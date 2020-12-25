И.Воробьева― Здравствуйте! Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня со своим особым мнением у нас в студии Демьян Кудрявцев, поэт. Добрый вечер!

Д.Кудрявцев― Добрый вечер!

И.Воробьева― Ага, спалился сейчас Демьян Кудрявцев, потому что он включил трансляцию в YouTube в телефоне, чтобы поздороваться со всеми в чате. А потому что надо премиум-аккаунт себе ставить, чтобы не было рекламы.

Д.Кудрявцев― Я даже не знал, что такое возможно.

И.Воробьева― Вот. Это помогает избавиться быстро от рекламы. Да, потому что он в чате трансляции со всеми поздоровался. Наши зрители в YouTube всегда в восторге, когда им оказывается столько внимания. Смотрит нас, включайте, слушайте.

Знаете ли вы, Демьян, как выглядит форма сотрудников Роспотребнадзора?

Д.Кудрявцев― Нет. Как выглядит форма №9 сотрудников Роспотребнадзора — так же, как у остальных граждан.

И.Воробьева― Сегодня мы об этом узнали, потому что, в частности, в этом обвиняют Любовь Соболь.

Д.Кудрявцев― Да, что она переоделась в форму Роспотребнадзора. Так вот теперь форма Роспотребнадзора выглядит так, как была одета Любовь Соболь. Это задним числом все сотрудники Роспотребнадзора, особенно 120-килограммовые мужчины, которые приходят проверять крыс в ресторанах, — вот они будут ходить в такой, насколько я помню, голубоватой парке (у Любы было). А главное, еще известно, что Люба профессионально красится для телеэфира. Она очень гордиться…

И.Воробьева― Макияж, да.

Д.Кудрявцев― Макияж. Я считаю, что этот макияж тоже обязательно часть униформы Роспотребнадзора, который она, собственно, претворяет…

И.Воробьева― И очки, которые она выронила как раз, когда ее задерживали.

Д.Кудрявцев― Конечно. Потому что без очков не видно нарушений в Роспотребнадзоре — всех этих тараканов.

И.Воробьева― Тараканов особенно. Не видно, да. В если серьезно, что происходит с Любой?

Д.Кудрявцев― Люба становится на наших глазах большим федеральным политиком. Этот процесс невозможен без обратной связи. Нельзя стать чемпионом мира по теннису, если против тебя никто не играет. Люба до этого была страшно умна, последовательно, не побоюсь этого слова, красавица, но пока ей не стала сопротивляться вся огромная машина Роспотребнадзора и ФСБ, она не в достаточной степени была большим федеральным политиком. А теперь на наших глазах это с нею происходит. Я надеюсь, что это не приведет ее к каким-нибудь физическим потерям и человеческому страданию, которые должны испытывать все российские политики в той или иной форме, когда они становятся политиками большого масштаба. Я надеюсь, что Любу чаша сия как-то минет, и все это будет для нее безболезненно. Хотя безболезненно не будет.

Д.Кудрявцев: Теперь форма Роспотребнадзора выглядит так, как была одета Любовь Соболь

И.Воробьева― Но все же ожидали, что после второй части расследования Навального последует наверняка какой-то ответ. Обыски, какое-то еще уголовное дело, какой-то репрессивный ответ.

Д.Кудрявцев― Я не знаю про всех. Я не знаю, кто все. 30% населения, по мнению ВЦИОМа…

И.Воробьева― «Левады».

Д.Кудрявцев― «Левады», да… А по ВЦИОМу так это все 80%...

И.Воробьева― Ну, это мы не знаем.

Д.Кудрявцев― А по «Леваде» 30% уверены, что всё это инсценировка. Поэтому давайте не будем говорить за всех. Мы с вами, безусловно, не сговариваясь, были уверены, что ответ будет. И то, что происходит с Любой, это часть этого ответа. Я уверен, что это не всё.

