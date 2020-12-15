Н.Росебашвили― 19 часов 8 минут. Всем добрый вечер! Это радиостанция «Эхо Москвы». Программа «Особое мнение». У микрофона — Нино Росебашвили. Хочу сразу перед всеми извиниться, кто ждал Дмитрия Львовича в студии. Так получилось, что он сегодня с нами по Zoom. Но спасибо Дмитрию Львовичу, что он нашел возможность к нам присоединиться.

Д.Быков― Видите, я сижу в «Прямой речи», сзади меня — логотип. У меня в 8 лекция. Я бы не успел никак.

Н.Росебашвили― И тем не менее, вы нашли для нас время. Мы очень вам благодарны.

Д.Быков― Для вас — всегда!

Н.Росебашвили― Дмитрий Быков, писатель и журналист в эфире «Эха Москвы». Давайте начнем. Вышло, наконец, расследование Алексея Навального. В какой ситуации оказался Кремль?

Д.Быков― Кто оказался?

Н.Росебашвили― Кремль.

Д.Быков― В привычной. Это нормальная ситуация, когда его упрекают, а он предлагает три варианта ответа. Ну, это, как всегда: dо-первых, я этот чайник не брал, во-вторых, он и был треснутый… Совершенно же очевидно. Это такое наслаждение бесстыдством, упоение своего рода.

Конечно, никакого внятного ответа не будет. Скажут, что все эти люди случайно подобранные, что фотографии взяты из интернета, что некоторые из них сейчас отбывают заключение. Кстати говоря, по этим лицам такое вполне можно предположить. Что другие, наоборот, врачи — героические добровольцы. Что никакого отношения к отравлению Навального они не имеют, что были случайными попутчиками, что фамилии не их. Ну, будет идти такая обычная байда по принципу «А что вы нам сделаете?»

Конечно, это лишний раз немножко повредит репутации, но это же не поколеблет сторонников Путина внутри страны. Наоборот, они будут думать, что он всё делает правильно и чем наглей, тем лучше.

Д.Быков: Это лишний раз немножко повредит репутации, но это же не поколеблет сторонников Путина внутри страны

Н.Росебашвили― Знаете, тут классическая развилка. Хочу задать вам два вопроса сразу. Во-первых, что осталось от этой репутации? Вот пусть это будет первый вопрос…

Д.Быков― А что осталось от репутации Наполеона к моменту Ватерлоо? Все, в общем, понимали примерно, что он тиран, один раз уже потерпевший довольно глобальное поражение. Но с ним была связана слава Франции, и многие продолжали в него верить.

Что осталось сегодня от репутации Сталина? Мы же всё знаем про него, но, тем не менее, ряды сталинистов не редеют. А моральность в глазах некоторых — это довольно высокая репутация. Понимаете, человек так себя ведет, потому что ему можно, а не тварь он дрожащая. Вот если бы он робел общественного мнения, думал о Европе, европейском суде, боялся бы тронуть этого обнаглевшего Алексея, тогда да, тогда понятно — слабость. А если он может себе позволить на глазах у всего мира травить человека запрещенным отравляющим веществом — молодец! Правильно! Плевать мы хотели.

Такая естественная вещь. Репутация, она ведь существует для того, кто ее признает, а для того, кто ее презирает, существует это презрение.

Н.Росебашвили― И тогда второй вопрос. Вы сказали, что Кремль оказался в привычной для себя ситуации и даже у него есть варианты ответа. Но со стороны показалось, что он растерян. И Песков даже отменил свой ежедневный брифинг, правда, под соусом подготовки к большой пресс-конференции.

Д.Быков― Зачем нам эту бомбу расходовать? Они 17-го этого бомбу взорвут на первых минутах. Встанет какая-нибудь девушка простая, лучше, если это будет добрый и трогательный провинциальный журналист, лучше — если благотворитель, и скажет: «Владимир Владимирович, во-первых, мы хотим вас горячо поблагодарить за то, что вы прислали нашим НРЗБ детям елку, а во-вторых, Владимир Владимирович, ну неужели правда то, что пишет этот подонок, оскорбивший ветерана и скрывающийся в Германии?»

