С. Крючков― Здравствуйте! Меня зовут Станислав Крючков. Со своим особым мнением сегодня политолог Сергей Марков. Сергей, приветствую вас!

С. Марков― Да, здравствуйте! И поздравляю с наступающим Новым годом! Надеюсь, новый тип коронавируса в 2021 году к нам не придет.

С. Крючков― Мы все на это рассчитываем. Спасибо! Подключайтесь к нашей трансляции на основном канале «Эха» в YouTube. Она уже идет. Также на площадке Яндекс.эфир идет трансляция. Оставляйте свои комментарии и вопросы в адрес гостя. Они привязаны к нашим мессенджерам по номеру +7-985-970-45-45.

Сергей Александрович, о «великолепной восьмерке» — о такой ли уж великолепной? Собственно говоря, присматривали в итоге за Алексеем Анатольевичем Навальным в Омске, в Томске, или занимались обработкой гульфиков и части трусов, как мы узнали из разговора оппозиционера со своим предполагаемым отравителем? С человеком из группы предполагаемых отравителей.

С. Марков― Я думаю, что мало у кого есть сомнения, что за Алексеем Навальным велась слежка российскими государственными структурами, связанными со службами безопасности. Владимир Путин это подтвердил. Слежка была обязана вестись по нескольким причинам.

Первая и самая главная: совершенно очевидно для всех, что Алексей Навальный сотрудничает с иностранными спецслужбами. Поэтому, конечно, такие люди должны быть под контролем. Во-вторых, Алексей Навальный активно используется иностранными спецслужбами, этими структурами для провокаций против России, для политической дестабилизации. Это уже неоднократно подтверждалась.

С. Крючков― Извините, сразу прерву. Для кого очевидно, и из чего мы делаем вывод, что связан и используется?

С. Марков― Я уже много раз говорил, что у нас нет оперативных данных. Хотя, конечно, мы ждали бы от ФСБ, нужно уже опубликовать какие-то данные, чтобы были факты. Для меня другое — я аналитик, понимаете. Я не шпион, не контршпион, не контрразведчик, я вчера День чекиста не праздновал. Я аналитик. Для меня важнейшие обстоятельства — это публичные, абсолютно ясные вещи.

И вот я вижу, что когда-то Алексей Навальный получил поддержку 25% населения в Москве, был публичным политиком. А вот начиная с 2013-2014 года, когда против России началась гибридная война, Алексей Навальный ведет активную политическую борьбу.

Но нет ни одного вопроса, по которому политическая позиция Алексея Навального противоречит политической позиции ЦРУ США, разведывательного управления, министерства обороны США и британской разведки. Как мы полагаем — они же сами не вполне высказывают свою позицию. Хотя тоже высказывают, но большей частью их позицию публично высказывают такие структуры, как государственный департамент США и британский Форин-офис — министерство иностранных дел.

Так вот нет ни одной серьезной позиции, по которой Алексей Навальный противоречит позиции госдепартамента США и ЦРУ США почти за 10 лет. Логично рассуждать: это союзники, раз у них нет ни одного противоречия. Логично рассуждать: это одна команда, раз у них нет ни одного противоречия. Поэтому открытые данные, публичные, рациональный анализ позволяет нам сделать вывод о том, что Алексей Навальный является союзником государственных структур США и Великобритании.

С. Крючков― Извините, а вы не допускаете, что государственные структуры США и Великобритании являются союзниками Алексея Навального в его деле в борьбе за прекрасную Россию будущего? Разве это плохо?

С. Марков― Вы знаете, нигде не видно, что они за прекрасную Россию будущего. Да и Алексей Навальный — тоже не видно, что он за прекрасную Россию будущего. Пока видно, что он против России. И мы видим, что они союзники. Плюс они его постоянно поддерживают во всём. И добавляем, что они участвуют в санкционной войне, Россию отовсюду исключают.