И.Воробьева― Что ожидать? Просто, когда мы смотрим на это разговор Алексея Навального с вашим однофамильцем…

Д.Кудрявцев― С моим даже не однофамильцем.

И.Воробьева― Даже не однофамильцем. Можно было шуток, кстати?

Д.Кудрявцев― Недостаточно.

И.Воробьева― То есть еще надо.

Д.Кудрявцев― Я считаю, что останавливаться не надо.

И.Воробьева― Поднакиньте шуток, пожалуйста, Демьяну Кудрявцеву.

Д.Кудрявцев― Константин Кудрявцев мой не родственник и даже не однофамилец. Я никогда не знал такого человека. Но у меня есть другие сложные родственники, поэтому все шутки приветствуются.

И.Воробьева― Да, в общем, требуем больше шуток. Действительно, когда смотришь на это разговор, который опубликовал Алексей Навальный, ощущение, что это оскорбление настоящее всей системы, и она взбесится и очень жестко ответит.

Д.Кудрявцев― У меня нет такого ощущения от этого разговора. Я, добрый вечер, чаще вас сталкиваюсь с сотрудниками тех или иных правоохранительных органов, а также с российским чиновничеством. Не в том смысле, что часто приходится, то за жизнь часто приходилось. Я невысоко оцениваю компетенцию среднего технического сотрудника чего бы то ни было в России.

И.Воробьева― То есть не удивлены.

Д.Кудрявцев― А также на самом деле чего бы то ни было где либо. Вы меня уж простите. Конечно, есть разница огромная, в том числе, в ориентации. Эта российская машина является инструментом подавления политической воли, тут никаких не может быть сомнений, и политической инициативы и так далее. Но, в принципе, средний уровень технического работника госмашины везде очень низкий.

К сожалению, как-то не удалось государству сделать себя аттрактивным для привлечения себе на работу талантливых, инициативных, прекрасных людей. Исключения бывают, но очень редкие. Поэтому я не особо удивлен такому разговору. Потому что в каком-то смысле Константин Кудрявцев плоть от плоти сограждан НРЗБ. Он такой же, как вся страна. В этой стране, в нашей стране, впрочем, не только в ней миллионы людей ежедневно отдают свои деньги мошенникам, которые звонят им из «Сбербанка». Они же почему-то это делают. Они доверяют звонку телефонному. Такая удивительная вещь, высокотехнологичная, она не может врать. Еще недавно у наших граждан, у половины не было телефонов и в очереди на телефон (домашний, напомню, тем, кто не знает) надо было стоять по 7-10 лет.

И вот он звонит. Эта великая шайтан-машина звонит и там тебе говорят: «Алло, Кудрявцев?» Даже я бы сказал да.

И.Воробьева― Действительно. Всё бы рассказал про трусы. Ну, конечно, да. Вот эти две части расследования убеждают в том, что Алексея Навального, действительно, травили «Новичком» представители российских спецслужб?

Д.Кудрявцев: Люба становится на наших глазах большим федеральным политиком. Этот процесс невозможен без обратной связи

Д.Кудрявцев― В России тотальный кризис доверия всех ко всем, вызванный усталостью сначала псевдокоммунистического единения, потом псевдолиберального единения, и атомизация общества, будучи частью естественного процесса, еще очень сильно подхлестывается и властью и бизнесом по разным причинам. Поэтому нельзя убедить тех, кто не верит. Это важно. Есть люди, которым что ни покажи, они не поверят. Сегодня это состояние общества такое. И их, конечно, не убеждает. Но многих убеждает.

И.Воробьева― Вас убеждает?

Д.Кудрявцев― А я никогда не сомневался в этом. Меня не надо убеждать.

И.Воробьева― То есть еще до того, как они выпустили расследование…

Д.Кудрявцев― Я совершенно убежден, что силовая машина… другой вопрос, что я считаю, что в России нет единой власти. Силовая машина или, точнее, ее элементы — это одно. Люди, которые управляют чем-то другим — это другое. Они иногда консолидируются, мобилизуются под давлением обстоятельств снизу или сверху. Но вообще-то, я все равно считаю, что в России феодализм и все как у кто в лес, кто по дрова.