— «Ну, названный вами персонаж, как вы понимаете, уже давно вышел за все границы — и за границы России и за границы морали. Но мы можем позволить себе комментировать любую ерунду. Надергал где-то фактов, каких-то фотографий… Корреспондентка CNN ворвалась в дом к охраннику фабрики «Фитиль» — ну, что это такое?! Человек пытается привлечь внимание к себе. У него нет добрых дел, как у меня, о которых он мог бы рассказать, поэтому вот пытается так. Лучшим ответом на это будет забвение».

Всё, бомба взорвана. Дальше можно идти по накатанной.

Н.Росебашвили― Гениально…

Д.Быков― Операция «Божья роса».

Н.Росебашвили― Понимаю. Захотелось… Знаете, что-то мне в глаз, кажется, попало.

Д.Быков― Нино, ну, правда, а какие альтернативы?

Н.Росебашвили― Я не знаю, я вас спрашиваю. Мне кажется, что ситуация такая, что пора уже посыпать себе голову пеплом и разными другими веществами, желательно, не запрещенными.

Д.Быков― Посылают голову пеплом пусть слабаки, пусть поражение будет их уделом. Ведь, понимаете, какой может быть адекватный ответ на это? Тут как бы два преступления налицо. С одной стороны, отравление оппозиционера, с другой — в сети бытует такой замечательный термин, не очень, может быть, цивильный: «рукожопый». Бывает «рукожопость», бывает «рукопожатность». Здесь, конечно, рукожопость в чистом виде, причем такая, что она уже заслуживает… Естественно, что эту дискуссию надо перевести на британскую разведку, на евреев, которые ужасно вредят.

Слушайте, а вот вы, когда вы похищали этого вашего, который банальность зла — вы хорошо себя вели, вы правильно поступали? А Голда Меир, которая после Мюнхена сказала: «Пускай мальчиков». А когда вы Эйхмана вешали, который, еще неизвестно, был ли виноват. Почему вы не осуждаете Израиль? Вот, допустим, или вы, Нино Росебашвили, сидите, тут жируете на русском… Вас в Грузии всё устраивает? Устраивает? Ну, там молчите, если вы это терпите. А люди, которые в Украине сегодня предаются ксенофобии? А вы нам о Навальном!

Это вот первое преступление.

Теперь второе. Понимаете, если признать, что у нас официально существует до сих пор подразделение, которое отравляет неугодных, вы не можете себе представить масштабы люстрации, которая должна после этого произойти. Это надо уволить как минимум 4-5 тысяч человек, причем уволить без права трудоустройства, а, может быть, и судить.

Д.Быков: После смены власти в России не будет никакой люстрации. Все палачи умрут на персональной пенсии

Вы можете себе представить в России такой процесс? Нет, конечно. Поэтому и после смены власти в России не будет никакой люстрации. Все палачи умрут на персональной пенсии. У нас же один Абакумов пострадал, в общем. Нам же, по-моему, сталинский пример рассказывает достаточно много. Ну, Судоплатов еще, который, как считают многие, меньше всего был виноват, потому что многое сделал для престижа нашей страны. Так что всё буде6т в порядке.

Н.Росебашвили― Глупый вопрос, но почему это невозможно? Вот на Украине, например, провели люстрацию и ничего.

Д.Быков― Но, в Украине, как мы видим, ФСБ местное — СБУ, оно не обладало таким масштабом и такими возможностями — на Украине, кажется, не было научных институтов, которые размещались на Вернадского, на академика Варги, — и с такой силой боролось с врагами режима, вычищало иноагентов.

Кстати, что клеймо иноагентов будет поставлено теперь на всех авторах расследования — это совершенно несомненно.

Но я это просто к тому, что для того, чтобы в России произвести более-менее нормальную чистку, это придется десятками тысяч людей избавляться от этой чудовищно разросшейся нагноившейся прослойки силовиков. Куда их можно деть?

