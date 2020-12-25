Особое мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день! Уникальная возможность видеть живого гостя в программе «Особое мнение» актёра и блогера Геннадия Смирнова.

Г. Смирнов― Доброе утро всем! У меня странное ощущение, потому что в редакции практически никого нет, а обычно куча народу бегает, а сейчас сидят два несчастных человека, которых просто домой не отпускают, забрали паспорта и не дают выйти погулять. Может быть, это самое весёлое, что с нами произошло, потому что дальше начнется что-нибудь серьёзное, грустное.

Т. Троянская― Да, начнем с Любови Соболь, которую допрашивают в СК: возбудили дело о неприкосновенности жилища и полиция пришла с обыском к Любови Соболь. Мы, естественно, поговорим о следствии, почему она пришла к чужому жилищу, но сначала поговорим о том, что это, судят непонятно за что?

Г. Смирнов― Это что первый случай, когда человека арестовывают или сажают непонятно за что? За брошенный стаканчик – и потом люди буквально за это сидят, это не шутка из интернета, мол, ха, бросил стаканчик – посадили, ха-ха-ха, ля-ля-ля – буквально люди сидят за это в тюряге, присаживаются на зону, что называется.

Т. Троянская― Ты считаешь, что ее могут посадить?

Г. Смирнов― Могут посадить, а может и нет, но главное, чтобы постоянно боялась, что за углом кто-то стоит, снимает, а потом это выложит, составит протокол, ты позвонишь в какую-то дверь, тут же из лифта выйдут двое случайно оказавшихся там сотрудника. Ты должна всё время об этом думать – это основная задача. Не посадить плохую девочку Соболь, а чтобы все остальные постоянно думали, что за ними кто-то следит. Другое дело, что потом выясняется, что следят какие-то странные люди.

Т. Троянская― Про профессионализм в этих рядах мы поговорим, конечною помнишь историю с Иваном Голуновым, как все поднялись, и сейчас разбираются с теми полицейскими, только один признал вину – вот видишь, народ восстал, отреагировал и Иван на свободе.

Г. Смирнов― Всё время так не получается, один раз сработала, и каждый раз не получится всем «возьмемся за руки, друзья» и встали. Так невозможно жить всё время, у людей есть какая-то другая своя жизнь.

Т. Троянская― Может реакция, как тараканов травят: одна отрава на них действуют, а потом они к ней приспосабливаются, они подразумевают, что после какого-то ареста могут выйти и придумывают, что бы такого…

Г. Смирнов― Это распространённая ошибка полагать, что существует какая-то система принятия решения. Я представляю, что, конечно, есть какие-то структуры, правительство, президент, администрация президента, ФСБ, МВД, МЧС – их только перечислять надо до вечера. И сидят какие-то генералы, маршалы РФ, герои России и думают, чтобы нам ещё… На самом деле, там чаще всего происходит бардак и раскоординация, и куча групп, которые между собой конкурируют, отбирают кусок – на всех же не хватит миллиардов. Хочется миллиардов всем, а хватит не на всех – это и есть завязка, если мы, как это любим, будем смотреть на это как на драматургию, театр. Предлагаемые обстоятельство: миллиардов на всех не хватит. Нужно исходить из этого. И дальше они начинают: один схватил, другому тоже надо – и на этом строится весь спектакль.

Т. Троянская― У меня родилась ассоциация с болезнью Паркинсона: сигнал из мозга идёт один, а реакция совершенно другая.

Г. Смирнов― Да, мне кажется, слишком много чести думать, что там есть какой-то мозговой центр, который все анализирует, потом выдает сигналы, и это потом выполняется. В соседних кабинетах люди могут вообще не представлять, кто чем занимается, или заниматься совершенно противоположными вещами с противоположными целями.

Т. Троянская― А как же вертикаль власти, о которой мы постоянно говорим?