Мы видели силовую машину, которая убила Сашу Литвиненко. Мы видели силовую машину, которая покушалась на Скрипалей настолько, что в процессе этого погибли мирные граждане. Мне не нужно лишних доказательств, что система эта может. Так же мне не нужны доказательства, что она может это не очень умело. И в результате этого может выжить не только Навальный, но даже мой тезка может его перепутать с кем-то. Мне не нужны другие доказательства. Более того, я готов всем сказать, что я верю. Больше доказательств не надо.

И.Воробьева― Мы сейчас прервемся на две минутки, потом вернемся в программу «Особое мнение».

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И.Воробьева― Возвращаемся в эфир. «Особое мнение». Демьян Кудрявцев. Ирина Воробьева здесь, в студии. Нас можно смотреть в эфире YouTube на канале «Эхо Москвы». Еще нас показывают в Яндекс.Эфире. А вопросы можно присылать: +7 985 970 45 45.

Хорошо. Если Демьяна Кудрявцева убеждать в этом не надо. То нет ли ощущения, что та страна условная — власти, пропагандисты, — они как-то после первого расследования замолчали как-то внезапно. Ну, Соловьев еще, ладно. Мне рассказывали, что он что-то такое рассказывал. А вот московские гостиные — как-то тишь, да гладь. Почему?

Д.Кудрявцев― Во-первых, есть другие темы для обсуждения.

И.Воробьева― У них в смысле…

Д.Кудрявцев― НРЗБ

И.Воробьева― Например. Вакцина, наверное.

Д.Кудрявцев― Конечно. Вакцина очень важная вещь в целом. Невозможность полететь в Британию.

И.Воробьева― Это очень болезненно, я согласна.

Д.Кудрявцев― Для московских гостиных это главная тема для обсуждения последних дней. А самое главное, поймите, дело в том, что нет понимаемой всеми одинаково публичной реакции. Вот не надо ждать, что Путин скажет, все понимают, что он скажет. И это можно начать транслировать раньше него, к то точнее попадет — тому медаль! А сейчас как бы непонятно. Он же, в принципе, может вообще ничего не сказать. У него есть такая реакция, как вот не называет фамилию Навального и так далее. Есть темы, которые он как бы игнорирует. В этот раз он, так сказать, пошел вперед. Был розыгрыш со Шнуровым, пас на «Лайф» и прямое попадание, наш голкипер проходит вперед закрывает собой хоккейные ворота фразой про легализацию западных спецслужб. Что тут добавишь? Какая московская гостиная может вперед этого что-то сказать? Не может, конечно.

Но проблема же не в этом. Проблема в том, что Навальный играет в игру, которая называется цугцванг. Я не так хорошо отношусь к человеку Алексею Анатольевичу Навальному, но его политические дарования безусловны совершенно. И он стоит в позиции, при которой совершенно все равно, что будут говорить московские гостиные, важно, чтобы они говорили о Навальном. А если они вдруг не говорят о Навальном, значит, он сделал что-то такое, что им нечего сказать. И это способ как бы существования. В шахматах это называется «вилка» — это такая угроза: что бы ты ни сделал, тебе плохо. Вторая шахматная метафора за одно предложение, заметили?

И.Воробьева― Хорошо было.

Д.Кудрявцев― Все смотрите «Королевский гамбит».

И.Воробьева― Я так знала, что сейчас будет про сериал.

Д.Кудрявцев― Сейчас будет маленькая реклама сериала. Кстати говоря, консультантом которого был Каспаров, сам входящий в Совет оппозиции, много раз входивший. Смотрите, как всё завязывается. Мы живем в конце года, в конце года происходят всякие чудеса, в том числе, страшные. И тени сгущаются, поэтому надо ждать всяких разнообразных, в том числе, спасительных чудес. А что по этому поводу скажет Соловьев и… кто у нас еще бывает? — Хинштейн, это абсолютно не важно.

