновников, потому что, на мой взгляд, когда чиновники принимают идиотские, никому не нужные решения, то возникает ситуация, когда они смешивают глупое и ненужное с тем, что нужно и полезно. Например, на фига нужно было вводить и требовать ношение масок… перчаток… больше нет. Никто не может объяснить, зачем они нужны и так далее.

Е.Бунтман― Своей путь российский — перчаточный.

А.Кынев― Когда власть борется, реализует с диким упорством, со штрафами идиотские меры, попытка навязать идиотизм, она автоматически дискредитирует разумные меры, которые были в одном флаконе. И люди уже дальше не дифференцируют, полезное и не полезное. Поэтому, я думаю, что история про вакцинацию за абсолютно неадекватную информационную политику и за неадекватный пакет методов борьбы с эпидемией, которые были приняты. В результате вакцинация оказывается пострадавшей. После того, как вы наделали массу глупости, требовать, чтобы люди вам верили дальше, очень тяжело.

Е.Бунтман― Если чиновники будут сами прививаться, не знаю, ну не Путин, а, скажем…

А.Кынев― Это позитивно, конечно, это очень важно. Потому что любая мера, чтобы быть успешной, во-первых, она должна быть разъяснена людям, что она разумная. То есть процедура имеет большое значение. Тот факт, что приняли и не посоветовались… это ну, для граждан — маски… Вот я сейчас нахожусь в Южно-Африканской республике. Мне сегодня рассказывали про историю с местными штрафами для автомобилистов. Пытались вводить там платные дороги. И фактически эта система в городах не работает по той причине, что когда ее не принимали, никаких советов не приняли и, получается, человек по дороге на работу каждый день 10 долларов, 20 в день (умножайте на дни месяца и так далее). В результате не платит никто. То есть они введены, но их просто никто не оплачивает. То есть мнение такое: «Нас не спросили — а мы ничего не должны», — как бы так люди и считают.

Первое: процедура имеет огромное значение. Люди не будут доверять навязанным мерам, которые они считают чужими и непонятно, кем принятые.

Второе: должен быть единый стандарт, власть должна подчиняться тем же требованиям, которые они применяют для остальных. Не могут работать никакие меры, когда Путин и Собянин ходят без масок и перчаток. А требуют, чтобы граждане их носили. Не могут работать никакие меры, когда людям запрещено где-то собираться, что-то отмечать, а чиновникам можно. И мы видим какие-то сборища, мы видим телевизионные эфиры, когда в студии по 100 человек. Почему им можно, а другим нельзя — почему?

Е.Бунтман― Этот большой вопрос повисает в воздухе, это правда.

А.Кынев― В России в большинстве городов все всё знают, где кто собрался, где кто посидел. А если можно, то никакой угрозы, получается, нет. Значит то, что вы говорите, ерунда. Люди же правильно рассуждают, логически? Логически.

Соответственно, если вы ходите, чтобы меры были успешными, нужно: а) советоваться, б) показывать пример самим. И третья очень важная вещь: они должны быть адекватными, то есть они не должны быть неисполнимыми типа как история с московскими перчатками. То есть заведомо невыполнимая мера дискредитирует весь пакет.

Е.Бунтман― Но вот люди тоже могут подумать, что это показуха. Например то, что делал Байден — прививался вакциной, Нетаньяху, еще не помню кто. Многие руководители прививались публично, в прямом эфире.

А.Кынев― Многие, конечно, да.

Е.Бунтман― Если, скажем — отбрасываем 60+ пока, хотя бы те, кто 65 минус, — скажем, губернатор Московской области Воробьев — почему он не прививается в прямом эфире?

А.Кынев― К нему вопрос. Мне кажется, что если чиновники хотят, чтобы их решения выполнялись, пускай они сами в первую очередь начинают с себя. Никакого другого варианта нет.

Е.Бунтман― Еще сегодня было принято решение про Конституционный суд и про свободу передвижения разные меры. Ваше отношение какое?

А.Кынев― Я считаю, что это абсолютно безобразное решение. Я не видел полный текст, я видел только выжимки, которые попали в СМИ уже. То, что я прочитал, к праву не имеет никакого отношения. Нет никаких ссылок ни на какие нормы Конституции, причем речь же идет первых двух главах, речь идет о правах и свободах человека. Это вещи неотчуждаемые. Никакого объяснения нет. То есть рассказ о том, что это объясняется чрезвычайными обстоятельствами и так далее, знаете, это не аргумент.

Е.Бунтман― Ну, как не аргумент? Если это санитарные требования…

А.Кынев― С точки зрения права это не аргумент. Право — это как математика. Есть абсолютно четкие понятия, которые должны определять: есть событие — нет события. Должны быть четкие границы. Хочу напомнить, что у нас не первая история, когда Конституционный суд принимает нормы, решения, в которых написано вообще непонятно что. В 16-м году, когда у нас сокращали полномочия Государственной думы на 4 месяца было сказано: «в конституционно значимых целях». Что такое «конституционно значимые целях» кто-нибудь может объяснить?

Е.Бунтман― Ну, любые цели. Расплывчато.

А.Кынев― Это никогда не было объяснено. 15 лет назад, я помню, еще когда времена были травоядные и принимались законы о политических партиях, у нас запретили региональные партии, у нас до сих пор в России запрещено создавать партии христианско-демократические, женские и так далее, то есть по конфессиональному признаку, по профессиональному, гендерному и так далее. И это тоже оспаривалось в Конституционном суде.

Я помню совершенно феерическое постановление Конституционного суда 2004 года по запрету на регистрацию партий, какие-то конфессиональные ценности. Речь шла тогда о христианско-демократической партии. И там прямо сказано, что создание… там написана полная бредятина, там написано, что создание партии, которые будут защищать интересы каких-то отдельных групп, может привести к тому, что интересны этих групп не будет защищаться. Ну, это полный бред.

То есть защита прав всех вместе, по совокупности бывает только тогда, когда есть защита каждого права по отдельности.

Е.Бунтман― То есть Коммунистическая партия Российской Федерации — можно, а христианская — нельзя.

А.Кынев― Не бывает никаких общих прав. Это как раз, мне кажется, то, что мы видим в этом году очень хорошо во всем. То есть только тогда, когда каждый человек защищает собственные права, тогда и есть защита прав всех. А если вы говорите, что у вас права нет, у вас права нет, а есть только общие права — это фактически дискурс, которые вообще обнуляет саму историю про наличие прав человека и гражданина.

Кстати, могу сказать, что один из популярных аргументов, когда вся эта история с идиотскими ограничениями, которые введены, все их сторонники пишут примерно одно и то же, они бесконечно повторяю одни и те же фразы, одни и те же аргументы. Они где-то услышали, для них это как молитва. И они все орут из серии: «Ваша свобода заканчивается там, где начинается наша». В их понимании это означает: «У вас свобода есть, у меня свободы нет». Но их свобода тоже заканчивает там, где начинается моя. Вот пускай они об этом тоже помнят. Когда у человека есть страхи, он не имеет права навязывать эти страхи другим. Защищайтесь, пожалуйста, стройте частокол вокруг дома, носите противогаз, маску, всё что хотите. Но когда вы начинаете орать, что другой человек своим существованием нарушает ваше право, а вы права не нарушаете этого человека своим существованием, — вы точно так же нарушаете.

Е.Бунтман― Политолог Александр Кынев. Нам нужно прерваться на минутку с небольшим. Мы продолжим эту тему обязательно после перерыва. Александр Кынев со своим особым мнением.

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Продолжение следует…