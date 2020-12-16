А.Соломин: 19―08 в российской столице, всем здравствуйте, вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы» и с нами на прямой связи Андрей Макаревич. Приветствую вас.

А.Макаревич― Привет, привет.

А.Соломин― С прошедшим днем рождения, всего вам хорошего, наилучших пожеланий от всей нашей радиостанции.

А.Макаревич― Спасибо.

А.Соломин― И поздравляю вас с выходом нового альбома «В метре», он доступен сейчас на всех цифровых площадках, стриминговых сервисах его можно найти. И очень хороший повод позвать вас в гости, поговорить с вами, в том числе, на насущные темы. Прежде всего, хочу вас спросить по поводу одной из самых громких тем последнего времени – вы видели расследование Навального о своем отравлении?

А.Макаревич― Я не целиком его посмотрел, но получил общее представление.

А.Соломин― Что думаете?

А.Макаревич― Думаю, что завтра нас ждет пресс-конференция, на которой этот вопрос, безусловно, будет задан. Правда, я предполагаю, что нам ответят, даже уверен.

А.Соломин― А что нам ответят?

А.Макаревич― Нам ответят, что все это ерунда, а во-вторых, эти сотрудники никакого отношения к Навальному не имеют и занимались своим делом. А в-третьих, это все происки западных спецслужб. Нам примерно так и отвечают последние 6 лет, независимо от того, что происходило.

А.Соломин― То есть, уже шпаргалка некая?

А.Макаревич― А что изобретать-то?

А.Соломин― Ну, как-то люди должны уже насторожиться, в одно и то же уже не все верят.

А.Макаревич― Самое удивительное, что они не настораживаются. Потому что те, кто не верит, они и раньше не верили, а те, которым до фени, им и сейчас до фени. А их много.

А.Соломин― У вас есть понимание, что делать дальше? Это обвинение в серьезном преступлении, фактически Навальный говорит о государственном терроре. А на серьезные изменения рассчитывать не приходится как будто.

А.Макаревич― Мы себя за последние годы таким забором огородили от всего мира, что можно еще один ряд поставить, это уже будет не принципиально. Мы уже в изоляции, ну, будем в еще большей изоляции. Да, это ужасно, что я могу с этим сделать? Я лично, к сожалению, с этим сделать ничего не могу в данный момент.

А.Соломин― То есть, у вас это не вызывает депрессии?

А.Макаревич― Радости это у меня не вызывает точно, уже как-то не смешно и не грустно.

А.Соломин― Наверняка вас спрашивают, что вы скажете, встретившись с президентом Путиным?

А.Макаревич― Ничего. Было время, когда я хотел что-то у него спросить, но я уже забыл, это было давно. Ничего я у него не спрошу, мне все ясно.

А.Соломин― И вы не ищите встречи с ним?

А.Макаревича: Мы себя таким забором огородили, что можно еще один ряд поставить, будет непринципиально

А.Макаревич― Нет.

А.Соломин― Вы с Путиным люди одного поколения, родились с разницей в один год. Вы сами чувствуете, что вы очень далеки друг от друга?

А.Макаревич― Да, я чувствую, что мы очень далеки друг от друга. При том, что я лично его совсем не знаю, я могу судить только по тому, что происходит, по тому, как он действует, как он руководит страной, как он общается с миром.

А.Соломин― А как это получилось? В принципе это потому, что люди просто не похожи друг на друга?

А.Макаревич― А почему люди одного поколения должны быть одинаковы? Так не бывает. Все разные.

А.Соломин― Но росли в одинаковых условиях, показывали вам по телевизору одинаковые вещи. Нет

А.Макаревич― В разных семьях и разными дорогами пошли. Я хотел быть кем угодно, но вот разведчиком мне не мечталось. А ему мечталось, наверное. Оба добились своего. Я стал тем, кем хотел, он стал тем, кем хотел.