Н.Росебашвили― Но что-то с ними надо делать. Когда вскакивает болячка, ее надо лечить, Дмитрий Львович. Ее же нельзя обмотать…

Д.Быков― Подождите. Либо ее надо лечить, либо ее надо объявить позитивной мутацией и, если угодно, новым типом, новым вариантом человеческой эволюции. Это не уродство, поймите, это такая анатомия.

Кстати говоря, ведь очень многие люди утверждают… помните, как фея Берилюна «Мой невидящий глаз гораздо красивее зрячего: он больше». Это из Метерлинка. Так и здесь. Это не неправильная страна. Это такая страна. Да, в ней можно отравить Навального. В ней можно кого угодно отравить.

А про меня, который тоже, в общем, как-то ни на что не жалуется, можно говорить, что я обожрался — от своего обожрства… Или, как пишет сейчас один журналист официального СМИ, «ведь у Быкова столько личных врагов, у него такая бурная личная жизнь». Это всё обманка, и мужья там, видимо, «Новичок» коллекционируют. Ну, они так всегда так обо мне писали. Это нормально.

Я помню, еще один священник писал: «Почему Быков думает, что его избили сектанты? Я думаю, что его избили отравленные мужья». Понимаете, со мной всё можно. Я к этому готов. …Обманутые мужья. Ну, всё делают обманутые мужья или те, кому не нравятся очень Юля и Навальный. Он же тоже многим не нравится.

Н.Росебашвили― Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Наберитесь, пожалуйста, терпения. Очень интересно продолжить этот разговор в программе «Особое мнение».

РЕКЛАМА

Н.Росебашвили― Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона — Нино Росебашвили. С нами по Zoom — писатель и журналист Дмитрий Быков. Друзья, если вы нас только слушаете по радио, обязательно потом зайдите, посмотрите наш эфир в YouTube, потому что на рекламе происходит какое-то невероятное, интересное безумие.

Как раз продолжая нашу дискуссию о том, кто такой президент России Владимир Путин. Вы знаете, у меня не складывается картинка. С одной стороны, вы рисуете человека, который всё понял, всё может. А, с другой, мы видим расследование журналистов или «Проект» или «Важные истории», и складывается ощущение, что нет там никакого величия. Кто прав, кто ошибается, Дмитрий Львович?

Д.Быков― Вопрос в том, что называть величием. С одной стороны, у нас есть Толстой, который говорит: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». С другой стороны, у нас есть очень много исторических фигур, которые замечательны стилистической цельностью, полным отсутствием просвета.

Вот Владимир Владимирович, он сейчас движется в этом направлении. Бывают, правда, такие злодеи высокоинтеллектуальные, но сейчас, я бы не сказал, чтобы в его окружении или в нем самом заметны какие-то интеллектуальные прорывы.

Есть злодеи, известные своей личной храбростью, как тот же Наполеон. Что-то я за этот год не заметил особой храбрости.

Есть злодеи, замеченные в чрезвычайном цинизме и в стратегической дальновидности. Но здесь как-то и дальновидности особой нет. Поэтому это такой абсолютный пример человека, который полностью адекватен запросу избирателя. Вот избирателю нужен именно такой, чтобы он был не слишком умным, чтобы он не заботился о репутации, чтобы он был тотально бесстыден, и чтобы его некому было остановить. Вот такой человек, который не говорит ни слова правды, который совершает элементарные ошибки, типа называя Сафронова осужденным.

При этом подчиненные его не демонстрируют никакого профессионального блеска. И сам он не сказать, чтобы когда-то в последний раз недавно говорил что-то особенно умное. Это идеал избирателя. Тем более, что на этом фоне избиратель себя даже может уважать немножко.

Н.Росебашвили― А вы понимаете, откуда берутся все эти мифы про бункер? Какой-то сказочный у нас получается персонаж с двумя зеркальными кабинетами. Непонятно, куда он прячется, он какой-то вездесущий.

