Особое мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день! Я Татьяна Троянская, и сегодня в «Особом мнении» писателя, критика, драматурга, зав отдела «Культура» газеты «Аргументы недели» Татьяны Москвиной – здравствуйте! Вчера была пресс-конференция Владимира Путина – вы вообще за этим наблюдаете?

Т. Москвина― Подозревала, что будет такой вопрос: никаких пресс-конференций Путина я не смотрела никогда. Вообще я страшный человек, например, у меня никогда не болела голова, может, и по выше указанной причине. Нельзя я, что такое головная боль, клипов Шнура я не смотрела, может быть, пару – я не вижу необходимости. Что там было принципиально интересного, так или иначе само донесется: вы расскажите, новостные ленты, в Фейсбуке каждое движение бровей, дрожание коленки обсудят. Они это очень любят, есть даже направление: в Древнем Риме были авгуры, жрецы, которые гадали по внутренностям птиц (эти гадания назывались ауспиции), вот авгуры выходили и говорили, мол, ауспиции тревожны – у нас тоже гадают по паузам, умолчаниям, оговоркам…

Т. Троянская― У нас выбора нет другого. Приходиться гадать, потому что напрямую не говорят.

Т. Москвина― Выбор всегда есть, например, ничего этого не смотреть, жить своей, пусть, маленькой, но иногда вполне достойной жизнью. Как Анна Ахматова написала: «кто-то маленький жить собрался, зеленел, пушился, старался, завтра в новом блеснуть плаще». И сегодня, когда наша маленькая жизнь перестала быть настолько очевидной, мы живем в иллюзии, что мы проснемся и завтра, и послезавтра, что будет прекрасная или досадная вереница дней, по которой надо ползти, а теперь это не так очевидно. И каждый день представляет из себя весомую ценность. Итак, не смотрела и смотреть не буду, не потому что я совсем принципиально аполитичная, «пошли вон, дураки!», как говорила Агафья Тихоновна в пьесе «Женитьба», просто нет интереса, и никогда не было, потому что политика – плохое кино, а я люблю смотреть хорошее, хотя вынуждена иногда смотреть и плохое.

Т. Троянская― Раз сказали, что клипов Шнурова вы не смотрели, значит, подразумевали, что я могу вас спросить: начинающий политик Сергей Шнуров задал вопрос президенту. Я не хочу комментировать его вопрос, мне интересно ваше мнение о эволюции или деградации Сергея Шнурова как политика, деятеля искусства – я даже не знаю, как его теперь и называть.

Т. Москвина― Какой из Шнурова политик или крупный деятель искусства? Он поступил, мы это прекрасно понимаем, в определенный цирк, не был там, но поступил, и там, видимо, действуют свои законы, своя атмосфера, преображение. Достаточно жить 40-50 лет в России, чтобы понимать, что люди превращаются, поступив на определенных условиях, в это пространство, где уже ты не просто вольный артист, притворяющийся гопником, а между тем почитывающий интеллектуальную литературу по вечерам, а не пьющий виски, ты на связи с аудиторией, понимаешь, что ей нужно, а аудитория твоя тоже часто притворяется, что она глупее и пошлее, чем есть на самом деле: так идёт эта пьеса. И тут мало ли, поговорили, предложили, и ты вдруг начинаешь плясать совсем другие балеты, другая жизнь начинается, и другие демоны прилетают. Ты уже чувствуешь, как у Толстого, который жутко ненавидел Наполеона, «дрожание моей левой икры есть великий признак», «титаническое самоуважение» из Маяковского – непонятные для постороннего драмы. Шнур был вполне хорош для своего места и пока он его спокойно и уверенно занимал, никаких претензий нет: это смешно, замечательная песня «Мужик меня вывез в Геленджик», отличная рифма. Мне всегда казалось, что, как в «Чайке», за счастье быть писателем, актрисой, что заниматься творчеством – это радость, и те, кто этим занимаются, и даже не умирают с голода, а могут заработать на жизнь – счастливчики. И когда простой народ Фейсбука начинает с раздражением писать о творческих людях, с завистью… И когда человек от такого счастья идёт туда, где счастья нет, по начальным условиям: абсолютно демонизированная область, в которой трудно, я думаю, чувствовать себя по-настоящему счастливым и уверенным в себе, а есть мнимая жизнь.

Т. Троянская― Может, он понял, что исчерпал свой потенциал, как музыканта, и понял, что надо куда-то идти, а пошёл, куда предложили. Пока он журналист кстати.