А.Соломин― Когда вы сталкиваетесь с людьми, которые видят в Путине человека, который во всем виноват, за все ответственен, образ врага в нем – что вы об этом человеке думаете?/

А.Макаревич― Я стараюсь не общаться с людьми на эту тему, так много интересных тем вокруг. Ну что мы будем обсуждать нашего президента?

А.Соломин― Спрошу по-другому, вернусь к Навальному. Навальный должен быть, с вашей точки зрения, быть допущен до выборов президента?

А.Макаревич― Я думаю, что согласно Конституции, да. Согласно законам таким, какими они должны быть, — да. Любой гражданин может быть допущен до кандидата в президенты.

А.Соломин― Есть в нем качества, которые вы бы хотели видеть в лидере государства?

А.Макаревич― В нем много очень таких качеств. Он отважный, он очень упорный, убежденный, крепкий, молодой, образованный. А что еще должен уметь президент?

А.Соломин― Когда будет период предвыборной кампании, вы скажете о том, что есть кандидат, которого я готов поддержать – если он появится на этих выборах?

А.Макаревич― Понимаете, у нас могло бы быть очень много кандидатов, если бы ситуация позволяла им появляться. Но поскольку поле прополото и затоптано, я не знаю, какой сумасшедший человек, если это не человек-спойлер, положит голову на эту плаху.

А.Соломин― Это вечный тоже разговор о том, должны ли люди искусства вмешиваться в политические вопросы, агитировать за тех или иных политиков. У вас есть ответ на эту тему?

А.Макаревич― Я стараюсь этим не заниматься. Я могу, в крайнем случае, этим заняться, если буду понимать, что ситуация складывается так, что завтра это коснется непосредственно моей жизни, моей деятельности – этот выбор, который произойдёт, напрямую скажется на том, чем я всю жизнь занимаюсь. Тогда буду бороться за свои права, естественно.

Когда была кампания «Голосуй или проиграешь», я помогал Ельцину, потому что я очень не хотел, чтобы выбрали Зюганова.

А.Соломин― Кстати, тогда у вас возникали сомнения по поводу честности игры, которая идет? Поддержку телевидения, честность выборов?

А.Макаревич― Знаете, все познается в сравнении. По сравнению с тем, что мы видим сегодня, это было очень честно. Все относительно.

А.Соломин― А в 1996 году, когда сравнивать с нынешней ситуацией было невозможно?

А.Макаревич― Все были недовольны – кому-то не хватило времени, кому-то дали меньше, кому—то больше, но елки-палки, все-таки всем давали.

А.Соломин― Сегодня день смерти Егора Гайдара, многие вспоминают о нем, Чубайс, например, написал, «как много он успел сделать для нашей страны, как жаль, что это понимают только специалисты». Как вы относитесь к Гайдару?

А.Макаревич― У меня с ним была одна-единственная беседа. Я у него спросил: Как вы думаете, вот вы убежденно говорите о своей программе, уверены в том, что это правильная программа, необходимая для страны. А очень большая часть населения это совершено не воспринимает, что вы будете делать? Он сказал: Ну, мы будем смеяться над ними. Тут я подумал, что это не выход из положения.

А.Соломин― То есть, у него нет ответа?

А.Макаревич― Нет, не было ответа.

А.Соломин― Может ли возникнуть такая ситуация, что вы выберете для себя эмиграцию?

А.Макаревич― Мне бы этого не хотелось. Мне бы очень хотелось иметь свободу передвижения и находиться там, где я считаю нужным, в данный момент.

А.Соломин― Вы говорил, что вы гражданин мира.

А.Макаревич― Да, мне хочется так думать.

А.Соломин― Это, кстати, вас тоже сильно отличает от людей Путина, принципиально.

А.Макаревич― Мне кажется, что он этот шанс просто угробил. Потому что начиналось-то все хорошо, и именно в этом ключе.

А.Соломин― На ваше творчество как музыканта влияет эпоха, в которую вы живете? Ельцинский период, путинский период, если это имеет значение, как сказывается на вашей работе, – какой позитивно, а какой негативно?