Д.Быков: Путин культивирует миф о своей идеальной неуязвимости

Д.Быков― Народное воображение, оно метафорично, оно всегда выстраивает метафоры вокруг этого. Например, была метафора, миф такой, что Сталин никогда не спит. Он спал на самом деле какое-то время. А светившееся там окошко в Кремле, было, говорят, окошко то ли сортира… не важно, но оно никогда не гасло. И было ощущение, что Большой брат всегда смотрит.

Точно так же, как была легенда, что он лично читает обращенные к нему письма, что он какую-то девочку помиловал, что он какого-то папу отпустил. Такие легенды, бывает, бытуют, потому что он сам культивировал миф такого милосердия выше закона, и он может помиловать кого угодно.

Путин культивирует миф о своей идеальной неуязвимости. Он экранирован от любых воздействий. Поэтому бункер возникает как метафора. Даже если он в реальности ни в каком бункере не сидит, в сознании народа не только он сидит в бункере, но и вся Россия сидит в некоем бункере, в котором он охраняет от внешнего мира свои духовные скрепы. Полностью закрыться от внешнего мира мы пока не можем, потому что система SWIFT, прочие пережитки, какие-то рудименты вроде открытых границ, но это временно. В принципе, Россия — это такая страна-бункер.

Вот были два известных художника, у них были в школе клички «Танкер» и «Бункер». Вот Россия такой своеобразный гибрид танкера и бункера. Танкер, безусловно, за счет нефти. Бункер за счет обороны. И такое, защищенное со всех сторон хранилище духовности.

Н.Росебашвили― Дмитрий Львович, тогда я не очень понимаю. С одной стороны, у нас Россия, которая живет в бункере и обожает этот бункер. А, с другой стороны, страна героя, о котором вы пишите в «Собеседнике». Это совсем другая Россия, которую вы изображаете.

Д.Быков― Послушайте, Нино, эта двойственность облика была всегда. Всегда была официальная Россия, которая пугала мир и которой больше нравилось пугать. А была реальная Россия, которая отличалась потрясающей взаимопомощью, талантом, добротой. Были представители официального искусства, а был Юрий Любимов. Был Иосиф Кобзон — и был Владимир Высоцкий. У них, конечно, могли бы быть какие-то отношения. И даже Кобзон, что очень символично, помогал похоронить Высоцкого, но именно похоронить — вот это очень важно.

Это две России. Об этом, собственно говоря, говорила Ахматова: «Две России посмотрят в глаза друг другу — которая сажала и которая сидела».

Вот смотрите, сегодня огромная часть России болеет. И помогают… И врачи титанически участвуют в спасении. И таких врачей, я думаю, в мире мало, какие есть в России. А, с другой стороны, есть чиновничество, которое непрофессионально ни в чем. Есть убийцы, которые систематически промахиваются. Есть демагоги, которые защищают идеологию, но не могут ее сформулировать. Уровню этих убийц Сергей Марков соответствует вполне на своем уровне и в своей профессии. Он ровно такой политолог, чтобы слушатель не чувствовал себя глупей, прости меня, господи. «Я верю своей разведке, потому что это моя разведка». Я люблю этого сукина сына, потому что это наш сукин сын. Ну, что вы нового ждете оттуда услышать? Ночами, наверное, он скрипит зубами во сне, когда совесть ненадолго просыпается. Бывает такое.

Вы понимаете, как, у России есть разные герои. Есть герои-убийцы, а есть такие герои, как, например, Владимир Акименков. Для меня лично герой этого года, который сейчас собирает — я хочу сейчас всех к этому призвать — новое пожертвования для политзаключенных и не боится давать номер своей карты и своих документов. Хотя собирать деньги на политзэков в наше время — это значит, страшно подставляться. И вот Володя Акименков полуслепой этим занимается. И всех я прошу убедительно его поддержать. Он просит собрать 1,5 миллиона. 1,5 миллиона для российских топ-менеджеров это даже не высморкаться.