И.Воробьева― Но это правда, похоже на киношную какую-то историю, которую рассказал нам Навальный?

Д.Кудрявцев― С одной стороны, да. С другой стороны, тоже важно понимать, с появлением сериалов, то есть как бы кино, которое может себе позволить значительно подробнее освещать нашу жизнь, всё стало похоже на кино. В том числе, кино подобнее освещает нашу жизнь, а мы ее подстраиваем под кино. И, безусловно, сценарные ходы работают и в обратную сторону. Безусловно, Навальный пытается сделать так, чтобы развязка была похожа на твист. Вот в каждом сериале… он такой длинный, что необходим твист. А вот тут мы развернемся — и у нас теперь так. Разумеется, он это делает. И это и сериал. И я уверен, что где где-нибудь уже снимается… Блестящий, кстати, сериал по отравлению Скрипалей, посмотрите.

Д.Кудрявцев: В России тотальный кризис доверия всех ко всем

И.Воробьева― А есть сериал?

Д.Кудрявцев― Би-би-сишный сериал, невероятно прекрасный. Художественный. И я уверен, что уже сейчас где-то сидят люди и пишут, совершенно не имея в виду очернить Россию, а просто имея в виду заработать деньги на кинопродакшн. Сидят себе где-то в Лэнгли люди и пишут сериал про отравление Навального.

И.Воробьева― Не надо вот это… «не имея цели очернить Россию». Они, как мы знаем, всегда это имеют в виду, всегда в любом сериале.

Д.Кудрявцев― То есть это Win-Win ситуация: и очернить и заработать денег. Вот так загнивающий капитализм работает.

И.Воробьева― Да, возможно. Еще один суд, который на этой неделе состоялся — суд по делу Юлии Галяминой. И мы опять попадаем в такую историю, многие попадают, когда ты хочешь поздравить человека с тем, что он в тюрьму не сел, но не можешь, потому что судимость вообще ни за что. Это в последние сколько-то лет постоянное в отношении людей, которые в политике, в журналистике и так далее. Да?

Д.Кудрявцев― С годами я стал забывать цитаты нашего детства важные и любые другие, кстати, тоже. Поэтому меня бессмысленно вызывать на допрос: я ничего не помню. Прошу считать это официальным заявлением.

Три дня назад был день рождения Юлия Черсановича Кима, в каком-то смысле важнейшей фигуры с точки зрения пересечения российской литературы, эстрады с российской же правозащитой. Вы, понимаете, он из большой правозащитной семьи, истории.

У него была песня, цитату из которой я забыл. Но будучи пересказанной не в рифму… И в общем, «за то, что не жгут, как в Освенциме, Ты еще им спасибо скажи!» Я уверен, что наши читатели сейчас ее вспомнят точнее. Зрители в YouTube. Обязательно ее найдут.

Да, есть такие правила. И надо говорить спасибо. Не им — провидению, судьбе. Не дай бог Юлия Галямина оказалась бы в тюрьме. Спасибо! Большое всем спасибо, что она оказалась на воле. И не связанное с этим большое всем проклятье и свинство, что ее вообще судили. Это две совершенно разные эмоции. И не надо между ними выбирать. Надо испытать обе: благодарность и ярость. Они нормально сочетаются. Ничего в этом нет страшного.

И.Воробьева― А если мы вспоминаем еще одно уголовное дело — я прошу прощения, что мы так много говорим, но такое количество уголовных дел, ничего не поделаешь, — в отношении которого лично я испытываю, действительно, ярость и никакой благодарности. Это, конечно, дело Ивана Сафронова. Но я видела, что вы ходили в суд к нему на продление какое-то очередное.