Г. Смирнов― Про вертикаль говорим не мы, а они. Если бы вертикаль власти реально существовала (страшилка для одних и знамя для других), то не проходилось бы на 21 году жизни Владимиру Владимировичу Путину выступать с заявлением «нам нужен прорыв в областях, важных для жизни людей». Если бы она существовала, то ему бы не приходилось заниматься такой стыдной и смешной ерундой. Она существует, как система подчинения, но не работает, как система производства чего-то полезного для общества, государства, страны.

Т. Троянская― Давай вернемся, вот посадят Соболь, что нам делать, что мы можем сделать, чтобы хотя бы этот кейс завершился благополучно? Или это бессмысленно: стена между нами, и мы можем только наблюдать?

Г. Смирнов― Между нами стена стопудово, так и выстроена специально…

Т. Троянская― Стену же можно разрушить.

Г. Смирнов― Ты сейчас выступаешь с экстремистскими заявлениями, сейчас будем выходить, а у лифта уже ждут, Таня. Если ты тут забаррикадируешься, то мне нужно выходить на улицу – ты совершенно об этом не думаешь! Стыдно должно быть!

Т. Троянская― Останешься с нами!

Г. Смирнов― Ну, хорошо, пиццу закажем. Весёлые стихи Марии Захаровой почитаем, Дмитрия Рогозина. Я не знаю, что сделать, я в растерянности, и я думаю, что это, скорее всего, массовое ощущение. Это та позорная минута, когда я себя чувствую гласом народным, но я не думал, что я так про себя скажу: в этом смысле позорно. Но мне кажется, что это преобладающее настроение: непонятно, что делать и как реагировать, тем более, что пока ты думаешь, как реагировать на предыдущее, уже произошло что-то новое, уже более жесткое, серьезное. Пока мы ржали, они напринимали законов, по которым в принципе можно кого угодно посадить года на три.

Т. Троянская― Мне кажется, что при желании, уже давно кого угодно можно посадить.

Г. Смирнов― А сейчас ещё побольше можно посадить, чтобы никто не остался без внимания в стране – правительство заботится о каждым. Отеческий глаз всегда должен быть.

Т. Троянская― За некоторым наблюдаем особо рьяно, например, о Навальном. И недавнее – это триллер, экшн… Мне кажется, что много жанров можно найти.

Г. Смирнов― И комедия, и трагикомедия.

Т. Троянская― Как Навальный якобы поговорил с якобы человеком…

Г. Смирнов― Якобы Навальный ещё – тоже ведь неизвестно. Сидит какой-то там иностранный агент и изображает из себя Навального. Я тебе должен сказать, что у меня, как у человека, который давно имеет отношение к кино, телевидению и сериальному производству, а сейчас ставшему немного сценаристом, у меня полное ощущение, что нам нужно всем уходить на пенсию. И это многие коллеги говорили и писали: завтра на смену не буду выходить, всё, что снято – всё сжигаю, потому что лучше придумать невозможно. Это реально кино, только происходящее на самом деле. И самый смелые сценаристы не решились бы такое написать, более того, я бы пришел с такой заявкой, мне бы сказали, мол, Геннадий, что ты пишешь, что это за бред? я понимаю смешно, драматургия и бла-бла-бла, но не до такой же степени: это совершенно нереалистично, так не может быть – сказали бы нам. Но бац, это происходит на самом деле и на наших глазах, чуть ли не в прямом эфире. Нас всех уволят!

Т. Троянская― Может быть, это действительно такая гениальная инсценировка? Кажется, по опросам, около трети не верят.

Г. Смирнов― А остальные верят? Это уже хорошо. Опросы нужно проводить в нужном месте и у нужных людей. Последний опрос ВЦИОМ: певец года – Киркоров, журналист – Соловьев… «Россияне назвали». Сразу понятно, что среди пожилых поклонниц Владимира Рудольфовича и проводился этот опрос, потому что они одновременно считают этого великим журналистом, а этого певцом, потому что в любой другой общественной страте такие цифры никогда в жизни бы не получились: надо знать, у кого спрашивать.