Ну, вот две России такие. Ты убогая, ты обильная, ты могучая, ты бессильная матушка Русь! Мать и мачеха.

Н.Росебашвили― Это «Особое мнение» с Дмитрием Быковым, писателем и журналистом. Давайте вернемся все-таки еще раз к расследованию.

Дмитрий Львович, в какой момент работа политика в России стала смертельно опасной?

Д.Быков― Работа политика России совсем не опасна и даже, я бы сказал, престижна. Вот работа оппозиционера в России — да, она опасна весьма. Другой вопрос, что политиком в России является сегодня, например, какой-нибудь партийный строитель, который рассчитывает зайти в новую Думу на антисемитских лозунгах или на имперской ностальгии. Это работа абсолютно безопасная. Вот всем, кроме оппозиции в России можно бесконечно много. Россия очень свободная страна. Но это примерно, как сказал Честертон, что дьявол терпим абсолютно к любому мнению кроме истинного. Потому что дьявол — это образец всех НРЗБ. Более толерантного существа, чем дьявол, не найти. Кроме истины.

То есть в России любой политик имеет право на всё. Он может есть детей и делать это публично, разумеется, если при это он лоялен, и если он ест этих детей в пользу, допустим, прирастания России новыми территориями.

Н.Росебашвили― Мне просто интересно, в какой момент они перепрыгнули через это небольшое, видимо, ограничение и как-то повесили этот дамоклов…

Д.Быков: Россия живет сейчас в великолепно наглядной ситуации вымирания культурного слоя

Д.Быков― Могу вам сказать. Это интересный очень вопрос. Это не значит, что другие неинтересные, но этот особо интересный. Понимаете, Россия живет сейчас в великолепно наглядной ситуации вымирания культурного слоя. Сейчас про каждого умирающего говорят: ушла эпоха. Действительно, за, последние 20 лет окончательно вымерли или находятся на грани вымирания, будем откровенны, последние остатки советской интеллигенции. Советская интеллигенция была принципиально новой прослойкой.

Ленин, конечно, не хотел ничего подобного строить, хотя он никогда не называл интеллигенцию говном. Это ходящая по Яндекс.Дзену цитата на самом деле относится к лакеям, прислужникам буржуазии. «А интеллигенцию, — говорил Ленин, — мы растим и хорошо ей платим».

Так вот интеллигенция выросла не по воле вождя. Но видите ли, какой парадокс. Ведь «Последний — посмертный — бессмертный подарок России — Петра», — Марина Цветаева сказала о Пушкине. Последним подарком ленинской революции, вообще революции в России была интеллигенция 50-х, 60-х годов.

Можно по-разному относиться к реформам Петра. Петр был кровавый, не менее кровавый, чем Сталин. Но благодаря Петру у нас есть и ренессанс Серебряного века и XX век и 19-е столетие и Золотой век, начиная с Пушкина и Толстой. Это всё у нас есть благодаря Петру. Его продолжали проклинать, но плодами его реформ продолжали пользоваться.

Вот Ленин, он нам подарил советскую интеллигенцию 70-х. Сейчас она вымерла — и можно всё.

Н.Росебашвили― Это «Особое мнение» с писателем и журналистом Дмитрием Быковым. Мы делаем небольшой перерыв на новости. Пока у вас есть уникальная возможность задать ваш вопрос в чате Дмитрию Львовичу. А в эфир мы вернемся через 4 минутки.

НОВОСТИ

Н.Росебашвили: 19―34. Продолжается программа «Особое мнение». Наша заключительная часть. У микрофона — Нино Росебашвили. С нами по Zoom — Дмитрий Быков, писатель и журналист. По Zoom вынуждено, но не менее прекрасен, чем обычно.

Дмитрий Львович, последний, наверное, вопрос про отравление Алексея Анатольевича. Хочется вашего комментария. Навальный намерен обратиться в Следственный комитет и ФСБ в связи с публикациями, касающимися новых обстоятельств его отравления. Какой-то удивительный сюжет получается.