Д.Кудрявцев― Да, я не первый раз хожу в суд. Я очень хорошо отношусь к Ване. Я считаю, что это дело тотально фальсифицировано. И в отличии от дела против Галяминой, Навального, Соболь, в нем даже нет очевидной политической составляющей. Я не могу понять. Это такая типичная салтыково-щедринская история про вообще непонятно что. Непонятно, кого хотят посадить, непонятно, кого хотят очернить, непонятно кого в чем НРЗБ. Непонятно не только мне, но даже президенту Путину. Это совершенно очевидно.

И.Воробьева― То есть его комментарии, они очень странные.

Д.Кудрявцев― Его комментарии не соответствуют делу, потому что мы знаем, что написано в деле. Потому что это все-таки процесс, он идет, и известно, в чем обвиняют. И даже то, в чем обвиняют, не могут донести по Путину, судя по всему. Стыдно, страшно, фальсифицировано настолько, что это увидит даже Владимир Владимирович. Вместо того, чтобы сказать правду, говорят какое-то вранье. Он выходит с какой-то очередной интерпретацией, при том, что Пескову потом приходится его опровергать. Вообще на самом деле, как любят говорить циничные гости «Эха Москвы», подставляют Владимира Владимировича.

Но главное, что я даже не понимаю другого интереса. Хорошо, вот это не интерес. Но в чем-то другом же должен быть интерес.

И.Воробьева― Какие-то люди… возможно, его источники… Никто не может понять, действительно…

Д.Кудрявцев― Но дальше интересно в этом суде было — кстати, не все понимают, — что на этот суд никого не пустили. Знаете, почему никого не пустили на этот суд? Ну, вообще просто потому, because… begin. Могли не пустить и не пустили.

И.Воробьева― Потому что можем.

Д.Кудрявцев― Но в целом не пустили, потому что есть подозрение, что у Ивана ковид. У него, правда, был уже ковид один раз.

И.Воробьева― Вот я как раз хотела сказать, что в самом начале года.

Д.Кудрявцев― Да, в самом начале. Теперь снова. Почему нет? Правда, от него не отселили его сокамерника, у которого нет ковида и которого водят на суды. Но все равно ковид.

Ну, я думаю: ну ладно, хорошо, вот такое они придумали, у них ковид… И только уйдя из суда и посмотрев видео тех, кто остался, я удивился. Я понял, что произошло. У него, может быть, и подозрение на ковид, но только его в суде не было. Он давал показания из СИЗО по видеосвязи. И чтобы он по видеосвязи не дай бог никого не заразил, на заседание суда никого не пустили, ни родственников, ни журналистов. Кафка — мелкий, неталантливый автор эпохи модернизма.

Д.Кудрявцев: Навальный играет в игру, которая называется цугцванг

И.Воробьева― Но это же тоже пытки, когда Ваня видит, что там пустой зал, он же не понимает, что там…

Д.Кудрявцев― Он при этом еще был весь в полиэтиленовом пакете.

И.Воробьева― О, господи!..

Д.Кудрявцев― Многие люди сейчас цинично скажут: «Так ему и надо». Но поразительно во всем этом, что как бы эта история про лучших своих сыновей, что из всех нас в сравнении со всеми нами Ваня единственный был патриот и государственник в той газете, в которой я работал. Я не склонен считать, что ему наказание за это. Это нам всем наказание за это. Но я очень при этом надеюсь, что скоро весь этот ужас закончится, и он выйдет к маме, сестре, девушке и к коллегам, которые его любят и ждут.

И.Воробьева― Это программа «Особое мнение» с поэтом Демьяном Кудрявцевым. Продолжим через несколько минут.

НОВОСТИ

И.Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение». Поэт Демьян Кудрявцев сегодня в студии. Меня зовут Ирина Воробьева. Можете смотреть нас в YouTube на канале «Эхо Москвы», еще на канале в Яндекс.Эфире и писать нам свои сообщения.