С.Марков: Навальный активно используется иностранными спецслужбами для провокаций против России, для дестабилизации

Поэтому у нас вопрос — у нас есть гибридная война: с одной стороны спецслужбы США и Великобритании, ну и госструктуры, а с другой стороны — российское государство. Вы на чьей стороне, спрашиваем мы, в этой войне? Как спрашивали: вы на стороне Гитлера или на стороне Сталина? Ну, наверное, тоже Сталин был неидеальный, но все сделали разный выбор. Вот кто сделал выбор в пользу Гитлера — Власов, еще какие-то люди — мы говорим: предатели.

Точно так же здесь. Есть сторона США и Великобритании, и есть сторона России. Вы на чьей стороне? На стороне России или на стороне США и Великобритании? Если вы на той стороне, мы говорим: предатель. Вот так большинство людей говорит, что он предатель. Поэтому, конечно, нужно контролировать.

Это, кстати сказать, тоже такой публичный рациональный вывод: почему никакого отравления Алексея Навального не было. Есть какая-то такая общая вещь. Вот я, например, поддерживаю Владимира Путина и верю, что российские власти цивилизованные и они вообще не занимаются отравлением никого и ничем.

С. Крючков― И вот этот сегодняшний разговор, опубликованный Навальным, вас не убеждает в обратном?

С. Марков― Сейчас я расскажу про этот разговор. Значит, я вот верю, что российские власти вообще не имеют такой политики уничтожения политических оппонентов, их отравления и так далее. Это я верю по политическим соображениям. Но большая часть вашей аудитории в это не верит. Я допускаю, что они не верят в это. Но я обращаюсь тогда не к моральным ценностям аудитории, а к ее рациональному.

Вы подумайте: есть политик, который, совершенно очевидно, относится к очень узкой группе людей, которые считают, что Крым не российский, Крым нужно отдать бандеровской хунте. Который не осудил ни одного преступления киевской бандеровской хунты по ликвидации русского языка, по массовым убийствам, политическим заключенным, политике террора, которую ведет эта бандеровская хунта в Украине. Ни одного не осудил!

Количество людей, которые поддерживают позицию Алексея Навального — конкретно: Крым не должен быть российским, бандеровскую хунту осуждать не надо. Какое количество? Это узкая группа, узкая секта такая — ну 5%, ну 6% населения и так далее. Поэтому какую же политическую угрозу представляет политик, который пользуется ненавистью абсолютного большинства граждан, и который имеет минимальную политическую поддержку?

При этом, я думаю, усилия Навального по антикоррупционным расследованиям поддерживаются большинством населения. Это даже как бы вполне неплохо. Пускай сидит, это всё печатает — и про Медведева, и про всех остальных. Может быть, чего-то нароет — посмотрим, что правда, что нет. А его политическая позиция — он предлагает Крым отдать хунте и поддержать политику уничтожения русского языка, уничтожения всего пророссийского и так далее — она пользуется минимальной поддержкой.

С. Крючков― То есть он это предлагает? Это было где-то в его словах сказано?

С. Марков― Было в его словах, четко и ясно. Много раз не сказано ничего, что много раз сказали люди.

С. Крючков― А вот это равенство между малой поддержкой и ненавистью значительной части населения — исходя из чего, вы делаете такой вывод?

С.Марков: Не видно, что Навальный за прекрасную Россию будущего. Пока видно, что он против России

С. Марков― «Крым наш» поддерживает большинство населения. Исходя из этого. Социология говорит о том, что Путина поддерживают примерно… Поддержка была где-то 85%, сейчас упала, я думаю, где-то до 75%, до 70%. А позицию «Крым наш» поддерживает, по-моему, 92% населения. Ну так, колеблется от 92% до 95% и так далее. Вот Навальный принадлежит к этой узкой группе. Если у вас есть рациональное мышление, уважаемые зрители и слушатели, рациональное мышление требует признать, что никто из российской власти его, конечно, не травил.