Т. Москвина― Вы много видели мужчин, которые понимали, что они исчерпали вой потенциал? Я таких не видела. Вообще человек может знать о себе, что он исчерпал свой потенциал – это же как-то со стороны заметнее. Нет, что вы, мне кажется, что всё, по-прежнему, прекрасно у Шнурова, он верит в себя, просто проявляет свой свободных дух и в других областях. Ради Бога, пусть занимается журналистикой, политикой и т.д., просто это, как во всей нашей жизни, ко всякой трагедии примешен какой-то пошлый фарс – сложно найти чистую, и без примеси. А обычно ощущение какого-то пошлого фарса, мыла на губах. Вот и в этой драме несомненно творческого человека тоже есть элемент фарса, как спросил Фёдор Павлович Карамазов своего умного сына Ивана: «Кто же так смеётся над человеком, Иван?» Эту фразу, кажется, Додин в своём спектакле не убрал, потому что она одна из важных.

Т. Троянская― За Шнуровым будем наблюдать, а у нас Колпинский районный суд будет разбираться в вопросе пагубного влияния японского аниме на умы детей РФ: зарегистрировано административно-исковое заявление о признании информации, распространяемой по средства сети Интернет, и под угрозой мультипликационный фильм «Межвидовые рецензенты», посвящённый аналогу Красного квартала в Амстердаме, где работают представители человеческой, эльфийской и оркской расы. Считают, что некоторые аниме могут пагубно влиять на умы подростков – действительно ли нужно ограждать умы подростков от информации, некоего культурного контента?

Т. Москвина― Ум подростка в значительной степени оксюморон. Трудно говорить о сформировавшемся уме – это просто обозначение некоторого количества серого вещества в черепной коробке. Он же ходячий дисбаланс, трудно найти человека сформировавшегося, понятно в подростке. Я знаю, о чем говорю, я двое детей вырастила, с моментов, когда им исполнилось 12 лет, нормальная жизнь у меня кончилась, притом подросток хитёр, он всегда найдет то, что ему нужно, поэтому ограждать умы от японского аниме – это просто пошлый фарс. Они найдут абсолютно всё, что хотят. Дело не в том, что их нужно оградить от информации, а в том, чтобы научить воспринимать всю информацию разумно, опираясь на ум, на то, чтобы были заложены здоровые основания в детстве, чтобы они получили от родители культурную эстафету, багаж, а оградить – не получится. Кроме образования, воспитания и бесконечного терпения никакого рецепта быть не может. Но я с интересом послушала бы общественную дискуссию на тему аниме – это для меня совершенно загадочная область. Мой свободный брат Владимир, например, большой специалист, изящно шутит на эту тему, я даже не могу понять, что он пишет, потому что я профан, но я понимаю, что это целый мир людей увлеченных, знающих, понимающих, и мне бы хотелось бы, чтобы они вступили бы в дискуссию с запретителями, чтобы сторонники и противники сошлись в открытой общественной дискуссии, поговорили на эту тему, чтобы мы, стоящие около этой арены, посмотрели и послушали. Я вообще за общественные дискуссии.

Т. Троянская― Я думаю, этого не очень хочет Колпинский суд.

Т. Москвина― Можно же настоять на вызове экспертов – всё не так безнадежно. Пусть эксперты и поговорят, объяснят, затеяться живой разговор. Я не ожидаю большой опасности, я не думаю, что Колпинский суд пойдет на такую захватывающую историю как запрет в районном суде японского аниме.

Т. Троянская― Я надеюсь, что ваше особое мнение услышат. Всё-таки запрет литературы, ограничение информации, к которой не готовы те самые умы подростков – это имеет какой-то смысл?

Т. Москвина― Это юридически безграмотно и бессильно, потому что есть соответствующие требования (маркировки, продажи), существуют определенные запреты, дополнительные запреты, требуют соответствующих законов, потому что: что такое – оградить ум подростка? Это юридически не действительно, с 14 лет у него паспорт, ты будешь ему отдельного полицейского ангела представлять в квартиру, чтобы он что-то не смотрел? Нужно заниматься другими разумными вещами, а это вещи бессмысленные.

Т. Троянская― Ещё к тому, что нас учит и воспитывает. Самыми прибыльными в этом году, по сведениям Смольного, были Исаакиевский собор и Михайловский театр, и в среднем, доходы театры упали в три раза, при этом насколько оправдана популярность Михайловского театра и Исаакиевского собора, и почему доходы одних падают, а других остаются на высоте?