Т. Троянская― ВЦИОМ знает.

Г. Смирнов― И много лет, это же агитационная социология: нам надо, чтобы такой политик был главным в этом году…

Т. Троянская― Это твое оценочное суждение.

Г. Смирнов― Конечно, я в отличии от отцов нации могу повесить табличку на себя «всё, что я говорю, это моё оценочное суждение». От первого до последнего слова.

Т. Троянская― Тем не менее, история с Навальным что-то изменила? Мы услышали реплику от Пескова…

Г. Смирнов― Песков? Я вообще не понимаю, почему этого человека обсуждают.

Т. Троянская― Он пресс-секретарь, голос президента…

Г. Смирнов― Ну, почему?! Даже в сериальной массовке ты не найдешь такого лица, я не буду давать определение этого лица, чтобы нас у лифта никто не встретил, но это абсолютно уникальный персонаж, главный талант которого – абсолютно не меняя выражения лица говорить ровно противоположные вещи. Вчера сказать одно, а сегодня ровно противоположное, но с тем же выражением лица – больше в этом человеке обсуждать нечего: какая разница, что он говорит?

Т. Троянская― Но это великий талант, между прочим.

Г. Смирнов― Как сказать, не на такие суммы, каждый талант можно оценить – мне кажется, ему переплачивают, говорю, как профессионал, у него слишком высокий гонорар для такого уровня мастерства.

Т. Троянская― А ты знаешь его гонорар?

Г. Смирнов― Можно по часам определить, по костюмам… По мне вот видно, что они не очень большие, в сравнении с теми.

Т. Троянская― А как-то глобально эта история с телефонным разговором что-то изменила?

Г. Смирнов― На само деле, у меня главное ощущение, что изменилось: рассыпается миф о рыцаре ножа и кинжала, который… С экономикой не получается, в международной политике провал за провалом – но здесь-то! Они могут нам не нравится, мы можем за что-то осуждать спецслужбы, но они существуют, как реальная эффективная государственная организация – мы так всегда думали. А сейчас мы видим, что, мягко говоря, не всегда так, что весь этот бардак, что существует во всех остальных государственных сферах, и там такой же – вот главное ощущение, вот, что сделал Алексей Анатольевич, и что ему не простят. Ведь трясут сейчас не его трусами, а их трусами, это их трусы вывешены на всеобщее обозрение, благодаря Алексею Анатольевичу Навальному – такое не прощается, и я бы на его месте точно никуда не возвращался. И я думаю, что Любовь Соболь сидит в отделе полиции сейчас в ровно с тем же посланием: не надо пока, сиди в своей Германии на деньги ЦРУ.

Т. Троянская― Ты же понимаешь, что эти шпиленаблюдатели могут и в другой стране…

Г. Смирнов― Да, но сейчас этого никто делать не будет, потому что слишком много внимания. В этом смысле Навальный себя обезопасил на достаточно долгое время, потому что сейчас, что бы с ним не случилось, хоть поскользнётся и выльет на себя стаканчик с горячим кофе, обожжётся, то это будет расценено как провокация Путина – сейчас, я думаю, ему нечего волноваться.

Т. Троянская― Когда вышел ролик Навального, ты написал у себя на Фейсбуке, что вы про это снимаете кино: Борис Хлебников и ты, как сценарист…

Г. Смирнов― Я один из сценаристов, там их несколько. Это сериал о секретных службах нашего государства. Понятно, я не могу раскрывать никакого содержания, но вообще у меня сложилось впечатление, поскольку я знаю весь сценарий от начала до конца и всех персонажей, что кто-то очень сильно затратился на рекламу, потому что все новости складываются в одну картину так, что все это реклама нашего будущего сериала «Товарищ майор», и люди, который помнят этот мемчик, что это значит, то они поймут, о чем этот сериал. Товарищ майор – это тот, кто нас подслушивает.