Теперь что касается вот этих публикуемых материалов. Я думаю, вы все тоже понимаете, что не Навальный это всё делал. Это делали Bellingcat и Insider — а точнее сказать, владельцы Bellingcat и Insider, которыми являются спецслужбы Британии и Соединенных Штатов Америки. У них там ресурсов хватает, они это всё делали и раскрыли. Но для нас это не так важно, между прочим. Если это раскрыли британские и американские спецслужбы, то какая разница? Для нас имеет значение факт. Хотя и авторство мы тоже должны учитывать.

И что мы видим, глядя на авторов? Мы видим, что это люди, которые постоянно фальсифицируют обвинения России в использовании оружия массового поражения. Хан-Шейхун — чистая фальсификация. Дума под Дамаском — чистая фальсификация. Со Скрипалями — чистая фальсификация. Поэтому логично предположить, что здесь они тоже фальсифицировали всё это дело.

И достаточно много таких натяжек, которые мы видим. По всем этим предыдущим публикациям, еще первым, мы могли… Конечно, слежка там была, но никаких свидетельств об отравлении нет, кроме того, что нам говорят немецкие спецслужбы, которые являются, как мы знаем, полностью подконтрольными американским — что они якобы нашли эти вещества. Формулу они не говорят, никому ничего не показывают. Предлагают поверить им на слово, но мы им не верим на слово, потому что они постоянные лжецы.

С. Крючков― Сергей Марков не верит. Мы вернемся к этому разговору после рекламы на «Эхе».

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С. Крючков― Сергей Марков, политолог, сегодня гость «Особого мнения». Итак, команда Навального получила подтверждение, что группа из Института криминалистики ФСБ ездила в Омск уничтожать следы отравления на одежде политика. Так? Верная интерпретация или неверная? Расставьте акценты! Вы обещали аналитику, Сергей Александрович.

С. Марков― Объясню. Мы как бы не можем сказать, что там, чего. Мы не спецслужбисты, это не наше дело. Наше дело — какие-то публичные вещи. И что мы видим? Значит, мы сразу предполагаем, что это не Алексей Навальный — это естественно. Как известно, американские и британские спецслужбы. При этом, как я сказал, даже если эти американские и британские спецслужбы в чем-то правы, тем не менее, мы должны эту информацию — если они действительно правы…

С. Крючков― Естественно.

С. Марков― Но мы здесь видим типичную технологию чернухинских казаков. Объясняю, что это такое. Когда был сбит малазийский «Боинг», Служба безопасности Украины моментально вытащила прослушку того, как чернухинские казаки друг с другом переговариваются о том, как они сбили этот малазийский «Боинг». Буквально через несколько часов всё это была вытащено и опубликовано.

На основании этого разговора вот этих чернухинских казаков и Стрелкова был сделан вывод, что пророссийские сепаратисты сбили малазийский «Боинг» и убили людей. Значит, после этого были приняты политические решения о том, что Россия виновата. У них дальше началось следствие, начались новые санкции.

Но потом выяснилось, что эта прослушка по поводу чернухинских казаков полностью исчезла из любых расследований. Почему? Да потому, что она была сфальсифицирована! То есть это метод фальсификации: сначала сфальсифицировать какую-то очень политически важную горячую тему, какой-то разговор — ну, делают прослушку. Потом на основании это принимаются политические решения, как будто бы это правда. Потом это всё исчезает, и они начинают делать какую-то вторую волну фальсификаций.

Вы сейчас помните про чернухинских казаков? Вы ничего не помните. Это цель этой технологии — чтобы тот фальшак быстренько забылся. Этот фальшак, который сейчас, про этот разговор, вы тоже через несколько лет забудете. Но за это время они произведут еще один вариант фальсификации, который вы также будете сидеть обсуждать и задавать мне вопросы.

Поэтому я полагаю, что этот разговор является фабрикацией, фальсификацией со стороны американских и британских спецслужб с целью обвинения России. Более того, я могу сказать, и дальше будут эти фальсификации. Мы отбросим это — они забудут про всё это, уже не будут про это говорить, а будут говорить про какие-то новые якобы доказательства.