Я тут хотела поговорить с Демьяном Кудрявцевым про физлиц-иноагентов. Но что-то потом осеклась. Даже не знаю, честно говоря…

Д.Кудрявцев― При чем тут я. Да, вот в лишении меня гражданства есть одна, собственно, положительная сторона — я не могут никак теперь стать иноагентом. Потому что иноагент — это российский гражданин, который занимается политической деятельностью, финансируемый из-за рубежа. Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью. Я не гражданин России, я не могу заниматься политической деятельностью. Я не могу быть избранным…

И.Воробьева― Нет, заниматься политической деятельностью можно. Но просто нельзя привлечь как гражданина России.

Д.Кудрявцев― А кроме того он должен гражданином России. Поэтому я не иноагент. Вот знаешь, все вокруг иноагенты. Сегодня ФБК не исключили из реестра иноагентов и так далее. Все иноагенты, даже Депардье может быть иноагентом.

И.Воробьева― Потому что у него есть российский паспорт.

Д.Кудрявцев― У него есть российский паспорт. У него есть доходы за рубежом. И у него есть политические высказывания. Он всё время говорит, что Путин хороший. А я не могу. Я не иноагент, я никак не могу.

И.Воробьева― Есть, конечно, плюсы. Но вообще в этом репрессивном пакете, который нам Государственная дума подготовила, под елочку положила, Совет Федерации сегодня проштамповал активно — про митинги, про YouTube, про цензуру, про всё вот это, про иноагентов, — у нас что, в 21-м году Кремль и власти ожидают повторение Беларуси? Почему они так вдруг взялись и нас обложили всеми этими коробочками?

Д.Кудрявцев― Если бы они реально ожидали повторении Белоруссии, они бы поняли, что законы тут ни при чем. Когда на улицы выходит половина населения крупных городов страны, в этом смысле неважно, что приняла Государственная дума, как, собственно говоря, и в Белоруссии тоже. Избить человека нукеры Лукашенко могут, а провести все необходимые процедуры по всем законам, которые он напринимал, все-таки слабо, потому что просто не успеть, конвейер так не работает.

Поэтому, наоборот, никто не ожидает никакой Белоруссии. Все считают, что людям всё нравится и вообще всё хорошо. Но смутьяны совершенно обнаглели. Как сказал сегодня Пригожин про Любу Соболь: «Любовь Эдуардовне давно пора понюхать тюремной камеры, потому что оппозиция не давит на власть, а съехала с катушек». Всю мою любовь и поддержку Любови Эдуардовне Соболь. Она сейчас не может нас слышать, но кто-нибудь обязательно услышит. Передайте ей, пожалуйста: она прекрасна!

Но, конечно, все эти законы — это законодательная база для избирательного законоприменения. Более того, если бы они ее на самом деле применяли, у меня даже не было никаких с этим проблем. Потому что можно жить в авторитарном государстве. Многие люди живут в авторитарном государстве и даже в тоталитарном многие живут, если законоприменение равно для всех. Если человек, который убил садиться на 12 лет, а человек, который не уступил свое место мэра в Тютькино-Кукуево…

И.Воробьева― Глава района в Московской области.

Д.Кудрявцев― …Садится на 15, — то тут, конечно, задаешься вопросом. Чтобы вы понимали: Шестуна сегодня посадили на 15 лет строгого режима, не общего. А Соколова, убийцу и расчленителя из Петербурга, садиста и вруна посадили на 12, и, скорей всего, он раньше выйдет. А Шестун, скорей всего, не выйдет, потому что он пережил тяжелейшую голодовку и, скорей всего, он к тюрьме в этом возрасте не приспособлен.