Т. Троянская― Которому мы всегда приветы передаем, когда с друзьями разговариваем по телефону. То есть там реально про то, как за нами наблюдают…

Г. Смирнов― Ничего я тебе больше не скажу, не могу я.

Т. Троянская― Скажи тогда, когда выйдет.

Г. Смирнов― До конца января снимается, потом нужно монтироваться – в следующем году, я думаю.

Т. Троянская― Он без цензуры?

Г. Смирнов― Да, потому что это платформа. Это с самого начала не для телевидения, поэтому там нет множества ограничений в смысле духовности имени депутата Боярского, туда его ручки не дотянутся.

Т. Троянская― Ты осторожнее, пожалуйста, а то он там инициирует закон про оскорбления, скоро его даже динозавриком нельзя будет называть.

Г. Смирнов― Динозаврик – это нежно.

Т. Троянская― Обижается человек почему-то. Чувствительный.

Г. Смирнов― Никакой он не чувствительный, никто там не обижается, уж Боярского ладно, ещё научится, а Хинштейн – абсолютно прожженный персонаж, про которого всё ясно, ничего его не оскорбляет,а это очередной способ помогать начальству: «Я здесь! Вы не зря нам платите! Мы не зря делаем карьеры! Мы всё выполняем, товарищ майор!» Это единственная задача, больше никакой нет.

Т. Троянская― То есть никто не думает о себе? Я думала, он о себе: помнишь закон о курилках в аэропортах? Для папы же принимался закон.

Г. Смирнов― Танечка, ты ромашка, цветочек: тебе во всем видятся какие-то человеческие, личные, потаенные мотивы. Нет, конечно. Основное слово, описывающее нашу эпоху – бесстыдство. Потому не стыдно выдвигать такие законы, сегодня говорить одно, а потом совершенно противоположное, откровенно врать в глаза людям, говорить «хотели бы – убили»… Это всё нестыдно, и это бесстыдство – содержание всей публичной политики у нас. Я думаю, что Хинштейн и его творческий соавтор Сергей Михайлович Боярский в эту общую атмосферу прекрасно вписываются: нет там желания кого-то защитить – это не для этого. Люди цинично делают карьеры, зарабатывают деньги, сознательно врут. Дай Бог им здоровья! Пусть будут счастливы!

Т. Троянская― Один раз мы услышали – ужаснулись, в следующий – удивились, а потом – привыкли. И сейчас новости, которые, кажется, безумнее не бывает – а бывает.

Г. Смирнов― И ещё будет – вот разница между оптимистом.

Т. Троянская― Вспомним Аллу Борисовну: а знаешь, всё ещё будет.

Г. Смирнов― Гуляет же в интернете поздравление с Новым годом, где портрет Софии Ротару с подписью «лучше мне не станет, и тебе не станет». Это строчка из ее песни. Будем смотреть в будущее с оптимизмом. Ещё не дно.

Т. Троянская― А у дна нет дна. Может быть, это вылет в бесконечность?..

Г. Смирнов― Кажется, дно? Боже, все рвут на себе волосы – а ведь земля круглая. Может, для многих в наше время это станет открытием, но она круглая – там нет никакого дна, что ее можно насквозь пройти и выйти с другой стороны.

Т. Троянская― Новая статистика по коронавирусу: выявлено за сутки в Петербурге 3751 – в принципе плато, о котором говорил Евгений Елин, есть. Выявлено всего 219.581, выздоровело 129.205, а за сутки выздоровело 3034, а умерло всего 7222, а за сутки 76 человек. К этим цифрам мы уже привыкли, а если бы год назад…

Г. Смирнов― Правда, ко всему привыкли, потому что в начале это вызывало какой-то шок, то сейчас как погода. Это притом, что вот раньше говорили, мол, покажите хоть одного знакомого – у меня несколько знакомых людей умерло. Не из Фейсбука, а лично. Не старых при этом.

