Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов в студии «Эха Петербурга». Я приветствую нашего гостя Дмитрия Губина, и всех приветствую на Ютубе тоже, присоединяйтесь к нам! Вы там можете общаться друг с другом, а также задавать вопросы Дмитрию и самые интересные я непременно буду озвучивать.

Смольный опубликовал заявку митрополита Варсонофия. Он просит передать РПЦ здание Музея городской скульптуры в пользование на сто лет. Думаю, что вы слышали об этом. 7 декабря, уже легендарная встреча Путина с министром культуры Ольгой Любимовой, и Музей городской скульптуры уже даже получил предложение переселиться на Миргородскую улицу.

Д. Губин― После слова «на» я бы, Татьяна, поставил бы точку. Во-первых, фраза «Смольный опубликовал заявление церкви»!!! Слыхал бы Киров! Ваши игры, это очень смешно!

А если говорить серьезно, то вот что происходит с церковью, вернее вот что происходит с субъектом исключительной реституции. В отношении церкви действует акт, который проще всего назвать актом реституции. Ей возвращают дореволюционную собственность. А больше никому дореволюционную собственность НЕ ВЕРНУЛИ. И как всегда бывает с теми, кто бывает поставлен в исключительные условия – безнаказанность развращает. Говорить сегодня о Православной церкви, я не буду говорить как о нравственном авторитете, потому что (смеется) не среди папуасов с копьем пляшущих вокруг костра, говорить о нравственности! Они все равно будут с копьем прыгать. Я буду говорить по крайней мере о философии, с точки зрения производства русской религиозной мысли, русская православная церковь находится даже не в состоянии трупа, а в том состоянии, которое у Федора Михайловича Достоевского очень хорошо описана в рассказе «Бобок».

Потом этот образ будет использовать Александр Секацкий, великолепный петербургский философ в своем знаменитом эссе о смертности смертных. Бобок – это не упокоенный покойник. Выясняется вдруг… А герой Достоевского попадает на тот свет и с ужасом понимает, что там, чтобы упокоиться, нужно вторично умереть, то есть просто смерть не является достаточной смертью. И с точки зрения развития мысли, Русская православная церковь примерно в состоянии бобка и прибывает.

Если мы возьмем то, что было в русском православии чуть более века назад, хотя бы знаменитый философский спор Бердяева с Розановым, где они спорили на тему сексуальная жизнь и Православие, где Бердяев сказал свою знаменитую фразу, что «Бог – вот истинный бисексуал». Представляете? Что будет сегодня, если кто-то скажет, что Бог – бисексуал. А это точная цитата из Бердяева. А Розанов считал, что первую ночь истинная православная пара должна проводить в церкви. Ну может быть не перед алтарем, а где-нибудь в придворье… И это была крайне любопытная дискуссия. Попробуйте сегодня хоть что-то подобное найти!

Есть несчастный отец Андрей Кураев, который бегает и ищет гомосексуалов в церкви, и кричит «Вот они какие! Вот какие они плохие! Они скрываются!», вместо того, чтобы поставить вопрос – а вот тема, гомосексуальность и православие! Это очень интересная тема, как быть человеку, который родился гомосексуалом и ощущает себя православным. Как к этому должна относиться церковь?

А протестантские церкви высказались! И есть великолепный сборник, который так и называется «Гомосексуальность и православие». Он продается в альтернативных магазинах, и я бы всем, кто интересуется кто он – православный или гомосексуал, его горячо бы рекомендовал. На Западе эта дискуссия есть, а в России – нет.

Т. Троянская― Православная церковь – не предмет для дискуссий! В наше время. Вы согласны?

Д. Губин― Значит, с бобками не разговаривают! Вот и всё. А сколько народу оскорилось! Я оскорбил их религиозные чувства! То есть, Розанов с Бердяевым, их религиозные чувства не оскорбляли.

Т. Троянская― Они наверное не в курсе этих дискуссий.