Д.Быков― Да, вот этого, честно говоря, я совсем не понимаю. Но я вообще одобряю обычно действия Навального, но здесь я не понимаю, чего он ждет. Ему, что ли, интересно, каким образом они будут отбрехиваться?

Вот дочь моя, подчеркиваю, профессиональный психолог, иногда на мой вопрос «Где ты была ночью?» она говорит: «Слушай, тебе это правда, интересно или тебя интересует, как я совру?» В данном случае меня интересует именно это. Ему интересно, что они ответят или как они соврут?

Я думаю, это чисто такое, антропологическое любопытство.

Н.Росебашвили― Теперь давайте перейдем к другим, не менее заметным персонажам.

Д.Быков― Не к менее прекрасным новостям.

Н.Росебашвили― Да, одна прекрасней другой. Вот господин Вяткин у нас такой появился, очень инициативный, очень плодотворный в последнее время. У него сегодня очередная инициатива — об уголовной ответственности за клевету в интернете.

Д.Быков― Так. И кого он предлагает подвергнуть?

Н.Росебашвили― Оклеветанными могут оказаться индивидуально неопределенные лица, то есть практически любой гражданин. На любого можно будет завести уголовное дело, если его посчитают виновным в клевете.

Д.Быков― Понимаете, я всегда же говорил, что любое их указание — это палка о двух концах. И теперь мы получаем возможность привлекать очень многие издания, условно говоря, ольгинского круга: пригожинские всякие места, типа фановские… Там ой, сколько про меня льется клеветы!..

Н.Росебашвили― А вам что, интересно, как они соврут, Дмитрий Львович, во время разбирательства в суде.

Д.Быков― Понимаете, это я могу затаскать по судам любого, кто назовет меня русофобом. Потому что я не боюсь России, я в ней живу, я ее люблю. Более того, я русских не боюсь, я живу среди них. И если дойдет до дела, то это еще большой вопрос, кого они первым будут потрошить — меня, еврея или какого-нибудь «Роснефть»-чиновника. Хотя среди них тоже есть всякие.

Это я к тому, что просто упреки в русофобии, в сотрудничестве с иностранцами, в грантоедстве… про меня регулярно пишут: «грантоед». Я в России-то ни одного гранта не получал. Всю жизнь как идиот зарабатываю. Вот поэтому все и говорят, что меня так много. Мне приходится писать, лекции читать, там роман, здесь стишок. Здесь радиоэфир — за радио, мне, правда, не платят, но не важно. Это я к тому, что грантоедство — это вымысел. Кто-нибудь еще скажет про меня — грантоед, — так и предупреждаю всех этих доброхотов: по судам затаскаю, вы у меня пыль замучаетесь глотать, как говорит ваш кумир.

Спасибо, господин Вяткин, прекрасная ваша инициатива. Так их, врунов! Потому что столько врут в интернете ваши единомышленники. Всех их вообще под единую гребенку и по одному ранжиру. Вперед!

Н.Росебашвили― Как бы не назвали этот законопроект вашим именем, Дмитрий Львович.

Д.Быков― Вяткина — Быкова. Ломоносова — Лавуазье. Мне очень нравится. Красиво.

Н.Росебашвили― Практически. Тогда еще одна инициатива. Она вам должна понравиться не меньше. Государственная дума ободрила во втором чтении законопроект об административных штрафах для госслужащих, которые оскорбляют граждан. Как-то внезапно у нас доска повернулась, и ходят черные.

Д.Быков― Понимаете, некоторые госслужащие оскорбляют граждан своими сбережениями и своим образом жизни, а некоторые своим видом. Мне кажется, что это тоже широкое поле. У нас появится нация сутяжников, как в Америке. То всё он подавали в суд, и судебные битвы были главным занятием.

Давайте посудимся, правда. Меня оскорбляют некоторые зарплаты некоторых людей. Мне это не нравится.

Н.Росебашвили― Мы сделаем некоторый перерыв небольшой эмоциональный в программе «Особое мнение»…

Д.Быков― Да сколько их у нас сегодня?