Т. Троянская― У нас Лев Щеглов умер, человек, который приходил к нам в программу «Особое мнение», поэтому тут нечего комментировать.

Г. Смирнов― И все в растерянности, непонятно.

Т. Троянская― Наверное, неизвестность пугает больше всего, мне кажется, что это безумие, что мы обсуждали в первой части, а с другой – эпидемия, которая продолжается. Как это сочетается? Люди, испуганные страхом смерти от того, что бояться заболеть, понимают, что в стране всё идет так, как идёт.

Г. Смирнов― Не очень хорошо, скажем прямо. Я просто не знаю, как это сочетается, потому что в стране всё не очень хорошо и раньше шло, и уже несколько лет. В 2014 эмоциональный подъем, ещё в 2015, а до сих пор идёт только спад, в том числе и эмоциональный. Если говорить о главенствующем эмоциональном ощущении нации…

Т. Троянская― Но эмоциональный подъем был за счет внешних историй, а то, что дома всё разрушалось.

Г. Смирнов― Это не важно, я говорю про ощущение, а не про реальность. И конечно, сейчас депрессивное общение состояние, потому что и так всё шло не так, как нас хотелось бы, и при этом добавилась эпидемия, из которой никто не видит выхода и не знает, что делать, и единственный способ защититься – стать ковид-диссидентом и говорить, что всё вранье, Билл Гейтс, чипизирование…

Т. Троянская― Проблема в том, что ковид-диссиденты тоже заражаются.

Г. Смирнов― У меня есть бывшая знакомая, которая постоянно пишет, мол, хватит этой истерики, надоели, я вам не подопытная, что это за маска, почему я должна ходить в наморднике, у меня отобрали все свободы… При этом она переболела уже два раза.

Т. Троянская― Урок не выучен.

Г. Смирнов― Абсолютно, не воспринимается ничего. Я понимаю, что это возможно не от глупости или истеричности, а это самозащита…

Т. Троянская― Это неприятие, страх.

Г. Смирнов― И это способ защититься от этого страха, неизвестности: что бы не происходило, я права – это лучшая защита от любого стресса.

Т. Троянская― Но страх притягивает коронавирус.

Г. Смирнов― Но на эпидемию это никак не повлияет.

Т. Троянская― Это правда, не знаю, любишь ли ты ходить по ресторанам…

Г. Смирнов― Нет, просто не моя стихия, потерял интерес.

Т. Троянская― Тем не менее с сегодняшнего дня до 19.00 работают рестораны, 30 декабря они прекратят работать, а после новогодних праздников продолжат работать, но до 19.00. С одной стороны, хорошо, после 19.00 жрать не надо, надо быть стройными…

Г. Смирнов― Надо было до 18.00 сделать – тут я не одобряю Александра Дмитриевича Беглова. Я бы и продовольственные магазины сделал до 18.00, после этого не надо жрать, пить, водку нельзя продавать…

Т. Троянская― Аккуратнее, тогда будет бунт.

Г. Смирнов― Не знаю, короче, недоработка.

Т. Троянская― Это юмор, если что, а то ты на больную мозоль наступишь кому-то. Однако у нас очень добрые начальники: разрешили делать зимние веранды и террасы, и продавать на вынос всё, что готовиться в ресторанах. И самое главное, что туалеты будут работать! Ты купил пирожок…