Т. Москвина― Так я думаю, все доходы упали, просто большие доходы хоть и упали, всё же остались большими: четверть от миллиона будет больше, чем четверть от десяти тысяч. Вот и разгадка. Михайловский театр, Исаакиевский собор, другие учреждения и так были в топе, а как выживать небольшим негосударственным театрам – не понимаем, а просто тихо слёзы льем. А разве Михайловский театр обошёл Мариинский?

Т. Троянская― Мариинский – федеральный театр, поэтому в Смольном нет сведений о БДТ и Александринки, Мариинки.

Т. Москвина― Этот бюрократический космос – что-то немыслимое: разделение на федеральные и региональные театры… Люди этого знать не обязаны, хотя понятно, что не Михайловский, а Мариинский театр лидирует, не потому что он федерального управления, а потому что это самый популярный петербургский театр в понимании приезжающих.

Т. Троянская― Может, ещё потому что в августе, когда все театры не работали, у Мариинского было разрешение, чтобы фестиваль «Звёзды белых ночей» продолжался, и публика сидела в залах?

Т. Москвина― Может быть, что вас здесь удивляет? Мариинский театр и так входит в некий список бессмертных, неприкасаемых, необсуждаемых. Он где-то парит как виолончелист Ролдугин, зачем плясать эти билеты. Михайловский театр тоже заработал, потому что он второй по значению музыкальный театр – он тоже внесен во все туристические маршруты, и туда тоже ходят. Для меня лучший музыкальный театр Петербурга – это «Зазеркалье» на Рубинштейна под руководством Александра Петрова. И все радости, которые я получаю от исполнения опер, я получаю именно в этом театре: он лучше по режиссуре, голосам, атмосфере. Петров выращивает своих молодых артистов в «Зазеркалье», а через 2-3 сезона их разбирают обычно по Берлинам. Когда будущая звезда не связана настоящим денежным зарубежным контрактом, она блистает на сцене театра «Зазеркалье». Кроме того, у него сопрано, меццо-сопрано – стройные девушки. Я прихожу на «Евгения Онегина»: брюнетка-красавица с осиной талией Татьяну поёт, и такова же, но только шатенка, Ольга – а говорят, что голос надо накормить. Вот нет.

Т. Троянская― Кажется, новое поколение актрис вполне себе стройные, если вы заговорили о «Евгении Онегине», то в Михайловском театре их было два: один бархатовский, а другой скандальный, который много не понравился, и там были стройные героини.

Т. Москвина― Пусть те стройные Ольги и Татьяны будут где-то далеко от меня, потому что я не собираюсь смотреть ни Бархатова, ни Желдакова. Есть специалисты, и «Зазеркалье» весь увешан золотыми масками, Александр Петров, лучший оперный режиссер страны, признавался экспертом много раз – это настоящая режиссура, а не самоутверждение за счет композитора.

Т. Троянская― Практически всё на Новый год в Петербурге будет закрыто: театры, какое-то время рестораны, потом они будут работать после 19.00. Некоторые говорят, что Петербург решили Нового года – это справедливо, спасет ли нас от коронавируса при работающем метро?

Т. Москвина― Насколько мне известно, ограничения действуют во многих странах мира, Петербург – не исключение.

Т. Троянская― Просто там выплаты есть, а у нас нет – вот и разница.

Т. Москвина― Комендантские часы введены… Понимаете, мы всем миром в заднице, поэтому тут вопрос о лишении Нового года – не самый принципиальный и главный. Трагедия в том, что нет трагедии в привычных формах, скажем, когда была война, у нас у каждого какая-то дальняя память через бабушек и дедушек в подкорке есть – подсознательно готовы к беде, и когда надо включаем аварийный режим, во всяком случае, у меня так. И я не была беспечной. Как женщина может быть беспечной, когда у нее есть дети – это открытая рана в боку, источник тревоги, поэтому я живу и радуюсь, пытаюсь что-то праздновать, но вместе с тем есть ощущение готовности к беде. Но война – это враг, всеобщая мобилизация на борьбу с врагом, его можно победить и уничтожить, истребить, притом всякая война когда-нибудь заканчивается, а когда зло не персонифицировано, разлито в воздухе (как у Пастернака «А в наши дни и воздух пахнет смертью: открыть окно — что жилы отворить», буквально сбылись слова поэта), когда идёт такая ситуация, то тут как ни включай свою готовность к беде, внутреннюю мобилизованность, непонятно, что делать и как реагировать – невольно хочется найти виноватого и на него возложить все свои несчастья и драмы. Ограничения понятны для бюрократического космоса: других инструментов просто нет, они, бюрократы, не предназначены, а Россия ужасно бюрократизированная страна, причем она только костенеет, там какие-то известковые отложения, тромбы, не циркулируют нормальные реакции – для бюрократов только такой инструмент и существует, для них отчетность. Им сказано прекратить, а это невозможно прекратить историю с коронавирусом. У них есть выход – запретить, у нас – возненавидеть их. Мы в этом и живем, не привыкать, я же 1958 года рождения.