Это типичная технология гибридной войны. Именно так они делали по поводу Сирии, Хан-Шейхуна, вот этой Думы, малазийского «Боинга», Скрипалей. И точно так же они повторяют всё это дело по псевдоотравлению Алексея Навального.

Причем «псевдо» — я считаю, что какое-то отравление было. И для меня, честно говоря, до сих пор некоторая загадка всё вот это дело. Я всё-таки жду какую-то четкую российскую версию о том, что там произошло. Потому что мне кажется, что Алексей Навальный достаточно молодой, здоровый человек — и вдруг такой колоссальный кризис здоровья, оказался при смерти. То есть, видать, кто-то его всё-таки пытался отравить.

С.Марков: Рациональное мышление требует признать, что никто из российской власти его, конечно, не травил

С. Крючков― То есть назрело время возбудить уголовное дело? Мы все ждем этого ответа от российских властей.

С. Марков― Да, я считаю, это очень большая слабость со стороны российских властей, что они не возбудили уголовное дело. Какие-то странные… Кстати сказать, если бы российские власти хотели сфальсифицировать всё это дело, то они могли бы его возбудить и инициировать уголовное дело. Нет, они ведут какой-то сложный диалог с западными спецслужбами, с западными политиками. Но мне кажется, большая слабость позиции российских властей в том, что не обозначена четкая российская версия о том, что это такое было, и не возбуждено уголовное дело.

Как верно говорили коллеги, Навальный обвинил ФСБшников, что они его отравили. Логично рассуждаем: либо он прав, либо он неправ. Если он прав, возбуждайте уголовное дело и арестовывайте ФСБшников. Если он лжет, возбуждайте уголовное дело против Навального, объявляйте его в розыск и ведите расследование его клеветы, какой-то прослушки, фальсификации и так далее. Поэтому, конечно, уголовное дело обязательно нужно возбуждать. И мне странно, что оно не возбуждено. Это проявление каких-то странных процессов, которые идут.

Но при этом вывод мой достаточно однозначный: Алексей Навальный является сугубо инструментом в руках американских спецслужб. Он не представляет никакой политической опасности, поскольку принадлежит к узкой секте сторонников русофобии и ненавистников России. Никакого смысла травить его нет. Не говоря уж о том, что российское руководство — это цивилизованное руководство.

А теперь для чего это делается. Достаточно очевидно. Спецслужбы США и Великобритании, которые ведут эту войну, имеют главной целью объявить российские государственные структуры преступными организациями и на основании этого начать политические репрессии против представителей российских государственных структур.

Я полагаю, что в ближайшее время в российские посольства официально зайдут спецслужбы этих государств. Они скажут, что поскольку российские государственные структуры являются преступными, в этих посольствах (ничего такого не делают), возможно, творятся преступления. Зайдут туда — а там же резидентуры и Службы внешней разведки, и Главного разведывательного управления. Ну нормально, как и в любой другой стране.

С. Крючков― То есть там не дипломаты?

С. Марков― Ну, не только дипломаты. Я думаю, все знают о том, что посольства используются всеми странами — серьезными, сильными, у которых есть разведка — как крыша для резидентуры своей разведки. Могут зайти — а там такое множество интересного могут найти. Реально все разведки нарушают законодательство тех государств, где они работают.

Я думаю, к этому времени они немножко почистят, к тому, как начнут атаку здесь. Начнутся массовые аресты счетов российских государственных структур типа крупнейших российских банков, крупнейших российских корпораций. В один момент там могут быть арестованы сотни миллиардов долларов и евро, которые находятся за рубежом. Я думаю, такая атака готовится. Готовится она на основании тех решений, которые будут принимать по делу о Навальном, малайзийском «Боинге», Скрипалях и так далее.