Д. Губин― Папуасы…

Т. Троянская― И это люди мертвы, и на кого обижаться? На кого подавать в суд?

Д. Губин― Прокуратура же возбуждает сейчас уголовные дела по преступлениям нацистов восьмидесятилетней давности!

Т. Троянская― Так не интересно! Интересно, когда караются живые люди!

Д. Губин― Да, всё ясно! Давайте перейдем к другой теме, более интересной. К отравлению Навального, или к введению послезавтра локдауна в Германии!

Т. Троянская― Поговорим еще, обязательно поговорим! Но пока еще немножко о церкви. Нам Александр Пелин… Знаете такого человека? Он является представителем епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. Он нам напомнил, что церковь отделена от государства, и поэтому всякие запреты, которые будут в новогодние праздники, они не касаются церкви. Службы будут проводиться, поскольку всё, что надо, чтобы защитить население от коронавируса в церквях соблюдается. Как вам такое?

Д. Губин― Всё замечательно! Бобок! Ещё один. Светильник разума угас. И достаточно давно. Церковь отделена? И это очень выгодно. Церковь, при ее глубокой тяге к «нестяжательству», очень четко переняла у олигархов их главные принципы – убытки мы национализируем, а прибытки приватизируем. Церковь очень ловко пользуется этой формулировкой по поводу отделенности от государства. Как речь пошла о квадратных метриках, тут сразу: «Государство, отдай нам то, что нам должно!», а как нужно очередную денежку раздербанить уже от друзей, на напрямую от государства… Ведь понятно, зачем ЭТОМУ Православию нужны какие-то прихожане, это же как для государства люди – налогоплательщики, либо охрана. Вообще в России любой человек рассматривается только с трех точек зрения. Он либо охранник, либо дойная, но даже не корова, а овца, по причине вечного оттощания, либо как женщина-мать, производитель первых двух категорий.

И церковь из этого исходит. Что значит закрыть церковь? А кто будет свечки покупать? А на что будет жить батюшка на приходе? А вы представляете как финансовая жизнь церкви устроена? Кто-нибудь это представляет? А вот когда документики вскроются, и свидетельские показания будут даны, тогда нам очень много интересного предстоит узнать! Они ведь не платят налогов. А вы попробуйте, будучи прихожанином в каком-нибудь приходе, пойти к настоятелю и спросить: «Батюшка, а сколько было сделано пожертвований? И как они были потрачены? И сколько вы передали наверх в епархиальный отдел?» Мне очень интересно, каким будет выражение лица этого батюшки. А если он такой, прости господи, дурак, что честно вам всё расскажет, в таком случае он просто обязан быть дураком, то я посмотрю в какой приход, в какой Задрищинск с двумя бабками его переведут.

Церковь ведет себя так же как те же рестораторы, или владельцы баров и магазинов, которые пытаются доказать, что они никакой угрозы в распространении коронавируса не представляют, и поэтому они должны быть открыты. Просто у церкви, в отличие от рестораторов, особые отношения с государством.

Т. Троянская― В смысле, что официально их нет? Они отделены.

Д. Губин― Потому что малопьющие люди, к сожалению. Лучше бы Беглов «пил и курил». Но к сожалению, он не пьет и не курит. И поэтому в России всех до сих пор интересует проблема Курил.

Т. Троянская― А я про наши Курилы, про Новый год и Петербург. А потом поговорим о Новом годе и в стране, и, конечно же, вы расскажете про Германию, поделитесь опытом. Нам в Петербург друзья-москвич периодически пишут: «Я собираюсь приехать после Нового года в Петербург. Куда сходить?» А никуда! Пишу я москвичам.

Д. Губин― В морг! Каждому человеку хотя бы один раз надо побывать в морге. Я там побывал.

Т. Троянская― Но не в Новый же год?

Д. Губин― Это тихое и спокойное место, и вы там точно ничего не подхватите.