А.Макаревич― У меня ощущение, что напрямую не влияет. Потому что я не политобозреватель и не сильно завишу, — мне хочется так думать, что я не сильно завишу от власти. Мне ничего от нее не нужно. Надеюсь, что и ей от меня тоже.

С другой стороны, если бы мы сейчас жили в совсем какой-то другой ситуации, например, — ну, не знаю, все было бы хорошо: мы бы дружили с миром, в Белоруссии бы мирно переизбрали Лукашенко, — вряд ли я написал бы песню «Поднимается ветер». Хотя, елки-палки, меньше всего у меня было желания что-то иллюстрировать. Песни все равно сами появляются, появляются такими, какими они хотят, это они решают.

А.Соломин― На удивление, но альбом, написанный в тяжелый 2020 год получился как будто бы очень позитивным – по ощущению.

А.Макаревич― Потому что зачем рвать на себе остатки волос? Во-первых, это непродуктивно. А во-вторых…

А.Соломин― Может, это защитная реакция такая?

А.Макаревич― Нет, не защитная реакция. Просто все идет волнами, кончится и это. И негатив кончится, и чем длиннее тянется эта бодяга, тем светлее будет потом. Я в этом убежден совершенно.

А.Макаревича: У кого-то сократилось рабочее время, у кого-то сократилась зарплата, у музыкантов исчезло все

А.Соломин― С другой стороны, у них местами очень тяжелые тексты. Песня «Зона» очень сильно выдается из общего настроения альбома, достаточно тяжелая. Но в альбоме есть такие моменты, где вы прямо говорите о том, что люди сами ответственны за то, как они живут, что не стоит искать виноватых вокруг.

А.Макаревич― Вокруг себя, конечно.

А.Соломин― Это ваше отношение? Мы сами ответственны за то, что с нами происходит?

А.Макаревич― Всем людям свойственно искать виноватых везде, кроме как внутри себя самого. Это же элементарная психология.

А.Соломин― На это вам критики скажут, что есть конкретные люди, которые совершают преступления, подлости, и все от них.

А.Макаревич― да, и они тоже часть народа, и я часть народа, что такое народ? Народ это такая общность, которая состоит из нас, между прочим.

А.Соломин― Слушатели просят вас сказать что-нибудь про Андрея Сапунова, рок-группа «Воскресение». Я недавно прочитал ваш пост в Фейсбуке, что вам очень сложно становится комментировать уход людей.

А.Макаревич― Все, что я скажу, будет исключительно банально, потому что, конечно, это очень печальная история, совершенно неожиданная, когда в таком молодом возрасте, вот так, внезапно, такие талантливые люди нас покидают. Я сказал жуткую банальность, но ничего другого здесь сказать нельзя. Поэтому я считаю, что это говорить не обязательно, это итак ясно.

А.Соломин― Потому что банальность это в каком-то смысле неуважение к тем, кто ушел.

А.Макаревич― Это неуважение к самому себе, в первую очередь.

А.Соломин― Тем не менее, огромное количество людей, которые уходят в 2020 году. Кто-то из-за коронавируса, кто-то нет. Какое у вас общее ощущение, 2020-й действительно самый ужасный год?

А.Макаревич― Я стараюсь к этому относиться по возможности стоически. Вообще люди смертны. И глупо ожидать, что какие-то твои самые любимые будут жить до 150 лет. Не будут, к сожалению. Вот так это происходит, да, — ну, с этим приходится считаться.

А.Соломин― Огромное количество к вам вопросов. Илья Климанов вас спрашивает: «Что с доходами в этом году, все стало плохо?»

А.Макаревич― С доходами ничего абсолютно, совсем ничего, прямо скажем. Власти не помогают музыкантам и не собираются.

А.Соломин― А почему, интересно? Они помогают малому и среднему бизнесу.

А.Макаревич― Вы у меня спрашиваете?