В этом их цель. А дальше вы решайте, на стороне кого вы. Хотите быть полицаями при новом оккупационном режиме, мечтаете об этом, либо вы за нашу родину, которая сражается с этим противником. Это дело выбора лично каждого из вас. Я лично за нашу родину.

С. Крючков― В данном случае понятие о родине, правде и истине — между ними знак равенства? То есть мы хотим знать правду или хотим быть за родину? Да, мы за родину, но мы также и за правду. Нет, разве не так?

С. Марков― Вы знаете, это верно.

С. Крючков― Ну так возбудите. Пускай возбуждают дело — разве нет?

С. Марков― Дело пускай возбуждают. Кстати, очень хороший вопрос. Да, мы и за родину, и за правду.

С. Крючков― А дела нет.

С. Марков― Родина и правда практически никогда на 100% ни в один исторический период ни в одной стране не совпадают. Мы прекрасно понимаем: в чем-то наша страна может, так сказать, быть неправа.

С. Крючков― Лукавить.

С. Марков― И лукавить в чем-то она может, и политическое руководство может лукавить. Например, когда наши эти «зеленые человечки», «вежливые люди» были в Крыму, мы же не сразу признали их присутствие там. Такое может быть. Что называется, с волками жить — по-волчьи выть.

Но мне кажется, прав здесь Владимир Путин. В ответе корреспонденту он подчеркнул: мы белые и пушистые, но, вообще-то говоря, мы не белые и пушистые. Какие-то грехи у нас есть. Мы не готовы подставить левую щеку, если нас ударили по правой. Но по сравнению с вами мы белые и пушистые. Потому что те, кто организует атаку против нас — это на сегодня, понимаете, ужасная черная сила.

С.Марков: Да, это очень большая слабость со стороны российских властей, что они не возбудили уголовное дело

Это американские и британские спецслужбы, которые вышли из-под контроля своего руководства, вышли из-под контроля своего народа. Если бы американцы узнали о том, что их кровные денежки идут на поддержку фашистов в Украине, которые убивают людей, которые носят свои фашистские знаки, которые занимаются фашистским террором, неужели рядовой американец согласился бы на это? Конечно нет! Поэтому это скрывают от рядового американца.

«Джабхат ан-Нусра»*, как вы знаете, поддерживается американскими и британскими спецслужбами в Сирии. Террористы! Это, по сути дела, отделение той самой «Аль-Каиды»*, которая атаковала и убила американцев. Если бы рядовой американец узнал о том, что его деньги, которые он платит как налогоплательщик, идут «Джабхат ан-Нусре», то есть сирийской «Аль-Каиде», конечно, он был бы в гневе. И его от этой информации стараются уберечь.

С. Крючков― А российский налогоплательщик не должен озаботиться проблемой того, на что идут его налоги? Когда он узнает о том, что целая группа из 8 и больше людей присматривает за политиком, ездит за ним в течение нескольких лет по городам — это нормально?

С. Марков― Значит, смотрите: рядовой российский налогоплательщик думает так: вот шпионят наши контрразведчики за Навальным. Да правильно делают!, — говорит он. Знаете, наш народ, рядовой налогоплательщик, что, думаете, критикует российские власти за то, что они слишком жестко с Навальным? Надо помягче, что ли? Они требуют, наоборот, что надо пожестче! Они говорят: ну хватит уже мямлить-то! Доведите жесткий порядок! Хватит, чего вы расплодили кругом предателей с утра до вечера? Средства массовой информации, из которых с утра до вечера поливают помоями Россию и российское руководство, Кремль.

Наведите порядок! Жестче надо быть, жестче! А если вы только задумались — значит, еще жестче надо! Вот что требует рядовой российский налогоплательщик — правда, которые большей частью не налогоплательщики, а нормальные бюджетники и пенсионеры.

С. Крючков― Сергей Марков, политолог. Сделаем небольшой перерыв и вернемся в эту студию.