Т. Троянская― Не знаю! Коронавирус живет ли на…

Д. Губин― Нет, не живет! Вирусы, извините, Татьяна, это не грибы. Когда царство вирусов и царство бактерий нападает на царство животных, это очень хороший вариант, потому что вирусы не паразитируют. Как они могут распространяться на неживом? Вирусы, как гениально сказал один из профессоров Третьего петербургского меда, объясняя студентам, что такое вирусы, — это просто взбесившийся белок. Вирус не может самостоятельно размножаться. Никак. Только через живую клетку. А когда клетка умирает, вирус умирает вместе с ней.

Т. Троянская― Мгновенно?

Д. Губин― Как дважды два! А вот если бы царство грибов напало бы на царство животных, вот тогда бы была настоящая всемирная катастрофа, потому что грибы останавливаются на трупах и великолепно паразитируют на разлагающейся органике.

Извините, но я сегодня в такой роли… Началось с церкви, и теперь мне надо говорить с интонациями Невзорова, как будто я читаю лекцию…

Т. Троянская― А я напомню, что это особое, оценочное суждение Дмитрия Губина.

Д. Губин― А по поводу Невзорова тоже…

Т. Троянская― Нет-нет, по поводу Невзорова вряд ли, по поводу церкви, есть люди, которые считают себя верующими, и вдруг сравнение с бобками их может расстроить или обидеть.

Д. Губин― Перестаньте!

Т. Троянская― «На кладбище тоже красиво!» — пишет Бубен-Барабан. И действительно, можно сходить на кладбище Алексндра Невского лавре, и, кстати, по билету! Да, и это Музей городской скульптуры!

Д. Губин― Там такой памятник Чайковскому дивный!

Т. Троянская― Да там много…

Д. Губин― Правда к памятнику крылышки приделали, чтобы никто… У нас сегодня ровно три темы: бобки, церковь и гомосексуалы. Всё по Венечке Ерофееву. «Что сегодня на уме у публики? Один только гомосексуализм!» Точная цитата. На Венечку тоже наверное кто-нибудь обидится.

Т. Троянская― Давайте всё-таки про Новый год в Петербурге. Может быть подскажете, чем нам заняться? Рассказываю, у нас будут закрыты рестораны, музеи и театры. Городской транспорт ночью с 31-го на 1-е ходить не будет. Какие прогнозы?

Д. Губин― Ну… Ходить под себя! Если не будет ходить городской транспорт. Прошу прощения! Слушайте, вы! Чудики! Как говорит ваш министр иностранных дел, дебилы, мля! Смотрите фильм «Чук и Гек»! Чук и Гек встречали Новый год в глухой тайге, куда, как вы помните, два мальчика с мамой уехали к отцу, потому что дети в драке между собой за телеграмму от отца выбросили ее, и она пропала. Как можно было в глухой тайге встречать Новый год?

Я как-то встречал Новый год в семье переводчиков Хазина и Беляк. Мы играли в буриме. Там вообще вырубили телевизор на хрен! И правильно сделали. Это был один из лучших Новых годов в моей жизни.

Т. Троянская― Телевизор как раз и не вырубят! И еще смотреть заставят.

Д. Губин― Ну и вырубите телевизор! Посмотрите «Чук и Гек», как можно встречать Новый год. Это тоже русская традиция: «Нам всё запретили! Как мы будем встречать?!» Я подписан на одного немецкого врача, который очень любит Швейцарию. Ну, он русский. Хирург. Он описывает в Твиттере всякие жуткие случаи, которые произошли во время его смены. И он тоже возопил как бобок: «Вы представьте, в Баварии в Новый год полный запрет выйти на улицу!» Дорогой врач, еще раз вам цитата из Лаврова. Да, здесь запрещено выходить на улицу в комендантский час. Я уже вторую неделю живу в условиях комендантского часа. И что?

Т. Троянская― И вы счастливы?