А.Соломин― Как вы считаете? Помогите нам сориентироваться. Музыканты тоже своего рода небольшие компании, у вас же есть не только вы сами.

А.Макаревич― Безусловно. Думаю, что властям это не приходит в голову. Они думают, что музыканты это такие люди с гитарами, не очень благонадежные в массе своей – зачем им помогать? Они где-нибудь в подворотне споют, заработают. Я считаю ниже своего достоинства идти с шапкой куда-то. Пока справляюсь.

А.Соломин― Но с вашей точки зрения власть должна была бы помогать музыкантам?

А.Макаревич― Конечно, должна. Потому что у кого-то сократилось рабочее время, у кого-то сократилась зарплата, у музыкантов исчезло все. В театрах артисты работают, в кино снимаются – не все, но снимаются. А концертов нет. У мега-звезд хватит денег на год сидения, а что делать с музыкантами, которые аккомпанируют, например, артистам? У которых семьи, пожилые родители, и они вдруг н заболели, и нет денег – не месяц, не два, уже больше чем полгода. Нет вообще.

А.Соломин― Целая индустрия, конечно – световики, техники. На Западе я видел, что музыканты собирают благотворительные деньги на помощь, даже организации создают специально – именно для того, чтобы коллективы не разрушать.

А.Макаревич― Как ни печально, на этом бездушном Западе люди вообще друг к другу относятся добрее и внимательнее – так обстоят дела.

А.Соломин― При этом государства тоже не всегда помогают.

А.Макаревича: Надо соблюдать те условия, которые тебя максимально обезопасят. Вот и все

А.Макаревич― Не всегда, но большей частью помогают.

А.Соломин― Но формально концерты не запрещены, они сильно урезаны по количеству людей в зале.

А.Макаревич― Во-первых, технически сложно провести концерт группы, скажем, такой, как «Машина времени» — это очень затратная штука. По аренде зала, по рекламе, аппаратуре, которая арендуется – это большие суммы денег. Если при этом зал заполняется на 25% мы просто за все доплачиваем ничего не получаем, будем в минусе. Будем в каком-то плюсе, если зал будет полным – обычно они у нас полны.

А.Соломин― Последний публичный скандал с концертом Басты в Ледовом дворце на видео — очень много людей набросились на Басту из-за этого.

А.Макаревич― Я не разбирался в деталях, потому что по одной информации там были соблюдены все условия – и по количеству зрителей, по рассадке. По другой информации, что — то там было не так – кто-то стоял ближе друг к другу – возможно, я не видел, мне тут трудно комментировать. Во всяком случае, закрывать после этого все, что движется, это глупо.

А.Соломин― Музыкант ответственен за это, вы Басту считаете ответственным за это?

А.Макаревич― Нет, не считаю ответственным. Потому что он знал условия, и эти условия все были соблюдены: было продано такое-то количество билетов, что составляло такой-то процент на такой объем зала. Если они были сидячие, уверен, что они были проданы через один, как положено. Если там народ сорвался и побежал к сцене толкаться, то это вопрос к организаторам. Но не к музыканту.

А.Соломин― Вы неоднократно говорили, что вы не ковид-диссидент. Пугает вас ковид, как вы относитесь к пандемии?

А.Макаревич― Я к ней отношусь достаточно спокойно, я считаю, что не надо разум терять. Я вообще вырос в медицинской семье и стараюсь информацию получать не из интернета, а все-таки непосредственно от источников. У меня среди врачей много друзей. При том, что мы далеко не все знаем об этом вирусе, мы многое уже узнали. Не надо его демонизировать и не надо думать, что большой человек, прошедший от тебя за 30 метров и посмотревший в твою сторону, тебя заразил. А многие думают именно так.

Надо соблюдать те условия, которые тебя максимально обезопасят. Вот и все. Они не сложные.

А.Соломин― От тех же врачей, наверное, вы знаете о количестве коек, которых практически не остается даже в крупных городах, что огромная нагрузка на систему здравоохранения.