НОВОСТИ

С. Крючков― Политолог Сергей Марков со своим особым мнением. И мы говорили о битве фальсификаторов. И по версии нашего гостя выходит так, что это картина давления и вмешательства практически во внутренние дела России со стороны западных спецслужб, западных дипломатов. А если выяснится, что тот самый Константин Кудрявцев действительно является сотрудником Института криминалистики ФСБ, и что сегодняшняя беседа аутентична, и этому будут даны подтверждения, как быть, как выходить из этой ситуации?

С. Марков― Объясняю. Смотрите, если выяснится о том, что вот этот Кудрявцев действительно вот эту говорил беседу и так далее, то требование будет, конечно, навести порядок, что там он делал там, как эти занимались там чем. Хотя вот из того, что он сказал, прямо не следует, что он там пытался отравить этот Кудрявцев.

С. Крючков― Как минимум подчищать следы ездили.

С.Марков: Эти люди должны быть сняты с постов и пойти под суд, если кто-то принял решение его действительно отравить

С. Марков― Да, да, да. Это что-то такое было – подчищение следов и так далее. Если выяснится, что это так, то требование будет, конечно, навести порядок. Бардак. Условно говоря, 1 шанс из 1000 всегда есть даже безумных идей – кто-то принял решение отравить Навального. Наведите порядок. Кто принял решение его отравить? Это абсолютно невозможно и неправильно. Это грубейшая ошибка. Эти люди должны быть сняты со своих постов и пойти под суд, если кто-то его принял решение действительно отравить.

С. Крючков― А на каком уровне такая ошибка, если мы говорим, что этот шанс 1 из 1000, по-вашему, все-таки был, может появиться? Кто? Из чистого энтузиазма люди дают команду «вперед, поехали»?

С. Марков― Не знаю. Поскольку мы говорим о фантастических теориях, то может быть любой фантастический уровень. Но вот вы говорите про неопровержимые доказательства. Но неопровержимые доказательства могут быть только те, которые будут для нас из российских источников. Потому что любые доказательства, которые идут из вражеских структур, они не могут быть неопровержимыми. Что бы там гитлеровская пропаганда Геббельса ни говорила нам во время войны, мы этому не могли верить, для нас никогда не было это серьезным доказательством. Только то, что сказало радио Совинформбюро, воспринималось нашими гражданами как то, что есть.

Мы находимся в состоянии войны. У нас есть враг. Вот вы должны исходить примерно из этого. Это не значит, что любые средства применимы. Нет. Недопустимо убивать граждан нашей страны. Да и не только граждан нашей страны – граждан любых стран, которые не готовят теракты на территории нашей страны. Их недопустимо убивать при любых обстоятельствах. Кстати сказать, мы сейчас видим, что американские и британские спецслужбы освоили новую технологию – гуманное убийство своих (или недоубийство). То есть они всегда, типа, говорят: «Русские убили». Но потом, оказывается, выжили.

Вы знаете, сейчас хороший мем идет, когда Владимир Путин поднимает тост и говорит: «С Новым годом поздравляю вас. Как вы там все чувствуете себя, которых мы отравили боевыми отравляющими веществами?» А там в этой карикатуре сидят Навальный, его жена, Скрипаль, Юлия Скрипаль, остальные какие-то люди – все, которых якобы отравили. Слушайте, ну хватит сказки рассказывать. Боевые отравляющие вещества, которыми миллионы убивают, если они использовали бы. А здесь выясняется, никого ничего не убили, и все время у них не получается. Ну очевидные же сказки.

Почитайте, там Навальный говорит, что вот Путин решил в декабре 96-го года о том, что он, Навальный, собрался идти на президентские выборы, испугался и дал тогда в декабре 16-го года приказ его, Навального, убить. Ну! Кто из вас из слушателей идиот такой, что верит этой сказке Навального?

С. Крючков― Среди наших слушателей ни одного идиота 100%. А в Солсбери не было никаких жертв, да, даже сопутствующих?