Д. Губин― Я? Абсолютно! Мне есть чем заняться. Если вы не можете организовать жизнь вашей семьи в новогоднюю ночь, то вы вообще не стоите упоминания. Вы зря жили на этой планете.

Т. Троянская― То есть Дмитрий Губин согласен с тем, что Смольный всё закрыл, и то, что в новогодние праздники дети не имеют возможности сходить в театр, и с тем, что в новогоднюю ночь все кафе и рестораны закрыты? А вам не кажется, что гораздо разумнее было бы всё оставить, и чтобы сам человек решал, остаться ему дома, или идти куда-то?

Д. Губин― Всё, что пишется в России по поводу коронавируса – это враньё! Как и всё остальное в России – враньё! Моя мама живет в Иванове, и она осенью записывала, сколько заболело и сколько умерло. А потом пришла официальная статистика за октябрь. И цифры, которые считала мама в уме, а она кандидат наук, причем технических, в три раза разошлись с официальными цифрами. То есть ситуация ровно в три раза хуже, чем вам об этом сообщают. Это реально тяжелейшая ситуация! Но если в Германии, где я сейчас нахожусь, об этом говорят вслух, и если ошибаются в цифрах, то только потому, что ошибаются, а не потому, хотят что-то исказить. И когда поднялся крик, что как же так, в новогоднюю ночь дети не пойдут к бабушке, здесь Меркель чуть ли не кулаком по столу не стучала и говорила: «Да! Идите к бабушке! Но это будет последнее Рождество в жизни вашей бабушки. И для вас оно будет последним!» Вы что, считаете, что в новогоднюю ночь коронавирус делает перерыв? Господин врач-хирург! Да, в новогоднюю ночь не будет фейерверков! Но сейчас коэффициент распространения при мощнейшей немецкой медицине… Вы извините, но я лечился и в немецких больницах, и в российских, и это сравнение… овцы, причем паршивой, со слоном! По размерам, по качеству, да по всему. И если медицинская система Германии захлебывается, просто захлебывается, при массовой солидарности и ответственности, и взаимном уважении немцев. ЗАХЛЕБЫВАЕТСЯ!

Здесь тоже пытались сделать Рождества, и в итоге со среды здесь всё будет закрыто, с 16 числа, потому что коронавирус не знает, что такое Рождество. Он не знает что такое страждущая душа, русская или немецкая. Ситуация ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ. А вы – идиоты и дебилы! Настоящие дебилы и идиоты. Смерть от ковида – это смерть в одиночестве. На животе, с трубкой в трахее, с голой жопой наружу. Вот ваша смерть! Или смерть ваших близких.

Т. Троянская― Вы сравниваете медицину у нас и в Германии, и насколько дисциплинированы немцы, и насколько не дисциплинированы мы. Почему же тогда и в России, и в Германии одинаково плохо с коронавирусом? У вас все соблюдают – и все плохо, а у нас не соблюдают – и тоже всё плохо. Получается, что разницы нет никакой.

Д. Губин― Разница есть. По цифрам. Российские цифры и смертности, и заболеваемости, нужно умножать на три. А в Германии средний пандемийный коэффициент, от количества новых инфекций в пересчете на сто тысяч населения суммарный за последние семь дней, пандемийной нормой в Германии Институт Коха установил 50, а сейчас в среднем по Германии – 200. В северных частях Германии он дотягивает и до 50-ти, но весь Юго-Восток… Там есть районы, где он превышен в 12 раз. Это реальная катастрофа. А ковид распространяется, потому что он распространяется, это страшный, опасный и серьезный враг. Это никакой не грипп. Его инкубационный период – около двух недель, и он наиболее опасен для распространения именно во время этих двух недель. Ты ничего не подозреваешь, думаешь, что здоров и почему ты должен сидеть дома?! Вот именно потому! К сожалению. И лекарства от этого нет. И никто не знает, как будет действовать вакцина, ни Спутник, ни от Пфайзер.