А.Макаревич― Это правда. Во всем мире, не только у нас.

А.Соломин― Эти вещи и вызывают панику как раз. Лекарств не остается в аптеках.

А.Макаревич― Панику вызывают слухи, прежде всего. Недостаточная информация. Когда нет грамотной, спокойной информации, ее место сразу занимают слухи. Вот от этого начинается паника.

А.Соломин― А сама изоляция позитивно сказалась – учитывая, что вы альбом написали?

А.Макаревич― Судя по этому – да. Другое дело, что уже хватит. Как бы надоело. С другой стороны я все работаю, мы собираемся, репетируем, что-то делаем, я куда-то выезжал, даже на Мальдивы съезди.

А.Соломин― Надо сказать здесь, что вы переболели – правильно я понимаю?

А.Макаревич― Да, еще в конце августа.

А.Соломин― У вас есть антитела?

А.Макаревич― Есть, да.

А.Соломин― Мы сейчас прервемся для новостей и рекламы, а затем продолжим разговор. Напомню, что в эфире «Радио Москвы» Андрей Макаревич, никуда не уходите и присылайте свои вопросы.

НОВОСТИ

А.Соломин: 10―34 в российской столице, мы продаём. В студии Алексей Соломин, и с нами на прямой связи Андрей Макаревич. Андрей Вадимович, последний вопрос по ковиду — если у вас есть антитела, то прививку вам делать не обязательно. Но если бы у вас не было антител, как бы вы сейчас отнеслись к российской вакцине, стали бы прививаться?

А.Макаревича: Я против охоты с вертолета на горных баранов, занесенных в «Красную книгу»

А.Макаревич― Смотрите: во-первых, никто не знает, сколько эти антитела держатся, это никому неизвестно. Год, полтора, три месяца, три года? – наверное, у всех это по-разному. Я слышал от врачей хорошие отзывы о нашей вакцине. У нее только один недостаток: было недостаточно времени доля того, чтобы ее доиспытать. И то, что страны какие-то отказываются ее производить и брать, это не потому, что Россия такая всеми ненавидимая, а потому что правило для всех: вакцина должна пройти определенное количество испытаний, определенное время. Потому что не все последствия ее пока известны. Только и всего. Поэтому, наверное, я подожду полгодика.

А.Соломин― Денис Смирнова, слушатель: «Как люди верят в вакцину от людей, травящих «Новичком»?», Вы солидаризируетесь с этим желчным комментарием?

А.Макаревич― Во-первых, думаю, что это не одни и те же люди, — не надо всех наших врачей и медработников записывать в тех, кто травит «Новичком». Думаю, что действительно стараются, по-адски работают для того, чтобы сделать хороший препарат.

Я не очень понимаю крики насчет «мы впервые в мире» — первые или десятые – неважно. Важно, чтобы он был лучший. Важно, чтобы он работал хорошо. Мне кажется, так. Я надеюсь, что эта вакцина будет работать.

А.Соломин― По поводу первых и единственных сейчас серьезно поменяю тему, извините. Андрей Вадимович, скажите мне как человек, который больше всего знает – борщ украинский или российский?

А.Макаревич― Борщ бывает украинский, борщ бывает российский, бывает малороссийский, борщ бывает краснодарский, постный – масса видов борщей. Я не сторонник национальной приватизации б юда. Ну, хорошо — наверное, пошел он из Украины. А Украина тогда была частью Руси. И что мы с этим будем делать? Меня эти разговоры совершенно не греют.

А.Соломин― Я напомню слушателям, что Украина предлагает внести в список мирового нематериального наследия ЮНЕСКО украинский борщ.

А.Макаревич― И я за них порадуюсь, пускай. А мы кислые щи внесем туда.

А.Соломин― А кто-то говорит, что борщ это те же щи, только вид сбоку.

А.Макаревич― Нет, это разные вещи, хотя очень много общего.