С. Марков― Там был один полицейский. Я имею в виду, что, видать, у них там не до конца получилось. Кстати, по Скрипалям тоже есть абсолютно четкая версия, которая это рационально объясняет. Скрипаль, если вы знали, – это главный автор фальсифицированного доклада по поводу связи Трампа и России. Там началось в Америке расследование, и выяснилось, что этот доклад фальсифицированный. Там начались слушания в Конгрессе. Скрипаля этого хотели пригласить вместе с его начальником Кристофером Стилом, который курировал написание этого доклада. И в этот момент раз – и Скрипаль внезапно исчезает и сбрасывает все это на Россию. Мне кажется, это достаточно очевидно.

С. Крючков― Сергей Александрович, а если мы в этой логике продолжаем рассуждать и допускаем, что руками Навального западные спецслужбы решают некоторые из своих вопросов. Но тем не менее есть определенная группа людей весьма значительная в нашей стране, которые считают Навального главным оппозиционным политиком. И Навальный на эту группу людей ориентируется. Он рассчитывает, что в определенной мере рано или поздно получит ее поддержку настолько, чтобы стать президентом. Не слишком ли высоки ставки, не слишком ли он сильно заигрывается, как вы обрисовываете, с тем чтобы ставить под сомнение, под вопрос свое политическое будущее в этой стране?

С. Марков― Он уже давно уничтожил свое политическое будущее в рамках независимой России. Он рассматривается большинством населения как предатель, который действует на врагов России. И ключевой вопрос – вопрос Крыма и киевской русофобской хунты. Что касается его стратегии, вот он так и хочет быть, условно говоря, главным гауляйтером России в будущем оккупационном режиме. Поскольку я понимаю, есть группа людей, действительно, но она очень маленькая которая хочет, чтоб в России было, как в Украине, был такой же оккупационный режим. Конечно, он пожестче будет. Они надеются быть полицаями и гауляйтерами при этом оккупационном режиме.

Но количество людей таких мало. Предатели всегда были в разных странах. Предатели есть и у нас. И у нас сложилась даже целая субкультура предательства. Хорошо, кстати сказать, описано была еще у Федора Михайловича Достоевского в Смердякове. Такой был персонаж, если вы помните. Ну вот такая субкультура предательства у нас есть, имеет свои средства массовой информации, свои общественно-политические структуры.

С.Марков: Он уничтожил свое политическое будущее в независимой России. Он рассматривается большинством как предатель

Честно говоря, с моей точки зрения, пожестче надо быть. И эта субкультура предательства, вообще-то, должна быть блокирована в России и политически элиминирована, потому что она разлагает общество, как раковая клетка, может быть. Ведь когда организм умирает – это не значит, что все клетки становятся раковыми, но просто они занимают какие-то критически важные вещи, и начинает сбоить весь организм. Сторонники Навального, с моей точки зрения, с точки зрения большинства населения, это некая такая раковая клетка, которую сейчас пока лечат терапевтическим путем. Но большинство населения требует ее лечить скорее хирургическим путем. Ну не знаю, насчет этого мне трудно сказать. Но что это опасно – это да.

С другой стороны, Навальный не пользуется поддержкой большинства населения и не считается никаким оппозиционным политиком – только предателем. Главная оппозиционная партия в России, чтоб вы знали, – это Коммунистическая партия. Вот она на всех выборах всегда получает всегда больше всего голосов как оппозиция, критикует Путина по большинству социально-экономических параметров. И населением рассматривается именно она как главная оппозиция.

С. Крючков― Итак, в России пока справляются. Но вы сказали, что западные спецслужбы вышли из-под контроля руководства стран – что в Великобритании, что в США. И тем не менее мы сейчас присутствуем в ситуации транзита власти в Соединенных Штатах. Вот хорошо, Трамп не удержал под контролем. Придет 20 января Байден. Он каким-то образом изменит эту позицию; каким-то образом он даст нужный вектор, с тем чтобы выстраивать отношения с Москвой? Ведь как-то ему нужно будет это делать.