В Германии нет никакой вакцинации, и не будет до следующего года. Пфайзер получит в Германии лицензию не раньше 29 декабря, и никакое Министерство здравоохранения и никакие контролирующие органы не могут сделать этого раньше: недостаточно документов, подтверждающих насколько это безопасно, и производить они нечего не будут. И даже одни и те же проявления ковид-диссиднтсва и в Германии, и в России… Например 31 декабря в Берлине ковид-идиоты собирают грандиозную демонстрацию, не меньше миллиона народа. А причины совершенно разные. В Германии движущая сила ковид-отрацателей это то, что ограничения могут сохраняться, и Меркель втихаря установит диктатуру. А в России – это индивидуалистский бунт, бессмысленный и беспощадный. «Государство опять заставляет меня что-то делать, а я знаю, что государство все время врет! И поэтому я этого делать не буду». У русских нет европейской солидарности. У них мозги как у детей.

Т. Троянская― Разные причины?

Д. Губин― Причины разные, но одна форма проявления. Извините, растения, под названием юкка или драцена, которая есть во многих домах, ее еще называют пальмой. Но пальма – это семейство… Я сейчас опять заговорю голосом Невзорова. Есть такое понятие – конвергенция, когда одни и те же проявления в природе имеют принципиально разную внутреннюю структуру, хотя выглядят одинаково. Например, дельфин и рыба.

Т. Троянская― А транспорт? Он работает в Германии?

Д. Губин― Работает, чего ж ему не работать? Должно будет работать всё то, что должно обеспечивать бесперебойную работу жизненно важных служб. И такого идиотизма, как в Петербурге, где увеличили промежутки между поездами в метро, здесь быть не может. Здесь пустой транспорт, правда пустой. Многие люди пользуются здесь велосипедами. Да, зимой, да, по снегу! Я и сам езжу по снегу на велосипеде. А в чем проблема? Не вижу.

Т. Троянская― У нас с 1 декабря в театрах действует правило 25%. Я хочу в театры и вижу, что это соблюдается. И детей не допускают. На минувшей неделе Наталья Осипова танцевала «Золушку» в Михайловском театре и там был аншлаг. И вновь получается, что одним можно, а другим нельзя.

Д. Губин― Но об этом мы поговорим после перерыва!

Т. Троянская― Дмитрий, как приятно работать с профессионалом! Вернемся через несколько минут.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Отвечаем на вопрос Виктора Епикурова на Ютубе. Да, Кехман продолжает руководить Михайловским. Пишет Алла: «Сын с невесткой были в субботу в Михайловском. Зал был битком». Также писали, что и детей пускают в Михайловский театр и благодарили театр за это. Но другие театры почему-то выполняют распоряжения Смольного и отменили все детские спектакли. Чем же Михайловский отличается?

Д. Губин― Не знаю, это вопрос к Кехману, я же не господин Банан, чтобы отвечать на все вопросы? В Америке кто-то сделал на бананах миллион долларов, их там называют мистер Банан. Ничего обидного, просто констатация. Человек, который торгует бананами, «Бананы, бананы, бананы!», он вложил деньги в театр. Я глубоко уважаю Кехмана. Он сделал из третьесортного театра просто хороший и крепкий второсортный театр. Это огромное достижение, театр категории «B». Почему бы в России не быть такому театру, когда все остальные театры категории зю.

Но нужно быть честным до конца. Господин Кехман. Выход из театра, суровые будни… Рядом Мариинская больница, недалеко идти. Там есть морг, как входишь со стороны Литейного проспекта справа небольшое двухэтажное здание, а можно и в палату интенсивной терапии. А можно посмотреть журнал записей, сколько плановых операций отменено. И в Покровской больнице, и так далее. Сходил в театр – убил бабушку. Сходил на ёлку – убил дедушку. В Германии именно так и кричали: «Что вы хотите? Справим Рождество, и взял на душу сколько-то трупов! Справил Сильвестр, в России – это Новый год, еще столько-то трупов». Это страшная болезнь! Что такое легкое течение ковида я знаю, у меня переболели все, и когда мне сообщают «у меня пропало обоняние», или «жена лежит, у нее температура», а они должны моей восьмидесятилетней маме продукты приносить. У меня все в России переболели. ВСЕ! Легкое течение ковида – это вы на две недели вышиблены! А тяжелое течение ковида – в морг! В переполненном.