Д.Кудрявцев: Все вокруг иноагенты. Сегодня ФБК не исключили из реестра иноагентов и так далее

Не то, чтобы я считал Шестуна борцом за правое дело или оппозицию. Я просто говорю о том, что правоприменение в стране не выровнено. Оно не всеобщее, оно несправедливо, оно не тотально. И в этом смысле, когда вы смотрите на любой закон, вы не должны думать: «Вот нам теперь всем плохо». Вы должны думать, кому плохо, оттого, кому плохо, против кого приняли конкретно этот закон…

Вот, например, приговор Галяминой — для чего? Ну, чтобы вам было всем неповадно и нам всем, иностранцам тоже. Еще для того, чтобы Юля не баллотировалась в Государственную думу. Потому что вне зависимости от всего в своем одномандатном округе она лидер, герой, который не против Путина, а который чтобы не воровали здесь, чтобы было чисто. Да, муниципальный депутат Галямина — это бренд. И она бы победила в своем округе. Конечно, можно было вбросить, можно было то-сё, но это как бы хлопотно. Поэтому вот этот «закон Ильдара Дадина» был принят против Дадина, Галяминой и против любого, кто туда полезет.

И.Воробьева― Котов, который вышел недавно.

Д.Кудрявцев― Котов. Так же и здесь. Конечно, невозможно провентилировать весь мат во всех социальных сетях.

И.Воробьева― Весь, наверное, нет. НРЗБ

Д.Кудрявцев― Конечно. Действительно, кому-то если нужно, например, уволить Сергея Лаврова, то он имеет теперь закон для этого.

И.Воробьева― А закон обратной силы не имеет.

Д.Кудрявцев― Правильно. То есть вы считаете, что господин Лавров удержится и в следующий раз такой фразы не произнесет. Простите, слушатели, я не могу повторить…

И.Воробьева― Нет, мы можем сказать слово «дебилы», а второе слово сказать не можем.

Д.Кудрявцев― А Лавров может. И против него теперь приняли этот закон.

И.Воробьева― А, вот почему всё было.

Д.Кудрявцев― Конечно.

И.Воробьева― Чтобы не цитировали Лаврова.

Д.Кудрявцев― Да. Чтобы не повышали его статус в иерархии кремлевской власти.

И.Воробьева― То есть он активно понижает, высказываясь против дела Навального. А люди, которые в интернете, о ни ему повышают. В общем, надо прекратить эту…

Д.Кудрявцев: «Закон Ильдара Дадина» был принят против Дадина, Галяминой и против любого, кто туда полезет

Д.Кудрявцев― Вакханалию.

И.Воробьева― Вакханалию ужасную.

Хорошо. У нас сегодня 25 декабря. Все-таки год 2020 заканчивается и все как-то с надеждой смотрят в 21-й, что вот пандемия закончится, мы как-то вернемся к обычной жизни, как-то станет всё полегче. Станет полегче?

Д.Кудрявцев― Конечно.

И.Воробьева― Почему?

Д.Кудрявцев― Потому что я оптимист.

И.Воробьева― Неплохо!

Д.Кудрявцев― Никаких других аргументов у меня для вас нет. Никаких других причин нет, собственно говоря. Но я абсолютно убежден, что станет гораздо лучше.

И.Воробьева― Гораздо лучше?

Д.Кудрявцев― Гораздо лучше.

И.Воробьева― в 2020 году.

Д.Кудрявцев― Абсолютно.

И.Воробьева― Мы записали эти слова. У нас есть такой Телеграм «Сказано на Эхе». Вот, пожалуйста, это — в цитату. И мы будем периодически возвращаться, когда будут принимать очередной закон, возбуждать уголовное дело, я буду возвращаться призраком к Демьяну Кудрявцеву.

Д.Кудрявцев― Да, вы просто имя не упоминайте. И говорите: «Кудрявцев сказал» и всё.

И.Воробьева― Неплохо. А если оглядываться на 2020-й, много раз говорили в 2020 году, что вирус нас изменил, что мир никогда не будет прежним. Но что-то хорошее произошло в этом году? Может быть, действительно, как-то стали лучше из-за этого коронавируса, мобильней, быстрее, эффективней?