Н.Росебашвили― Перерыв я имею в виду, отвлеклись, обсудили две мелкие новости. Теперь давайте к трендам переедем, я даже так, через запятую объединю. Во-первых, история с проверкой «Дома с маяком». Пришли с проверкой к центру «Насилию.нет». Продолжается борьба с «Последним адресом». Но «Последний адрес», наверное, у нас чуть-чуть в сторонке сейчас побудет…

Д.Быков― Еще и в суд на «Эхо» подали.

Д.Быков: Будущий год будет в некотором смысле роковым и переломным

Н.Росебашвили― Это вообще отдельная история.

Д.Быков― 500 тысяч хотят, ну что вы.

Н.Росебашвили― По-божески. Там обычно другими суммами оперируют.

Д.Быков― По-божески, конечно. Хотя это целая треть той суммы, которая нужна на помощь политзаключенным в России — на передачи, на деньги, на адвокатов, на семьи. Поэтому 500 тысяч — это не праздный вопрос. Вы когда покупаете себе что-нибудь ненужное, задумайтесь, ведь эти деньги можно перечислить на политзаключенных. И, кстати, еще раз говорю, Акименков благое делает дело. Сколько могу, обязательно переведу. Но это личное, я не собираюсь это афишировать.

Вообще же, если серьезное, то будущий год будет в некотором смысле — говорю совершенно уже без всяких шуток — роковым и переломным. Это будет год самых интенсивных запретов и практически публичная деятельность любая политическая, оппозиционная в России на будущий год станет невозможно. После чего только она и останется. Я абсолютно убежден, что это достигнет некоторого пика.

Н.Росебашвили― Вы понимаете, зачем мешать людям, которые сумели сорганизоваться и как-то потихоньку друг другу помогают? Зачем им палки в колеса вставляют? Ну, кто будет делать работу центра «Насилию.нет», если его или закроют или признают иноагентом или всячески усложнят им работу и существование?

Д.Быков― Нино, понимаете, это не такой простой вопрос. Конечно, проще всего ответить, что эти люди организуются, а любая самоорганизация для этой власти важна. Но всё несколько сложнее. Хочу вам напомнить стихи Одена «Что ожидается от людоеда, то и делает людоед». Когда человек довольно долго выстраивает себе определенный имидж, определенные условия игры, он пойти против них не может. Он должен работать внутри. Понимаете, это как Господь, создавая мир, заложил определенные физические константы. Мне как раз Дмитрий Борисович Зимин объяснил, что постоянная Планка, она определяет собою буквально всю нашу физику. И она эмпирически постигается, ее физический смысл нам неясен. Она просто есть и всё. Если бы ее отменить, мы бы получили совершенно другую вселенную. Если бы число π было другим.

Но сейчас уже все константы путинского режима заложные. Он может только запрещать. У него нет никакой развилки. Путин может всё, безусловно. Но масштабную амнистию он провести не может — это будет слабость. Гуманизировать образование или гуманизировать законодательство он не может — это слабость. То есть всё кроме добра он сейчас может сделать. В зле у него нет никаких тормозов, никаких ограничителей. А вот добра — нельзя. Потому что, как сказал, Юрий Абаров, когда злодей начинает задумываться, ему перестает везти.

И, безусловно, эта тенденция оформилась, она будет развиваться. Будущий год будет годом критически важных огромных запретов. Система, в конце концов, запретит себе дышать. То есть нам ничего делать не надо: они все сделают сами.

Н.Росебашвили― Так. Зловещая пауза. Выдержим ее в эфире.

Д.Быков― Почему зловещая? Очень оптимистически. Понимаете, сейчас режим может безнаказанно публично, на площади убить любого. И никто не скажет не единого слова. Население стерпит, потому что иначе нас захватят пиндосы… Понимаете, в моем кармане — рука вора. Если бы там этот вор сейчас не был, там бы минутой раньше оказалась рука американца. Ну, совершенно же очевидно. Они нас защищают: бункер, танкер — всё понятно.