Господин Кехман! Ходите по театрам, ходите! Вы же не верите ни во что. Российское государство заставляет быть недоверчивым, и не верить ни во что, потому что оно без конца врёт, врёт и врёт. А когда оно проявляется, то лучше бы оно заткнулось и жевало бы. Оно говорит: «Вы должны макарошки по-флотски есть! Простые!» А когда он-то ел макарошки по-флотски в последний раз?

Т. Троянская― Здесь вы уже говорите не о Кехмане, а плавно перешли на другого Владимира, который Владимирович, а не Абрамович.

Д. Губин― Вы про Познера что ли?

Т. Троянская― Нет. Я имею в виду президента.

Д. Губин― И еще Маяковский – Владимир Владимирович.

Т. Троянская― Мы сейчас говорим о живых Владимирах Владимировичах. Президент действительно сказал, что наши люди предпочитают макароны по-флотски, а не болоньезе. Но он сказал, что болоньезе заказывают в Москве и Петербурге, а в остальной России предпочитают макароны по-флотски.

Д. Губин― Ему принесли такую красную папочку, и он прочел, что там написано крупным шрифтом. И он считает, что русские люди – дебилы. Ему так сказал министр иностранных дел.

Т. Троянская― А вы не любите макароны по-флотски? Вы на чужбине их не готовите себе? Не скучаете?

Д. Губин― Я ел их в армии. В серые переваренные макароны надо забросить двадцать банок тушенки, но приезжает полковник и забирает десять банок себе. Это и есть ваши макароны по-флотски. И так про вас думает начальство, что вы дебилы, рабы и свиньи. И вам об этом говорят в лицо.

Т. Троянская― Дмитрий Губин переводит слова президента.

Д. Губин― А дебилы не достойны ничего лучшего, чем макароны по-флотски. Владимир Владимирович! Макароны по-флотски мало чем отличаются от болоньезе, которые вы наверняка едите чаще. А отличаются они наличием соуса. Соус там томатный, потому что куда-то надо перерабатывать помидоры, которые собирают в Италии. И то и другое – это дешевая бедняцкая еда. Но болньезе все-таки будут повкуснее, и поэтому они в мире распространенность получили большую. А великие итальянцы – молодцы, они сумели продвинуть свои продукты, простые и дешевые: пиццу, пасту. Что может быть проще и дешевле?

Но когда он говорит про макароны по-флотски, то мы понимаем, что это совсем бедняцкая еда. Совсем Советский Союз. Фарш, макароны и больше ничего. И когда вам говорят, что знают, что вы это едите, то это значит, что вас назвали в лицо дураками и дебилами. А вы утерлись. И будете, милые мои, утираться! При любом царе. Он будет вам в морду харкать, а вы утираться. Вы утирались при Сталине. При Ленине вы не утиралсь, потому что была Гражданская война. Вы утирались и при Хрущеве, и при Брежневе, при Андропове, при Черненко. Какое-то время вы не утирались при Горбачеве и Ельцине, а сейчас вы снова начали утираться. И забудьте, что есть государство, если вы хотите сохранить в себе хоть каплю достоинства.