С. Марков― Блестящий вопрос. Смотрите, с моей точки зрения, американские спецслужбы начали выходить из-под контроля правительства еще при Обаме, поскольку Обама был такой неформал. Он очень хороший интеллектуал, но все-таки для него это чуждо было, он не вполне мог контролировать. При Трампе американские спецслужбы вообще практически действовали против своего руководства. Точнее сказать, там несколько уровней. Знаете, руководство спецслужбы – оно часть глубинного государства – ненавидело Трампа, с ним находилось в состоянии войны. Хотя рядовые офицеры Трампа очень сильно поддерживали. Ну что могут сделать рядовые офицеры. Это и ФБР касается, и ЦРУ.

Сейчас приходит Байден. Вы же знаете, какая главная тема карикатур и анекдотов о Байдене в Америке? Знаете?

С. Крючков― Ну расскажите.

С.Марков: С моей точки зрения, американские спецслужбы начали выходить из-под контроля правительства еще при Обаме

С. Марков― Это то, что он не вполне ментально контролирует себя. Проще сказать, там о нем говорят, что у него первая стадия деменции, что-то в этом роде. Так или не так – мы не знаем. Не будем обижать человека. Ему, по-моему, 78 лет. Он и так держится молодцом для своего очень преклонного возраста. Но то, что он не будет лидером, который будет полностью контролировать свою администрацию – с этим практически согласны все. Может быть, просто потому, что возраст, как-то уже много приходится внимания уделять другим каким-то вопросам.

И поэтому это будет не столько администрация Байдена, где он будет начальником и лидером, а где он будет скорее просто флагом, лейблом, брендом, названием над этой аудиторией. А вот дальше власть-то как раз и будет у американских спецслужб. Считается, что победа Байдена над Трампом – это не только реванш демократов над республиканцами, сколько реванш глубинного государства над вот этой вот американской популистской стихией.

И вот это глубинное государство, где ключевую роль как раз играют спецслужбы, они захватывают власть при Байдене. Не Байден будет их контролировать, а они будут контролировать Байдена. Они так дистанцировались от президента при Обаме, они вступили в конфликт с президентом при Трампе, и они берут под контроль президента при Байдене. Вот в чем угроза. Происходит как бы замена. Вы смотрели фильмы «Иное» и другие про инопланетянских монстров, которые вселяются. Вот мы видим великую Америку, великое демократическое правительство, которое несло флаг свободы весь 20-й век, сейчас изнутри захватывается каким-то иным.

С. Крючков― В сложный период вступаем, Сергей Александрович. Он будет еще более сложным, чем период при Трампе?

С. Марков― Намного более сложным. И их политику сейчас они подтвердили – сказали, будут ужесточать. Идея заключается в том, чтобы не просто блокировать Россию санкциями, а заблокировать ее настолько, чтобы свергнуть Владимира Путина, установить оккупационный режим, далее разделить Россию, лишить ее ядерного оружия, лишить контроля над нефтегазовыми природными ресурсами.

Это примерный план. Можете почитать. Он в интернете есть. Он написан наиболее хорошо Андреем Илларионовым – это бывший советник президента Владимира Путина, который сейчас является его врагом, обитает в Вашингтоне и время от времени оттуда, из глубин вашингтонских властных коридоров доставляет на поверхность какую-то интересную информацию.

С. Крючков― Это ваша интерпретация, интерпретация политолога Сергея Маркова, который сегодня выступал со своим особым мнением на «Эхе Москвы». Сразу после этой программы в 19 часов в «Особом мнении» –Сергей Гуриев, экономист, профессор Парижского университета Sciences Po. В 20 часов в программе «Полный Альбац» – Христо Грозев, один из авторов совместного расследования Bellingcat, CNN и The Insider об отравлении Алексея Навального. А в 21 час – «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Провел программу Стас Крючков. Спасибо вам, Сергей Александрович. До свидания.

* — организация запрещена в России