Но вот сделать доброе дело этот режим не может. Тот максимум добра, который он может себе позволить — это подарок на Новый год одинокой девочке из города N-ска. Это хорошее дело, но малое.

Н.Росебашвили― Хорошо, что с нами сегодня по Zoom Дмитрий Быков, а то бы был какой-нибудь американец…

Д.Быков― На моем месте мог сидеть пиндос!

Н.Росебашвили― Да. Даже страшно подумать.

Д.Быков― Ваш суверенитет пострадал бы сильно.

Н.Росебашвили― Дмитрий Львович, давайте про ученых вы скажете нам что-нибудь.

Д.Быков― Простите, я развиваю мысль. Хороший ход. Представьте себе, что вы занимаетесь харассментом и девушка говорит: «Руки прочь!», а вы говорите: «Ну, послушай, если бы не мои руки, то здесь бы сейчас были руки Байдена. Ты этого хочешь, дура?» Это интересный ход. Надо попробовать как-то.

Н.Росебашвили― Но харассмент мы, безусловно, осуждаем. Дмитрий Львович, я хотела вас спросить. Действительно, какая-то тенденция у нас тут намечается: эфэсбэшники против ученых. Или это всегда было и просто сейчас выходит на поверхность? Откуда этот интерес?

Д.Быков― К ученым?

Н.Росебашвили― Да.

Д.Быков― Понимаете, Нино, это тоже не так просто. И я опять вынужден буду пересказывать новую книгу. Для ученых кабинетных, узких, для физиков-теоретиков, например, нынешняя российская власть была бы практически идеальной. Они востребованы в обороне, сейчас они востребованы еще и в медицине. Такой формат шарашки, он очень хорош. Но проблема в том, что в шарашках формируются более свободные нравы. Поэтому это тоже ненадолго. И, кстати говоря, и среди вирусологов, среди биологов сегодня очень большое число политических диссидентов. Потому что эти люди интенсивно общаются, а пересажать их пока нельзя, пока идет вакцинация.

Поэтому, знаете, как физики стали самой питательной средой для инакомыслия в 60-е годы — ведь Сахаров откуда вышел? — так сегодня этой средой на наших глазах становятся биологи. И я бы еще раз присмотрелся к тому, чему нас учит Ленин. Одному: выделять передовой класс. Сегодня передовой класс — это медицина и, прежде всего, биология. Это те люди, которые реально спасают мир. От них зависят все перемены. Как они скажут, так и будет.

Д.Быков: РСПП — это люди, вписавшиеся очень хорошо в режим. Они давно предали любую свободу и корпоративность

Н.Росебашвили― Мы обещали поговорить о «Последнем адресе». Продолжается очень странная дискуссия, надо сказать, между одним из членов РСПП, уже вами упомянутым сегодня и различными журналистами, правозащитниками. И вот сегодня даже подписали письмо…

Д.Быков― А я могу сказать, в чем эта проблема. РСПП — это люди, вписавшиеся очень хорошо в режим. Это, по идее, профсоюз, который должен защищать экономику свободу. Но они давно предали любую свободу и любую корпоративность. Естественно, они обижены на тех, кто еще не предал. Их я могу понять. Вот их поведение я понимаю прекрасно.

Н.Росебашвили― Ну, и в целом это тоже объясняет, чем им так всем «Последний адрес»…

Д.Быков― Почему вы еще не в яме? Почему вы еще не прыгнули туда? Нормально.

Н.Росебашвили― Тех, кого пытаются оттуда достать и прибить какую-нибудь табличку памятную хотя бы, тоже всячески преследуют.

Спасибо огромное! Дмитрий Быков, писатель и журналист.

Д.Быков― Спасибо! Приходите, а в четверг увидимся живьем. Пока.

Н.Росебашвили― Всего доброго. Успею проанонсировать программы. В 20 часов — «В круге Света», чв 21 — программа «Статус». и до встречи в 22 в программе «Кейс».