Ведите себя во время ковида, как сказал Дрозден, самый знаменитый в германии вирусолог. Найдите его колонку на Дойче велле, и наберите там Дрозден. Он сказал, что вести себя нужно так, как будто вы ковид-инфицированы, и как будто все вокург вас ковид-инфицированы. Это лучший совет, который я могу дать. И пока в России будут кричать, что маска не спасает, в Германии вводятся новые меры. Здесь нельзя войти в дом престарелых, если у вас нет маски высокого уровня защиты. Это респиратор. Я и сам его ношу. Если маска задерживает 60%, и вы вдвое уменьшаете вирусный удар, то респиратор по нормативам должен задерживать около 94%. А одна фирма в Германии делает такие респираторы, которые задерживает 99%. И так вы снижаете вирусную нагрузку. Многие из вас переболеют, уже сейчас нет ни одного человека, у которого кто-то из знакомых уже не переболел. У меня болеют все. Зайдите в мой ЖЖ и посмотрите, я каждый день выкладываю некрологи. Каждый день! Ирина Антонова умерла, Лев Щеглов, молодой пацан умер – 74 года в наше время это не возраст. И это все ковид.

А вы себя ведете как дети на празднике непослушания. Да, у вас свинячье государство, но зачем вам самим превращаться в свиней?

Т. Троянская― А у вас маски бесплатно раздаются?

Д. Губин― Нет, конечно! Они стоят денег. Первый респиратор я купил за 10 евро штука.

Т. Троянская― А он одноразовый или нет?

Д. Губин― Ее можно носить очень долго. Я сейчас покупаю их через интернет. Мне сейчас прислали 50 масок и уже сейчас они стоят дешево. Зайдите на мой ютуб-канал, я там о таких вещах рассказываю.

Т. Троянская― У нас маски носят, и у многих маски многоразовые. Они лежат в сумках и в нужный момент они достаются. И мне кажется, что в какие-то моменты безопаснее без маски, чем в маске. Я имею в виду не в очень чистой маске.

Д. Губин― Когда говорят, что маски не спасают, это означает, что их не носят правильно. Это логика головы с опилками. А я учил формальную логику и могу объяснить чем один силлогизм Аристотеля отличается от его другого силлогизма про строгую и не строгую зависимость, и как можно ими апеллировать. У вас неверная логика. Носите правильно – и будет защищать! И носите не маску, а респиратор, у него более высокий уровень защиты. Купите их и для других, для своих родителей, для бабушек и дедушек. В этом состоит ответственность! Забудьте про государство! Мы все выросли и живем во враждебной государственной среде. Им нужно или вас доить, или ставить себе на службу. И ни для чего другого люди в России не годятся. Как справедливо сказал Пелевин «справедливое существование русской цивилизации состоит в превращении солнечной энергии в народное горе». Ведите себя ответственно, если вы не хотите превратиться в Страшилу из Изумрудного города (результат воровства Волкова американской девочки Элли).

Т. Троянская― А вы смотрели встречу президента с Советом по правам человека?

Д. Губин― Я вчера смотрел выступление Меркель на заседании правительства.

Т. Троянская― То есть вы не следите?

Д. Губин― «Увы,— сказал он,— дорогая, У нас поэзия другая». Давид Самойлов. Поэма «Юлий Кломпус».

Т. Троянская― Но возможно вы слышали, что Владимир Путин встречался с Советом по правам человека, где он высказался немного о деле Ивана Сафронова?

Д. Губин― Что он якобы уже осужден?

Т. Троянская― Зная, как выступает Путин, он четко комментирует происходящее. А как могло случиться, что здесь он запутался? Это косяк Пескова? Что он не поставил…

Д. Губин― «А вы, извините, кто? Троянская? Вы чем занимаетесь?» «Я? Юра, музыкант».

Т. Троянская― Да, «Я – Юра, музыкант».

Д. Губин― Ну и как его теперь можно не посадить, если президент сказал! И почему вы считаете, что он ошибся? Это прогноз, и конечно посадят. На закрытом судебном заседании. И конечно скажут, что что-то за деньги передавал иностранцам. Помню, что когда я, корреспондент «Российской газеты» тоже писал для «Нью-Йорк Таймс», тоже для иностранцев, и тоже за деньги. Значит и меня можно сажать.

Т. Троянская― Спасибо! Это была программа «Особое мнение», у нас был Дмитрий Губин. Счастливо!