А.Соломин― Кто-то из российских чиновников 19 века говорил, когда была история украинской национализации и оскорбил, таким образом, представляете, украинкой борщ. Когда это становится темой политических распрей, как вы к этому относитесь?

А.Макаревич― По-моему, это смешно, ей-богу. Мне смешно. Если у кого-то это задевает национальное самосознание, я извиняюсь, — хорошо, пусть он будет в Украине украинским. Я – за.

А.Соломин― Но они сильно отличаются, украинский и русский?

А.Макаревич― Конечно, отличаются. Украинский борщ, во-первых, на свинине, со старым салом. А я, например, варю из говядины борщ – это уже не украинский борщ.

А.Соломин― Тогда еще один вопрос, связанный почти с едой. Я смотрел одну из ваших передач «Смак», которая сейчас выходит на ЮТьюбе — выпуск с Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум. У вас там была стычка, я бы сказал идеологическая, по поводу взглядов на охоту. Варум, насколько я понял, категорически против охоты, а вы с Агутиным наоборот, апологеты.

А.Макаревич― Нет, я не апологет. Охота охоте рознь. Я против охоты с вертолета на горных баранов, занесенных в «Красную книгу». А если говорить о подводной охоте – я за охоту, потому что это ближе всего к первобытной охоте, когда десятки тысяч лет назад человек добывал себе еду, где все преимущества не у тебя.

А.Соломин― То есть почти равные условия?

А.Макаревича: Я вообще не очень леваков люблю. Потому что если тебе что-то не нравится, это твое право

А.Макаревич― Как раз не равные — человек тут в минусе, он в чужой среде, у него один вдох, один-единственный выстрел. Он должен глубоко нырнуть, задержать дыхание, попасть в цель, вытащить эту рыбу, выудить если она крупная. Это серьезная борьба. И это совсем другая охота. Вот такую охоту я люблю.

А.Соломин― Но это один из примеров столкновения двух совершенно разных позиций, столкновение с новой этикой. Потому что огромное количество прогрессивных молодых людей категорически не приемлют охоту, для них это табу. Как вы реагируете на такой конфликт между этими группами людей?

А.Макаревич― Я вообще не очень леваков люблю, честно вам скажу. Потому что если тебе что-то не нравится, это твое право. Если ты тут же пытаешься запретить это для всего человечества – ну, извини, дорогой, разные люди живут на свете.

А.Соломин― А это признак левизны?

А.Макаревич― Конечно.

А.Соломин― Почему? Может быть, этические нормы меняются со временем и люди по-другому относятся к этим вещам?

А.Макаревич― Не все, правда? Я просто за то, чтобы охота была справедливой, чтобы она не превращалась в убийство и чтобы не было браконьеров. Вы знаете, что, например, у нас на Севере просто необходимо отстреливать каждый год какое-то количество оленей, потому что иначе они идут по селам и уводят домашних оленей с собой — это бедствие.

А.Соломин― Потому что недостаточно хищников, которые раньше выполняли эту функцию.

А.Макаревич― Совершенно верно. Вообще мало кто знает, как обстоят дела на самом деле, но все очень любят кричать.

А.Соломин― Я слышал, что поначалу вы достаточно восприняли новую этику в контексте того, что происходит в США, — движение «Black Lives Matter», феминистские истории.

А.Макаревич― Толерантность не должна переходить в идиотизм. Все, больше не могу сказать.

А.Соломин― Просто интересный момент – ваша дочь живет в Америке, и насколько я знаю, вашу первоначальную позицию она не поддерживает.

А.Макаревич― Мы много спорим с ней на эту тему, и я могу сказать, что она, конечно, это лучше чувствует, живя там, чем я наблюдаю отсюда. Поэтому я за ней оставляю право на ее взгляды. Отсюда это выглядит несколько диковато.

А.Соломин― То есть, это разница в подходе, в том, как мы это воспринимаем и это не означает, что то, что у них происходит, это плохо?