Т. Троянская― Причина ненависти в том, что если на Западе компенсируют, есть выплаты, то у нас их нет. А если говорить о закрытиях, то метро будет продолжать работать, общественный транспорт…

Т. Москвина― Вы добьетесь того, что и метро закроют, и будете счастливые. Что вы говорите про Запад и про мифические выплаты. Где Запад, а где Россия? Кто будет думать: подойди сюда, поселянин, я дам тебе 100 рублей. Ни с того, ни с сего. Они вдруг раскошелиться, неповоротливый уродливый дракон разнежится и подарит вам букет цветов. «Нету чудес, и мечтать о них нечего. Есть Ленин, гроб и согнутые плечи» писал Маяковский.

Т. Троянская― Надо смириться и просто жить.

Т. Москвина― Не просто жить, а сохранять вое человеческое достоинство, и по возможности расширять присутствие разума в мире, потому что то, что сверх возможности на это способны герои, идеалисты. А где они? Искать пойдём? Но даже на своей платформе можно сохранять разумность: отпраздновать Новый год. Я равнодушна совершенно к этой истории, и для меня не факт, что год начинается в 1 января, кажется, римляне праздновали 1 сентября.

Т. Троянская― Есть китайский Новый год.

Т. Москвина― А может, евреи правы, кто его знает. Условно, мы привыкли собираться с семьей, я не вижу ничего вдохновляющего в этой истории, тем более снега нет, не скрипит, как в детстве. Отпразднуем, дело же не в том, что отпраздновать. Помните в «Калине красной» герой Шукшина смотрит и говорит после неудачной попытки устроить праздник в несчастном провинциальном городе: «Да есть ли он вообще в жизни праздник?» Наверное, бывает, он редко совпадает с каким-то календарем: отпразднуем, да выживем, не все, но выживем – тогда попробуем осмыслить, что произошло. Как бы летя в самолете ты не ощущаешь его скорость, живя в каком-то историческом времени, редко понимаешь масштаб и смысл каких-то событий. У нас не получиться сейчас успешно бороться с бюрократией, потому что у нас просто нет возможности.

Т. Троянская― Просто не стоит тратить силы?

Т. Москвина― Заявлять свою позицию можно, иначе как они вообще что-то будут понимать. Если активно говорить, выступать, то до них доноситься, а сейчас возмущений никто не любит, предпочитают, чтобы на кладбище было все спокойно. Можно говорить, но надо понимать, что принципиально мы ничего не сдвинем. Какие-то выплаты будут, что-то назначат, накапает. Если не сразу, то потом, постепенно, деноминацию сделают… Периодически таинственные люди, как зять Путина, например, которые живут загадочной жизнью за своими заборами, запорами, и об этой жизни нам не сообщает Лев Толстой, потому что не Российская Империя, и это не Алексей Каренин, высокопоставленный чиновник Российской Империи, а Константин Левин – богатейший помещик Дворянского съезда. А сейчас эта жизнь абсолютно герметична, но там уже подрастают молодые люди, Гамлеты вернулись из Англии к папам, спрашивают мам, зачем они за них вышли…

Т. Троянская― Что-то происходит?

Т. Москвина― Они уже другой формации люди, они не были комсомольцами, у них нет рефлексов на Сталина, он как Чингисхан, и они, конечно, могут быть проводниками другой идеологии

Т. Троянская― Дождемся другой идеологии, а пока будем сидеть дома, смотреть кино и сериалы. Вы сериалы кстати смотрите российские? «Психо», например?

Т. Москвина― Если человек утверждает, что он за время карантина смотрел 100 лучших фильмов, по версии критики, то я понимаю, что этот человек врёт, потому что все смотрят сериалы. Я посмотрю «Психо», я специалист по творчеству Федора Сергеевича Бондарчука, у меня есть большая статься «Загадка ФСБ», но пока я предпочитаю «Казанову» с Антоном Хабаровым, отличная и неглупая вещь, был один сценарист, а не бригада, как сейчас это обычно – это на своем уровне удача.

Т. Троянская― В следующий раз продолжим, спасибо!