Д.Кудрявцев― Очень много хорошего произошло. Трамп не стал президентом США во второй раз. Не знаю, как вы, а я страшно доволен. Американская биржа отыграла мартовское падение. Впервые в истории вакцинирование против пандемии было начато (в марте был определен… и создана вакцина) в том же году. Это уровень мобилизации науки недостижимый, непредставимый. Никогда раньше за историю, включая такие тяжелейшие испытания, как войны, изобретение антибиотиков и так далее. Это невероятно.

Компания спейсХ отправила в космос… 26 запусков в год. Мы с вами доживем до ракеты на Марс, когда лететь будет вся большая такая сигара, а не отстреливать по дороге половину… Я человек, который в детстве хотел быть космонавтом. Знаете, это гораздо более важно.

И.Воробьева― Да, хотел?

Д.Кудрявцев― Да, я родился в годы, когда все хотели быть космонавтами. Вы слишком молоды. А кем ты еще хотел бы быть при советской власти? Другого способа улететь не было.

И.Воробьева― Больше никак, да. Н, хорошо, SpaceX… Всё про Америку сейчас было и про общемировую науку.

Д.Кудрявцев― А нас как учили — что всё человечество просвещенное, оно не делится на границы, на правых и левых, оно делится как бы на людей доброй воли и реакционеров. Вот люди доброй воли в этом году сделали очень много хорошего. И я надеюсь, что и в следующем году будут делать столько хорошего. И, безусловно, хорошо, что выжил Алексей Анатольевич Навальный. Мог и не выжить. Безусловно, хорошо, что какие-то вещи, которые могли хуже пройти из-за пандемии, как бы тяжелый экономический урон в некоторых странах выше объективно, чем в России. По разным причинам. Она демпфировала какие-то последствия для малого и среднего бизнеса, в частности, потому, что роль малого и среднего бизнеса у нас не так высока. Неважно сейчас, почему. Не важно, что у каждой положительной новости есть отрицательная сторона. Мне не мешает испытывать эти оба чувства одновременно, как я уже говорил.

Мне кажется, что мы выжили с вами в 20-м году, многие потеряли родственников, особенно пожилых. Мне кажется, мы должны испытывать грусть и радость, а также разочарование и надежду одновременно, потому что если мы испытываем что-нибудь только одно из того, мы либо очень несчастные, либо очень глупые.

И.Воробьева― Здесь бы на самом деле поставить точку, но я не могу, у меня еще есть пару минут. Про вакцину хотела спросить. Есть разные вакцины. Но к российской вакцине есть вопросы или ко всем вакцинам одновременно одинаковые вопросы сейчас?

Д.Кудрявцев― Я считаю, что российская вакцина сама по себе — хотя у меня нет для этого необходимого медицинского образования, и я страшно не люблю профанные разговоры — не так плоха, как пиар и процедуры, вокруг нее выстроенные. Фундаментальная наука, стоящая за российскими медиками, еще по-прежнему не выветрилась.

Я абсолютно уверен, что вакцинирование, может быть, не приносит идеальных результатов, но, безусловно, помогает многим людям. Я не очень до конца понимаю, как бы оно работало для пожилых людей, потому что их не вакцинируют пока. Я, безусловно, не понимаю, насколько оно может дать побочку, потому что тестирование не соответствует мировым стандартам и так далее. И пиар раздувает вокруг этого и подозрения и надежды, может быть, необоснованные. То есть всё, что вокруг вакцинным, мне кажется, хуже, чем вакцина. Мне не кажется, что сама вакцина может ухудшить ситуацию, или, что она какой-то фейк. Я доверяю тем чисто интеллектуальным, академическим людям, которые за ней стоят. Я сталкивался с их работой и с ними в разных обстоятельствах. Это не кажется мне профанацией.

И.Воробьева― Спасибо большое! Это был программа «Особое мнение». Поэт Демьян Кудрявцев сегодня в нашей программе.

А я напомню, что далее в эфире после 20 часов в программе «2020» — Владимир Пастухов. После 21 часа — программа «Суть событий» с Сергеем Пархоменко. Ну, а в 22 в программе «Сканер» обсуждается персона недели Алексей Навальный.