А.Макаревич― Я не говорю, что все, что там происходит, это плохо. Но перегибы бывают потрясающие. Когда начинают считать количество мужчин и женщин на каком-то предприятии и их должно быть обязательно одинаковое количество, — елки-палки, я всегда считал, что на предприятиях не по полу подбирают работников, а по тому, насколько они готовы работать, что это за идиотская уравниловка? Что это такое?

А.Соломин― Потому что они опасаются, что никто не будет выбирать людей, которые хорошо работают из тех, кто относится к меньшинствам

А.Макаревич― Почему?

А.Соломин― Общее предубеждение.

А.Макаревича: Толерантность не должна переходить в идиотизм

А.Макаревич― Почему?

А.Соломин― Мне ли вам рассказывать, что в России…

А.Макаревич― Мы же не в 19 веке – о чем речь? Я возьму того работника, который лучше и быстрее делает, и мне неважно, китаец он, черный или белый, или женщина.

А.Соломин― Маккена, пользователь наш спрашивает: «Голосовала ли ваша дочь на выборах в США?» — если вы посчитаете этот вопрос тактичным, конечно.

А.Макаревич― Голосовала. И она голосовала за Байдена, по-моему, насколько я помню – мы с ней это как-то не очень обсуждали.

А.Соломин― На эти темы вы с ней не соприте, это чисто американская история?

А.Макаревич― Тут да.

А.Соломин― Мария у вас спрашивает: «Через пару неделю выйдет новый альбом Пола Маккартни, будете ли его слушать и что думаете о его нынешнем творчестве?»

А.Макаревич― Я думаю, что он молодец. Он в своем возрасте продолжает работать, и я могу сказать вам, что я этот альбом уже вчера слышал. Было организовано прослушивание, — такие вещи происходят, Боря Барабанов делал для музыкальных критиков. И я остался доволен – это чисто маккартневский альбом, очень напоминающий первых два его сольных альбома, которым сейчас уже много лет.

А.Соломин― Возвращаясь к теме ковида, к перестройке нового режима – раньше, в эпоху интернет-революции, музыканты очень сильно пострадали из-за пиратства – невозможно стало физически выпускать носители, все ушли зарабатывать с концертов. А сейчас концерты накрылись.

А.Макаревич― Сейчас все накрылось. Поэтому я считаю дни, когда все это пойдет на убыль – ну, должно это пойти на убыль. Должно.

А.Соломин― Но есть стриминговые сервисы и при этом сократилось пиратство – из-за того, что появился легкий и удобный способ получать музыку. Видите ли вы в этом будущее?

А.Макаревич― Будущее, безусловно, там. Но пока доходы от концертов это дело не перекрывает никак.

А.Соломин― кстати, многие из маститых музыкантов жалуются, что стриминговые сервисы убивают музыку, делают ее нерентабельной.

А.Макаревич― Мы можем жаловаться и не жаловаться – дела обстоят так, как они обстоят. Вообще человечеству, как ни печально, нужно несколько меньше музыки, чем оно получало на протяжении последних 70 лет. И это тоже объективная реальность, данная нам в ощущениях. Мы перекушали музыки немножко. Ну что, это естественно.

А.Соломин― Не хочется на такой печальной ноте заканчивать.

А.Макаревич― А ничего печального в этом нет.

А.Соломин― Это нормально?

А.Макаревич― Так жизнь-то не кончается.

А.Соломин― Ни в коем случае. Кстати, Андрей Вадимович, вы же не только музыкант, вы еще художник. Я знаю, что вы и этим занимались, пока была изоляция.

А.Макаревич― Сижу, рисую. Сейчас трудно себе представить нормальную выставку, опять же, из-за всего этого, но будут и выставки.

А.Соломин― Спасибо вам большое за этот разговор. Это была программа «Особое мнение» с Андреем Макаревичем. Напомню, что у «Машины времени» вышел новый альбом, он называется «В метре». Меня зовут Алексей Соломин, спасибо, что были с нами. До свидания.