Г. Смирнов― Если ты идешь в туалет от своего столика внутри заведения, то у тебя очень высокий риск заражения; если ты с улицы ходишь через зал к туалету, то у тебя резко снижается риск заражения – это же широко известный факт, о чем тут говорить. Точно также если ты в театре сидишь час – ты заражаешься, а если ты час едешь на метро, то нет. Это многие считают загадкой, но я считаю, что это так. Башковитые люди решили, что это так, и это подтверждается, потому что в театры никто не ходит, а в метро продолжают ездить – это нам говорит о том, что там заражались, а тут нет. Поэтому я думаю, что это тоже правильное решение. На улице сейчас самая погода, выйти на воздух, падает пушистый снежок, предновогоднее и рождественское настроение, мимо проходят бесковидные деды Морозы с антителами, коробейники с антителами, прелестные снегурочки с результатами анализов на антитела, из КВД, из психдиспансера – и это будет праздник здоровья, чем сидеть в этих помещениях, где живут одни бактерии. Вирусы и бактерии как бросятся, а на улице нет. Особенно после 19.00, ведь они звереют с этого времени, гадины, особенно внутри помещений, а на улице, в метро, в самолете, на сапсане не срабатывает вирус – особенно свирепствует в театрах и музеях. Это что-то страшное.

Т. Троянская― Надо закрыть…

Г. Смирнов― Да и сотрудников надо перестать пускать, они же разносят это по ресторанам.

Т. Троянская― Ну а что это?

Г. Смирнов― Ты продолжаешь искать логику в этом фильме по пьесе Ионеско – там нет логике. То есть она есть, но она странная. Они у нас странные люди – зато весело.

Т. Троянская― Кстати почему у нас ярмарки работают, снова огородили Манежную площадь, не проехать, не пройти.

Г. Смирнов― Ярмарка работает, а каток нет. Мы ходили в прошлом году кататься, хоть я и умею от бортика до бортика, и там как раз он был небольшой, и поэтому можно было кататься. А сейчас нет: ты надеваешь конёчки, ты же неустойчивая, беззащитная, и вирус как прыгнет, а если стоишь у ларька, покупаешь глинтвейн или сувениры, то там риск заражения ниже, потому что ты твердо стоишь на асфальте.

Т. Троянская― И везде антительные коробейники.

Г. Смирнов― и деды Морозы со справкой.

Т. Троянская― Расскажи кстати про деда Мороза…

Г. Смирнов― Таня хотела себе заказать, появилась такая услуга: дед Мороз с антителами. Люди же боятся деда Мороза вызывать ребенку, и чтобы не боялись, можно вызвать со справкой: это чуть дороже, но дед Мороз придет с антителами, с результатами сданных анализов – и вам можно не волноваться.

Т. Троянская― Или с оплаченной справкой.

Г. Смирнов― Неважно, верить нужно в хорошее. Если он говорит, что антитела, значит, антитела, если от него при этом немного пахнет водкой, то вообще прекрасно, потому что это лучший антисептик как снаружи, так и внутри.

Т. Троянская― Как ты думаешь, как будут отмечать Новый год? Не будут выходить на улицу, всем рекомендовано сидеть дома, запасаться едой.

Г. Смирнов― С тех пор, как у меня живет попугай Варвара

Т. Троянская― Приветы передают!

Г. Смирнов― Как домой приеду передам, посмотрю, что сожрано.

Т. Троянская― Она лысоватая совсем стала.

Г. Смирнов― Потому что я вывешивал видео, где она мокрая.

Т. Троянская― Она сама?

Г. Смирнов― Я. Её надо мыть под душем. У меня Некрасовский сад, там всё взрывают в новогоднюю ночь, петарды до пяти утра, и попугай, естественно, в ужасе, потому что это над окнами и всё грохает и сверкает, и она у меня на плече сидит всю ночь, и я не могу никуда уйти, потому что она от ужаса может помереть.

Т. Троянская― Закрой полотенцем…

Г. Смирнов― Это не работает. Всё там и видно, и слышно, потому что это в 50 метрах.

Т. Троянская― Может, сейчас не будут стрелять?

Г. Смирнов― Не думаю, наоборот, выйдут ещё больше, потому что уже нет ни ресторанов, ни клубов, общественных встреч Нового года, и всё это будет на улице. Если честно, я с ужасом жду новогоднюю ночь, и продумываю план мести.

Т. Троянская― А я жду Новый год с надеждой на чудо. Спасибо!